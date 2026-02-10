Вашингтон ще откъсва с $9 милиарда Армения от руската енергийна зависимост ВИДЕО

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс подписа споразумение за сътрудничество в гражданската ядрена сфера с Армения, обещавайки инвестиции до 9 милиарда долара в замяна на намаляване на зависимостта от Русия за енергия.
САЩ разглеждат този ход като стратегическо решение, а не като чисто търговско, съобщава Bloomberg.
Споразумението установява правна рамка за износ на ядрени технологии, гориво и услуги от американски компании за Армения, по-специално доставката на малки модулни реактори. За американските компании това е „възможност да се конкурират за договор за замяна“ на Арменската атомна електроцентрала (АЕЦ), построена по време на съветската епоха, се посочва в доклада. В момента, с руска подкрепа, се планира удължаване на експлоатационния ѝ живот до 2036 г., но арменското правителство обмисля и изграждането на нова АЕЦ.
Арменската АЕЦ е построена между 1969 и 1977 г. и се намира близо до град Мецамор (приблизително на 30 км западно от Ереван). Централата експлоатира два енергоблока с реактори ВВЕР-440. Комплексът се експлоатира съвместно с Росатом.
Това е единствената действаща атомна електроцентрала в Южен Кавказ, осигуряваща до 40% от общото производство на електроенергия в Армения.
„Това ще проправи пътя за американски и арменски компании да сключват сделки по граждански ядрени проекти. Това представлява до 5 милиарда долара първоначален износ от САЩ, плюс допълнителни 4 милиарда долара дългосрочна подкрепа чрез договори за гориво и технически договори“, каза Ванс на брифинг в Ереван.
Арменският премиер Никол Пашинян заяви, че споразумението ще „отвори нова глава“ в енергийното партньорство между Армения и САЩ и ще допринесе за диверсификацията на енергийните ресурси на Армения.
Армения все повече сигнализира за преминаване към западни проекти на реактори, позовавайки се на безопасността, диверсификацията и енергийния суверенитет, подчертава агенцията. Споразумението за ядрено сътрудничество с Армения е част от по-широки усилия на САЩ за установяване на присъствие в Южен Кавказ.
На 8 август 2025 г. в Белия дом се проведоха разговори между президента на САЩ Доналд Тръмп, Пашинян и президента на Азербайджан Илхам Алиев. След срещата те подписаха тристранна декларация за установяване на мир и междудържавни отношения между Ереван и Баку. Преди преговорите САЩ и Армения подписаха ексклузивно споразумение за Зангезурския коридор: той ще бъде прехвърлен на САЩ за 99 години и ще бъде известен като „Пътят на Тръмп за международен мир и просперитет“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Гориил
Коментиран от #18
06:42 10.02.2026
3 Айдее, още едни
06:43 10.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Вандим
06:45 10.02.2026
6 Наблюдател
"... та никой да не може нито да купува, нито да продава, освен оня, който има тоя белег, или името на звяра, или числото на името му."
06:46 10.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Както загуби и България ли
07:13 10.02.2026
10 Жожи
07:14 10.02.2026
11 Гориил
Коментиран от #12
07:19 10.02.2026
12 Гуреел
До коментар #11 от "Гориил":Горииле, с тия високопарните лозунгови писаници по-често си смешен, отколкото достоверен.
Коментиран от #14
07:24 10.02.2026
13 И тез започнаха
07:25 10.02.2026
14 Гориил
До коментар #12 от "Гуреел":Русия е първият вносител на арменски стоки.
07:33 10.02.2026
15 УдоМача
07:34 10.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Олга
Коментиран от #21
08:21 10.02.2026
18 катран
До коментар #2 от "Гориил":„Да си враг на САЩ е опасно, но да си приятел обикновено е смъртоносно.“ Къде бяха сащ..когато азери,турция, пакистан..убиваха арменци в Арцах..Сигурно били загрижени да доставят оръжие на Баку..Бизнес...За добро или зло Кавказ се явява зона на интереси на Русия, не е идеален съюзник..А САЩ видяхме как може на мига да сменя позициите си дори спрямо своите европартньори..
08:25 10.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Исторически
08:49 10.02.2026
21 Свят
До коментар #17 от "Олга":Ти какво искаш, до края на света да сме им роби? Да, помогнали са ни да се освободим, но не защото са видели, че българите страдат, а заради личните си интереси. За това можем да сме им благодарни, но дотам. Всеки си гледа интереса. Нито ние, нито Армения можем да им бъдем прислужници, докато свят светува.
Коментиран от #22, #25, #27
09:15 10.02.2026
22 Олга
До коментар #21 от "Свят":Най-великите нации винаги са се държали като гангстери, а най-малките нации - като проститутки. Стенли Кубрик.
Избирай.Но, май нямаш избор.
09:46 10.02.2026
23 Хасковски каунь
С любезното съдействие на БОКО Банкенския какнь
11:06 10.02.2026
24 Хо-ха-ха
11:54 10.02.2026
25 Хо-ха-ха
До коментар #21 от "Свят":Е , сега прислужваш на западняците. Сега и дълговете им ще плащаме. Руснаците поне ни направиха държавата и ни я индустриализираха. Всичко ценно което имаме сега е останало от тяхно време. Как може да сте такива глупаци че заради едни банани се продавате.
11:59 10.02.2026
26 Заглавието да се чете
12:54 10.02.2026
27 Евроатлантически погром
До коментар #21 от "Свят":Хайде бе, а другите са нямали собствени интереси така ли? Ами защо не ни освободи Англия тогава или Австро-Унгария?
Нямате проблем вие атлантета, да бъдем прислужници на Запада, но е голям проблем паметта за освободителите. Неблагодарността е един от най-черните грехове!
13:45 10.02.2026
28 Госта.
14:40 10.02.2026