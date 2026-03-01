Новини
Експлозии и стрелба в Кабул

1 Март, 2026 06:25, обновена 1 Март, 2026 05:29 511 3

Четвърти ден на сблъсъци между Афганистан и Пакистан

Експлозии и стрелба в Кабул - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Експлозии и стрелба се чуха рано тази сутрин в Кабул, докато сраженията между афганистанските и пакистанските сили навлизат в четвъртия си ден, предаде Ройтерс.

Журналист на агенцията в афганистанската столица съобщи, че преди изгрев слънце експлозии са отекнали в различни части на града, последвани от интензивна стрелба. Към момента не е ясно какви са били целите на атаките и дали има жертви.

Говорителят на талибанското правителство Забиула Муджахид заяви, че звуците са резултат от действия на афганистанските сили срещу пакистански самолети.

„В Кабул бяха проведени въздушни отбранителни атаки срещу пакистански самолети. Жителите на Кабул не трябва да се притесняват“, посочи Муджахид.

Кабинетът на пакистанския премиер, министерството на информацията и военните власти в Исламабад не са отговорили на запитванията за коментар.

Ескалацията следва въздушни удари в Афганистан по-рано тази седмица, които според Пакистан са били насочени срещу инфраструктура на бунтовнически групировки. Афганистан определи атаките като нарушение на суверенитета си и обяви ответни операции по общата граница.

И двете страни съобщават за тежки загуби, като дават различни данни за жертвите. Агенция Ройтерс отбелязва, че не е успяла да потвърди броя на загиналите и ранените по независими източници.

Настоящият сблъсък е сред най-тежките между двете съседни държави през последните години и поражда опасения от по-широка ескалация по протежение на 2600-километровата им обща граница.


Афганистан
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Скъсан шeкелджия от жълтия пaваж

    5 0 Отговор
    Ура! В oргазъм съм, че от утре литър нафта ще ни струва минимум 5 левро!

    Коментиран от #2

    05:33 01.03.2026

  • 2 Алооо

    0 4 Отговор

    До коментар #1 от "Скъсан шeкелджия от жълтия пaваж":

    оргазмите на гей парада ако обичаш

    Коментиран от #3

    05:37 01.03.2026

  • 3 Ало ало

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Алооо":

    за метафора чувал ли си?

    05:40 01.03.2026

Новини по държави:
