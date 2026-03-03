Новини
Военен самолет, превозващ пари, се разби на оживен булевард в Боливия, загиналите са поне 24 ВИДЕО

3 Март, 2026 04:44, обновена 3 Март, 2026 05:03 1 081 5

Двама от пострадалите са в критично състояние

Военен самолет, превозващ пари, се разби на оживен булевард в Боливия, загиналите са поне 24 ВИДЕО - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Военен товарен самолет, превозващ нови боливийски банкноти, се разби близо до столицата в петък, след като излезе от пистата и се вряза в оживен път в съседния град Ел Алто, убивайки най-малко 24 души и ранявайки 37.

Катастрофата е станала в 18:20 ч. местно време, докато самолетът е кацал на международното летище Ел Алто, след като е излетял от Санта Круз, съобщи националният орган за контрол на въздушното движение. Самолетът C-130 Hercules на боливийските военновъздушни сили е излетял от източния град Санта Круз и е излязъл от пистата, преди да се удари в множество превозни средства на оживен булевард, повреждайки дузина коли, преди да се спре на близко поле, потвърдиха официални лица.

Началникът на пожарната Павел Товар заяви, че аварийните екипи все още установяват дали смъртните случаи са настъпили на борда на самолета или сред шофьорите на магистралата. По-късно пожарникарите потушиха пламъците, причинени от удара. Самолетът е превозвал новоотпечатани боливийски банкноти, които са се разпръснали по пътното платно по време на катастрофата, предизвиквайки хаос, когато жителите се втурнаха да събират парите, а полицията се опитваше да разпръсне тълпите. Властите използваха водни маркучи, за да избутат хората от зоната с отломките.

Министерството на отбраната не разкри веднага оперативни подробности. Държавната агенция за аеронавигация NAABOL заяви, че самолетът е излетял от Санта Круз, докато служители продължават да разследват дали катастрофата е станала по време на кацане или излитане.


Боливия
  • 1 Мдаа!🤔

    2 0 Отговор
    Началникът на пожарната Павел, май ще започне нов живот!

    05:06 03.03.2026

  • 2 Куку

    2 0 Отговор
    Абе умрелите са си умрели! Кво става с мънгизите?

    05:13 03.03.2026

  • 3 гост

    2 0 Отговор
    бе това инфо не е ли старо….преди седмица същата история…хора събирали пари пречейки на спасителни операции

    05:27 03.03.2026

  • 4 Зарко

    4 0 Отговор
    На ЦРУ парите от драг картела.

    05:42 03.03.2026

  • 5 Дмепм

    3 0 Отговор
    Катастрофата е станала в 18:20 ч. местно време, докато самолетът е кацал на международното летище Ел Алто, след като е излетял от Санта Круз, съобщи националният орган за контрол на въздушното движение. Самолетът C-130 Hercules на боливийските военновъздушни сили е излетял от източния град Санта Круз и е излязъл от пистата, преди да се удари в множество превозни средства на оживен булевард, повреждайки дузина коли, преди да се спре на близко поле, потвърдиха официални лица.
    Последно, при кацане или излитане е станал инцидента?

    05:42 03.03.2026