„Билд": Дъщеря е крила тялото на майка си години наред, за да получава пенсията ѝ

„Билд“: Дъщеря е крила тялото на майка си години наред, за да получава пенсията ѝ

16 Февруари, 2026 19:41 531 9

  • пенсия-
  • германия-
  • човешко тяло-
  • дъщеря

Полицията проникнала в къщата на 5 февруари и открила в дома на възрастната дама „силно мумифициран труп“

„Билд“: Дъщеря е крила тялото на майка си години наред, за да получава пенсията ѝ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германската полиция откри мумифицираното тяло на прехвърлила стоте години жена, след като получи сигнал от кмета на селото, в което тя живеела, обезпокоен, че не е успял да я поздрави за рождения ѝ ден. Полицията подозира, че дъщерята на жената е крила тялото на майка си години наред, за да получава пенсията ѝ, съобщи днес германският в. „Билд“, цитиран от БТА.

Кметът на баварското село Румансфелден Вернер Тройбер всяка година поздравявал лично родената през 1922 г. Софи Б. В последните години той се опитвал също да го направи, но всеки път вратата на къщата ѝ била заключена. Той се свързвал всеки път с дъщерята на жената, но всеки път тя измисляла някаква причина, за да оправдае отсъствието на майка си от дома ѝ.

На 30 декември 2025 г. кметът най-накрая решил да се обади на полицията, след като не повярвал на най-последните обяснения на 82-годишната дъщеря, която му казала, че всъщност майка ѝ е починала преди две години в Чехия.

Полицията проникнала в къщата на 5 февруари и открила в дома на възрастната дама „силно мумифициран труп“, се казва в изявление. Аутопсията не е успяла да уточни нито причините, нито датата на смъртта, но тя датирала „отпреди няколко години“, като нямало „данни за убийство“, се уточнява в изявлението.

От друга страна е започнало разследване за измама, тъй като се подозира, че дъщерята на починалата е продължила да получава пенсията на покойната си майка, съобщи полицията.

Според „Билд“ здравната застрахователна карта на Софи не е била използвана „повече от десет години“, но пенсията ѝ в размер на „около 1500 евро е била изплащана редовно.

Според баварската полиция заподозряната дъщеря „е била приета в специализирана клиника“.


Германия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 7 Отговор
    голям номер...рашафилите пък се правят че наСЕСЕСЕРЕто е живо , и ще ги хрантути

    Коментиран от #4, #7

    19:44 16.02.2026

  • 2 Мальовица

    1 0 Отговор
    Чи ко толкова

    19:45 16.02.2026

  • 3 Безценно, да мумифицираш майка си

    4 0 Отговор
    Англосаксонски ценности. В славянския свят няма такива излоди.

    19:46 16.02.2026

  • 4 Сус бре

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    .айно!

    19:46 16.02.2026

  • 5 Миии

    3 2 Отговор
    У Бавария ма с Ганювски корени

    19:46 16.02.2026

  • 6 Спецназ

    1 0 Отговор
    Кмета, Баце е бил бавенозагреващ като албански радиатор!

    22- ра и честитил и я поканил за 100 годишнината и бабата не пристигнала.

    ТОЯ ДЕБИЛ е чакал още 4 години да стопли,

    че бабата даже и писмо за благодарност не му е дала, мани да дойде!

    ЖИК- ТАК! Кмета май е знаел А?? ТОЙ ЛИБЕ, ТОЙ ли не знаа всичко!

    19:47 16.02.2026

  • 7 голям страх

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    от таз русия чак сте жалки

    19:48 16.02.2026

  • 8 Владимир Путин, президент

    2 1 Отговор
    Споко, в Русия това е традиция от памтивека.
    Гогол има роман по темата Мъртви души 😁

    19:49 16.02.2026

  • 9 Николова , София

    1 1 Отговор
    Аз крих майка си все фризра близо година ,зимах и пенсията и наемите от имотите ...близо 100 Хил прибрах ..като идваха любопитни састдки просто я вадих от хладилника и я слагах за 20-3,0 минути да я покажа и пак ...да не се размирише ..ювикам майка е уморена иска да спи...парите са си пари )))

    19:50 16.02.2026

