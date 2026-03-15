Държавите отговарят на искането на Тръмп да изпратят кораби в Ормузкия проток

В дълга публикация в Truth Social вчера, президентът на САЩ Доналд Тръмп призова „Китай, Франция, Япония, Южна Корея, Обединеното кралство и други“ да изпратят кораби, за да помогнат на САЩ да отворят отново Ормузкия проток.
Иран на практика спря преминаването на петрол през водния път, предизвиквайки глобална енергийна криза, която администрацията на Тръмп сега се бори да овладее на фона на икономическите последици.
„Много държави, особено тези, които са засегнати от опита на Иран да затвори Ормузкия проток, ще изпратят военни кораби, съвместно със САЩ, за да поддържат пролива отворен и безопасен“, написа Тръмп.
Ето как страните, изброени от Тръмп, реагираха на искането му досега:
Говорител на китайското посолство във Вашингтон не каза дали страната планира да разположи военноморски средства в региона, като заяви пред CNN, че Пекин призовава за незабавно прекратяване на военните действия и че „всички страни носят отговорност да осигурят стабилни и безпрепятствени енергийни доставки“.
Високопоставен служител от японското правителство заяви, че всяко решение за изпращане на японски военноморски кораби в Близкия изток за ескортиране на кораби ще се сблъска с „големи препятствия“.
Президентската канцелария на Южна Корея заяви, че страната „ще общува тясно със САЩ по този въпрос и ще вземе решение след внимателно разглеждане“, съобщи аг. Reuters, позовавайки се на изявление на канцеларията.
Обединеното кралство „в момента обсъжда със своите съюзници и партньори редица варианти за гарантиране на сигурността на корабоплаването в региона“, заяви говорител на министерството на отбраната на страната.
Но верно е майстор на сделката. Поставил е ребром въпроса на китайците. "Ако искате петрол, идвате да бием чалми".
Исторически китайски военни инженери осъществяват превземането на персийските градове. Ордата на Чингиз хан са конници и стрелци, но обсадните машини, които сриват стените и крепостите из Персия и Ирак са построени от китайците.
16 хех
До коментар #13 от "пиночет":Кое НАТО? Това на Орбан, това на Тръмп, това на Йотова...? Кое?
14:45 15.03.2026
Не пуска петрола за Неприятелските страни които го бомбят❗
Коментиран от #67
19 Що ти
До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Не виждаш ли ,пета година са край Покровск а уш три дня и всьо
Коментиран от #40, #51, #161
14:45 15.03.2026
23 Ха ха
До коментар #11 от "Бай Тръмпо":Китайците са помогнали на сродни азиатци( монголи),а не на араби или европейци.
14:47 15.03.2026
До коментар #1 от "Даро":могат ама ще изгубят всичко а те са свикнали други да им вършат работата,кат питеците гледат да набутат всички в блатото дет направиха
28 Така де
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Тръмп е слуга на Путин. Никаква помощ от ЕС. Да се оправя сам.
Държавите към Дончо: От трите пръста най-дългият
До коментар #22 от "Сокойно":какво би могло да се случи с цялата нефтена индустрия и инфраструктура за транспорт на нефт и газ в Персийския залив
44 Коста
Коментиран от #58
46 Антон
14:55 15.03.2026
48 Имаме и доста разрушители
До коментар #6 от "Ройтерс":маскирани като водни колела по плажовете.
49 Бундесфера
51 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
И пак у кр...ите дават за ден и вместо да пият Ч А Й в МаЦква, питат Ч Е Й Крим❗
14:58 15.03.2026
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Тръмп е слуга на Путин. Никаква помощ от ЕС. Да се оправя сам.
14:58 15.03.2026
15:00 15.03.2026
55 Руснак-партизан
56 Поправка
До коментар #44 от "Коста":Да бъде оставен терористичния режим за да не затвори протока ли? Ами не с терористи не се преговаря те трява да се избиват систематично каквото и да коства това в момента, защото всяко отлагане вдига цената която така или иначе ще бъде платена
59 По точно
До коментар #1 от "Даро":Не, че не могат сами, а искат да не се стига до това да ударят основния петролопровод на Иран и да го "убият" икономически.....а това им е начина на живот, без петрол ще ядат камъни! А за Европа не мислете....и по 3€ да стане литър гориво ще се справят някак си, докато Иран ще бъде потопен!
До коментар #49 от "Бундесфера":Кой е "ЦИВИЛИЗОВАНИЯ СВЯТ" - този дето вчера бомби училища и избива над 150 ученици, а днес ЦИВИЛИ за помощ🤔❗
Този ли ❗❓
15:03 15.03.2026
До коментар #18 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":И най-важното, заплащането е във иени. Долара бълбук, бълбук, бълбук а Путин каза, че Русия продава нефт и газ на неприятелски държави във рубли. Проблем нет.
68 какво постигнаха до сега с тая война
И за капак петрола се катери нагоре и вече ще се плаща в Юани .
До коментар #67 от "И още":Юани
До коментар #58 от "И какво":Кой режим е Т-ЕРОР-ИСТИЧЕН 🤔
този дето избива стотици деца в НЕЗАВИСИМА държава ли 🤔
Или този когото ШАШт обявят за такъв, щото не им се кланя🤔
А пРогледна ли, как случаЕно ШАШт обявяват за такива все лидери на държави богати на петрол❓
74 Наблюдател
И коалицията на желаещите педофили отговарят чинно защото иначе ще бъдат изобличени в досиетата.
Желязков и Гюров също ще се включат с дронове от Петрохан .
76 Бай Си
До коментар #11 от "Бай Тръмпо":А Китай му показал 1.5 милиарда средни пръстчета.
Още утре пращам "Дръзки".
81 Санитар от Карлуково
До коментар #68 от "какво постигнаха до сега с тая война":ТцТцТц...въпреки силните лекарства температурата се покачва и пациента не спира да бълнува...
82 Този
До коментар #72 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Които властва с дестетки години и контролира населенито си с терор репресии и убисва на всеки усмелил се да изрази критика към него. 150 е много малко от 2000 избити брутално само преди месец два за да се потуши недоволството срещу властта.
85 Подробности
До коментар #11 от "Бай Тръмпо":Алоууу, до всички селяне и ашладисани софиянци! Четете американските сайтове. Там пише, че на ден през протока преминават между 3 и 5 китайски танкера с по около 2 милиона барела петрол. Ама четете, ве.
86 КотАКА
До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":МУ викат, ама МУ спряха шекелите, щото побеждават във войната, а центи отдавна няма
89 забъркаха проблемите
Също като в украйна . И там забъркаха кашата , а натикаха пуделите да се оправят .
90 Не вземай грешни бизнес решения
До коментар #64 от "Край":И нека тениската е в оранжево.
92 Курранага Сан
До коментар #75 от "Тимур":Еееех Тимур ,Тимур вместо зелена карта получи зелена светлина Тимур ,пак да лапп пашш моя ....р
Явно никой нищо няма да даде на САЩ. А те самите са неспособни да се справят със ситуацията, защото са на глинени нозе, както се казва.
Иран помля хегемона и неговия главен мозък, Израел. Много яко се натресоха в тая война и ще пострадат много сериозно в международен план.
97 и все пак това е по малко
До коментар #82 от "Този":от убитите в демократичния краварник всеки ден. По училища , молове , колежи , по улицата ....
99 а що не съобщи
До коментар #93 от "Израелската армия съобщи":Колко загуби има при опита за сухопътна операция в Ливан ?
Защо изпочупиха уличните камери , за да не се вижда действителното състояние на нещата ?
Защо забраняват снимките и видеоклиповете ?
100 Хаха
Отсъстват от срещата:
Бенямин Нетаняху,
командирът на ВВС Томер Бар,
шефът на Мосад Дейвид Барня,
министърът на националната сигурност Бен Гвир и
Идо Нетаняху, братът на Бени.
Джаксън Хинкъл, американски политик, попита сина на Нетаняху: „Баща ти мъртъв ли е?“
😕🤨😕😧🫥
102 пиночет
До коментар #61 от "Ха-ха":Дон Корлеоне ,ти ли ще ми говориш за палячовци ,тии койторедовно лапуркаш патока за 2.50 €врака на сеанс и даже благодариш ?
105 Град Козлодуй
До коментар #100 от "Хаха":Намериха ли най сетне главата на Бен Гавир ?
15:24 15.03.2026
106 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #82 от "Този":Значи ТОЗИ и ТОГАВА когото и когато
🤠ТОЙ🤠
ти каже❗
Защото животът в Либия, Ирак, Сирия, Иран, СА, ОАЕ от години си тече по местните закони❗
Но Садам, Асад, Кадафи дълги години не бяха диктатори, дори ШАШт искаха помощ от тях.....
докато в някоя сутрин някой от тях не бе обявен за
диктатор❗
108 БахУрчо
До коментар #103 от "Тимур":Тимур да вземеш ти да се потопиш под вода и да соккашшш бахурчо 😂😂😂 !
111 Дааа
До коментар #13 от "пиночет":Ама първо да си избелят анусите
113 Матиа фон Зигмунд
До коментар #110 от "Истинска катастрофа за иранците":Бумм Бумм Тел Авив 💥💥💥 !
115 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #58 от "И какво":Това "с терористи не се преговаря" някъде ПО ПЕЙКИТЕ ли го чу или ОТпосолствоТО 🤔❓
Щото в ШАШт има СПЕЦИАЛНА СЛУЖБА ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ В ТАКИВА СИТУАЦИИ 🤠❗
116 Дедо ви...
До коментар #64 от "Край":Нетаняху мъртъв ли е или жив? Израел публикува официална видео реч на „Нетаняху“ относно продължаващия конфликт в Иран. Няма съмнение, че видеото е направено с изкуствен интелект (ИИ). В някои части от видеото Нетаняху може да се види с шест пръста на ръката си. В други части зъбите на Нетаняху долу вляво (когато го гледат) изчезват! Само един пример за публикации в социалните медии, показващи как домът на Нетаняху гори след нападението
15:29 15.03.2026
117 Отец Сатанаил
До коментар #110 от "Истинска катастрофа за иранците":Що бе над ИсраХелл да не вали Манна Небесна ?
120 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #110 от "Истинска катастрофа за иранците":Колко ЕКОЛОГИЧНО🤔🤔🤔
125 Смеш-ник.
Това как кореспондира с цитираните отговори на въпросните “много държави”?? 😅😅😅😅 Нито една от тях не е декларирала съгласие.
126 Калоян
Работата е повече от сигурна! Майсторът взе шишето с ракия,уви го във вестник и каза ,,Ше видим"
От всички изброени само Ние сме дали твърдо обещание да освободим пролива.
Защото Баце се е обзаложил с Ердо , че нашите победоносни фрегати ,,Смели" и Дръзки" ще стигнат до Босвора без да потънат...
127 Дон Корлеоне
До коментар #124 от "Никой":Сусссс бре 4и футинн,да ходиш на Стената на Плача да ривьеш !
133 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #126 от "Калоян":🤔"ДръЖки" , "СмеТли" и гумени лодки за охрана😀
учудващо е ако и други висопоставени са ги питали
139 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #124 от "Никой":Ами когато живееш в стъклен дом - не хвърляш камъни по улицата където минават комшии❗
145 Иван
До коментар #132 от "Ама":Чакат повикване.
146 Уви, вече е факт
До коментар #136 от "Търновец":От вчера влезнахме, народното събрание ратифицира споразумението.
148 кога го рагифицира
До коментар #146 от "Уви, вече е факт":Нали в петък задължиха Гюров да внесе споразумението за ратификация в НС. Май нещо не си разбрал.
154 Иран е велика цивилизация
157 И преди
До коментар #59 от "По точно":Тръмп Русия се справяше 3г не по-зле....
161 То тека
До коментар #19 от "Що ти":Едно време световният полисмен затъна някъде из Виетнам ....!
162 така е
До коментар #154 от "Иран е велика цивилизация":Бизнесмените, за които всичко е пари, не могат да разберат решимостта на хората, които са готови с живота си да защитят земята си, децата си, вярата си, историята си... Това за бизнесмените е лудост, а за другите е дълг, който са готови да платят безусловно. Изтокът е дело тънко, напълно неразбираемо за прагматиците, но пък той винаги побеждава именно заради ирационалната си сила. Хилядолетните държави са на изток, не на запад. И има защо.
