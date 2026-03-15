Вашингтон не смята, че военният конфликт с Иран ще се проточи с месеци

Конфликтът между САЩ и Иран няма да продължи няколко месеца. Американските представители очакват военните действия да продължат до 1,5 месеца.
Това обяви днес Кевин Хасет, ръководител на Националния икономически съвет на Белия дом, предава агенция ТАСС.
''Няма да продължи месеци''. Екипът на президента (Доналд) Тръмп ни информира, че ще продължи между четири и шест седмици, а всичко започна преди две седмици и ние сме изпреварили графика'', заяви той в интервю за Fox News.
На 28 февруари САЩ и Израел започнаха военна операция срещу Иран. Големи ирански градове, включително Техеран, бяха ударени. Белият дом оправда атаката, позовавайки се на ракетни и ядрени заплахи, за които се твърди, че идват от Техеран. Корпусът на гвардейците на Ислямската революция обяви мащабна ответна операция, атакувайки цели в Израел. Цели на САЩ в Бахрейн, Йордания, Катар, Кувейт, ОАЕ и Саудитска Арабия също бяха ударени. Ударите срещу Иран убиха върховния лидер аятолах Али Хаменей и други ключови фигури в ръководството на Ислямската република.
Военната база в Кувейт, където са разположени американски и италиански военнослужещи, беше атакувана вчера от дронове.
В резултат на атаката са унищожени италианските дронове, които са съхранявани там за оперативни мисии. Това съобщи днес Министерството на отбраната на Италия, съобщава LBC.
От Министерството на отбраната на страната поясняват, че базата ''Али Ал-Салем'' в Кувейт, където са разположени американски и италиански военен персонал и техника, е била ударена.
В резултат на атаката е повреден оръжеен хангар, а дроновете вътре в него са били унищожени.
Министерството на отбраната не уточни какъв е произхода на дрона, ударил базата.
Припомняме, че вчера два дрона удариха военновъздушната база ''Ахмед Ал-Джабер'' в Кувейт.
Ирански дрон е ударил петролна рафинерия в индустриалния град Ар Рувайс в Абу Даби. Според властите на емирството, аварийните служби гасят пожара, възникнал в резултат на атаката, предава APA.
''Пожарът, който избухна в една от петролните рафинерии в Ар Рувайс в резултат на удар с дрон, е овладян. Пожарните екипи в момента работят за овладяване на пламъците. Няма жертви'', се казва в изявление на пресслужбата на емирството Абу Даби.
На 28 февруари Иран започна да нанася удари, включително срещу ОАЕ, след като САЩ и Израел започнаха военна операция срещу Ислямската република. Корпусът на гвардейците на Ислямската революция обяви мащабна операция за ответни действия, атакувайки цели в Израел. Ударени бяха и американски цели в Бахрейн, Йордания, Катар, Кувейт и Саудитска Арабия.
Продължаващият конфликт сериозно застраши енергийната инфраструктура и морския транспорт в региона. Цените на петрола скочиха на световните пазари поради засиленото напрежение в сигурността около Ормузкия проток, което накара няколко страни да посъветват гражданите си да напуснат региона.
6 Българин
До коментар #5 от "Митре":Дискомбобулаторът (тайното оръжие) на Тръмп явно работи само във Венецуела. В Иран не работи.
18:55 15.03.2026
13 Дедо
До коментар #2 от "Бендида":То тръмп ми напомня на моя зет които има жълта книжка .....никога не е виновен , всички са му криви , никой не го е разбрал какво искал да каже !!!
19:03 15.03.2026
