САЩ и Г-7 не подкрепят пълната забрана: ЕС среща трудности при блокирането на руския петрол

23 Февруари, 2026 10:54

ЕС не успява да спечели подкрепата на САЩ и Г-7 за пълна забрана на руския петрол, а Унгария заплашва да блокира пакета

Снимка: БГНЕС
Европейският съюз не успя да получи подкрепата на Съединените щати и страните от Г-7 за пълно блокиране на доставките на руски петрол в рамките на 20-ия пакет санкции срещу Москва, съобщи дипломатически източник в Брюксел пред ТАСС, цитирана от News.bg.

ЕС предложи на партньорите си пълна забрана за европейските компании да транспортират руски петрол и да предоставят каквито и да е услуги по поддръжка, доставка, финансиране и застраховка на танкери, независимо под какъв флаг плават. Европейската комисия призова САЩ и Г-7 да наложат подобни ограничения на своите компании, но Вашингтон отказа.

„Не изключваме възможността САЩ да наложат свои собствени мерки по свои условия“, добави източникът. Други страни от Г-7 са изразили готовност да се присъединят частично, но без конкретни обещания.

През уикенда европейските посланици не постигнаха напредък по пакета, затова окончателното решение ще бъде взето от министрите на външните работи на ЕС по време на днешната среща. „Планът е договорен на 95%, но останалите различия не бяха преодолени. Сега те ще се обсъдят от министрите“, посочи дипломатът.

Ситуацията се усложни, след като Унгария обяви, че ще блокира целия 20-и пакет, докато ЕС не принуди Украйна да възобнови преноса на руски петрол по нефтопровода „Дружба“, спрян на 27 януари заради предполагаема атака с дронове.

Предложените мерки на Европейската комисия включват и списък с основания за задържане и обискиране на „подозрителни танкери“, за да се проверява дали наистина транспортират руски петрол. Някои европейски държави смятат това за потенциална заплаха от военна конфронтация с Русия в морето.

Съществуват и други различия между страните членки: Унгария, Гърция, Малта, Италия и Испания имат различни възражения към отделни части от предложения пакет. Очаква се 20-ият пакет санкции да бъде приет до 24 февруари, като единственият въпрос остава какви изключения ще бъдат включени в окончателния текст.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ойрогей

    49 5 Отговор
    чува се, че ще купуваме същата руска газ но след процента на еврея.... малко по скъпа

    Коментиран от #20

    10:57 23.02.2026

  • 2 Пич

    58 4 Отговор
    Хахаха....... ЕС страда от собствената си тъпотия!!! Урсулианците са идиоти по убеждение!!!

    10:59 23.02.2026

  • 4 Путин сила

    7 47 Отговор
    Накратко: да, народът, който масово гласува за про-Путин/проруски популистки фигури, статистически има по-ниско средно IQ/когнитивни способности според изследванията –

    Коментиран от #12, #14, #17, #19, #26, #35

    11:00 23.02.2026

  • 5 ккк

    23 1 Отговор
    Очаквано решение!

    11:00 23.02.2026

  • 6 Нещо се цепи

    42 2 Отговор
    Но на нас от Нова година вече ни го нацепиха.

    11:01 23.02.2026

  • 7 Червените Хълмове

    5 1 Отговор
    Ако Атина беше столица на България , Карагьозите щяха да бъдат в повече ,а Гърция ще се да бъде от Дунава до Каламата Пелопонес

    11:01 23.02.2026

  • 8 аz СВО Победа 80

    7 33 Отговор
    Важно!В Купянск вадят последните руснаци от мазите.Зачистка.

    Коментиран от #9

    11:02 23.02.2026

  • 9 Купянск е руски

    29 5 Отговор

    До коментар #8 от "аz СВО Победа 80":

    Бе бърдокво безказармена

    Коментиран от #27

    11:09 23.02.2026

  • 10 Ха ХаХа

    26 4 Отговор
    Щатите отново теглиха шута на еврогеьовете.

    11:10 23.02.2026

  • 11 Констатация

    13 0 Отговор
    От членуващите в ЕС в Г-7 са Франция, Германия и Италия.

    11:12 23.02.2026

  • 12 хи хи хихии

    11 5 Отговор

    До коментар #4 от "Путин сила":

    Казал шлифера, дето "ИКюто"то му е колкото номера на обувката!

    11:15 23.02.2026

  • 13 Това е Добро и е Факт

    7 21 Отговор
    2007 година 1 литър дизел 2.62 заплата 170 лв
    Хляб 0.80 ср
    Пилешко филе 9.80 лв
    Ел енергия 0.18 ст кв ч
    Сега минимална заплата 1260 лв
    Литър дизел 2.32
    Хляб 1.8 лв
    Пил хиле 14 лв
    Ел енергия 0.26 ст
    Средно стандартът на живо се е повишил 6 пъти
    Но това не прави хората по щастливи макар че са по задоволени и не мислят за хлябът и хладилникът
    Просто вече не отопляват една стая на дърва а цял апартамент на ток
    Не се къпят веднъж седмично а всеки ден
    Не ходят на ресторант веднъж на нова година а през ден
    Не ходят на квартира на море за 3 дена а на олинклузива за 1 седмица
    Не ходят на работа със гр транспорт а със личе автомобил
    И парите пак не стига

    Коментиран от #16, #23, #24, #25

    11:15 23.02.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    14 1 Отговор

    До коментар #4 от "Путин сила":

    Това ОТкритие ОТпосолствоТО ли ти го
    обЯсниХА ХА ХА😀😀😀

    11:16 23.02.2026

  • 15 а тукашните кютюци никога нямат против

    12 2 Отговор
    Унгария, Гърция, Малта, Италия и Испания имат различни възражения към отделни части от предложения пакет.

    11:19 23.02.2026

  • 16 Мм даа

    13 3 Отговор

    До коментар #13 от "Това е Добро и е Факт":

    Но българинът е тровен със завист
    Той живее добре но братовчед му има бизнес и живее още по добре и това е кардиналният проблем във главата му който не го оставя нощен да заспи спокойно и му унищожава живота от вътре на вън

    11:19 23.02.2026

  • 18 Щоо

    4 0 Отговор
    така бе, Миме?

    11:20 23.02.2026

  • 19 Не е проблема във Диктатурата

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Путин сила":

    А че създава народи негодни за прогрес

    11:21 23.02.2026

  • 20 НЕ малко по скъпа

    19 3 Отговор

    До коментар #1 от "ойрогей":

    а доста по скъпа
    и затова мишоците лъжат и мажат че инфлацията е 3.5%
    а е в пъти по скъпо и заради прекупвачи и лапачи покрай новия газ който е пак Руски

    Коментиран от #22

    11:21 23.02.2026

  • 21 Демократ

    3 7 Отговор
    Основен принцип на демокрацията е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    Коментиран от #33

    11:23 23.02.2026

  • 22 Zaxaрова

    1 5 Отговор

    До коментар #20 от "НЕ малко по скъпа":

    Брау бе гуведо!Откога те чаках!100 рубли!

    11:24 23.02.2026

  • 23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    16 5 Отговор

    До коментар #13 от "Това е Добро и е Факт":

    А не е ли факт, че 2007-ма България беше най-бедната страна в ЕсеС и 2026-та пак сме най-бедната🤔❓

    Коментиран от #34

    11:25 23.02.2026

  • 25 Това са безспорни

    1 6 Отговор

    До коментар #13 от "Това е Добро и е Факт":

    Факти.

    11:25 23.02.2026

  • 27 Ха ХаХа

    6 13 Отговор

    До коментар #9 от "Купянск е руски":

    Ама нещо не останаха руснаци в Купянск.

    Коментиран от #30, #32

    11:28 23.02.2026

  • 28 Някой

    2 10 Отговор
    САЩ за сега се занимават единствено с ареста на руски танкери пред очите на руския военен флот. Но инак са против забраната да се купува руски петрол. Унгарските усилия за руска победа са всеизвестни, но засега парниковите краставички в Русия стигнаха 10 евро кг. Като няма енергийни приходи от външния пазар, Русия дере вътрешния. Но все пак благодарение на Радев, чрез Боташ, българите купуват скъпа газ (а и да не купуват!!!) и пълнят руската хазна. С чии пари Радев ще прави партия?

    Коментиран от #29, #31

    11:51 23.02.2026

  • 31 Простак

    3 3 Отговор

    До коментар #28 от "Някой":

    200%

    Коментиран от #39

    11:59 23.02.2026

  • 32 Ъхъ ъхъ

    5 2 Отговор

    До коментар #27 от "Ха ХаХа":

    Не останаха укри

    12:01 23.02.2026

  • 34 Ами

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    не, вече сме пред Унгария. Орбан им срина икономиката :)

    Коментиран от #36

    12:46 23.02.2026

  • 35 Жбръц

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Путин сила":

    Ти във НБУ ли следваш " Више" , специалност психология, или вече си завършил? Само от там излизате едни такива" конгвитивни".Там сте като промоции във верига: Плащаш пет семестъра,получаваш шест,един бонус! Кой не решил ,той не е влязъл! Само да внася редовно таксата.

    13:11 23.02.2026

  • 36 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Ами":

    Ами що първо не сметнеш
    колко € са 322 800 форинта❗

    /"... за 2026г. минимална работна заплата (за неквалифициран труд): 322 800 унгарски форинта (HUF) бруто на месец."/

    и колко е МРЗ в България❗

    13:36 23.02.2026

  • 37 Бончо М.

    1 0 Отговор
    Тоест 20-тия пакет ще санкционира само европейските компании, ще им спира и работата и печалбите.

    14:16 23.02.2026

  • 38 Искъсен Интилект

    0 0 Отговор
    Бай Ганя она--ира когат чува англи-йз/ска реч. Кво се учудвате на мнението м-у.

    14:22 23.02.2026

  • 39 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Простак":

    Балогадаря че ме нарече простак, но от това цените на красатвичките в Русия не стват по-ниски: "Как цены на огурцы поднялись выше 1000 рублей за ...". И условията по договора с Боташ, ползваш газ или не, все плащаш остават. И Радев ще прави партия с нечии пари.

    15:35 23.02.2026