Корпусът на гвардейците на ислямската революция: Продължаваме да нанасяме удари по цели на САЩ и Израел

Корпусът на гвардейците на ислямската революция: Продължаваме да нанасяме удари по цели на САЩ и Израел

1 Март, 2026 05:37, обновена 1 Март, 2026 05:53 685 12

Силни експлозии, чийто произход засега не е ясен, са се чули през нощта в Техеран

Корпусът на гвардейците на ислямската революция: Продължаваме да нанасяме удари по цели на САЩ и Израел - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Отделът за връзки с обществеността на Корпуса на гвардейците на ислямската революция обяви, че третата и четвъртата вълна от операция „Истинно обещание 4" са започнали в отговор на американско-израелската агресия срещу Ислямската република вчера, предаде агенция ИРНА.

Отделът за връзки с обществеността обяви в третото си изявление за последните часове, че операцията продължава да нанася удари по военни цели на САЩ и ционистския режим. При това се използват по-модерни ракети от тези, използвани в „Истинно обещание 3", като се нанасят по-прецизни и опустошителни удари.

Силите на Корпуса са добре подготвени да нанасят удари по стационарни и мобилни позиции на врага в региона с ирански ракети и дронове, се посочва в изявлението.

Иран е атакувал американска военна база в Саудитска Арабия с ракети и дронове, съобщи Ислямската революционна гвардия, цитирана от ДПА.

Според съобщението атаката е била насочена срещу базата „Принц Султан“, разположена на около 140 километра югоизточно от Рияд. Засега няма потвърждение от страна на Саудитска Арабия или САЩ.

По-рано жители съобщиха за прихващане на предполагаема иранска ракета в югоизточната част на Рияд, където са разположени около 2000 американски военнослужещи във военновъздушна база. По това време базата не беше официално назована като цел, а информация за жертви или щети не беше потвърдена.

Саудитското външно министерство заяви, че Иран е атакувал цели около Рияд и в източната част на страната, като ударите са били отблъснати. В изявление ведомството осъди „най-категорично“ иранските действия.

Саудитска Арабия подчерта, че не е предоставяла въздушното си пространство за атаки срещу Иран и че Техеран е бил наясно с това, но въпреки това е извършил нападението.

В отделно изявление саудитското външно министерство осъди и иранските удари срещу американски военни цели в Обединените арабски емирства, Бахрейн, Катар, Кувейт и Йордания. Кралството заяви пълна солидарност с тези държави и готовност да предостави подкрепа за мерките, които те предприемат в отговор.

Министерството на отбраната на Обединените арабски емирства съобщи, че са били прихванати 132 балистични ракети и 195 дрона. Пет балистични ракети са паднали в морето, а 14 дрона – във водата или на сушата, като са причинени ограничени материални щети.

По информация на местните власти международното летище в Дубай също е било засегнато. Медийният офис на емирството потвърди, че при „инцидент“ са ранени четирима души, а в една от чакалните са нанесени леки щети. По-голямата част от терминалите на летището, един от основните транспортни хъбове в региона, са били предварително евакуирани.

По-рано снощи същият източник обяви, че американският военен кораб е понесъл щети от ракетен удар на иранския флот.

Сирени за тревога отекнаха тази нощ в Йерусалим, чута е една експлозия, предаде Франс прес.

Израелските въоръжени сили съобщиха малко по-рано, че сигнали за въздушна тревога „отекнаха в няколко района на страната, след като бяха идентифицирани ракети, изстреляни от Иран в посока към Израел".

При предишната иранска ответна атака срещу Израел загина една жена на възраст около 40 години. Тя е получила тежки наранявания при удар в района на Тел Авив, съобщи израелската служба за спешна помощ Маген Давид Адом.

Силни експлозии, чийто произход засега не е ясен, са се чули през нощта в Техеран, предаде Франс прес.

Най-малко три експлозии разтърсиха иранската столица около 04:00 часа местно време. В същото време се чуваше шум, наподобяващ летящи над Техеран самолети.

По-рано снощи израелските въоръжени сили обявиха, че е започнала нова серия от удари срещу военни обекти в Иран, насочени срещу ракетни пускови установки и противовъздушната отбрана на Ислямската република.

„Израелската армия започна нова вълна от удари, насочени срещу балистични ракети и противовъздушни системи на иранския терористичен режим“, заяви тя в „Телеграм“ на следващия ден след началото на съвместната си атака със САЩ.


Иран (Ислямска Република)
Оценка 5 от 5 гласа.
Оценка 5 от 5 гласа.
