Израелската армия е убила високопоставен командир на палестинската групировка "Ислямски джихад" в Ливан, предаде ДПА, като се позова на Израелските сили за отбрана.



"Абу Хамза Рами е извършил стотици терористични атаки срещу войници от Израелските сили за отбрана и срещу израелски цивилни, а също така е участвал във вербуването и подготовката на терористи, както и в закупуването на оръжия", съобщиха Израелските сили за отбрана в социалната мрежа Екс. Според съобщението Рами е управлявал движението на терористи от "Ислямски джихад" по границата между Ливан и Сирия и техните действия срещу войници от Израелските сили за отбрана в южен Ливан.



"Елиминирането му значително намалява способността на палестинската групировка "Ислямски джихад" да извършва терористични операции срещу Израел", се казва още в съобщението, цитирано от ДПА. "Ислямски джихад" е терористична групировка, свързана с "Хамас", напомня агенцията.



Израелските сили за отбрана съобщиха още, че атакуват цели на шиитското движение "Хизбула" в столицата на Ливан - Бейрут.

Израелската армия съобщи тази нощ, че е „поразила и унищожила“ централата на иранската държавна радио-телевизия ИРИБ (IRIB) в северната част на Техеран, предаде Франс прес.



„Преди малко военновъздушните сили поразиха и унищожиха комуникационния център на иранския терористичен режим“, се казва във военно съобщение, придружено от инфографика на сградата, за района на която малко по-рано бе отправено предупреждение за евакуация.



Късно снощи израелската армия съобщи, че е започнала нова вълна от удари в Техеран, предаде агенция Ройтерс. Предупреждение за евакуация бе издадено за жителите на иранската столица, особено за тези, които живеят в близост до централата на ИРИБ (IRIB).



Същевременно от медията съобщиха за две експлозии в близост до своите сгради в Техеран, но посочиха, че излъчването на програмата продължава, съобщава Франс прес.



„Дим от две експлозии около сградите на ИРИБ/Няма прекъсване в дейността на ИРИБ“, написа медията в Телеграм, информира АФП.

Радикална групировка в Ирак, наречена „Ислямска съпротива в Ирак“, съобщи снощи, че е извършила 28 операции от понеделник насам, като е използвала десетки ракети и дронове срещу „вражески“ бази в Ирак и региона, предаде агенция Ройтерс.



„Ислямска съпротива в Ирак“ обединява няколко радикални военизирани организации, които се подкрепят от Техеран. В изявлението на организацията се посочва, че близо 30-те операции са били насочени срещу американски бази в Ирак и в региона.



Същевременно за втори пореден ден в Багдад избухнаха протести срещу военната ескалация в региона, предаде ДПА.



Многобройни привърженици на шиитски партии в Ирак се събраха в понеделник вечерта в квартала на правителствените сгради, където се намира и американското посолство, съобщиха ДПА и Франс прес, като се позоваха на очевидци.



Силите за сигурност използваха сълзотворен газ, за да разпръснат тълпата. Чуваха се и изстрели, посочва ДПА.



В неделя вечерта стотици демонстранти се събраха в така наречената „Зелена зона“ в Багдад. Според няколко източника демонстрантите са опитали да нахлуят в американското посолство. Силите за сигурност използваха и тогава сълзотворен газ, боеприпаси и водни оръдия, припомня ДПА.