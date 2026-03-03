Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Израелската армия е убила високопоставен командир на палестинската групировка "Ислямски джихад" в Ливан

Израелската армия е убила високопоставен командир на палестинската групировка "Ислямски джихад" в Ливан

3 Март, 2026 05:37, обновена 3 Март, 2026 05:43 693 5

  • иран-
  • сащ-
  • израел-
  • война-
  • удари

Унищожена е централата на иранската държавна радио-телевизия ИРИБ в северната част на Техеран

Израелската армия е убила високопоставен командир на палестинската групировка "Ислямски джихад" в Ливан - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Израелската армия е убила високопоставен командир на палестинската групировка "Ислямски джихад" в Ливан, предаде ДПА, като се позова на Израелските сили за отбрана.

"Абу Хамза Рами е извършил стотици терористични атаки срещу войници от Израелските сили за отбрана и срещу израелски цивилни, а също така е участвал във вербуването и подготовката на терористи, както и в закупуването на оръжия", съобщиха Израелските сили за отбрана в социалната мрежа Екс. Според съобщението Рами е управлявал движението на терористи от "Ислямски джихад" по границата между Ливан и Сирия и техните действия срещу войници от Израелските сили за отбрана в южен Ливан.

"Елиминирането му значително намалява способността на палестинската групировка "Ислямски джихад" да извършва терористични операции срещу Израел", се казва още в съобщението, цитирано от ДПА. "Ислямски джихад" е терористична групировка, свързана с "Хамас", напомня агенцията.

Израелските сили за отбрана съобщиха още, че атакуват цели на шиитското движение "Хизбула" в столицата на Ливан - Бейрут.

Израелската армия съобщи тази нощ, че е „поразила и унищожила“ централата на иранската държавна радио-телевизия ИРИБ (IRIB) в северната част на Техеран, предаде Франс прес.

„Преди малко военновъздушните сили поразиха и унищожиха комуникационния център на иранския терористичен режим“, се казва във военно съобщение, придружено от инфографика на сградата, за района на която малко по-рано бе отправено предупреждение за евакуация.

Късно снощи израелската армия съобщи, че е започнала нова вълна от удари в Техеран, предаде агенция Ройтерс. Предупреждение за евакуация бе издадено за жителите на иранската столица, особено за тези, които живеят в близост до централата на ИРИБ (IRIB).

Същевременно от медията съобщиха за две експлозии в близост до своите сгради в Техеран, но посочиха, че излъчването на програмата продължава, съобщава Франс прес.

„Дим от две експлозии около сградите на ИРИБ/Няма прекъсване в дейността на ИРИБ“, написа медията в Телеграм, информира АФП.

Радикална групировка в Ирак, наречена „Ислямска съпротива в Ирак“, съобщи снощи, че е извършила 28 операции от понеделник насам, като е използвала десетки ракети и дронове срещу „вражески“ бази в Ирак и региона, предаде агенция Ройтерс.

„Ислямска съпротива в Ирак“ обединява няколко радикални военизирани организации, които се подкрепят от Техеран. В изявлението на организацията се посочва, че близо 30-те операции са били насочени срещу американски бази в Ирак и в региона.

Същевременно за втори пореден ден в Багдад избухнаха протести срещу военната ескалация в региона, предаде ДПА.

Многобройни привърженици на шиитски партии в Ирак се събраха в понеделник вечерта в квартала на правителствените сгради, където се намира и американското посолство, съобщиха ДПА и Франс прес, като се позоваха на очевидци.

Силите за сигурност използваха сълзотворен газ, за да разпръснат тълпата. Чуваха се и изстрели, посочва ДПА.

В неделя вечерта стотици демонстранти се събраха в така наречената „Зелена зона“ в Багдад. Според няколко източника демонстрантите са опитали да нахлуят в американското посолство. Силите за сигурност използваха и тогава сълзотворен газ, боеприпаси и водни оръдия, припомня ДПА.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само питам

    6 1 Отговор
    Всеки ден ни имформирате какви УБИЙСТВА са извършили Израел и САЩ и после искате да им симпатизираме...
    Как да стане?! Аз ако убия човек ще влеза къде?!

    Коментиран от #3

    05:54 03.03.2026

  • 2 Наивник на средна възраст

    5 1 Отговор
    Терористичните атаки на Мосад не можеш ги изброи....Толкоз добри,толкоз могъщи.....ненадминати и......... как за Голанските възвишения спретнаха,напълно умишлено,панаирче та да почне война и как им се изплъзнаха,видиш ли, пак "случайно" да гръмнат едни 1000 от собствените им съграждани,та да почнат и този еврейски панаир на "богоизбраните".........от същият този "човеколюбче",избил невинните египетски деца,та да пребъде "богоизбраната" ................Народ,който себе си определя за "богоизбран",какъв народ е въобще.........и пак там от килера на мистериите - кой финансира дребничкият с мустака да почне 2-та СВ,та да живне икономиката на познайте кой - САЩ........тц тц тц....

    05:57 03.03.2026

  • 3 Наивник на средна възраст

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Само питам":

    При нашата сс и при наличието на евро в тебе,можеш и никъде да не влезеш...облегнати и скрити под своят функционален имунитет бг магистратите,позовавайки се на абсурдната "правна" фигура - "вътрешно убеждение" ще те отърват!Както виждаш.......не е задължително да влезеш някъде......ха ха ха....

    06:03 03.03.2026

  • 4 Израел уби

    4 1 Отговор
    поредното еврейско убийство, а ние трябва да жалиме евреите

    06:19 03.03.2026

  • 5 Пcиxопати ни определят живота!

    2 0 Отговор
    Дъpтия педофил Тръмпоча е най-вярното куче на другия стар педофил, ционист и световен терорист Сатаняyy. Тръмпоча е много по-зависим от невнятника БaйИздън. Тръмпоча изпълни мръсната поръчка на Сатаняyy и световните ционисти през напълно излишен широкомащабен военен конфликт с Иран да вкара света в невиждана досега икономическа криза.

    С тая леврозона на фалиралите тепърва ще берем големи ядове заради варварските безчинства на тотално обезумелите терористи Сатаняyy и Тръмпоча!

    06:36 03.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания