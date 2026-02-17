Новини
Украински инструктори ще обучават германската армия
  Тема: Украйна

Украински инструктори ще обучават германската армия

17 Февруари, 2026 07:23 771 51

Украинските войници имат по-богат опит в разгръщането и използването на дронове

Украински инструктори ще обучават германската армия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германската армия (Бундесверът) ще се възползва от опита на военни инструктори от Украйна, благодарение на споразумение, подписано от министрите на отбраната на двете страни миналия петък, предаде ДПА, съобщи БТА.

"Планът е да се включи опитът на украинските войници в обучението на армията, особено във военните училища", заяви снощи говорител на Бундесвера. Той не пожела да коментира подробностите.

Бундесверът реагира на значителните промени, които настъпиха на бойното поле в Украйна, от началото на руското нападение преди почти четири години. Украинските войници имат по-богат опит в разгръщането и използването на дронове, но и в бързото интегриране на съвременни технологии за командване и контрол в бойните единици.

В. "Уолстрийт джърнъл" съобщи миналата седмица, че екип от около десет поканени украинци е унищожил за много кратко време многобройни бронирани превозни средства и други цели по време на учение на НАТО в балтийските държави миналата година.

Един от участниците в учението е казал на вестника, че противниковата единица, водена от естонците и украинците, е "извадила от строя два батальона за един ден".

Страната на НАТО не е успяла да елиминира противниковите екипи с дронове.

НАТО не е коментирала подробностите от учението, но говорителка е посочила, че сценариите на ученията могат да бъдат специално разработени, за да дадат предимство на противниковата страна.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 изгубихте

    13 5 Отговор
    Това няма да ви помогне и спаси.

    Коментиран от #8

    07:25 17.02.2026

  • 3 Тити

    2 7 Отговор
    След Израел Украйна е на път да влезе в топ 5жна армии.

    07:25 17.02.2026

  • 4 И НЕМЦИТЕ

    8 1 Отговор
    Ще учат мовата.

    07:25 17.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 А ВЕЧЕР КРАЙ ОГЪНЯ

    17 4 Отговор
    Ще си разказват спомени как дядовците им са били убити на Курската Дъга от червената армия.

    07:33 17.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 А бе,

    11 1 Отговор
    не да ми обучават а да скачат в окопа, че е напечено !

    07:38 17.02.2026

  • 20 Да знаеш

    11 3 Отговор

    До коментар #14 от "Кобзон":

    Доказателствата са на картата - всеки ден фронтът се премества по-близо до Полша.

    Коментиран от #25

    07:38 17.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Софиянец

    11 3 Отговор
    Фашисти ще обучават фашисти, хахахха

    Ама и двата вида фашисти, вече бяха разгромени от Руската Червена Армия! Не си научиха урока тия, ей!

    07:40 17.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ПРОПАГАНДЕН ИМИДЖ

    6 2 Отговор
    Опитайте кариера във ВСУ - нашите генерали бягат в Лондон, а войниците бягат в бундесвера.

    07:41 17.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ПРАВИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

    6 2 Отговор
    Всеки гледа да избяга от незалежната. Оня ден арестуваха на границата поредния министър.

    Коментиран от #51

    07:45 17.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 На какво ще ги учат,

    6 2 Отговор
    как се включва на задна ли!? Украинците само това знаят, кръгом и пак напред, смешници!

    07:46 17.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    5 2 Отговор
    Укрофашистите отстъпват всеки ден, да им се чудиш, на какво могат да научат немските фашисти...

    07:49 17.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Нека

    5 0 Отговор
    След като приключи с фашистите , ВСУ да се захваща с талибаните в Европа

    Коментиран от #42

    07:51 17.02.2026

  • 38 Изпаднал германец

    8 2 Отговор
    Докъде го докараха славните германски армейци от НАТО, - да ги обучават украинци, които жънат успехи на фронта. Това показва само едно: тоталния упадък и липсата на каквато и да било военна подготовка на европейските държави. Затова им трябва Украйна, за да воюват с Русия с чужди хора.

    Коментиран от #45

    07:51 17.02.2026

  • 39 НАРОДА Е КАЗАЛ

    5 2 Отговор
    Краставите магарета през девет дерета се събират.

    07:52 17.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Учуден

    4 2 Отговор
    "Страната на НАТО не е успяла да елиминира противниковите екипи с дронове"

    За сметка на това руснаците доста успешно ги елиминират. До къде стигна украинци да обучават "великото и технологично" НАТО да се спасяват от руснаците.

    "че противниковата единица, водена от естонците и украинците, е "извадила от строя два батальона за един ден"

    Нали НАТО не участвало бе - естонците от къде са се научили да управляват дронове - нали според пропагандата само северно корейци участвали на страната на руснаците и нямало никакви войници от НАТО на страната на бандерите.

    Коментиран от #44

    07:57 17.02.2026

  • 42 Запознат

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Нека":

    Само че ВСУ са от фашистите а талибаните ги пуснаха тия на които сега ВСУ ще им преподава уроци.

    08:01 17.02.2026

  • 43 БЛАТНА ОРКА АЛКАШ

    1 3 Отговор
    И в България ги чакаме,да убучават българите как да правят от блатните и подлогите им слънчоглед......🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂

    Коментиран от #46

    08:02 17.02.2026

  • 44 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА

    0 2 Отговор

    До коментар #41 от "Учуден":

    По скоро си проZZт, а не толкова "учуден" ....😂😂😂

    Коментиран от #47, #49

    08:04 17.02.2026

  • 45 Военен

    4 0 Отговор

    До коментар #38 от "Изпаднал германец":

    "да ги обучават украинци, които жънат успехи на фронта"

    Големи "успехи" жънат украинците - гледам освободиха Крим, направиха Курска република, изтласкаха руснаците от всички "временно окупирани територии" и сега са пред Москва. Над Киев пък тяхното ПВО не дава и "пиле да прехвръкне" - абе напредват си украинците може и бавно но пък за това уверено към полската граница.

    08:07 17.02.2026

  • 46 Учуден

    3 0 Отговор

    До коментар #43 от "БЛАТНА ОРКА АЛКАШ":

    И защо тогава "напредват" към полската граница - кога ще освобождавате Крим. Защо и зеления постоянно реве за мир.

    08:09 17.02.2026

  • 47 Зевзек

    3 0 Отговор

    До коментар #44 от "пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА":

    Много ми е кеф като чуя нашите козячета да скимтят и да плюят в безсилна ярост

    08:10 17.02.2026

  • 48 Хаха,

    4 0 Отговор
    те немските инструктури така ги научиха,че укрите дадоха милион жертви!Сега май ще е обратно!

    08:11 17.02.2026

  • 49 Зевзек

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА":

    Става ми едно блаааго като видя някое разпенено козяче да плюе по руснаците и в същото време да трепери от страх и да не смее даже със собствен ник да се покаже - умирам от кеф.

    Защо ли такъв страх ги тресе.....

    08:15 17.02.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Помнещ

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "ПРАВИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ":

    "Оня ден арестуваха на границата поредния министър"

    Плъховете вече започнаха да напускат потъващия кораб - да му мислят нашите евроатлантици че при колесника няма много място. Не за пръв път ще виждаме как висят и как един друг се изритват "приятелите на Америка".

    08:22 17.02.2026

