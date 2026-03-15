Арагчи: Тръмп воюва за забавление, но така обяви война и на собствения си народ

Американската и израелската агресия срещу Иран е наложена както на иранския, така и на американския народ.
Това заяви иранският външен министър Абас Арагчи, който обвини съветниците на американския президент Доналд Тръмп, че са отговорни за кръвопролитията в Ислямската република.
„Казаха ми, че семейството на американския войник, убит в умишлената война срещу Иран, разчита на дарения от обществени организации. Тъй като справедлива и равноправна сделка беше възможна, тези, които са дали лоши съвети на американския президент, са отговорни за кръвопролитията. Тази война беше наложена както на американците, така и на иранците“, пише Арагчи в X, цитирайки публикация на The New York Times.
Желанието на американския президент Доналд Тръмп за забавление води до смъртни случаи по време на американско-израелската военна операция срещу Иран, отбеляза Арагчи.
„Хора биват убивани просто защото президентът Тръмп иска да се забавлява“, каза той. „Това е, което той каза, когато потапяха кораби и атакуваха различни райони - че това е просто забавление“, обясни иранският външен министър.
„И министърът на отбраната на САЩ каза, че няма да има милост. Това наистина е военно престъпление. Дори самото казване на подобно нещо е военно престъпление. Това е война, започната по заповед на американския президент Тръмп. И ние ще продължим да се защитаваме“, подчерта Арагчи.
Той заяви, че четиримата американски граждани, задържани в затвора Евин в Техеран, са в безопасност. Ситуацията може да се промени само ако Израел или САЩ решат да ударят затвора.
„Ако САЩ и Израел не атакуват нашите затвори, вярвам, че те са в безопасност“, каза той в интервю за телевизия CBS в отговор на въпрос по темата.
През юни 2025 г. затворът беше ударен от израелски въздушен удар, като някои от помещенията му бяха повредени.
Логистичният център на посолството на САЩ в Ирак, разположен близо до международното летище в Багдад, е бил ударен от ракетна атака, според телевизия Ал Хадат.
Според негова информация, в района на летището се случват експлозии.
Ударите срещу столицата на ОАЕ стават все по-редки, не повече от един на ден, съобщи очевидец пред ТАСС.
4 Котарако
До коментар #3 от "И Киев е Руски":С кранове се работи там .
18:16 15.03.2026
5 Свършиха ли крановете
18:16 15.03.2026
6 И Киев е Руски
18:20 15.03.2026
те всички са М А С О Н И!
Което означава, всички са посветени в ка.666.а.ла, на всички са им преобърнали половете още като деца. Момиченцата ги отглеждат с тестостерон и хормони на растежа, момчетата с женски хормони и пубер блокери. Те всички лъжат за пола си, вие очаквате да ви кажат истината за нещо друго. Те всички са заедно по време на са7а.нин.ските ор.г.ии и жерт.во.при...ния.
Няма различни партии, те всички са ЗАЕДНО СРЕЩУ НАС.
19:07 15.03.2026
10 🌠ПРЕДСКАЗАНИЕ:☄
Ще хукнат към събратятата си в Украйна.
Ще искат света да им помогне да си изградят Нова държава (разбирайте - светът да плати).Ще го играят "жертви"
Новата държава ще възкръсне от руините на Украйна и пак ще бъде с Хазарската тъмга за герб. Ще я нарекат - "Новият Небесен Йерусалим"
Ще разбият мира и спокойствието на околоните държави и ще ги разцепят. Цели 7 държави ще граничат с тях.
15 Хм...
Изобщо, оказа се, че инфантилния идиот тръмп е по зле дори и от бай дъно и камилата а не мислех, че е възможно.
16 Температурен Темерут
До коментар #1 от "Пич":Явно обичаш ре.зани салами а вмирисана св.иньо
17 Дон пеперонев
17 Дон пеперонев
До коментар #14 от "Мишел":Да те клец.ат резаните трол . Хахаха оранжевия е бог а биби е неговия пророк. Ще затрият чал.мите ,спи спокойно
До коментар #14 от "Мишел":На Харт беше ударена само една писта. С две бомби, кратерите бяха по около метър. Иранците даже забравиха вече, че са ги оправили.
А инфантилния идиoт тръмп поне засега не смее да пипа повече по Харт защото иранците казаха, че ще изтърбушат ВСИЧКИ енергийни и инфраструктурни обекти с американско участие на арабския полуостров.
22 Мишел
22 Мишел
До коментар #20 от "Хм...":Атаката е била днес и е най сериозната атака на САЩ от началото на тези военни действия.
