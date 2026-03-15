Арабската лига: Иран допусна стратегическа грешка, като атакува страните от Персийския залив

Иран допусна стратегическа грешка, като атакува арабски страни, заяви заместник-генералният секретар на Арабската лига Хосам Заки пред Sky News Arabia.

Иранските атаки, каза той, нарушават международното право. Действията на Техеран са „осъдителни“, добави Заки.

„Работихме за мобилизиране на международна подкрепа за осъждане на иранските атаки. Арабското ръководство показа голяма мъдрост в противодействието на иранската агресия“, подчерта той.

В началото на март страните членки на Арабската лига призоваха Техеран незабавно да прекрати атаките срещу Персийския залив и „да прояви благоразумие“. Те подчертаха, че арабските държави не са страни в конфликта за Иран и се противопоставят на войната от самото начало.

От началото на операцията срещу него на 28 февруари Иран нанася удари по американски военни бази в Близкия изток и Израел. Цивилна инфраструктура също е повредена, а няколко страни от Близкия изток съобщиха за жертви. Иран атакува и танкери, опитващи се да преминат през Ормузкия проток.

Иранският посланик в Русия Казем Джалали отбеляза, че иранското външно министерство е в контакт със страните от Персийския залив и обсъжда с тях ударите, които Техеран извършва в отговор на американско-израелската операция. „Обясняваме, че единствената причина за тези удари на тяхна територия е наличието на американски военни бази“, подчерта той.

Междувременно Али Фадави, висш командир на Корпуса на гвардейците на ислямската революция на Иран, заяви, че страната разполага с ракети, които могат да бъдат изстрелвани от подводници, и намекна, че Техеран може да ги използва през следващите дни.

Германският външен министър Йохан Вадефул заяви днес, че е скептичен относно потенциалното разширяване на военноморската мисия „Аспидес“ на Европейския съюз до Ормузкия проток, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Вадефул заяви, че мисията за подпомагане на преминаването на търговски превози през Червено море „не е ефективна“.

„И затова съм много скептичен, че разширяването на „Аспидес“ до Ормузкия проток би осигурило по-голяма „сигурност“, каза той в интервю за германската телевизия А Ер Де.