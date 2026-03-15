Два руски кораби са потопени в Черно море

В нощта на 14 март украинските въоръжени сили нанесоха удари по руския кораб "Авангард" и железопътния ферибот "Славянин". Това съобщиха от Главната разузнавателна дирекция на Министерството на отбраната на Украйна, цитирана от Би Би Си.

Според информацията на ГУР тези кораби, които са били използвани за водене на война срещу Украйна, са изведени от строя.

"Посочените кораби бяха основни елементи на така наречената Керченска фериботна линия и играеха една от ключовите роли в морската военна логистика на агресора.

Става дума, по-конкретно, за транспортирането на оръжие, военна техника и боеприпаси", се казва в съобщението на ведомството.