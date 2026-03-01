Техеран съобщи за стотици цивилни жертви. МААЕ свиква извънредно заседание ВИДЕО

Цивилните жертви на ударите на Израел и САЩ срещу Иран са стотици, заяви иранският представител в ООН Амир Сайед Иравани на извънредно заседание на Съвета за сигурност, предаде Асошиейтед прес.



Иравани определи атаката като „военно престъпление и престъпление срещу човечеството“. „Агресията и жестоките престъпления на режима на САЩ и израелския режим, както и умишлените им и упорити нападения срещу гражданската инфраструктура, продължават“, заяви той. „Това не е само акт на агресия, а военно престъпление и престъпление срещу човечеството“.



Посланикът на САЩ в ООН Майк Уолц от своя страна подчерта, че действията на Вашингтон са законни. „Иран не може да притежава ядрено оръжие“, заяви той пред Съвета за сигурност. „Този принцип не е въпрос на политика. Той е въпрос на глобална сигурност. И за тази цел САЩ предприемат законни действия“.



Израелският посланик в ООН Дани Данон заяви, че скандиранията „Смърт на Израел, смърт на Америка“ и изгарянето на знамена представляват „одобрена от държавата омраза“ и подготовка за действия. „Днес, заедно с нашия съюзник САЩ, предприехме действия, за да спрем екзистенциална заплаха, преди тя да стане необратима“, каза той. „Действахме от необходимост“, добави Данон, като заяви, че възможностите за дипломация са били изчерпани.



Обръщайки се към иранския народ, израелският дипломат заяви, че операцията е била насочена „срещу режим, който ви заглушаваше“, и подчерта, че Израел „е с вас“.



Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш заяви, че дълбоко съжалява, че възможността за дипломатическо решение е била „пропиляна“, предаде Ройтерс. Той добави, че не може да потвърди съобщенията за смъртта на върховния лидер на Иран Али Хаменеи.



Гутериш предупреди, че „военните действия крият риск да предизвикат поредица от събития, които никой не може да контролира в най-нестабилния регион в света“, отбелязва Франс прес. Той осъди както ударите срещу Иран, така и иранските атаки в региона, и призова за „незабавно“ прекратяване на огъня.



От името на страните от Персийския залив представителят на Бахрейн Джамал Фарес Ал Роуайе прочете съвместна декларация, в която се осъждат „подлите“ ирански атаки срещу държави от региона. „Считаме иранското правителство за изцяло отговорно за тези атаки и отхвърляме всякакви оправдания или обяснения за това враждебно поведение“, заяви той от името на страните от Съвета за сътрудничество в Персийския залив – ОАЕ, Саудитска Арабия, Кувейт, Оман, Катар и Бахрейн – както и от името на Сирия и Йордания.



Външното министерство на Сирия също осъди „категорично“ иранските атаки срещу монархиите от Персийския залив, без да споменава израелските и американските удари. Според Асошиейтед прес това отразява усилията на новото сирийско правителство да възстанови връзките си с регионалните сили и Вашингтон.



Междувременно американският държавен секретар Марко Рубио отмени планираното си пътуване до Израел в началото на следващата седмица. Засега няма информация дали ще бъде определена нова дата за визитата.

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) ще проведе извънредно заседание утре във връзка с атаките на САЩ и Израел срещу Иран, предадоха Ройтерс и ДПА.



Заседанието се свиква по искане на Русия и ще започне в 09:00 часа местно време, съобщиха от агенцията на ООН. По-рано Иран също настоя за свикване на извънредна среща.



Според руския представител Михаил Улянов се очаква тя да се състои преди началото на редовното пролетно заседание на Съвета на управителите на МААЕ.



По информация на дипломати засега няма признаци при вчерашните удари да са били засегнати ирански ядрени съоръжения. От писмо на иранското представителство, публикувано в социалната мрежа „Екс“ (X), също не става ясно дали ядрените обекти са били поразени. В документа обаче се говори за „заплаха“ за ядрените съоръжения, която следва да бъде обсъдена в рамките на МААЕ.



Редовното пролетно заседание на Съвета на управителите на МААЕ бе насрочено така или иначе за понеделник. За следващата седмица бяха планирани и технически разговори с Иран като продължение на ядрените преговори със САЩ в Женева, но иранското представителство не коментира темата.



МААЕ съобщи, че към момента няма индикации за „радиоактивни последици“ след последните атаки срещу Иран. Агенцията призова за сдържаност, „за да се избегнат всякакви рискове за ядрената безопасност на населението в региона“, и подчерта, че следи внимателно ситуацията в постоянен контакт със засегнатите държави.

Атаката на САЩ и Израел срещу Иран предизвика масово прекъсване на полетите в Близкия изток и извън него, след като редица държави затвориха въздушното си пространство, а три ключови летища, свързващи Европа, Африка и Запада с Азия, преустановиха дейността си, предаде Асошиейтед прес.



Стотици хиляди пътници останаха блокирани или бяха пренасочени, след като Израел, Катар, Сирия, Иран, Ирак, Кувейт и Бахрейн затвориха въздушното си пространство. Над Обединените арабски емирства също нямаше полети според сайта за проследяване на трафика „Флайтрадар24“ (FlightRadar24), след като властите обявиха „временно и частично“ затваряне на въздушното пространство.



Това доведе до спиране на дейността на ключовите летища в Дубай, Абу Даби и Доха и до отмяна на над 1800 полета на големи близкоизточни авиокомпании. Три от тях – „Емирейтс“ (Emirates), „Катар Еъруейс“ (Qatar Airways) и „Етихад“ (Etihad) – обичайно превозват около 90 000 пътници дневно през тези хъбове, сочат данни на авиационната аналитична компания „Сириъм“ (Cirium).



По-късно в събота от международното летище в Дубай – едно от най-натоварените в света – съобщиха за четирима ранени. „Емирейтс“ осъди случилото се, определяйки го като „явна атака с ирански балистични ракети“. Удари са отчетени и на други търговски летища в региона, включително международното летище в Кувейт.



„За пътниците няма начин да се замаже истината“, заяви Хенри Хартевелд, анализатор в авиационния сектор и президент на „Атмосфиър Рисърч Груп“ (Atmosphere Research Group). „Трябва да се подготвите за закъснения или отменени полети през следващите няколко дни, докато тези атаки продължават и, да се надяваме, приключат“.



Пренасочване на маршрути и риск от поскъпване на билетите



Авиокомпаниите, които пресичат региона, са принудени да променят маршрутите си, като много полети се насочват на юг над Саудитска Арабия. Това удължава времето за пътуване с няколко часа и увеличава разходите за гориво. При по-продължителен конфликт цените на билетите може да започнат да се повишават.



Допълнителният трафик ще натовари и контрола на въздушното движение в Саудитска Арабия, което може да доведе до забавяния с цел гарантиране на безопасността. Страните, затворили въздушното си пространство, ще загубят приходи от такси за прелитане.



Майк МакКормик, бивш ръководител на контрола на въздушното движение във Федералната авиационна администрация на САЩ и настоящ професор в Аеронавигационния университет „Ембри-Ридл“ (Embry-Riddle Aeronautical University), заяви, че е възможно частично отваряне на въздушното пространство през следващите дни.



„Тези страни ще могат да преценят и да кажат: „Добре, можем да отворим отново тази част от нашето въздушно пространство, но ще оставим тази част затворена“, каза МакКормик. „Мисля, че в следващите 24 до 36 часа ще видим как се развива използването на въздушното пространство, след като кинетичната активност стане по-ясно определена и способността на Иран да изстрелва ракети и да създава допълнителен риск намалее в резултат на атаките“.



Не е ясно колко дълго ще продължат прекъсванията. За сравнение, предишната ескалация през юни 2025 г. продължи 12 дни.



Пренасочени и върнати полети



Според „Флайтауеър“ (FlightAware) най-малко 145 самолета, които са били на път към Тел Авив и Дубай, са били пренасочени към Атина, Истанбул или Рим, а други са се върнали към летищата на излитане. Един полет от Филаделфия е прекарал близо 15 часа във въздуха, достигнал е до Испания и след това се е върнал обратно.



Много авиокомпании отмениха полети до Дубай и други дестинации в региона. Индийската авиационна агенция обяви голяма част от въздушното пространство на Близкия изток за зона с висок риск. „Еър Индия“ (Air India) отмени всички полети до региона. „Търкиш Еърлайнс“ (Turkish Airlines) преустанови полетите до Ливан, Сирия, Ирак, Иран и Йордания, както и до Катар, Кувейт, Бахрейн, ОАЕ и Оман.



Американските „Делта Еър Лайнс“ (Delta Air Lines) и „Юнайтед Еърлайнс“ (United Airlines) спряха полетите до Тел Авив поне за уикенда. Холандската „Ке Ел Ем“ (KLM) вече беше обявила по-рано през седмицата, че прекратява полетите до и от израелския град. „Луфтханза“ (Lufthansa), „Еър Франс“ (Air France), „Трансавия“ (Transavia) и „Пегасус“ (Pegasus) отмениха полетите до Ливан, а „Американ Еърлайнс“ (American Airlines) спря линията Филаделфия–Доха.



„Бритиш Еъруейс“ (British Airways) съобщи, че преустановява полетите до Тел Авив и Бахрейн до следващата седмица, а полетите до Аман бяха отменени в събота. „Върджин Атлантик“ (Virgin Atlantic) обяви, че ще избягва полети над Ирак, което ще удължи



„Пътниците трябва да очакват много прекъсвания“, каза Хартевелд. „Честно казано, ако все още не сте напуснали дома си, вероятно няма да го напуснете, ако трябва да пътувате до или през тези дестинации поне за няколко дни, ако не и за по-дълго. А ако се връщате у дома, ще трябва да проявите голяма изобретателност, за да стигнете дотам.“



Ситуацията остава динамична, а авиокомпаниите призовават пътниците да следят онлайн статуса на полетите си преди да се отправят към летищата.