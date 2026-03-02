Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Руслан Трад разкри важен детайл, свързан с американските удари в Иран

Руслан Трад разкри важен детайл, свързан с американските удари в Иран

2 Март, 2026 07:05 3 724 55

  • иран-
  • руслан трад-
  • али хаменей-
  • сащ-
  • израел

Търговската империя на гвардията съществува именно благодарение на санкциите и затворената политическа икономика, създадена от режима

Руслан Трад разкри важен детайл, свързан с американските удари в Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Към момента е неосъществим сценарият режимът в Иран да падне – въпреки убийството на Али Хаменей. Той вероятно ще бъде заменен от хардлайнери от гвардията. Това смята българският журналист Руслан Трад. Ето какво написа анализаторът във Фейсбук след ударите на САЩ и Израел в Иран, при които беше елиминиран аятолахът.

Редица политици смятат, че ако Хаменей и иранският президент бъдат убити, някои от по-ниските по ранг членове на Революционната гвардия могат да бъдат убедени да работят със САЩ. Това е наистина оптимистично - дори розово - очакване. Както аз, така и колеги, които следят от години иранските структури, сме на мнение, че подобен сценарий е неосъществим към момента. т.е. сценарии тип Венецуела, при който подкупен държавен представител от близкия кръг на лидера, да се съгласи да работи с Вашингтон и да прокарва политики, невъзможни преди това.

В навечерието на ударите на САЩ и Израел вътрешната оценка на ЦРУ показва, че дори и Хаменей да бъде убит, той вероятно ще бъде заменен от хардлайнери от Гвардията. Това е важен детайл: собственият анализ на разузнавателната общност не подкрепяше оптимистичната картина, която се разпространяваше в някои консултативни кръгове. Така и се получи - Хаменей загина, а на негово място за временен лидер беше назначен Алиреза Арафи, който е напълно обвързан идеологически с хомейнизма.

Революционната гвардия не е просто военна институция, а организация с дълбоко идеологическа структура, чиито висши и средни кадри са изградили цялата си политическа идентичност, бизнес интереси и лични мрежи около враждебната позиция на Иран спрямо САЩ. Търговската империя на Гвардията – обхващаща строителството, енергетиката, банковото дело и контрабандата – съществува именно благодарение на санкциите и затворената политическа икономика, създадена от режима, а не въпреки тях.

Гвардията систематично изместваше умерените духовници и технократи в продължение на десетилетия, което означава, че групата от истински ориентирани към сключване на сделки фигури под ръководството на Хаменей, е малка и политически маргинализирана. Унищожаването на най-горния слой не издига прагматиците, а по-скоро издига онези, които са били най-лоялни към напускащото ръководство и към най-твърдата линия на идеологията.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 32 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Писа се отдавна

    52 8 Отговор
    че персите няма да се дадат така лесно.
    Рижавият нагази в иранското блато и няма излизане.
    Не се знае дали ще завърши мандата си жив.

    Коментиран от #26, #34

    07:10 02.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Последния Софиянец

    40 5 Отговор
    Хизбула от Ливан изстреля стотици ракети и дронове по Израел и Кипър.А ни лъжат че няма да посмеят да атакуват държава членка на ЕС.

    07:20 02.03.2026

  • 7 Българин

    57 4 Отговор
    Целия цивилизован свят трябва да осъди убийството на деца в девическо училище в Иран, представено ни от мисирчока като блестяща военна операция на сащ.

    Коментиран от #39

    07:21 02.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Мишел

    33 3 Отговор
    САЩ не са в състояние да водят и да победят в продължителна война, като тази с Иран.

    Коментиран от #16, #52

    07:26 02.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Българин

    6 27 Отговор
    Израел и САЩ няма да спират !До последният жив Хамейнджия.

    07:31 02.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Може да даде обратен ефект войната.

    28 6 Отговор
    Слушах един анализатор /ама от истинските/ по "Ал Джазира", който каза, че пред човека, който вероятно ще оглави Иран, Али Хименей ще се стори направо ангелче на Запада. И всъщност повечето истински разбиращи проблемите в Близкия изток твърдят, че той е бил от по-скоро умерените гласове в Иран. Нали Кадафи беше много лош? Обаче се оказаха верни думите му как Западът ще съжалява, защото това ще отприщи огромна вълна от бежанци към Европа. Лош, лош, обаче навремето се смяташе за голямо постижение да отидеш на работа в Либия, заради доларите, с които се връщаха оттам.

    Коментиран от #54

    07:34 02.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Дайте видео

    21 2 Отговор
    от ударения “А. Линкълн” щом нищо не го е уцелило да видим, че е цял.

    07:36 02.03.2026

  • 25 КараКОЧАНОВ

    13 3 Отговор
    Руслан смpaД........

    07:36 02.03.2026

  • 26 Мишел

    17 5 Отговор

    До коментар #2 от "Писа се отдавна":

    Убитите американци не са толкова много, но експлозиите на ракетите, с които Иран атакува базите на САЩ, са толкова силни, че дори и американците в укритията след нападението са вече военни инвалиди.

    07:36 02.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Феликс Дж

    13 3 Отговор

    До коментар #15 от "Този е украинстващ":

    Стипендиант на шор-ош и ученик на та-гара-чук. Напомпан с въздух младеж, който не е бил в казарма.

    07:37 02.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Феликс Дж

    16 4 Отговор

    До коментар #22 от "Сус бе копейки":

    "Зад всеки един млад русофоб, днес се крие един дърт ТУРКОФИЛ" - Петко Славейков.

    07:39 02.03.2026

  • 31 Малиии....

    11 2 Отговор
    ма тоз Руслан големи капацитет бе!

    07:40 02.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Точно с Иран

    14 6 Отговор
    рижавото ще бере много ядове и те сега започват.
    Ще види едни 4 седмици през крив Макрон.

    07:42 02.03.2026

  • 34 само да добавя

    8 5 Отговор

    До коментар #2 от "Писа се отдавна":

    Персите не са от отбора на чалмите. Ще се види до часове.

    Коментиран от #38, #44, #49

    07:44 02.03.2026

  • 35 Последния Софиянец

    6 6 Отговор
    ЕС обяви война на Иран.Честито.

    07:45 02.03.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 не е нужна чалма

    2 3 Отговор

    До коментар #34 от "само да добавя":

    за да си радикален ислямист
    Персите са най-гадните ислямисти. Те кляатят целия регион.

    Коментиран от #46, #55

    08:03 02.03.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Руслан Ретард

    2 1 Отговор
    Заради файловете на Епщайн, двамата педофила и световни терористи Сатаняху и Тръмпоча запалиха света.

    08:09 02.03.2026

  • 41 ВВП

    2 2 Отговор
    Путин ще бомби Киев център да свали гнусния еврейски режим е Киев ..Киев е директна заплаха за РФ..

    08:10 02.03.2026

  • 42 ВВП

    4 2 Отговор
    Рижавия толуп се нареди до гнусните еврейски террористи...

    Коментиран от #48

    08:12 02.03.2026

  • 43 Хмм

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Путин пърдящата утка":

    да се смееш за избиването на деца, едно от които дори няма снимка, баща му се опитал да го предпази с тялото си, но имало контролни изстрели, от всяко загинало семейство е имало партизани,ате са единственият ни принос към антифашистката съпритива, ако сеоткажем от тях, остава ни срама че сме били съюзници на Хитлер и сме обявили война на САЩ и Англия

    08:12 02.03.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 ВВП

    3 1 Отговор
    Тромп е последния президент на САЩ...И на неговата смърт ще се радват янките ..

    08:13 02.03.2026

  • 46 Вярно е

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "не е нужна чалма":

    клатят.
    Виж как добре знаеш как клатят.

    08:14 02.03.2026

  • 47 Аятолаха

    2 1 Отговор
    Си отиде .

    Ще си отидат и малкото останали

    Които лапат от Режима .

    А и много добре знаят че изгубят ли
    Власта

    Ще ги бесят по Крановете и
    С камъни по улиците. .

    Народът едва ли е забравил
    Кой в продължение на години
    Ги е мачкал...

    08:14 02.03.2026

  • 48 Путин ШАЛОМОВИЧ

    0 1 Отговор

    До коментар #42 от "ВВП":

    И Той

    Заедно с Мендел

    Се нареди

    До Гадните Еврейски Терористи

    И Военнопрестъпници.

    08:16 02.03.2026

  • 49 Само не добавяй

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "само да добавя":

    Тебе сме те чували.

    08:17 02.03.2026

  • 50 ВВП

    1 1 Отговор
    Това отвързва ръцете на Москва .Да заравнява Киев...И да ликвидира зеления мишок..който се крие в Полша ..

    08:17 02.03.2026

  • 51 Леля Гошо

    1 1 Отговор
    Хм, това звучи почти като нашата ситуация просто корумпираната върхушка зависи от парите от ЕС и държавните поръчки. Типична клептокрация

    08:17 02.03.2026

  • 52 Факти

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Мишел":

    В 12-дневната война миналата година Иран загуби 40% от балистичните си ракети и развя белия флаг. Колко мислиш, че ще издържи сега. Войната отново ще е кратка.

    08:18 02.03.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Май Наим Г Зина

    0 2 Отговор

    До коментар #20 от "Може да даде обратен ефект войната.":

    Кадафи беше лош, защото защитаваше интересите на Либия а не на САЩ

    08:22 02.03.2026

  • 55 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "не е нужна чалма":

    атентати извършени от иранци няма, Бен Ладен е от Саудитска Арабия

    08:22 02.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания