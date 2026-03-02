Новини
Няма да е трудно, имаме огромни количества амуниция! Доналд Тръмп има на масата три варианта за Иран

Няма да е трудно, имаме огромни количества амуниции! Доналд Тръмп има на масата три варианта за Иран

2 Март, 2026 22:56

САЩ са готови да продължат военната си офанзива срещу Иран в продължение на четири до пет седмици, ако е необходимо, като признавам вероятността от допълнителни американски жертви, посочи президентът на САЩ

Няма да е трудно, имаме огромни количества амуниции! Доналд Тръмп има на масата три варианта за Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред вестник "Ню Йорк Таймс", че има "три много добри варианта" за това кой би могъл да поеме ръководството на Иран след убийството на върховния лидер аятолах Али Хаменеи.

В интервюто Тръмп също така заяви, че САЩ възнамеряват да продължат атаките в продължение на "четири или пет седмици", ако е необходимо, като предлагат различни сценарии за политически промени в Техеран. Тръмп отказа да назове своите варианти по време на шестминутното телефонно интервю.

САЩ са готови да продължат военната си офанзива срещу Иран в продължение на "четири до пет седмици", ако е необходимо, като признава вероятността от допълнителни американски жертви, посочи президентът на САЩ.

В кратко телефонно интервю за вестник "Ню Йорк Таймс" Тръмп заяви, че Пентагонът разполага с достатъчно ресурси, за да продължи операцията, "ако се наложи".

На въпроса колко дълго САЩ и Израел могат да поддържат настоящото ниво на атаките, той отговори: "Е, ние планирахме четири до пет седмици".

"Няма да е трудно", добави Тръмп. "Имаме огромни количества амуниции. Знаете, имаме амуниции, съхранявани по целия свят в различни страни".

Говорейки от Мар-а-Лаго приблизително 36 часа след началото на конфликта и малко след като получи новината за трима американски жертви, Тръмп заяви: "Три са три прекалено много, що се отнася до мен. Ако погледнете прогнозите, те правят прогнози, знаете, че броят може да бъде доста по-висок от това."

"Очакваме жертви", добави той.

По време на около шестминутния разговор Тръмп очерта това, което описа като "три много добри избора" за лидерство в Иран, но отказа да ги назове. Той предложи няколко възможни визии за това как властта може да бъде прехвърлена в Техеран, без да се ангажира с един-единствен курс на действие.

Сред вариантите, които той спомена, беше резултат, подобен на този, който според него е постигнал във Венецуела, където само бившият президент Николас Мадуро беше отстранен по време на американска военна операция, а голяма част от съществуващата правителствена структура остана на място, но стана по-склонна да работи прагматично със Съединените щати.

По-рано в неделя най-високопоставеният служител по националната сигурност на Иран, Али Лариджани, заяви, че временна комисия ще управлява страната, докато бъде избран наследник на върховния лидер. Тръмп не отговори на въпроса дали вярва, че Лариджани може да оглави правителството на Иран.

Тръмп заяви, че се надява елитните военни сили на Иран, включително офицерите от Корпуса на ислямската революционна гвардия, да се откажат от оръжията си.

Тръмп бил предупреден, че атаката срещу Иран е с "висок риск, но и висока награда"

Президентът е бил информиран от директора на ЦРУ Джон Ратклиф, председателя на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Дан Кейн

"Те наистина ще се предадат на народа, ако се замислите", каза той.

Тръмп също така заяви, че не вярва, че арабските държави в Персийския залив трябва да се присъединят към САЩ в ударите срещу Иран, въпреки че Техеран е нацелил много от тях и Израел с ответни ракетни и дронови атаки.

Той изрази увереност, че Иран в крайна сметка ще се предаде. "Страната е значително отслабена, меко казано", заяви той.Според Тръмп, американските и израелските сили вече са елиминирали няколко ирански военни лидери, създавайки вакуум на властта, който иранските власти се опитват да запълнят.

Той заяви, че ще обмисли отмяната на санкциите срещу Иран, ако новото ръководство прояви готовност да действа като прагматичен партньор.

В същото време Тръмп отказа да уточни дали и как САЩ ще защитят иранското население, ако то се опита да свали сегашното правителство.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 2 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  1 Готов за бой

    Само мухльовците ги е шубе от война 👊

    22:57 02.03.2026

  2 Арабин картечар ( от Кувейт )

    И брее, що е тоя дзвер, къде фърчи срещу мене? Я гле.... още едно такова изфърче от корабо, и още едно....
    - Хасаан......турай пълнитело!!!
    - Ама Салам, д не объркаме нещо?
    - Абе Алах акбар бе, турай пълнитело, чуеш ли що ти разправям...

    22:57 02.03.2026

  3 Сатана Z

    Според Bloomberg, запасите от боеприпаси на САЩ и Израел могат бързо да се изчерпят, ако Иран поддържа висока интензивност на ударите.

    За да прихване една цел, системата за противовъздушна отбрана се нуждае от две до три ракети. Тези запаси вероятно са значително намалени след конфликта с Иран миналото лято.

    22:57 02.03.2026

  4 Пич

    Фърст Арми във Ворлда и съдраха гащите от бой!!!

    22:58 02.03.2026

  5 Както винаги

    всичко ще се случи точно както искат САЩ.

    22:58 02.03.2026

  6 Циник

    Колеги журналисти, "амуниция" се слага на конете. Това, с което се стреля и гърми на български се казва "муниция". Американците му викат амуниция, защото не разбират български :)

    22:58 02.03.2026

  7 Глас от бункера

    Правете каквото искате!Аз съм за неутралитет и мир!

    22:59 02.03.2026

  9 Нищо ново

    До коментар #4 от "Пич":

    Армиите на САЩ и Израел са двете най-добри в света.
    Най-смешната армия е руската.

    23:01 02.03.2026

  10 Хохо Бохо

    Зеления остана без пари, оръжия и ракети. Евреите си имат друг приоритет сега и не им е до него. Украйна приключи

    23:02 02.03.2026

  11 Сатана Z

    Женчото министър на войната започна да се оправдава като ученичка пред журналисти:

    🇺🇸🇮🇱Първият удар срещу Иран беше извършен от Израел, разчитайки на американското разузнаване – Пентагона.

    „Ние не започнахме тази война“, заяви военният министър на САЩ Хегсет.

    23:02 02.03.2026

  12 Пич

    Тези смешници вече се готвят да възират, и само се чудят как да не изглеждат много жалки !!! Щял да ги удовлетвори резултат като във Венецуела, където сменили лидера....!!! Хахаха...

    23:02 02.03.2026

  13 Ало,Ало

    Аятолаха-за мен беше чест!Ще се видим,на едно по добро място.

    23:02 02.03.2026

  14 Ха-ха

    До коментар #2 от "Арабин картечар ( от Кувейт )":

    Голям майтап, но случва се. Обърка ли се хората дрон ли е самолет ли е и се видя какво стана. Важното е, че пилотите са живи и здрави.!

    23:03 02.03.2026

  15 пешо

    нищо няма ще свърши като виетнам и даже по лошо

    23:04 02.03.2026

  16 Европеец

    До коментар #5 от "Както винаги":

    Не бъди сигурен..... Дончо и Бени са луди за връзване, а би било добре и кьм ешафода....

    23:05 02.03.2026

  17 Сатана Z

    Броят на иранските удари по американски цели поставя под въпрос възможностите на САЩ. Самолетоносачът „Линкълн“ вече е напуснал региона и е отишъл в Индийския океан. Американските бази скоро ще изчезнат. На каква надежда тогава могат да се надяват страните (например в Близкия изток), които са поддържали американски бази „за сигурност“?

    23:05 02.03.2026

  18 Неутрален

    Оранжевият перчем му свиха перките за Гренландия и Канада и сега почва да трепе аятоласите.👍

    23:06 02.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  20 Зеленски

    До коментар #10 от "Хохо Бохо":

    продължава да се радва и днес. Парите така или иначе идват на само от САЩ, а и от ЕС, Великобритания, Япония, Канада, Южна Корея и други малки държави. 100 милиарда са нищо, не е трудно да се съберат.

    23:07 02.03.2026

  21 Щом казва че има

    ЗНАЧИ НЯМА.....

    23:07 02.03.2026

  22 пони, ама розАво

    До коментар #9 от "Нищо ново":

    Колежке, ти как се справяш с когнитивния дисонанс? На мен вече не ми помага ни пърцуца, ни избелване на ануса, ни синтетика. Вече не смея да се погледна в огледалото, отново заприличвам на мъж, язък за парите дето дадох за смяна на пола. Накрая верно ще се самоумра или ще си посегна на живота си по други начини. Черния си Елекрически Пингвин си Го завещавам на тебе, да си Го ползваш за спомен от мене си.

    23:08 02.03.2026

  23 Смърфиета

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    85% се прихващат. Другите правят поражения. Нито дума за Инджирлик, американска база. Поразен е, въпреки, че Турция изказа съболезнования. Акротири, британска база, поразена. Кипърския премиер ли, президент ли каза: те удариха британците, не нашата държава, и ние продължаваме да сме ангажирани с хуманитарната кауза както през годините. А вие вярвайте на пропагандата на сфиннята Левийева, БТВ, Нова, Шакти и на изкуствения интелект, който рисува грандиозните израелски поражения в Техеран. Над Израел сега е "тържествена заря". Факт. Бадева създадоха още мъченици на ислямската революция.

    23:08 02.03.2026

  24 китайски балон

    Амуниции много, акъл малко😉

    23:09 02.03.2026

  25 Смърфиета

    До коментар #9 от "Нищо ново":

    Стигат ли ти парите освен два банана и цигари, да си купищ и един портокал?

    23:10 02.03.2026

  26 Терминатор

    Русия е πръдня.

    23:10 02.03.2026

  27 Звездоброец

    До коментар #5 от "Както винаги":

    Искат , не искат ще висят по колесниците . За това са тренирали вече един път . Тогава избягаха от козари с калашници...,

    23:11 02.03.2026

  28 НУ ПОГОДИ

    В Иранска сапунка

    23:12 02.03.2026

  29 Има информация

    До коментар #23 от "Смърфиета":

    как да няма. Анкара официално отрече твърденията за удар по военната база, разпространявани в социалните мрежи. Руски тролове са пуснали фалшивата новина и продължават да я разпространяват с видео от Сирия / от стар видеорепортаж от Сирия, публикуван през януари/.

    23:13 02.03.2026

  30 Има има

    До коментар #25 от "Смърфиета":

    Половината пари на света са у тях.

    23:14 02.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  33 Смърфиета

    До коментар #18 от "Неутрален":

    Фазанът е на 80 годинки. А Иран е сто милионна нация с добре организирана военно-политическа инфраструктура. В България, БПЦ трябва да стане част от държавата, и по биологичен и културен признак на чфутите да сложиме жълта звезда, щото за съжаление изтърваха последният полет за Тел Авив, въпреки моя съвет да побързат, за да не изпуснат зарята преди да умрат.

    23:15 02.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  35 Смърфиета

    До коментар #30 от "Има има":

    Има една кумонистическа книга на един чфут, на име Тодор Владигеров. Казва се "Фиктивният капитал". Не говориме за пари. Впрочем, стигат ли ти за един портокал, след като си вземеш цигарите и два банана от Била?

    23:18 02.03.2026

  36 Гоуем

    До коментар #4 от "Пич":

    пич си, ама нещо не си у час. Най добре лягай вече.Иначе хубав смях правиш с коментарите си.С кеф ги чета и се развеселявам.

    23:19 02.03.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  39 Справедлив

    До коментар #33 от "Смърфиета":

    Смятам,че въжето ще ти помогне.Ние ще е ти бутнем кофата.

    23:21 02.03.2026

  40 Данко Харсъзина

    Велик Президент на велика страна.

    23:22 02.03.2026

  41 Отвори устенцата о ми викай тате,тате

    Дай всичко от себе си.

    23:23 02.03.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  43 Надиплен

    Странно петно ​​беше забелязано на врата на Тръмп по време на реч в Белия дом.

    Президентът на САЩ Доналд Тръмп се появи на събитие в Белия дом с червено петно ​​на врата си, съобщи РИА Новости , позовавайки се на свой кореспондент.

    Май някой му е пийнал кръвчицата

    23:25 02.03.2026

  44 Морав Мъж

    До коментар #42 от "Лилава Жена":

    Искаш ли да се чифтосаме?

    Ще се пръкнат пембяни чавета.

    23:26 02.03.2026

  45 Zaxaрова

    Скърбим за нашият другар Хомейни.Мир на кокалите му.

    23:27 02.03.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  47 Лорда

    "...че атаката срещу Иран е с "висок риск, но и висока награда"
    ----
    Престани да лъжеш!!! Нада Мумията призова ИРАН ДА СПРЕ АТАКИТЕ СИ! Недей да дъниш ситуацията и когато не знаеш нещо - въртиш една шайба на Нада и ПИТАШ!!! Ясно?

    23:27 02.03.2026

  48 Енки

    Какви муниции? Какви четири до пет седмици?
    Няма да издържат. Проблемът е че всички военни бази ще бъдат унищожени по - рано от техните прогнози. Щом вече са изпратени дронове до Гърция...... какво ще правим с тези в България и Румъния? Май не трябваше да закачат Иран.

    23:31 02.03.2026

  49 Стигат стигат

    До коментар #35 от "Смърфиета":

    и остават, аз не съм от така наречените /копейки/. Те са от по-бедните и ниски слоеве на обществото.😉

    23:33 02.03.2026

  50 Нов

    До коментар #20 от "Зеленски":

    Тези които си изброил са длъжници, нямат пари. а само големи дългове.
    Успокой се.

    23:43 02.03.2026

