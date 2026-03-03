Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Дронове поразиха посолството на САЩ в Рияд, ударен е мостът между Саудитска Арабия и Бахрейн

Дронове поразиха посолството на САЩ в Рияд, ударен е мостът между Саудитска Арабия и Бахрейн

3 Март, 2026 04:11, обновена 3 Март, 2026 04:35 1 590 15

Атакувана е група от 160 американски войници в емирство Дубай

Дронове поразиха посолството на САЩ в Рияд, ударен е мостът между Саудитска Арабия и Бахрейн - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Посолството на САЩ в Рияд беше атакувано от дронове, заяви Министерството на отбраната на Саудитска Арабия.

„Посолството на САЩ в Рияд беше атакувано от два дрона, според предварителни оценки. В резултат на това е избухнал малък пожар, а сградата на дипломатическата мисия е претърпяла леки щети“, се казва в изявление на министерството в социалната медийна платформа X.

По-рано Ройтерс, позовавайки се на два източника, съобщи, че в дипломатическата мисия е станала експлозия, последвана от пожар.

Според Fox News, по време на атаката в сградата не е имало никой.

Дрон е ударил моста „Крал Фахд“ в Персийския залив, който свързва Бахрейн и Саудитска Арабия, съобщи информационната агенция „Мехр“.

Според агенцията САЩ може да са използвали това 25-километрово инфраструктурно съоръжение, за да изтеглят военния си контингент от Бахрейн.

Корпусът на гвардейците на ислямската революция - елитното поделение на иранската армия) твърди, че е атакувал група от 160 американски войници в емирство Дубай. Изявлението на КГИР беше цитирано от информационната агенция INA.

Според корпуса „ирански дронове са атакували концентрация на американски войски в Дубай“. Атакуваната група, уточнява иранската страна, е включвала „160 американски войници“.

В изявлението не е предоставена информация за евентуални жертви сред американските военни.


  • 1 Абе,

    10 1 Отговор
    Нещо вече няма Израел на картата?!?!?!?!...

    Коментиран от #9

    04:39 03.03.2026

  • 2 Хмм

    3 1 Отговор
    като гледам видеото доста силен е пожарът

    04:44 03.03.2026

  • 3 Диванен стратег

    1 1 Отговор
    Струва ми се, някой много иска да вкара Саудитска Арабия във войната.

    04:46 03.03.2026

  • 4 Гошо

    2 1 Отговор
    Излиза като че ли санкциите още по добре да се отразят на ЕС

    Коментиран от #6

    04:47 03.03.2026

  • 5 Ъъъъъ

    2 2 Отговор
    Защо САЩ не помага на съюзниците си?🤥 Толкова ли са безпомощни?

    04:48 03.03.2026

  • 6 Ъхъ

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Гошо":

    От ден на ден става все по добре!😂😂😂

    04:49 03.03.2026

  • 7 Браво можете още и по добре да ги биете

    5 1 Отговор
    Кравар само от бой разбира

    04:50 03.03.2026

  • 8 Вие сте

    0 0 Отговор
    в сайта на хизбула....

    04:52 03.03.2026

  • 9 Митя

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Абе,":

    Аз пък виждам два.....

    04:54 03.03.2026

  • 12 среднощен

    2 0 Отговор
    "...Дронове поразиха посолството на САЩ в Рияд, ударен е мостът между Саудитска Арабия и Бахрейн...";

    Без коментар...

    04:57 03.03.2026

  • 13 Ние

    2 0 Отговор
    Води ни Путине!

    05:00 03.03.2026

  • 14 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Дроновете са голяма напаст

    Коментиран от #15

    05:00 03.03.2026

  • 15 среднощен

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Последния Софиянец":

    Тепърва ще го разберат...

    05:04 03.03.2026