Техеран: Ударихме самолетоносача "Ейбрахам Линкълн"! Пентагонът: Изстреляните ракети дори не се доближиха до целта си!

1 Март, 2026 19:33 2 488 93

USS Abraham Lincoln е един от атомните самолетоносачи на САЩ и част от десетте кораба от клас "Нимиц", които американските военноморски сили определят като най-големите бойни кораби в света

Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция заяви, че е нанесъл удар по американския самолетоносач USS "Ейбрахам Линкълн" в Персийския залив, съобщи Euronews.

"Американският самолетоносач "Ейбрахам Линкълн" беше ударен от четири балистични ракети", се казва в изявление на Гвардейците, разпространено от местни медии. В същото съобщение се предупреждава, че "сушата и морето все повече ще се превръщат в гробище на терористичните агресори".

USS Abraham Lincoln е един от атомните самолетоносачи на САЩ и част от десетте кораба от клас "Нимиц", които американските военноморски сили определят като най-големите бойни кораби в света. По данни на ВМС на САЩ корабите от този клас са дълги около 333 метра и могат да превозват приблизително 100 000 тона техника, включително до 65 самолета и множество ракетни системи.

Самолетоносачът беше разположен в Персийския залив в края на януари като част от военноморска групировка, която президентът на САЩ Доналд Тръмп определи като "армада", изпратена в региона "за всеки случай" на фона на нарастващото напрежение около репресиите на Техеран срещу протестиращи, недоволни от икономическата ситуация в страната.

Централното командване на САЩ (Centcom) заяви, че самолетоносачът "Ейбрахам Линкълн" не е бил ударен от ирански ракети.

"Изстреляните ракети дори не се доближиха до целта си", заявиха те. Centcom добави, че че от самолетоносача "продължават да излитат самолети в подкрепа на кампанията за защита на американския народ чрез побеждаване на заплахите, породени от иранския режим".

Трима американски войници са били убити, а петима - тежко ранени, при операцията срещу Иран, съобщи Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ), което отговаря за Близкия изток, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Изявлението не съдържа подробности.

Американските въоръжени сили заявиха още, че са потопили ирански военен кораб, и призоваха иранските военни да сложат оръжие и да напуснат позициите си, съобщи Ройтерс.

Централното командване на САЩ, което отговаря за продължаващите американски атаки срещу Иран, каза, че е потопило иранска корвета клас „Джамаран“, намираща се на кея „Чах Бахар“ в Оманския залив.

„Както каза президентът, членове на иранските въоръжени сили, Корпуса на гвардейците на ислямската революция и полицията трябва да сложат оръжията си“, се казва в публикация на „Екс“, която се позовава на изказване на президента на САЩ Доналд Тръмп, направено вчера.

Междувременно американският самолетоносач „Абрахам Линкълн“ (USS Abraham Lincoln) беше атакуван днес с четири балистични ракети, се казва в цитирано от ирански държоавни медиии изявление на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция.

„Абрахам Линкълн“ е един от двата американски самолетоносача, разположени в региона през последните седмици, и единственият, който е сравнително близо до иранските брегове, отбелязва Ройтерс.

Саудитските сили прехванаха днес ирански ракети, насочени към международното летище на Рияд и военната база "Принц Султан", в която има американски военнослужещи, предаде Франс прес, като се позова на официален източник.

По-рано днес жители на Рияд и репортери на Франс прес съобщиха, че са чули експлозии и тътен източно от столицата.

Същевременно атака с ирански дронове срещу военноморска база в Абу Даби, в която има френски сили, е предизвикала пожар, но без да причинява жертви, обяви министерството на отбраната на ОАЕ.

Египетски летища са приели 22 отклонени международни полета в събота, след като редица страни от Близкия изток затвориха въздушното си пространство, заради военната ескалация в региона, съобщи в. „Ал Ахрам”.

Дванадесет самолета са кацнали на международното летище в Кайро, а останалите десет на летището „Сфинкс” в Гиза и на аерогарите в Александрия, Хургада, Шарм ел Шейх и Луксор.

От 116 планирани полета до Персийския залив 47 са били отменени, а 69 са изпълнени, според изявление на Министерството на гражданската авиация.

Ведомството потвърди, че продължава да се извършва непрекъснато наблюдение на въздушния трафик, навигацията и полетните операции, след като вчера обяви състояние на повишена оперативна готовност на всички летища в страната.

Националният превозвач „Иджипт Еър” спря полетите си до Кувейт, Дубай, Доха, Бахрейн, Абу Даби, Шаржа, ал Касим, Дамам, Ербил, Багдад, Аман, Бейрут и Маскат.

Трима души бяха убити, а 58 - ранени, в Обединените арабски емирства (ОАЕ) след ответните удари на Иран срещу военни бази на САЩ в Персийския залив в отговор на израелско-американската операция, предаде Франс прес.

Граждани на Пакистан, Непал и Бангладеш бяха убити, съобщи министерството на отбраната на ОАЕ, като уточни, че от началото на иранските ответни удари ОАЕ са засекли 165 балистични ракети, от които 152 са били унищожени, както и две крилати ракети.

Освен това "541 ирански дрона са били засечени, от които 506 са били прехванати и унищожени", допълва министерството.

Министерството на здравеопазването на Кувейт посочи, от своя страна, че в страната е бил убит един човек, а други 32 са били ранени. Загиналият и ранените са чуждестранни граждани, уточни Абдулах ас Санад, говорител на министерството, без да предостави повече подробности.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Евгени от Алфапласт

    37 1 Отговор
    Та, кога, казвате се лъжело най-много?

    Коментиран от #8

    19:35 01.03.2026

  • 4 БОЛШЕВИК

    35 6 Отговор
    Удряте ядрото на капитализма и дивите капиталисти.

    Коментиран от #45

    19:35 01.03.2026

  • 5 Соваж бейби

    19 53 Отговор
    Ударили сте на баба ви хвърчилото ,за това в момента в Иран падат бомби.

    Коментиран от #11, #38

    19:35 01.03.2026

  • 6 стоян георгиев

    51 3 Отговор
    Не са доближили целта си, ама за всеки случай го изтеглят 😂😂😂

    19:35 01.03.2026

  • 7 Пич

    37 5 Отговор
    Има лесен начин да се провери кой е прав, и кой лъже !!! Да се допуснат медии, които излъчват на живо, до самолетоносача !!!

    Коментиран от #14, #27, #54

    19:36 01.03.2026

  • 8 По време

    11 0 Отговор

    До коментар #3 от "Евгени от Алфапласт":

    На война :)

    19:36 01.03.2026

  • 9 Има ли

    12 1 Отговор
    видео,как потъва?

    19:36 01.03.2026

  • 10 Конфети "Земя-въздух-земя "

    17 0 Отговор
    Някой лъже,ама кой?🤔

    19:36 01.03.2026

  • 11 Софиянец

    41 5 Отговор

    До коментар #5 от "Соваж бейби":

    То и в исрахел падат, както и във всички краварски бази в региона!

    Коментиран от #58

    19:36 01.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ДрайвингПлежър

    35 2 Отговор
    Ще се доближат!

    Израелския "опозиционен" лидер Яир Лапид, ако го произнасям правилно - имената на сатанистите не са ми сила, казва: ЦИОНИЗМА СЕ БАЗИРА НА БИБЛИЯТА НАШИТЕ ПРАВА НАД ЗЕМЯТА СА БИБЛЕЙСКИ И И БИБЛЕЙСКИТЕ ГРАНИЦИ СА ЯСНО ОЧЕРТАНИ

    с други думи тя зверове никога няма да престанат да убиват хора!!!

    19:36 01.03.2026

  • 14 Иранците

    9 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    нямат ли гмурци?

    19:37 01.03.2026

  • 15 Яшар

    27 5 Отговор
    Харесвам Макдоналд и кока кола ...но Тръмп е примитивен ..наблюдавам държанието му ...аджамия ,мисли като има 1-3 или 5 милиарда ( повечето кредити и най вече ...те. Бг домусите имат повече кеш от него ...селските поне кеш разбират) ще завладее света ..този е болен

    19:37 01.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Гаргамел

    4 12 Отговор
    Ракетите са им ги калпави

    19:37 01.03.2026

  • 18 Сталин

    34 3 Отговор
    Мюсюлманите обявиха джихад на исраhell и световните терористи от САЩ ,вече е нападното американското консулство в Карачи ,също са нападнати и жилищните сгради на военната база на краварите в Ирак

    19:38 01.03.2026

  • 19 Атина Палада

    7 19 Отговор
    Тези като бункерният все удрят и все ударени ходят.

    19:38 01.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Титаник

    14 1 Отговор
    е ударен от иранците!

    19:38 01.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Майна

    5 7 Отговор
    Тръмп
    :
    "Те искат да преговарят и аз се съгласих да преговарям, така че ще говоря с тях. Трябваше да го направят по-рано. Трябваше да дадат това, което беше много практично и лесно за изпълнение, по-рано. Те чакаха твърде дълго.“

    19:39 01.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Бахур

    6 11 Отговор
    Ударихме го с на аятолаха кюлотите ама нъцки

    19:40 01.03.2026

  • 26 Фотографа

    7 1 Отговор
    Да видим снимки

    19:40 01.03.2026

  • 27 Соваж бейби

    5 20 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Пусни си bfmtv в гугъл ,когато ти излезе страницата влизаш в директ ,излиза видео с реклама гледаш търпеливо и започва излъчване на канала .Там показват и се следи всичко ,нищо не са направили пижамите а напротив в Техеран падат бомби в момента.

    Коментиран от #57, #63, #83

    19:40 01.03.2026

  • 28 Който сее ветрове

    18 2 Отговор
    жъне бури!
    Дори и с помощта на медиите си няма как да се спаси!

    19:40 01.03.2026

  • 29 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    15 4 Отговор
    По ирански Данни -560 амери= фира

    Коментиран от #50

    19:40 01.03.2026

  • 30 СССРБарета

    14 4 Отговор
    Атакуван и ударен са различни неща! Може и да не е ударен сега но, има време!

    19:40 01.03.2026

  • 31 Фори

    9 11 Отговор
    Сега нашият миротворец Радев трябва да призове Русия да не дава оръжия на Иран защото това само ще удължи войната. Това той го повтаряше с години за Украйна.

    19:40 01.03.2026

  • 32 Фикусов

    3 16 Отговор
    И тея помяре ксто пу,тлер,лъжлива пропаганда. Ударили са на муро уро. Оранжевия ще им покаже как се удри. Като хлебарки ги прочиства. Скоро им свършват пиратките на чалмите и после по пътя на садам. Удри оранжев,един да не остане

    19:41 01.03.2026

  • 33 Българин

    18 2 Отговор
    Във файловете на епщайн се описват детски жертвоприношения канибализъм и педофилия. Ето срещу кой воюва Иран бог да прости Аятолах Хаменей той вече е сред мъчениците. Войната между синовете на бог и синовете на дявола продължава до пълното унищожение на еврейските талмудисти масони.

    Коментиран от #40

    19:41 01.03.2026

  • 34 ?????

    9 3 Отговор
    Това не е по силите на персите.
    Трябват спътници.
    Само ако китайците им помогнат.

    Коментиран от #91

    19:41 01.03.2026

  • 35 Българин

    9 6 Отговор
    Вече има официално заявление, че самолетоносача е потънал!

    Коментиран от #77

    19:41 01.03.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Ти си

    15 5 Отговор

    До коментар #5 от "Соваж бейби":

    Жертва на сороските медии във Франция. Американското оръжие излезе смотано, а американците неподготвени. Иран ги попиля и тях, и Израел, и съюзниците им до степен, че не смеят да си приберат туристите.

    Коментиран от #52, #65

    19:42 01.03.2026

  • 39 Тъй де...

    3 9 Отговор
    То и... ху ЙЛО Пен ДЕЛА влезе в КИЕВ за 2 ДНЯ а подводницата КУРСК не е ...ута нула!
    Ама то от отчаяние у безпомощност,...кво а думаш
    АааааааХахахаха
    И тия... УЙДЕА
    АААААААХАХАХАХА

    19:42 01.03.2026

  • 40 ?????

    10 3 Отговор

    До коментар #33 от "Българин":

    Така да се каже коалиция Епщайн.

    19:42 01.03.2026

  • 41 Джи

    12 3 Отговор
    И хусита казаха че ще стрелят по самолетоносача!

    Коментиран от #55

    19:42 01.03.2026

  • 42 Гост

    19 4 Отговор
    Голям резил ще е за Тръмпа ако топнат голямото корито!

    Коментиран от #85

    19:43 01.03.2026

  • 43 Ако Иран са го фраснали

    18 5 Отговор
    ще заслужат аплодисментите на света! Дано да е истина и да им опукат самолетоносачите на световното зло САЩ!

    Коментиран от #75, #81

    19:43 01.03.2026

  • 44 Туциков

    3 9 Отговор
    Копейките тук масово са станали любители на резани салами. Хахаха пасмина. Земи тоя труп на яатолах.

    19:43 01.03.2026

  • 45 Сельооо

    0 5 Отговор

    До коментар #4 от "БОЛШЕВИК":

    Добре е че ти сам се удряш и никой не иска да се занимава с тебе! Но знае ли се...........може някой и да поиска!

    19:43 01.03.2026

  • 46 Рамбо

    3 15 Отговор
    Къде са Великите смешници Китай и Русия? Ами няма ги. Си страхливо се скри, а Тупин е зает в тридневната си специална военна операция пета година да превзема за четвърти път двете украински села Горькое и Нескучное. ПОЗОРИЩЕ!

    Коментиран от #70

    19:44 01.03.2026

  • 47 Курд Околянов

    1 8 Отговор
    Толкова се пишеше за руско-иранската дружба, а руснаците не съм им дали новите си противокорабни ракети и техните варианти !? Защо ли ?

    19:44 01.03.2026

  • 48 СССРБарета

    9 0 Отговор
    Иранците му готвят подводни дронове!

    19:44 01.03.2026

  • 49 Незаконни и непровокирани ФАЩианци

    6 3 Отговор
    Абрахам ще иде на гости на Москва!

    19:44 01.03.2026

  • 50 Само питам

    2 8 Отговор

    До коментар #29 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    А по севернокорейски данни колко дават?
    🤣🤣🤣😁
    ИЗЧЕЗЕАЙ по контейнерите!!!

    Коментиран от #90

    19:45 01.03.2026

  • 51 кфир

    0 0 Отговор
    абе кво прай рахбара

    19:46 01.03.2026

  • 52 Соваж бейби

    1 11 Отговор

    До коментар #38 от "Ти си":

    Абе преди седмица пак казвахте че на Тръмп няма да му стиска да атакува Иран тя каква стана ,онези колко били силни разбираш ли и опасни ....Америка и Израел приключиха брадатия за няколко часа .

    19:46 01.03.2026

  • 53 Копейки

    4 6 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Мадуро и Аятолаха, до 1 месец ще окупира отново Сирия, до 2 месеца - ще превземе Киев, до 3 месеца - ще превземе Европа. До 1 година е възможно да превземе и САЩ. Не губете надежда.

    19:46 01.03.2026

  • 54 Пръдляк

    3 7 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Кой ще се занимава да проверява руски фейк?

    19:46 01.03.2026

  • 55 Хммммм

    2 5 Отговор

    До коментар #41 от "Джи":

    Е то ще е цяло чудо ако всеки там не се пробва да потопи самолетоносач. Сега са там утре ги няма

    19:46 01.03.2026

  • 56 Павлин Николов от интерком

    1 2 Отговор
    Аз настанявам непалци на общинска земя във Варна.Друго не ме интересува.

    19:47 01.03.2026

  • 57 плевен

    9 4 Отговор

    До коментар #27 от "Соваж бейби":

    А бомби в тел авив падат ли или и ти
    си т..п като всички сороси
    кой изтегля кораб по време на атаки
    даже и войник не си ходил

    Коментиран от #66

    19:47 01.03.2026

  • 58 Сельооо

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Софиянец":

    Оремашки фантазии в кварталната кръчма! ТУК НЕ ВЪРВИШ!

    19:48 01.03.2026

  • 59 Нека да пиша

    5 2 Отговор
    Но сащ потопиха кораб на иран.

    19:48 01.03.2026

  • 60 ФЕЙК НЮЗ

    5 4 Отговор
    Путин в тих ужас, СИ не смее да мъцне. Кимчо не разбра кво са случва.....тия били ударили самолетоносач...голем смех.

    Коментиран от #76

    19:49 01.03.2026

  • 61 За попадение на ракета преди часове

    3 5 Отговор
    в синагога и скривалище в Тел Авив (с Божието позволение, без което нищо не става) съобщават израелските медии (9 канал). Има загинали 9 души, 14 души са без следа, 3 души са тежко ранени...

    Бумерангът на израелската непровокирана агресия срещу суверенен и миролюбив Иран...

    Сатаняху ще се радва, без съмнение, но не и пред народа на Израел.

    Коментиран от #82

    19:49 01.03.2026

  • 62 Ае копейките

    4 0 Отговор
    Тръмп наш?

    19:50 01.03.2026

  • 63 Пич

    9 3 Отговор

    До коментар #27 от "Соваж бейби":

    Благодаря, следя всякакви медийни безумия, дори и израелски медии! Мога да те посъветвам на медии да не вярваш! Но ето ти въпрос - САЩ и Израел не успяха да се справят с едни хуси, които им разказват играта, та защо вярваш, че ще се справят с Иран? Американските и израелски оръжия се оказаха крайно неефективни! Иран удря където си поиска, и сега - Иран още не удря!!! Това което прави е - да удри с най калпавото което има, за да бъде това калпаво сваляно. Но това сваляне ликвидира боеприпасите на САЩ и Израел, и когато дойде време - Иран ще удари както трябва!

    Коментиран от #69, #71, #88

    19:50 01.03.2026

  • 64 Тия прошляци ме кефат ного

    4 3 Отговор
    Не било Самолетоносач а най ми било...ирански танкер!
    АааааааХахахаха
    Иначе, новите ТОМАХАВКИ и В- 2.... Направо Заравниха Иран!
    У ДРИ БАЦЕ....
    АааааааХахахаха

    19:51 01.03.2026

  • 65 Хм Хм

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Ти си":

    Ех, а така ти се искаше да е истина, налЕ?

    19:51 01.03.2026

  • 66 А бе кух

    1 1 Отговор

    До коментар #57 от "плевен":

    Изтеглят се кораби които са свършили работата си.На тяхно място ще дойдат други с нови задачи.

    19:52 01.03.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 БеГемот

    1 0 Отговор
    Тука няма добри ....и двете страни са лоши....да се тепат...

    19:54 01.03.2026

  • 69 Пич

    1 1 Отговор

    До коментар #63 от "Пич":

    Пропуснах - никой никъде, дори и в САЩ не твърди, че има поразени важни военни цели в Иран! За най големите си успехи определят убийството на няколко човека лидери! Е, сигурно и убитите деца ги карат да се гордеят в Израел и САЩ!

    19:54 01.03.2026

  • 70 И защо Русия и Китай да се намесват

    2 2 Отговор

    До коментар #46 от "Рамбо":

    след като Иран си се справя без проблем?
    За да имат оправдание Израел и САЩ ли, след като подвият опашки да ревнат :- "Да ама Русия и Китай..."

    Или като Зеленски, ти е мерак за Световна Война???

    Коментиран от #74, #80

    19:54 01.03.2026

  • 71 Ооооп бейби

    0 2 Отговор

    До коментар #63 от "Пич":

    Май си не/нормален а?

    19:54 01.03.2026

  • 72 Курд Околянов

    1 0 Отговор
    Нищо не са направили иранците. Тия самолетоносачи се оправят само с новите хиперзвукови руски ракети, но явно иранците ги нямат.

    19:54 01.03.2026

  • 73 Евроатлантик втора употреба

    0 0 Отговор
    Както няма нищо лошо САЩ да нападат държава след държава, да ги разграбват и разрушават, ъака няма нищо лошо и Русия да напада Украина. Това се посшедните опорки от посолствоТО!

    19:55 01.03.2026

  • 74 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "И защо Русия и Китай да се намесват":

    Намериха ли главата на аятолаха?

    19:55 01.03.2026

  • 75 А бре

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Ако Иран са го фраснали":

    Няма американски самолетоносач да прекоси земното кълбо за да бъде потопен бре? Откъде ви намират толкова залупени?

    19:55 01.03.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 незнайко

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Българин":

    Днес не е първи април !

    19:56 01.03.2026

  • 78 пропагандата

    0 1 Отговор
    С четири балистични ракети е ударен самолетоносача А.Линкълн според иранците.
    Щом не е потънал, може да се направи извод, че ракетите са били без бойна глава и са само с демонстративна цел изстреляни, за предупреждение.

    19:56 01.03.2026

  • 79 Последния Софиянец

    0 1 Отговор
    Да-а-а.... евреите и краварите започнаха да губят войната.

    Коментиран от #86

    19:56 01.03.2026

  • 80 Китай да се намесва

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "И защо Русия и Китай да се намесват":

    Абсурд.

    19:57 01.03.2026

  • 81 НАТО

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Ако Иран са го фраснали":

    Тамън да го фраснат и не можаха . И ракетите им са паднали толкова далече ,че даже не са били изстрелвани ракети прихващачи .

    19:58 01.03.2026

  • 82 Бумеранг

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "За попадение на ракета преди часове":

    57 души са ранените израелци от попадението на иранската ракета. Всичко е сринато около мястото на попадението.

    Мобилизирани са около 100 000 резервисти.

    Израел се бори с терора чрез терор...

    19:58 01.03.2026

  • 83 Бейбито

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Соваж бейби":

    Пуснах си и видеото с камерата срещу вратата на килията на Епстийн. И видях че никой не е влизал там преди смъртта му!

    19:58 01.03.2026

  • 84 Тимур

    2 0 Отговор
    Хахаха,смея се с глас. Чалмите ударили самолетоносач?! Голям майтап! Де да беше толкова лесно!

    19:59 01.03.2026

  • 85 Фройд

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Гост":

    Абе, това е трудна задача. Тия пущини са наблъскани с техника, дето не я знаят даже и в Америка. Сложно съоръжение, не са щадяли пари.

    Нямат шанс иранците.

    20:00 01.03.2026

  • 86 Тимур

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "Последния Софиянец":

    Смени вица!

    20:01 01.03.2026

  • 87 Самолетоносача е супер

    0 0 Отговор
    Но няма никакво стратегическо значение и е изтеглен на изгодна позиция. От там ще може да убива ирански момиченца в девическите училища.

    20:01 01.03.2026

  • 88 Соваж бейби

    0 2 Отговор

    До коментар #63 от "Пич":

    Не знам дали по кабелната имате bfmtv и за това ти предложих онлайн включване ,оказва се преди малко слушах че и Франция има бази с американците вероятно е и Франция да се включи не им завиждам на иранци.Опитвам се да те разбера и не вдявям ?защо защитаваш иранци това са терористи ,скоро ще ме разбереш какво искам да кажа.

    20:02 01.03.2026

  • 89 Диванен стратег

    4 2 Отговор
    Вместо да стрелят напосоки, иранците трябва да пратят няколкостотин дрона и няколкостотин ракети към самолетоносачите. Един да потопят, и Тръмп си отива.

    20:02 01.03.2026

  • 90 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Само питам":

    Колко са Руснаците, загинали те по ваши Данни?

    20:02 01.03.2026

  • 91 Ягуар

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "?????":

    Китайците са им дали пълен достъп до разузнавателните им спътници!

    20:03 01.03.2026

  • 92 Да даде Господ да го потопят и да

    0 0 Отговор
    Спрат терора по света

    20:04 01.03.2026

  • 93 ха ха ха ха

    0 0 Отговор
    Така се удря самолетоносач. Ахахаха
    И аз ударих Памела Андерсън на младини, ама тя не разбра.

    20:04 01.03.2026

