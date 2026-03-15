Два руски кораби са потопени в Черно море
15 Март, 2026 10:33 1 700 54

Украинските въоръжени сили нанесоха удари по руския кораб "Авангард" и железопътния ферибот "Славянин"

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Antония Симеонова Автор във Fakti.bg

В нощта на 14 март украинските въоръжени сили нанесоха удари по руския кораб "Авангард" и железопътния ферибот "Славянин". Това съобщиха от Главната разузнавателна дирекция на Министерството на отбраната на Украйна, цитирана от Би Би Си.

Според информацията на ГУР тези кораби, които са били използвани за водене на война срещу Украйна, са изведени от строя.

"Посочените кораби бяха основни елементи на така наречената Керченска фериботна линия и играеха една от ключовите роли в морската военна логистика на агресора.

Става дума, по-конкретно, за транспортирането на оръжие, военна техника и боеприпаси", се казва в съобщението на ведомството.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    42 50 Отговор
    Чист тероризъм.

    Коментиран от #3, #12, #35

    10:33 15.03.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    41 30 Отговор
    Руската бездарност е безсмислено се коментира веч, тя е по подразбиране ☝️ Само вметна че освен двата потънали корабля, в Москва се торпилираха и два трамвая, жертвите са 13. Спасибо таварищи, паБеда за нами 😄

    Коментиран от #34, #43

    10:37 15.03.2026

  • 3 Последният коментиращ

    25 16 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    1 - Чиста простотия.

    10:38 15.03.2026

  • 4 Последния Софиянец

    3 6 Отговор
    Днес ще готвя на моите приятели мароканци и авганистанци ,да заповядат

    10:38 15.03.2026

  • 5 Факти

    14 26 Отговор
    ВСУ превърнаха Черно море в подводен музей на руския флот.

    10:39 15.03.2026

  • 6 стоян георгиев

    10 22 Отговор
    От крим наш до нямаме кораби в черно море.всичко е по план за путлер.малкото останали руски кораби не могат да излязат от пристанището в новорусииск ,но и там не са в безопасност.русия няма кораби в крим.голямо руско постижение!

    10:39 15.03.2026

  • 7 Баба Гошка

    37 9 Отговор
    Крайно време е да се избутат всички зловредни дефектни у главите укротерористи в киев и лвов и море да търсят от другата страна на полша. Доллно племе. Одеса е руски град.

    10:40 15.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Владимир Путин, президент

    18 22 Отговор
    Няма по-хубаво начало на неделята, от това да четеш за ру3ките неволи и злополуки. Спасибо Факти 👍😄

    Коментиран от #16

    10:40 15.03.2026

  • 10 Слабо

    2 13 Отговор
    Добре са направили,не ми пука нито за едните, нито за другите този конфликт отдавна не е актуален!

    10:41 15.03.2026

  • 11 Хахахаха

    11 17 Отговор
    Путлера - Офффффф лошо ми е!

    10:41 15.03.2026

  • 12 Хахахаха

    20 19 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А що? Кой се радваше на руските удари по Украйна вчера?

    10:42 15.03.2026

  • 13 БНА

    14 12 Отговор
    Думкане до последната нацюха. Ихорь, Микола, всичко на пържола.

    10:43 15.03.2026

  • 14 Васил

    17 16 Отговор
    Отишли са на гости при Иранските.

    10:43 15.03.2026

  • 15 да попитам

    21 5 Отговор
    А защо няма уточнение, че никоя сериозна световна медия не потвърждава това,
    освен ББС, която цитира Министерството на отбраната на Украйна - БЕЗ ПОТВЪРЖДЕНИЕ?

    Коментиран от #22

    10:44 15.03.2026

  • 16 Последния Софиянец

    20 5 Отговор

    До коментар #9 от "Владимир Путин, президент":

    Тези два кораба превозват газ от Кавказ за Варна.И не са потънали а са повредени.

    Коментиран от #20

    10:44 15.03.2026

  • 17 Механик

    4 17 Отговор
    Благи вести.

    10:44 15.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Бункерен лузър

    9 13 Отговор
    Това влиза в плана на Кремъл за 3 дневната "СВО" 😂...

    10:45 15.03.2026

  • 20 Владимир Путин, президент

    6 13 Отговор

    До коментар #16 от "Последния Софиянец":

    Аха....нептунче ги ухапало 😁

    10:45 15.03.2026

  • 21 Факти

    8 16 Отговор
    Германката Екатерина ако знаеше какъв срам ще бере Русия в Черно море никога нямаше да я изведе на него.

    Коментиран от #27

    10:45 15.03.2026

  • 22 Хм...

    8 11 Отговор

    До коментар #15 от "да попитам":

    Още чакаме потвърждение за крайцера масква, нали?

    10:47 15.03.2026

  • 23 Уточнете

    8 3 Отговор
    Кораби или курабии?

    10:47 15.03.2026

  • 24 Хахахахаха

    12 8 Отговор
    Поредната лъжа на факти, двата кораба са ударени, обаче и двата кораба са на вода, не са потънали, ама за 5 години укрите това са им победите, ударени кораби, ударени нефтозаводи, а на фронта губят територии и хора, 200 хиляди убити руснака срещу 1,7 млн убити украинци, но Украйна удря кораби и нефтозаводи хахахахха

    Коментиран от #38, #51

    10:48 15.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Бах мама му..

    8 13 Отговор
    Голяма беля си взе Путин с този война .Удари на камък. Сега няма излизане с достойнство и чест. Съветниците му в Сибир.

    Коментиран от #32, #33, #45

    10:48 15.03.2026

  • 27 Владимир Путин, президент

    4 11 Отговор

    До коментар #21 от "Факти":

    Само вметна че най-големия позор на Германия не е фашизма и пропиляната WW2, а създаването на Русия.
    Рюрик, Торвалд и Сигзмунд в гроба се въртят ☝️

    10:49 15.03.2026

  • 28 Ей това да си копейка е Божие наказание

    6 7 Отговор
    Абе ти го е.ш то вика обичам те.

    10:49 15.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 WRC шафьор

    3 4 Отговор
    А Горби 2.0 отново спи сладък сън!!!

    10:50 15.03.2026

  • 31 Ал Джазира

    3 4 Отговор
    САЩ разполагат с оръжие, което трябваше да остане секретно още десетилетие. И това променя ВСИЧКО в тази война.
    ВМС на САЩ ТОКУ-що ИЗПОЛЗВА ЛАЗЕРНО ОРЪЖИЕ В БОЙ ЗА ПЪРВИ ПЪТ В ИСТОРИЯТА.
    CENTCOM разпространи кадри от системата ХЕЛИОС, монтирана на разрушител край бреговете на Иран. Сваля дронове със СВЕТЛИНА.

    Коментиран от #48

    10:51 15.03.2026

  • 32 Руснаци

    7 6 Отговор

    До коментар #26 от "Бах мама му..":

    Путин не го мисли, той си печели войната, лека полека си взима неговото, нали знаеш тези земи след войната ще бъдат населени с руснаци, предприятията ще бъдат руски, парите които ще се печелят оттам ще отиват за Русия, притеснявай се за Украйна, работата отива на много зле за тях, може би само ще им остане Киев който ще бъде град - държава, ако все пак не решат и него да си го вземат

    Коментиран от #49

    10:51 15.03.2026

  • 33 Омазана ватенка

    1 4 Отговор

    До коментар #26 от "Бах мама му..":

    Така са се разбрали в Аляска.

    10:52 15.03.2026

  • 34 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    7 5 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    Това показва колко са жалки укрите.Нападения над фериботи,трамваи и квартални лафки.Искаш ли да се пипкаме🌈?

    Коментиран от #37

    10:53 15.03.2026

  • 35 Путлер е мушморок

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Путлер е най-слабият Президент в историята на Земята. И проклятие за Русия

    10:53 15.03.2026

  • 36 Хм Хм

    6 1 Отговор
    "Посочените кораби бяха основни елементи на така наречената Керченска фериботна линия и играеха една от ключовите роли в морската военна логистика на агресора."

    Това тероризъм ли е?

    10:54 15.03.2026

  • 37 Путин

    2 4 Отговор

    До коментар #34 от "Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ":

    Мушмурок съм веееее ахахахах

    Коментиран от #47

    10:54 15.03.2026

  • 38 хахаха

    3 4 Отговор

    До коментар #24 от "Хахахахаха":

    абе важното е да си поддържат бойния дух и да измъкват пари от партньорите, 4 ри години всеки ден от 100 руски дрона свалят 99 и сега са засипани с поръчки за помощ от сащ и израел

    Коментиран от #46

    10:54 15.03.2026

  • 39 Град Козлодуй

    1 5 Отговор
    Дано изплуват хората.

    10:54 15.03.2026

  • 40 руската мечка

    3 4 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце

    10:54 15.03.2026

  • 41 КОЙ РАЗПОРЕДИ ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ ?

    1 4 Отговор
    😂😂😂😂😂😂😂😂😂

    10:55 15.03.2026

  • 42 Ех Антония,ех Симеонова...!

    4 1 Отговор
    ,,Два руски корабИ..."

    10:55 15.03.2026

  • 43 Албански реотан

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    Още ли не си вдянал, че войната е световна и че ние сме на губещата страна?

    10:56 15.03.2026

  • 44 да питам

    2 3 Отговор
    А крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с руснаците бягащи от Сирия и Иран ?

    10:57 15.03.2026

  • 45 Да ти кажа честно...

    4 2 Отговор

    До коментар #26 от "Бах мама му..":

    И аз така си мислех, но все повече започвам да мисля, че Путин бавно си изпълнява целите. Показа лицето на ЕС,показа лицето и на САЩ, разедини НАТО, виждаме какво стана за Гренландия, Тръмп вчера разреши на всички да купуват петрол....и още и още,но не ми се пише.Путин никак не е губещият.

    10:57 15.03.2026

  • 46 Хахахахаха

    3 2 Отговор

    До коментар #38 от "хахаха":

    Много са жалки, 400 млрд в оръжия, милиони мобилизирани и се хвалят, че потапят кораби и нефтозаводи унищожават, аз не съм ги чул от 3 години да се похвалят нещо че са направили на фронта, то не бяха учения с английските и френските военни, то не бяха почваме контра настъпление и накрая новини от фронта няма, ама се хвалим че удряме кораби и нефтозаводи, нямам думи, толкова ми е тъжно

    10:57 15.03.2026

  • 47 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    3 1 Отговор

    До коментар #37 от "Путин":

    Аз и такива ги лазя🌈😉

    10:58 15.03.2026

  • 48 Питащ

    4 3 Отговор

    До коментар #31 от "Ал Джазира":

    При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и фалира за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?

    10:58 15.03.2026

  • 49 Владимир Путин, президент

    4 3 Отговор

    До коментар #32 от "Руснаци":

    "...Путин си печели войната..."

    Путин печели подигравките на целия свят и на самите руснаци. Войната отдавна е загубена, за някаква пабеда изобщо вече не иде реч. Пабеда с магарета и старо желязо се не кове ☝️

    10:58 15.03.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Факти

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "Хахахахаха":

    Украйна запази 80% от територията си срещу безкрайно по-голям противник. Това си е жива победа. За Русия вредите са безкрайно по-големи от ползите. Това е чиста загуба.

    10:59 15.03.2026

  • 52 си дзън

    1 3 Отговор
    Уточнение: Корабите не са потънали, а са малко охлузени. Малко тиксо, една боя
    и утре ще са като нови.

    11:00 15.03.2026

  • 53 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "стоян георгиев":

    Тази работа е за нас🥳

    11:02 15.03.2026

  • 54 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

