Тествахме най-скъпата Dacia - 4x4, хибрид, автоматик и фабрична АГУ

Румъния. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.

Когато за първи път чухме за комбинацията между хибрид, фабрична газ (LPG), автоматична трансмисия и електрическо 4х4, признаваме – повдигнахме вежди. Още повече, че такова предложение идва от румънците от Dacia. Е, след около 1000 километра зад волана на новия флагман на Dacia, скептицизмът ни изчезна някъде по средата на Дунав мост. Тази версия на Bigster не е просто „по-голям Duster“; той е заявка за нов стандарт в практичността.

Румънците наистина са нацелили десетката! Докато останалите производители се чудят как да ни вкарат в електрическия калъп, Dacia извади асо от ръкава си. Bigster Hybrid-G 150 4x4 събира в едно трите свята: икономията на пропан-бутана, ефективността на хибрида и сигурността на двойното предаване. Към това добавяме и автоматична трансмисия и получаваме всичко от което имаме нужда. Но дали този „микс“ работи в реалния живот се опитахме да разберем по пътя от София до Румъния и обратно.

Екстериор

На живо колата изглежда внушително, но не различно от другите версии, за които вече сме ви разказвали подробно. Определено е по-зряла от по-малкия си събрат. Предната част е доминирана от новата идентичност на марката с „Y“-образни светлини, а широките калници и протекторите от Starkle (рециклиран пластмасов материал) му придават вид на машина, която не се страхува да се изцапа. С дължина от близо 4.60 метра, Bigster стои стабилно на пътя и излъчва една такава спокойна увереност, присъща на по-скъпите SUV модели.

Интериор

Вътре първото, което ни направи впечатление, е тишината и обемът. Таблото е функционално, с 10-инчов мултимедиен дисплей, който работи изненадващо плавно. Материалите са здрави и лесни за почистване, но евтини и това донякъде им личи – типично за марката, но сглобката е осезаемо по-добра от всичко, което сме виждали от Dacia досега. Седалките издържаха теста на 6-часовия преход до Румъния без да ни заболят гърбовете, а мястото за краката на задния ред е направо „царско“, но всичко това е идентично и с другите версии на Bigster.

Двигател и трансмисия

Новостите на Dacia Bigster Hybrid-G 150 4x4 започват под капака. Там работи 1.2-литров, 3-цилиндров турбомотор, който действа в синхрон с 48-волтова мека хибридна система и – тук е интересното – електрически мотор на задния мост. Така този силов тракт се превръща в своеобразен хибрид, който за разлика от меките хибриди може да се движи и само на ток. Системната мощност на тракта е 150 к.с., а въртящият монет се предава през нова автоматична трансмисия. Системата Hybrid-G е уникална, защото в нея е интегрината и фабрична LPG инсталация, която се включва директно в хибридния цикъл.

За основната (предна) трансмисия при модела Hybrid-G 150 4x4, инженерите са заложили на 6-степенна автоматична кутия с двоен съединител (EDC). За разлика от някои по-малки модели, тук се използват „мокри“ съединители (потопени в маслена баня). Това е изключително важно за SUV сегмента, тъй като мокрият съединител отвежда топлината много по-ефективно. Това прави колата далеч по-издръжлива, както в тежка пресечена местност, така и при пълзене в задръствания или при теглене на ремарке, където „сухите“ варианти често прегряват.

Още по-интересното обаче е при задния мост. Там няма стандартен съединител в познатия смисъл. Електрическият мотор е куплиран с иновативна 2-степенна редукторна кутия, която разполага с т.нар. „изключващ се съединител“ (dog clutch). Неговата роля не е да приплъзва, а механично да отделя задния мост от движението, когато карате само на предно предававане по магистрала. Така се елиминират напълно паразитните триения и съпротивлението на електромотора, което е тайната и зад този рекорден автономен пробег.

И за да бъде пълна картината на пътното поведение, трябва да обърнем внимание на контролния панел Terrain Control. Тук Bigster предлага шест софтуерни профила, които променят „характера“ на автомобила с едно завъртане на селектора и определено не са само маркетингов трик, като е при моделите на Peugeot, които на всичкото отгоре са и само с предно предаване: При Bigster Hybrid-G 150 4x4 те са:

Auto: Тук колата мисли вместо вас, оптимизирайки сцеплението между предния и задния мост според пътната настилка.

Eco: Режимът, който ни помогна да постигнем рекордния пробег, като ограничава работата на климатика и омекотява реакцията на педала на газта.

Snow: Идеален за зимните проходи; тук електронната стабилизираща система (ESC) е много по-бдителна, за да предотврати поднасяне.

Mud/Sand: Позволява контролирано превъртане на гумите, за да се „изхвърли“ калта от грайфера и да се намери твърда почва.

Off-Road: Максимизира проходимостта чрез постоянно разпределение на въртящия момент към задния електромотор, симулирайки работата на блокируем централен диференциал.

Hill Descent Control: При стръмни спускания системата поддържа постоянна скорост между 3 и 30 км/ч, позволявайки на водача да се концентрира единствено върху управлението на волана.

Ходови характеристики

На асфалт: Излизайки от София, този Bigster ни изненада с возията си. Окачването е настроено по-скоро към комфорт, поглъщайки неравностите по „Хемус“ без излишни трусове. В града хибридната система работи отлично – до 60% от времето в трафика се движихме на ток, което свали разхода на гориво с близо 30%.

Извън пътя: Когато стъпихме в т.нар. пресечена местност, електрическото 4х4 показа на какво е способно. Тъй като задната ос се задвижва от електромотор, няма нужда от тежък карданен вал. Реакцията е мигновена. При преминаване през кални участъци и рохкав сняг, въртящият момент се дозира прецизно, предотвратявайки затъването. Колата се усеща лека и повратлива, въпреки размерите си.

Естествено тази кола, колкото и иновативна да е, си има своите недостатъци. Един такъв е при нуждата от рязко доускорение за изпреварване на асфалт. Системата има отчетлив лаг в началото, но впоследствие, когато "поеме", мощта е повече от достатъчна.

Автономен пробег: Това е най-големият коз. С пълен бензинов резервоар (50 литра) и пълна бутилка LPG (50 литра), Bigster ни позволи да изминем целия маршрут до Румъния и обратно без нито едно спиране за презареждане. На хартия общият пробег е 1500 км – постижение, което кара дори модерните дизели да се засрамят. На практика нещата са близки, като разходът на газ на магистрала с максимално разрешената скорост от 140 км/ч бе точно 10 литра на 100 километра. На бензин разходът е доста по-нисък и като прибавим частичното предвижване в града на ток, то реално този автомобил може да измине над 1 300 километра без зареждане.

Плюсове:

Невероятен пробег: Комбинацията от две горива и хибрид е гениална за пътешественици.

Икономия: Разходите за гориво на 100 км са едни от най-ниските в сегмента благодарение на фабричната газова уредба.

Пространство: Истински семеен SUV с огромен багажник.

Електрическо 4х4: Бърза реакция и по-ниско тегло на системата.

Минуси:

Динамика при висока скорост: При изпреварване на магистрала с над 130 км/ч, малкият двигател се чува осезаемо.

Лаг при доускорение, който забавя изпреварванията.

Твърда пластмаса: Въпреки подобренията, на някои места в купето все още има твърди повърхности.

Цена и заключение

Цената за Dacia Bigster Hybrid-G 150 4x4 започва от 29 190 евро и достига до 30 690 евро с ДДС. Да, това е най-скъпата Dacia досега, но тя предлага пакет, който конкуренцията просто няма и в същото време е по-евтина от преките си конкуренти. Така, че ако търсите автомобил, с който да прекосите континента, без да робувате на цената на бензина или чакането на зарядни станции, това определено е избор, на който трябва да обърнете внимание.