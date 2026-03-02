Новини
Принудително преместване! Испания изгони 15 американски самолета от военните си бази

Принудително преместване! Испания изгони 15 американски самолета от военните си бази

2 Март, 2026 16:20

Великобритания първоначално също отказа да позволи използването на базите си за атака срещу Иран, но вчера премиерът Киър Стармър разреши използването им за "колективна самозащита"

15 американски самолета са напуснали военните бази "Рота" и "Морон" в Южна Испания, откакто САЩ и Израел предприеха атаки срещу Иран през уикенда. Това показват карти на уебсайта за проследяване на полети FlightRadar24, съобщава "Ройтерс".

Външният министър Хосе Мануел Албарес заяви, че Испания няма да позволи военните ѝ бази, които се управляват съвместно със САЩ, но са под испански суверенитет, да бъдат използвани за атаки срещу Иран.

Най-малко седем от самолетите се преместиха във военновъздушната база "Рамщайн" в Германия.

Великобритания първоначално също отказа да позволи използването на базите си за атака срещу Иран, но вчера премиерът Киър Стармър разреши използването им за "колективна самозащита".

Позицията на Испания и категоричното осъждане на действията на САЩ и Израел в Иран от социалистическия премиер Педро Санчес за пореден път го правят аутсайдер в региона, което потенциално може да обтегне допълнително отношенията му с Вашингтон.

"Испанските бази не се използват за тази операция и няма да бъдат използвани за нищо, което не е включено в споразумението със Съединените щати, или за нещо, което не е в съответствие с Устава на ООН", подчерта Албарес.

Министърът на отбраната Маргарита Роблес заяви, че самолетите - предимно танкери за зареждане с гориво във въздуха, сред които Boeing KC-135 "Stratotanker" - са били постоянно разположени в Испания.

FlightRadar24 показва, че девет танкера са излетели вчера от авиобазата "Морон" в Южна Испания и са се насочили към Германия.

Два пък са излетели от "Рота" - военноморска база с летище, към Южна Франция. Други четири също са излезети от "Рота", но маршрутът им не е показан от FlightRadar24.

Испанският премиер Педро Санчес осъди днес, както той каза, „незаконните и безразборни“ ирански удари срещу Израел, Кипър и някои държави от Персийския залив, като призова всички страни да спрат ескалацията на насилието и да се върнат към дипломацията, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ, цитирана от БТА.

Иран нанесе удари в Саудитска Арабия, Бахрейн, Катар, Кипър, ОАЕ, Ирак, Израел, Йордания, Кувейт и Оман в отговор на американските и израелски военни удари, които убиха стотици, включително върховния лидер Али Хаменей.

В послание в социалните мрежи Санчес заяви, че „осъжда категорично всички незаконни и безразборни атаки срещу страните от Съвета за сътрудничество в Залива и другите страни в региона“.

Иран нанесе ударите в отговор на атаките, извършени срещу него от САЩ и Израел в събота, предизвиквайки остра военна ескалация, която се разпростря днес и до Ливан.

Санчес също осъди „изстрелването на ракети от „Хизбула“ и израелските удари по Ливан“.

„Насилието единствено води до повече насилие. Бомбите може да удрят военни обекти, но те също достигат улици, летища, училища и домове на невинни цивилни. Тази спирала трябва да спре незабавно и всички страни трябва да се върнат в рамките на дипломацията и диалога“, заключи испанският премиер.


Испания
  • 1 евала

    159 11 Отговор
    Браво на испанците

    Коментиран от #102

    16:23 02.03.2026

  • 2 гост

    110 7 Отговор
    Испания ги изгони и те кацнаха в....................?

    Коментиран от #13

    16:23 02.03.2026

  • 3 Атина Палада

    14 95 Отговор
    Идва ред и на Русия.....

    Коментиран от #34

    16:23 02.03.2026

  • 4 БЪЛГАРИТЕ ВЕДНАГА

    102 11 Отговор
    ЩЕ ОТВОРЯТ ОБЯТИЯ ЗА ИЗГОНЕНИТЕ,ТА ДАЖЕ И ДРУГИ ЧАСТИ.

    16:23 02.03.2026

  • 5 Последния Софиянец

    97 13 Отговор
    Довечера в 18 протест срещу американските самолети на летище София.

    16:23 02.03.2026

  • 6 ДА ИДВАТ У НАС

    92 8 Отговор
    НА ЛЕТИЩЕТО ИМА МЯСТО И ЗА ТЯХ.ТАМАН С ЕДНА РАКЕТА ВСИЧКИТЕ ЗАЙЦИ

    16:24 02.03.2026

  • 7 хаха

    84 5 Отговор
    Кувейците са свалили три американски ф 15 по погрешка , започва да става все по интересно

    Коментиран от #51

    16:24 02.03.2026

  • 8 аха

    12 53 Отговор
    изгонили ги с метлите и те се преместили пред портите на Русия в Рамщайн.

    16:24 02.03.2026

  • 9 Ииииии

    67 4 Отговор
    Кацнаха в България

    16:24 02.03.2026

  • 10 Така се прави!

    94 11 Отговор
    Вива Испания!
    Всичкитна протеста, тази вечер!

    16:24 02.03.2026

  • 11 Да,бе

    86 7 Отговор
    Има и държави с гръбнак все още...И ще се увеличават след голямата метла на изборите.

    16:24 02.03.2026

  • 12 Фройд

    59 4 Отговор
    А така , като не искат да плащат синя зона , вън !

    Нашите каналджии дали оправиха шахтите ?!

    16:24 02.03.2026

  • 13 Гост

    30 2 Отговор

    До коментар #2 от "гост":

    В България...

    16:25 02.03.2026

  • 14 Делю Хайдутин

    70 3 Отговор
    Четири изгонени дойдоха на летище София.

    Коментиран от #37

    16:25 02.03.2026

  • 15 хъхъ

    92 5 Отговор
    Испанците ги гонят, а клетата България е готова да ги приеме. Интересно в Испания нямат ли си Тагарев, Паси, Шаламанов/Шарлатанов и Елена Кремтодорова, Надки Михайлови - НЕински и други подобни?

    Коментиран от #90

    16:25 02.03.2026

  • 16 ИВАН

    76 6 Отговор
    Отвсякъде трябва да бъдат изгонени тия нагли хора, жалко, че нашите подлизурковци им се подмазват, което е във вреда на България.

    Коментиран от #67

    16:25 02.03.2026

  • 17 Сатана Z

    63 5 Отговор
    "Yankee - go home "
    От България

    16:25 02.03.2026

  • 18 браво

    62 7 Отговор
    на испанците ! А ни е кога ?!

    16:26 02.03.2026

  • 19 Звездоброец

    60 7 Отговор
    Започна изгонването на негодниците от по- нормалните държави .....скоро и навсякъде , където са окупирали...

    16:26 02.03.2026

  • 20 Надежда Нейски

    45 4 Отговор
    ОК, ОК, Изгонените самолети са Добре Дошли на Летище "Васил Левски" - София, Терминал 2. Това е атлантическа преданост в действие. И моля Ви, не си играйте с сигурността на България в коментарите!

    16:26 02.03.2026

  • 21 зззз

    60 4 Отговор
    САЩ нападат, а Европа ще плаща сметката. Ако 90-милионен Иран се разпадне, милиони мигранти ще залеят Европа - Ердоган няма да ги спре, и първо са при нас.

    Коментиран от #36

    16:26 02.03.2026

  • 22 Мда

    56 7 Отговор
    Браво Педро, а нашата проститутка …..

    16:27 02.03.2026

  • 23 Ганьо

    51 2 Отговор
    направи пистата на летището в София на паркинг и база ! Благодарение на целувача и Костинбродския мошеник ! Тихо мълком , като че ли държавата им е бащиния !

    16:27 02.03.2026

  • 24 Ха Ха

    15 18 Отговор
    Испания е една от най - големият военно сътрудник на САЩ!Но Санчес го е яд на Мъск.

    Коментиран от #28, #35

    16:27 02.03.2026

  • 25 Възмутен

    42 4 Отговор
    "Испания няма да позволи военните ѝ бази, които се управляват съвместно със САЩ, но са под испански суверенитет, да бъдат използвани за атаки срещу Иран"

    Е да ама нашите наведени евроатлантици разрешиха даже и националното летище да ползват - български суверенитет отдавна няма - ние сме краварска колония и даже си имаме генерал-губернатор в посолството а "правителството" просто е колониална администрация.

    Коментиран от #30

    16:28 02.03.2026

  • 26 Анонимен

    42 7 Отговор
    Браво на испанците.Истински почтени хора.Няма да лижат задниците на американците и още по -малко на евреите .Най-големите агресори в онази част на света са евреите.После да не питат,защо всички ги мразят.

    Коментиран от #31

    16:29 02.03.2026

  • 27 Смешник

    38 4 Отговор
    А ние кога ще ги изгоним Докато имаме такъв смешник като Запрянов начело на отбраната сигурно тука ще си останат

    16:29 02.03.2026

  • 28 Не Не

    28 2 Отговор

    До коментар #24 от "Ха Ха":

    Нищо подобно. Испания обича ционите точно толкова, колкото и Иран ги обича

    16:30 02.03.2026

  • 29 Бай Дън

    33 4 Отговор
    Браво и САЩ ще станат нежелани никъде! Тримп така го насади че не е истина! Сега силиците няма да му стигнат за Гренландия, трябваше от там да започне!

    Коментиран от #72

    16:31 02.03.2026

  • 31 Ха Ха

    10 8 Отговор

    До коментар #26 от "Анонимен":

    Абе да мразят испанците лошият Израел но не спряха военият договор със Израел за защитни системи за испанската армия!

    Коментиран от #41

    16:32 02.03.2026

  • 32 Омазана ватенка

    7 24 Отговор
    Абе нали Митрофснова каза че ще закрива руското посолство?

    Коментиран от #43

    16:33 02.03.2026

  • 33 Мишел

    22 0 Отговор
    България ги прие...

    16:34 02.03.2026

  • 34 Kaнадец

    21 4 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    Защо бомбардират Иран ? Защото ще прави ядрени оръжия. Защо не бомбардират Русия тогава ? Защото имат ядрени оръжия. Е те това е логика.

    16:36 02.03.2026

  • 35 Запознат

    31 3 Отговор

    До коментар #24 от "Ха Ха":

    Испания за разлика от Германия, Италия и Япония не се води окупирана след ВСВ - то се вижда кои все още имат думата и кои нямат. Лошото е че всички източно европейски държави също са окупирани.

    Във Франция няма краварски бази, В Испания и Англия има но те са под ръководството на държавите, в Италия и Германия са собственост на краварите също като при нас - даже и военния министър не може да влезе на територията на американските бази без те да му разрешат.

    16:36 02.03.2026

  • 36 Смех с копейки

    6 20 Отговор

    До коментар #21 от "зззз":

    Що пък ние?Путин няма ли да приеме бежанците от брацки Иран?

    Коментиран от #49, #55, #62

    16:36 02.03.2026

  • 37 ФАКТ

    17 0 Отговор

    До коментар #14 от "Делю Хайдутин":

    ПЕТ ДОЙДОХА!

    16:38 02.03.2026

  • 38 Госあ

    18 0 Отговор
    старата чиф@дка ше ги приеме на летище София

    16:39 02.03.2026

  • 39 анализиращ

    21 0 Отговор
    Испания е сърита на Тръмп за това, че се намеса във вътрешните работи, на испано говорящите държави от Южна Америка!

    16:39 02.03.2026

  • 40 Изгони

    4 15 Отговор
    много силна дума!

    16:40 02.03.2026

  • 41 хе-хе

    22 0 Отговор

    До коментар #31 от "Ха Ха":

    Ти обичаш ли всички търговци, от които купуваш стока? Бизнесът си е бизнесът, интересът си е интерес. Испанците постъпват правилно, лошото е, че ние не го правим.

    16:40 02.03.2026

  • 43 Смех с ватенки

    4 17 Отговор

    До коментар #32 от "Омазана ватенка":

    Ако в Русия стане напечено можем да дадем на Митрофснова политическо убежище.Естествено ако си плати.

    Коментиран от #61

    16:42 02.03.2026

  • 44 Тук

    18 2 Отговор
    в България ще ги приемат. Няма проблем.

    16:42 02.03.2026

  • 45 ако има възможност и Рамщайн

    18 2 Отговор
    ще се удари

    16:43 02.03.2026

  • 46 Запрян Оф

    16 1 Отговор
    Само да вметна памперса и ша ги приема в софията

    16:43 02.03.2026

  • 47 Пешо

    25 2 Отговор
    Можело да се изгонят янките, значи!

    Коментиран от #56

    16:44 02.03.2026

  • 48 Главнокомандващата Йотова

    9 2 Отговор
    изобщо не се чува тия дни.
    Това се отнася и за всички останали партийни лидери, както и за Лидера без партия! Хахаха!

    Коментиран от #54

    16:48 02.03.2026

  • 49 Учуден

    11 3 Отговор

    До коментар #36 от "Смех с копейки":

    Що Путин трябва да приема - да не би той да нападна Иран. Виж вече 5 милиона украинци вече са в Русия и са с руски паспорти.

    16:49 02.03.2026

  • 50 бай Даньо

    14 1 Отговор
    Браво на испанците ! Жалки жалки германци и французи! Англичаните са ясни.

    16:50 02.03.2026

  • 51 Атина Палада

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "хаха":

    Сигурно и по погрешка запалиха американското посолство....

    16:51 02.03.2026

  • 52 Макс

    16 0 Отговор
    Браво ! Испания не се подчинява сляпо на никого . Тръмп и желанията му за война нямат място в Европа .

    16:52 02.03.2026

  • 53 Урсула

    10 1 Отговор
    Веднага отваряме наказателни процедури с/у Испания и прекратяваме всички еврофондове!!!
    И насъскваме Кьовеши да разследва там!!!

    16:52 02.03.2026

  • 54 Учуден

    7 1 Отговор

    До коментар #48 от "Главнокомандващата Йотова":

    Че от кога сме във война че Йотова да се чува - президента е главнокомандващ само по време на война - сега главнокомандващ е министъра на отбраната ама и той нещо не се чува.

    Или подлогите на Шиши и Боко ги знаят тези работи ама трябва да плюят по Радев.

    16:52 02.03.2026

  • 55 Атина Палада

    5 0 Отговор

    До коментар #36 от "Смех с копейки":

    Персите не са като талибаните наводнили ЕС.

    16:55 02.03.2026

  • 56 Зевзек

    9 0 Отговор

    До коментар #47 от "Пешо":

    "Можело да се изгонят янките, значи!"

    Може ама само ако не си на хранилката на една фондация на един унгарски евреин - когато си на негова хранилка не може.

    16:55 02.03.2026

  • 57 Истината

    10 0 Отговор
    Велика Испания! Горд народ!

    16:56 02.03.2026

  • 58 За предателство

    5 1 Отговор
    Коя чекмедже - кабинет, трябва фа бъде незабавно задържан, а НС разпуснато!
    Президентът да поеме управлението!
    Борисов и Пеевски в клетка и на гладните диви животни!

    16:58 02.03.2026

  • 59 Левски

    2 2 Отговор
    "Факти", разберете се кой лъже, едно е да изгониш, друго е да преместиш.

    Коментиран от #63

    17:00 02.03.2026

  • 60 Цък

    7 0 Отговор
    Това е специално за нашите жълтопаветници. Да спрат да се оповават на чл 5 , всеки си гледа личните интереси . Малко са като нашите мекотели

    17:01 02.03.2026

  • 61 Учуден

    6 0 Отговор

    До коментар #43 от "Смех с ватенки":

    "Ако в Русия стане напечено"

    А ако в България стане напечено краварите дали ще дадат политическо убежище на нашите евроатлантици и козячета или ще гледаме сцени както в Афганистан или пък Виетнам където техните подлоги висят по колесниците.

    17:01 02.03.2026

  • 62 Жожи

    5 0 Отговор

    До коментар #36 от "Смех с копейки":

    Ще има достатъчно и за вас. По десетина на главата на всеки българин.

    17:03 02.03.2026

  • 63 Зевзек

    7 0 Отговор

    До коментар #59 от "Левски":

    Ами като те изгонят трябва да се преместиш където не те гонят - какво не ти е ясно.

    17:03 02.03.2026

  • 64 Хмм

    12 0 Отговор
    Испания има историческа връзка с арабите, а и след това което се случи с Венецуела, ням апричина да поддържа войната срещу Иран, а ние се държим като "проститутка" според американски елсперт, преди с Русия, сега със САЩ, а още по преди с Германия, не сме лоялен съюзник

    Коментиран от #75

    17:03 02.03.2026

  • 65 Тракиец 🇺🇦

    7 2 Отговор
    Браво на Испания..... Испания не е като ку...р..вите България и Британия които спонсорират и толерират тероризма ...Иран трябва да бомбандира летище Васил Левски моментално и тукашните ЛА..ЙНА от неолибералната марксистка БКП клика да бъдат арестувани и разстреляни

    17:05 02.03.2026

  • 66 Хеми значи бензин

    2 9 Отговор
    Харесвам Евреите мъдри хора харесвам и техният девиз: Станалото станало гледаме напред.

    Коментиран от #71

    17:05 02.03.2026

  • 67 Боруна Лом

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "ИВАН":

    ЗАЩОТО СА ИМ ДАЛИ РУШВЕТИ И СЕГА СИ ГИ ЗАРАБОТВАТ НА НАШ ГРЪБ!

    17:05 02.03.2026

  • 68 мдаа

    9 0 Отговор
    Доколкото разбирам Испания са договорили съвместно управление на американските бази на тяхна територия. България не направи това и затова няма думата за какво те ще се ползват. От друга страна обаче, няма и отговорност за това. Въпросът е друг - в момента САЩ не ползват собствените си бази, а столичното гражданско летище, като така поставя столицата в реална опасност. Това нашите подлоги са можели да не допуснат. И за това безобразие трябва да носят отговорност дори и България да не пострада заради логистиката, която сме осигурили на агресора.

    17:06 02.03.2026

  • 69 Ами..

    10 0 Отговор
    Испания е единствената АДЕКВАТНА държава на Запад. Факт!
    И затова и жителите и живеят най-добре

    17:06 02.03.2026

  • 70 Дедовия

    9 0 Отговор
    Чест и Почитания на Испания. Май и от Гърция, Турция и власите ги издухаха, само инженер Ганев със свалени гащи ги пусна. А утре като ни ударят персите всички убавци наши ще хукнат да бягат. Де е онази мадам наречена президент, нали е главнокомандващ???. Мълчи и се спотайва, а оня рунгел без зъби си прави каквото си иска. Срам и позор за нашите ду.....вци.

    17:06 02.03.2026

  • 71 Зевзек

    5 0 Отговор

    До коментар #66 от "Хеми значи бензин":

    Май само зелените гущерчета на един унгарски евреин харесват нашите козячета.

    17:07 02.03.2026

  • 72 Пън дай

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Бай Дън":

    Няма как да ви хрумне не сте на необходимото на ниво за разберете че Гренландия никога не е била цел реална беше просто отвличане на вниманието да си мисля че натам се насочват военните интереси ще се случва нещо там първо Амбеше само театър и СЕГА видяхме къде игра

    Коментиран от #78

    17:07 02.03.2026

  • 73 катран

    0 6 Отговор
    Испания се превърна както и Англия в поредната джамахерия..Напливът на африканци, араби неконтрулируем..и трябва да се съобразяват с тези терорристи..

    17:08 02.03.2026

  • 74 Ами

    8 0 Отговор
    Тъкмо започна "учението" ... и испанците взеха, че се отказаха :)

    17:08 02.03.2026

  • 75 Ха Ха

    3 1 Отговор

    До коментар #64 от "Хмм":

    А на този експерт как така му е хрумнало да направи експертиза точно на България?Да провери ПДФайлите около него преди да дава не нормални определеня за държави които нямат нищо общо с него!

    17:09 02.03.2026

  • 76 Хеми значи бензин

    1 12 Отговор
    Горд съм че от летище Васил Иванов Кунчев Левски се подпомага операцията срещу Иран силно се надявам скоро и срещу омразната Русия.

    Коментиран от #83, #85

    17:09 02.03.2026

  • 77 Българин

    10 0 Отговор
    Махайте самолетите и от България!

    17:10 02.03.2026

  • 78 Учуден

    3 1 Отговор

    До коментар #72 от "Пън дай":

    "че Гренландия никога не е била цел"

    Ами тя Гренландия вече е на Тръмп бе - какво значи според теб "на всички от НАТО" - преди си беше само и единствено на Дания.

    Коментиран от #80

    17:11 02.03.2026

  • 79 Убиите лудия

    2 0 Отговор
    И нема са има войни

    17:12 02.03.2026

  • 80 👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑

    0 1 Отговор

    До коментар #78 от "Учуден":

    Датския парламент и правителство като единствени собствен ици са на друго мнение

    Коментиран от #89

    17:13 02.03.2026

  • 81 факуса

    1 1 Отговор
    това е политка за политици с топки,не продажници кат нашите

    17:14 02.03.2026

  • 82 анализиращ

    0 3 Отговор
    В същност, Тръмп следва плана си за изграждане на Нов световен ред в разпределението на богатствата, отчитащ приноса на народите за, оцеляването, напредъка и благополучието на човечеството, като цяло. И всеки, който се противопоставя на тая му амбиция, ще понесе неприятности.

    Коментиран от #86

    17:14 02.03.2026

  • 83 Хеми значи бензин

    3 2 Отговор

    До коментар #76 от "Хеми значи бензин":

    Горд съм че работя за Америка за България - мен американците ме хранят и винаги ще ги подкрепям. Мразя българите и ще се радвам Иран да удари София.

    17:15 02.03.2026

  • 84 Пешо

    0 5 Отговор
    Следващия е Пу-тан.

    Коментиран от #92

    17:15 02.03.2026

  • 85 тъй, тъй

    4 0 Отговор

    До коментар #76 от "Хеми значи бензин":

    За всеки случай не се разхождай гордо на места, където се събират големи групи хора, защото опасността от терористични актове на наша територия никак не е за подценяване. Действията на нашите управляващи няма да останат без последствия и всички българия трябва да са наясно с това. Днес две заплахи за бомби, утре ще са мното повече и поне една-две ще се окажат истински. Бог да ни пази! А ти можеш да отидеш да се гордееш в някоя друга държава, че тук не е безопасно.

    17:15 02.03.2026

  • 86 Зевзек

    3 0 Отговор

    До коментар #82 от "анализиращ":

    "Нов световен ред в разпределението на богатствата"

    Всичките богатства на земята за краварите - останалите получават от трите карти на късмета средната. Включително и нашите козячета.

    17:17 02.03.2026

  • 87 Щерев

    2 0 Отговор
    Да им дадем дащната надка ,с голямата ма...нифактура?
    Или запрян,защотобе еб...онит?

    17:18 02.03.2026

  • 88 Българино, още ли не си разбрал,

    3 1 Отговор
    че ни правят на шарани? Оня дъртият министър, до вчера ни разправяше, че САЩ са у нас за учения!? Само глупаци биха му повярвали. По добре американците да се махат докато още София е цяла!

    Коментиран от #99

    17:19 02.03.2026

  • 89 Учуден

    1 0 Отговор

    До коментар #80 от "👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑":

    "Датския парламент и правителство като единствени собствен ици са на друго мнение"

    Кой ги пита за тяхното мнение - Шолци нали излезе и каза че са "защитили Гренландия от "руската агресия" с помощта на САЩ" и че вече Гренландия е "на всички от НАТО". До тук с европейската солидарност.

    Е нали сега ЕС ще правели собствен военен блок - познай какво ще стане с Гренландия - или стоят в подчинение в НАТО или губят Гренландия.

    17:23 02.03.2026

  • 90 Путин е агресора и окупатора

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "хъхъ":

    Испанците ги гонят защото не са се опарили и не знаят какво е това комунизъм и сталинистка диктатура ..

    Коментиран от #100

    17:23 02.03.2026

  • 91 УдоМача

    2 0 Отговор
    Споко! Ще дойдат в Бантускотия..

    17:24 02.03.2026

  • 92 Зевзек

    1 0 Отговор

    До коментар #84 от "Пешо":

    Хайде бе ти сам ли успя да го измислиш или от посолството ти казаха че ще е следващия.

    17:25 02.03.2026

  • 93 604

    1 0 Отговор
    подложната стган да чете!!!!!!!!! ако ни нацелят не мойте сфари да избягате гадоуве надоупени!!!

    17:27 02.03.2026

  • 95 Запрянов

    0 0 Отговор
    Да идват при нас.

    17:27 02.03.2026

  • 96 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    2 0 Отговор
    Браво на испанците

    17:27 02.03.2026

  • 98 ЛЕЛЕЙЙЙ

    2 0 Отговор
    САМО НИЕ СЕ НАВИРАМЕ В ШАМАРИТЕ...

    Коментиран от #104

    17:28 02.03.2026

  • 99 Давид

    1 2 Отговор

    До коментар #88 от "Българино, още ли не си разбрал,":

    Не се на @-кваи, ще разменяме опит с Израел и Европа ще запази христянският си ген!

    Коментиран от #105

    17:28 02.03.2026

  • 100 Учуден

    1 3 Отговор

    До коментар #90 от "Путин е агресора и окупатора":

    "защото не са се опарили и не знаят какво е това комунизъм и сталинистка диктатура"

    А ти трябва да си над 100 годишен щом си се опарил от "сталинската диктатура" - или просто са ти напълнили главата с пропаганда а мисленето не ти е приоритет.

    17:28 02.03.2026

  • 101 айде изритани и наритани кравари

    4 2 Отговор
    започнаха да ги гонят краварите отвсякъде

    никой не иска кравар на неговото летище ха ха ха


    акво става със евpоджендърчетата сега какво ще крякат пак за копейки ли беПЕДЕPАСИ?

    17:28 02.03.2026

  • 102 МИНУВАЧ

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "евала":

    Така и трябва...

    17:29 02.03.2026

  • 103 той

    0 1 Отговор
    Лелей що дебил се е събрал тука, нема и един нормален

    17:30 02.03.2026

  • 104 бай Даньо

    2 0 Отговор

    До коментар #98 от "ЛЕЛЕЙЙЙ":

    Дано ни се размине...
    То на виновниците децата ги няма в София, какво да му мислят

    17:31 02.03.2026

  • 105 Запознат

    2 2 Отговор

    До коментар #99 от "Давид":

    "ще разменяме опит с Израел и Европа ще запази христянският си ген"

    Те в Израел не са християни бе - не ти ли казаха че евреите мразят християните повече и от мюсюлманите - какъв опит ще разменяте.

    Коментиран от #106

    17:32 02.03.2026

  • 106 Давид

    1 1 Отговор

    До коментар #105 от "Запознат":

    "Военен" опит , ще придобиваме.

    17:35 02.03.2026

  • 107 Бикоборец

    0 0 Отговор
    Все пак е искрица надежда, че в гейсъюза има и нормално мислещи хора... Дано поне и някой още се самоосъзнае. За нашите кретени се съмнявам

    17:36 02.03.2026

