Украински инструктори ще обучават германската армия

Германската армия (Бундесверът) ще се възползва от опита на военни инструктори от Украйна, благодарение на споразумение, подписано от министрите на отбраната на двете страни миналия петък, предаде ДПА, съобщи БТА.
"Планът е да се включи опитът на украинските войници в обучението на армията, особено във военните училища", заяви снощи говорител на Бундесвера. Той не пожела да коментира подробностите.
Бундесверът реагира на значителните промени, които настъпиха на бойното поле в Украйна, от началото на руското нападение преди почти четири години. Украинските войници имат по-богат опит в разгръщането и използването на дронове, но и в бързото интегриране на съвременни технологии за командване и контрол в бойните единици.
В. "Уолстрийт джърнъл" съобщи миналата седмица, че екип от около десет поканени украинци е унищожил за много кратко време многобройни бронирани превозни средства и други цели по време на учение на НАТО в балтийските държави миналата година.
Един от участниците в учението е казал на вестника, че противниковата единица, водена от естонците и украинците, е "извадила от строя два батальона за един ден".
Страната на НАТО не е успяла да елиминира противниковите екипи с дронове.
НАТО не е коментирала подробностите от учението, но говорителка е посочила, че сценариите на ученията могат да бъдат специално разработени, за да дадат предимство на противниковата страна.
