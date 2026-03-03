"Арагчи: Иран с нищо не застрашаваше САЩ, американците участват в конфликта от името на Израел"

Според иранския външен министър Абас Арагчи, Съединените щати участват в конфликта в Близкия изток „от името на Израел“.
„Съединените щати влязоха във войната от името на Израел“, заяви иранският министър, цитиран от Al Hadath TV. Арагчи обясни, че преди началото на конфликта „нямаше „иранска заплаха““ и Иран „не е правил заплашителни изявления срещу Съединените щати“.
Участието на САЩ във военни операции срещу Иран е изцяло продиктувано от желанията на Израел и не служи на интересите на американската национална сигурност, смята известния американски журналист Тъкър Карлсън.
„Това започна, защото Израел искаше така. Това е войната на Израел, а не на САЩ. Тази война не се води за американската национална сигурност, нито за да направи Америка по-безопасна или по-богата“, твърди той.
Видеото беше публикувано в YouTube канала на журналиста.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хехе
05:53 03.03.2026
2 Ъъъъ
Ми нямат избор бе човек.... Като си васал, нямаш думата и правиш това, което ти наредят. Ушатия сръцвс със зъби и Клоуна изпълнява.
Коментиран от #5
05:56 03.03.2026
3 Фактъ
С тая леврозона на фалиралите тепърва ще берем големи ядове заради варварските безчинства на тотално обезумелите терористи Сатаняyy и Тръмпоча!
05:56 03.03.2026
4 Извод
Коментиран от #10
05:57 03.03.2026
5 Вашето мнение
До коментар #2 от "Ъъъъ":Когато Вашето мнение ви говореше, че няма абсолютно никакво значение кой е президент на америка, демократ, републиканец, дън пън, тръмп, всички са кукли на конци много не му вярвахте. Е сега слушайте и попивайте, защото каквото ви каже Вашето мнение то е вярното. За сегашната ситуация Вашето мнение казва, дори аз не вярвах, че американската армия е толкова зле. И тия тръгнали с Русия да се мерят.
Коментиран от #9, #25
06:03 03.03.2026
6 Ама то е ясно
Ама вчера Ким от С.К. каза официално, че "той ще им даде такива опасни ракети, с които Иран да се отбранява успешно от агресията...."!
06:05 03.03.2026
7 Данко Харсъзина
06:14 03.03.2026
8 Тинтири минтири
Естествено е САЩ да не иска още една държава с ядрено оръжие и то такава като Иран...
В този смисъл оправдавам действията им.
Коментиран от #11
06:17 03.03.2026
9 Нашето мнение
До коментар #5 от "Вашето мнение":Че Хизбула,Хамас и аятоласите го ядат и ще го ядат.
06:17 03.03.2026
10 Те винаги
До коментар #4 от "Извод":са били.
Коментиран от #12
06:21 03.03.2026
11 Вашето мнение
До коментар #8 от "Тинтири минтири":Да ама Ким има и тръмп се прави на улав, че не забелязва. Що така бе миме? Както се вижда от последните дни явно С. Корейските ракети са в пъти по-добри от американските.
Коментиран от #15
06:23 03.03.2026
12 Има интервю на
До коментар #10 от "Те винаги":Бенямин Фридман във Вилард хотел в САЩ още от 1961 г. Там той обявява точно тези за двете световни войни и още тогава предупреждава сащ, че тези ще ги вкарат и в трета такава. Ама ето, удържаха се до 2025 г... Сега вече ще има и употреба на атомни оръжия съвсем скоро. Имате ли противогази, дълбоко мазе и запаси от всичко?
Милиардерите, Цукерберг, Гейтс, ...са си изкопани вече подземни бази, понеже знаят, на къде отиват работите...
06:31 03.03.2026
13 Търновец
06:38 03.03.2026
14 нннн
Коментиран от #17
06:39 03.03.2026
15 Абе мани го Ким
До коментар #11 от "Вашето мнение":Те са социалистическа страна. А такава има много силна икономика и може да произведе, каквото си иска. И при нас по време на соца нямаше "безработни"! Всички "бачкат за родината"!
Даже и в затънтените села имаше цехове за релета, производство на шперплат, минни предприятия и геоложки проучвания на подземни изкопаеми. Строяха огромни язовири с Камази, на които предните гуми бяха по-високи от шофьора... Ама в демокрацията не можеш да ги накараш да свършат нещо, понеже са недоволни от заплатите. И за това докарват тука лекари от Индия, инженери от Ирак и хирурзи от другия край на света. А много наши отидоха на гурбет по света, за повече пари. Демокрацията позволява да прайш, кво си искаш. Може и Лама или "посредник на Луната" да станеш...
06:39 03.03.2026
16 Град Козлодуй.
06:43 03.03.2026
17 То па некой ги пита?
До коментар #14 от "нннн":Печатарите на доларите са хазари и не ги е изобщо срам да помагат и с милиарди напечатини и военно на Израел. В сащ това не е тайна. Останалите в сащ са само статисти. В тази система, още Алеко Константинов беше казал: ".... тука (в САЩ парите управляват всичко..."! По време на соца това се учеше, а сега не знам дали изобщо има ученици? Закриха ни училището преди 25 г. А и учениците ни днес са индийци, не ги интересува некъв си Алеко.. Те щракат с пръсти и слушат Асиз. Времената се менят.
06:46 03.03.2026
18 Гост
06:47 03.03.2026
19 Нико
06:50 03.03.2026
20 Нико
06:56 03.03.2026
21 Последния Софиянец
06:57 03.03.2026
22 Сатана Z
Коментиран от #24
06:58 03.03.2026
23 Обективни истини
07:09 03.03.2026
24 Николай
До коментар #22 от "Сатана Z":На вас ви трябва само гей бардак, нали? Там ще може да си запълвате тръбите с кал почасово или ежедневно.
07:10 03.03.2026
25 БОТЕВ
До коментар #5 от "Вашето мнение":Вашето мнение си го запазете да ви говори във вашата стая в Карлуково!
07:10 03.03.2026