Капитанът на задържания руски танкер в Балтийско море остава в шведски арест

Шведски съд разпореди днес руският капитан на кораб, за който се подозира, че е плавал под фалшив флаг в Балтийско море и е поставен под контрола на властите в Стокхолм по-рано през седмицата, да остане в ареста, предаде Асошиейтед прес.
Командирът на танкера Sea Owl 1 („Морски бухал 1“), чието име не се разкрива, беше арестуван в петък - ден след като шведската брегова охрана се качи на борда на кораба край Трелеборг, на южното крайбрежие на Швеция. Прокурорите го подозират, че е използвал фалшив документ. Окръжният съд в Истад е разпоредил той да остане в ареста в съответствие с тяхно искане.
Танкерът е плавал под флага на Коморските острови, но бреговата охрана подозира, че не е вписан в корабния регистър на африканската островна страна и следователно няма държава, която да гарантира безопасността на съда.
Плаавтелният съд, който фигурира и в списъка със санкции на ЕС, е пътувал от Бразилия за Русия, според бреговата охрана. Преди това той е бил използван за транспортиране на петрол между двете страни, въпреки че в четвъртък изглежда не е имал товар.
Миналата година Швеция заяви, че ще засили проверките на чуждестранните кораби с цел да увеличи контрола върху „сенчестия флот“ на Русия от остарели кораби, които се използват за превоз на петрол и газ или на украинско зърно.
1 скоро ще пълнят памперса тия
Коментиран от #13, #28
19:24 15.03.2026
2 Марийка Атанасова
19:25 15.03.2026
3 Зелен Тсу
Зелен Тсу и изкуството да съсипеш държавата си.
19:26 15.03.2026
4 Бикът от Шри Ланка
Коментиран от #11
19:26 15.03.2026
5 Стенли
Коментиран от #12
19:27 15.03.2026
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДА РАЗВЕЯТ ФЛАГА НА СВЕТИ АНДРЕЙ ПЪРВОЗВАНИ,
КОЙТО НЕГОВО ИМПЕРАТОРСКО ВЕЛИЧЕСТВО
ПЬОТР АЛЕСЕЕВИЧ Е ИЗБРАЛ ЗА ФЛАГ НА. ВМС РФ
.....
И НА ВСЕКИ ТЪРГОВСКИ КОРАБ ПО ЕДИН КОНТЕЙНЕР
С КРИЛАТИ РАКЕТИ И 3 - ОЙКА ПЕНСИОНИРАНИ МУЗИКАНТИ :))
Коментиран от #25
19:27 15.03.2026
7 удри путине не ги жали тия
нямаше да го мисли толкова
удар със орешникш ако не слушат удри по -силно , нато-то го видяхме нищо не струва само ще лаят като пинчето наоколо
втори път никой няма да пипне руски кораб
Коментиран от #24, #27, #30
19:27 15.03.2026
8 Маке Донски
И Велика Македония требе а си факя монголски Танкере
Коментиран от #21
19:28 15.03.2026
9 Владимир Путин, президент
Шведски затвор е като 5-звезден хотел в Москва, таварищи. Дано има акъл да поиска убежище и се отърве завинаги от руската фашистко-ислямска джамахирия ☝️
19:28 15.03.2026
10 Нека
19:28 15.03.2026
11 Ами
До коментар #4 от "Бикът от Шри Ланка":Той е активен, а шведите е известно че са пасивнип...си
Коментиран от #22
19:28 15.03.2026
12 Стенли
До коментар #5 от "Стенли":Абе шведите тяхната работа нямала си баба белица че си вземала козица май на зорлем си търсят проблеми 🤨
19:28 15.03.2026
13 име
До коментар #1 от "скоро ще пълнят памперса тия":Чесно казано, Путин просто се излага. Кравари и швестъри му крадат танкерите, островни родocмecитeли го стрелят със своите ракети... Колкото и да разтягаме мантрата за войната на изтощение, робовладелците са доволно фалирали, по-фалира от това едвали ще има значение. Отдавна е време да граят твърдо руснаците, ама се мотат.
19:29 15.03.2026
14 оня с коня
после като се съвземат ще има яко лаене ама не много силно да не ядосат мечката
тия орешници много работа вършат ама путин си трае
удри да те уважат
19:29 15.03.2026
15 Иванюшка
19:29 15.03.2026
16 Слуга на блатото
19:30 15.03.2026
17 Копейкин Костя
19:30 15.03.2026
18 Куфаро не беше мой
19:30 15.03.2026
19 град КОЗЛОДУЙ
19:30 15.03.2026
20 Путин избухна:
😂
19:30 15.03.2026
21 Водач на молитви
До коментар #8 от "Маке Донски":Господине вие Лама от центъра ли сте
19:30 15.03.2026
22 Бикът от Шри Ланка
До коментар #11 от "Ами":ЩЕ ГО ПОМПЯТ С БЕЛИЯ РАХАТЬ ДО КАТО НЕ ПРЕЛЕЕ ОТ УШИТЕ МУ
Коментиран от #29
19:31 15.03.2026
23 Хаха
19:31 15.03.2026
24 Ного отчаян ми се чиниш
До коментар #7 от "удри путине не ги жали тия":ПЕН ДЕЛ! ))))
У .. ЙЛО не мое а удри НИЩО, оти КЕН ефо е безпомощен , импотентен е като Педофило ...13 годин пред селото ПОКРОВСК
)))))
19:31 15.03.2026
25 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #6 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":КАТО СЕ ПРИБЛИЖАТ ПИРАТИТЕ
КАПИТАНА НА ТЪРГОВСКИЯ КОРАБ ВДИГА ФЛАГА
НА СВЕТИ АНДРЕЙ ПЪРВОЗВАНИ И ВМС НА РФ
И
ОТ ЕДИН КОНТЕЙНЕР НА БОРДА СЕ ПОКАЗВАТ РАКЕТИ
КЛУБ - К :)
ДА ЗАПОВЯДАТ :)
19:31 15.03.2026
26 Бензиностанцията с ракети
19:31 15.03.2026
27 Стенли
До коментар #7 от "удри путине не ги жали тия":Много точно казано и ако Путин воюваше като еврейския главо рез камък върху камък нямаше да остане в тази така наречена държава Украйна
Коментиран от #31
19:32 15.03.2026
28 да питам
До коментар #1 от "скоро ще пълнят памперса тия":А верно ли завода за орешници бил взривен преди 10 дни от 3 украински ракети ?
19:32 15.03.2026
29 Град Козлодуй
До коментар #22 от "Бикът от Шри Ланка":Дано го оправят човека.
19:32 15.03.2026
30 хаха 🤣
До коментар #7 от "удри путине не ги жали тия":дядо Вовчик вече е старчок, в права линия не може да ходи сам 🤣 Какво да удря, най-много да си удари главата като падне 🤣
19:34 15.03.2026
31 ти пък нищо не каза
До коментар #27 от "Стенли":как ще сравняваш израелската армия с руската. руснаците са куци коне, нищо не става от тях.
19:35 15.03.2026