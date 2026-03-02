Стотици израелски самолети бомбардират едновременно Ливан и Иран, заяви днес говорителят на израелската армия, бригаден генерал Ефи Дефрин, цитиран от Франс прес, предаде БТА.

Говорителят предупреди ливанското шиитско движение "Хизбула", че ще плати висока цена за атаките си срещу Израел.

"Хизбула" откри огън тази нощ. Те много добре знаеха какво правят. Ние ги предупредихме и те ще платят висока цена", изтъкна Дефрин.

"В този момент стотици летателни апарати на израелската авиация нанасят удари едновременно по Ливан и Иран", каза още говорителят, като отбеляза, че Израел "воюва едновременно на няколко фронта - в Иран, в Ливан и другаде".

Кувейтското министерство на отбраната съобщи, че по-рано днес на територията на Кувейт са се разбили няколко американски бойни самолета, уточнявайки, че екипажите им са оцелели, предаде кувейтската новинарска агенция КУНА.

Говорителят на кувейтското министерство на отбраната, полковник Сауд ал Атуан, посочи в изявление, че компетентните власти незабавно са предприели действия по издирване и спасяване. Екипажите са били евакуирани от местата, където са се разбили самолетите, и са откарани в болница за оценка на здравословното им състояние и оказване на необходимата медицинска помощ, уточни говорителят и допълни, че състоянието на пилотите е стабилно.

Ал Атуан допълни, че в тясна координация с американските сили са предприети действия за изясняване на обстоятелствата около инцидента и прилагане на съвместни технически процедури.

Говорителят заяви още, че компетентните власти продължават разследването за установяване на причините за инцидента и призовават обществеността и медиите да търсят информация от официални източници.