Според иранския външен министър Абас Арагчи, Съединените щати участват в конфликта в Близкия изток „от името на Израел“.

„Съединените щати влязоха във войната от името на Израел“, заяви иранският министър, цитиран от Al Hadath TV. Арагчи обясни, че преди началото на конфликта „нямаше „иранска заплаха““ и Иран „не е правил заплашителни изявления срещу Съединените щати“.

Участието на САЩ във военни операции срещу Иран е изцяло продиктувано от желанията на Израел и не служи на интересите на американската национална сигурност, смята известния американски журналист Тъкър Карлсън.

„Това започна, защото Израел искаше така. Това е войната на Израел, а не на САЩ. Тази война не се води за американската национална сигурност, нито за да направи Америка по-безопасна или по-богата“, твърди той.

Видеото беше публикувано в YouTube канала на журналиста.