Белият дом: Имаме достатъчно пари за войната ВИДЕО

В момента САЩ разполагат с достатъчно средства за военни действия срещу Иран, но ако е необходимо, администрацията може да обмисли искане към Конгреса за допълнително финансиране.

Това заяви Кевин Хасет, ръководител на Националния икономически съвет на Белия дом, в интервю за CBS.

Според него, Службата за управление и бюджет на Белия дом, ръководена от Ръсел Воут, се занимава с бюджетните въпроси за военната операция в Близкия изток и именно тази агенция трябва да планира бъдещите разходи.

„Не е задължително да имаме нуужда от нещо допълнително“, добави Хасет.

Той сподели предварително получени данни, показващи, че САЩ вече са похарчили приблизително 12 милиарда долара за военни действия срещу Иран, но не уточни дали това е за цялата операция, която продължава повече от две седмици, или за някоя конкретна фаза.

В документи за действията си в Близкия изток, представени на Конгреса, американската администрация е оценила разходите си на най-малко 11,3 милиарда долара през първите шест дни от началото на ударите срещу Иран. „Ню Йорк Таймс“ пише, че тази цифра очевидно не включва много разходи – например прехвърлянето на военно оборудване и персонал в подготовката за специалната операция.