САЩ и Г-7 не подкрепят пълната забрана: ЕС среща трудности при блокирането на руския петрол

Европейският съюз не успя да получи подкрепата на Съединените щати и страните от Г-7 за пълно блокиране на доставките на руски петрол в рамките на 20-ия пакет санкции срещу Москва, съобщи дипломатически източник в Брюксел пред ТАСС, цитирана от News.bg.
ЕС предложи на партньорите си пълна забрана за европейските компании да транспортират руски петрол и да предоставят каквито и да е услуги по поддръжка, доставка, финансиране и застраховка на танкери, независимо под какъв флаг плават. Европейската комисия призова САЩ и Г-7 да наложат подобни ограничения на своите компании, но Вашингтон отказа.
„Не изключваме възможността САЩ да наложат свои собствени мерки по свои условия“, добави източникът. Други страни от Г-7 са изразили готовност да се присъединят частично, но без конкретни обещания.
През уикенда европейските посланици не постигнаха напредък по пакета, затова окончателното решение ще бъде взето от министрите на външните работи на ЕС по време на днешната среща. „Планът е договорен на 95%, но останалите различия не бяха преодолени. Сега те ще се обсъдят от министрите“, посочи дипломатът.
Ситуацията се усложни, след като Унгария обяви, че ще блокира целия 20-и пакет, докато ЕС не принуди Украйна да възобнови преноса на руски петрол по нефтопровода „Дружба“, спрян на 27 януари заради предполагаема атака с дронове.
Предложените мерки на Европейската комисия включват и списък с основания за задържане и обискиране на „подозрителни танкери“, за да се проверява дали наистина транспортират руски петрол. Някои европейски държави смятат това за потенциална заплаха от военна конфронтация с Русия в морето.
Съществуват и други различия между страните членки: Унгария, Гърция, Малта, Италия и Испания имат различни възражения към отделни части от предложения пакет. Очаква се 20-ият пакет санкции да бъде приет до 24 февруари, като единственият въпрос остава какви изключения ще бъдат включени в окончателния текст.
1 ойрогей
Коментиран от #20
10:57 23.02.2026
2 Пич
10:59 23.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Путин сила
Коментиран от #12, #14, #17, #19, #26, #35
11:00 23.02.2026
5 ккк
11:00 23.02.2026
6 Нещо се цепи
11:01 23.02.2026
7 Червените Хълмове
11:01 23.02.2026
8 аz СВО Победа 80
Коментиран от #9
11:02 23.02.2026
9 Купянск е руски
До коментар #8 от "аz СВО Победа 80":Бе бърдокво безказармена
Коментиран от #27
11:09 23.02.2026
10 Ха ХаХа
11:10 23.02.2026
11 Констатация
11:12 23.02.2026
12 хи хи хихии
До коментар #4 от "Путин сила":Казал шлифера, дето "ИКюто"то му е колкото номера на обувката!
11:15 23.02.2026
13 Това е Добро и е Факт
Хляб 0.80 ср
Пилешко филе 9.80 лв
Ел енергия 0.18 ст кв ч
Сега минимална заплата 1260 лв
Литър дизел 2.32
Хляб 1.8 лв
Пил хиле 14 лв
Ел енергия 0.26 ст
Средно стандартът на живо се е повишил 6 пъти
Но това не прави хората по щастливи макар че са по задоволени и не мислят за хлябът и хладилникът
Просто вече не отопляват една стая на дърва а цял апартамент на ток
Не се къпят веднъж седмично а всеки ден
Не ходят на ресторант веднъж на нова година а през ден
Не ходят на квартира на море за 3 дена а на олинклузива за 1 седмица
Не ходят на работа със гр транспорт а със личе автомобил
И парите пак не стига
Коментиран от #16, #23, #24, #25
11:15 23.02.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #4 от "Путин сила":Това ОТкритие ОТпосолствоТО ли ти го
обЯсниХА ХА ХА😀😀😀
11:16 23.02.2026
15 а тукашните кютюци никога нямат против
11:19 23.02.2026
16 Мм даа
До коментар #13 от "Това е Добро и е Факт":Но българинът е тровен със завист
Той живее добре но братовчед му има бизнес и живее още по добре и това е кардиналният проблем във главата му който не го оставя нощен да заспи спокойно и му унищожава живота от вътре на вън
11:19 23.02.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Щоо
11:20 23.02.2026
19 Не е проблема във Диктатурата
До коментар #4 от "Путин сила":А че създава народи негодни за прогрес
11:21 23.02.2026
20 НЕ малко по скъпа
До коментар #1 от "ойрогей":а доста по скъпа
и затова мишоците лъжат и мажат че инфлацията е 3.5%
а е в пъти по скъпо и заради прекупвачи и лапачи покрай новия газ който е пак Руски
Коментиран от #22
11:21 23.02.2026
21 Демократ
Коментиран от #33
11:23 23.02.2026
22 Zaxaрова
До коментар #20 от "НЕ малко по скъпа":Брау бе гуведо!Откога те чаках!100 рубли!
11:24 23.02.2026
23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #13 от "Това е Добро и е Факт":А не е ли факт, че 2007-ма България беше най-бедната страна в ЕсеС и 2026-та пак сме най-бедната🤔❓
Коментиран от #34
11:25 23.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Това са безспорни
До коментар #13 от "Това е Добро и е Факт":Факти.
11:25 23.02.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Ха ХаХа
До коментар #9 от "Купянск е руски":Ама нещо не останаха руснаци в Купянск.
Коментиран от #30, #32
11:28 23.02.2026
28 Някой
Коментиран от #29, #31
11:51 23.02.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Простак
До коментар #28 от "Някой":200%
Коментиран от #39
11:59 23.02.2026
32 Ъхъ ъхъ
До коментар #27 от "Ха ХаХа":Не останаха укри
12:01 23.02.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Ами
До коментар #23 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":не, вече сме пред Унгария. Орбан им срина икономиката :)
Коментиран от #36
12:46 23.02.2026
35 Жбръц
До коментар #4 от "Путин сила":Ти във НБУ ли следваш " Више" , специалност психология, или вече си завършил? Само от там излизате едни такива" конгвитивни".Там сте като промоции във верига: Плащаш пет семестъра,получаваш шест,един бонус! Кой не решил ,той не е влязъл! Само да внася редовно таксата.
13:11 23.02.2026
36 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #34 от "Ами":Ами що първо не сметнеш
колко € са 322 800 форинта❗
/"... за 2026г. минимална работна заплата (за неквалифициран труд): 322 800 унгарски форинта (HUF) бруто на месец."/
и колко е МРЗ в България❗
13:36 23.02.2026
37 Бончо М.
14:16 23.02.2026
38 Искъсен Интилект
14:22 23.02.2026
39 Някой
До коментар #31 от "Простак":Балогадаря че ме нарече простак, но от това цените на красатвичките в Русия не стват по-ниски: "Как цены на огурцы поднялись выше 1000 рублей за ...". И условията по договора с Боташ, ползваш газ или не, все плащаш остават. И Радев ще прави партия с нечии пари.
15:35 23.02.2026