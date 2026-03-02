Новини
Рязко нагоре! Европейските цени скочиха с до 40% заради прекъсване на доставките на втечнен природен газ от Близкия изток

2 Март, 2026 23:26 726 25

  • катар-
  • газ-
  • газпром-
  • втечнен газ-
  • персийски залив-
  • ормузки проток-
  • северен поток-
  • ракети-
  • дронове-
  • иран

Катар, който се очаква да затвърди позицията си като втория по големина износител на втечнен природен газ в света след САЩ, играе ключова роля в балансирането на търсенето на газ в Азия и Европа

Рязко нагоре! Европейските цени скочиха с до 40% заради прекъсване на доставките на втечнен природен газ от Близкия изток - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Референтните цени на едро на природния газ в Европа затвориха с ръст от 39,26 на сто днешната търговия, след като „КатарЕнерджи“ (QatarEnergy) обяви, че спира производството на втечнен природен газ поради атаките в Близкия изток, а спирането на корабоплаването през Ормузкия проток засили опасенията за продължителността на прекъсването, предаде Ройтерс.

Катар, който се очаква да затвърди позицията си като втория по големина износител на втечнен природен газ в света след САЩ, играе ключова роля в балансирането на търсенето на газ в Азия и Европа.

Източник, запознат със ситуацията, съобщи пред Ройтерс, че „КатарЕнерджи“ ще обяви форсмажор по доставките.

„Решението на Катар да спре производството вероятно е предпазна мярка, тъй като газът е силно запалим въглеводород. Ако дрон удари съоръжение, през което преминава втечнен природен газ или природен газ, резултатите биха били катастрофални“, заяви Скот Шелтън, енергиен анализатор в британския междудилърски брокер „Ти Пи Айкап“ (TP ICAP). По думите му форсмажорът вероятно ще остане в сила, докато продължават военните действия и корабите не преминават през Ормузкия проток.

В Саудитска Арабия държавната компания „Сауди Арамко“ (Saudi Aramco) затвори като предпазна мярка рафинерията в Рас Танура – най-голямата в страната, с капацитет от около 550 000 барела на ден, съобщи източник, цитиран от Ройтерс.

Фючърсите на природния газ на водещия европейски хъб Ти Ти Еф (TTF) в Нидерландия, референтната цена за Европа – поскъпнаха с почти 40 на сто до 44,50 евро за мегаватчас (MWh) при затварянето на търговията, сочат данни на борсата ICE. По-рано през деня ръстът достигна почти 50 на сто.

Европа увеличи вноса на втечнен природен газ през последните години в стремежа си да намали зависимостта от руския газ след инвазията на Русия в Украйна. Въпреки че делът на доставките от САЩ расте, през третото тримесечие на 2025 г. около 6 на сто от вноса на втечнен природен газ в ЕС е бил от Катар, показват последните данни на ЕС.

Около 20 на сто от световните доставки на втечнен природен газ преминават през Ормузкия проток. Продължително прекъсване или пълно затваряне на маршрута би засилило глобалната конкуренция за алтернативни източници и би повишило международните цени.

Референтните цени на газа в Азия също отбелязаха рязък ръст. Индексът Japan-Korea Marker (JKM) на „Ес енд Пи Глоубъл“ (S&P Global) достигна 15,068 долара за милион британски термални единици (mmBtu), което представлява повишение от почти 39 на сто, показват данни на „Платс“ (Platts).

Анализатори от „Голдман Сакс“ (Goldman Sachs) посочиха, че при сценарий на едномесечно прекъсване на потоците цените на могат да достигнат около 74 евро/MWh (25 долара/mmBtu) – приблизително 130 на сто над текущите нива. При прекъсване над два месеца цените на TTF могат да надхвърлят 100 евро/MWh, добавят те.

Британските контракти за април също поскъпнаха – с 32,15 пенса до 110,72 пенса за терм, сочат данни на ICE.

Европа разчита на втечнен природен газ и за попълване на газовите си хранилища, които са поизпразнени след зимния сезон и в момента са запълнени на около 30 на сто, показват данни на „Газ Инфрастръчкър Юръп“ (Gas Infrastructure Europe).

Говорител на Европейската комисия заяви пред Ройтерс, че Координационната група по газа на ЕС, в която участват представители на правителствата на държавите членки, ще заседава в сряда, за да оцени въздействието на разширяващия се конфликт в Близкия изток.


Нидерландия
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    15 1 Отговор
    Санкциите работят.

    23:29 02.03.2026

  • 2 Санкции, а

    19 1 Отговор
    Сега берем плодовете на англо саксите и урсулите, които кладат войни.

    23:29 02.03.2026

  • 3 Ами

    2 10 Отговор
    Копейките ще трябва да работятт нещо.

    23:30 02.03.2026

  • 4 Лорда

    10 0 Отговор
    Да му мислят тия, които не са в Клуба на богатите, ха-ха.

    23:31 02.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ООрана държава

    13 0 Отговор
    Ще бараме м@карите заради тия кравари

    23:32 02.03.2026

  • 7 Усраула Лайненс

    11 1 Отговор
    Заради високите цени
    нови санкции за Русия

    23:32 02.03.2026

  • 8 Ъъъъ

    13 0 Отговор
    Европейските цени скочиха с до "40% заради прекъсване на доставките на втечнен природен газ от Близкия изток"

    Проблемът изобщо не е в Близкия изток. Проблемът е в Европа на първо място и по-скоро в идиотите, които управляват Европа. А още по-големият проблем е, че тези цени никога няма да се върнат на нивата, на които са били.

    Коментиран от #14

    23:34 02.03.2026

  • 9 Пич

    10 3 Отговор
    Има и добра новина ! Сега режима на Урсулианците ще бъде пометен!!!

    Коментиран от #13, #17

    23:35 02.03.2026

  • 10 Ицо

    2 5 Отговор
    Има ли ръъъгани копейки?

    23:35 02.03.2026

  • 11 Звездоброец

    6 2 Отговор
    Ами Путин има килимче ....ще се влачат по корем урсулата и маята ...там някакви ..

    23:36 02.03.2026

  • 12 Сталин

    7 0 Отговор
    Аз ви говорех а вие се смеехте ,сега ще ядете шлонга на Путин да ви прати малко газ да не пукнете от глад,Катар спря доставките на газ за Европа и тавана на цените ще бъде в стратосферата

    23:37 02.03.2026

  • 13 Добре

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Пич":

    добре, но как? Трябва цяла Европа да се вдигне, а не виждам как това ще стане.

    Коментиран от #24

    23:37 02.03.2026

  • 14 Звездоброец

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ъъъъ":

    Но ние сме в клуба на богатите !!!! Нема да се плашим, нали .

    23:38 02.03.2026

  • 15 9689

    3 0 Отговор
    Подарък от Тръмп и Натаняху.

    23:39 02.03.2026

  • 16 Онзи

    4 0 Отговор
    Тия дето искаха евро и САЩ .... Влезе ли ви без вазелин А

    23:40 02.03.2026

  • 17 Да де

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "Пич":

    Ти и другите трима кретена тук това го пишете ПЕТА година.
    Къде ви е лева?
    Къде ви е МОЧАТА къде ви е Киев за два дня?
    Къде е Пригожин?
    Къде ви е Аятолаха?

    23:40 02.03.2026

  • 18 бибитков

    3 0 Отговор
    Рижавия Миротворец трябва да му дадат нобелова награда за мир....

    Коментиран от #21

    23:41 02.03.2026

  • 19 Сталин

    5 0 Отговор
    Няма да се плашите ние сме в клуба на богатите, Европа ще ни храни , НАТО ще ни пази,...о чакай малко

    23:41 02.03.2026

  • 20 665

    2 0 Отговор
    Дори и пудели не сме, кученцата поне не ги стрижат и колят. Бетер овце сме.

    Коментиран от #25

    23:42 02.03.2026

  • 21 Пустиня(к)

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "бибитков":

    Не една, а неколко. По една за сека война, дет е спрел. И две резервни - за хохольчиките и тая сега.

    23:44 02.03.2026

  • 22 урсусУла

    2 0 Отговор
    Турям таван на цените за всички доставчици на газ.. ......

    23:44 02.03.2026

  • 23 az СВО Победа 80

    2 0 Отговор
    Ето че най после и Факти събра смелост да ви съобщи истината!

    А като ви казвах, някои ме съветваха да спра с "лъжите"...
    🤣🤣🤣

    23:45 02.03.2026

  • 24 Пич

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Добре":

    Буквално - глад !!! Малоумниците от ЕС са като някои луди по филмите, които сами си правят ампутация, после вземат парчето и диволно се хилят ! И сега - глад, буквално. И няма да има значение дали имаш пари, защото никой няма да ти даде храна срещу хартия. Урсулианците се докараха дотам, че и да искаш да им дадеш газ, няма по какво.

    23:45 02.03.2026

  • 25 Сталин

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "665":

    Българската порода овце е най продуктивна всички в доят и стрижат

    23:45 02.03.2026

