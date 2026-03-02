Стотици израелски самолети бомбардират едновременно Ливан и Иран, заяви днес говорителят на израелската армия, бригаден генерал Ефи Дефрин, цитиран от Франс прес, предаде БТА.
Говорителят предупреди ливанското шиитско движение "Хизбула", че ще плати висока цена за атаките си срещу Израел.
"Хизбула" откри огън тази нощ. Те много добре знаеха какво правят. Ние ги предупредихме и те ще платят висока цена", изтъкна Дефрин.
"В този момент стотици летателни апарати на израелската авиация нанасят удари едновременно по Ливан и Иран", каза още говорителят, като отбеляза, че Израел "воюва едновременно на няколко фронта - в Иран, в Ливан и другаде".
Кувейтското министерство на отбраната съобщи, че по-рано днес на територията на Кувейт са се разбили няколко американски бойни самолета, уточнявайки, че екипажите им са оцелели, предаде кувейтската новинарска агенция КУНА.
Говорителят на кувейтското министерство на отбраната, полковник Сауд ал Атуан, посочи в изявление, че компетентните власти незабавно са предприели действия по издирване и спасяване. Екипажите са били евакуирани от местата, където са се разбили самолетите, и са откарани в болница за оценка на здравословното им състояние и оказване на необходимата медицинска помощ, уточни говорителят и допълни, че състоянието на пилотите е стабилно.
Ал Атуан допълни, че в тясна координация с американските сили са предприети действия за изясняване на обстоятелствата около инцидента и прилагане на съвместни технически процедури.
Говорителят заяви още, че компетентните власти продължават разследването за установяване на причините за инцидента и призовават обществеността и медиите да търсят информация от официални източници.
1 Пич
Откъде да знам, ще гледаме......
Коментиран от #18, #37, #73
12:16 02.03.2026
2 Сила
12:17 02.03.2026
3 Решението
Коментиран от #19
12:17 02.03.2026
4 динго 🐕
Коментиран от #12, #47, #50
12:17 02.03.2026
5 Да бе да
Коментиран от #116
12:18 02.03.2026
6 Не думай
12:18 02.03.2026
7 честен ционист
12:18 02.03.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Наблюдател
Коментиран от #76, #85, #112
12:19 02.03.2026
10 Данко Харсъзина
Коментиран от #15, #42, #59, #79
12:19 02.03.2026
11 накратко ✔️
Коментиран от #110
12:19 02.03.2026
12 Да бе да
До коментар #4 от "динго 🐕":... да не стане като предния път - да трябва САЩ да ги спасяват ...
Коментиран от #29
12:19 02.03.2026
13 може ли да покажете реални клипове
12:20 02.03.2026
14 Ййгдд
12:20 02.03.2026
15 арбалета 🎯
До коментар #10 от "Данко Харсъзина":На едно мнение сме - Нетаняху изобщо не си поплюва !
Коментиран от #33
12:21 02.03.2026
16 Русия спасява джензи-та
Коментиран от #96
12:21 02.03.2026
17 абе
Коментиран от #25
12:21 02.03.2026
18 Иранците
До коментар #1 от "Пич":им прекопават летищата да могат да "кацат" по-лесно......
Коментиран от #27
12:21 02.03.2026
19 Ти подкрепяш
До коментар #3 от "Решението":Хизбула ?
12:22 02.03.2026
20 Данко Харсъзина
12:22 02.03.2026
21 Хеми значи бензин
Коментиран от #26
12:22 02.03.2026
22 За протокола
"Израелската армия заяви, че е идентифицирала ракети, идващи от Иран."
12:23 02.03.2026
23 Усраула Лайненс
от компютъра ли
12:23 02.03.2026
24 Тракиец 🇮🇷
Коментиран от #38
12:23 02.03.2026
25 летят на плейстешъна джензитко
До коментар #17 от "абе":още сънуваш в 12:23 на обед
12:23 02.03.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Пич
До коментар #18 от "Иранците":Хахаха.....да бе....!!! Направо им правят окопи! Рипа американчето у кратера, и заляга...
12:24 02.03.2026
28 Данко Харсъзина
Коментиран от #32, #43, #66
12:24 02.03.2026
29 Сега
До коментар #12 от "Да бе да":и сашт требе да го спасяват.....ама кой ???!
12:25 02.03.2026
30 Хеми значи бензин
12:25 02.03.2026
31 Гост
Коментиран от #65
12:25 02.03.2026
32 накратко ✔️
До коментар #28 от "Данко Харсъзина":Те и в укрия се включиха , ама .....
Коментиран от #41
12:26 02.03.2026
33 Данко Харсъзина
До коментар #15 от "арбалета 🎯":Нетаняху е командос от Израелската армия. Не е като Йотова. Сричал новини по телевизията.
12:26 02.03.2026
34 Тракиец 🇺🇦
Коментиран от #40
12:27 02.03.2026
35 бомбардират едновременно Ливан и Иран
12:27 02.03.2026
36 еми то
12:28 02.03.2026
37 Ха ха ха
До коментар #1 от "Пич":Колко много мъка има в руский мир......Киев за три дня.....
Коментиран от #60
12:28 02.03.2026
38 Много си прос...байно
До коментар #24 от "Тракиец 🇮🇷":Израел е велика нация! Имат последните оръжия на Америка и 300 атомни бомби. Могат да направят на пепел всички арабески на света.
Коментиран от #64
12:28 02.03.2026
39 Данко Харсъзина
12:28 02.03.2026
40 няма да се плашиш
До коментар #34 от "Тракиец 🇺🇦":Скоро въпроса с миролюбивия ислям ще бъде разрешен завинаги.
12:29 02.03.2026
41 Хубаво е сега да
До коментар #32 от "накратко ✔️":се включат, да потренират на иранска територия, да изпробват нещо ново. После и в Украйна може да се пробват.
12:29 02.03.2026
42 Йес Акинг
До коментар #10 от "Данко Харсъзина":и за какво пищят на краварите за помощ като са толкова гоУеми
12:29 02.03.2026
43 Гост
До коментар #28 от "Данко Харсъзина":И от къде ще излитат аеропланите на ингилизи и французи!? От издумканите бази в Близкия изток, от Ейбрахам Линкълн или от летище Лутън...
Коментиран от #57
12:30 02.03.2026
44 еесе
Коментиран от #55, #58, #62
12:30 02.03.2026
45 Атина Палада
12:31 02.03.2026
46 Данко Харсъзина
Коментиран от #68
12:32 02.03.2026
47 Такаа
До коментар #4 от "динго 🐕":Без Америка евреите са нищо,но те държат Тръмп в шах с досиетата Епщайн,иначе кашерите ще бъдат ликвидирани за 20 минути
12:32 02.03.2026
48 ОнЯ
12:32 02.03.2026
49 Не гласувайте
12:33 02.03.2026
50 Атина Палада
До коментар #4 от "динго 🐕":Израел като територия е пет пъти по малка от България..Иран ,ако иска може да я изоре за часове.
Коментиран от #53, #61, #63, #90
12:33 02.03.2026
51 Локо Пазарджик
12:33 02.03.2026
52 Махди
12:34 02.03.2026
53 да бе
До коментар #50 от "Атина Палада":то само с искане не става тая работа, трябва и да можеш
Коментиран от #99
12:34 02.03.2026
54 Сатана Z
Първоначално иранските военни поеха отговорност за прихващането на американския самолет от своите сили за противовъздушна отбрана. Държавната телевизия IRIB съобщи:
Преди няколко минути Централният щаб на Хатам ал-Анбия (съвместният щаб на бойното командване на иранските въоръжени сили) потвърди свалянето на американски изтребител F-15 от ирански системи за противовъздушна отбрана на границата между Кувейт и Ирак.
Има и съобщения за загубата на палубен изтребител-бомбардировач F/A-18 Hornet на ВМС на САЩ. Други съобщения сочат, че е бил свален палубен самолет за електронна борба EA-18 Growler. Няма официално потвърждение на тази информация.
12:34 02.03.2026
55 Проблемът на Иран
До коментар #44 от "еесе":е терористичната групировка (КГИР) -Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) , която е окупирала страната и избива народа. Това са радикални ислямисти, един вид зомбита, камикадзета, терористи. Същите са като Хамас и Хизбула.
Коментиран от #102
12:34 02.03.2026
56 Ливан защо?
12:35 02.03.2026
57 Данко Харсъзина
До коментар #43 от "Гост":От базата в Авиано, с презареждане във въздуха. И от самолетоносача Де Гол и английските самолетоносачи.
12:35 02.03.2026
58 Пародия
До коментар #44 от "еесе":Според баща ми копейкаджия в Северна Корея живеят по-добре от Южна Корея
12:35 02.03.2026
59 Абе
До коментар #10 от "Данко Харсъзина":Каква армия имат ционистите че ги хвалиш,пазят ги янките ,а войската им в пряк бой са нищо бягат и реват нали ги видяхме показаха преди няколко месеца как войници бягат и реват в Ливан
Коментиран от #67
12:35 02.03.2026
60 Пич
До коментар #37 от "Ха ха ха":Виж сега , ако можеш - кажи нещо !!!
12:35 02.03.2026
61 Ха ха ха
До коментар #50 от "Атина Палада":Я го па и тоя.....айде и Тел Авив за три дня....
12:36 02.03.2026
62 Панчаревската кметица
До коментар #44 от "еесе":развиваш туризъм защото си свалил гащите на кравата
демек предатели за 30 сребърника
Коментиран от #69, #71
12:36 02.03.2026
63 Абсурд
До коментар #50 от "Атина Палада":Ако можеше, щеше да го е направила още преди 40г. Територията няма нищо общо със силата и могъществото на една държава. Не се подвеждайте така, територията е едно нищо.
Коментиран от #75
12:37 02.03.2026
64 Атина Палада
До коментар #38 от "Много си прос...байно":Като имат Израел такива оръжия,защо миналата година при 12 дневната война една от изстреляните ирански ракети беше хиперзвукова и от Израел веднага се разреваха пред светът .."защо Иран ни обстрелва с хиперзвукови,ние нямаме такива."....
12:38 02.03.2026
65 Дааа
До коментар #31 от "Гост":Защото е избягал в Германия фашиста ционист
12:39 02.03.2026
66 Верно е
До коментар #28 от "Данко Харсъзина":Много пдрз и тръгнаха натам по прашки
12:41 02.03.2026
67 Данко Харсъзина
До коментар #59 от "Абе":Най добре въоръжената армия в света. Тази армия никога не е преставала да воюва. В Израел по три години служат и жените. Това е най-милитаризираната държава в света.
Коментиран от #92
12:41 02.03.2026
68 Калоян
До коментар #46 от "Данко Харсъзина":Това ро бско съзнание ,дето го имаш, само поклони и пъл зене ти е в главата.Изправи се!
12:43 02.03.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 НаРъБа
До коментар #62 от "Панчаревската кметица":Много вярно се оказа твърдението че като Г200 копейките по естествен път България ще дръпне след време много
12:44 02.03.2026
72 Тел Авив, Хайфа ересалим
12:45 02.03.2026
73 ФАКТ
До коментар #1 от "Пич":Путлерчето страхливото 5та година не може да убие Зеленски. Евреите убиха Хаменей на първия ден. Израел е 100 пъти по-силен от Русия, а вие копейки сте безкрайно неумни.
Коментиран от #93
12:45 02.03.2026
74 Милошевич
Коментиран от #89
12:45 02.03.2026
75 Атина Палада
До коментар #63 от "Абсурд":И защо да го прави Иран? Не Иран иска конфликт! Израел са тези,които разпалват конфликт..
Колкото до оръжията ..Видя се и миналата година и сега ,че Иран са много по мощни военно от Израел и САЩ...Иранеца каза на американците в прав текст: "Не сте това,което бяхте преди 30 години и ние го знаем"! И е така! Ти живееш в миналото още ..Не виждаш ли,че Тръмп на втория ден поиска мир и да преговарят,като видя всичките им бази ,барабар с радарите им в пепел,но Иран отказа ..А ЕпщайнСКИТЕ медии извъртят ,че едва ли не Иран искали мир...Колкото и да прикриват ,светът видя немощността на САЩ и Израел ..Пропагандата по медиите е едно и в това САЩ са силни,но реалната война е друго нещо...
Коментиран от #115
12:46 02.03.2026
76 Серсемин
До коментар #9 от "Наблюдател":Видеа каквито и колко щеш. Те и Брад Пит и Том Круз скоро се биха, нали?
12:46 02.03.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 ТЕ ЗАПОЧНАХА ВОЙНАТА
12:47 02.03.2026
79 Западен клошар
До коментар #10 от "Данко Харсъзина":Щом чиф. свършат мунициите и нафтата, лично оцелелите палестинци ще ги оглозгат.
Коментиран от #94
12:48 02.03.2026
80 Герой
12:48 02.03.2026
81 от ап. Петър
12:49 02.03.2026
82 Чисто и подредено
До коментар #77 от "Бpaво!":Нека ГнуZ200 на блатний оркове и брадати козари бъде обилен както досега. УСПЕХ На СИНИТЕ
Коментиран от #106
12:50 02.03.2026
83 Софиянец
Между другото думнали са натаняху, не е ясно дали е оцелял, дано не е 🍻
12:51 02.03.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Само остава да ни обясниш
До коментар #9 от "Наблюдател":кой е снимал ракетата? 🤣
Супермен вероятно, а?
12:52 02.03.2026
86 Не гласувайте
12:52 02.03.2026
87 Карго 200
Коментиран от #108
12:52 02.03.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Oня с коня
До коментар #50 от "Атина Палада":Явно изповядваш идеята че Количеството е по-важно от качеството и допускаш че многократно по-големият от Израел Иран може да го "изоре"когато си поиска.Може да е така,може и да не е,но след като досега не го е направил ЩЕ СИ ПЛАТИ С ЛИХВИТЕ и никога повече няма да създава проблеми на Израел,Запада,както и на който и да е в Галактиката.
Коментиран от #107
12:53 02.03.2026
91 Ген.Атанасов!
Дълбоко внедрени агенти на Путин,са направили хибридна атака,в софтуера на бойните самолети...!
12:53 02.03.2026
92 Такаа
До коментар #67 от "Данко Харсъзина":A защо винаги тръгва на война заедно с Америка,да беше тръгнал сам срещу Иран да им видим боеспособността,видяхме им железния купол,като решето стана
Коментиран от #100
12:54 02.03.2026
93 Колко си НЕКОМПЕТЕНТЕН.
До коментар #73 от "ФАКТ":И ТОВА Е ФАКТ НЕОСПОРИМ. ЗАЩО МУ Е НА ПУТИН ДА УБИВА ЗЕЛЬО. ТОЙ СЕ БИЕ ЗА ТЕРИТОРИИ И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА КОИТО СА БИЛИ ТЕХНИ И ХОРАТА ТАМ СА В БОЛШЕНСТВОТО ЗА РУСИЯ. НЕ Е ПОИСКАЛ НЕ ГО Е НАПРАВИЛ. ПЪК И СЪС СИГУРНОСТ НЕ ГО Е НАПРАВИЛ ЗАЩОТО СЪС ОГРАНИЧЕНИ НЕ КОМПЕТЕНТНИ ГЛУПАЦИ ПО ДОБРЕ СЕ ВОЮВА.
Коментиран от #105
12:54 02.03.2026
94 Данко Харсъзина
До коментар #79 от "Западен клошар":Няма да свършат. Имат много. Техеран е на 1500км. от Израел и израилтяните ги дънят, та ги сцепват. Израел воюва на три фронта в момента. И въоръжените сили са напрегнати до краен предел. Стотици израелски самолети са в небето в момента. Синовете и дъщерите на Израил се бият юнашки за Родината си. Поклон до земи.
Коментиран от #104
12:55 02.03.2026
95 Банан
Коментиран от #101
12:55 02.03.2026
96 Мдаа
До коментар #16 от "Русия спасява джензи-та":Русия себе си не може да спаси, камо ли някой друг. Видях ме ги :)))
12:55 02.03.2026
97 Не гласувайте за атлантическите
12:56 02.03.2026
98 Да се знае
Коментиран от #109
12:57 02.03.2026
99 Атина Палада
До коментар #53 от "да бе":Точно така .Иран може,но не иска .А Израел и САЩ искат,но не могат.
12:57 02.03.2026
100 ТОЧНО ТАКА Е.
До коментар #92 от "Такаа":Без Израел трумпака е у киреча.
12:57 02.03.2026
101 Глупости
До коментар #95 от "Банан":колкото и американския самолетоносач ЕЛ беше унищожен, толкова и офиса на Нетеняху :)
12:57 02.03.2026
102 Такаа
До коментар #55 от "Проблемът на Иран":А Исраел какво е,терористично образование
12:57 02.03.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Мокой
До коментар #94 от "Данко Харсъзина":Извинявай, ама трябва тотално да си психя... съл, че да одобряваш подобно безумство!!!!
Коментиран от #117
12:58 02.03.2026
105 ФАКТ
До коментар #93 от "Колко си НЕКОМПЕТЕНТЕН.":Хапчетата купей. 5та година смешника Путлер воюва с "некомпетентни" "Глупаци" и все е на 17 км от руската граница
12:58 02.03.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Махди
До коментар #90 от "Oня с коня":Скри ли дечицата си и жена си в мазето, че току виж ти забил нож в гърба твоя "приятел" - дявола?
12:58 02.03.2026
108 прав си
До коментар #87 от "Карго 200":Русия помага еднакво на всичките - Румъния, България, Грузия, Венецуела, Сърбия, Ирак, Афганистан, Иран, Иран. Все приятели.
12:59 02.03.2026
109 Атина Палада
До коментар #98 от "Да се знае":Само колесниците е спасението :))Бегат от ония с джапанките а тръгнали срещу мощен Иран и на втория ден рИват:))))
12:59 02.03.2026
110 Ха-ха
До коментар #11 от "накратко ✔️":Преди 2 часа ВСУ гръмнаха руското пристанище Новорусийск. Путин спи.!
12:59 02.03.2026
111 Данко Харсъзина
13:00 02.03.2026
112 Даде ама
До коментар #9 от "Наблюдател":Дай линк
13:01 02.03.2026
113 Забравете всяка една атлантическа
13:01 02.03.2026
114 Гук
13:01 02.03.2026
115 Как така Иран не иска конфликт?
До коментар #75 от "Атина Палада":А кой поддържа Хамас и Хизбула ? Иран. Вижда се, че сте пълен лаик по темата. Познания- 0.
13:02 02.03.2026
116 Серсемин
До коментар #5 от "Да бе да":Ми кой да подкрепя? Аятолласите и талибаните ли? И наче всеки ден плюете по арабелите как завзели Европа, как се страхувате за децата си, как незнам си кво, сега Израел и САЩ станаха агресори.
13:02 02.03.2026
117 Данко Харсъзина
До коментар #104 от "Мокой":Израел воюва за правото на съществуване. Синовете и дъщерите на Израил са в изстребителите в небето на Иран. Защитават Родината си.
13:03 02.03.2026