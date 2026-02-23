САЩ и Г-7 не подкрепят пълната забрана: ЕС среща трудности при блокирането на руския петрол

Европейският съюз не успя да получи подкрепата на Съединените щати и страните от Г-7 за пълно блокиране на доставките на руски петрол в рамките на 20-ия пакет санкции срещу Москва, съобщи дипломатически източник в Брюксел пред ТАСС, цитирана от News.bg.

ЕС предложи на партньорите си пълна забрана за европейските компании да транспортират руски петрол и да предоставят каквито и да е услуги по поддръжка, доставка, финансиране и застраховка на танкери, независимо под какъв флаг плават. Европейската комисия призова САЩ и Г-7 да наложат подобни ограничения на своите компании, но Вашингтон отказа.

„Не изключваме възможността САЩ да наложат свои собствени мерки по свои условия“, добави източникът. Други страни от Г-7 са изразили готовност да се присъединят частично, но без конкретни обещания.

През уикенда европейските посланици не постигнаха напредък по пакета, затова окончателното решение ще бъде взето от министрите на външните работи на ЕС по време на днешната среща. „Планът е договорен на 95%, но останалите различия не бяха преодолени. Сега те ще се обсъдят от министрите“, посочи дипломатът.

Ситуацията се усложни, след като Унгария обяви, че ще блокира целия 20-и пакет, докато ЕС не принуди Украйна да възобнови преноса на руски петрол по нефтопровода „Дружба“, спрян на 27 януари заради предполагаема атака с дронове.

Предложените мерки на Европейската комисия включват и списък с основания за задържане и обискиране на „подозрителни танкери“, за да се проверява дали наистина транспортират руски петрол. Някои европейски държави смятат това за потенциална заплаха от военна конфронтация с Русия в морето.

Съществуват и други различия между страните членки: Унгария, Гърция, Малта, Италия и Испания имат различни възражения към отделни части от предложения пакет. Очаква се 20-ият пакет санкции да бъде приет до 24 февруари, като единственият въпрос остава какви изключения ще бъдат включени в окончателния текст.