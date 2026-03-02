Принудително преместване! Испания изгони 15 американски самолета от военните си бази

15 американски самолета са напуснали военните бази "Рота" и "Морон" в Южна Испания, откакто САЩ и Израел предприеха атаки срещу Иран през уикенда. Това показват карти на уебсайта за проследяване на полети FlightRadar24, съобщава "Ройтерс".

Външният министър Хосе Мануел Албарес заяви, че Испания няма да позволи военните ѝ бази, които се управляват съвместно със САЩ, но са под испански суверенитет, да бъдат използвани за атаки срещу Иран.

Най-малко седем от самолетите се преместиха във военновъздушната база "Рамщайн" в Германия.

Великобритания първоначално също отказа да позволи използването на базите си за атака срещу Иран, но вчера премиерът Киър Стармър разреши използването им за "колективна самозащита".

Позицията на Испания и категоричното осъждане на действията на САЩ и Израел в Иран от социалистическия премиер Педро Санчес за пореден път го правят аутсайдер в региона, което потенциално може да обтегне допълнително отношенията му с Вашингтон.

"Испанските бази не се използват за тази операция и няма да бъдат използвани за нищо, което не е включено в споразумението със Съединените щати, или за нещо, което не е в съответствие с Устава на ООН", подчерта Албарес.

Министърът на отбраната Маргарита Роблес заяви, че самолетите - предимно танкери за зареждане с гориво във въздуха, сред които Boeing KC-135 "Stratotanker" - са били постоянно разположени в Испания.

FlightRadar24 показва, че девет танкера са излетели вчера от авиобазата "Морон" в Южна Испания и са се насочили към Германия.

Два пък са излетели от "Рота" - военноморска база с летище, към Южна Франция. Други четири също са излезети от "Рота", но маршрутът им не е показан от FlightRadar24.

Испанският премиер Педро Санчес осъди днес, както той каза, „незаконните и безразборни“ ирански удари срещу Израел, Кипър и някои държави от Персийския залив, като призова всички страни да спрат ескалацията на насилието и да се върнат към дипломацията, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ, цитирана от БТА.

Иран нанесе удари в Саудитска Арабия, Бахрейн, Катар, Кипър, ОАЕ, Ирак, Израел, Йордания, Кувейт и Оман в отговор на американските и израелски военни удари, които убиха стотици, включително върховния лидер Али Хаменей.

В послание в социалните мрежи Санчес заяви, че „осъжда категорично всички незаконни и безразборни атаки срещу страните от Съвета за сътрудничество в Залива и другите страни в региона“.

Иран нанесе ударите в отговор на атаките, извършени срещу него от САЩ и Израел в събота, предизвиквайки остра военна ескалация, която се разпростря днес и до Ливан.

Санчес също осъди „изстрелването на ракети от „Хизбула“ и израелските удари по Ливан“.

„Насилието единствено води до повече насилие. Бомбите може да удрят военни обекти, но те също достигат улици, летища, училища и домове на невинни цивилни. Тази спирала трябва да спре незабавно и всички страни трябва да се върнат в рамките на дипломацията и диалога“, заключи испанският премиер.