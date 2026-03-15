Новини
Свят »
Швеция »
Капитанът на задържания руски танкер в Балтийско море остава в шведски арест

15 Март, 2026 20:17, обновена 15 Март, 2026 19:21

  • танкер-
  • съд-
  • швеция-
  • русия-
  • арест

Прокурорите го подозират, че е използвал фалшив документ

Капитанът на задържания руски танкер в Балтийско море остава в шведски арест - 1
Снимка: Фейсбук
БТА БТА

Шведски съд разпореди днес руският капитан на кораб, за който се подозира, че е плавал под фалшив флаг в Балтийско море и е поставен под контрола на властите в Стокхолм по-рано през седмицата, да остане в ареста, предаде Асошиейтед прес.

Командирът на танкера Sea Owl 1 („Морски бухал 1“), чието име не се разкрива, беше арестуван в петък - ден след като шведската брегова охрана се качи на борда на кораба край Трелеборг, на южното крайбрежие на Швеция. Прокурорите го подозират, че е използвал фалшив документ. Окръжният съд в Истад е разпоредил той да остане в ареста в съответствие с тяхно искане.

Танкерът е плавал под флага на Коморските острови, но бреговата охрана подозира, че не е вписан в корабния регистър на африканската островна страна и следователно няма държава, която да гарантира безопасността на съда.

Плаавтелният съд, който фигурира и в списъка със санкции на ЕС, е пътувал от Бразилия за Русия, според бреговата охрана. Преди това той е бил използван за транспортиране на петрол между двете страни, въпреки че в четвъртък изглежда не е имал товар.

Миналата година Швеция заяви, че ще засили проверките на чуждестранните кораби с цел да увеличи контрола върху „сенчестия флот“ на Русия от остарели кораби, които се използват за превоз на петрол и газ или на украинско зърно.


Швеция
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 скоро ще пълнят памперса тия

    20 6 Отговор
    след първия орешник и ще преразгледат задържането

    Коментиран от #13, #28

    19:24 15.03.2026

  • 2 Марийка Атанасова

    14 4 Отговор
    Унгария върна незаконно иззетите превозни средства за превоз на пари в брой на Ощадбанк, но без парите,които разследва Това съобщи пресслужбата на финансовата институция в профила си във Facebook.

    19:25 15.03.2026

  • 3 Зелен Тсу

    5 4 Отговор
    Когато цените на петрола скачат, правиш възможно да ги вдигаш и ти.

    Зелен Тсу и изкуството да съсипеш държавата си.

    19:26 15.03.2026

  • 4 Бикът от Шри Ланка

    5 8 Отговор
    ТАМАН ДА ГО ЛЮБЯТ ШВЕДИТЕ

    Коментиран от #11

    19:26 15.03.2026

  • 5 Стенли

    9 6 Отговор
    Абе шведите тяхната работа нямала си белица че си вземала козица май на зорлем си търсят проблеми 🤨

    Коментиран от #12

    19:27 15.03.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 3 Отговор
    РЕШЕНИЕТО Е ВСИЧКИ ТЪРГОВСКИ КОРАБИ НА РФ
    ДА РАЗВЕЯТ ФЛАГА НА СВЕТИ АНДРЕЙ ПЪРВОЗВАНИ,
    КОЙТО НЕГОВО ИМПЕРАТОРСКО ВЕЛИЧЕСТВО
    ПЬОТР АЛЕСЕЕВИЧ Е ИЗБРАЛ ЗА ФЛАГ НА. ВМС РФ
    .....
    И НА ВСЕКИ ТЪРГОВСКИ КОРАБ ПО ЕДИН КОНТЕЙНЕР
    С КРИЛАТИ РАКЕТИ И 3 - ОЙКА ПЕНСИОНИРАНИ МУЗИКАНТИ :))

    Коментиран от #25

    19:27 15.03.2026

  • 7 удри путине не ги жали тия

    9 8 Отговор
    много е добър путин! ако беше бай дончо щеше да има ултиматум и щеше да ги е вече ударил

    нямаше да го мисли толкова

    удар със орешникш ако не слушат удри по -силно , нато-то го видяхме нищо не струва само ще лаят като пинчето наоколо

    втори път никой няма да пипне руски кораб

    Коментиран от #24, #27, #30

    19:27 15.03.2026

  • 8 Маке Донски

    7 6 Отговор
    Па то веке сите ловят монголски корабли и се гаврат с ПЕН дело У .. ЙЛО.
    И Велика Македония требе а си факя монголски Танкере

    Коментиран от #21

    19:28 15.03.2026

  • 9 Владимир Путин, президент

    6 7 Отговор
    Късметлия 😎
    Шведски затвор е като 5-звезден хотел в Москва, таварищи. Дано има акъл да поиска убежище и се отърве завинаги от руската фашистко-ислямска джамахирия ☝️

    19:28 15.03.2026

  • 10 Нека

    5 6 Отговор
    си хапне,като бял чивек!

    19:28 15.03.2026

  • 11 Ами

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "Бикът от Шри Ланка":

    Той е активен, а шведите е известно че са пасивнип...си

    Коментиран от #22

    19:28 15.03.2026

  • 12 Стенли

    5 3 Отговор

    До коментар #5 от "Стенли":

    Абе шведите тяхната работа нямала си баба белица че си вземала козица май на зорлем си търсят проблеми 🤨

    19:28 15.03.2026

  • 13 име

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "скоро ще пълнят памперса тия":

    Чесно казано, Путин просто се излага. Кравари и швестъри му крадат танкерите, островни родocмecитeли го стрелят със своите ракети... Колкото и да разтягаме мантрата за войната на изтощение, робовладелците са доволно фалирали, по-фалира от това едвали ще има значение. Отдавна е време да граят твърдо руснаците, ама се мотат.

    19:29 15.03.2026

  • 14 оня с коня

    5 2 Отговор
    след първия орешник които ще посети шведите ще настъпи огромна тишина

    после като се съвземат ще има яко лаене ама не много силно да не ядосат мечката

    тия орешници много работа вършат ама путин си трае

    удри да те уважат

    19:29 15.03.2026

  • 15 Иванюшка

    2 3 Отговор
    Иване Иване, да те е.. кой те фане!

    19:29 15.03.2026

  • 16 Слуга на блатото

    2 5 Отговор
    Ама ся кво да квичим ние болнавите и скъсани робове на тинята просия,нали уж беха могучаи???!!

    19:30 15.03.2026

  • 17 Копейкин Костя

    6 5 Отговор
    Къдя са Орешниците, Посейдоните, безаналоговите оружия на крепостните, че шведите се гъбаркат с Магучая? Другари? 😀

    19:30 15.03.2026

  • 18 Куфаро не беше мой

    1 4 Отговор
    А задържаният танкер не е руски :)))

    19:30 15.03.2026

  • 19 град КОЗЛОДУЙ

    3 1 Отговор
    след боя всеки те уважава

    19:30 15.03.2026

  • 20 Путин избухна:

    5 3 Отговор
    Това е терористична атака! Москва обвини Украйна, че е потопила руски кораб с помощта на морски дронове.
    😂

    19:30 15.03.2026

  • 21 Водач на молитви

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Маке Донски":

    Господине вие Лама от центъра ли сте

    19:30 15.03.2026

  • 22 Бикът от Шри Ланка

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Ами":

    ЩЕ ГО ПОМПЯТ С БЕЛИЯ РАХАТЬ ДО КАТО НЕ ПРЕЛЕЕ ОТ УШИТЕ МУ

    Коментиран от #29

    19:31 15.03.2026

  • 23 Хаха

    5 4 Отговор
    Тук отново се е напълнило със смахнати тролове копейкаджии.

    19:31 15.03.2026

  • 24 Ного отчаян ми се чиниш

    5 5 Отговор

    До коментар #7 от "удри путине не ги жали тия":

    ПЕН ДЕЛ! ))))
    У .. ЙЛО не мое а удри НИЩО, оти КЕН ефо е безпомощен , импотентен е като Педофило ...13 годин пред селото ПОКРОВСК
    )))))

    19:31 15.03.2026

  • 25 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 3 Отговор

    До коментар #6 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    КАТО СЕ ПРИБЛИЖАТ ПИРАТИТЕ
    КАПИТАНА НА ТЪРГОВСКИЯ КОРАБ ВДИГА ФЛАГА
    НА СВЕТИ АНДРЕЙ ПЪРВОЗВАНИ И ВМС НА РФ
    И
    ОТ ЕДИН КОНТЕЙНЕР НА БОРДА СЕ ПОКАЗВАТ РАКЕТИ
    КЛУБ - К :)
    ДА ЗАПОВЯДАТ :)

    19:31 15.03.2026

  • 26 Бензиностанцията с ракети

    4 5 Отговор
    Великата матушка без петрол е умрела!

    19:31 15.03.2026

  • 27 Стенли

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "удри путине не ги жали тия":

    Много точно казано и ако Путин воюваше като еврейския главо рез камък върху камък нямаше да остане в тази така наречена държава Украйна

    Коментиран от #31

    19:32 15.03.2026

  • 28 да питам

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "скоро ще пълнят памперса тия":

    А верно ли завода за орешници бил взривен преди 10 дни от 3 украински ракети ?

    19:32 15.03.2026

  • 29 Град Козлодуй

    0 3 Отговор

    До коментар #22 от "Бикът от Шри Ланка":

    Дано го оправят човека.

    19:32 15.03.2026

  • 30 хаха 🤣

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "удри путине не ги жали тия":

    дядо Вовчик вече е старчок, в права линия не може да ходи сам 🤣 Какво да удря, най-много да си удари главата като падне 🤣

    19:34 15.03.2026

  • 31 ти пък нищо не каза

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Стенли":

    как ще сравняваш израелската армия с руската. руснаците са куци коне, нищо не става от тях.

    19:35 15.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания