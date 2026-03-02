Рязко нагоре! Европейските цени скочиха с до 40% заради прекъсване на доставките на втечнен природен газ от Близкия изток

Референтните цени на едро на природния газ в Европа затвориха с ръст от 39,26 на сто днешната търговия, след като „КатарЕнерджи“ (QatarEnergy) обяви, че спира производството на втечнен природен газ поради атаките в Близкия изток, а спирането на корабоплаването през Ормузкия проток засили опасенията за продължителността на прекъсването, предаде Ройтерс.
Катар, който се очаква да затвърди позицията си като втория по големина износител на втечнен природен газ в света след САЩ, играе ключова роля в балансирането на търсенето на газ в Азия и Европа.
Източник, запознат със ситуацията, съобщи пред Ройтерс, че „КатарЕнерджи“ ще обяви форсмажор по доставките.
„Решението на Катар да спре производството вероятно е предпазна мярка, тъй като газът е силно запалим въглеводород. Ако дрон удари съоръжение, през което преминава втечнен природен газ или природен газ, резултатите биха били катастрофални“, заяви Скот Шелтън, енергиен анализатор в британския междудилърски брокер „Ти Пи Айкап“ (TP ICAP). По думите му форсмажорът вероятно ще остане в сила, докато продължават военните действия и корабите не преминават през Ормузкия проток.
В Саудитска Арабия държавната компания „Сауди Арамко“ (Saudi Aramco) затвори като предпазна мярка рафинерията в Рас Танура – най-голямата в страната, с капацитет от около 550 000 барела на ден, съобщи източник, цитиран от Ройтерс.
Фючърсите на природния газ на водещия европейски хъб Ти Ти Еф (TTF) в Нидерландия, референтната цена за Европа – поскъпнаха с почти 40 на сто до 44,50 евро за мегаватчас (MWh) при затварянето на търговията, сочат данни на борсата ICE. По-рано през деня ръстът достигна почти 50 на сто.
Европа увеличи вноса на втечнен природен газ през последните години в стремежа си да намали зависимостта от руския газ след инвазията на Русия в Украйна. Въпреки че делът на доставките от САЩ расте, през третото тримесечие на 2025 г. около 6 на сто от вноса на втечнен природен газ в ЕС е бил от Катар, показват последните данни на ЕС.
Около 20 на сто от световните доставки на втечнен природен газ преминават през Ормузкия проток. Продължително прекъсване или пълно затваряне на маршрута би засилило глобалната конкуренция за алтернативни източници и би повишило международните цени.
Референтните цени на газа в Азия също отбелязаха рязък ръст. Индексът Japan-Korea Marker (JKM) на „Ес енд Пи Глоубъл“ (S&P Global) достигна 15,068 долара за милион британски термални единици (mmBtu), което представлява повишение от почти 39 на сто, показват данни на „Платс“ (Platts).
Анализатори от „Голдман Сакс“ (Goldman Sachs) посочиха, че при сценарий на едномесечно прекъсване на потоците цените на могат да достигнат около 74 евро/MWh (25 долара/mmBtu) – приблизително 130 на сто над текущите нива. При прекъсване над два месеца цените на TTF могат да надхвърлят 100 евро/MWh, добавят те.
Британските контракти за април също поскъпнаха – с 32,15 пенса до 110,72 пенса за терм, сочат данни на ICE.
Европа разчита на втечнен природен газ и за попълване на газовите си хранилища, които са поизпразнени след зимния сезон и в момента са запълнени на около 30 на сто, показват данни на „Газ Инфрастръчкър Юръп“ (Gas Infrastructure Europe).
Говорител на Европейската комисия заяви пред Ройтерс, че Координационната група по газа на ЕС, в която участват представители на правителствата на държавите членки, ще заседава в сряда, за да оцени въздействието на разширяващия се конфликт в Близкия изток.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
23:29 02.03.2026
2 Санкции, а
23:29 02.03.2026
3 Ами
23:30 02.03.2026
4 Лорда
23:31 02.03.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ООрана държава
23:32 02.03.2026
7 Усраула Лайненс
нови санкции за Русия
23:32 02.03.2026
8 Ъъъъ
Проблемът изобщо не е в Близкия изток. Проблемът е в Европа на първо място и по-скоро в идиотите, които управляват Европа. А още по-големият проблем е, че тези цени никога няма да се върнат на нивата, на които са били.
Коментиран от #14
23:34 02.03.2026
9 Пич
Коментиран от #13, #17
23:35 02.03.2026
10 Ицо
23:35 02.03.2026
11 Звездоброец
23:36 02.03.2026
12 Сталин
23:37 02.03.2026
13 Добре
До коментар #9 от "Пич":добре, но как? Трябва цяла Европа да се вдигне, а не виждам как това ще стане.
Коментиран от #24
23:37 02.03.2026
14 Звездоброец
До коментар #8 от "Ъъъъ":Но ние сме в клуба на богатите !!!! Нема да се плашим, нали .
23:38 02.03.2026
15 9689
23:39 02.03.2026
16 Онзи
23:40 02.03.2026
17 Да де
До коментар #9 от "Пич":Ти и другите трима кретена тук това го пишете ПЕТА година.
Къде ви е лева?
Къде ви е МОЧАТА къде ви е Киев за два дня?
Къде е Пригожин?
Къде ви е Аятолаха?
23:40 02.03.2026
18 бибитков
Коментиран от #21
23:41 02.03.2026
19 Сталин
23:41 02.03.2026
20 665
Коментиран от #25
23:42 02.03.2026
21 Пустиня(к)
До коментар #18 от "бибитков":Не една, а неколко. По една за сека война, дет е спрел. И две резервни - за хохольчиките и тая сега.
23:44 02.03.2026
22 урсусУла
23:44 02.03.2026
23 az СВО Победа 80
А като ви казвах, някои ме съветваха да спра с "лъжите"...
🤣🤣🤣
23:45 02.03.2026
24 Пич
До коментар #13 от "Добре":Буквално - глад !!! Малоумниците от ЕС са като някои луди по филмите, които сами си правят ампутация, после вземат парчето и диволно се хилят ! И сега - глад, буквално. И няма да има значение дали имаш пари, защото никой няма да ти даде храна срещу хартия. Урсулианците се докараха дотам, че и да искаш да им дадеш газ, няма по какво.
23:45 02.03.2026
25 Сталин
До коментар #20 от "665":Българската порода овце е най продуктивна всички в доят и стрижат
23:45 02.03.2026