Сенаторът Крис Мърфи: Тръмп загуби контрол над войната с Иран, води ни към Армагедон

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подцени способността на Иран да се защити и загуби контрол над военната операция.

Това написа сенаторът демократ Крис Мърфи на страницата си във Facebook.

„Вече е кристално ясно, че Тръмп е загубил контрол над тази война. Той сериозно подцени способността на Иран да отвърне на удара. Регионът е обхванат от пламъци“, написа той.

Сенаторът добави, че сухопътно нахлуване в Иран от американски войски може да се превърне в „Армагедон“ и да доведе до огромни загуби.