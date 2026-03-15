Белият дом: Имаме достатъчно пари за войната ВИДЕО

15 Март, 2026 20:38, обновена 15 Март, 2026 20:42 790 40

Ако е необходимо, администрацията може да поиска от Конгреса допълнително финансиране

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В момента САЩ разполагат с достатъчно средства за военни действия срещу Иран, но ако е необходимо, администрацията може да обмисли искане към Конгреса за допълнително финансиране.

Това заяви Кевин Хасет, ръководител на Националния икономически съвет на Белия дом, в интервю за CBS.

Според него, Службата за управление и бюджет на Белия дом, ръководена от Ръсел Воут, се занимава с бюджетните въпроси за военната операция в Близкия изток и именно тази агенция трябва да планира бъдещите разходи.

„Не е задължително да имаме нуужда от нещо допълнително“, добави Хасет.

Той сподели предварително получени данни, показващи, че САЩ вече са похарчили приблизително 12 милиарда долара за военни действия срещу Иран, но не уточни дали това е за цялата операция, която продължава повече от две седмици, или за някоя конкретна фаза.

В документи за действията си в Близкия изток, представени на Конгреса, американската администрация е оценила разходите си на най-малко 11,3 милиарда долара през първите шест дни от началото на ударите срещу Иран. „Ню Йорк Таймс“ пише, че тази цифра очевидно не включва много разходи – например прехвърлянето на военно оборудване и персонал в подготовката за специалната операция.


  • 1 Бесен - Язовец

    16 4 Отговор
    Имат въшки у ФАЩ

    20:44 15.03.2026

  • 2 ЗА ПАРИТЕ Е ЯСНО

    19 2 Отговор
    ВНИМАВАЙТЕ ЗА ХАРТИЯТА И МАСТИЛОТО

    20:45 15.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Атина Палада

    21 3 Отговор
    27-те им военни бази са на качамак! Колко струват тези бази изграждани с десетилетия а Иран за 48 часа ги направи на попара ?

    Коментиран от #16, #19, #30, #31

    20:46 15.03.2026

  • 6 а заеми кой ви дава или печатате пак

    13 2 Отговор
    САЩ разполагат с достатъчно средства за военни действия

    20:47 15.03.2026

  • 7 Пич

    17 0 Отговор
    Я.....!!!??? И в Белият дом си имат такива, който изглеждат идиоти като нашият военен министър!!! Говедарите пари за семки нямат, само дългове до гуша, и войни за да не фалират!!!

    20:47 15.03.2026

  • 8 Дзак

    8 0 Отговор
    Това какво ни интересува?

    Коментиран от #24

    20:48 15.03.2026

  • 9 Яшар

    11 1 Отговор
    Иран също има много пари и никакви задръжки да воюва със сашт ...заштото сашт се опитва да разруши източния свят ...САЩ няма как да преодолеят Китай,Русия и Индия ...половината хора н землята

    20:48 15.03.2026

  • 10 Данко Харсъзина

    14 1 Отговор
    Демек ще ги напечатат. Щото САЩ пари нямат. Имат 40 трилиона дълг.

    20:48 15.03.2026

  • 11 Печатницата работи кухи долари има

    11 2 Отговор
    Крадливи кравари

    20:49 15.03.2026

  • 12 типична

    6 0 Отговор
    Война чрез бомбардиране и обяви за награди за разузнавателна информация.

    20:49 15.03.2026

  • 13 пони, ама розАво

    11 2 Отговор
    Като свършат ракетите за патриота ще сваляме иранските дронове и ракети като ги замеряме с пачки долари!
    Ох, олекна ми!

    20:49 15.03.2026

  • 14 Рамбо

    7 1 Отговор
    Ако трябва и Ганьо ще помага с нови многомилиардни заеми!

    20:50 15.03.2026

  • 15 Мдаа

    10 1 Отговор
    Тръмп, миналата събота: Нямаме нужда от британски кораби. Не забравяме и нямаме нужда от онези, които се присъединяват към войните, след като ние вече сме спечелили.

    Тръмп, тази събота: Надявам се Великобритания да изпрати свои кораби, за да гарантира, че Ормузкият проток вече не представлява заплаха.

    Раздвоение на маймуната!

    Коментиран от #20

    20:50 15.03.2026

  • 16 Тц,тц,тц 😂😂😂

    1 6 Отговор

    До коментар #5 от "Атина Палада":

    На качамак викаш😂У гръцко как му казват на качамака 😅🤣😅🤣
    А на попарата🤣🤣

    Коментиран от #37

    20:50 15.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 така е и лекувай се че не си

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Русодебил":

    само ти тук русОфободебил с тешко психицно растроиство

    20:51 15.03.2026

  • 19 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 6 Отговор

    До коментар #5 от "Атина Палада":

    да мълчиш ма , ОФ ца!!аре на бас че имат 20 убити , и тия с Епщайн не лъжат?знайш лои кво става ако измамят данъкоплатеца?

    Коментиран от #28

    20:51 15.03.2026

  • 20 Пич,

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Мдаа":

    След месец ще е още по смешно в пiHд0cTaH.

    20:52 15.03.2026

  • 21 Измамата - скритият фактически фалит

    5 1 Отговор
    Дългът на САЩ е $38 900 000 000

    Към 12.03.2026 г. дългът на фактически фалиралата държава САЩ е почти $39 трилиона.

    "As of March 12, 2026, the total US national debt is approximately $38.90 trillion."

    Коментиран от #25, #29

    20:52 15.03.2026

  • 22 Ще отнесат теслата

    4 2 Отговор
    Вие си искайте, ама на изборите тази есен цялата Републиканска партия ке падне. Американският народ не е глупав и истинските МАГА ще гласуват нарочно за Демократи, защото Тръмп предаде МАГА.

    20:53 15.03.2026

  • 23 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    5 0 Отговор
    Е, ако нямате пари, не е страшно - или ще откраднете, или ще си напечатате нови...

    20:53 15.03.2026

  • 24 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Дзак":

    Провокаторът търси жертви! Върти, суче, отзад напред и отпред назад. Дано някой се хване!

    20:55 15.03.2026

  • 25 Хм...

    6 0 Отговор

    До коментар #21 от "Измамата - скритият фактически фалит":

    Това е само правителствения им дълг. Вътрешния ако го напишеш някое розАво пони може да получи инфаркт.

    20:55 15.03.2026

  • 26 боико борисоф

    4 0 Отговор
    милен ганев мишко ти си пеевска подлога нали иначе факти няма да те вземат

    20:55 15.03.2026

  • 27 Ти да видиш

    6 1 Отговор
    3 милиарда долара на ден струва обслужването на външния дълг на Краваристан и за да го обслужва плячкосва ресурси по целия свят избивайки поголовно мирни хора.
    Тази държава терорист живее на командно дишане от десетилетия, но този филм вече свършва, никой не иска вече да я кредитира, а загубите и щетите които търпи в момента са огромни, репутационните също. Тя е обречена на ликвидация и сега гледаме последните ѝ издихания!

    Коментиран от #34

    20:57 15.03.2026

  • 28 Алооо

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Токсоплазмозата! Отпусни се, и дай възможност на микроба да прочетете коментара на госпожата! Той после ще успее да ти го обясни за около година и половина!

    20:57 15.03.2026

  • 29 Хм...

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Измамата - скритият фактически фалит":

    Освен това си изпуснал три нули, ама то е разбираемо, бая цифри са си...

    Коментиран от #39

    20:58 15.03.2026

  • 30 Спас

    0 6 Отговор

    До коментар #5 от "Атина Палада":

    Време е да си лягаш

    20:59 15.03.2026

  • 31 така е

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Атина Палада":

    Първите шест дни война струват на Пентагона 11,3 милиарда долара. Както каза демократката Елизабет Уорън, очевидно САЩ нямат пари за 15-те милиона американски граждани, изгубили здравните си застраховки, но за война с държава на другия край на света имат пари. Макар че само 2% от петрола, който минава през Ормузкия проток отива за Америка, създалата се световна криза и недостиг първо удариха Щатите. 
    Както пише авторитетното издание “Los Angeles Times”, цената на бензина в Калифорния стигна 5,5 долара за галон, пресушавайки сериозно средните доходи на шофьорите и сериозно повиши оперативните разходи на местните бизнеси. Селското стопанство и логистичният бизнес също са ударени от високите цени на дизела, в комбинация с повишаване на морските транспортни разходи в пристанищата на Ел Ей и Лонг Бийч, които поддържат над 200 000 работни места, повечето от които сега са заплашени от съкращение. Единствено калифорнийският отбранителен сектор може да извлече изгода от повишените военни разходи, но икономистите предупреждават за опасността от стагфлация, висока инфлация и забавен икономически ръст. Всичко онова, с което управлението на Тръмп се фукаше досега, че е преодоляло.
    Юлия Ал-Хаким

    Коментиран от #40

    21:00 15.03.2026

  • 32 Да,бе

    3 0 Отговор
    Имали пари...А покритие имат ли тия пари!?!Фалирали Съединени щати...

    21:00 15.03.2026

  • 33 Пич

    3 0 Отговор
    Сега схващате ли, защо толкова напъват за Биткойн и подобни !!! Защото тогава стават Остап Бендер - нямат нищо, но твърдят че са много важни и богати!!! И всички трябва да приемат плащания с въздух, но само говедарски въздух!!! Защото същият въздух на Ружа Игнатова излезе престъпление!!!

    21:01 15.03.2026

  • 34 Израел разори САЩ

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Ти да видиш":

    Израел на практика разори САЩ с безкрайните си войни в близкия Изток. Израелското лоби е като паразит който накрая убива гостоприемника САЩ. В момента много анализатори в САЩ говорят против Израелското лоби, за да се усети американския народ как да гласува против тях.

    Коментиран от #38

    21:05 15.03.2026

  • 35 Сръце

    2 0 Отговор
    "Имаме достатъчно пари за войната"

    Някои хора воюват с пари а други със сърце да видим кой печели.

    21:07 15.03.2026

  • 36 Червената шапчица

    1 0 Отговор
    "Американците са най-щастливите хора, защото където и да отидат, за да донесат свобода и демокрация... намират петрол.“ – Микеле С.ра, италиански журналист.

    АГРЕСОР е всеки, който влезе в друга държава преди Америка и НАТО!

    21:07 15.03.2026

  • 37 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Тц,тц,тц 😂😂😂":

    За качамак не зная ..Тук качамак не съм виждала да приготвят..Но в България баба ми правеше много вкусен.:)а попара на гръцки е пАпара.

    21:07 15.03.2026

  • 38 Така де

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Израел разори САЩ":

    Нали израелското лоби навремето спаси рижавият педофил от фалит!?
    Нали пак израелското лоби му финансира кампанията!?
    Израелското лоби най-накрая си намери достатъчно нагъл тъпанар да изпълни пъклените им планове!!
    Сега като ликвидираха Нетаняху кой ли управлява САЩ??

    21:09 15.03.2026

  • 39 Прав си. Изпуснал съм три нули

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Хм...":

    Дългът на САЩ е $38 900 000 000 000! Към 12.03.2026 г.

    Мнооого нули. Боли ме главата..

    21:09 15.03.2026

  • 40 ТИР тири минти

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "така е":

    Сега в САЩ да не си тираджия и негов собственик.

    21:10 15.03.2026