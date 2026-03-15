CBS News: Али Хаменей се опасявал от идването на сина му на власт

Иранският върховен лидер аятолах Али Хаменей, убит в Техеран при американско-израелска атака, се е опасявал от встъпването на сина му на власт, сочат източници от американското разузнаване, съобщи CBS News.
Разузнавателната агенция е представила тези данни на президента на САЩ Доналд Тръмп и неговия близък кръг, включително вицепрезидента Джей Ди Ванс.
Според източници, върховният лидер е бил загрижен от възможността Моджтаба Хаменей да дойде на власт, тъй като той е бил „считан за неспособен и неподходящ за ролята на върховен лидер“.
Баща му бил наясно и с личните проблеми на сина си, твърдят източници. През 2004 г. Хаменей се жени за Захра Хадад-Адел, дъщеря на Голам-Али Адел, председател на иранския парламент.
56-годишният Моджтаба Хаменей наследи баща си след убийството му.
От 2022 г. насам Моджтаба Хаменей все по-често се споменаваше в медиите като вероятен наследник на баща си като върховен лидер. Али Хаменей не е коментирал тези слухове. Приблизително по същото време иранската преса започна да нарича сина на върховния лидер аятолах (една от най-висшите духовни титли сред шиитските мюсюлмани). Прехвърлянето на властта от баща на син обаче не се приветства от шиитското духовенство.
След смъртта на Али Хаменей, синът му започна да се споменава като един от най-вероятните кандидати за поста върховен лидер. Други потенциални кандидати включваха Садек Лариджани, син на аятолах Хашем Амоли и брат на председателя на иранския парламент Али Лариджани.
На 8 март 2026 г. Експертният съвет избра Моджтаба Хаменей за нов върховен лидер на Иран.
Според CBS News, Тръмп е заявил, че не знае колко важна е информацията за сина на бившия върховен лидер на Иран.
На 12 март президентът заяви в интервю за Fox News, че предполага, че новият върховен лидер на Иран е „вероятно жив“, но „ранен“. „Мисля, че е ранен, но вероятно е жив под някаква форма“, заяви президентът.
„Ню Йорк Таймс“, позовавайки се на трима ирански служители, съобщи, че Моджтаба Хаменей е получил рани, включително по краката, но е жив и се укрива. Двама израелски служители също потвърдиха това. Според тях синът на Хаменей е бил ранен на 28 февруари, същия ден, в който баща му е починал.
Тръмп заяви, че изборът на Моджтаба Хаменей е „неприемлив“ за него. „Те [Експертният съвет] си губят времето. Синът на Хаменей е лека категория“, заяви той.
Ако този не става, винаги могат да сложат друг, няма страшно!
9 Ха Ха
До коментар #5 от "Шопо":Тия 200 милиона Шопи/Шиити където всеки ден пускаш едни и същи коментари накрая ще изклатят ма й к ати!
10 Събуди се!
До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Типичен т6.п и безбожен комунист. Тялото е само временно средство за придвижване и извършване на действия. Като "умре" няма да има червеи, защо човекът не е временното си тяло, а ДУШАТА.
Никога досега не се е случвало НЯКОЙ ДА УМРЕ!
Ние сме безсмъртни частици от Бог. Никой не умира, просто оставя тялото като дреха и я сменя с друга. Животът продължава с друго ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЕ.
11 Сталин
До коментар #3 от "Факт":Великите перси не са нация от тикви ,прасета и Простокирчовци
13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #10 от "Събуди се!":ГРЕШИШ !
НЕ ВСИЧКИ ПОЛУЧАВАТ ВЕЧЕН ЖИВОТ
.....
ЗА КАКВО МУ Е НА БОГ ДА ПЪЛНИ ХАРД ДРАЙВА НА ВСЕЛЕНАТА С БОКЛУЦИ КАТО
БОЙКО , ШИШИ И 40-ТЕ СИКАДЖИЙЧЕТА
.... АМИ ТЕ И В РАВ ЩЕ СИ БЪДАТ ГАНГСТЕРИ И ЩЕ УБИВАТ:)
14 Град Козлодуй..
До коментар #10 от "Събуди се!":Господин Лама...изглежда че вие обичате епилирани момченца като Сектата от Петрохан?
15 Ами
"... се е опасявал ..." и " ... не ставал ..." са различни неща.
Али Хаменей е познавал добре синът си и е имало защо да се опасява.
Моджтаба Хаменей е далеч по-радикален от баща си.
Но ... Който не си слуша службите, да си слуша пасторите.
16 Открит урок
До коментар #2 от "Ха Ха":Малък си още, почети.. пообразовай се. Думата власт не съществува на езика на шиитите, думата е върховен водач и лидер на всички мюсюлмани по света. Както Папата е духовен водач на всички християни и католици, институция която обединява и възвисява. Почети още … малък си не разбираш…
17 Шопо
До коментар #9 от "Ха Ха":По телевизора всеки ден пускат едни и същи реклами, но ти си ги гледаш.
18 Айше
10 000 $ награда, че го изпортих. Аха, аха!
19 Шопо
До коментар #9 от "Ха Ха":Ти кво си се загрижила ма Чикитта ,нали редовно луп пашшш ,м@й касси откак дррр. Тиа ти се спо минна !
21 И още
До коментар #15 от "Ами":Сина му е участвал във войната между Иран и Ирак още на 17 години. Доказал е своята идентичност пред и решителност пред Върховния лидер и народът. Сега хората от неговия батальон са му доверени съветници и пълководци. Те го подкрепят, той е един от тях.
22 Архимандрисандрит Бибиян
До коментар #2 от "Ха Ха":Лап Пай У Йоттт бре хъесоссс !
23 Чочко
До коментар #18 от "Айше":Тая новата чалмара е била много нацепена от бомбите. Няма да го бъде. Да избитат нова, че Израел го чака.
24 Град Козлодуй
До коментар #5 от "Шопо":Шиитите дали знаят къде се намират училищата в САЩ ?
25 Хмм
До коментар #20 от "Костя":на снимката много добре си изглежда
27 А ГДЕ
До коментар #23 от "Чочко":СатанЯхууу ?
29 Нямат друга работа шиитите
До коментар #5 от "Шопо":щели да тръгнат да избиват американците
30 Естет
До коментар #9 от "Ха Ха":Ти гледай теб да не набарат, че д. ъто да и е яко!
31 Великите перси
До коментар #11 от "Сталин":преди 40 години екзекутираха десетки хиляди сталинисти
32 На некролозите
До коментар #25 от "Хмм":хората слагат хубави снимки
35 ?????
И ни накараха да съчувстваме на иранците за което не сме и мислели.
37 Хмхмхмхмх
До коментар #34 от "Тоалетна Хартия":Бе кви перси- мерси, я директно изтропай едно евала на шериата. и започни да го възхвалябаш заедно с джихада във форума на СВЕТСКА европейска и традиционно християнска България. а... Май шефовете- спонсори изобщо не се усещат къде трябва да се внушава проруската, прошериатската и анти ЕС пропаганда....Решили са да пробват с прозореца на Овертон дали в България има достатъчно луди из//роджденци, които да прегърнат идеята България в шеруат и под руска власт, нали така....
