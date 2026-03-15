Техеран съобщи за нанесени удари по Тел Авив и американски бази в Ирак и Кувейт. Хизбула атакува цели на Израел ВИДЕО

Техеран съобщи за нанесени удари по Тел Авив и американски бази в Ирак и Кувейт. Хизбула атакува цели на Израел ВИДЕО

15 Март, 2026 05:31, обновена 15 Март, 2026 06:11 2 077 33

Ирански дрон е ударил петролна рафинерия в индустриалния град Ал-Рувайс в емирството Абу Даби

Техеран съобщи за нанесени удари по Тел Авив и американски бази в Ирак и Кувейт. Хизбула атакува цели на Израел ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Корпусът на гвардейците на ислямската революция твърди, че е ударил Тел Авив и американски бази в Ирак и Кувейт по време на последната фаза на операция „Истинско обещание 4“.

Съобщението на военните беше предадено от информационната агенция Тасним.

„Като част от 52-рата фаза на операция „Истинско обещание 4“, ние нанесохме удари по индустриалната инфраструктура в Тел Авив, както и по базите Харир в Ербил (Иракски Кюрдистан), Али ал-Салем и Арифджан (Кувейт)“, се казва в изявлението.

Корпусът твърди, че „напълно е унищожил индустриални зони“ в американски военни съоръжения, но не предоставя допълнителни подробности.

Преди това държавната телевизия съобщи, че Иранските сили са изстреляли поредна ракета към израелска територия.

Корпусът на гвардейците на ислямската революция твърди, че неговите военноморски операции са допринесли за „освобождаването“ на няколко танкера, превозващи ирански петрол, от задържане, заяви командирът на военноморските сили на КГС контраадмирал Алиреза Тангсири.

Израелските отбранителни сили съобщиха, че са засекли ново изстрелване на ракети от Иран към еврейската държава и ги прихващат.

Части на ливанското шиитско движение Хизбула предприеха поредна „масивна ракетна атака“ срещу израелски войски близо до граничния град Адейси в Южен Ливан, съобщи Ал Джазира.

По-рано движението заяви, че е обстрелвало израелски войски в казармите на израелския град Авивим.

На 14 март Хизбула заяви, че е извършила ракетна атака срещу израелска система за противовъздушна отбрана в град Маалот Тарших, разположен в Западна Галилея.

Ирански дрон е ударил петролна рафинерия в индустриалния град Ал-Рувайс в емирството Абу Даби. Спасителите гасят пожара, причинен от нападението, съобщиха властите на емирството.

Няколко експлозии са станали в град Ирбид, разположен в северна Йордания, според Ал Джазира.

Палестинското движение Хамас поздрави новия върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей за избирането му.

Серия от мощни експлозии е станала в Техеран, съобщи телевизия Ал Хадат.

Противовъздушната отбрана на Саудитска Арабия е прихванала 17 безпилотни летателни апарата, изстреляни от Иран през нощта, съобщи Министерството на отбраната на кралството.

Според министерството повечето от дроновете са били унищожени над източната провинция Аш-Шаркия. Някои дронове са били прихванати близо до саудитската столица Рияд.

Атаки с дронове и ракети близо до международното летище в Багдад представляват заплаха за сигурността в затвор, в който се намират хиляди бойци на Ислямска държава, наскоро прехвърлени от Сирия, заяви иракското министерство на правосъдието.

Китай ще продължи да играе конструктивна роля в деескалацията на напрежението и възстановяването на мира в Близкия изток, заяви Лиу Пенгю, говорител на китайското посолство в Съединените щати.

От началото на ескалацията в региона, системите за противовъздушна отбрана на Бахрейн са унищожили 125 ракети и повече от 200 дрона, изстреляни от Иран в неговото въздушно пространство, съобщи Министерството на отбраната на Бахрейн.

Китай ще продължи да играе конструктивна роля в деескалацията на напрежението и възстановяването на мира в Близкия изток, заяви Лиу Пенгю, говорител на китайското посолство в Съединените щати.

Обединените арабски емирства се ръководят от „разум и логика“ в усилията си да намерят решение на кризата в Близкия изток, заяви дипломатическият съветник на президента на ОАЕ Анвар Гаргаш.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    22 5 Отговор
    Ексклузивно!Иран обяви война на Украйна.

    05:47 15.03.2026

  • 3 Вашето мнение

    27 6 Отговор
    Русия им показа, че сащ и циливилизованити не струват нищо и са гола вода, сега Иран ги довършва. Само така, целият свят е с вас горди иранци.

    06:01 15.03.2026

  • 6 Агент държавна агенция технически дато

    3 11 Отговор
    Всички миски и шкембета бизнесмени с арабски бради запасиха ли се с ботокс и хапчета за отслабване . Държавата е притеснена може да изпрати с тома хоук да ви евакуира хахаха

    06:08 15.03.2026

  • 9 Светлина

    21 5 Отговор
    Мошетата в каналите при мишлетата за поредна нощ. В света се случва да има и възмедие.

    Коментиран от #33

    06:13 15.03.2026

  • 11 милен к@неф

    5 0 Отговор
    ох всеки ден съм н@$$р@н от кеф

    06:17 15.03.2026

  • 12 зад

    2 4 Отговор

    До коментар #8 от "А ГДЕ":

    маати

    06:18 15.03.2026

  • 24 Моето мнение

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Вашето мнение":

    Не позна!

    06:32 15.03.2026

  • 26 амит чобана

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Град Козлодуй":

    яснно пак искаш по -грубо.значи освен кожената ще играе и дървената гега

    06:34 15.03.2026

  • 27 ХО ХО ХО

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "ХА ХА":

    мий си устичката да ми е кеф

    06:35 15.03.2026

  • 28 РСХА

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "Агент ДАТО":

    милицай лапкай повече петрохан че добре да гориш.с маазен и гъст пушек

    Коментиран от #29

    06:36 15.03.2026

  • 29 Агент ДАТО

    1 3 Отговор

    До коментар #28 от "РСХА":

    Дилърче и другите освен приятелите ти в Петрохан щв бъдат къдвто им е мястото сам се сещай вече видя

    Сега ще те пусна за издирване довечера ще имаш гости - факти бг не са подлеза на гарата където си свикнал да се криеш

    06:43 15.03.2026

  • 30 Ъъъъ

    6 0 Отговор
    "Корпусът твърди, че „напълно е унищожил индустриални зони“ в американски военни съоръжения, но не предоставя допълнителни подробности."

    А какви подробности трябва да предоставят?😂
    Да ги предоставят израелците, дето забраниха да се излъчват каквито и да било кадри от пораженията.... 😂

    06:46 15.03.2026

  • 31 Ний ша Ва упрайм

    4 0 Отговор
    новина мехлем за ушите

    06:52 15.03.2026

  • 32 Епичен срам

    0 1 Отговор
    Очаквам ционистите и краварите да капитулират до седмица. Боеприпасите на Израел са на привършване, железния купол на практика вече не съществува, самолетоносачите ги теглят на буксир към САЩ, Йемен обяви, че се включва на страната на Иран, а всички знаем, че хусите обичат да бият евреи и кравари. В последното си интервю Дончо изглежда отчаян и моли за помощ.

    07:04 15.03.2026

  • 33 Ционист

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Светлина":

    Мечтай си ..

    07:08 15.03.2026

