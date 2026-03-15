Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
CBS News: Али Хаменей се опасявал от идването на сина му на власт

15 Март, 2026 19:25, обновена 15 Март, 2026 19:33 2 659 39

Според бащата, наследникът му не ставал за поста върховен лидер на страната

Снимка: Атенция Тасин
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иранският върховен лидер аятолах Али Хаменей, убит в Техеран при американско-израелска атака, се е опасявал от встъпването на сина му на власт, сочат източници от американското разузнаване, съобщи CBS News.

Разузнавателната агенция е представила тези данни на президента на САЩ Доналд Тръмп и неговия близък кръг, включително вицепрезидента Джей Ди Ванс.

Според източници, върховният лидер е бил загрижен от възможността Моджтаба Хаменей да дойде на власт, тъй като той е бил „считан за неспособен и неподходящ за ролята на върховен лидер“.

Баща му бил наясно и с личните проблеми на сина си, твърдят източници. През 2004 г. Хаменей се жени за Захра Хадад-Адел, дъщеря на Голам-Али Адел, председател на иранския парламент.

56-годишният Моджтаба Хаменей наследи баща си след убийството му.

От 2022 г. насам Моджтаба Хаменей все по-често се споменаваше в медиите като вероятен наследник на баща си като върховен лидер. Али Хаменей не е коментирал тези слухове. Приблизително по същото време иранската преса започна да нарича сина на върховния лидер аятолах (една от най-висшите духовни титли сред шиитските мюсюлмани). Прехвърлянето на властта от баща на син обаче не се приветства от шиитското духовенство.

След смъртта на Али Хаменей, синът му започна да се споменава като един от най-вероятните кандидати за поста върховен лидер. Други потенциални кандидати включваха Садек Лариджани, син на аятолах Хашем Амоли и брат на председателя на иранския парламент Али Лариджани.

На 8 март 2026 г. Експертният съвет избра Моджтаба Хаменей за нов върховен лидер на Иран.

Според CBS News, Тръмп е заявил, че не знае колко важна е информацията за сина на бившия върховен лидер на Иран.

На 12 март президентът заяви в интервю за Fox News, че предполага, че новият върховен лидер на Иран е „вероятно жив“, но „ранен“. „Мисля, че е ранен, но вероятно е жив под някаква форма“, заяви президентът.

„Ню Йорк Таймс“, позовавайки се на трима ирански служители, съобщи, че Моджтаба Хаменей е получил рани, включително по краката, но е жив и се укрива. Двама израелски служители също потвърдиха това. Според тях синът на Хаменей е бил ранен на 28 февруари, същия ден, в който баща му е починал.

Тръмп заяви, че изборът на Моджтаба Хаменей е „неприемлив“ за него. „Те [Експертният съвет] си губят времето. Синът на Хаменей е лека категория“, заяви той.


Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лама Кочо

    14 3 Отговор
    Къде ми е КОТАРАКа да го депилирам?

    19:37 15.03.2026

  • 2 Ха Ха

    8 24 Отговор
    Този ще е поредния загубил живота си заради каузата на баща му, само и само да не сдадът властта!

    Коментиран от #16, #22

    19:37 15.03.2026

  • 3 Факт

    27 5 Отговор
    В Иран НЯМА НЕДОСТИГ НА МЪЖЕ.
    Ако този не става, винаги могат да сложат друг, няма страшно!

    Коментиран от #11

    19:38 15.03.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    17 4 Отговор
    РАЗСТРЕЛ И СЛЕД РАЗСТРЕЛА ЧЕРВЕИ
    ТОВА Е ТОЛКОЗ ПРОСТО И ЛОГИЧНО
    .....
    НО В БУРЯТА ЩЕ БЪДЕМ ПАК СЪС ТЕБ
    НАРОДЕ МОЙ
    ЗАЩОТО ТЕ ОБИЧАХМЕ
    ......
    НА ЗАПАД ВИНАГИ Е ИМАЛО ДЕФИЦИТ ОТ
    ТАКИВА КАТО ВАПЦАРОВ
    ..... ИМАТ БЪГ В ЧИП-А И НИКОГА НЕ МОГАТ ДА РАЗБЕРАТ ЗАЩО ГИ МАЧКАМЕ. ВИНАГИ :)

    Коментиран от #10

    19:38 15.03.2026

  • 5 Шопо

    30 4 Отговор
    След убийството на Хаменей 200 милиона Шиити живеят с мисълта да убиват Американци навсякъде по света.

    Коментиран от #9, #24, #29

    19:39 15.03.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    23 1 Отговор
    В НАШИТЕ ЕЗИЦИ ИМА
    ДВЕ ДУМИ - ХОРА И НАРОД
    .....
    А В ЗАПАДНИТЕ ЕДНА ДУМА - ХОРА - ПИЙПЪЛ ...
    ... НЯМА ОТДЕЛНА ДУМА ЗА НАРОД
    .....
    ТО ИМ Е ЗАЛОЖЕНО ДА Н Е МОГАТ ДА РАЗБЕРАТ КАКВО
    ОЗНАЧАВА " НАРОД" :)

    19:41 15.03.2026

  • 7 Бла бла бла

    25 1 Отговор
    Новият Върховен лидер на шиитите е подкрепян от целия мюлсюлмански свят в региона, обединението отвори кутията на Пандора срещу Америка и Израел. Убитият аятолях се превърна в мъченик на тяхната вяра и каузата им да унищожат Израел сега е план номер едно.

    19:42 15.03.2026

  • 8 Най страшен е

    24 0 Отговор
    Подцененият враг ……………

    19:42 15.03.2026

  • 9 Ха Ха

    1 18 Отговор

    До коментар #5 от "Шопо":

    Тия 200 милиона Шопи/Шиити където всеки ден пускаш едни и същи коментари накрая ще изклатят ма й к ати!

    Коментиран от #17, #19, #30

    19:43 15.03.2026

  • 10 Събуди се!

    3 15 Отговор

    До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Типичен т6.п и безбожен комунист. Тялото е само временно средство за придвижване и извършване на действия. Като "умре" няма да има червеи, защо човекът не е временното си тяло, а ДУШАТА.
    Никога досега не се е случвало НЯКОЙ ДА УМРЕ!
    Ние сме безсмъртни частици от Бог. Никой не умира, просто оставя тялото като дреха и я сменя с друга. Животът продължава с друго ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЕ.

    Коментиран от #13, #14

    19:44 15.03.2026

  • 11 Сталин

    20 1 Отговор

    До коментар #3 от "Факт":

    Великите перси не са нация от тикви ,прасета и Простокирчовци

    Коментиран от #31

    19:48 15.03.2026

  • 12 Град Козлодуй.

    16 0 Отговор
    Всички медии са на евреите и англосаксонското племе. Така че ще говорят много лъжи и глупости!

    19:49 15.03.2026

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 0 Отговор

    До коментар #10 от "Събуди се!":

    ГРЕШИШ !
    НЕ ВСИЧКИ ПОЛУЧАВАТ ВЕЧЕН ЖИВОТ
    .....
    ЗА КАКВО МУ Е НА БОГ ДА ПЪЛНИ ХАРД ДРАЙВА НА ВСЕЛЕНАТА С БОКЛУЦИ КАТО
    БОЙКО , ШИШИ И 40-ТЕ СИКАДЖИЙЧЕТА
    .... АМИ ТЕ И В РАВ ЩЕ СИ БЪДАТ ГАНГСТЕРИ И ЩЕ УБИВАТ:)

    19:50 15.03.2026

  • 14 Град Козлодуй..

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "Събуди се!":

    Господин Лама...изглежда че вие обичате епилирани момченца като Сектата от Петрохан?

    19:51 15.03.2026

  • 15 Ами

    12 0 Отговор
    Не правете интерпретации на доклади от службите!
    "... се е опасявал ..." и " ... не ставал ..." са различни неща.
    Али Хаменей е познавал добре синът си и е имало защо да се опасява.
    Моджтаба Хаменей е далеч по-радикален от баща си.
    Но ... Който не си слуша службите, да си слуша пасторите.

    Коментиран от #21

    19:52 15.03.2026

  • 16 Открит урок

    14 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ха Ха":

    Малък си още, почети.. пообразовай се. Думата власт не съществува на езика на шиитите, думата е върховен водач и лидер на всички мюсюлмани по света. Както Папата е духовен водач на всички християни и католици, институция която обединява и възвисява. Почети още … малък си не разбираш…

    19:52 15.03.2026

  • 17 Шопо

    8 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ха Ха":

    По телевизора всеки ден пускат едни и същи реклами, но ти си ги гледаш.

    19:52 15.03.2026

  • 18 Айше

    1 3 Отговор
    Нали не бил сина му истинския наследник на квото е бил Алито, и разигравали театри, та го крепят и крият в болница. Друг им е истинския аятолах ама под прикритие.
    10 000 $ награда, че го изпортих. Аха, аха!

    Коментиран от #23

    19:53 15.03.2026

  • 19 Шопо

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ха Ха":

    Ти кво си се загрижила ма Чикитта ,нали редовно луп пашшш ,м@й касси откак дррр. Тиа ти се спо минна !

    19:56 15.03.2026

  • 20 Костя

    0 4 Отговор
    Циганска им работа.

    Коментиран от #25

    19:58 15.03.2026

  • 21 И още

    7 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ами":

    Сина му е участвал във войната между Иран и Ирак още на 17 години. Доказал е своята идентичност пред и решителност пред Върховния лидер и народът. Сега хората от неговия батальон са му доверени съветници и пълководци. Те го подкрепят, той е един от тях.

    19:58 15.03.2026

  • 22 Архимандрисандрит Бибиян

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ха Ха":

    Лап Пай У Йоттт бре хъесоссс !

    19:59 15.03.2026

  • 23 Чочко

    2 5 Отговор

    До коментар #18 от "Айше":

    Тая новата чалмара е била много нацепена от бомбите. Няма да го бъде. Да избитат нова, че Израел го чака.

    Коментиран от #27

    20:01 15.03.2026

  • 24 Град Козлодуй

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Шопо":

    Шиитите дали знаят къде се намират училищата в САЩ ?

    20:02 15.03.2026

  • 25 Хмм

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Костя":

    на снимката много добре си изглежда

    Коментиран от #32

    20:03 15.03.2026

  • 26 Моджтаба Хаменей

    2 3 Отговор
    Още търсят части от тялото ми. Дано скоро ги намерят.

    20:06 15.03.2026

  • 27 А ГДЕ

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "Чочко":

    СатанЯхууу ?

    20:06 15.03.2026

  • 28 Град Козлодуй

    3 0 Отговор
    Намериха ли вече главата на Бен Гавир ?

    20:07 15.03.2026

  • 29 Нямат друга работа шиитите

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Шопо":

    щели да тръгнат да избиват американците

    20:08 15.03.2026

  • 30 Естет

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ха Ха":

    Ти гледай теб да не набарат, че д. ъто да и е яко!

    20:09 15.03.2026

  • 31 Великите перси

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Сталин":

    преди 40 години екзекутираха десетки хиляди сталинисти

    20:10 15.03.2026

  • 32 На некролозите

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "Хмм":

    хората слагат хубави снимки

    20:12 15.03.2026

  • 33 Край

    3 0 Отговор
    Ами то и в Иран Сабахлем , пише че бащата на Тръмп предпочитал майка му да го беше пометнала ама ... Що не го цитирате. Сега на кого да вярваме

    20:15 15.03.2026

  • 34 Тоалетна Хартия

    2 1 Отговор
    Тъпизми. Хамелеони от хамерика, не разбраха,че персити не са латиноси, укри или евроге... С тая елементарни пропаганда, няма да свалят правителство на Иран. Ако искат , могат да продължават с бомби над Иран!!

    Коментиран от #37

    20:21 15.03.2026

  • 35 ?????

    4 1 Отговор
    "Американците, разбира се, са страхотни. За 20 години война в Афганистан те замениха „талибаните“ с „талибаните“, а за седмица война с Иран замениха Хаменей с Хаменей."
    И ни накараха да съчувстваме на иранците за което не сме и мислели.

    20:31 15.03.2026

  • 36 Хмхмхмхмх

    1 0 Отговор
    /... „Мисля, че е ранен, но вероятно е жив под някаква форма“.../ Ахахахха, ега си гаврата... Ми то всеки жив организъм е жив под някаква форма- или ларва или личинка, или циста, не е мъртъв. де//// Яко гъбаркане....

    20:47 15.03.2026

  • 37 Хмхмхмхмх

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Тоалетна Хартия":

    Бе кви перси- мерси, я директно изтропай едно евала на шериата. и започни да го възхвалябаш заедно с джихада във форума на СВЕТСКА европейска и традиционно християнска България. а... Май шефовете- спонсори изобщо не се усещат къде трябва да се внушава проруската, прошериатската и анти ЕС пропаганда....Решили са да пробват с прозореца на Овертон дали в България има достатъчно луди из//роджденци, които да прегърнат идеята България в шеруат и под руска власт, нали така....

    20:51 15.03.2026

  • 38 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    Натаняху събраха ли го вече

    21:00 15.03.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания