Европейските страни правят грешка, като настояват Киев да продължи военните операции срещу Москва. Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков пред британския вестник Financial Times.

„За съжаление, европейците съсредоточават всичките си усилия върху това да убедят украинците да продължат войната. Убедени сме, че европейците правят грешка по отношение на собственото си бъдеще“, каза той.

Още новини от Украйна

Песков подчерта, че Русия постига успех на бойното поле, но е отворена за дипломатическо решение. „Динамиката на фронта е положителна за нас. Постигаме напредък и се приближаваме до постигането на целите си. Но, както каза президентът на Русия Владимир Путин, ние сме отворени за дипломатическо решение“, отбеляза говорителят на Кремъл.