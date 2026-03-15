Белият дом: Имаме достатъчно пари за войната ВИДЕО

В момента САЩ разполагат с достатъчно средства за военни действия срещу Иран, но ако е необходимо, администрацията може да обмисли искане към Конгреса за допълнително финансиране.
Това заяви Кевин Хасет, ръководител на Националния икономически съвет на Белия дом, в интервю за CBS.
Според него, Службата за управление и бюджет на Белия дом, ръководена от Ръсел Воут, се занимава с бюджетните въпроси за военната операция в Близкия изток и именно тази агенция трябва да планира бъдещите разходи.
„Не е задължително да имаме нуужда от нещо допълнително“, добави Хасет.
Той сподели предварително получени данни, показващи, че САЩ вече са похарчили приблизително 12 милиарда долара за военни действия срещу Иран, но не уточни дали това е за цялата операция, която продължава повече от две седмици, или за някоя конкретна фаза.
В документи за действията си в Близкия изток, представени на Конгреса, американската администрация е оценила разходите си на най-малко 11,3 милиарда долара през първите шест дни от началото на ударите срещу Иран. „Ню Йорк Таймс“ пише, че тази цифра очевидно не включва много разходи – например прехвърлянето на военно оборудване и персонал в подготовката за специалната операция.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
6 а заеми кой ви дава или печатате пак
20:47 15.03.2026
11 Печатницата работи кухи долари има
20:49 15.03.2026
13 пони, ама розАво
Ох, олекна ми!
20:49 15.03.2026
15 Мдаа
Тръмп, тази събота: Надявам се Великобритания да изпрати свои кораби, за да гарантира, че Ормузкият проток вече не представлява заплаха.
Раздвоение на маймуната!
Коментиран от #20
20:50 15.03.2026
16 Тц,тц,тц 😂😂😂
До коментар #5 от "Атина Палада":На качамак викаш😂У гръцко как му казват на качамака 😅🤣😅🤣
А на попарата🤣🤣
Коментиран от #37
20:50 15.03.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 така е и лекувай се че не си
До коментар #4 от "Русодебил":само ти тук русОфободебил с тешко психицно растроиство
20:51 15.03.2026
19 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #5 от "Атина Палада":да мълчиш ма , ОФ ца!!аре на бас че имат 20 убити , и тия с Епщайн не лъжат?знайш лои кво става ако измамят данъкоплатеца?
Коментиран от #28
20:51 15.03.2026
20 Пич,
До коментар #15 от "Мдаа":След месец ще е още по смешно в пiHд0cTaH.
20:52 15.03.2026
21 Измамата - скритият фактически фалит
Към 12.03.2026 г. дългът на фактически фалиралата държава САЩ е почти $39 трилиона.
"As of March 12, 2026, the total US national debt is approximately $38.90 trillion."
Коментиран от #25, #29
20:52 15.03.2026
24 Факт
До коментар #8 от "Дзак":Провокаторът търси жертви! Върти, суче, отзад напред и отпред назад. Дано някой се хване!
20:55 15.03.2026
25 Хм...
До коментар #21 от "Измамата - скритият фактически фалит":Това е само правителствения им дълг. Вътрешния ако го напишеш някое розАво пони може да получи инфаркт.
20:55 15.03.2026
27 Ти да видиш
Тази държава терорист живее на командно дишане от десетилетия, но този филм вече свършва, никой не иска вече да я кредитира, а загубите и щетите които търпи в момента са огромни, репутационните също. Тя е обречена на ликвидация и сега гледаме последните ѝ издихания!
Коментиран от #34
20:57 15.03.2026
28 Алооо
До коментар #19 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Токсоплазмозата! Отпусни се, и дай възможност на микроба да прочетете коментара на госпожата! Той после ще успее да ти го обясни за около година и половина!
20:57 15.03.2026
29 Хм...
До коментар #21 от "Измамата - скритият фактически фалит":Освен това си изпуснал три нули, ама то е разбираемо, бая цифри са си...
Коментиран от #39
20:58 15.03.2026
30 Спас
До коментар #5 от "Атина Палада":Време е да си лягаш
20:59 15.03.2026
31 така е
До коментар #5 от "Атина Палада":Първите шест дни война струват на Пентагона 11,3 милиарда долара. Както каза демократката Елизабет Уорън, очевидно САЩ нямат пари за 15-те милиона американски граждани, изгубили здравните си застраховки, но за война с държава на другия край на света имат пари. Макар че само 2% от петрола, който минава през Ормузкия проток отива за Америка, създалата се световна криза и недостиг първо удариха Щатите.
Както пише авторитетното издание “Los Angeles Times”, цената на бензина в Калифорния стигна 5,5 долара за галон, пресушавайки сериозно средните доходи на шофьорите и сериозно повиши оперативните разходи на местните бизнеси. Селското стопанство и логистичният бизнес също са ударени от високите цени на дизела, в комбинация с повишаване на морските транспортни разходи в пристанищата на Ел Ей и Лонг Бийч, които поддържат над 200 000 работни места, повечето от които сега са заплашени от съкращение. Единствено калифорнийският отбранителен сектор може да извлече изгода от повишените военни разходи, но икономистите предупреждават за опасността от стагфлация, висока инфлация и забавен икономически ръст. Всичко онова, с което управлението на Тръмп се фукаше досега, че е преодоляло.
Юлия Ал-Хаким
Коментиран от #40
21:00 15.03.2026
34 Израел разори САЩ
До коментар #27 от "Ти да видиш":Израел на практика разори САЩ с безкрайните си войни в близкия Изток. Израелското лоби е като паразит който накрая убива гостоприемника САЩ. В момента много анализатори в САЩ говорят против Израелското лоби, за да се усети американския народ как да гласува против тях.
Коментиран от #38
21:05 15.03.2026
35 Сръце
Някои хора воюват с пари а други със сърце да видим кой печели.
21:07 15.03.2026
36 Червената шапчица
АГРЕСОР е всеки, който влезе в друга държава преди Америка и НАТО!
21:07 15.03.2026
37 Атина Палада
До коментар #16 от "Тц,тц,тц 😂😂😂":За качамак не зная ..Тук качамак не съм виждала да приготвят..Но в България баба ми правеше много вкусен.:)а попара на гръцки е пАпара.
21:07 15.03.2026
38 Така де
До коментар #34 от "Израел разори САЩ":Нали израелското лоби навремето спаси рижавият педофил от фалит!?
Нали пак израелското лоби му финансира кампанията!?
Израелското лоби най-накрая си намери достатъчно нагъл тъпанар да изпълни пъклените им планове!!
Сега като ликвидираха Нетаняху кой ли управлява САЩ??
21:09 15.03.2026
39 Прав си. Изпуснал съм три нули
До коментар #29 от "Хм...":Дългът на САЩ е $38 900 000 000 000! Към 12.03.2026 г.
Мнооого нули. Боли ме главата..
21:09 15.03.2026
40 ТИР тири минти
До коментар #31 от "така е":Сега в САЩ да не си тираджия и негов собственик.
21:10 15.03.2026