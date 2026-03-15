Зеленски: Още чакаме отговор от САЩ по офертата ни за дронове за $ 50 млрд.

Преди малко по-малко от година Украйна предложи на САЩ мащабна ''сделка за дронове'' на стойност до 50 милиарда долара, която включва износ на украински технологии и съвместно производство на дронове. Но все още няма решение от САЩ.

Това заяви днес украинският президент Володимир Зеленски по време на разговор с журналисти, предава РБК-Украйна.

Според Зеленски е било планирано да се стартира експортна структура за редица области: дронове, технологии, дронове, базирани на изкуствен интелект, технологии с изкуствен интелект и системи за електронна война.

В замяна Украйна планираше да получи пари и средства за защита срещу балистични ракети. Украйна има остра нужда от последното. Всъщност Киев предложи да замени системата за защита от дронове със система за противоракетна защита.

''Така че нашето предложение беше ние да можем да предоставим системата, а Съединените щати трябва да са първите, защото те значително ни подкрепят с противобалистични оръжия и са стратегически партньор на Украйна. Ето защо предложихме на САЩ сделка за дронове'', обясни Зеленски.

Според него президентът на САЩ Доналд Тръмп е проявил интерес, както и американските военни. Никога не е ставало дума за това, че Вашингтон не се интересува.

''Не знам обема: колко искат Съединените щати. И ако имаме свободен капацитет, но работещ, ще го направим, защото е добре за нашия износ. И никога не съм чувал Съединените щати да не се интересуват'', подчертава Зеленски.

Обем на производство

Според президента Украйна предлага на САЩ огромна система за експлоатация и производство на дронове. Говорим за система, в която могат да работят 200 компании.

''Изборът ще бъде направен от страна на Съединените щати. Можете да изберете: днес например този прехващач... Утре друг, друга компания с нови технологии, трябва да бъдем гъвкави'', добави Зеленски.

Украйна е готова и да създаде съвместни предприятия във формат 50/50, където ще работят украински и американски инженери, а дроновете ще бъдат достъпни за ползване от две страни: Украйна и Съединените щати.

''Съединените щати ще получат нашите технологии. Нашите предприятия ще увеличат обемите на производство. Половината от продуктите ще отидат на нашата фронтова линия, това би трябвало да е достатъчно. А половината от мощностите, които в момента не могат да произвеждат повече поради финансовия дефицит, ще отидат при нашите партньори'', обясни президентът.

Документът все още не е подписан.

Украйна и Съединените щати все още не са сключили споразумение. Но междувременно много други страни са проявили интерес към предложението, отбелязва Зеленски.

''Разговаряхме с европейски страни за дронове - и вече имаме споразумения с тях. И получихме такива заявки от Близкия изток, от страните от Персийския залив - много конкретни заявки с директни оферти, големи оферти. Имаше и оферти от Африка и няколко други страни'', отбелязва президентът.

Според него сделката е оценена на 35-50 милиарда щатски долара. Това е голяма сделка за много години. Украйна е готова да сключи подобен тип сделки не само със САЩ, но и с други страни.

''Искахме да поддържаме отношения с американците и Европа и да покажем приоритет. Такава е ситуацията със сделката за дронове сега. Както виждате, имаме първите производствени линии в Германия. Те работят. Току-що започна и във Великобритания. Имаме производство и в Дания. И това е добро начало на нови отношения в областта на отбраната'', обобщава Зеленски.

Миналата година стана известно, че Украйна е предложила на САЩ да подпишат сделката за дронове. Документът предвижда доставката на украински безпилотни системи (БпЛА, морски дронове и наземни роботи) за нуждите на Съединените щати в замяна на авторски възнаграждения, инвестиции и закупуване на американско оръжие на стойност десетки милиарди долари.

Пентагонът разглежда украинските технологии като критичен елемент за инициативите Replicator и Artemis, насочени към подготовка за потенциален конфликт с Китай в Тихоокеанския регион.