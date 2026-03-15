Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Вашингтон не смята, че военният конфликт с Иран ще се проточи с месеци

15 Март, 2026 18:37, обновена 15 Март, 2026 19:02

  • иран-
  • сащ-
  • война

Италиански дронове са унищожени в атакувана военна база в Кувейт. Ирански дрон е ударил петролна рафинерия в индустриалния град Ар Рувайс в Абу Даби

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Конфликтът между САЩ и Иран няма да продължи няколко месеца. Американските представители очакват военните действия да продължат до 1,5 месеца.

Това обяви днес Кевин Хасет, ръководител на Националния икономически съвет на Белия дом, предава агенция ТАСС.

''Няма да продължи месеци''. Екипът на президента (Доналд) Тръмп ни информира, че ще продължи между четири и шест седмици, а всичко започна преди две седмици и ние сме изпреварили графика'', заяви той в интервю за Fox News.

На 28 февруари САЩ и Израел започнаха военна операция срещу Иран. Големи ирански градове, включително Техеран, бяха ударени. Белият дом оправда атаката, позовавайки се на ракетни и ядрени заплахи, за които се твърди, че идват от Техеран. Корпусът на гвардейците на Ислямската революция обяви мащабна ответна операция, атакувайки цели в Израел. Цели на САЩ в Бахрейн, Йордания, Катар, Кувейт, ОАЕ и Саудитска Арабия също бяха ударени. Ударите срещу Иран убиха върховния лидер аятолах Али Хаменей и други ключови фигури в ръководството на Ислямската република.

Военната база в Кувейт, където са разположени американски и италиански военнослужещи, беше атакувана вчера от дронове.

В резултат на атаката са унищожени италианските дронове, които са съхранявани там за оперативни мисии. Това съобщи днес Министерството на отбраната на Италия, съобщава LBC.

От Министерството на отбраната на страната поясняват, че базата ''Али Ал-Салем'' в Кувейт, където са разположени американски и италиански военен персонал и техника, е била ударена.

В резултат на атаката е повреден оръжеен хангар, а дроновете вътре в него са били унищожени.

Министерството на отбраната не уточни какъв е произхода на дрона, ударил базата.

Припомняме, че вчера два дрона удариха военновъздушната база ''Ахмед Ал-Джабер'' в Кувейт.

Ирански дрон е ударил петролна рафинерия в индустриалния град Ар Рувайс в Абу Даби. Според властите на емирството, аварийните служби гасят пожара, възникнал в резултат на атаката, предава APA.

''Пожарът, който избухна в една от петролните рафинерии в Ар Рувайс в резултат на удар с дрон, е овладян. Пожарните екипи в момента работят за овладяване на пламъците. Няма жертви'', се казва в изявление на пресслужбата на емирството Абу Даби.

На 28 февруари Иран започна да нанася удари, включително срещу ОАЕ, след като САЩ и Израел започнаха военна операция срещу Ислямската република. Корпусът на гвардейците на Ислямската революция обяви мащабна операция за ответни действия, атакувайки цели в Израел. Ударени бяха и американски цели в Бахрейн, Йордания, Катар, Кувейт и Саудитска Арабия.

Продължаващият конфликт сериозно застраши енергийната инфраструктура и морския транспорт в региона. Цените на петрола скочиха на световните пазари поради засиленото напрежение в сигурността около Ормузкия проток, което накара няколко страни да посъветват гражданите си да напуснат региона.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Верно?

    26 1 Отговор
    Ама нали беше само за 4 дни!?

    18:46 15.03.2026

  • 2 Бендида

    34 1 Отговор
    Не Вашингтон, а Тръмп, човекът определено не е добре. Заприличал е на наш Борисов - сутрин каже едно, вечер друго, на следващия ден не помни въобще какво е казал....:)))

    Коментиран от #13

    18:46 15.03.2026

  • 3 ,000000000

    21 2 Отговор
    Държавите от Залива „преоценяват зависимостта си от САЩ“ и обмислят споразумения за сигурност с Иран
    Войната накара държавите от Персийския залив да преоценяват както зависимостта си от САЩ по отношение на собствената си сигурност, така и перспективата в крайна сметка да ангажират Техеран в нови регионални споразумения за сигурност, съобщи Ройтерс.

    18:48 15.03.2026

  • 4 не уточни какъв е произхода на дрона

    19 1 Отговор
    какъв да е
    шахед от тез дето зелкови се хвалят че ги прехващат
    и се предложиха ама тръмп ги отряза навлеците

    18:50 15.03.2026

  • 5 Митре

    21 1 Отговор
    Не смятат, ама скоро ще им се наложи!...Това не е Венецуела!

    Коментиран от #6

    18:51 15.03.2026

  • 6 Българин

    17 1 Отговор

    До коментар #5 от "Митре":

    Дискомбобулаторът (тайното оръжие) на Тръмп явно работи само във Венецуела. В Иран не работи.

    18:55 15.03.2026

  • 7 китайски балон

    16 2 Отговор
    Разбира се, кви месеци години, години... Пред БайДончо има два избира бърз позор или бавен позор!

    18:56 15.03.2026

  • 8 Ехааааааа

    16 2 Отговор
    Абе преценките на краварите и ционистите излязоха накриво !!!!! И сега да ги видим какво ще правят и как ще се измъкнат от тоя капан който сами си направиха !!!!

    18:57 15.03.2026

  • 9 Те и руснаците имаха график

    3 12 Отговор
    За броени дни ли, седмици ли, то стана години. Та и графика на САЩ и Израел дето го преизпълняват , като петилетка при социализма ..Ще станат за смях. Лошото е , че обикновените хора , тепърва ще страдат .

    19:00 15.03.2026

  • 10 Хи хи хи . Голям майтап !

    15 1 Отговор
    Краварите със тая война която предизвикаха заедно със аверите си ционисти .....спукаха гума !!!!

    19:00 15.03.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 2 Отговор
    ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИЗРАЕЛСКОТО ПВО ПАДНА
    ОТ 95% НА
    САМО 30% СЛЕД КАТО ИРАНЦИТЕ УНИЩОЖИХА СУМА СИ РАДАРИ
    ..... ДЪЛГАТА РЪКА НА КРЕМЪЛ ТРИЧА БОГОХУЛНИЦИТЕ:)

    19:02 15.03.2026

  • 12 Сталин

    17 1 Отговор
    Чакай малко нали оранжевия Шломо клоун ни обясняваше колко е велика американската армия,супер -дупер яка,а сега реват на другите негодници да им помагат ,след като Иран им начупи играчките във залива и разби мутрите на кошерните плъхове,НАТО са страхливи кучета които никога не се бият като мъже а само бомбят жени и деца

    19:02 15.03.2026

  • 13 Дедо

    12 1 Отговор

    До коментар #2 от "Бендида":

    То тръмп ми напомня на моя зет които има жълта книжка .....никога не е виновен , всички са му криви , никой не го е разбрал какво искал да каже !!!

    19:03 15.03.2026

  • 14 хаха

    4 10 Отговор
    2-3 месеца да се стрелят поне. Да вземат и путлер и байганьовците също.

    Измет при измет отива. Това е правилото.

    19:03 15.03.2026

  • 15 Владимир Путин, президент

    3 9 Отговор
    Това много напомня началото на светкавичната СВО и Киев Два дня, таварищи ☝️😁

    19:04 15.03.2026

  • 16 гост

    12 1 Отговор
    Той и Хитлер смяташе да разгроми СССР за 6 седмици /1,5 месеца/................

    19:05 15.03.2026

  • 17 Сталин

    14 1 Отговор
    Иран ще продължи войната докато терористичните режимите в САЩ и исраhell не се сменят и краварите и кошерните терористи не платят един трилион репарации

    Коментиран от #23

    19:05 15.03.2026

  • 18 Русия и Китай

    1 9 Отговор
    ще воюват до последния иранец джахидист!

    19:05 15.03.2026

  • 19 Той и няма право на месеци

    8 0 Отговор
    Има максимум 60 дена право да воюва без одобрение от конгреса.

    19:07 15.03.2026

  • 20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 1 Отговор
    ЕДИН МНОГО ЧЕРНОГЛЕДЕЦ - АМЕРИКАНСКИ СПЕЦИАЛИСТ ПО ВОЙНАТА
    . .
    КАЗА ПЕСИМИСТИЧНО ЧЕ КИТАЙ МОЖЕЛ ДА ПРОИЗВЕЖДА ПО 1 МИЛИОН ДРОНОВЕ НА МЕСЕЦ
    ...... КОИТО БИЛИ КАЛАШНИКА НА 21 ВЕК :)

    19:08 15.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Володимир Зеленски, президент

    2 8 Отговор

    До коментар #17 от "Сталин":

    Подържам....
    Руските пишман-окупатори също трябва се приберат домой и голодрания ру3ки народ почне изплаща 10 трлн $ Репарации. Да им имам и президента на тия манголи, дето живи ги закопа ☝️😄

    Коментиран от #37

    19:09 15.03.2026

  • 24 Хм...

    9 0 Отговор
    Ми то както е тръгнало след месец петрола верно ще удари $200, а цените на колонките в пiHд0cTaH $6. И те тогава като нищо ще видим опити за отцепване на Тексас, Калифорния, Аляска и т.н.
    Изобщо, оказа се, че инфантилния идиот тръмп е по зле дори и от бай дъно и камилата а не мислех, че е възможно.

    Коментиран от #36

    19:10 15.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 12345678

    2 0 Отговор
    САЩ постигна това което искаше.

    Вниманието на света вече не е насочено около кризата в Газза.

    Светът вече е зает със Собствената Енергийна Криза за всяка страна по отделно.

    19:10 15.03.2026

  • 27 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 0 Отговор
    А НЯКЪДЕ В ИРАН ,
    ВОЛНОНАЕМНИЯ РАБОТНИК ВАСИЛИЙ ИРАНИ - МУЗИКАНТ
    .....
    ПУСКА СЛЕДВАЩИЯ ДРОН :)

    19:11 15.03.2026

  • 28 Русия Ванка

    3 1 Отговор
    Като дойдат руснаците,ще ви изгонят за три дни,като в Сирия!

    19:12 15.03.2026

  • 29 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 1 Отговор
    ИНТЕРЕСЕН Е ВЪПРОСА ,
    СЛЕД КАТО 50 000 СЕВЕРНОКОРЕЙСКИ ЮНАЦИ
    МИНАХА ПРЕЗ АДА НА СВО ,
    ЗА КОЛКО ДНИ МОГАТ ДА ПРЕВЗЕМАТ СЕУЛ,
    ЧЕ АМЕРИКАНЦИТЕ ИЗТЕГЛИХА ОТ ТАМ ОРЪЖИЯТА
    И ГИ ПРАТИХА В ИЗРАЕЛ :)
    ЗА УЖАС НА ЮЖНОКОРЕЙСКИТЕ ИМ СЪЮЗНИЦИ:)

    Коментиран от #31

    19:14 15.03.2026

  • 30 Хронологията

    4 2 Отговор
    2 седмици
    4 седмици
    5-6 седмици
    1,5 месеца
    1,5 години
    Мелания вдовица и за чий беше всичко?!?

    Коментиран от #32

    19:17 15.03.2026

  • 31 Дякон Унуфрий Араллампиев

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Средата на Април ще видим Китай ще излезе на сцената Ким ще може да си проба играчките

    Коментиран от #35

    19:20 15.03.2026

  • 32 Русофил

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "Хронологията":

    Пиши на Путич хронологията,а после бегом при Бащицата на фронта

    19:20 15.03.2026

  • 33 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    СПОРЕД РОЙТЕРС
    ФРЕНСКИТЕ ДИПЛОМАТИ ОТИШЛИ В МОСКВА ,
    ТРОПНАЛИ С КРАК И ПОИСКАЛИ МОСКВА ДА ВИ ВКЛЮЧИ В ПРЕГОВОРИТЕ ЗА 404
    .....
    А РУСКИЯ ЗАМ.МИНИСТЪР УШАКОВ ДИРЕКТНО ГИ ПРАТИЛ БЕЗ ПРОЧИЕ ДА СИ ХХХХ
    ......
    ЗА ПЪРВИ ПЪТ РУСКИ ДИПЛОМАТ ДА НЕ ИЗПОЛЗВА ДИПЛОМАТИЧЕ ЕЗИК .. СКАНДАЛ :)

    19:20 15.03.2026

  • 34 демократ

    2 0 Отговор
    А бе къде е на Радка завода на насРайн метал?

    19:21 15.03.2026

  • 35 Русофил

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Ще ги пробва в задния ти двор

    19:21 15.03.2026

  • 36 САЩ ИМАТ 35 ТРИЛИОНА ДЪЛГ

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Хм...":

    Единствения начин да го оправят огромна инфлация и петрола да стане по 800 долара барела

    19:22 15.03.2026

  • 37 Вова

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Володимир Зеленски, президент":

    Виж къде ме ухапал пителя 🐓,репарации чакай на 30 Февруари 😂😂😂 !

    19:34 15.03.2026

  • 38 Атлантик

    0 0 Отговор
    Колкото и да се проточи тази война чалмите ще бъдат размазани, а копейките ще има време, и да фантазират и да мяукат.

    19:35 15.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания