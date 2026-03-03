"...Дронове поразиха посолството на САЩ в Рияд, ударен е мостът между Саудитска Арабия и Бахрейн...";

Посолството на САЩ в Рияд беше атакувано от дронове, заяви Министерството на отбраната на Саудитска Арабия.
„Посолството на САЩ в Рияд беше атакувано от два дрона, според предварителни оценки. В резултат на това е избухнал малък пожар, а сградата на дипломатическата мисия е претърпяла леки щети“, се казва в изявление на министерството в социалната медийна платформа X.
По-рано Ройтерс, позовавайки се на два източника, съобщи, че в дипломатическата мисия е станала експлозия, последвана от пожар.
Според Fox News, по време на атаката в сградата не е имало никой.
Дрон е ударил моста „Крал Фахд“ в Персийския залив, който свързва Бахрейн и Саудитска Арабия, съобщи информационната агенция „Мехр“.
Според агенцията САЩ може да са използвали това 25-километрово инфраструктурно съоръжение, за да изтеглят военния си контингент от Бахрейн.
Корпусът на гвардейците на ислямската революция - елитното поделение на иранската армия) твърди, че е атакувал група от 160 американски войници в емирство Дубай. Изявлението на КГИР беше цитирано от информационната агенция INA.
Според корпуса „ирански дронове са атакували концентрация на американски войски в Дубай“. Атакуваната група, уточнява иранската страна, е включвала „160 американски войници“.
В изявлението не е предоставена информация за евентуални жертви сред американските военни.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе,
Коментиран от #9
04:39 03.03.2026
2 Хмм
04:44 03.03.2026
3 Диванен стратег
04:46 03.03.2026
4 Гошо
Коментиран от #6
04:47 03.03.2026
5 Ъъъъъ
04:48 03.03.2026
6 Ъхъ
До коментар #4 от "Гошо":От ден на ден става все по добре!😂😂😂
04:49 03.03.2026
7 Браво можете още и по добре да ги биете
04:50 03.03.2026
8 Вие сте
04:52 03.03.2026
9 Митя
До коментар #1 от "Абе,":Аз пък виждам два.....
04:54 03.03.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 среднощен
Без коментар...
04:57 03.03.2026
13 Ние
05:00 03.03.2026
14 Последния Софиянец
Коментиран от #15
05:00 03.03.2026
15 среднощен
До коментар #14 от "Последния Софиянец":Тепърва ще го разберат...
05:04 03.03.2026