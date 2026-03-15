Арагчи: Тръмп воюва за забавление, но така обяви война и на собствения си народ

15 Март, 2026 18:07, обновена 15 Март, 2026 19:01 2 745 23

Задържаните в Иран американци са в безопасност, увери иранският външен министър

Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американската и израелската агресия срещу Иран е наложена както на иранския, така и на американския народ.

Това заяви иранският външен министър Абас Арагчи, който обвини съветниците на американския президент Доналд Тръмп, че са отговорни за кръвопролитията в Ислямската република.

„Казаха ми, че семейството на американския войник, убит в умишлената война срещу Иран, разчита на дарения от обществени организации. Тъй като справедлива и равноправна сделка беше възможна, тези, които са дали лоши съвети на американския президент, са отговорни за кръвопролитията. Тази война беше наложена както на американците, така и на иранците“, пише Арагчи в X, цитирайки публикация на The New York Times.

Желанието на американския президент Доналд Тръмп за забавление води до смъртни случаи по време на американско-израелската военна операция срещу Иран, отбеляза Арагчи.

„Хора биват убивани просто защото президентът Тръмп иска да се забавлява“, каза той. „Това е, което той каза, когато потапяха кораби и атакуваха различни райони - че това е просто забавление“, обясни иранският външен министър.

„И министърът на отбраната на САЩ каза, че няма да има милост. Това наистина е военно престъпление. Дори самото казване на подобно нещо е военно престъпление. Това е война, започната по заповед на американския президент Тръмп. И ние ще продължим да се защитаваме“, подчерта Арагчи.

Той заяви, че четиримата американски граждани, задържани в затвора Евин в Техеран, са в безопасност. Ситуацията може да се промени само ако Израел или САЩ решат да ударят затвора.

„Ако САЩ и Израел не атакуват нашите затвори, вярвам, че те са в безопасност“, каза той в интервю за телевизия CBS в отговор на въпрос по темата.

През юни 2025 г. затворът беше ударен от израелски въздушен удар, като някои от помещенията му бяха повредени.

Логистичният център на посолството на САЩ в Ирак, разположен близо до международното летище в Багдад, е бил ударен от ракетна атака, според телевизия Ал Хадат.

Според негова информация, в района на летището се случват експлозии.

Ударите срещу столицата на ОАЕ стават все по-редки, не повече от един на ден, съобщи очевидец пред ТАСС.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    50 8 Отговор
    Иран надигра САЩ и Израел и в полето на общественото мнение !!! Говедарите и ционистите са агресорите, а Иран е в правото си !!!

    Коментиран от #16

    18:10 15.03.2026

  • 2 гост

    36 4 Отговор
    Те американците си думнаха кулите и си убиха към 3 000 граждани за да създадат казус белли, че сега 4 човека ли няма да жертват със същата цел!

    18:12 15.03.2026

  • 3 И Киев е Руски

    11 7 Отговор
    Бесило няма те ли?

    Коментиран от #4

    18:13 15.03.2026

  • 4 Котарако

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "И Киев е Руски":

    С кранове се работи там .

    18:16 15.03.2026

  • 5 Свършиха ли крановете

    4 2 Отговор
    че още ги храните?

    18:16 15.03.2026

  • 6 И Киев е Руски

    11 3 Отговор
    Владимир Путин жъне плодовете на войната в Иран.

    18:20 15.03.2026

  • 7 свидетел

    12 2 Отговор
    добрият американец е като добрия индианец .

    18:30 15.03.2026

  • 8 ОБЩЕСТВЕНА ТАЙНА

    6 1 Отговор
    Вижте сега, да започнем с това -
    те всички са М А С О Н И!

    Което означава, всички са посветени в ка.666.а.ла, на всички са им преобърнали половете още като деца. Момиченцата ги отглеждат с тестостерон и хормони на растежа, момчетата с женски хормони и пубер блокери. Те всички лъжат за пола си, вие очаквате да ви кажат истината за нещо друго. Те всички са заедно по време на са7а.нин.ските ор.г.ии и жерт.во.при...ния.
    Няма различни партии, те всички са ЗАЕДНО СРЕЩУ НАС.

    19:07 15.03.2026

  • 9 Ка.6а.ли.стите

    2 2 Отговор
    Жената на сина му, представящ се за "Иванка" му е хендлърът. Малка шапчица и женичка, която го играе "мъж". Всички са крип.т0.евреи.

    19:09 15.03.2026

  • 10 🌠ПРЕДСКАЗАНИЕ:☄

    6 9 Отговор
    Израел ще стане "Содом и Гомор" - епизод 2.
    Ще хукнат към събратятата си в Украйна.
    Ще искат света да им помогне да си изградят Нова държава (разбирайте - светът да плати).Ще го играят "жертви"
    Новата държава ще възкръсне от руините на Украйна и пак ще бъде с Хазарската тъмга за герб. Ще я нарекат - "Новият Небесен Йерусалим"
    Ще разбият мира и спокойствието на околоните държави и ще ги разцепят. Цели 7 държави ще граничат с тях.

    19:09 15.03.2026

  • 11 Българин

    8 2 Отговор
    След началото на войната за умиротворяване на Иран, подкрепата за Тръмп в САЩ стигна невиждани висоти и почти се изравни с тази на Путин в Русия!

    19:13 15.03.2026

  • 12 Красимир

    8 1 Отговор
    Тия са по-зле в кратуните и от нашите, заблудени русофили. 😂

    19:18 15.03.2026

  • 13 Баджанак Теофилакт

    6 1 Отговор
    Чалма,не се грижи за другите, избихте десетки хиляди от своя народ,спряхте им тока и нета, бедност и глад,а елита ви трупа милиарди. Оранжевия ще ви погребе до един. И заслужено

    19:20 15.03.2026

  • 14 Мишел

    2 5 Отговор
    Един час след много тежките американски бомбардировки днес срещу военните обекти на Иран на остров Харт, ударените обекти на ПВО там са възстановени и функционират. . Това означава, че оръжията и войниците са били в подходящи укрития

    Коментиран от #17, #20

    19:20 15.03.2026

  • 15 Хм...

    2 3 Отговор
    Разни специалисти, включително американски, които би трябвало да си познават добре работата твърдят, че на инфантилния идиот тръмп му остава около месец. Както е тръгнало някъде тогава петрола верно ще удари $200, а цените на колонките в пiHд0cTaH $6. И те тогава като нищо ще видим опити за отцепване на Тексас, Калифорния, Аляска и т.н.
    Изобщо, оказа се, че инфантилния идиот тръмп е по зле дори и от бай дъно и камилата а не мислех, че е възможно.

    19:21 15.03.2026

  • 16 Температурен Темерут

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Явно обичаш ре.зани салами а вмирисана св.иньо

    19:21 15.03.2026

  • 17 Дон пеперонев

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Мишел":

    Да те клец.ат резаните трол . Хахаха оранжевия е бог а биби е неговия пророк. Ще затрият чал.мите ,спи спокойно

    19:24 15.03.2026

  • 18 Вулволинов

    1 0 Отговор
    Ша ви цо.мбат хамериканците както цо.мбиха садам. Тая еффтина пропаганда върви само в просия

    19:26 15.03.2026

  • 19 Гарлочиков

    1 1 Отговор
    Нещо се криете в дупките а свинчета. Силни сте само в нета. Оранжевия ви е сложил мишени и знае къде сте. Да не четем утре че Арагчи е убит. Хахаха.

    19:28 15.03.2026

  • 20 Хм...

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Мишел":

    На Харт беше ударена само една писта. С две бомби, кратерите бяха по около метър. Иранците даже забравиха вече, че са ги оправили.
    А инфантилния идиoт тръмп поне засега не смее да пипа повече по Харт защото иранците казаха, че ще изтърбушат ВСИЧКИ енергийни и инфраструктурни обекти с американско участие на арабския полуостров.

    Коментиран от #22

    19:29 15.03.2026

  • 21 Тити

    0 0 Отговор
    Цялата война е за контрола на Иранският петрол а не за някакви ядрени програми. До седмица когато има контрол до Иранските портове ще определя на кой и къде да продав а Иранците ще останат без основният си приток на пари.

    19:31 15.03.2026

  • 22 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Хм...":

    Атаката е била днес и е най сериозната атака на САЩ от началото на тези военни действия.

    19:34 15.03.2026

  • 23 ТРЪМ ВОЮВА ЗАЩОТО Е ШАНТАЖИРАН

    0 0 Отговор
    От Биби със филмите от Епщайн фермите.

    19:35 15.03.2026

