Арабската лига: Иран допусна стратегическа грешка, като атакува страните от Персийския залив

15 Март, 2026 19:35, обновена 15 Март, 2026 20:32 2 003 87

Нападенията са в нарушение на международното право, отбеляза секретарят на организацията Хосам Заки

Хосам Заки, Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иран допусна стратегическа грешка, като атакува арабски страни, заяви заместник-генералният секретар на Арабската лига Хосам Заки пред Sky News Arabia.

Иранските атаки, каза той, нарушават международното право. Действията на Техеран са „осъдителни“, добави Заки.

„Работихме за мобилизиране на международна подкрепа за осъждане на иранските атаки. Арабското ръководство показа голяма мъдрост в противодействието на иранската агресия“, подчерта той.

В началото на март страните членки на Арабската лига призоваха Техеран незабавно да прекрати атаките срещу Персийския залив и „да прояви благоразумие“. Те подчертаха, че арабските държави не са страни в конфликта за Иран и се противопоставят на войната от самото начало.

От началото на операцията срещу него на 28 февруари Иран нанася удари по американски военни бази в Близкия изток и Израел. Цивилна инфраструктура също е повредена, а няколко страни от Близкия изток съобщиха за жертви. Иран атакува и танкери, опитващи се да преминат през Ормузкия проток.

Иранският посланик в Русия Казем Джалали отбеляза, че иранското външно министерство е в контакт със страните от Персийския залив и обсъжда с тях ударите, които Техеран извършва в отговор на американско-израелската операция. „Обясняваме, че единствената причина за тези удари на тяхна територия е наличието на американски военни бази“, подчерта той.

Междувременно Али Фадави, висш командир на Корпуса на гвардейците на ислямската революция на Иран, заяви, че страната разполага с ракети, които могат да бъдат изстрелвани от подводници, и намекна, че Техеран може да ги използва през следващите дни.

Германският външен министър Йохан Вадефул заяви днес, че е скептичен относно потенциалното разширяване на военноморската мисия „Аспидес“ на Европейския съюз до Ормузкия проток, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Вадефул заяви, че мисията за подпомагане на преминаването на търговски превози през Червено море „не е ефективна“.

„И затова съм много скептичен, че разширяването на „Аспидес“ до Ормузкия проток би осигурило по-голяма „сигурност“, каза той в интервю за германската телевизия А Ер Де.


  • 1 00009999988888

    46 9 Отговор
    Държавите в Персийският залив, които Америка трябваше да защитава, сега планират да си партнират със страната, която Америка и Израел в момента бомбардират. Те осъзнаха, че американската армия и оръжия не могат да ги защитят при война.
    В продължение на десетилетия отношенията между Вашингтон и държавите от Персийския залив почиваха на следния компромис: петролът и капиталът на арабските държави – включително стотици милиарди долари, похарчени за американски оръжия, модерни технологии и стоки и услуги – в замяна на защитата на САЩ, коментира Фауаз Гергес от Лондонското училище по икономика, цитиран от Ройтерс.
    Гергес каза, че войната е разклатила тези споразумения между арабските държави и САЩ. По думите му, сега държавите от Персийския залив ще ускорят усилията за диверсификация на своите партньорства, осъзнавайки, че „те наистина не могат да разчитат на Съединените щати да защитават тяхната енергия, петрол, газ, народ и суверенитет“.

    Коментиран от #24, #42

    19:43 15.03.2026

  • 2 АКО АРАБИТЕ ЗАСТАНАТ НА СТРАНАТА НА САЩ

    42 10 Отговор
    И Израел - нищо добро не ги чака. В следващите 20 години талмутите ще ги смачкат.

    Коментиран от #30

    19:43 15.03.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 30 Отговор
    Алекс Велики за колко време превзе Персия?

    19:44 15.03.2026

  • 4 Шопо

    21 7 Отговор
    Хосам Заки ще се обади на Тръмп и ще видите тогава.

    19:44 15.03.2026

  • 5 А бе ей

    46 10 Отговор
    Какво право имат други държави да се месят във вътрешните работи на на Иран.
    А страните които помагат на САЩ и Израел включително и нашата територия са пряка цел.

    19:44 15.03.2026

  • 6 СТРАНИ ПЪЪЪЛНИ С УСБАЗИ

    46 7 Отговор
    КАКВО ОЧАКВАТ...... ДА СА СЪРДЯТ НА УС БАЗИТЕ ЧЕ НИ ГИ ПАЗЯТ А СА МИШЕНИ....

    19:45 15.03.2026

  • 7 Иран

    8 30 Отговор
    Путин така ни каза!

    19:45 15.03.2026

  • 8 БългАРИЯ

    40 6 Отговор
    ПОМНЕТЕ - Иранците са ПЕРСИ, тяхната раса е АРИЯ, като нас.

    Арабите са по раса: СЕМИТИ, т.е. - една раса с евреите.

    Коментиран от #20, #32, #43

    19:48 15.03.2026

  • 9 Ционистите бият арабските си подлоги

    34 3 Отговор
    една по една и една след друга.

    Иран ще ви превъзпита, ционистки подлоги.

    19:49 15.03.2026

  • 10 Поправка

    47 4 Отговор
    Страните от Персийския залив допуснаха стратегическа грешка, като приеха американските бази

    19:50 15.03.2026

  • 11 Я пак

    33 2 Отговор
    "Нападенията са в нарушение на международното право"

    19:50 15.03.2026

  • 12 Грешка ли

    24 2 Отговор
    За тези не е ли все едно чий грездей ще целуват?

    19:50 15.03.2026

  • 13 ВВП

    26 2 Отговор
    Квацсрабска лига ..Тия са перси.знямст нищо общо с ония арабски циганя ..Подлоги на Сатаната ..

    19:51 15.03.2026

  • 14 Сталин

    38 4 Отговор
    Грешката е ваша че сте страхливи арабски плъхове окупирани от краварите и бомбите Иран от военните бази на световните тетористи

    19:51 15.03.2026

  • 15 ВВП

    30 4 Отговор
    Иран е длъжен да се защити от Сатаната САЩ и Израиля ..С ядрено оръжие..

    19:52 15.03.2026

  • 16 Светът се събуди!

    13 2 Отговор
    Още по-разбиваща версия на световния хит No.1
     🔊 Tezcatl León - BOOM BOOM TEL AVIV 🎶🚀💥

    19:52 15.03.2026

  • 17 Тоалетна Хартия

    36 2 Отговор
    Тоз и той не знае къде се намира!!! Иран атакува американски и еврейски цели , които са в тия държави. Да го пита няко, защото са дали такива бази на американския терорист N1???!!

    19:53 15.03.2026

  • 18 a сащ военните бази кво правят там

    27 4 Отговор
    че арабските държави не са страни в конфликта за Иран и се противопоставят на войната от самото начало.

    19:53 15.03.2026

  • 19 Напред!

    26 5 Отговор
    Време е Иран да напусне ООН и да повлече крак, десетки други страни да го напуснат! Нека тази безсмислена организация се разпадне!

    Коментиран от #33

    19:54 15.03.2026

  • 20 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 9 Отговор

    До коментар #8 от "БългАРИЯ":

    УН гария!!! кво ти е мнението?

    19:54 15.03.2026

  • 21 Отчето ги анатамоса

    19 1 Отговор
    Иподякон Атанас Стефанов анатемоса американските самолети на летището и един вече падна. Очакваме следващите!

    Коментиран от #25

    19:56 15.03.2026

  • 22 Хм...

    21 2 Отговор
    Смешен плач...

    Чудя се какво ли ще стане когато персите изтърбушат когълничану (а дано) и враждебна (пази Боже)? Както вече изкъртиха базата на островните инцести в Кипър. Много ми е любопитно какво ли ще плещят брюкселските зелки и родните евроатлантически розАви понита?

    Коментиран от #35

    19:56 15.03.2026

  • 23 ВВП

    24 2 Отговор
    САЩ иска да замеси всичките всичките си подлоги в един геноцид ..Рижия толуп е притиснат яко с аферата Епстейн...Оня ги събирал всички боклуци ,после да ги държат изкъсо..Евреите са хитри и пресметливи..

    Коментиран от #34

    19:57 15.03.2026

  • 24 Да бе

    25 0 Отговор

    До коментар #1 от "00009999988888":

    Тези продажници ко си правят на луди. От твоя територя ще ме нападат а ти тариката че чакаш аз да те жаля. Малко ви прави още. Вина ги сте били такива нали вие арабите продадохте империята и ко получихте

    19:58 15.03.2026

  • 25 Българин

    1 8 Отговор

    До коментар #21 от "Отчето ги анатамоса":

    Ти гледай пък тогаз да не анатемоса оная ти работа...🤣

    19:59 15.03.2026

  • 26 хъхъ

    26 2 Отговор
    Нападението на САЩ и Израел срещу Иран не е ли нарушение на международното право?

    19:59 15.03.2026

  • 27 Българското ПРОКЛЯТИЕ

    20 0 Отговор
    Всички вече много добре знаем от неспирното повторение на резултата:

    Щом България бъде поробена от една държава или империя, щом ни притиснат, изнудат, насилят или ограбят - и Българското ПРОКЛЯТИЕ им се стоварва на главата.

    Да почиват в мир: НАТО, ЕС и САЩ!

    Коментиран от #39

    19:59 15.03.2026

  • 28 Холивуд героите

    19 0 Отговор
    Си го забиха с 200😂

    19:59 15.03.2026

  • 29 Купейка

    14 1 Отговор
    Ще дойде реда на евроатлантическата пасмина

    20:01 15.03.2026

  • 30 Да ама

    19 1 Отговор

    До коментар #2 от "АКО АРАБИТЕ ЗАСТАНАТ НА СТРАНАТА НА САЩ":

    Те са продажни и затова нищо не става от тях. Нали са уш всички са араби говорят един език пак неговата да са идинни. Персите са друга бира и това вече го показаха на всички не с думи а с дела

    20:01 15.03.2026

  • 31 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    15 1 Отговор
    КОЯ БЕШЕ - ЕДНА ЖЕНСКА ПУСКА ДЪЩЕРЯ СИ САЛОМЕ
    ДА ИГРАЕ КЮЧЕК ПРЕД ЦАР ИРОД
    ......
    И ЗА НАГРАДА ТЯ ПОИСКВА ГЛАВАТА НА ЙОАН КРЪСТИТЕЛ - ПРОРОКА ЯХИЯ В КОРАНА
    ( ГЛАВАТА Е ПОГРЕБАНА ВЪВ МАВЗОЛЕЙ В ДАМАСК - ОМАЯДСКАТА ДЖАМИЯ)
    .....
    СЛЕДВАТ 2000 ГОДИНИ ХОЛОКОСТ
    . .....
    СЕГА АРАБСКИТЕ КЮЧЕКЧИЙКИ КОИТО ТАНЦУВАХА НА САЩ И ИЗРАЕЛ
    ДА СИ ПОНАСЯТ ПОСЛЕДИЦИТЕ :)

    20:02 15.03.2026

  • 32 Лесно обяснимо

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "БългАРИЯ":

    Прав си

    20:02 15.03.2026

  • 33 Сатанистите искат точно това

    15 0 Отговор

    До коментар #19 от "Напред!":

    Затова сатанистът Тръм си направи "Съвет на мира".

    За безмозъчни подлоги.

    Подлогата Борисов, чрез сламения си премиер Желязков, веднага се присламчи!

    Коментиран от #59

    20:05 15.03.2026

  • 34 Българин

    17 0 Отговор

    До коментар #23 от "ВВП":

    Според досиетата нашата принцеса Калина също неколкократно е посещавала острова на Епщайн...Питам се дали някак си навремето преди скандала Бойко не е завиждал на поканените!

    20:05 15.03.2026

  • 35 Помнете!

    18 1 Отговор

    До коментар #22 от "Хм...":

    Иран няма да удари директно София. Те отлично знаят в какво положение сме и как са ни приклещили ционистите.

    АКО ИМА УДАРИ ПО ЛЕТИЩЕТО В СОФИЯ, ТОВА ЩЕ БЪДЕ ИНСЦЕНИРАН УДАР - ПРОВОКАЦИЯ ОТ СТРАНА НА САЩ И ИЗРАЕЛ!

    Иран никога няма да ни удари. Той си ги прихваща и сваля там.

    Коментиран от #46, #48, #49

    20:05 15.03.2026

  • 36 Ами

    23 1 Отговор
    Арабите да забравят за "международното право".
    Когато територията ти се използва за нападение,
    ти не си неутрален. Ти вече си част от конфликта.
    Така, че арабите да си търсят друго решение.

    20:06 15.03.2026

  • 37 ВВП

    18 1 Отговор
    САЩ ще загубят хегемонията си .Израил ще изчезне..ООН ще се разпусне ..Есср ще последва СССР..Ще обявят фалит...До там води рижия толуп..

    Коментиран от #41

    20:06 15.03.2026

  • 38 Жорко

    13 0 Отговор
    Тоя па...та вие си мълчахте и преди това, каквото кажат американците това е,същите смрадливци като европейците...

    20:07 15.03.2026

  • 39 Българин

    3 4 Отговор

    До коментар #27 от "Българското ПРОКЛЯТИЕ":

    Точно това застигна и СССР...

    Коментиран от #71

    20:08 15.03.2026

  • 40 Механик

    20 1 Отговор
    Харабите са по-тАпи и от укрите.
    Евреите са техен вечен и кръвен враг, а те сътрудничат с тях.
    Арабите са много, а евреите малко. Евреите са богати, но арабите имат нефт, какъвто евреите нямат. Освен това арабите и те не са много бедни.
    Ако се обединят срещу евреите, от последните няма да остане и мазно петно. Но не. Те предпочитат да слугуват на Израел и САЩ. То си им е за главите.

    Коментиран от #47, #54, #63

    20:08 15.03.2026

  • 41 Ще ще ще ще ще ще

    3 8 Отговор

    До коментар #37 от "ВВП":

    Ще ще ще ще ще ще ще ще

    20:08 15.03.2026

  • 42 Ха ха ха

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "00009999988888":

    вярваш ли си наистина на написаното от тебе,или си спал на течение?!?

    Коментиран от #69

    20:09 15.03.2026

  • 43 Леле,ха ха

    4 9 Отговор

    До коментар #8 от "БългАРИЯ":

    това от "посоля" ли ти го казаха да напишеш?

    20:10 15.03.2026

  • 44 АРАБИТЕ РАЗБИРАТ

    13 3 Отговор
    Че САЩ не могат да им гарантират сигурност. САЩ са еврейска колония.

    20:11 15.03.2026

  • 45 Иран атакува

    23 3 Отговор
    не само тия които го нападнаха, а и тия които си дават задните части под наем на нападателите !

    20:11 15.03.2026

  • 46 Хм...

    14 3 Отговор

    До коментар #35 от "Помнете!":

    Иран няма да удари София, а база на сащ. Така както Иран не удря държавите на арабския полуостров, а базите на сащ разположени там.
    Та не съм много сигурен, че ще ни се размине...

    Коментиран от #50, #55

    20:11 15.03.2026

  • 48 Тоалетна Хартия

    10 4 Отговор

    До коментар #35 от "Помнете!":

    Иран директно няма да ни одари, но няма гаранция, че техни служби няма да взривява наши обекти!!! Знаем какво стана на летище Сарафов...Започва летния сезон...Ако има евреи, то те са мишена и край тях може да пострадат и други!!! Бомба от Иран няма как да дойде до България, освен ако, ""партньорите"" не позволят!!

    Коментиран от #65, #76

    20:13 15.03.2026

  • 49 Вервай си!

    10 4 Отговор

    До коментар #35 от "Помнете!":

    Иран ще те дундурка, за хубавите думи, докато го предаваш от дивана.

    Войната може да продължи с години и ако не изгоним американския окупатор от софийското гражданско летище "Васил Левски", нищо хубаво не ни чака.

    Коментиран от #53

    20:14 15.03.2026

  • 50 Тц,тц,тц 😂😂😂

    4 8 Отговор

    До коментар #46 от "Хм...":

    Ще погинат сумати путинофили-иранофили 😂🤣

    20:14 15.03.2026

  • 51 Ами

    6 12 Отговор
    Всички губят мого пари и почват да губят търпение. Соро ще има единен фронт срещу терористичния режим на аятоласите,Стратегия им се обръща сещу тях

    Коментиран от #57, #61, #66

    20:14 15.03.2026

  • 52 Българин

    4 10 Отговор
    Последния Софиянец е ирански агент облъчващ интелигентните читатели на "Факти" с пропаганда насочена срещу разума и демокрацията, целящ тяхната поквара и деградация!

    20:15 15.03.2026

  • 54 Бега бе

    4 4 Отговор

    До коментар #40 от "Механик":

    И арабите ще се обединят с аятоласите???Не си у ред.

    Коментиран от #73

    20:18 15.03.2026

  • 55 Костадин Костадинов

    1 2 Отговор

    До коментар #46 от "Хм...":

    И с ко шта стрелят и што риши чи таз стрелба ли уцели?

    20:18 15.03.2026

  • 58 Крали Марко

    9 0 Отговор
    Не ви ли е срам бе, вие капка достойнство нямате ли. Аллах ще ви изгори за съглашение със сътанистите.

    20:21 15.03.2026

  • 59 Факт

    5 2 Отговор

    До коментар #33 от "Сатанистите искат точно това":

    Още времето в което ООН беше ОН, преди век, не е имало полза от тази организация. Тя никога никой не е защитила, никога не е разрешила един конфликт, никога не е била гарант за каквото и да било. Просто едни скъпоплатени лежачи. Бай Дончовата ще е същата. Просто той си отива и се опитва да направи нещо с което да се чувства важен и след това.

    20:21 15.03.2026

  • 60 Копейкин

    2 2 Отговор

    До коментар #56 от "Добре, тъпейке":

    Ако ми платят повече повече ас ще мина към краварите.

    20:22 15.03.2026

  • 61 Костадин Костадинов

    1 2 Отговор

    До коментар #51 от "Ами":

    Ае ма..й...къти да евъ в газззта калааян. Русия и Иран ш побидаят саш

    20:22 15.03.2026

  • 62 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 4 Отговор
    ШИИТИТЕ ВЯРВАТ ЧЕ МАХДИ - ПОСЛЕДНИЯ ЖИВ И ПРЯК НАСЛЕДНИК НА ПРОРОКА МОХАМЕД
    Е ЖИВ И ЖИВЕЕ МЕЖДУ НАС
    . ...
    И ТОЙ ЩЕ СЕ ПОКАЖЕ И ЩЕ СЕ ЗАКЪЛНЕ ВЪВ ВЯРНОСТ НА ИСА СИНА НА МАРИЯ , И ЩЕ МУ БЪДЕ ГЕНЕРАЛ
    ПРЕДИ БИТКАТА ПРИ АРМАГЕДОН

    20:23 15.03.2026

  • 63 Ами

    4 4 Отговор

    До коментар #40 от "Механик":

    Въпреки, че евреите и арабите са от едно котило,
    те наистина не се харесват особенно много.
    Но нито едните, нито другите харесват персите.
    Така, че позицията им в случая е логична.

    Коментиран от #70

    20:23 15.03.2026

  • 64 Българин

    9 3 Отговор
    Два самолетоносача дадоха фира, да идват следващите!

    20:24 15.03.2026

  • 65 к,во

    3 0 Отговор

    До коментар #48 от "Тоалетна Хартия":

    няма да ни "Одари"....ходил ли си на училище?

    20:25 15.03.2026

  • 66 Само

    6 3 Отговор

    До коментар #51 от "Ами":

    Саудитска Арабия да не загуби, че е страна съизмерима с Иран като големина с огромна армия, която за разлика от ираската е много добре и модерно въоражена. За разлика от САЩ те нямат скруполи да започнат сухопатна инванзия и да пометът окончателно шитската сган в Иран

    Коментиран от #72

    20:26 15.03.2026

  • 67 Българин

    5 1 Отговор
    Паметник за бай Дончо - той съсипа САЩ и западната хегемония докарвайки ги до неизбежен колапс и скорошен разпад...Какъв ти паметник - след време направо Мавзолей...

    20:29 15.03.2026

  • 68 Ще плащате вие цената

    3 0 Отговор
    ...за краварските терористични клетки на вашите територии

    20:29 15.03.2026

  • 69 Атина Палада

    4 1 Отговор

    До коментар #42 от "Ха ха ха":

    Разгледай американските СМИ ...Той не спал на течение а ти се информираш явно само от този сайт! Самият Линдзи Греъм се изказа :-"Загубихме безвъзвратно държавите от персийския залив"(....) ,след като същите започнаха панически да си теглят активите от американските корпорации . Изпаднали в паника американските корпорации ,някои от тях ,например като Блек рок стигнаха до там да наложат мораториум за да не фалират!

    Коментиран от #77

    20:29 15.03.2026

  • 70 Костадин Костадинов

    0 2 Отговор

    До коментар #63 от "Ами":

    Чи те там сички да от едно котило ве тъпчакин. Явну книжки не четеш розова триполова пантерке. Ай са върниш към Месопотамия и почиттъ към луната от дядо ти Авраамчу. Тъб розоф патер си ти

    Коментиран от #78

    20:29 15.03.2026

  • 71 Българско хоро

    4 0 Отговор

    До коментар #39 от "Българин":

    Сега същото Българско ПРОКЛЯТИЕ ще застигне Украйна, Израел и САЩ.
    Никога не е имало празно. Хванеш ли се на хорото, играеш до край!
    Забравете за тези държави!

    Коментиран от #82

    20:30 15.03.2026

  • 72 Що не ходиш ти да ги пометеш

    4 1 Отговор

    До коментар #66 от "Само":

    Цървул малоумен...е сега ще тръгнат мюсюлманите да се бият за Израел хахаха

    Коментиран от #79

    20:30 15.03.2026

  • 73 Баце,

    2 3 Отговор

    До коментар #54 от "Бега бе":

    Елитите на арабите никога.
    Но! Има нюанси! Арабските народи (доколко правилно е словосъчетанието "арабски народи" е друга тема) НИКОГА няма да се съгласят да застанат на страната на иcpahell срещу мюсулмански Иран. Особено след убийството на аятолаха, него, въпреки евентуалните резерви по отношение на Иран доста го тачеха в целия мюсулмански свят. Опре ли работата до там ще има революции, ама не цветни! Разрови из нета, има доста видеа как местните ръкопляскат на иранските удари по бази на сащ в страните им.

    Коментиран от #81

    20:31 15.03.2026

  • 74 Малко не им достигна на краварите

    0 3 Отговор
    Да сменят пола на арабите от персийския залив....язък

    20:32 15.03.2026

  • 75 Уронг Търн

    4 1 Отговор
    Ами така става при конфликти марионетките го отнасят първи.

    20:32 15.03.2026

  • 76 Опомни се

    3 0 Отговор

    До коментар #48 от "Тоалетна Хартия":

    Е, и?!? Ти на чужди гробища, ли си седнал да плачеш? Който, каквото си е надробил, това ще сърба. Нас няма да таргетират.

    20:33 15.03.2026

  • 78 Костадин Костадинов

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "Костадин Костадинов":

    Разбира съ чи Иран ш побиди сашт. Югославия ги побиди и затва сички в сашт ф паника штото Иран идва по тъмно

    20:35 15.03.2026

  • 79 Абе

    2 3 Отговор

    До коментар #72 от "Що не ходиш ти да ги пометеш":

    Не за за Израел, за собсвените си икнномически интереси. Разликата е огромна хората са прагматични и си гледат интереса, а не робуват на тъпотии и терористичния режими на аятоласите

    20:36 15.03.2026

  • 80 Арабския Лигльо от Арабската Лига

    5 2 Отговор
    и дори журналистите са наясно, че ако арабските държави бяха разкарали военните бази и централи на САЩ, вместо да ги бранят със закупените от САЩ системо ПВО, абсолютно. нищо такова нямаше да се случи. Иран бе подло нападнат и отвръща на нападателите настананени в държавите им!
    Разбира се, че лигльовците участват военно в конфликта!
    Уж базите на САЩ бяха там да ги бранят от въображаемо нападение, а те сега бранят базите на военните престъпници, агресори.

    Коментиран от #83, #84

    20:36 15.03.2026

  • 81 Костадин Костадинов

    2 2 Отговор

    До коментар #73 от "Баце,":

    Естествено, време е САЩ да изчезнат с другите еврееееее

    20:37 15.03.2026

  • 82 Българин

    4 0 Отговор

    До коментар #71 от "Българско хоро":

    Така е - преди векове Византия и Османската империя ни тормозеха и бяха наказани - вече ги няма...а ние още сме тук

    Коментиран от #85

    20:38 15.03.2026

  • 83 Ако

    3 4 Отговор

    До коментар #80 от "Арабския Лигльо от Арабската Лига":

    Аятоласите бяха сдали власта на обикновените иранци вместо да ги разтрелват по улиците инкой нямаше да напада Иран

    20:39 15.03.2026

  • 84 Но пък работят за

    2 0 Отговор

    До коментар #80 от "Арабския Лигльо от Арабската Лига":

    "мобилизиране на международна подкрепа за осъждане на иранските атаки"

    И медиите припяват

    20:47 15.03.2026

  • 85 Божият Народ

    2 0 Отговор

    До коментар #82 от "Българин":

    Виж, колко военни съюзи сме затрили само за ХХ век!
    Докоснеш ли се до България - гориш!🔥

    20:47 15.03.2026

  • 86 Който ни пороби, ще се загроби

    2 1 Отговор
    Няма как да е .... случайност...

    20:51 15.03.2026

  • 87 Грез дей

    0 1 Отговор
    Мазни тарикати, ще участвате в нападенията на краварите и ще се правите на гръмнати! Предателско семе!

    21:06 15.03.2026

