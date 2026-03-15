CBS News: Али Хаменей се опасявал от идването на сина му на власт

Иранският върховен лидер аятолах Али Хаменей, убит в Техеран при американско-израелска атака, се е опасявал от встъпването на сина му на власт, сочат източници от американското разузнаване, съобщи CBS News.

Разузнавателната агенция е представила тези данни на президента на САЩ Доналд Тръмп и неговия близък кръг, включително вицепрезидента Джей Ди Ванс.

Според източници, върховният лидер е бил загрижен от възможността Моджтаба Хаменей да дойде на власт, тъй като той е бил „считан за неспособен и неподходящ за ролята на върховен лидер“.

Баща му бил наясно и с личните проблеми на сина си, твърдят източници. През 2004 г. Хаменей се жени за Захра Хадад-Адел, дъщеря на Голам-Али Адел, председател на иранския парламент.

56-годишният Моджтаба Хаменей наследи баща си след убийството му.

От 2022 г. насам Моджтаба Хаменей все по-често се споменаваше в медиите като вероятен наследник на баща си като върховен лидер. Али Хаменей не е коментирал тези слухове. Приблизително по същото време иранската преса започна да нарича сина на върховния лидер аятолах (една от най-висшите духовни титли сред шиитските мюсюлмани). Прехвърлянето на властта от баща на син обаче не се приветства от шиитското духовенство.

След смъртта на Али Хаменей, синът му започна да се споменава като един от най-вероятните кандидати за поста върховен лидер. Други потенциални кандидати включваха Садек Лариджани, син на аятолах Хашем Амоли и брат на председателя на иранския парламент Али Лариджани.

На 8 март 2026 г. Експертният съвет избра Моджтаба Хаменей за нов върховен лидер на Иран.

Според CBS News, Тръмп е заявил, че не знае колко важна е информацията за сина на бившия върховен лидер на Иран.

На 12 март президентът заяви в интервю за Fox News, че предполага, че новият върховен лидер на Иран е „вероятно жив“, но „ранен“. „Мисля, че е ранен, но вероятно е жив под някаква форма“, заяви президентът.

„Ню Йорк Таймс“, позовавайки се на трима ирански служители, съобщи, че Моджтаба Хаменей е получил рани, включително по краката, но е жив и се укрива. Двама израелски служители също потвърдиха това. Според тях синът на Хаменей е бил ранен на 28 февруари, същия ден, в който баща му е починал.

Тръмп заяви, че изборът на Моджтаба Хаменей е „неприемлив“ за него. „Те [Експертният съвет] си губят времето. Синът на Хаменей е лека категория“, заяви той.