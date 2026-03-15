Техеран съобщи за нанесени удари по Тел Авив и американски бази в Ирак и Кувейт. Хизбула атакува цели на Израел ВИДЕО

Корпусът на гвардейците на ислямската революция твърди, че е ударил Тел Авив и американски бази в Ирак и Кувейт по време на последната фаза на операция „Истинско обещание 4“.

Съобщението на военните беше предадено от информационната агенция Тасним.

„Като част от 52-рата фаза на операция „Истинско обещание 4“, ние нанесохме удари по индустриалната инфраструктура в Тел Авив, както и по базите Харир в Ербил (Иракски Кюрдистан), Али ал-Салем и Арифджан (Кувейт)“, се казва в изявлението.

Корпусът твърди, че „напълно е унищожил индустриални зони“ в американски военни съоръжения, но не предоставя допълнителни подробности.

Преди това държавната телевизия съобщи, че Иранските сили са изстреляли поредна ракета към израелска територия.

Корпусът на гвардейците на ислямската революция твърди, че неговите военноморски операции са допринесли за „освобождаването“ на няколко танкера, превозващи ирански петрол, от задържане, заяви командирът на военноморските сили на КГС контраадмирал Алиреза Тангсири.

Израелските отбранителни сили съобщиха, че са засекли ново изстрелване на ракети от Иран към еврейската държава и ги прихващат.

Части на ливанското шиитско движение Хизбула предприеха поредна „масивна ракетна атака“ срещу израелски войски близо до граничния град Адейси в Южен Ливан, съобщи Ал Джазира.

По-рано движението заяви, че е обстрелвало израелски войски в казармите на израелския град Авивим.

На 14 март Хизбула заяви, че е извършила ракетна атака срещу израелска система за противовъздушна отбрана в град Маалот Тарших, разположен в Западна Галилея.

Ирански дрон е ударил петролна рафинерия в индустриалния град Ал-Рувайс в емирството Абу Даби. Спасителите гасят пожара, причинен от нападението, съобщиха властите на емирството.

Няколко експлозии са станали в град Ирбид, разположен в северна Йордания, според Ал Джазира.

Палестинското движение Хамас поздрави новия върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей за избирането му.

Серия от мощни експлозии е станала в Техеран, съобщи телевизия Ал Хадат.

Противовъздушната отбрана на Саудитска Арабия е прихванала 17 безпилотни летателни апарата, изстреляни от Иран през нощта, съобщи Министерството на отбраната на кралството.

Според министерството повечето от дроновете са били унищожени над източната провинция Аш-Шаркия. Някои дронове са били прихванати близо до саудитската столица Рияд.

Атаки с дронове и ракети близо до международното летище в Багдад представляват заплаха за сигурността в затвор, в който се намират хиляди бойци на Ислямска държава, наскоро прехвърлени от Сирия, заяви иракското министерство на правосъдието.

Китай ще продължи да играе конструктивна роля в деескалацията на напрежението и възстановяването на мира в Близкия изток, заяви Лиу Пенгю, говорител на китайското посолство в Съединените щати.

От началото на ескалацията в региона, системите за противовъздушна отбрана на Бахрейн са унищожили 125 ракети и повече от 200 дрона, изстреляни от Иран в неговото въздушно пространство, съобщи Министерството на отбраната на Бахрейн.

Обединените арабски емирства се ръководят от „разум и логика“ в усилията си да намерят решение на кризата в Близкия изток, заяви дипломатическият съветник на президента на ОАЕ Анвар Гаргаш.