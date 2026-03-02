Няма да е трудно, имаме огромни количества амуниции! Доналд Тръмп има на масата три варианта за Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред вестник "Ню Йорк Таймс", че има "три много добри варианта" за това кой би могъл да поеме ръководството на Иран след убийството на върховния лидер аятолах Али Хаменеи.

В интервюто Тръмп също така заяви, че САЩ възнамеряват да продължат атаките в продължение на "четири или пет седмици", ако е необходимо, като предлагат различни сценарии за политически промени в Техеран. Тръмп отказа да назове своите варианти по време на шестминутното телефонно интервю.

САЩ са готови да продължат военната си офанзива срещу Иран в продължение на "четири до пет седмици", ако е необходимо, като признава вероятността от допълнителни американски жертви, посочи президентът на САЩ.

В кратко телефонно интервю за вестник "Ню Йорк Таймс" Тръмп заяви, че Пентагонът разполага с достатъчно ресурси, за да продължи операцията, "ако се наложи".

На въпроса колко дълго САЩ и Израел могат да поддържат настоящото ниво на атаките, той отговори: "Е, ние планирахме четири до пет седмици".

"Няма да е трудно", добави Тръмп. "Имаме огромни количества амуниции. Знаете, имаме амуниции, съхранявани по целия свят в различни страни".

Говорейки от Мар-а-Лаго приблизително 36 часа след началото на конфликта и малко след като получи новината за трима американски жертви, Тръмп заяви: "Три са три прекалено много, що се отнася до мен. Ако погледнете прогнозите, те правят прогнози, знаете, че броят може да бъде доста по-висок от това."

"Очакваме жертви", добави той.

По време на около шестминутния разговор Тръмп очерта това, което описа като "три много добри избора" за лидерство в Иран, но отказа да ги назове. Той предложи няколко възможни визии за това как властта може да бъде прехвърлена в Техеран, без да се ангажира с един-единствен курс на действие.

Сред вариантите, които той спомена, беше резултат, подобен на този, който според него е постигнал във Венецуела, където само бившият президент Николас Мадуро беше отстранен по време на американска военна операция, а голяма част от съществуващата правителствена структура остана на място, но стана по-склонна да работи прагматично със Съединените щати.

По-рано в неделя най-високопоставеният служител по националната сигурност на Иран, Али Лариджани, заяви, че временна комисия ще управлява страната, докато бъде избран наследник на върховния лидер. Тръмп не отговори на въпроса дали вярва, че Лариджани може да оглави правителството на Иран.

Тръмп заяви, че се надява елитните военни сили на Иран, включително офицерите от Корпуса на ислямската революционна гвардия, да се откажат от оръжията си.

Тръмп бил предупреден, че атаката срещу Иран е с "висок риск, но и висока награда"

Президентът е бил информиран от директора на ЦРУ Джон Ратклиф, председателя на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Дан Кейн

"Те наистина ще се предадат на народа, ако се замислите", каза той.

Тръмп също така заяви, че не вярва, че арабските държави в Персийския залив трябва да се присъединят към САЩ в ударите срещу Иран, въпреки че Техеран е нацелил много от тях и Израел с ответни ракетни и дронови атаки.

Той изрази увереност, че Иран в крайна сметка ще се предаде. "Страната е значително отслабена, меко казано", заяви той.Според Тръмп, американските и израелските сили вече са елиминирали няколко ирански военни лидери, създавайки вакуум на властта, който иранските власти се опитват да запълнят.

Той заяви, че ще обмисли отмяната на санкциите срещу Иран, ако новото ръководство прояви готовност да действа като прагматичен партньор.

В същото време Тръмп отказа да уточни дали и как САЩ ще защитят иранското население, ако то се опита да свали сегашното правителство.