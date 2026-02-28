Тръмп: Един от най-злите хора в историята е мъртъв! Има няколко добри кандидати за наследник на Хаменей

След смъртта на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей „има няколко добри кандидати“ за негов наследник, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, като изрази мнение, че дипломатическо решение на кризата е възможно и дори „много по-лесно сега“.
В телефонно интервю за „Си Би Ес Нюз“ в събота вечерта (местно време, б. ред.) Тръмп посочи, че според него координираните удари на САЩ и Израел, при които е загинал Хаменей, са били ефективни и могат да отворят път към дипломация.
„Очевидно сега е много по-лесно, отколкото беше преди ден“, заяви той, попитан за перспективите за дипломатическо решение. „Защото те са сериозно засегнати“.
Президентът определи операцията като „велик ден за тази страна, велик ден за света“ и изрази увереност в резултатите от ударите.
По-рано Тръмп обяви, че Хаменей, ръководил Иран в продължение на почти 37 години, е бил убит при атаките. Източници, цитирани от телевизията, съобщават, че около 40 ирански официални лица са загинали при американските удари.
Ответни удари и оценка на риска
Тръмп посочи, че следи внимателно реакцията на Техеран. Иран е изстрелял балистични ракети срещу Израел и е атакувал съюзници на САЩ в други части на Близкия изток.
„Точно това очаквахме“, каза той по повод ответната реакция, но добави, че досегашните действия на Иран са по-ограничени от очакваното. „Мислехме, че ще бъдат двойно по-силни“, заяви Тръмп, като подчерта, че ситуацията остава нестабилна. „Досега са по-слаби, отколкото очаквахме“.
Тръмп обяви по-рано в събота, че Хаменей е починал. „Хаменей, един от най-злите хора в историята, е мъртъв“, написа Тръмп в публикация в социалната си платформа „Трут Соушъл“ (Truth Social), като добави, че това е „най-добрата възможност за иранския народ да си върне страната“.
Според Централното командване на САЩ няма данни за загинали или ранени американски военнослужещи при операцията. В Израел един човек е загинал при ответните удари, а десетки са били ранени.
Реакции в Конгреса
В Конгреса републиканците изразиха подкрепа за действията на президента. Част от лидерите на Демократическата партия обаче поискаха повече информация за операцията.
Лидерът на малцинството в Сената Чък Шумер призова Тръмп да предостави „на Конгреса и американския народ важни подробности за обхвата и неотложността на заплахата“.
На въпрос дали възнамерява да работи с Конгреса по въпроси, свързани с Иран, президентът отговори: „Винаги искам да работя с Конгреса. Винаги. Винаги съм работил с Конгреса“.
В края на интервюто Тръмп отново определи ударите като успешни и отказа да отговори директно дали смята военните операции на САЩ в Иран за „война“. Той подчерта, че остава фокусиран върху „елиминирането на заплахите“ за САЩ.
Иранската агенция ИРНА и държавната телевизия потвърдиха смъртта на върховния лидер на Ислямска република Иран аятолах Али Хаменей, предаде БТА.
Към 5 часа местно време телевизионен водещ обяви, хлипайки, кончината на Хаменей, управлявал Иран от 36 години, отбелязва Франс прес. Той не уточни при какви обстоятелства е загинал върховният лидер.
Агенция ИРНА обаче съобщава, че Хаменей е загинал при нападението вчера сутринта, извършено от САЩ и Израел.
По-рано агенция ФАРС съобщи, че дъщерята, зетят и внучката на Хаменей също са загинали.
По-рано световните медии съобщиха за гибелта на духовния водач на иранците.
Американо-израелска операция уби няколко висши ирански служители, включително върховния лидер Али Хаменей, съобщиха Fox News, израелския Channel 12 и Reuters, позовавайки се на висш израелски служител, както и Axios, позовавайки се на свой източник.
Според Axios, израелският посланик в САЩ Йехиел Лейтер е информирал няколко висши служители във Вашингтон за смъртта на върховния лидер на Иран.
След новината за смъртта на аятолаха, иранската информационна агенция Tasnim, позовавайки се на източник, близък до офиса на Хаменей, съобщи, че той „командва бойното поле с твърдост и увереност“.
CNN, позовавайки се на източник, съобщи, че Израел е получил снимки на тялото на Хаменей.
По-рано израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви множество признаци на смъртта на Хаменей. Той заяви, че американско-израелската операция е разрушила резиденцията на иранския лидер в Техеран.
Междувременно иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че доколкото му е известно, Хаменей е жив.
Али Хаменей е роден на 19 април 1939 г. в Машхад, вторият по население град в Иран. Провъзгласен е за Велик аятолах през 1994 г. Оттогава той многократно критикува американското правителство, а през 2014 г. нарича Съединените щати „символ на тиранията срещу цялото човечество“.
Обявявайки началото на военни действия срещу Иран, президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече настоящото иранско ръководство „куп жестоки и опасни хора“. Той заяви, че враждебните дейности на иранското правителство пряко заплашват Съединените щати.
Австралийският премиер Антъни Албанезе заяви днес, че смъртта на върховния лидер на Иран Али Хаменей „няма да бъде оплакана", след като иранската телевизия потвърди, че той е загинал при ударите на САЩ и Израел, предаде Франс прес.
„Аятолах Али Хаменей беше отговорен за ядрената и балистична програма на режима, за подкрепата на въоръжени групи и за бруталните актове на насилие и заплахи срещу собствения му народ", заяви Албанезе пред медиите. "Той беше отговорен за организирането на атаки на австралийска територия. Смъртта му няма да бъде оплакана", подчерта австралийският премиер.
По-рано иранските власти обявиха 40-дневен траур и 7 почивни дни по повод смъртта на духовния лидер на Иран.
Иранските Гвардейци на революцията от своя страна обещаха днес „сурово наказание" за „убийците" след атаките, причинили смъртта на Хаменей.
„Най-свирепата офанзивна операция в историята на въоръжените сили на Ислямската република Иран ще започне всеки момент срещу окупираните територии и американските терористични бази", съобщиха Гвардейците в Телеграм.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
