Тръмп: Един от най-злите хора в историята е мъртъв! Има няколко добри кандидати за наследник на Хаменей

28 Февруари, 2026 23:36, обновена 1 Март, 2026 05:48 5 987 143

Дъщерята, зетят и внучката на Хаменей също са загинали при ударите

Тръмп: Един от най-злите хора в историята е мъртъв! Има няколко добри кандидати за наследник на Хаменей - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

След смъртта на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей „има няколко добри кандидати“ за негов наследник, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, като изрази мнение, че дипломатическо решение на кризата е възможно и дори „много по-лесно сега“.

В телефонно интервю за „Си Би Ес Нюз“ в събота вечерта (местно време, б. ред.) Тръмп посочи, че според него координираните удари на САЩ и Израел, при които е загинал Хаменей, са били ефективни и могат да отворят път към дипломация.

„Очевидно сега е много по-лесно, отколкото беше преди ден“, заяви той, попитан за перспективите за дипломатическо решение. „Защото те са сериозно засегнати“.

Президентът определи операцията като „велик ден за тази страна, велик ден за света“ и изрази увереност в резултатите от ударите.

По-рано Тръмп обяви, че Хаменей, ръководил Иран в продължение на почти 37 години, е бил убит при атаките. Източници, цитирани от телевизията, съобщават, че около 40 ирански официални лица са загинали при американските удари.

Ответни удари и оценка на риска

Тръмп посочи, че следи внимателно реакцията на Техеран. Иран е изстрелял балистични ракети срещу Израел и е атакувал съюзници на САЩ в други части на Близкия изток.

„Точно това очаквахме“, каза той по повод ответната реакция, но добави, че досегашните действия на Иран са по-ограничени от очакваното. „Мислехме, че ще бъдат двойно по-силни“, заяви Тръмп, като подчерта, че ситуацията остава нестабилна. „Досега са по-слаби, отколкото очаквахме“.

Тръмп обяви по-рано в събота, че Хаменей е починал. „Хаменей, един от най-злите хора в историята, е мъртъв“, написа Тръмп в публикация в социалната си платформа „Трут Соушъл“ (Truth Social), като добави, че това е „най-добрата възможност за иранския народ да си върне страната“.

Според Централното командване на САЩ няма данни за загинали или ранени американски военнослужещи при операцията. В Израел един човек е загинал при ответните удари, а десетки са били ранени.

Реакции в Конгреса

В Конгреса републиканците изразиха подкрепа за действията на президента. Част от лидерите на Демократическата партия обаче поискаха повече информация за операцията.

Лидерът на малцинството в Сената Чък Шумер призова Тръмп да предостави „на Конгреса и американския народ важни подробности за обхвата и неотложността на заплахата“.

На въпрос дали възнамерява да работи с Конгреса по въпроси, свързани с Иран, президентът отговори: „Винаги искам да работя с Конгреса. Винаги. Винаги съм работил с Конгреса“.

В края на интервюто Тръмп отново определи ударите като успешни и отказа да отговори директно дали смята военните операции на САЩ в Иран за „война“. Той подчерта, че остава фокусиран върху „елиминирането на заплахите“ за САЩ.

Иранската агенция ИРНА и държавната телевизия потвърдиха смъртта на върховния лидер на Ислямска република Иран аятолах Али Хаменей, предаде БТА.

Към 5 часа местно време телевизионен водещ обяви, хлипайки, кончината на Хаменей, управлявал Иран от 36 години, отбелязва Франс прес. Той не уточни при какви обстоятелства е загинал върховният лидер.

Агенция ИРНА обаче съобщава, че Хаменей е загинал при нападението вчера сутринта, извършено от САЩ и Израел.

По-рано агенция ФАРС съобщи, че дъщерята, зетят и внучката на Хаменей също са загинали.

По-рано световните медии съобщиха за гибелта на духовния водач на иранците.

Американо-израелска операция уби няколко висши ирански служители, включително върховния лидер Али Хаменей, съобщиха Fox News, израелския Channel 12 и Reuters, позовавайки се на висш израелски служител, както и Axios, позовавайки се на свой източник.

Според Axios, израелският посланик в САЩ Йехиел Лейтер е информирал няколко висши служители във Вашингтон за смъртта на върховния лидер на Иран.

След новината за смъртта на аятолаха, иранската информационна агенция Tasnim, позовавайки се на източник, близък до офиса на Хаменей, съобщи, че той „командва бойното поле с твърдост и увереност“.

CNN, позовавайки се на източник, съобщи, че Израел е получил снимки на тялото на Хаменей.

По-рано израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви множество признаци на смъртта на Хаменей. Той заяви, че американско-израелската операция е разрушила резиденцията на иранския лидер в Техеран.

Междувременно иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че доколкото му е известно, Хаменей е жив.

Али Хаменей е роден на 19 април 1939 г. в Машхад, вторият по население град в Иран. Провъзгласен е за Велик аятолах през 1994 г. Оттогава той многократно критикува американското правителство, а през 2014 г. нарича Съединените щати „символ на тиранията срещу цялото човечество“.

Обявявайки началото на военни действия срещу Иран, президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече настоящото иранско ръководство „куп жестоки и опасни хора“. Той заяви, че враждебните дейности на иранското правителство пряко заплашват Съединените щати.

Австралийският премиер Антъни Албанезе заяви днес, че смъртта на върховния лидер на Иран Али Хаменей „няма да бъде оплакана", след като иранската телевизия потвърди, че той е загинал при ударите на САЩ и Израел, предаде Франс прес.

„Аятолах Али Хаменей беше отговорен за ядрената и балистична програма на режима, за подкрепата на въоръжени групи и за бруталните актове на насилие и заплахи срещу собствения му народ", заяви Албанезе пред медиите. "Той беше отговорен за организирането на атаки на австралийска територия. Смъртта му няма да бъде оплакана", подчерта австралийският премиер.

По-рано иранските власти обявиха 40-дневен траур и 7 почивни дни по повод смъртта на духовния лидер на Иран.

Иранските Гвардейци на революцията от своя страна обещаха днес „сурово наказание" за „убийците" след атаките, причинили смъртта на Хаменей.

„Най-свирепата офанзивна операция в историята на въоръжените сили на Ислямската република Иран ще започне всеки момент срещу окупираните територии и американските терористични бази", съобщиха Гвардейците в Телеграм.


Иран (Ислямска Република)
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ЗОРО

    43 76 Отговор
    Иран ще победи!

    Коментиран от #28, #78, #104, #116, #133, #137

    23:44 28.02.2026

  • 3 Наблюдател

    103 65 Отговор
    Нито армия могат да пратят в Иран, нито дълга война им изнася.
    Разчитат единствено на цветна революция вътре в страната и за целта се търсят подлоги и марионетки като в България, готови да разпродадат страната на чужди фирми в замяна на 30 сребърника.

    Коментиран от #23, #42

    23:44 28.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Абе

    56 54 Отговор
    Не вярваме на чифутските лъготии!

    23:45 28.02.2026

  • 6 Сатана Z

    36 51 Отговор
    България я чака тежка криза от понеделник .

    Приблизително 20 милиона барела петрол преминават през Ормузкия проток на ден, което представлява една пета от световните запаси от петрол.

    Сега Ормузкият проток е затворен и нито един петролен танкер не може да влезе или излезе от Персийския залив.

    Според JP Morgan, затварянето на Ормузкия проток може да доведе до покачване на цените на петрола до 120-130 долара за барел.

    През 2024 г. износът на суров петрол и кондензат от Саудитска Арабия представлява 38% от общите доставки на петрол през Ормузкия проток (5,5 милиона барела на ден).

    Дори САЩ и ЕС получават петрол по този маршрут, в допълнение към големи потребители като Китай и Индия.

    Коментиран от #21, #108

    23:45 28.02.2026

  • 7 Фен на кремъл

    62 26 Отговор
    Защо винаги лоши неща се случват на добри хора като братовчедите ми аятоласи? Няма ли справедливост на този свят? Докога САЩ ще убиват терористи безнаказано?

    Коментиран от #16

    23:45 28.02.2026

  • 8 Али Химика

    35 5 Отговор
    Вс топ!

    23:45 28.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ганди

    51 54 Отговор
    Като не ще мира, на ти секира!
    Тръмп три дена предлага мир, но аятоласите избраха войната!

    Коментиран от #29

    23:47 28.02.2026

  • 11 таксиджия 🚖

    16 27 Отговор
    Днес стана ясно, че Радев Боташов 🇮🇱🇺🇲 е израелски зионистки агент и масон. Подкрепя Израел.

    23:48 28.02.2026

  • 12 Хикмет

    48 53 Отговор
    Много се радват някои "българи" тука и пригласят на американците и еврейте, но като скочат бензина и нафтата до небето, а оттам и храните, ще вият като гладни чакали.

    Коментиран от #17, #19, #61, #120

    23:49 28.02.2026

  • 13 Тимур

    48 15 Отговор
    Честито иранци!

    Коментиран от #18

    23:49 28.02.2026

  • 14 Гориил

    12 41 Отговор
    Дотук това е просто черна пропаганда.

    23:50 28.02.2026

  • 15 Скрий се, бе

    18 14 Отговор
    Защо не е в бункер под земята,а се разхожда в резиденцията си? Едва ли има значение, просто ще го замести следващия по веригата.

    23:50 28.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Бикмет

    37 19 Отговор

    До коментар #12 от "Хикмет":

    Много тъгуват някои "българи" тек за смъртта на терористи.

    Коментиран от #22, #74

    23:51 28.02.2026

  • 18 И на тебе

    4 28 Отговор

    До коментар #13 от "Тимур":

    И на тебе, Гаджал.

    Коментиран от #25

    23:51 28.02.2026

  • 19 таксиджия 🚖

    1 27 Отговор

    До коментар #12 от "Хикмет":

    Те тия нямат коли, карат ел тротинетки и се возят в метрото. Храна почти не ядат, само трева и синтетични подсладители употребяват.

    23:51 28.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ха ха

    21 4 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    Отдавна има алтернативни път.

    23:53 28.02.2026

  • 22 Хикмет

    2 20 Отговор

    До коментар #17 от "Бикмет":

    Ще квичиш от глад.

    Коментиран от #31

    23:53 28.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Педерастийка

    6 23 Отговор
    В дома на културата на град Лом ще се проведе лекция. Темата на лекцията е "циганин ли си, българино?". Ще научите много за циганско-турския произход на нашия най-стар народ в Европа. Ще научите за голямото преселение на българите от Индия. Кипящи страсти, разгорещени дискусии - гарантирани!

    Коментиран от #111

    23:53 28.02.2026

  • 25 Тимур

    29 7 Отговор

    До коментар #18 от "И на тебе":

    Благодаря копей! Да са живи и здрави и евреи и перси и да живеят по правилата на цивилизацията

    Коментиран от #36

    23:53 28.02.2026

  • 26 Пилотът Гошу

    18 27 Отговор
    И от кого пък Израел ще получи снимки на тялото на аятолаха, който ако е убит, ще е заринат под останките на ударената сграда да речем...

    23:54 28.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Тръмп вече е

    24 7 Отговор

    До коментар #2 от "ЗОРО":

    избрал, кой ще управлява Иран. За каква победа говориш )))

    23:54 28.02.2026

  • 29 разбивача на илюзии

    37 25 Отговор

    До коментар #10 от "ганди":

    Тръмп предлагал мир на Иран??
    Че аз не съм чул Иран да са нападали КРАЙБРЕЖИЕТО на САЩ!!! За какъв мир иде реч, когато САЩ водят война зад два океана и кой е агресора???

    Коментиран от #59

    23:54 28.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Пич

    18 22 Отговор
    Не вярвам !!! Израел щеше да зарине информационното пространство с тези доказателства, ако ги имаше !!! Просто така се прави учебникарски!!!

    23:55 28.02.2026

  • 33 аz СВО Победа 80

    22 7 Отговор
    Ами сега, 🤔 какво да лъжа?

    23:56 28.02.2026

  • 34 хаха

    25 18 Отговор
    Преди 31 минути — Fox News съобщи, че 40 висши ирански лидери също са били убити, позовавайки се на израелски представители.

    Сега путлераските пислямисти има да врещят - "ВАЙ ВАЙ ВАЙ ВАЙ ВАЙ!"

    23:56 28.02.2026

  • 35 Копейка

    31 10 Отговор
    Сега за кой да викаме, само за Северна Корея и Русия ? Иран отпадна, нали ? объркахме се

    Коментиран от #113

    23:57 28.02.2026

  • 36 За нищо, пробит евроцент

    4 19 Отговор

    До коментар #25 от "Тимур":

    Ще ти дам 2 стари лева да имаш за хляб. Ха ха ха

    Коментиран от #43

    23:57 28.02.2026

  • 37 Пилотът Гошу

    18 4 Отговор

    До коментар #23 от "Да ама не":

    Голям зор имате кой ще ръководи там... Шахът как си замина? Сега пак той? Това неграмотните сте много смешни как подскачате за глупости, все едно това не са повтарящи се процеси инициирани от нуждите на силните на деня... Саддам същата работа, Хамас, ИДИЛ... Създават ги, подкрепят ги когато им вършат работа, свалят си ги, а вие лумпените мислите, че освобождават някого... Никой не води войни за други цели, освен печалба.

    Коментиран от #66

    23:57 28.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 ДрайвингПлежър

    18 20 Отговор
    И кога разчистиха останките от сринатите сгради, че го извадиха и снимаха?

    Дори да е така, не означава, че режима пада. Той не се държи само на Хаменей и всъщност има крила, които са много по-радикални и отдавна призовават за джихад. Ако те надделеят жална им майка и на евреите и на американците

    Коментиран от #58

    23:59 28.02.2026

  • 42 Опа

    14 4 Отговор

    До коментар #3 от "Наблюдател":

    Да така е, но ще ги бомбят до откат.

    23:59 28.02.2026

  • 43 Тимур

    12 3 Отговор

    До коментар #36 от "За нищо, пробит евроцент":

    Чудесно,щедростта е признак за цивилизованост

    00:00 01.03.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Zахарова

    15 5 Отговор
    Скърбя!

    00:00 01.03.2026

  • 46 авраам

    5 11 Отговор
    стига лъгахте бе!

    00:00 01.03.2026

  • 47 Така се получава

    22 10 Отговор
    когато помагаш на терористи Хамас, Хизбула, Русия, Хусите и други знайни и не знайни болни мозъци, които аятоласите са снабдявали с огромни количества оръжия за атентати и престъпления.

    00:00 01.03.2026

  • 48 Пилотът Гошу

    5 6 Отговор

    До коментар #38 от "Хмм":

    Радев ти изува гащите на теб 35 години... Не знам що въобще ви дават да гласувате... Не, че има за кого, ма да настъпваш една и съща мотика с десетилетия...

    Коментиран от #53

    00:01 01.03.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Град Козлодуй

    11 3 Отговор
    Май няма да се оправи човека.

    Коментиран от #52

    00:02 01.03.2026

  • 51 az СВО Победа 80

    7 9 Отговор
    Ударен е Бурж Ал Араб в Дубай!

    00:04 01.03.2026

  • 52 Жив ли си бе?

    4 0 Отговор

    До коментар #50 от "Град Козлодуй":

    Куц индус.

    00:05 01.03.2026

  • 53 Мда

    8 6 Отговор

    До коментар #48 от "Пилотът Гошу":

    В дъното на вторият атентат срещу Тръмп е режимът в Техеран.Америкснците са наясно с това.Също така знаят кои бяха приятели на иранците....

    00:06 01.03.2026

  • 54 Цирк Буш

    3 3 Отговор
    Колкото ме вълнува "войната" в Украйна, толкова и в Иран, все е тая!

    Коментиран от #88

    00:06 01.03.2026

  • 55 Газ

    10 2 Отговор
    Кога ще думнат и нашия г-н Боташ

    00:07 01.03.2026

  • 56 az СВО Победа 80

    11 11 Отговор
    Накратко:

    1. Засега за Хаменрй има само заявления и нито едно доказателство както в посока на това, че е жив, така и в посока на това, че е убит.

    2. И още нещо- преди началото на агресията, сам Хаменей посочи кои лица ще го заменят на поста, т.е. драмата е излишна.

    Коментиран от #64, #83

    00:07 01.03.2026

  • 57 В другата статия

    2 8 Отговор
    ВЕЧЕ ПОСОЧИХ НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ХАМЕНЕЙ!

    Преди световните медии!
    Хахаха!

    Многоходов шахматист!

    00:08 01.03.2026

  • 58 Ъъъъъъъ

    0 1 Отговор

    До коментар #41 от "ДрайвингПлежър":

    Ъъъъъъъъъъ

    00:08 01.03.2026

  • 59 Хаха

    10 3 Отговор

    До коментар #29 от "разбивача на илюзии":

    Явно трЪмп не му стига Венецуела,и иска даа прилапа и Иран 😂

    00:08 01.03.2026

  • 60 Луноход

    6 4 Отговор
    Кубрик вече го няма, кой е снимал? Спилбърг?

    00:08 01.03.2026

  • 61 И защо реши

    10 5 Отговор

    До коментар #12 от "Хикмет":

    че цената ще скочи и най-важното за колко време ще скочи. И защо реши, че арабите няма утре да се съберат на среща и да вдигнат количеството на добива и да направят цената още по-ниска ?

    00:09 01.03.2026

  • 62 ........

    4 2 Отговор
    Следващият??

    00:10 01.03.2026

  • 63 Много точно са се описали

    12 9 Отговор
    Куп жестоки и опасни хора са управляващите САЩ, Великобритания, Израел и ЕС

    00:10 01.03.2026

  • 64 Тръмп

    3 2 Отговор

    До коментар #56 от "az СВО Победа 80":

    Дали?

    00:12 01.03.2026

  • 65 Нормално

    15 12 Отговор
    Поредния съюзник на режима на Путин ще прекщчи съществуванетоси до няколко дни. След Асад , Мадуро и Хаменей е извън властта. Следващия бивш съюзник на Русия ще бъде режима и в Куба. Така е разбира се, защото тридневната “специалната военна операция” в Украйна която навлезе в своята пета година си има много солена цена за Кремълския режим и освен всичко друго прогресивно свива международното влияние на Русия и я лишава от външни съюзници. Браво на Путни, който разкри реалните възможности на Руската армия и показа на всички, че могат безпроблемно да не се съобразяват с интересите на Кремълския режим и ситемно да елиминират сферата му на влияние

    Коментиран от #71

    00:12 01.03.2026

  • 66 хаха 🤣

    15 9 Отговор

    До коментар #37 от "Пилотът Гошу":

    тавариш,не всички са за печалба🤣 веднага се сещам за един, който не знае дори как се прави СВО, хвърли се сляпо в атака и потъна в батака - дядо Вовчик 🤣 фалира Рашата за нула време🤣

    00:13 01.03.2026

  • 67 az СВО Победа 80

    16 12 Отговор
    Иран атакува пристанище Джебел Али в ОАЕ,, унищожен е американски плавателен съд.

    Ударена е базата на ВВС на САЩ в Саудитска Арабия.

    Иран удари и по централата на Мосад в Тел Авив. От видеото явно става въпрос за хиперзвукова ракета. Израелското ПВО изобщо не реагира.

    Коментиран от #70

    00:13 01.03.2026

  • 68 За сведение на копейките:

    11 7 Отговор
    Към момента (1 март 2026 г.) няма потвърдена информация за директно попадение върху хотела Бурж Ал Араб.
    Въпреки масираната иранска ракетна атака срещу Обединените арабски емирства на 28 февруари 2026 г., основните инциденти в Дубай са локализирани на други места:
    Палм Джумейра (Palm Jumeirah): Съобщено е за пожар в близост до хотел Fairmont The Palm, причинен от паднали отломки от прехваната ракета.
    Бурж Халифа: Най-високата сграда в света беше евакуирана като предпазна мярка след съобщения за взривове в града, но няма данни за щети по самата конструкция.
    Летище Дубай (DXB): Властите потвърдиха за леки щети в една от залите (concourse), които са били бързо овладени.
    Министерството на отбраната на ОАЕ обяви, че по-голямата част от иранските ракети са били успешно прехванати от системите за противовъздушна отбрана. Ситуацията в региона остава напрегната след съобщенията за смъртта на иранския върховен лидер Али Хаменей.
    Желаете ли актуална информация за статуса на полетите до Дубай или мерките за сигурност за туристи в ОАЕ?

    Коментиран от #69

    00:14 01.03.2026

  • 69 az СВО Победа 80

    7 11 Отговор

    До коментар #68 от "За сведение на копейките:":

    Бурж Ал Араб гори в момента.

    Коментиран от #81, #84

    00:16 01.03.2026

  • 70 хаха 🤣

    12 3 Отговор

    До коментар #67 от "az СВО Победа 80":

    това и аз го гледах🤣 по севернокорейската ТВ 🤣 🤣 🤣

    00:16 01.03.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Данко Харсъзина

    17 6 Отговор
    Така се прави. А не да воюва 5 години и краяят му да не се вижда.

    Коментиран от #75, #87, #92

    00:17 01.03.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Ха,ха

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Бикмет":

    Може са турци, където знаят бг.

    00:26 01.03.2026

  • 75 Ами

    12 9 Отговор

    До коментар #72 от "Данко Харсъзина":

    Който го може го може, а който не става за посмешище. Затова “втората армия ” в света 4 години превзема села на по-малко от 150км от границите и въпреки, че идеята беше точно същата смяна на управляващите в Украйна.

    00:27 01.03.2026

  • 76 Здрасти как си Факти, да ви го начу,ам М

    5 6 Отговор
    Както вече Фашистите приключихс с Русия и Путин....

    00:27 01.03.2026

  • 77 az СВО Победа 80

    8 10 Отговор
    Иран праща нова порция ракети по Израел.

    Израелската ПВО/ПРО система запопна да издиша и това беше показано на живо от NBC News.

    Коментиран от #79

    00:30 01.03.2026

  • 78 Кирчо

    17 7 Отговор

    До коментар #2 от "ЗОРО":

    За 24 Иран падна заедно с аятолаха. Ей това е сво копейка схващаш ли

    Коментиран от #96

    00:30 01.03.2026

  • 79 Хахахаха

    11 3 Отговор

    До коментар #77 от "az СВО Победа 80":

    И аятолаха умря

    00:31 01.03.2026

  • 80 Жоро

    10 2 Отговор
    Фръкна първата чалма ....

    00:32 01.03.2026

  • 81 Гори ти

    4 2 Отговор

    До коментар #69 от "az СВО Победа 80":

    дупката

    00:32 01.03.2026

  • 82 Хаменей е жив.

    9 1 Отговор
    И смучи от 144 цици.

    00:33 01.03.2026

  • 83 Ционист

    4 0 Отговор

    До коментар #56 от "az СВО Победа 80":

    Снимки показаха от офиса на Натанаху

    00:34 01.03.2026

  • 84 КрачОл,

    4 1 Отговор

    До коментар #69 от "az СВО Победа 80":

    Ти изгори целият Близък Изток бе

    00:35 01.03.2026

  • 85 Сега и иранците

    2 7 Отговор
    ще се юрнат към Европа

    Коментиран от #90

    00:36 01.03.2026

  • 86 Уса

    6 7 Отговор
    Дай боже подобна участ на българските лидери еврогеи предатели

    00:36 01.03.2026

  • 87 Хаха

    6 6 Отговор

    До коментар #72 от "Данко Харсъзина":

    Така и баба може.Убиха един аятолах оставиха милиони мразещи САЩ

    00:40 01.03.2026

  • 88 Като не те вълнува

    5 0 Отговор

    До коментар #54 от "Цирк Буш":

    Кво спамиш?

    00:40 01.03.2026

  • 89 Гуру Гарабед

    6 7 Отговор
    Браво на оранжевия. Така се прави. Разчиствай оранжев.

    00:41 01.03.2026

  • 90 Що в Европа

    10 1 Отговор

    До коментар #85 от "Сега и иранците":

    Към Русия, там се живее по леко и е световен демократичен център. Пък и Путин не изоставя братски народи.

    Коментиран от #118

    00:43 01.03.2026

  • 91 Ройтерс

    3 5 Отговор
    Опроверга информацията за смъртта на Али Хаменей!

    00:44 01.03.2026

  • 92 Макробиолог

    6 5 Отговор

    До коментар #72 от "Данко Харсъзина":

    Що ти виде некъв край ли?Хаменей е или беше на 100 години т.е.екранно лице.Едва ли персите ше опрат до нетаняху да им назначи нов.Второ--едно денонощие удари и готово,го има само по филмите.

    Коментиран от #94

    00:44 01.03.2026

  • 93 сеетослав

    7 8 Отговор
    След като световния ж. и. д в лицето на исрал и кашерния краварник видяха,че Иран ги почна и ,че с тези удари САЩ и исрал не само,че не могат да постигнат нищо но и ,че работата отива към пълно за ционистите фияско ,минаха на план Б,който го могат най добре да лъжат като дърти евреи.
    Ще се запитате каква е целта на тая опашата лъжа ,която се разпространява услужливо,че Аятолаха на Иран е(убит) по хазарските медии като тая ..?!
    -Ми целта е да всеят смут в иранското общество и да стане евентуално някакъв вътрешен преврат,защото само така жидята могат да постигнат нещо в Иран,иначе ако се проточи войната гърбуносите и кравешките 💩 ги чака и погром и край на жидовската краварска хегемония.

    00:48 01.03.2026

  • 94 Ами

    6 1 Отговор

    До коментар #92 от "Макробиолог":

    То диктатурите се крепят само на такива образи били те и на 100 години.

    00:48 01.03.2026

  • 95 Тимур

    8 3 Отговор
    И БРИКС, както беше ясно отиде на кино

    00:48 01.03.2026

  • 96 Да прав си.

    7 4 Отговор

    До коментар #78 от "Кирчо":

    Но как иначе карлика щеше да изтреби близо 1 250 000 руснаци? Трябваше да потроши СВО - то и РФ, за да изпълни заръките на САЩ. А САЩ се задължиха да не дават мощни оръжия на Украйна, за да не стигнат до Москва още 2023 г.. Карликът още колко руснаци изби, затова, че му разбраха играта (вагнеровци, и цивилни) и пълен терор наложи.?

    00:51 01.03.2026

  • 97 Ташаков

    8 5 Отговор
    Копеи пак напълнихте гащите

    Коментиран от #114

    00:58 01.03.2026

  • 98 Хо-ха-ха

    4 8 Отговор
    CNN били казали, Израел бил казел ...Докато не го кажат от иранското правителство всичко е само спекулация.

    00:59 01.03.2026

  • 99 Тимур

    10 4 Отговор
    Предните 4 зъба на Путин паднаха Сирия,Венецуела,Куба,Иран

    Коментиран от #127

    00:59 01.03.2026

  • 100 Zахарова

    10 2 Отговор
    Тамън преметох и послах чаршафите в апартамента на Хаменей, язък

    Коментиран от #101

    01:02 01.03.2026

  • 101 Спас

    6 1 Отговор

    До коментар #100 от "Zахарова":

    Ами Асад просто излезе по- предведлив,това е

    01:05 01.03.2026

  • 102 МОЖЕШЕ ЛИ САЩ

    5 4 Отговор
    ДА ОСТАВЯТ ИРАН ДА СЕ СДОБИЕ С ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ? ТВЪРДО НЕ, ЗАЩОТО ТОВА ОЗНАЧАВА, ЧЕ ВСИЧКИ МЮСЮЛМАНСКИ СТРАНИ ОТ БЛИЗКИЯ ИЗТОК ДА ИСКАТ СЪЩОТО, ДОРИ И ТУРЦИЯ. НОРМАЛНО Е, НО ЩЕШЕ ДА СТАНЕ ВЗРИВООПАСНО. В ДАЛЕЧНИЯТ ИЗТОК ПРОБЛЕМЪТ НАБЪБВА И СКОРО ЩЕ ИМА ОЩЕ ЯДРЕНИ ДЪРЖАВИ. НИКОЯ ТРЕЗВОМИСЛЕЩА ДЪРЖАВА, НЯМА ДА СЕ ОСТАВИ, ДА Я МАНИПУЛИРА, НЯКАКВА ИЗКУФЯЛА ДИКТАТУРА. ЗАТОВА И ИРАН ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗЧИСТИ ОТ УРАН И ДРУГИ РАДИОКТИВНИ ВЕЩЕСТВА.

    01:08 01.03.2026

  • 103 Митко

    4 2 Отговор
    Израел виждам е още на картата, кво става?
    Кога ще почнат да зануляват???

    01:09 01.03.2026

  • 104 Сериозно ли ?

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "ЗОРО":

    Вероятно говориш за футбол . Иран срещу Бахрейн . Да вероятно ще победят . Така е .

    01:12 01.03.2026

  • 105 Али

    5 2 Отговор
    Привет на всички путинциомери и весели дни и нощи.

    01:13 01.03.2026

  • 106 Най-сетне

    6 3 Отговор
    Отдавна трябваше да го направят

    01:15 01.03.2026

  • 107 Ние

    5 1 Отговор
    Води ни Путине, войводо наш!

    01:15 01.03.2026

  • 108 Аха , тъй ще да е сигурно

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    Тебе , ако слушаме България я чака апокалипсис през два дена . Айде в Раша да си ходиш .

    01:15 01.03.2026

  • 109 Салвадор Дали

    2 3 Отговор
    Този е бил много глупав,ако по време на ударите е стоял в резиденцията си и са го утрепали.

    01:16 01.03.2026

  • 110 Хаха

    2 1 Отговор
    Хубав ден - и тоя и цецека от лоич.

    01:17 01.03.2026

  • 111 Сериозно ли ?

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Педерастийка":

    Българите от Индия ? Ще ме попилееш от смях .

    Коментиран от #119

    01:18 01.03.2026

  • 112 Абе,

    3 5 Отговор
    Персите ще ни бумкат ли заради летището?

    01:19 01.03.2026

  • 113 Мутрофанова

    6 0 Отговор

    До коментар #35 от "Копейка":

    Големи неможачИ се оказахте никакви пари повече

    01:19 01.03.2026

  • 114 К00ПЕЙКИте

    6 1 Отговор

    До коментар #97 от "Ташаков":

    Нас ни казаха че ще сменим световния ред (все някога)🤩🤡🍌

    01:21 01.03.2026

  • 115 Десен Баровец

    5 2 Отговор
    Кеф кеф чалмата стана на кенеф

    01:23 01.03.2026

  • 116 Солидно

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "ЗОРО":

    Всички вярват на СиЕнЕн

    01:29 01.03.2026

  • 117 Зейфод Бийблброкс

    0 5 Отговор
    Къде са снимките?

    01:29 01.03.2026

  • 118 ру БЛАТА

    4 0 Отговор

    До коментар #90 от "Що в Европа":

    Как пък една купейка не замина към Z рая на север

    01:35 01.03.2026

  • 119 Ха,ха

    0 0 Отговор

    До коментар #111 от "Сериозно ли ?":

    Ма не обръщай внимание на всеки полу....

    01:39 01.03.2026

  • 120 Бе то

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "Хикмет":

    Умеехме от студ и глад като спря руския нефт преди няколко години. Та и сега без иранския. Е идва лето, спанак, коприва, джанки се ще изкараме и без брадатите козли.

    Коментиран от #121

    02:00 01.03.2026

  • 121 Хо-ха-ха

    4 0 Отговор

    До коментар #120 от "Бе то":

    Че кога е спрял вноса на нефт и газ от Русия? Спрял е само на думи.

    02:05 01.03.2026

  • 122 Давид

    4 0 Отговор
    Световни медий ;) света да не би да е единен ;) Платените медий би било по удачно .

    02:39 01.03.2026

  • 123 хаха 🤣

    1 3 Отговор
    Шок и Ужас.. Путин и Си Дзи Пин са отвлечени и са в затвора Алкатраз

    03:01 01.03.2026

  • 124 Шeкелджия от жълтия пaваж

    7 0 Отговор
    Ура! В oргазъм съм, че от утре литър нафта ще ни струва минимум 5 левро!

    03:12 01.03.2026

  • 125 Сметки

    0 3 Отговор
    Путлер захочна войната в Украйна като викаше на стадиона "Руснаците не изоставят своите ".
    Вече пета година руснаците избиват своите братя в Донбас, избиха половината от своята армия, своите от Хамас са мъртви, своите от Сирия също. Своите диктатори от Асад през Мадуро и сега Али Хаменей дали чувстват как Путлер не ги изоставя?

    03:40 01.03.2026

  • 126 аз вервам на Соровьов

    1 1 Отговор
    Световни медии потвърдиха за смъртта на Али Хаменей

    CNN съобщи, че Израел е получил снимки на тялото на върховния лидер на Иран
    -;-
    Доката не вяда черната лента в студиото на \Собомьмо, значи Аятолаха е жив.

    А ако пък стане нещо с Фюрера!

    Коментиран от #128

    03:55 01.03.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 А защо ми изтриха коментара за Куба

    2 0 Отговор

    До коментар #126 от "аз вервам на Соровьов":

    аз вервам на Соровьов
    00ОТГОВОР
    Световни медии потвърдиха за смъртта на Али Хаменей
    -;-
    И защо трият коментарите за просперитета на Куба!

    04:00 01.03.2026

  • 129 Дано аятоласите да тъгуват по-малко

    0 2 Отговор
    и да продължат да пращат Шахедите на Путлер, че ако и Усрацията спре какво правим!?

    04:02 01.03.2026

  • 130 Север

    4 0 Отговор
    Война е, когато държавата (царят) ти казва кой е твоят враг. Революция е, когато сам разбереш истината.

    Въпрос:
    Според вас, ще Ви кажат ли истината?

    04:15 01.03.2026

  • 131 Ич ми

    3 0 Отговор
    Не е, интересува ме фащ кога, чакаме още едно 9/11 да се посмеем всички и пуканките съм изпукал вече

    04:31 01.03.2026

  • 132 Анааа

    1 2 Отговор
    Боли ма Чалмата

    04:45 01.03.2026

  • 133 Чичо Скруч

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "ЗОРО":

    Срещу това което е струпано долу от американците, бази + вода, нямат абсолютно никакъв шанс иранците! Това е добре замислено! Сценарият "Садам" и "Кадафи" се повтаря! Няма да спрат докато не убият лидера и всички около него!

    04:50 01.03.2026

  • 134 Скъсан шeкелджия от жълтия пaваж

    4 0 Отговор
    Ура! В oргазъм съм, че от утре литър нафта ще ни струва минимум 5 левро!

    05:37 01.03.2026

  • 135 Мали

    3 0 Отговор
    Тръмп а ти си на големия Педофил на 21 век ,трябва да бъдеш обесен на живо за да платиш за всичките си жертви,както и убитите хиляди деца от американските оръжия!!!

    05:42 01.03.2026

  • 136 Исторически факт

    1 1 Отговор
    Най-зли са трамп и сатаняху!Всички злини,войни и геноцида идват от тях!

    05:49 01.03.2026

  • 137 Прав си

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "ЗОРО":

    Остават Ким Чен Путин и наш Мунчо

    05:53 01.03.2026

  • 138 евала тръмпии

    2 1 Отговор
    напред...фургай атом...имаш нобел...ураааа...

    05:53 01.03.2026

  • 139 Тръмп и Байдън са едно и също

    0 1 Отговор
    Това са убиици 8322

    05:56 01.03.2026

  • 140 Коста

    0 1 Отговор
    Дъщерята, зетят и внучката на Хаменей също са от най-злите хора в историята и те са мъртви... маматиидиот

    05:57 01.03.2026

  • 141 Перс

    0 0 Отговор
    Имаме много резервни хаймани!

    05:58 01.03.2026

  • 142 Кънчев

    0 0 Отговор
    Колко по-дълбок е бункера на Путин?

    06:00 01.03.2026

  • 143 Мишел каде си?

    0 0 Отговор
    Осведомявай ни моля те

    06:01 01.03.2026

