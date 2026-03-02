Руслан Трад разкри важен детайл, свързан с американските удари в Иран

Към момента е неосъществим сценарият режимът в Иран да падне – въпреки убийството на Али Хаменей. Той вероятно ще бъде заменен от хардлайнери от гвардията. Това смята българският журналист Руслан Трад. Ето какво написа анализаторът във Фейсбук след ударите на САЩ и Израел в Иран, при които беше елиминиран аятолахът.
Редица политици смятат, че ако Хаменей и иранският президент бъдат убити, някои от по-ниските по ранг членове на Революционната гвардия могат да бъдат убедени да работят със САЩ. Това е наистина оптимистично - дори розово - очакване. Както аз, така и колеги, които следят от години иранските структури, сме на мнение, че подобен сценарий е неосъществим към момента. т.е. сценарии тип Венецуела, при който подкупен държавен представител от близкия кръг на лидера, да се съгласи да работи с Вашингтон и да прокарва политики, невъзможни преди това.
В навечерието на ударите на САЩ и Израел вътрешната оценка на ЦРУ показва, че дори и Хаменей да бъде убит, той вероятно ще бъде заменен от хардлайнери от Гвардията. Това е важен детайл: собственият анализ на разузнавателната общност не подкрепяше оптимистичната картина, която се разпространяваше в някои консултативни кръгове. Така и се получи - Хаменей загина, а на негово място за временен лидер беше назначен Алиреза Арафи, който е напълно обвързан идеологически с хомейнизма.
Революционната гвардия не е просто военна институция, а организация с дълбоко идеологическа структура, чиито висши и средни кадри са изградили цялата си политическа идентичност, бизнес интереси и лични мрежи около враждебната позиция на Иран спрямо САЩ. Търговската империя на Гвардията – обхващаща строителството, енергетиката, банковото дело и контрабандата – съществува именно благодарение на санкциите и затворената политическа икономика, създадена от режима, а не въпреки тях.
Гвардията систематично изместваше умерените духовници и технократи в продължение на десетилетия, което означава, че групата от истински ориентирани към сключване на сделки фигури под ръководството на Хаменей, е малка и политически маргинализирана. Унищожаването на най-горния слой не издига прагматиците, а по-скоро издига онези, които са били най-лоялни към напускащото ръководство и към най-твърдата линия на идеологията.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Писа се отдавна
Рижавият нагази в иранското блато и няма излизане.
Не се знае дали ще завърши мандата си жив.
Коментиран от #26, #34
07:10 02.03.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Последния Софиянец
07:20 02.03.2026
7 Българин
Коментиран от #39
07:21 02.03.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Мишел
Коментиран от #16, #52
07:26 02.03.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Българин
07:31 02.03.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Може да даде обратен ефект войната.
Коментиран от #54
07:34 02.03.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Дайте видео
07:36 02.03.2026
25 КараКОЧАНОВ
07:36 02.03.2026
26 Мишел
До коментар #2 от "Писа се отдавна":Убитите американци не са толкова много, но експлозиите на ракетите, с които Иран атакува базите на САЩ, са толкова силни, че дори и американците в укритията след нападението са вече военни инвалиди.
07:36 02.03.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Феликс Дж
До коментар #15 от "Този е украинстващ":Стипендиант на шор-ош и ученик на та-гара-чук. Напомпан с въздух младеж, който не е бил в казарма.
07:37 02.03.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Феликс Дж
До коментар #22 от "Сус бе копейки":"Зад всеки един млад русофоб, днес се крие един дърт ТУРКОФИЛ" - Петко Славейков.
07:39 02.03.2026
31 Малиии....
07:40 02.03.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Точно с Иран
Ще види едни 4 седмици през крив Макрон.
07:42 02.03.2026
34 само да добавя
До коментар #2 от "Писа се отдавна":Персите не са от отбора на чалмите. Ще се види до часове.
Коментиран от #38, #44, #49
07:44 02.03.2026
35 Последния Софиянец
07:45 02.03.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 не е нужна чалма
До коментар #34 от "само да добавя":за да си радикален ислямист
Персите са най-гадните ислямисти. Те кляатят целия регион.
Коментиран от #46, #55
08:03 02.03.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Руслан Ретард
08:09 02.03.2026
41 ВВП
08:10 02.03.2026
42 ВВП
Коментиран от #48
08:12 02.03.2026
43 Хмм
До коментар #39 от "Путин пърдящата утка":да се смееш за избиването на деца, едно от които дори няма снимка, баща му се опитал да го предпази с тялото си, но имало контролни изстрели, от всяко загинало семейство е имало партизани,ате са единственият ни принос към антифашистката съпритива, ако сеоткажем от тях, остава ни срама че сме били съюзници на Хитлер и сме обявили война на САЩ и Англия
08:12 02.03.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 ВВП
08:13 02.03.2026
46 Вярно е
До коментар #38 от "не е нужна чалма":клатят.
Виж как добре знаеш как клатят.
08:14 02.03.2026
47 Аятолаха
Ще си отидат и малкото останали
Които лапат от Режима .
А и много добре знаят че изгубят ли
Власта
Ще ги бесят по Крановете и
С камъни по улиците. .
Народът едва ли е забравил
Кой в продължение на години
Ги е мачкал...
08:14 02.03.2026
48 Путин ШАЛОМОВИЧ
До коментар #42 от "ВВП":И Той
Заедно с Мендел
Се нареди
До Гадните Еврейски Терористи
И Военнопрестъпници.
08:16 02.03.2026
49 Само не добавяй
До коментар #34 от "само да добавя":Тебе сме те чували.
08:17 02.03.2026
50 ВВП
08:17 02.03.2026
51 Леля Гошо
08:17 02.03.2026
52 Факти
До коментар #11 от "Мишел":В 12-дневната война миналата година Иран загуби 40% от балистичните си ракети и развя белия флаг. Колко мислиш, че ще издържи сега. Войната отново ще е кратка.
08:18 02.03.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Май Наим Г Зина
До коментар #20 от "Може да даде обратен ефект войната.":Кадафи беше лош, защото защитаваше интересите на Либия а не на САЩ
08:22 02.03.2026
55 Ами
До коментар #38 от "не е нужна чалма":атентати извършени от иранци няма, Бен Ладен е от Саудитска Арабия
08:22 02.03.2026