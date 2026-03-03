Новини
Арагчи: Иран с нищо не застрашаваше САЩ, американците участват в конфликта от името на Израел

3 Март, 2026 05:46, обновена 3 Март, 2026 05:49 1 800 25

Участието на САЩ е изцяло продиктувано от желанията на Израел и не служи на интересите на американската национална сигурност, смята журналистът Тъкър Карлсън

Арагчи: Иран с нищо не застрашаваше САЩ, американците участват в конфликта от името на Израел - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Според иранския външен министър Абас Арагчи, Съединените щати участват в конфликта в Близкия изток „от името на Израел“.

„Съединените щати влязоха във войната от името на Израел“, заяви иранският министър, цитиран от Al Hadath TV. Арагчи обясни, че преди началото на конфликта „нямаше „иранска заплаха““ и Иран „не е правил заплашителни изявления срещу Съединените щати“.

Участието на САЩ във военни операции срещу Иран е изцяло продиктувано от желанията на Израел и не служи на интересите на американската национална сигурност, смята известния американски журналист Тъкър Карлсън.

„Това започна, защото Израел искаше така. Това е войната на Израел, а не на САЩ. Тази война не се води за американската национална сигурност, нито за да направи Америка по-безопасна или по-богата“, твърди той.

Видеото беше публикувано в YouTube канала на журналиста.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 19 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 хехе

    18 2 Отговор
    много ми е интересно кой от двамата е шефа "миротвореца" или мошето.

    05:53 03.03.2026

  • 2 Ъъъъ

    19 6 Отговор
    "Арагчи: Иран с нищо не застрашаваше САЩ, американците участват в конфликта от името на Израел"

    Ми нямат избор бе човек.... Като си васал, нямаш думата и правиш това, което ти наредят. Ушатия сръцвс със зъби и Клоуна изпълнява.

    Коментиран от #5

    05:56 03.03.2026

  • 3 Фактъ

    21 2 Отговор
    Дъpтия педофил Тръмпоча е най-вярното куче на другия стар педофил, ционист и световен терорист Сатаняyy. Тръмпоча е много по-зависим от невнятника БaйИздън. Тръмпоча изпълни мръсната поръчка на Сатаняyy и световните ционисти през напълно излишен широкомащабен военен конфликт с Иран да вкара света в невиждана досега икономическа криза.

    С тая леврозона на фалиралите тепърва ще берем големи ядове заради варварските безчинства на тотално обезумелите терористи Сатаняyy и Тръмпоча!

    05:56 03.03.2026

  • 4 Извод

    20 2 Отговор
    Наистина евреите са в основата на конфликта !

    Коментиран от #10

    05:57 03.03.2026

  • 5 Вашето мнение

    13 11 Отговор

    До коментар #2 от "Ъъъъ":

    Когато Вашето мнение ви говореше, че няма абсолютно никакво значение кой е президент на америка, демократ, републиканец, дън пън, тръмп, всички са кукли на конци много не му вярвахте. Е сега слушайте и попивайте, защото каквото ви каже Вашето мнение то е вярното. За сегашната ситуация Вашето мнение казва, дори аз не вярвах, че американската армия е толкова зле. И тия тръгнали с Русия да се мерят.

    Коментиран от #9, #25

    06:03 03.03.2026

  • 6 Ама то е ясно

    14 4 Отговор
    Израел и сащ са една страна. Управляват се от едни и същи хора. Уесли Кларк (ген. на Сащ) каза още преди 20 години, че Пентагопът планирал да унищожи 7 страни в Близкият Изток. Сирия, Ирак... и последната беше наречена Иран. Това го каза само седмици след удара по двата близнака в Ню Йорк 2001 година. Еми даже е странно, защо Иран не беше, като Северна Корея и да тези 25 г не си разработиха или поне купиха такова?
    Ама вчера Ким от С.К. каза официално, че "той ще им даде такива опасни ракети, с които Иран да се отбранява успешно от агресията...."!

    06:05 03.03.2026

  • 7 Данко Харсъзина

    7 12 Отговор
    Арагчи вече има еднопосочен билет в посока Аллах.

    06:14 03.03.2026

  • 8 Тинтири минтири

    8 13 Отговор
    Държавите си имат разузнавателни агенции и анализатори.

    Естествено е САЩ да не иска още една държава с ядрено оръжие и то такава като Иран...
    В този смисъл оправдавам действията им.

    Коментиран от #11

    06:17 03.03.2026

  • 9 Нашето мнение

    7 8 Отговор

    До коментар #5 от "Вашето мнение":

    Че Хизбула,Хамас и аятоласите го ядат и ще го ядат.

    06:17 03.03.2026

  • 10 Те винаги

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "Извод":

    са били.

    Коментиран от #12

    06:21 03.03.2026

  • 11 Вашето мнение

    14 1 Отговор

    До коментар #8 от "Тинтири минтири":

    Да ама Ким има и тръмп се прави на улав, че не забелязва. Що така бе миме? Както се вижда от последните дни явно С. Корейските ракети са в пъти по-добри от американските.

    Коментиран от #15

    06:23 03.03.2026

  • 12 Има интервю на

    4 3 Отговор

    До коментар #10 от "Те винаги":

    Бенямин Фридман във Вилард хотел в САЩ още от 1961 г. Там той обявява точно тези за двете световни войни и още тогава предупреждава сащ, че тези ще ги вкарат и в трета такава. Ама ето, удържаха се до 2025 г... Сега вече ще има и употреба на атомни оръжия съвсем скоро. Имате ли противогази, дълбоко мазе и запаси от всичко?
    Милиардерите, Цукерберг, Гейтс, ...са си изкопани вече подземни бази, понеже знаят, на къде отиват работите...

    06:31 03.03.2026

  • 13 Търновец

    5 1 Отговор
    Това е вярно което Персиецът казва а същото беше и в Ирак - и там също САЩ атакуваха заради Израел. А вчера според Немска ТВ бомба е поразила джамия с 9 убити

    06:38 03.03.2026

  • 14 нннн

    7 2 Отговор
    Чудно ми е, че американците не се срамуват да бъдат васал на Израел.

    Коментиран от #17

    06:39 03.03.2026

  • 15 Абе мани го Ким

    5 3 Отговор

    До коментар #11 от "Вашето мнение":

    Те са социалистическа страна. А такава има много силна икономика и може да произведе, каквото си иска. И при нас по време на соца нямаше "безработни"! Всички "бачкат за родината"!
    Даже и в затънтените села имаше цехове за релета, производство на шперплат, минни предприятия и геоложки проучвания на подземни изкопаеми. Строяха огромни язовири с Камази, на които предните гуми бяха по-високи от шофьора... Ама в демокрацията не можеш да ги накараш да свършат нещо, понеже са недоволни от заплатите. И за това докарват тука лекари от Индия, инженери от Ирак и хирурзи от другия край на света. А много наши отидоха на гурбет по света, за повече пари. Демокрацията позволява да прайш, кво си искаш. Може и Лама или "посредник на Луната" да станеш...

    06:39 03.03.2026

  • 16 Град Козлодуй.

    4 2 Отговор
    Пед0филите са на власт в америчко и оттам идва целият проблем!

    06:43 03.03.2026

  • 17 То па некой ги пита?

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "нннн":

    Печатарите на доларите са хазари и не ги е изобщо срам да помагат и с милиарди напечатини и военно на Израел. В сащ това не е тайна. Останалите в сащ са само статисти. В тази система, още Алеко Константинов беше казал: ".... тука (в САЩ парите управляват всичко..."! По време на соца това се учеше, а сега не знам дали изобщо има ученици? Закриха ни училището преди 25 г. А и учениците ни днес са индийци, не ги интересува некъв си Алеко.. Те щракат с пръсти и слушат Асиз. Времената се менят.

    06:46 03.03.2026

  • 18 Гост

    3 1 Отговор
    Абе от как го има режимът все едно и също смърт на Израел и Америка .. И де да знам може би ако имахте възможност бихте им пратили ракети на САЩ…

    06:47 03.03.2026

  • 19 Нико

    3 2 Отговор
    Доживяхме го най накрая,български медии да цитират истински журналисти,а не псевдо журналиста (Иво Инджев) от квартал Младост

    06:50 03.03.2026

  • 20 Нико

    2 0 Отговор
    Който иска да знае истината,нека слуша Тъкър Карлсън,Ави Шлейм,Норман Филкенщайн, Дабъл Даун Нюз,Електроник интифада и Джефри Сакс

    06:56 03.03.2026

  • 21 Последния Софиянец

    0 2 Отговор
    Бой по ватата и лакеите им.

    06:57 03.03.2026

  • 22 Сатана Z

    0 2 Отговор
    чалмаците и копейките им трябва да са дървени кашони.

    Коментиран от #24

    06:58 03.03.2026

  • 23 Обективни истини

    2 0 Отговор
    И кое не е така ?

    07:09 03.03.2026

  • 24 Николай

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Сатана Z":

    На вас ви трябва само гей бардак, нали? Там ще може да си запълвате тръбите с кал почасово или ежедневно.

    07:10 03.03.2026

  • 25 БОТЕВ

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Вашето мнение":

    Вашето мнение си го запазете да ви говори във вашата стая в Карлуково!

    07:10 03.03.2026

Новини по държави:
