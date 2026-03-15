Държавите отговарят на искането на Тръмп да изпратят кораби в Ормузкия проток

В дълга публикация в Truth Social вчера, президентът на САЩ Доналд Тръмп призова „Китай, Франция, Япония, Южна Корея, Обединеното кралство и други“ да изпратят кораби, за да помогнат на САЩ да отворят отново Ормузкия проток.

Иран на практика спря преминаването на петрол през водния път, предизвиквайки глобална енергийна криза, която администрацията на Тръмп сега се бори да овладее на фона на икономическите последици.

„Много държави, особено тези, които са засегнати от опита на Иран да затвори Ормузкия проток, ще изпратят военни кораби, съвместно със САЩ, за да поддържат пролива отворен и безопасен“, написа Тръмп.

Ето как страните, изброени от Тръмп, реагираха на искането му досега:

Говорител на китайското посолство във Вашингтон не каза дали страната планира да разположи военноморски средства в региона, като заяви пред CNN, че Пекин призовава за незабавно прекратяване на военните действия и че „всички страни носят отговорност да осигурят стабилни и безпрепятствени енергийни доставки“.

Високопоставен служител от японското правителство заяви, че всяко решение за изпращане на японски военноморски кораби в Близкия изток за ескортиране на кораби ще се сблъска с „големи препятствия“.

Президентската канцелария на Южна Корея заяви, че страната „ще общува тясно със САЩ по този въпрос и ще вземе решение след внимателно разглеждане“, съобщи аг. Reuters, позовавайки се на изявление на канцеларията.

Обединеното кралство „в момента обсъжда със своите съюзници и партньори редица варианти за гарантиране на сигурността на корабоплаването в региона“, заяви говорител на министерството на отбраната на страната.