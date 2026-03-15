Държавите отговарят на искането на Тръмп да изпратят кораби в Ормузкия проток

15 Март, 2026 14:37 4 309 162

Иран на практика спря преминаването на петрол през водния път

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

В дълга публикация в Truth Social вчера, президентът на САЩ Доналд Тръмп призова „Китай, Франция, Япония, Южна Корея, Обединеното кралство и други“ да изпратят кораби, за да помогнат на САЩ да отворят отново Ормузкия проток.

Иран на практика спря преминаването на петрол през водния път, предизвиквайки глобална енергийна криза, която администрацията на Тръмп сега се бори да овладее на фона на икономическите последици.

„Много държави, особено тези, които са засегнати от опита на Иран да затвори Ормузкия проток, ще изпратят военни кораби, съвместно със САЩ, за да поддържат пролива отворен и безопасен“, написа Тръмп.

Ето как страните, изброени от Тръмп, реагираха на искането му досега:

Говорител на китайското посолство във Вашингтон не каза дали страната планира да разположи военноморски средства в региона, като заяви пред CNN, че Пекин призовава за незабавно прекратяване на военните действия и че „всички страни носят отговорност да осигурят стабилни и безпрепятствени енергийни доставки“.

Високопоставен служител от японското правителство заяви, че всяко решение за изпращане на японски военноморски кораби в Близкия изток за ескортиране на кораби ще се сблъска с „големи препятствия“.

Президентската канцелария на Южна Корея заяви, че страната „ще общува тясно със САЩ по този въпрос и ще вземе решение след внимателно разглеждане“, съобщи аг. Reuters, позовавайки се на изявление на канцеларията.

Обединеното кралство „в момента обсъжда със своите съюзници и партньори редица варианти за гарантиране на сигурността на корабоплаването в региона“, заяви говорител на министерството на отбраната на страната.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Даро

    117 17 Отговор
    Хахаххахаха демек сами не могат! Палячовци!

    Коментиран от #27, #60, #61

    14:38 15.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    92 10 Отговор
    Лесни мишени.

    14:39 15.03.2026

  • 3 хехе

    126 9 Отговор
    рижия кукумицин иска други да вадят кестените от огъня.

    14:39 15.03.2026

  • 4 Омбре

    127 8 Отговор
    Демек нито една държава не е потвърдила.

    Коментиран от #15, #54

    14:39 15.03.2026

  • 5 Последния Софиянец

    79 6 Отговор
    САЩ почват войните а ЕС ги довършва.

    Коментиран от #28, #52, #56

    14:40 15.03.2026

  • 6 Ройтерс

    92 2 Отговор
    Дядо Запрян ще се включи с гумени лодки,дар от чичо Сам....

    Коментиран от #48

    14:41 15.03.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    81 6 Отговор
    Абе къде е оня дето все повтаряше колко калпава е "втарая в мире"
    и "ШАШт са ний-вИлики"🤔

    Коментиран от #19, #86

    14:41 15.03.2026

  • 8 САЩ

    102 4 Отговор
    и Израел допитаха ли се до “държавите” преди да започнат да бомбардират?!
    Пожелавам им 200 долара за барел!

    14:42 15.03.2026

  • 9 хххх

    104 4 Отговор
    Нетаняху е най-смотаният американски президент в историята.

    Коментиран от #140

    14:42 15.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Бай Тръмпо

    5 73 Отговор
    Не ми харесва Тръмп.

    Но верно е майстор на сделката. Поставил е ребром въпроса на китайците. "Ако искате петрол, идвате да бием чалми".


    Исторически китайски военни инженери осъществяват превземането на персийските градове. Ордата на Чингиз хан са конници и стрелци, но обсадните машини, които сриват стените и крепостите из Персия и Ирак са построени от китайците.

    Коментиран от #23, #76, #85

    14:42 15.03.2026

  • 12 Боруна Лом

    82 2 Отговор
    ТОВА СИ Е ВОЙНА НА ОБОРА! ПОРЕДНАТА КОЯТО ЩЕ ЗАГУБЯТ! ТРЯБВА РАКЕТИТЕ ДА СТИГАТ ДО КРАВАРНИКА!

    14:43 15.03.2026

  • 13 пиночет

    9 80 Отговор
    НАТО ще смачка всички палячовци

    Коментиран от #16, #101, #111

    14:43 15.03.2026

  • 14 Бонев

    80 2 Отговор
    Бай Дончо забърка кашата,пък другите да вадят кестените.

    14:44 15.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 хех

    63 3 Отговор

    До коментар #13 от "пиночет":

    Кое НАТО? Това на Орбан, това на Тръмп, това на Йотова...? Кое?

    14:45 15.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    89 3 Отговор
    Иран НЕ е спрял преминаването през Ормузкия проток❗
    Не пуска петрола за Неприятелските страни които го бомбят❗

    Коментиран от #67

    14:45 15.03.2026

  • 19 Що ти

    13 62 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Не виждаш ли ,пета година са край Покровск а уш три дня и всьо

    Коментиран от #40, #51, #161

    14:45 15.03.2026

  • 20 Доверие

    51 4 Отговор
    Иранските дронове ги чакат с нетърпение

    14:46 15.03.2026

  • 21 ЕВРЕЙЧЕТО И НЕКВО СТАРЧЕ

    56 3 Отговор
    ЩЕ ВКАРАТ СВЕТА ВЪВ ВОЙНА. ТЕ Я ЗАПОЧНАХА И СЕ ОАКАХА И ЗАПОЧВАТ ДА СЕ ЗАДЪХВАТ. ДРУГОТО ЕВРЕЙЧЕ НАРКОЗАВИСИМО КЛОУНЧЕ И ТОЙ БАРАБАР ПЕТКО СЪС МЪЖЕТЕ . ВСИЧКИ СРЕЩУ ИРАН ЗАЩОТО ТРАМП Е ПЪЛЕН ПРОФАН.

    14:46 15.03.2026

  • 22 Сокойно

    7 60 Отговор
    Интереса определя всичко. Селед още седмица две всички без Русия, ще са единни срещу Иран управляван от терористичния режим на аятоласите и ще се надпеварват да искат да се вкючат активно в унищожаването на остатаците от режима който им бърка в джоба.

    Коментиран от #39

    14:47 15.03.2026

  • 23 Ха ха

    38 1 Отговор

    До коментар #11 от "Бай Тръмпо":

    Китайците са помогнали на сродни азиатци( монголи),а не на араби или европейци.

    14:47 15.03.2026

  • 24 Град Козлодуй..

    66 4 Отговор
    По новините. Швейцария е забранила американски самолети да прелитат над страната! ГАНЬО е разтворил широко двете Бузи!

    14:47 15.03.2026

  • 25 Студио

    54 3 Отговор
    Иран ще ги уважи, тъкмо са им подръка, унищожение от близко разстояние.

    14:47 15.03.2026

  • 26 Спас

    7 58 Отговор
    Копейки,чакайте,чакайте,нали Тръмп беше ваш човек? Какво правим? Защото всички белези потвърждават ползата най- вече за Путин. Тръмп буквално издърпвафпутин за косата от блатото. Тъй че се молете войната да продържи максимално дълго

    14:47 15.03.2026

  • 27 факуса

    45 2 Отговор

    До коментар #1 от "Даро":

    могат ама ще изгубят всичко а те са свикнали други да им вършат работата,кат питеците гледат да набутат всички в блатото дет направиха

    14:47 15.03.2026

  • 28 Така де

    55 3 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    ЕС ще прояви голяма глупост, ако помогне на САЩ. Тръмп презира европейските лидери.

    14:48 15.03.2026

  • 29 Превод в ефир

    64 4 Отговор
    Дончо към държавите: Пратете кораби!
    Държавите към Дончо: От трите пръста най-дългият

    14:49 15.03.2026

  • 30 1234

    52 2 Отговор
    българия ще прати могъщия ни флот от фрегатата "дръжки" и гумените лодки дет ни подариха

    14:49 15.03.2026

  • 31 Факти

    50 5 Отговор
    Изкуфелият дъртак искаше нобеловата награда за мир.

    14:49 15.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Долу ЕС и сащ

    50 4 Отговор
    и защо да го правят? той кого пита като слуша евреите

    14:50 15.03.2026

  • 34 Град Козлодуй.

    36 9 Отговор
    Персите са братя с българския народ. Преди повече от 2000 години персите са се установили на балканския полуостров!

    14:50 15.03.2026

  • 35 Ха ха ха ха

    39 3 Отговор
    Греда ха ха

    14:50 15.03.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Браво

    3 15 Отговор

    До коментар #17 от "Карго 200":

    Много точно!

    14:51 15.03.2026

  • 38 Кеф, бате

    37 2 Отговор
    Тръмпито мрън мрън мрън, останалите мрън а, мрън а, мрън а ха ха ха

    14:51 15.03.2026

  • 39 Тогава

    28 1 Отговор

    До коментар #22 от "Сокойно":

    какво би могло да се случи с цялата нефтена индустрия и инфраструктура за транспорт на нефт и газ в Персийския залив?

    Коментиран от #50

    14:52 15.03.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Факти

    8 31 Отговор
    Когато хора, които не са ходили в казарма, започнат война... Путин и Тръмп станаха за смях.

    14:52 15.03.2026

  • 42 Пич

    45 3 Отговор
    Тоя тъп хвалипръцко да вземе първо да си пита съветниците и стратезите, че да не става за посмешище на света!!! Само глупак, напълно неразбиращ от стратегия може да си мисли, че с кораби ще отблокира нещо в морски проток!!! Там не контролираш ли сушата - нищо не контролираш!!! Целият проток да напълнят с кораби на НАТО, Иран ще ги съсипе с удари от сушата !!! Като започнеш от най обикновена артилерия, та свършиш с ракети, които могат да пускат от стотици километри!!!

    14:53 15.03.2026

  • 43 Всичко точно

    37 4 Отговор
    Деде Тръмпи нещо се обърка. Никой няма желаещ а петрол има от Русия. Путин започна жътвата а деде е с компрес на главата.

    14:53 15.03.2026

  • 44 Коста

    43 6 Отговор
    A кой докара нещата до там, че Иран да затвори пролива?

    Коментиран от #58

    14:54 15.03.2026

  • 45 С две думи

    35 4 Отговор
    Отговорът е Не. Нещо неясно?

    14:54 15.03.2026

  • 46 Антон

    40 6 Отговор
    И какво излезе сега: сащ започнаха война срещу Иран. Както и във всичките останли конфлики, които краварите разпалват бият с авиация, отдалече и от високо. Обаче нещата се усложниха и Иран затвори протока. И сега сащ търсят наивници, които да пратят свои кораби в протока , ужким да гарантират сигурността. А сащ ще пазят корабите отдалече и от високо с авиация. Защо?защото очевидно има голям риск западни военни кораби да бъдат потопени там. И разбира се сащ не искат щетите да са за тях. Освен това при такова развитие на ситуацията, сащ ще настроят и други страни срещу Иран. И какво се оказва? Цялата мощ на сащ е един маркетинг, който е успешен само ако биеш отдалече и от високо. Очевидно световния хегемон има реални притеснения че ще загуби бойни кораби. Това обаче е недопустимо, защото ще развали военния им маркетинг. И тези искат да воюват срещу Русия?! Напушва ме смях!

    14:55 15.03.2026

  • 47 Аплодисменти

    39 8 Отговор
    Исраел е в ъгъла, Америка налага студени компреси и ближе рани. Пълно поражение.

    14:56 15.03.2026

  • 48 Имаме и доста разрушители

    31 4 Отговор

    До коментар #6 от "Ройтерс":

    маскирани като водни колела по плажовете.

    14:56 15.03.2026

  • 49 Бундесфера

    10 40 Отговор
    Ако не е Тръмп цивилизованият свят е загубен. Тръмп форевър.

    Коментиран от #59, #62

    14:57 15.03.2026

  • 50 Ами

    7 31 Отговор

    До коментар #39 от "Тогава":

    Нищо различно от сега. Терора на иранския режим е с намаляваща интезивност за разлика от заплахите им. Двете неща са обратно пропоционални.

    14:57 15.03.2026

  • 51 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    23 6 Отговор

    До коментар #19 от "Що ти":

    С а м о ли пс ата на НИК ли ти пре чи да ви диш,
    че в У.....йна е цялото НА ТОпор чено войн ство🤔❗
    И пак у кр...ите дават за ден и вместо да пият Ч А Й в МаЦква, питат Ч Е Й Крим❗

    14:58 15.03.2026

  • 52 Ми да

    13 23 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Тръмп е слуга на Путин. Никаква помощ от ЕС. Да се оправя сам.

    14:58 15.03.2026

  • 53 Скот Ритър

    43 6 Отговор
    Най-скъпата изгубена война до момента. 3,7 милиарда долара за първите четири часа и по 890 милиона долара на ден за последвалата седмица. Поне Вашингтон не гори като Тел Авив за успокоение на сащисаните ха ха

    14:59 15.03.2026

  • 54 Ще потвърдят с високо

    15 2 Отговор

    До коментар #4 от "Омбре":

    вдигнат "мидъл фингър" .

    15:00 15.03.2026

  • 55 Руснак-партизан

    18 6 Отговор
    Дабре дошли в Ад

    15:00 15.03.2026

  • 56 Поправка

    26 6 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Израелската мафия в САЩ започва войните, а накрая подчинените ѝ в Европа капитулират.

    15:01 15.03.2026

  • 57 Първанов

    9 16 Отговор
    Протока не е блокиран,нито миниран! Просто корабните застраховатери вдигнаха застраховките 1000%. Иран няма потенциал да го блокира,би могъл да нанася евентуално удари по кораби с дронове или близкобойни ракети, което също не е сигурно. Както Иран така и Китай, Индия се нуждаят от търговията на петрол

    15:01 15.03.2026

  • 58 И какво

    7 32 Отговор

    До коментар #44 от "Коста":

    Да бъде оставен терористичния режим за да не затвори протока ли? Ами не с терористи не се преговаря те трява да се избиват систематично каквото и да коства това в момента, защото всяко отлагане вдига цената която така или иначе ще бъде платена

    Коментиран от #65, #72, #115

    15:01 15.03.2026

  • 59 По точно

    7 25 Отговор

    До коментар #49 от "Бундесфера":

    Ако не е Тръмп, с Русия е свършено.

    Коментиран от #157

    15:02 15.03.2026

  • 60 Мунчо

    5 30 Отговор

    До коментар #1 от "Даро":

    Не, че не могат сами, а искат да не се стига до това да ударят основния петролопровод на Иран и да го "убият" икономически.....а това им е начина на живот, без петрол ще ядат камъни! А за Европа не мислете....и по 3€ да стане литър гориво ще се справят някак си, докато Иран ще бъде потопен!

    15:02 15.03.2026

  • 61 Ха-ха

    8 27 Отговор

    До коментар #1 от "Даро":

    Най-големите палячовци и смешници на света са Фицо, Путин и Орбан.!

    Коментиран от #102

    15:02 15.03.2026

  • 62 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    37 6 Отговор

    До коментар #49 от "Бундесфера":

    Кой е "ЦИВИЛИЗОВАНИЯ СВЯТ" - този дето вчера бомби училища и избива над 150 ученици, а днес ЦИВИЛИ за помощ🤔❗
    Този ли ❗❓

    15:03 15.03.2026

  • 63 хаха

    25 5 Отговор
    Това не е официално искане. Всички трябва да се правят на "неразбрали". Най-доброто поведение в случая.

    15:03 15.03.2026

  • 64 Край

    12 5 Отговор
    Дали да не пусна тениски "аз съм Натаняху" или "аз съм аятолах" - пара ще падне.

    Коментиран от #90, #116

    15:03 15.03.2026

  • 65 Това е

    5 18 Отговор

    До коментар #58 от "И какво":

    безспорен факт.

    15:04 15.03.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 И още

    18 6 Отговор

    До коментар #18 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    И най-важното, заплащането е във иени. Долара бълбук, бълбук, бълбук а Путин каза, че Русия продава нефт и газ на неприятелски държави във рубли. Проблем нет.

    Коментиран от #70

    15:05 15.03.2026

  • 68 какво постигнаха до сега с тая война

    33 5 Отговор
    тия военолюбци . Два самолетоносача повредени,15 самолета свалени , 27 бази поразени ,750 военни с оловен печат .
    И за капак петрола се катери нагоре и вече ще се плаща в Юани .

    Коментиран от #81

    15:05 15.03.2026

  • 69 Дедо ви...

    23 5 Отговор
    Да ама не тук докато не излъжете немой ви мине деня. Франция официално е отказала и другите ще я последват. Това що не пишете, нашите шамандури местят самолетите цистерни от летище Васил Левски на четище Безмер или Граф Игнатиево

    15:05 15.03.2026

  • 70 Грешка

    10 4 Отговор

    До коментар #67 от "И още":

    Юани

    15:06 15.03.2026

  • 71 освен това

    19 5 Отговор
    краварите ударили посолството на Северна Корея в Техеран . Сега чичо иска среща с Ким . Ама срещата да се стане от третия вид .

    15:07 15.03.2026

  • 72 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    25 6 Отговор

    До коментар #58 от "И какво":

    Кой режим е Т-ЕРОР-ИСТИЧЕН 🤔
    този дето избива стотици деца в НЕЗАВИСИМА държава ли 🤔
    Или този когото ШАШт обявят за такъв, щото не им се кланя🤔
    А пРогледна ли, как случаЕно ШАШт обявяват за такива все лидери на държави богати на петрол❓

    Коментиран от #82

    15:07 15.03.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Наблюдател

    24 6 Отговор
    Идиотът Тръмп вече вика на помощ Англия, Франция, Германия, Япония, Корея и даже Китай да му погнат с военна сила за война която беше спечелил още преди седмица!!??
    И коалицията на желаещите педофили отговарят чинно защото иначе ще бъдат изобличени в досиетата.
    Желязков и Гюров също ще се включат с дронове от Петрохан .

    15:07 15.03.2026

  • 75 Тимур

    7 16 Отговор
    Форум на чобани- копейки не спечелили зелена карта. Сори пичове,оставате си чобани

    Коментиран от #92, #121

    15:08 15.03.2026

  • 76 Бай Си

    26 4 Отговор

    До коментар #11 от "Бай Тръмпо":

    А Китай му показал 1.5 милиарда средни пръстчета.

    15:08 15.03.2026

  • 77 Браво!

    18 5 Отговор
    Сериозен ентусиазъм сред "желаещите".
    Още утре пращам "Дръзки".

    Коментиран от #83

    15:09 15.03.2026

  • 78 Карго 200

    15 6 Отговор
    Докато Тръмп казва, че последният човек, от който има нужда за защита от дронове е Зеленски, ирански FPV дрон прелита необезпокояван над американската база „Виктория“ и атакува хангар. Базата е разположена в Ирак, близо до международното летище на Багдад. (Видео)

    15:09 15.03.2026

  • 79 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    22 6 Отговор
    Накратко са казали на Рижото ПСЕ - ти ги разбърка Lайната, сега си ги яж...

    15:11 15.03.2026

  • 80 в края на тоя месец

    22 3 Отговор
    Трябваше да има среща в Китай между Чичо и Си Дзинпин . Обаче с оглед настоящото положение Китайския му колега каза ...ЩЕ ВИДИМ ...

    15:11 15.03.2026

  • 81 Санитар от Карлуково

    3 14 Отговор

    До коментар #68 от "какво постигнаха до сега с тая война":

    ТцТцТц...въпреки силните лекарства температурата се покачва и пациента не спира да бълнува...

    Коментиран от #88

    15:12 15.03.2026

  • 82 Този

    5 21 Отговор

    До коментар #72 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Които властва с дестетки години и контролира населенито си с терор репресии и убисва на всеки усмелил се да изрази критика към него. 150 е много малко от 2000 избити брутално само преди месец два за да се потуши недоволството срещу властта.

    Коментиран от #97, #106

    15:12 15.03.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 чичо иска среща с Ким Чен Ун

    15 7 Отговор
    Големи обяснения ще падат заради избомбеното посолство в Техеран .

    15:14 15.03.2026

  • 85 Подробности

    20 3 Отговор

    До коментар #11 от "Бай Тръмпо":

    Алоууу, до всички селяне и ашладисани софиянци! Четете американските сайтове. Там пише, че на ден през протока преминават между 3 и 5 китайски танкера с по около 2 милиона барела петрол. Ама четете, ве.

    15:14 15.03.2026

  • 86 КотАКА

    10 6 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    МУ викат, ама МУ спряха шекелите, щото побеждават във войната, а центи отдавна няма

    15:14 15.03.2026

  • 87 Здрасти

    16 4 Отговор
    Хахахаха, направо пуснаха кафяво..

    15:14 15.03.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 забъркаха проблемите

    19 5 Отговор
    сега търсят кой да отнесе дървото.
    Също като в украйна . И там забъркаха кашата , а натикаха пуделите да се оправят .

    15:16 15.03.2026

  • 90 Не вземай грешни бизнес решения

    7 2 Отговор

    До коментар #64 от "Край":

    И нека тениската е в оранжево.

    15:16 15.03.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Курранага Сан

    11 4 Отговор

    До коментар #75 от "Тимур":

    Еееех Тимур ,Тимур вместо зелена карта получи зелена светлина Тимур ,пак да лапп пашш моя ....р

    15:16 15.03.2026

  • 93 Израелската армия съобщи

    6 12 Отговор
    че е ликвидирала двама висши ирански разузнавателни служители при удар в Техеран, само няколко дни след като те замениха бившия ръководител на дирекцията, убит на 28 февруари, предаде АФП. Източниците от Израел идентифицират двамата като Абдолах Джалали-Насаб и Амир Шариат, които заемали висши позиции в разузнавателната дирекция на Кхатам ал-Анбия – централното командване на иранската военна операция. Според израелската армия двамата са били убити на 13 март. Те са наследили Салех Асади, ръководител на разузнавателния отдел на Кхатам ал-Анбия, след като той беше убит в първия ден на военните действия.

    Коментиран от #99

    15:16 15.03.2026

  • 94 Механик

    16 5 Отговор
    Ами аз се опитах да разбера как са отговорили въпросните държави, но освен някакви "мъглявини", нищо друго не схванах.
    Явно никой нищо няма да даде на САЩ. А те самите са неспособни да се справят със ситуацията, защото са на глинени нозе, както се казва.
    Иран помля хегемона и неговия главен мозък, Израел. Много яко се натресоха в тая война и ще пострадат много сериозно в международен план.

    15:17 15.03.2026

  • 95 Американският министър на отбраната

    6 6 Отговор
    Пийт Хегсет заяви, че според неговата информация Хаменей е ранен и „вероятно обезобразен“. По думите му това се е случило след въздушен удар в началото на войната между САЩ, Израел и Иран. Ирански представители вече са потвърдили, че новият върховен лидер е пострадал, но не разкриват подробности за състоянието му.

    15:17 15.03.2026

  • 96 Астреба Тагаренко:

    19 5 Отговор
    Бай Доню, утре се метам на една от натвските ни гумена лодка и пристигам!

    15:17 15.03.2026

  • 97 и все пак това е по малко

    18 6 Отговор

    До коментар #82 от "Този":

    от убитите в демократичния краварник всеки ден. По училища , молове , колежи , по улицата ....

    15:18 15.03.2026

  • 98 Дон Турболенто

    20 4 Отговор
    Този заплашва с този или онзи с анексии, налага мита, налага наказателни мита, а сега, когато се проваля в Иран, взе да се моли за помощ. Май съвсем е скъсал лентата!

    15:19 15.03.2026

  • 99 а що не съобщи

    18 3 Отговор

    До коментар #93 от "Израелската армия съобщи":

    Колко загуби има при опита за сухопътна операция в Ливан ?
    Защо изпочупиха уличните камери , за да не се вижда действителното състояние на нещата ?
    Защо забраняват снимките и видеоклиповете ?

    15:20 15.03.2026

  • 100 Хаха

    22 3 Отговор
    Израелското правителство свика извънредна среща на висши служители.
    Отсъстват от срещата:
    Бенямин Нетаняху,
    командирът на ВВС Томер Бар,
    шефът на Мосад Дейвид Барня,
    министърът на националната сигурност Бен Гвир и
    Идо Нетаняху, братът на Бени.
    Джаксън Хинкъл, американски политик, попита сина на Нетаняху: „Баща ти мъртъв ли е?“
    😕🤨😕😧🫥

    Коментиран от #105

    15:20 15.03.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 пиночет

    5 3 Отговор

    До коментар #61 от "Ха-ха":

    Дон Корлеоне ,ти ли ще ми говориш за палячовци ,тии койторедовно лапуркаш патока за 2.50 €врака на сеанс и даже благодариш ?

    15:22 15.03.2026

  • 103 Тимур

    5 14 Отговор
    Украинците да вземат, че да потопят два ферибота в Керченския пролив. Съсипали фери ботната връзка и логистика на путинската армия. Кво правим?

    Коментиран от #108

    15:23 15.03.2026

  • 104 Счетоводител

    15 4 Отговор
    Не можем да смогнем с отписването на базите

    15:23 15.03.2026

  • 105 Град Козлодуй

    6 7 Отговор

    До коментар #100 от "Хаха":

    Намериха ли най сетне главата на Бен Гавир ?

    15:24 15.03.2026

  • 106 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 5 Отговор

    До коментар #82 от "Този":

    Значи ТОЗИ и ТОГАВА когото и когато
    🤠ТОЙ🤠
    ти каже❗
    Защото животът в Либия, Ирак, Сирия, Иран, СА, ОАЕ от години си тече по местните закони❗
    Но Садам, Асад, Кадафи дълги години не бяха диктатори, дори ШАШт искаха помощ от тях.....
    докато в някоя сутрин някой от тях не бе обявен за
    диктатор❗

    15:24 15.03.2026

  • 107 Ту Туууу

    17 3 Отговор
    бай Рамбо стана за смях

    15:24 15.03.2026

  • 108 БахУрчо

    9 2 Отговор

    До коментар #103 от "Тимур":

    Тимур да вземеш ти да се потопиш под вода и да соккашшш бахурчо 😂😂😂 !

    15:25 15.03.2026

  • 109 всичко е точно

    13 2 Отговор
    Операция епично на ...сир ане върви по план

    15:26 15.03.2026

  • 110 Истинска катастрофа за иранците

    7 7 Отговор
    Облаци от токсичен дим, изпуснати в атмосферата след американско-израелските въздушни удари по ирански нефтени съоръжения, се върнаха опасно на Земята под формата на "черен дъжд", което накара международните здравни власти да предупреждават за сериозни рискове за населението, предаде Асошиейтед прес. Черният дъжд се образува, когато сажди, пепел и токсични химикали се смесват с водни капчици в атмосферата, а след това падат обратно на Земята, когато вали дъжд. Микроскопичните сажди, чиито частици са около 40 пъти по-малки от дебелината на човешки косъм, може да заседнат дълбоко в белите дробове и да попаднат в кръвообращението, причинявайки дихателни и сърдечни проблеми, които могат да доведат до преждевременна смърт, заявиха експерти. Излагането на ПАВ може да повиши риска от рак.

    Коментиран от #113, #117, #120

    15:26 15.03.2026

  • 111 Дааа

    9 1 Отговор

    До коментар #13 от "пиночет":

    Ама първо да си избелят анусите

    15:26 15.03.2026

  • 112 Хйк

    16 1 Отговор
    Мръсен долен педофил и убиец. Къде са ти самолетоносачите разрушителните гемийте със който толкова се хвалеше и плашеше.. Още ли не са на дъното и горят . Капери и бандите сте вие от ФАЩ.

    15:28 15.03.2026

  • 113 Матиа фон Зигмунд

    13 1 Отговор

    До коментар #110 от "Истинска катастрофа за иранците":

    Бумм Бумм Тел Авив 💥💥💥 !

    15:28 15.03.2026

  • 114 Мухахаха

    12 1 Отговор
    От БГ ке изпратим гумени лодки

    15:29 15.03.2026

  • 115 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 1 Отговор

    До коментар #58 от "И какво":

    Това "с терористи не се преговаря" някъде ПО ПЕЙКИТЕ ли го чу или ОТпосолствоТО 🤔❓
    Щото в ШАШт има СПЕЦИАЛНА СЛУЖБА ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ В ТАКИВА СИТУАЦИИ 🤠❗

    15:29 15.03.2026

  • 116 Дедо ви...

    10 2 Отговор

    До коментар #64 от "Край":

    Нетаняху мъртъв ли е или жив? Израел публикува официална видео реч на „Нетаняху“ относно продължаващия конфликт в Иран. Няма съмнение, че видеото е направено с изкуствен интелект (ИИ). В някои части от видеото Нетаняху може да се види с шест пръста на ръката си. В други части зъбите на Нетаняху долу вляво (когато го гледат) изчезват! Само един пример за публикации в социалните медии, показващи как домът на Нетаняху гори след нападението

    15:29 15.03.2026

  • 117 Отец Сатанаил

    13 0 Отговор

    До коментар #110 от "Истинска катастрофа за иранците":

    Що бе над ИсраХелл да не вали Манна Небесна ?

    15:29 15.03.2026

  • 118 Госあ

    12 2 Отговор
    Тези държави наистина е добре да изпратят кораби там, за да разгембят ч@ф@дите и краварите, които се опитват да сложат ръка на този проток !

    15:30 15.03.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 3 Отговор

    До коментар #110 от "Истинска катастрофа за иранците":

    Колко ЕКОЛОГИЧНО🤔🤔🤔

    15:30 15.03.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Прогресивна Бълтария

    9 4 Отговор
    Набира доброволци за Иран. Предлага се бакалавър по тероризъм. После може да го практикувате в Европа. Осигорена храна и акции-робота след приключване на курса

    15:30 15.03.2026

  • 123 нннн

    17 0 Отговор
    Прадядо Дончо:
    Олеле, оцапах гащите. Идвайте да бършете, че ръцете вече не ме слушат...

    15:31 15.03.2026

  • 124 Никой

    1 18 Отговор
    Сред българите живеят , нацисти и привърженици на ислямски джихат ( предимно скрити русофили ). В другите европейски държави също се намират такива екземпляри , но чак такива първосигнални и неграмотни екстремисти като у нас не се виждат . Как би се чувствала страна с 10 милиона население от които 2 милиона араби разположени на 20 хил. кв. километра , заобиколена големи държави с 500 милиона араби + около 100 милиона перси ? Всички с враждебна религия към неверниците . Иран разполаше с един огромен ракетен потенциал който може да носи и ядрени заряди . Перверзно е да отразяваш че " Хамас " и Хизбула " са жертви които се крият зад жени и деца .

    Коментиран от #127, #139

    15:31 15.03.2026

  • 125 Смеш-ник.

    15 1 Отговор
    “Много държави, особено тези, които са засегнати от опита на Иран да затвори Ормузкия проток, ще изпратят военни кораби, съвместно със САЩ” бил казал Тръмпи.

    Това как кореспондира с цитираните отговори на въпросните “много държави”?? 😅😅😅😅 Нито една от тях не е декларирала съгласие.

    15:31 15.03.2026

  • 126 Калоян

    13 0 Отговор
    Ха,ха!
    Работата е повече от сигурна! Майсторът взе шишето с ракия,уви го във вестник и каза ,,Ше видим"
    От всички изброени само Ние сме дали твърдо обещание да освободим пролива.
    Защото Баце се е обзаложил с Ердо , че нашите победоносни фрегати ,,Смели" и Дръзки" ще стигнат до Босвора без да потънат...

    Коментиран от #133

    15:32 15.03.2026

  • 127 Дон Корлеоне

    9 1 Отговор

    До коментар #124 от "Никой":

    Сусссс бре 4и футинн,да ходиш на Стената на Плача да ривьеш !

    15:34 15.03.2026

  • 128 Шопо

    9 0 Отговор
    С помощ от България Тръмп може да победи Иран

    15:34 15.03.2026

  • 129 А защо

    12 0 Отговор
    Израел да не изпрати кораби. Що трябва други държави да пращат? САЩ и Израел да пратят с персонал.

    15:35 15.03.2026

  • 130 Българин 681

    17 0 Отговор
    Pижкo:
    Океках се, koй ще ми 3aбършe 3aдникa?

    15:35 15.03.2026

  • 131 хахахаха

    14 0 Отговор
    Всички казаха " тате каза, че ще ми купи колело, ама друг път".

    15:35 15.03.2026

  • 132 Ама

    14 0 Отговор
    нашите задноблизци не са ли изпратили вече армадата българска ?!

    Коментиран от #145

    15:35 15.03.2026

  • 133 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 0 Отговор

    До коментар #126 от "Калоян":

    🤔"ДръЖки" , "СмеТли" и гумени лодки за охрана😀

    15:36 15.03.2026

  • 134 Да не

    12 0 Отговор
    се окаже после когато отворят пролива, че няма какво да пренасят по него. Иран няма да стои със скръстени ръце, а основните добивни съоръжения са в залива.

    15:37 15.03.2026

  • 135 Все тая

    13 0 Отговор
    Ко стана бе Тръмпе. Унищожихте флота на Иран и прочие, пък ви трябва помощ до отворите Ормуз. Каква излагация само 😁

    15:38 15.03.2026

  • 136 Търновец

    12 0 Отговор
    Бай Дончо цели да изтощи Персия и да сложи ръка на нефта и природния газ на страната и вече заяви че Венецуелските нефтени находища били собственост на САЩ. Ако България влезе в Съвета за мир Бай Дончо ще ни вкара във война

    Коментиран от #146

    15:39 15.03.2026

  • 137 особено пък китай

    12 0 Отговор
    да изпрати кораби по гайдата на бай дончо
    учудващо е ако и други висопоставени са ги питали

    Коментиран от #141

    15:39 15.03.2026

  • 138 ужас

    2 9 Отговор
    След Путин ,и Дончо се начука в батака. Две ядрени държави ще загубят от неядрени.

    15:39 15.03.2026

  • 139 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 1 Отговор

    До коментар #124 от "Никой":

    Ами когато живееш в стъклен дом - не хвърляш камъни по улицата където минават комшии❗

    15:39 15.03.2026

  • 140 Все тая

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "хххх":

    🤣 браво

    15:40 15.03.2026

  • 141 Все тая

    7 1 Отговор

    До коментар #137 от "особено пък китай":

    Май ще му се смеят на Тръмпича

    15:43 15.03.2026

  • 142 Хаха

    7 1 Отговор
    Натаниау е напълно полудял. Кой ще ходи да си дава живота за ционетата.

    15:43 15.03.2026

  • 143 А ГДЕ

    5 1 Отговор
    СатанЯхууу ?

    15:44 15.03.2026

  • 144 Е, няма

    5 0 Отговор
    Едно хубаво от унищожаването на военния ни флот от СДС е, че нямаме флот , няма кого да пратим.

    15:45 15.03.2026

  • 145 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #132 от "Ама":

    Чакат повикване.

    15:46 15.03.2026

  • 146 Уви, вече е факт

    0 0 Отговор

    До коментар #136 от "Търновец":

    От вчера влезнахме, народното събрание ратифицира споразумението.

    Коментиран от #148

    15:47 15.03.2026

  • 147 Казано накратко

    4 1 Отговор
    Тръмп се н..ка в гащите и сега търси някой да му избърше з....ка!

    15:48 15.03.2026

  • 148 кога го рагифицира

    2 0 Отговор

    До коментар #146 от "Уви, вече е факт":

    Нали в петък задължиха Гюров да внесе споразумението за ратификация в НС. Май нещо не си разбрал.

    15:51 15.03.2026

  • 149 ХА ХА ХА

    3 1 Отговор
    ТРЪНЧИНИНА СЕ ОГЕЛПИ.

    15:52 15.03.2026

  • 150 работата е много на зор

    6 1 Отговор
    Явно не могат да се справят сами щом търсят кой да помага .

    15:53 15.03.2026

  • 151 Владимир Владимирович....

    2 2 Отговор
    Братан и ти ли като мен се натика в тези гув/Н@/?????🙊

    15:53 15.03.2026

  • 152 Георгиев

    3 0 Отговор
    Мушмороци! Всички клинчат дипломатически. И наистина, ако светът е мирен, всички спокойно ще търгуват, ще се движат според правилата, ще се обменя информация, а не дезинформация. Пуста алчност!

    15:56 15.03.2026

  • 153 Хи их хи

    0 0 Отговор
    С една дума, ослушват се!

    15:56 15.03.2026

  • 154 Иран е велика цивилизация

    6 0 Отговор
    Този няма абсолютно никаква представа за това , какво представляват Иранците ? Многохиляден народ се движи по улиците и не се страхува да умре. Това са милиони ,обединени да защитят Персия. Той не може да ги подчини,абсурд.

    Коментиран от #162

    16:03 15.03.2026

  • 155 Бг пловдив

    1 2 Отговор
    Оранжевия сламеник лъже повече от путляков

    16:04 15.03.2026

  • 156 Хаха

    4 1 Отговор
    "хегемона" реве и се моли, или така ми се струва?.. хаха..

    16:04 15.03.2026

  • 157 И преди

    0 2 Отговор

    До коментар #59 от "По точно":

    Тръмп Русия се справяше 3г не по-зле....

    16:07 15.03.2026

  • 158 ТИГО

    1 1 Отговор
    Трап миротвореца пълен нещастник ! А нашите пoMиaри му се слагат Ментата Африкански шиши,Алабаланков ! Пълен потрес и пак искат да управляват ,аз Летеца не го харесвам ама ако рия са алтернатива значи нямам алтернатива ! Али ШИШИ и 40 те крадци !!

    16:13 15.03.2026

  • 159 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 160 хаха

    1 1 Отговор
    Преди 8 часа — Франция отказа да изпрати военни кораби в Ормузкия проток, след като Тръмп поиска помощ, и вместо това поиска: „Спрете да всявате паника“

    хахаха

    16:14 15.03.2026

  • 161 То тека

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Що ти":

    Едно време световният полисмен затъна някъде из Виетнам ....!

    16:14 15.03.2026

  • 162 така е

    0 1 Отговор

    До коментар #154 от "Иран е велика цивилизация":

    Бизнесмените, за които всичко е пари, не могат да разберат решимостта на хората, които са готови с живота си да защитят земята си, децата си, вярата си, историята си... Това за бизнесмените е лудост, а за другите е дълг, който са готови да платят безусловно. Изтокът е дело тънко, напълно неразбираемо за прагматиците, но пък той винаги побеждава именно заради ирационалната си сила. Хилядолетните държави са на изток, не на запад. И има защо.

    16:15 15.03.2026