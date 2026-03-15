Арагчи: Тръмп воюва за забавление, но така обяви война и на собствения си народ

Американската и израелската агресия срещу Иран е наложена както на иранския, така и на американския народ.

Това заяви иранският външен министър Абас Арагчи, който обвини съветниците на американския президент Доналд Тръмп, че са отговорни за кръвопролитията в Ислямската република.

„Казаха ми, че семейството на американския войник, убит в умишлената война срещу Иран, разчита на дарения от обществени организации. Тъй като справедлива и равноправна сделка беше възможна, тези, които са дали лоши съвети на американския президент, са отговорни за кръвопролитията. Тази война беше наложена както на американците, така и на иранците“, пише Арагчи в X, цитирайки публикация на The New York Times.

Желанието на американския президент Доналд Тръмп за забавление води до смъртни случаи по време на американско-израелската военна операция срещу Иран, отбеляза Арагчи.

„Хора биват убивани просто защото президентът Тръмп иска да се забавлява“, каза той. „Това е, което той каза, когато потапяха кораби и атакуваха различни райони - че това е просто забавление“, обясни иранският външен министър.

„И министърът на отбраната на САЩ каза, че няма да има милост. Това наистина е военно престъпление. Дори самото казване на подобно нещо е военно престъпление. Това е война, започната по заповед на американския президент Тръмп. И ние ще продължим да се защитаваме“, подчерта Арагчи.

Той заяви, че четиримата американски граждани, задържани в затвора Евин в Техеран, са в безопасност. Ситуацията може да се промени само ако Израел или САЩ решат да ударят затвора.

„Ако САЩ и Израел не атакуват нашите затвори, вярвам, че те са в безопасност“, каза той в интервю за телевизия CBS в отговор на въпрос по темата.

През юни 2025 г. затворът беше ударен от израелски въздушен удар, като някои от помещенията му бяха повредени.

Логистичният център на посолството на САЩ в Ирак, разположен близо до международното летище в Багдад, е бил ударен от ракетна атака, според телевизия Ал Хадат.

Според негова информация, в района на летището се случват експлозии.

Ударите срещу столицата на ОАЕ стават все по-редки, не повече от един на ден, съобщи очевидец пред ТАСС.