Вашингтон ще откъсва с $9 милиарда Армения от руската енергийна зависимост ВИДЕО

Вашингтон ще откъсва с $9 милиарда Армения от руската енергийна зависимост ВИДЕО

10 Февруари, 2026 06:31, обновена 10 Февруари, 2026 06:39 1 689 28

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс подписа споразумение за сътрудничество в гражданската ядрена сфера с Ереван

Вашингтон ще откъсва с $9 милиарда Армения от руската енергийна зависимост ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс подписа споразумение за сътрудничество в гражданската ядрена сфера с Армения, обещавайки инвестиции до 9 милиарда долара в замяна на намаляване на зависимостта от Русия за енергия.

САЩ разглеждат този ход като стратегическо решение, а не като чисто търговско, съобщава Bloomberg.

Споразумението установява правна рамка за износ на ядрени технологии, гориво и услуги от американски компании за Армения, по-специално доставката на малки модулни реактори. За американските компании това е „възможност да се конкурират за договор за замяна“ на Арменската атомна електроцентрала (АЕЦ), построена по време на съветската епоха, се посочва в доклада. В момента, с руска подкрепа, се планира удължаване на експлоатационния ѝ живот до 2036 г., но арменското правителство обмисля и изграждането на нова АЕЦ.

Арменската АЕЦ е построена между 1969 и 1977 г. и се намира близо до град Мецамор (приблизително на 30 км западно от Ереван). Централата експлоатира два енергоблока с реактори ВВЕР-440. Комплексът се експлоатира съвместно с Росатом.

Това е единствената действаща атомна електроцентрала в Южен Кавказ, осигуряваща до 40% от общото производство на електроенергия в Армения.

„Това ще проправи пътя за американски и арменски компании да сключват сделки по граждански ядрени проекти. Това представлява до 5 милиарда долара първоначален износ от САЩ, плюс допълнителни 4 милиарда долара дългосрочна подкрепа чрез договори за гориво и технически договори“, каза Ванс на брифинг в Ереван.

Арменският премиер Никол Пашинян заяви, че споразумението ще „отвори нова глава“ в енергийното партньорство между Армения и САЩ и ще допринесе за диверсификацията на енергийните ресурси на Армения.

Армения все повече сигнализира за преминаване към западни проекти на реактори, позовавайки се на безопасността, диверсификацията и енергийния суверенитет, подчертава агенцията. Споразумението за ядрено сътрудничество с Армения е част от по-широки усилия на САЩ за установяване на присъствие в Южен Кавказ.

На 8 август 2025 г. в Белия дом се проведоха разговори между президента на САЩ Доналд Тръмп, Пашинян и президента на Азербайджан Илхам Алиев. След срещата те подписаха тристранна декларация за установяване на мир и междудържавни отношения между Ереван и Баку. Преди преговорите САЩ и Армения подписаха ексклузивно споразумение за Зангезурския коридор: той ще бъде прехвърлен на САЩ за 99 години и ще бъде известен като „Пътят на Тръмп за международен мир и просперитет“.


Армения
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 2 Гориил

    38 5 Отговор
    Пашинян е нетърпелив да си отмъсти на Русия за Карабах. Но Москва реши да сложи край на този неразрешим проблем.

    Коментиран от #18

    06:42 10.02.2026

  • 3 Айдее, още едни

    46 7 Отговор
    се нахендриха на американските ядрени "достижения"... Няма само ние да изпускаме питомното и да гоним дивото!

    06:43 10.02.2026

  • 5 Вандим

    35 2 Отговор
    И къде ще си складират американските ядрени отпадъци, защото сега руснаците прибират всичко което става за оръжия?

    06:45 10.02.2026

  • 6 Наблюдател

    19 2 Отговор
    Откровение на св. Йоана Богослова – глава 13 – стих 17
    "... та никой да не може нито да купува, нито да продава, освен оня, който има тоя белег, или името на звяра, или числото на името му."

    06:46 10.02.2026

  • 9 Както загуби и България ли

    33 4 Отговор
    От дилер на Балканите, вече внасяне ток, скоро на свещи

    07:13 10.02.2026

  • 10 Жожи

    30 4 Отговор
    Честито глад и студ на арменците!

    07:14 10.02.2026

  • 11 Гориил

    28 4 Отговор
    Пашинян несъмнено блъфира. Американската атомна електроцентрала е неосъществима. Ванс дава празни обещания. Има и други фундаментални причини, поради които американските планове са неосъществими.

    Коментиран от #12

    07:19 10.02.2026

  • 12 Гуреел

    6 16 Отговор

    До коментар #11 от "Гориил":

    Горииле, с тия високопарните лозунгови писаници по-често си смешен, отколкото достоверен.

    Коментиран от #14

    07:24 10.02.2026

  • 13 И тез започнаха

    27 3 Отговор
    да си разпродават държавата! А разправят, че арменците били умен и хитър народ...

    07:25 10.02.2026

  • 14 Гориил

    14 2 Отговор

    До коментар #12 от "Гуреел":

    Русия е първият вносител на арменски стоки.

    07:33 10.02.2026

  • 15 УдоМача

    24 2 Отговор
    Пашинян - новият Горбачов?? Дано го елиминират преди да се е развихрил!

    07:34 10.02.2026

  • 17 Олга

    19 3 Отговор
    Малка Армения спасена с руска помощ от заличаване от Турция дори и сега (неизвестно защо тази неуместна руска милост?) съществува благодарение на руски инвестиции както и от полезни сръзки с големи руски корпорации. А би трябвало отдавна да бъде отрязана от всякаква връзка с този продажник президент подарил Арцах на Азербайджан, а обвинил Русия.

    Коментиран от #21

    08:21 10.02.2026

  • 18 катран

    13 2 Отговор

    До коментар #2 от "Гориил":

    „Да си враг на САЩ е опасно, но да си приятел обикновено е смъртоносно.“ Къде бяха сащ..когато азери,турция, пакистан..убиваха арменци в Арцах..Сигурно били загрижени да доставят оръжие на Баку..Бизнес...За добро или зло Кавказ се явява зона на интереси на Русия, не е идеален съюзник..А САЩ видяхме как може на мига да сменя позициите си дори спрямо своите европартньори..

    08:25 10.02.2026

  • 20 Исторически

    5 0 Отговор
    всяко изхвърляне на арменците е съкращавало територията им.Сега е точно момента да спечелят, защото териториялният им враг - Азърбейджн е на нож със Русия. Да,ама не би. Пак ще залеьт света с бежанци.

    08:49 10.02.2026

  • 21 Свят

    3 8 Отговор

    До коментар #17 от "Олга":

    Ти какво искаш, до края на света да сме им роби? Да, помогнали са ни да се освободим, но не защото са видели, че българите страдат, а заради личните си интереси. За това можем да сме им благодарни, но дотам. Всеки си гледа интереса. Нито ние, нито Армения можем да им бъдем прислужници, докато свят светува.

    Коментиран от #22, #25, #27

    09:15 10.02.2026

  • 22 Олга

    6 1 Отговор

    До коментар #21 от "Свят":

    Най-великите нации винаги са се държали като гангстери, а най-малките нации - като проститутки. Стенли Кубрик.
    Избирай.Но, май нямаш избор.

    09:46 10.02.2026

  • 23 Хасковски каунь

    3 0 Отговор
    Ще отвори такава глава голяма, както в България. От износител на ел.енергия се превърнахме на най-големия вносител на глава в целия ЕС.
    С любезното съдействие на БОКО Банкенския какнь

    11:06 10.02.2026

  • 24 Хо-ха-ха

    2 0 Отговор
    Не вярвах че арменците са толкова прости. Всъщност много си приличаме с тях. Доброволно се потурчваме.

    11:54 10.02.2026

  • 25 Хо-ха-ха

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Свят":

    Е , сега прислужваш на западняците. Сега и дълговете им ще плащаме. Руснаците поне ни направиха държавата и ни я индустриализираха. Всичко ценно което имаме сега е останало от тяхно време. Как може да сте такива глупаци че заради едни банани се продавате.

    11:59 10.02.2026

  • 26 Заглавието да се чете

    3 0 Отговор
    Вашингтон изнуди Армения и ще открадне от тях $9 милиарда.

    12:54 10.02.2026

  • 27 Евроатлантически погром

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Свят":

    Хайде бе, а другите са нямали собствени интереси така ли? Ами защо не ни освободи Англия тогава или Австро-Унгария?
    Нямате проблем вие атлантета, да бъдем прислужници на Запада, но е голям проблем паметта за освободителите. Неблагодарността е един от най-черните грехове!

    13:45 10.02.2026

  • 28 Госта.

    1 0 Отговор
    Арменската АЦ ще експлоатира реактори ВВЕР-440 до 2036 г.А ние умниците кога доброволно затворихме нашите??? 30 години.

    14:40 10.02.2026