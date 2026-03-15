Капитанът на задържания руски танкер в Балтийско море остава в шведски арест

Шведски съд разпореди днес руският капитан на кораб, за който се подозира, че е плавал под фалшив флаг в Балтийско море и е поставен под контрола на властите в Стокхолм по-рано през седмицата, да остане в ареста, предаде Асошиейтед прес.

Командирът на танкера Sea Owl 1 („Морски бухал 1“), чието име не се разкрива, беше арестуван в петък - ден след като шведската брегова охрана се качи на борда на кораба край Трелеборг, на южното крайбрежие на Швеция. Прокурорите го подозират, че е използвал фалшив документ. Окръжният съд в Истад е разпоредил той да остане в ареста в съответствие с тяхно искане.

Танкерът е плавал под флага на Коморските острови, но бреговата охрана подозира, че не е вписан в корабния регистър на африканската островна страна и следователно няма държава, която да гарантира безопасността на съда.

Плаавтелният съд, който фигурира и в списъка със санкции на ЕС, е пътувал от Бразилия за Русия, според бреговата охрана. Преди това той е бил използван за транспортиране на петрол между двете страни, въпреки че в четвъртък изглежда не е имал товар.

Миналата година Швеция заяви, че ще засили проверките на чуждестранните кораби с цел да увеличи контрола върху „сенчестия флот“ на Русия от остарели кораби, които се използват за превоз на петрол и газ или на украинско зърно.