"...Дронове поразиха посолството на САЩ в Рияд, ударен е мостът между Саудитска Арабия и Бахрейн...";

Посолството на САЩ в Рияд беше атакувано от дронове, заяви Министерството на отбраната на Саудитска Арабия.

„Посолството на САЩ в Рияд беше атакувано от два дрона, според предварителни оценки. В резултат на това е избухнал малък пожар, а сградата на дипломатическата мисия е претърпяла леки щети“, се казва в изявление на министерството в социалната медийна платформа X.

По-рано Ройтерс, позовавайки се на два източника, съобщи, че в дипломатическата мисия е станала експлозия, последвана от пожар.

Според Fox News, по време на атаката в сградата не е имало никой.

Дрон е ударил моста „Крал Фахд“ в Персийския залив, който свързва Бахрейн и Саудитска Арабия, съобщи информационната агенция „Мехр“.

Според агенцията САЩ може да са използвали това 25-километрово инфраструктурно съоръжение, за да изтеглят военния си контингент от Бахрейн.

Корпусът на гвардейците на ислямската революция - елитното поделение на иранската армия) твърди, че е атакувал група от 160 американски войници в емирство Дубай. Изявлението на КГИР беше цитирано от информационната агенция INA.

Според корпуса „ирански дронове са атакували концентрация на американски войски в Дубай“. Атакуваната група, уточнява иранската страна, е включвала „160 американски войници“.

В изявлението не е предоставена информация за евентуални жертви сред американските военни.