Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Стотици израелски самолети бомбардират едновременно Ливан и Иран

Стотици израелски самолети бомбардират едновременно Ливан и Иран

2 Март, 2026 12:14 2 942 117

  • иран-
  • израел-
  • ливан-
  • сащ-
  • хизбула

Говорителят предупреди ливанското шиитско движение "Хизбула", че ще плати висока цена за атаките си срещу Израел

Стотици израелски самолети бомбардират едновременно Ливан и Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Стотици израелски самолети бомбардират едновременно Ливан и Иран, заяви днес говорителят на израелската армия, бригаден генерал Ефи Дефрин, цитиран от Франс прес, предаде БТА.

Говорителят предупреди ливанското шиитско движение "Хизбула", че ще плати висока цена за атаките си срещу Израел.

"Хизбула" откри огън тази нощ. Те много добре знаеха какво правят. Ние ги предупредихме и те ще платят висока цена", изтъкна Дефрин.

"В този момент стотици летателни апарати на израелската авиация нанасят удари едновременно по Ливан и Иран", каза още говорителят, като отбеляза, че Израел "воюва едновременно на няколко фронта - в Иран, в Ливан и другаде".

Кувейтското министерство на отбраната съобщи, че по-рано днес на територията на Кувейт са се разбили няколко американски бойни самолета, уточнявайки, че екипажите им са оцелели, предаде кувейтската новинарска агенция КУНА.

Говорителят на кувейтското министерство на отбраната, полковник Сауд ал Атуан, посочи в изявление, че компетентните власти незабавно са предприели действия по издирване и спасяване. Екипажите са били евакуирани от местата, където са се разбили самолетите, и са откарани в болница за оценка на здравословното им състояние и оказване на необходимата медицинска помощ, уточни говорителят и допълни, че състоянието на пилотите е стабилно.

Ал Атуан допълни, че в тясна координация с американските сили са предприети действия за изясняване на обстоятелствата около инцидента и прилагане на съвместни технически процедури.

Говорителят заяви още, че компетентните власти продължават разследването за установяване на причините за инцидента и призовават обществеността и медиите да търсят информация от официални източници.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    57 14 Отговор
    Много бодряшки !!! Но да не се окаже че от стотици, ще кацнат десетки....... или....... единици.......
    Откъде да знам, ще гледаме......

    Коментиран от #18, #37, #73

    12:16 02.03.2026

  • 2 Сила

    19 24 Отговор
    Кога ще е траура за Алираза или ще бъде общ , с тоя за Хаменей ...?!? За по евтино ...

    12:17 02.03.2026

  • 3 Решението

    38 6 Отговор
    Всички бойци на Хизбула да отиват в Ерусалим, там е трудно да ги бомбардират.

    Коментиран от #19

    12:17 02.03.2026

  • 4 динго 🐕​

    13 26 Отговор
    В крайна сметка Израел ще има превес в тая война , а янките само ще се перчат като петел на бунище и ....дотам

    Коментиран от #12, #47, #50

    12:17 02.03.2026

  • 5 Да бе да

    50 10 Отговор
    Медийната (и не само) подкрепа за ционисткия режим на Натаняху и слугата му Тръмп е поредната грешка на европейците ...

    Коментиран от #116

    12:18 02.03.2026

  • 6 Не думай

    27 7 Отговор
    Не са хиляди, милиони?

    12:18 02.03.2026

  • 7 честен ционист

    22 17 Отговор
    Кога ще се включва и Терминал 2, който Корман Ишмаел отстъпи за ползване на янките.

    12:18 02.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Наблюдател

    46 50 Отговор
    Вече има видео което показва как иранската противокорабна крилата ракета се забива точно в средата на корпуса на краварският кораб съпътстващ самолетоносача Линкълн.

    Коментиран от #76, #85, #112

    12:19 02.03.2026

  • 10 Данко Харсъзина

    20 38 Отговор
    Писах ви вчера, че израилтяните ще ги дънят здраво. Това е супер милитаризирана държава, която от самото си създаване оцелява благодарение на армията си. С Иран и Ливан е свършено.

    Коментиран от #15, #42, #59, #79

    12:19 02.03.2026

  • 11 накратко ✔️

    18 19 Отговор
    Путин да взима уроци от Нетаняху ! Тоя тръгне ли и спиране - няма ! А Путин още ги жали ,,нашите ,, и те му се качват на главата .А можеше да ги приключи още в началото ...

    Коментиран от #110

    12:19 02.03.2026

  • 12 Да бе да

    23 5 Отговор

    До коментар #4 от "динго 🐕​":

    ... да не стане като предния път - да трябва САЩ да ги спасяват ...

    Коментиран от #29

    12:19 02.03.2026

  • 13 може ли да покажете реални клипове

    23 2 Отговор
    че вече никой не вЕрва, дее ба

    12:20 02.03.2026

  • 14 Ййгдд

    16 2 Отговор
    Едните кметът,другите падат,и изобщо със самолет от Израел до Иран ме е толкова лесно да се стигне

    12:20 02.03.2026

  • 15 арбалета 🎯

    14 10 Отговор

    До коментар #10 от "Данко Харсъзина":

    На едно мнение сме - Нетаняху изобщо не си поплюва !

    Коментиран от #33

    12:21 02.03.2026

  • 16 Русия спасява джензи-та

    18 3 Отговор
    заседнали в ледовете на север - хамериканчета, викинги и прочее "великани"

    Коментиран от #96

    12:21 02.03.2026

  • 17 абе

    14 23 Отговор
    Тея иранци нали имаха безаналогови ПВО системи руски, китайски, дето целеха комар в окото от 1000 км. Ама израелците си летят на воля в небето над иран.

    Коментиран от #25

    12:21 02.03.2026

  • 18 Иранците

    28 4 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    им прекопават летищата да могат да "кацат" по-лесно......

    Коментиран от #27

    12:21 02.03.2026

  • 19 Ти подкрепяш

    6 13 Отговор

    До коментар #3 от "Решението":

    Хизбула ?

    12:22 02.03.2026

  • 20 Данко Харсъзина

    9 13 Отговор
    След израелците следват американците. А след самолетите, на ход са Томахавките.

    12:22 02.03.2026

  • 21 Хеми значи бензин

    5 14 Отговор
    Рувнаците китайците и упените от Бан с немските им колеги още не са схванали как функционира стелт технооогията. Ама тва е щот са умни бе.

    Коментиран от #26

    12:22 02.03.2026

  • 22 За протокола

    12 1 Отговор
    Току-що:
    "Израелската армия заяви, че е идентифицирала ракети, идващи от Иран."

    12:23 02.03.2026

  • 23 Усраула Лайненс

    17 5 Отговор
    и от къде ви излитат 100тиците самоУети
    от компютъра ли

    12:23 02.03.2026

  • 24 Тракиец 🇮🇷

    27 10 Отговор
    Тази вечер хиляди дронове ще полетят към телавив и Йерусалим и всичките самолети на ТЕРОРИСТИТЕ евреи ще паднат като в Кувейт на другите терористи от сащ ...няма да остане камък върху камък в менте държавата Израел... палестинците заедно с Хизбула ще си върнат държавата отново а Тръмп го чака международен съд

    Коментиран от #38

    12:23 02.03.2026

  • 25 летят на плейстешъна джензитко

    12 0 Отговор

    До коментар #17 от "абе":

    още сънуваш в 12:23 на обед

    12:23 02.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Пич

    8 1 Отговор

    До коментар #18 от "Иранците":

    Хахаха.....да бе....!!! Направо им правят окопи! Рипа американчето у кратера, и заляга...

    12:24 02.03.2026

  • 28 Данко Харсъзина

    8 20 Отговор
    Скоро в дъненето на Иран, ще се включат и европейските държави. Британия и Франция вече се включиха.

    Коментиран от #32, #43, #66

    12:24 02.03.2026

  • 29 Сега

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "Да бе да":

    и сашт требе да го спасяват.....ама кой ???!

    12:25 02.03.2026

  • 30 Хеми значи бензин

    13 3 Отговор
    Франция и Гейрманция положиха ли първа копка на самолета от 10 поколебие. Говори се че щял да се управлява с пръчка забита у кокпита и че си мърда задкрилките посредвтвом тел

    12:25 02.03.2026

  • 31 Гост

    15 4 Отговор
    Нетаняху може би е ударен в Йерусалим. Той не се е появявал публично от почти 24 часа.

    Коментиран от #65

    12:25 02.03.2026

  • 32 накратко ✔️

    13 2 Отговор

    До коментар #28 от "Данко Харсъзина":

    Те и в укрия се включиха , ама .....

    Коментиран от #41

    12:26 02.03.2026

  • 33 Данко Харсъзина

    8 8 Отговор

    До коментар #15 от "арбалета 🎯":

    Нетаняху е командос от Израелската армия. Не е като Йотова. Сричал новини по телевизията.

    12:26 02.03.2026

  • 34 Тракиец 🇺🇦

    13 10 Отговор
    Време е за нов АДОЛФ ХИТЛЕР който да реши веднъж и завинаги еврейския въпрос!! Колкото до сащ -- водородни бомби над Ню Йорк до лос Анджелис

    Коментиран от #40

    12:27 02.03.2026

  • 35 бомбардират едновременно Ливан и Иран

    16 7 Отговор
    Две суверенни държави....

    12:27 02.03.2026

  • 36 еми то

    5 11 Отговор
    То си е доказателство, че Хизбула, а и Хамас са си ирански отрочета. Не случайно Айатолаха викна главорезите им да озаптят протестиращите миналата година. Избиха над 30 хиляди протестиращи иранци.

    12:28 02.03.2026

  • 37 Ха ха ха

    4 14 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Колко много мъка има в руский мир......Киев за три дня.....

    Коментиран от #60

    12:28 02.03.2026

  • 38 Много си прос...байно

    5 13 Отговор

    До коментар #24 от "Тракиец 🇮🇷":

    Израел е велика нация! Имат последните оръжия на Америка и 300 атомни бомби. Могат да направят на пепел всички арабески на света.

    Коментиран от #64

    12:28 02.03.2026

  • 39 Данко Харсъзина

    5 7 Отговор
    Създателят на специалните части на Израел е българин. По точно български еврейн, служил в българската армия.

    12:28 02.03.2026

  • 40 няма да се плашиш

    4 8 Отговор

    До коментар #34 от "Тракиец 🇺🇦":

    Скоро въпроса с миролюбивия ислям ще бъде разрешен завинаги.

    12:29 02.03.2026

  • 41 Хубаво е сега да

    2 9 Отговор

    До коментар #32 от "накратко ✔️":

    се включат, да потренират на иранска територия, да изпробват нещо ново. После и в Украйна може да се пробват.

    12:29 02.03.2026

  • 42 Йес Акинг

    8 4 Отговор

    До коментар #10 от "Данко Харсъзина":

    и за какво пищят на краварите за помощ като са толкова гоУеми

    12:29 02.03.2026

  • 43 Гост

    9 3 Отговор

    До коментар #28 от "Данко Харсъзина":

    И от къде ще излитат аеропланите на ингилизи и французи!? От издумканите бази в Близкия изток, от Ейбрахам Линкълн или от летище Лутън...

    Коментиран от #57

    12:30 02.03.2026

  • 44 еесе

    8 14 Отговор
    не мога да ги разбера тея малоумни иранци, защо другите арабски държави като ОАЕ,Катар, СА,Кувейт развиват туризъм, привличат инвистиции. Да ти е кеф да си турист там, а на иранците само им дай ракети,бомби кой да убият, кой да взривят. В същото време хората им умират от глад. Малоумна работа за тея терористи. Рашистите са същите тъпанари

    Коментиран от #55, #58, #62

    12:30 02.03.2026

  • 45 Атина Палада

    12 4 Отговор
    Ха ха ха хамериканските самолети сами падат и се разбиват....

    12:31 02.03.2026

  • 46 Данко Харсъзина

    3 18 Отговор
    Синовете и дъщерите израилеви, се бият за земята си и за съществуването си. Безкрайно мотивирани и перфектно въоръжени. Поклон до земи. С Персия е свършено.

    Коментиран от #68

    12:32 02.03.2026

  • 47 Такаа

    10 3 Отговор

    До коментар #4 от "динго 🐕​":

    Без Америка евреите са нищо,но те държат Тръмп в шах с досиетата Епщайн,иначе кашерите ще бъдат ликвидирани за 20 минути

    12:32 02.03.2026

  • 48 ОнЯ

    9 1 Отговор
    Тези миротворци ли са или агресори?

    12:32 02.03.2026

  • 49 Не гласувайте

    9 3 Отговор
    За партии на атлантическите терористи

    12:33 02.03.2026

  • 50 Атина Палада

    19 5 Отговор

    До коментар #4 от "динго 🐕​":

    Израел като територия е пет пъти по малка от България..Иран ,ако иска може да я изоре за часове.

    Коментиран от #53, #61, #63, #90

    12:33 02.03.2026

  • 51 Локо Пазарджик

    3 12 Отговор
    Вангалите от Иран да мажат кафявия отвор с овча лой. Няма кой да ги търпи да бомбят хотели, курорти, танкери и да затварят протоци. Тъпички нискочели вангали, ако не бяхте удряли безразборно, Англия и Франция нямаше да се намесят. Мажете, маже обилно отвора с овча лой, там, където сутрин рови кафявата къртица- там мажете... Засегнаха много чужди интереси, включително и на страните от ОПЕК- повечето мюсюлмаи като тях. Мажете, мажете, не се ослушвайте...

    12:33 02.03.2026

  • 52 Махди

    4 1 Отговор
    Часът ­ скривам го докрай, но ­ непременно ще дойде, за да се въздаде на всеки според делата му. (сура Та Ха, 20:15)

    12:34 02.03.2026

  • 53 да бе

    1 3 Отговор

    До коментар #50 от "Атина Палада":

    то само с искане не става тая работа, трябва и да можеш

    Коментиран от #99

    12:34 02.03.2026

  • 54 Сатана Z

    6 3 Отговор
    За Съединените щати новата война, в съюз с Израел, срещу Иран, вече води до загуби както на войски, така и на техника. По-рано вестник „Военен преглед“ съобщи и показа видео за свалянето на изтребител-бомбардировач McDonnell Douglas F-15E Strike Eagle на американските военновъздушни сили в небето над Кувейт.

    Първоначално иранските военни поеха отговорност за прихващането на американския самолет от своите сили за противовъздушна отбрана. Държавната телевизия IRIB съобщи:

    Преди няколко минути Централният щаб на Хатам ал-Анбия (съвместният щаб на бойното командване на иранските въоръжени сили) потвърди свалянето на американски изтребител F-15 от ирански системи за противовъздушна отбрана на границата между Кувейт и Ирак.
    Има и съобщения за загубата на палубен изтребител-бомбардировач F/A-18 Hornet на ВМС на САЩ. Други съобщения сочат, че е бил свален палубен самолет за електронна борба EA-18 Growler. Няма официално потвърждение на тази информация.

    12:34 02.03.2026

  • 55 Проблемът на Иран

    5 11 Отговор

    До коментар #44 от "еесе":

    е терористичната групировка (КГИР) -Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) , която е окупирала страната и избива народа. Това са радикални ислямисти, един вид зомбита, камикадзета, терористи. Същите са като Хамас и Хизбула.

    Коментиран от #102

    12:34 02.03.2026

  • 56 Ливан защо?

    11 0 Отговор
    Тази държава е като християнски остров в Близкия изток с много голям процент образовани хора. В нея почти 40 % от населението са християни.

    12:35 02.03.2026

  • 57 Данко Харсъзина

    2 10 Отговор

    До коментар #43 от "Гост":

    От базата в Авиано, с презареждане във въздуха. И от самолетоносача Де Гол и английските самолетоносачи.

    12:35 02.03.2026

  • 58 Пародия

    2 12 Отговор

    До коментар #44 от "еесе":

    Според баща ми копейкаджия в Северна Корея живеят по-добре от Южна Корея

    12:35 02.03.2026

  • 59 Абе

    13 4 Отговор

    До коментар #10 от "Данко Харсъзина":

    Каква армия имат ционистите че ги хвалиш,пазят ги янките ,а войската им в пряк бой са нищо бягат и реват нали ги видяхме показаха преди няколко месеца как войници бягат и реват в Ливан

    Коментиран от #67

    12:35 02.03.2026

  • 60 Пич

    4 2 Отговор

    До коментар #37 от "Ха ха ха":

    Виж сега , ако можеш - кажи нещо !!!

    12:35 02.03.2026

  • 61 Ха ха ха

    3 6 Отговор

    До коментар #50 от "Атина Палада":

    Я го па и тоя.....айде и Тел Авив за три дня....

    12:36 02.03.2026

  • 62 Панчаревската кметица

    12 2 Отговор

    До коментар #44 от "еесе":

    развиваш туризъм защото си свалил гащите на кравата
    демек предатели за 30 сребърника

    Коментиран от #69, #71

    12:36 02.03.2026

  • 63 Абсурд

    2 1 Отговор

    До коментар #50 от "Атина Палада":

    Ако можеше, щеше да го е направила още преди 40г. Територията няма нищо общо със силата и могъществото на една държава. Не се подвеждайте така, територията е едно нищо.

    Коментиран от #75

    12:37 02.03.2026

  • 64 Атина Палада

    10 2 Отговор

    До коментар #38 от "Много си прос...байно":

    Като имат Израел такива оръжия,защо миналата година при 12 дневната война една от изстреляните ирански ракети беше хиперзвукова и от Израел веднага се разреваха пред светът .."защо Иран ни обстрелва с хиперзвукови,ние нямаме такива."....

    12:38 02.03.2026

  • 65 Дааа

    3 2 Отговор

    До коментар #31 от "Гост":

    Защото е избягал в Германия фашиста ционист

    12:39 02.03.2026

  • 66 Верно е

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Данко Харсъзина":

    Много пдрз и тръгнаха натам по прашки

    12:41 02.03.2026

  • 67 Данко Харсъзина

    4 1 Отговор

    До коментар #59 от "Абе":

    Най добре въоръжената армия в света. Тази армия никога не е преставала да воюва. В Израел по три години служат и жените. Това е най-милитаризираната държава в света.

    Коментиран от #92

    12:41 02.03.2026

  • 68 Калоян

    1 2 Отговор

    До коментар #46 от "Данко Харсъзина":

    Това ро бско съзнание ,дето го имаш, само поклони и пъл зене ти е в главата.Изправи се!

    12:43 02.03.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 НаРъБа

    3 2 Отговор

    До коментар #62 от "Панчаревската кметица":

    Много вярно се оказа твърдението че като Г200 копейките по естествен път България ще дръпне след време много

    12:44 02.03.2026

  • 72 Тел Авив, Хайфа ересалим

    4 3 Отговор
    горят, Не се знае къде е Шзраелското правителство. Бомбоубежишата немогат да спасят Израелското правителство. Иран е предупредил Израелските граждани да стоят далече от военните бази. Сирените в Израел непрекъсната вият. Иран отмъщава за убитите. Май С Израелската мащност свърши.

    12:45 02.03.2026

  • 73 ФАКТ

    5 7 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Путлерчето страхливото 5та година не може да убие Зеленски. Евреите убиха Хаменей на първия ден. Израел е 100 пъти по-силен от Русия, а вие копейки сте безкрайно неумни.

    Коментиран от #93

    12:45 02.03.2026

  • 74 Милошевич

    7 2 Отговор
    Иран свърши пво явно нямат нито самолети. Превземат ли ти въздушното пространство си чао.

    Коментиран от #89

    12:45 02.03.2026

  • 75 Атина Палада

    8 2 Отговор

    До коментар #63 от "Абсурд":

    И защо да го прави Иран? Не Иран иска конфликт! Израел са тези,които разпалват конфликт..
    Колкото до оръжията ..Видя се и миналата година и сега ,че Иран са много по мощни военно от Израел и САЩ...Иранеца каза на американците в прав текст: "Не сте това,което бяхте преди 30 години и ние го знаем"! И е така! Ти живееш в миналото още ..Не виждаш ли,че Тръмп на втория ден поиска мир и да преговарят,като видя всичките им бази ,барабар с радарите им в пепел,но Иран отказа ..А ЕпщайнСКИТЕ медии извъртят ,че едва ли не Иран искали мир...Колкото и да прикриват ,светът видя немощността на САЩ и Израел ..Пропагандата по медиите е едно и в това САЩ са силни,но реалната война е друго нещо...

    Коментиран от #115

    12:46 02.03.2026

  • 76 Серсемин

    6 3 Отговор

    До коментар #9 от "Наблюдател":

    Видеа каквито и колко щеш. Те и Брад Пит и Том Круз скоро се биха, нали?

    12:46 02.03.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 ТЕ ЗАПОЧНАХА ВОЙНАТА

    4 3 Отговор
    Израел и САЩ те обстрелваха обстрелват и сега със стотици самолети. И Иран и Ливан избиха много хора дори и деца. А оня утю Маринко казва че не те САЩ са започнали войната а Иран. Тръмпко казва има наши жертви че ще има и още жертви не се бойте ще победим. Тия демо старчета човешкият живот за нищо го нямат. НАГЛОСТ ЛИЦЕМЕРИЕ НЕКАДЪРНОСТ. НО ТЕ ЖИВИ ЗДРАВИ А ТЕЗИ ВЪВ ОКОПИТЕ ДА СЕ СПАСЯВАТ.

    12:47 02.03.2026

  • 79 Западен клошар

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "Данко Харсъзина":

    Щом чиф. свършат мунициите и нафтата, лично оцелелите палестинци ще ги оглозгат.

    Коментиран от #94

    12:48 02.03.2026

  • 80 Герой

    4 0 Отговор
    Я хабиби Тел Авив!

    12:48 02.03.2026

  • 81 от ап. Петър

    2 2 Отговор
    Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне. Съпротивете се нему, стоейки твърди във вярата, като знаете, че същите страдания се понасят и от братята ви в света. (1 Петрово 5:8-9) Последователите на сатаната - човекоядци и пи-ди-еф-и, в пурим деня, решиха ритуално да убият стотици девици... Нека Господ да им въздаде - на тях и на последователите им.

    12:49 02.03.2026

  • 82 Чисто и подредено

    3 1 Отговор

    До коментар #77 от "Бpaво!":

    Нека ГнуZ200 на блатний оркове и брадати козари бъде обилен както досега. УСПЕХ На СИНИТЕ

    Коментиран от #106

    12:50 02.03.2026

  • 83 Софиянец

    2 3 Отговор
    Еврейската пропаганда е по-жалка и смешна, даже от бандеровската 😂😂😂
    Между другото думнали са натаняху, не е ясно дали е оцелял, дано не е 🍻

    12:51 02.03.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Само остава да ни обясниш

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Наблюдател":

    кой е снимал ракетата? 🤣
    Супермен вероятно, а?

    12:52 02.03.2026

  • 86 Не гласувайте

    1 8 Отговор
    За партии на атлантическите терористи !

    12:52 02.03.2026

  • 87 Карго 200

    9 1 Отговор
    ⚡️⚡️ВАЖНО: Русия няма да помага на Иран съгласно съюзническия договор, защото той е подписан с аятолах Али Хаменей - „и къде е той сега?“, казва говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

    Коментиран от #108

    12:52 02.03.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Oня с коня

    6 0 Отговор

    До коментар #50 от "Атина Палада":

    Явно изповядваш идеята че Количеството е по-важно от качеството и допускаш че многократно по-големият от Израел Иран може да го "изоре"когато си поиска.Може да е така,може и да не е,но след като досега не го е направил ЩЕ СИ ПЛАТИ С ЛИХВИТЕ и никога повече няма да създава проблеми на Израел,Запада,както и на който и да е в Галактиката.

    Коментиран от #107

    12:53 02.03.2026

  • 91 Ген.Атанасов!

    1 0 Отговор
    Причините за инцидента,са ясни!
    Дълбоко внедрени агенти на Путин,са направили хибридна атака,в софтуера на бойните самолети...!

    12:53 02.03.2026

  • 92 Такаа

    3 3 Отговор

    До коментар #67 от "Данко Харсъзина":

    A защо винаги тръгва на война заедно с Америка,да беше тръгнал сам срещу Иран да им видим боеспособността,видяхме им железния купол,като решето стана

    Коментиран от #100

    12:54 02.03.2026

  • 93 Колко си НЕКОМПЕТЕНТЕН.

    3 3 Отговор

    До коментар #73 от "ФАКТ":

    И ТОВА Е ФАКТ НЕОСПОРИМ. ЗАЩО МУ Е НА ПУТИН ДА УБИВА ЗЕЛЬО. ТОЙ СЕ БИЕ ЗА ТЕРИТОРИИ И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА КОИТО СА БИЛИ ТЕХНИ И ХОРАТА ТАМ СА В БОЛШЕНСТВОТО ЗА РУСИЯ. НЕ Е ПОИСКАЛ НЕ ГО Е НАПРАВИЛ. ПЪК И СЪС СИГУРНОСТ НЕ ГО Е НАПРАВИЛ ЗАЩОТО СЪС ОГРАНИЧЕНИ НЕ КОМПЕТЕНТНИ ГЛУПАЦИ ПО ДОБРЕ СЕ ВОЮВА.

    Коментиран от #105

    12:54 02.03.2026

  • 94 Данко Харсъзина

    5 0 Отговор

    До коментар #79 от "Западен клошар":

    Няма да свършат. Имат много. Техеран е на 1500км. от Израел и израилтяните ги дънят, та ги сцепват. Израел воюва на три фронта в момента. И въоръжените сили са напрегнати до краен предел. Стотици израелски самолети са в небето в момента. Синовете и дъщерите на Израил се бият юнашки за Родината си. Поклон до земи.

    Коментиран от #104

    12:55 02.03.2026

  • 95 Банан

    0 4 Отговор
    В офиса на нетаняху попадна балистична ракета

    Коментиран от #101

    12:55 02.03.2026

  • 96 Мдаа

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Русия спасява джензи-та":

    Русия себе си не може да спаси, камо ли някой друг. Видях ме ги :)))

    12:55 02.03.2026

  • 97 Не гласувайте за атлантическите

    1 3 Отговор
    терористи ! Чаквам сега родната ни атлантическа сган да направи нещо от типа: "Обединени за война и геноцид в България" или "Обединени атлантическо нацистки ционистки подлоги против България " .... или пък оня нещастник Николай Гълабов с 3-те си олигофрена от "Федерация на ционстите" че да отнесе и той "комплиментите" яко.

    12:56 02.03.2026

  • 98 Да се знае

    5 0 Отговор
    Caмо от бoй paзбират и се вpaзумяват терористите, иcлямистите и paшистите.

    Коментиран от #109

    12:57 02.03.2026

  • 99 Атина Палада

    0 2 Отговор

    До коментар #53 от "да бе":

    Точно така .Иран може,но не иска .А Израел и САЩ искат,но не могат.

    12:57 02.03.2026

  • 100 ТОЧНО ТАКА Е.

    0 1 Отговор

    До коментар #92 от "Такаа":

    Без Израел трумпака е у киреча.

    12:57 02.03.2026

  • 101 Глупости

    2 0 Отговор

    До коментар #95 от "Банан":

    колкото и американския самолетоносач ЕЛ беше унищожен, толкова и офиса на Нетеняху :)

    12:57 02.03.2026

  • 102 Такаа

    0 1 Отговор

    До коментар #55 от "Проблемът на Иран":

    А Исраел какво е,терористично образование

    12:57 02.03.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Мокой

    0 0 Отговор

    До коментар #94 от "Данко Харсъзина":

    Извинявай, ама трябва тотално да си психя... съл, че да одобряваш подобно безумство!!!!

    Коментиран от #117

    12:58 02.03.2026

  • 105 ФАКТ

    1 0 Отговор

    До коментар #93 от "Колко си НЕКОМПЕТЕНТЕН.":

    Хапчетата купей. 5та година смешника Путлер воюва с "некомпетентни" "Глупаци" и все е на 17 км от руската граница

    12:58 02.03.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Махди

    0 1 Отговор

    До коментар #90 от "Oня с коня":

    Скри ли дечицата си и жена си в мазето, че току виж ти забил нож в гърба твоя "приятел" - дявола?

    12:58 02.03.2026

  • 108 прав си

    0 0 Отговор

    До коментар #87 от "Карго 200":

    Русия помага еднакво на всичките - Румъния, България, Грузия, Венецуела, Сърбия, Ирак, Афганистан, Иран, Иран. Все приятели.

    12:59 02.03.2026

  • 109 Атина Палада

    0 4 Отговор

    До коментар #98 от "Да се знае":

    Само колесниците е спасението :))Бегат от ония с джапанките а тръгнали срещу мощен Иран и на втория ден рИват:))))

    12:59 02.03.2026

  • 110 Ха-ха

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "накратко ✔️":

    Преди 2 часа ВСУ гръмнаха руското пристанище Новорусийск. Путин спи.!

    12:59 02.03.2026

  • 111 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор
    Персите не трябваше да правят атомна бомба и да произвеждат ракети, а да правят туризъм. Имат 3500км. плаж. И нямаше да имат никакви ядове.

    13:00 02.03.2026

  • 112 Даде ама

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Наблюдател":

    Дай линк

    13:01 02.03.2026

  • 113 Забравете всяка една атлантическа

    0 1 Отговор
    Партия! Не бъдете самоубийци като калушковците хора. Не се "възвисявайте" в нацисткият рай

    13:01 02.03.2026

  • 114 Гук

    0 0 Отговор
    Радваме се.

    13:01 02.03.2026

  • 115 Как така Иран не иска конфликт?

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "Атина Палада":

    А кой поддържа Хамас и Хизбула ? Иран. Вижда се, че сте пълен лаик по темата. Познания- 0.

    13:02 02.03.2026

  • 116 Серсемин

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Да бе да":

    Ми кой да подкрепя? Аятолласите и талибаните ли? И наче всеки ден плюете по арабелите как завзели Европа, как се страхувате за децата си, как незнам си кво, сега Израел и САЩ станаха агресори.

    13:02 02.03.2026

  • 117 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #104 от "Мокой":

    Израел воюва за правото на съществуване. Синовете и дъщерите на Израил са в изстребителите в небето на Иран. Защитават Родината си.

    13:03 02.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания