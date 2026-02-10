Вашингтон ще откъсва с $9 милиарда Армения от руската енергийна зависимост ВИДЕО

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс подписа споразумение за сътрудничество в гражданската ядрена сфера с Армения, обещавайки инвестиции до 9 милиарда долара в замяна на намаляване на зависимостта от Русия за енергия.

САЩ разглеждат този ход като стратегическо решение, а не като чисто търговско, съобщава Bloomberg.

Споразумението установява правна рамка за износ на ядрени технологии, гориво и услуги от американски компании за Армения, по-специално доставката на малки модулни реактори. За американските компании това е „възможност да се конкурират за договор за замяна“ на Арменската атомна електроцентрала (АЕЦ), построена по време на съветската епоха, се посочва в доклада. В момента, с руска подкрепа, се планира удължаване на експлоатационния ѝ живот до 2036 г., но арменското правителство обмисля и изграждането на нова АЕЦ.

Арменската АЕЦ е построена между 1969 и 1977 г. и се намира близо до град Мецамор (приблизително на 30 км западно от Ереван). Централата експлоатира два енергоблока с реактори ВВЕР-440. Комплексът се експлоатира съвместно с Росатом.

Това е единствената действаща атомна електроцентрала в Южен Кавказ, осигуряваща до 40% от общото производство на електроенергия в Армения.

„Това ще проправи пътя за американски и арменски компании да сключват сделки по граждански ядрени проекти. Това представлява до 5 милиарда долара първоначален износ от САЩ, плюс допълнителни 4 милиарда долара дългосрочна подкрепа чрез договори за гориво и технически договори“, каза Ванс на брифинг в Ереван.

Арменският премиер Никол Пашинян заяви, че споразумението ще „отвори нова глава“ в енергийното партньорство между Армения и САЩ и ще допринесе за диверсификацията на енергийните ресурси на Армения.

Армения все повече сигнализира за преминаване към западни проекти на реактори, позовавайки се на безопасността, диверсификацията и енергийния суверенитет, подчертава агенцията. Споразумението за ядрено сътрудничество с Армения е част от по-широки усилия на САЩ за установяване на присъствие в Южен Кавказ.

На 8 август 2025 г. в Белия дом се проведоха разговори между президента на САЩ Доналд Тръмп, Пашинян и президента на Азербайджан Илхам Алиев. След срещата те подписаха тристранна декларация за установяване на мир и междудържавни отношения между Ереван и Баку. Преди преговорите САЩ и Армения подписаха ексклузивно споразумение за Зангезурския коридор: той ще бъде прехвърлен на САЩ за 99 години и ще бъде известен като „Пътят на Тръмп за международен мир и просперитет“.