Ирански контраудар! Щабът на Пети американски флот в Бахрейн е бил подложен на ракетна атака (ВИДЕО)

28 Февруари, 2026 11:52, обновена 28 Февруари, 2026 12:53 6 758 193

Пентагонът съобщи днес, че ударите на САЩ срещу Иран са наречени операция "Епичен гняв“, предаде Ройтерс

Пентагонът съобщи днес, че ударите на САЩ срещу Иран са наречени операция "Епичен гняв“, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По-рано днес американският президент Доналд Тръмп обяви, че САЩ нанасят удари срещу Иран и аргументира защо е взето такова решение.

Израел също обяви, че нанася удари по Иран, и израелският министър на отбраната Израел Кац и израелският премиер Бенямин Нетаняху също аргументираха защо са предприели този ход.

Бахрейн съобщи, че щабът на Пети американски флот е бил подложен на ракетна атака, предадоха световните агенции.

Държавната агенция на Бахрейн потвърди, че е извършен удар на негова територия. Сътрудник на Ройтерс свидетелства, че над района на Джуфайра, където се намира щабът на американския флот, се издига дим.

Министерството на вътрешните работи на кралството обяви на свой ред, че в страната са включени сирените за въздушна тревога, съобщи ТАСС, добавяйки, че Бахрейн е затворил въздушното си пространство.

Иранската държавна телевизия съобщи, че Иран е атакувал американско военно съоръжение в Бахрейн в отговор на нанесените от Израел и САЩ удари срещу Иран, предаде ДПА.


  • 1 Русенец

    133 25 Отговор
    По-скоро операция Безумие от алчност.

    Коментиран от #28

    11:53 28.02.2026

  • 3 Дам

    43 22 Отговор
    Ето го самолета излита от летище Граф Игнатиево.

    11:54 28.02.2026

  • 5 Последния Софиянец

    88 34 Отговор
    Пети американски флот вече не съществува.Удари срещу Катар, Кувейт, Бахрейн,ОАЕ.

    Коментиран от #61, #74, #79, #134

    11:54 28.02.2026

  • 8 Танас Запряноф

    53 26 Отговор
    Дигам армията по тревога. Ши отиваме да пумагаме на брацката американска армия.

    11:56 28.02.2026

  • 9 Лумпен

    51 21 Отговор
    Които не се кланя на евреите това го чака!
    Пак да ги спасяваме...!

    11:56 28.02.2026

  • 10 Копейка

    29 54 Отговор

    До коментар #2 от "Красимир Петров":

    На нас ни казаха да викаме че Китай щял да помага на Иран.

    Коментиран от #31, #68

    11:56 28.02.2026

  • 11 000

    73 21 Отговор
    Тръмп е в капана.

    11:57 28.02.2026

  • 12 Пич

    76 24 Отговор
    Коментиран от #26

    11:57 28.02.2026

  • 13 звездите ми говорят

    69 20 Отговор
    че Пейтриът за зеления скоро няма да има.

    Коментиран от #21

  • 14 Сюлейман Пуси

    61 27 Отговор
    Аз съм за победа на Иран.

    11:57 28.02.2026

  • 15 Пешко

    23 19 Отговор
    Чакаме безаналоговато ПВО да се задейства!

    Коментиран от #35

    11:58 28.02.2026

  • 16 Иване

    22 7 Отговор

    До коментар #7 от "Иван Попов":

    Коментиран от #129

    11:58 28.02.2026

  • 17 А50

    31 6 Отговор
    11:58 28.02.2026

  • 18 Зевзек

    40 14 Отговор

    "Няма сила която да се опъне"

    Виетнам, Афганистан

    34 49 Отговор
    Събитията бяха съвсем очаквани. Следват изтребителите. Постепенно, Иран ще остане без въздушна отбрана. Всяко място от което се изстрелват ирански ракети ще бъде помляно. Интересно е колко ще продължи съпротивата на Иран срещу две суперсили, без помощ отникъде .

    11:58 28.02.2026

    35 15 Отговор
    До коментар #13 от "звездите ми говорят":

    Колкото и Шахеди за Путин!

    Само телената мрежа около щаба леко се е изкривила и това е.

    11:59 28.02.2026

  • 23 зелен киевски наркоман

    45 17 Отговор
    Лошичко ми е, отиде ми военната подкрепа на кино, няма да има за златни тоалетни!

    11:59 28.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Русенец

    32 9 Отговор

    До коментар #12 от "Пич":

    Каквото и да им струва, ще накарат друг да плаща цената. Винаги така си опичат работите.

    12:00 28.02.2026

  • 27 Механик

    13 31 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    12:00 28.02.2026

  • 28 Цък

    До коментар #1 от "Русенец":

    По скоро отклоняване на вниманието от педофилския скандал. След изслушването на Клинтън , въпрос на време е и Тръмп да бъде извикан да дава обяснение.

    12:00 28.02.2026

    29 13 Отговор
    Къде е Нато, чакам ги 5 година да ни спират войната, къде ще беее, ще спираме ли войната по.. ранковци, чакам 5 години да влизате в Украйна, алоооооо, чакаме ви 5 години натооооо, колко ще чакаме

    Коментиран от #38

    12:00 28.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Копеи,

    15 29 Отговор
    Сложихте ли чалмите?

    12:01 28.02.2026

  • 33 БОЛШЕВИК

    54 13 Отговор

    САЩ нападат само много по-слаби противници, цялата им доктрина е, нападателна на по слаби държави и съответното им ограбване. Нека се пробват да нападнат Китай, Русия или КНДР!

    Коментиран от #46, #106, #111

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Зевзек

    50 11 Отговор

    До коментар #15 от "Пешко":

    "Щабът на Пети американски флот в Бахрейн" димял - явно Пейтриътите и Железния купол са на дупки.

  • 36 факт

    Спряха флайтрадар. Познайте защо.

    12:01 28.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Мартин

    13 23 Отговор

    До коментар #29 от "Путин":

    НАТО не се занимава с мъртъвци.

    Коментиран от #47, #50

    12:02 28.02.2026

  • 39 Ами

    44 8 Отговор
    Империите умират по два начина.
    Тихо и спокойно или в пламъци и мъки.
    Не знам защо САЩ си избраха втория вариант.
    Жалко за САЩ ... Те поне имаха избор.

    12:02 28.02.2026

  • 40 Козаров 🐐

    Абе брадатия козел-орк кадиров изчезна за добро а ✌️🍾🥂

    12:02 28.02.2026

  • 41 Георги

    13 13 Отговор

    До коментар #19 от "Експерт":

    колкото щеше да издържи и Украйна - седмица. За разлика от Украйна обаче, дори и да се намерят желаещи да помагат на Иран, то логистиката ще е многократно по-трудна и ефекта съответно многократно по-малък.

    Коментиран от #69

    12:02 28.02.2026

  • 42 Сталин

    49 8 Отговор
    "Моята основна теза е че евреите са криминална банда,и че евреите напълно контролират САЩ и евреите използват САЩ като средство да завладеят света."

    - Боби Фишер

    Коментиран от #52, #156

    12:02 28.02.2026

  • 43 Помнещ

    19 6 Отговор

    До коментар #32 от "Копеи,":

    Те чалмите ги сложиха нашите козячета когато джихадистите от Ал Кайда в Сирия станаха "бойци свалили режима на Асад"

    12:03 28.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Браво!

    28 9 Отговор
    Смърт за ционисткитефaшаги!

    12:03 28.02.2026

  • 46 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌

    13 26 Отговор

    До коментар #33 от "БОЛШЕВИК":

    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    12:03 28.02.2026

  • 47 Путин

    20 10 Отговор

    До коментар #38 от "Мартин":

    Говориш за Украйна предполагам, че там доста нещо измря, 2 млн са при бандера, Еми като не искат да се занимават с Украйна, защо ги чакам 5 години, алоооооо натооооо още колко ще чакаме да спирате войната в Украйна, ще влизате ли

    Коментиран от #60, #63

    12:04 28.02.2026

  • 48 Ъъъъъ

    17 9 Отговор
    Това да имаш петрол и да нямаш ЯО е абсолютна простотия.... С какъв акъл??? И то при наличието на САЩ и Израел.... Аятоласите верно са без грам акъл... 🤔

    12:04 28.02.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Зевзек

    30 9 Отговор

    До коментар #38 от "Мартин":

    То НАТО умря отдавана

    12:04 28.02.2026

  • 51 Файърфлай

    33 6 Отговор
    От всичко което става днес едно е ясно-САЩ и 51 й щат Израел са дотам онаглели и самоуверени,че са готови ПЪРВИ да натиснат ядреното копче.Но това "натискане",за тяхно съжаление,ще бъде и последно.Каза им го КНР.

    12:04 28.02.2026

  • 52 Ленин🍌🍌

    13 13 Отговор

    До коментар #42 от "Сталин":

    Така е евреите сделали и сесесерето

    12:04 28.02.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Пич

    3 3 Отговор

    До коментар #26 от "Русенец":

    Няма как, защото не говорим за финансова сметка! Иначе щеше да си прав!

    12:06 28.02.2026

  • 56 Българин

    11 31 Отговор
    Техеран в пламъци.Искам мощен рев на копейки!

    Коментиран от #62, #64

    12:06 28.02.2026

  • 57 Карлуково

    4 4 Отговор

    До коментар #54 от "Сталин":

    Извинете уважаеми потребители имаме избягал който се е Барикадирал в селския интернет клуб! Работим въпроса.

    12:07 28.02.2026

  • 58 Фори

    20 5 Отговор
    Сега трябва да наложим мита на САЩ. Но те ни изпревариха и наложиха мита на нас!

    Коментиран от #65

    12:08 28.02.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Делю Хайдутин

    9 19 Отговор

    До коментар #47 от "Путин":

    Пета година меся погачите и вися като соппол на Дунав!Кьорав ватн1к не видях.Накрая ще си омеся и главата.

    Коментиран от #66, #71, #155

    12:08 28.02.2026

  • 61 Е, нормално е все

    15 11 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    пак Иран да окаже някаква, макар и малка съпротива. Война е.

    12:08 28.02.2026

  • 62 Надарения

    20 10 Отговор

    До коментар #56 от "Българин":

    "Искам мощен рев на копейки"

    А не щеш ли да го поемеш

    Коментиран от #161

    12:09 28.02.2026

  • 63 Питащ

    8 21 Отговор

    До коментар #47 от "Путин":

    При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?

    Коментиран от #70

    12:09 28.02.2026

  • 64 Усещане нямаш ли

    16 3 Отговор

    До коментар #56 от "Българин":

    Че си олигофрен?

    Коментиран от #73

    12:10 28.02.2026

  • 65 САЩ

    11 4 Отговор

    До коментар #58 от "Фори":

    не купуват нищо от нас, няма смисъл от мита

    12:10 28.02.2026

  • 66 А Где

    11 5 Отговор

    До коментар #60 от "Делю Хайдутин":

    силното и сплотено НАТО

    Коментиран от #77

    12:10 28.02.2026

  • 67 Нека бъде изтрит нацистки Израел

    23 6 Отговор
    А не коментарите. НЕ на цензурата и хибридните ционистки наративи. Българите мразим военнопрестъпниците САЩ и Израел и нищо не може да промени този факт

    Коментиран от #169

    12:11 28.02.2026

  • 68 американец

    14 8 Отговор

    До коментар #10 от "Копейка":

    Летище Васил Левски вече не съществува.Шопите панически напускат софия.Желязков и баба Цоцолана йотова са се самоубили.

    12:11 28.02.2026

  • 69 Муци

    13 4 Отговор

    До коментар #41 от "Георги":

    Ееее може и така да е,ама ако потъне Форд може и друго да стане никой не е сигурен на 100% .

    12:11 28.02.2026

  • 70 Зевзек

    13 3 Отговор

    До коментар #63 от "Питащ":

    За да разпадне НАТО-то ви и да фалира ЕС

    Коментиран от #75

    12:12 28.02.2026

  • 71 Путин

    7 5 Отговор

    До коментар #60 от "Делю Хайдутин":

    Нищо не ти разбрах дядка, селски диалект не разбирам, да не си някой поробен чи... Фут от някой богат българин и да му лижишш космати г... З

    12:12 28.02.2026

  • 72 Ицо

    6 11 Отговор
    Има ли ръъъгани копейки?

    Коментиран от #100, #165

    12:12 28.02.2026

  • 73 Олигофрен със сигурност не е.

    5 20 Отговор

    До коментар #64 от "Усещане нямаш ли":

    България е съюзник на САЩ, така че олигофрените са тези, които са против САЩ.

    12:12 28.02.2026

  • 74 Санитар от Карлуково

    7 4 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Събуди се момче, бълнуваш....

    12:13 28.02.2026

  • 75 Омазана ватенка

    8 14 Отговор

    До коментар #70 от "Зевзек":

    Ти нали щеше да уми.раш за лева?

    Коментиран от #82

    12:13 28.02.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Хахахахаха

    15 6 Отговор

    До коментар #66 от "А Где":

    Е как къде са, на път за Украйна 5 година обаче не знаят как да стигнат до там, то седим и ги чакаме 50 страни да открият пътя до Украйна, ама най вероятно е докато го намерят Украйна да я няма, то вече украинци там почти не останаха

    Коментиран от #84, #146

    12:14 28.02.2026

  • 78 Болни боклуци

    10 4 Отговор
    Вижте как си кръс ти или теро ти ис ти ичн са та атака.и ние сме в епичен гняв от сатанинските ви изстъпления на острова,извратеняци долни

    12:14 28.02.2026

  • 79 Ционист

    7 13 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Мечти,на рашистки роб.

    12:14 28.02.2026

  • 80 Асандж

    4 17 Отговор
    А Дядо Ваня гледа умно как го избутват от още едно ъгълче на световната карта. Съд за престъпниците атакували Украйна и никога повече диктатори на власт да си пожелаем !

    12:15 28.02.2026

  • 81 Шекелка

    10 3 Отговор
    Плитките и ярмулката ми горят, помощ съюзници, без вас сме нищо.

    12:16 28.02.2026

  • 82 Хахахахаха

    10 7 Отговор

    До коментар #75 от "Омазана ватенка":

    Някой руснак те е омазал с лай.. Но, заради това ли така се пишеш, Еми тя майка ти едно време обичаше да се въргаля в лай. Ната, то и оттам ти се роди, ехххх каква игрива беше, малко грозничка беше ама пък как ги ядеше

    12:16 28.02.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Да де

    6 16 Отговор

    До коментар #77 от "Хахахахаха":

    Ти и другите трима кретена тук това го пишете ПЕТА година
    Къде ви е лева?
    Къде ви е МОЧАТА?
    Къде ви е Киев за два дня?
    Къде са 1,2 милиона ватняци?

    Коментиран от #91, #92, #101, #153

    12:18 28.02.2026

  • 85 хъхъ

    14 3 Отговор
    Грингосите да започват сухопътна операция в Иран. Ще се напълни с грингос ковчези.

    12:18 28.02.2026

  • 86 Кравария убер алесссс

    13 3 Отговор
    После, защо има тероризъм по света.... Заради подобни простотии на няколко държави. Кога най-после ще мирясат не е ясно.

    12:18 28.02.2026

  • 87 Хахахахаха

    12 5 Отговор

    До коментар #83 от "Конфети "Земя-въздух-земя "":

    Железния купол е като разкрепостената Украйна, ставам само за смях и подигравки, никой не ги приема насериозно

    12:18 28.02.2026

  • 88 Будител

    5 16 Отговор
    Плюхте Израел а се оказа че операцията е съвместно със САЩ...а Иран нападна 5 държави...

    12:18 28.02.2026

  • 89 4фут

    11 3 Отговор
    В канализацията сме при плъховете, много добре се разбираме с тях.

    12:19 28.02.2026

  • 90 ........

    14 1 Отговор
    Това го прави претендента за нобилова награда за мир нале ?Нашио съюзник .
    Както са подпукали иранците американските бази ние какво ще правим с нашите американски бази Изобщо кой позволи на нашия територия да раполагат чужди войски ?

    12:19 28.02.2026

  • 91 улав

    7 1 Отговор

    До коментар #84 от "Да де":

    Голямо разтройство те гони, ама не физическо!

    12:20 28.02.2026

  • 92 Хахахахаха

    11 6 Отговор

    До коментар #84 от "Да де":

    Къде ееее натооооо 5 година,5 година гонитеее руснаците и ги гоните към киеввв, алоооооо 5555555 година ааа, натооооооо, чакаме виии, украинци няма 5 млн избити 20 млн избягали, кой ще прави деца аааа, натооооо идвате лииии, 5 години чакаме да ни изгонят от Украйна, а все по навътре влизаме, натоооооо

    12:20 28.02.2026

  • 93 9689

    14 4 Отговор
    Ирански патриоти,светът е с Вас.Тръмп бяга от досиетата Епщийн.

    12:21 28.02.2026

  • 94 Ицо

    5 14 Отговор
    Има ли копейки тук?

    12:21 28.02.2026

  • 95 пиночет

    6 13 Отговор
    Този път терористите -палячовци от Хизбула и Хамас в Иран и подкрепяни от руските отрепки,, ще бъдат занулени изцяло! Хората в Иран искат свобода, вече доста години аятоласите им смучат кръвта!

    Коментиран от #102

    12:22 28.02.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 А где

    4 11 Отговор
    МОЧАТА?

    Коментиран от #99

    12:22 28.02.2026

  • 98 az СВО Победа 80

    15 3 Отговор
    Накратко:

    1. Иран отговори с удари по американските бази в Катар, Саудитска Арабия и Кувейт.

    2. Удари и по Израел.

    12:23 28.02.2026

  • 99 А где

    10 2 Отговор

    До коментар #97 от "А где":

    НАТО????

    12:23 28.02.2026

  • 100 Зевзек

    9 5 Отговор

    До коментар #72 от "Ицо":

    "Има ли ръъъгани копейки?"

    Само козячета има

    12:23 28.02.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Руснаци

    3 3 Отговор

    До коментар #95 от "пиночет":

    Еми то и света искам свободно място от теб, че само ядеш и се. Реш, какво ще направиш по въпроса, има доста опции

    12:24 28.02.2026

  • 103 Дедо Танас Запрянов

    7 3 Отговор
    Първа, Втора и Трета български армии са в повишена бойна готовност. Напред!

    12:25 28.02.2026

  • 104 Възмутен

    3 2 Отговор

    До коментар #96 от "Мойс":

    Знаем знаем че първия ти е ромейския

    12:25 28.02.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Безаналогов

    4 8 Отговор

    До коментар #33 от "БОЛШЕВИК":

    Май обърна палачинката....Нали Тръмп го беше страх от "великата сила Иран"....

    Коментиран от #115

    12:26 28.02.2026

  • 107 нещата не вървят по план

    11 4 Отговор
    Експлозии разтърсиха Израел, след като Иран отвърна на започнатата срещу него военна операция. Тел Авив задейства системите си за противовъздушна отбрана и засега няма яснота дали има поразени цели. Съобщава се за експлозии в Кувейт, Катар, Саудитска Арабия и Обединени арабски емирства. Ройтерс предава за силна експлозия в столицата на ОАЕ - Абу Даби. Бахрейн потвърди, че щабът на Пети флот на Военноморските сили на САЩ е бил ударен

    12:26 28.02.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 гост

    9 3 Отговор
    Базата, разположена в Бахрейн, е ключов елемент от американското военно присъствие в региона и координира операции в Персийския залив, Червено море и части от Индийския океан. Към момента няма официална информация за мащаба на щетите или евентуални жертви.

    Сред атакуваните цели е авиобазата "Ал Удеит" в Катар - най-голямото американско военно съоръжение в Близкия изток и ключов команден център за въздушни операции.

    Под удар е попаднала и базата "Ал Салем" в Кувейт , използвана от американските военновъздушни сили за логистика и разполагане на изтребители и разузнавателни платформи.

    В ОАЕ е атакувана авиобазата Ал Дафра , където са разположени американски бойни самолети, безпилотни системи и средства за противовъздушна отбрана.

    12:28 28.02.2026

  • 111 Ако

    2 2 Отговор

    До коментар #33 от "БОЛШЕВИК":

    нападнат тия държави ще им трябва много тоалетна хартия

    12:29 28.02.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Полковник Килгор

    6 1 Отговор
    Обичам препечено телешко по обед!

    12:30 28.02.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Зевзек

    9 2 Отговор

    До коментар #106 от "Безаналогов":

    "Нали Тръмп го беше страх от "великата сила Иран"

    Той Тръмп не го е страх защото е в краварника ама войниците дето ги прати задръстиха кенефите от безстрашие.

    12:30 28.02.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Браво

    10 2 Отговор
    на иранците ,пикажете им на тези самозабравили се евреи и кравари на какво сте способни

    12:32 28.02.2026

  • 121 Зевзек

    9 4 Отговор

    До коментар #117 от "Гръм и мълнии":

    Аз пък очаквах американците да не задръстят тоалетните от страх.

    12:34 28.02.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Тръмпоча си отива

    8 3 Отговор
    след него и господаря му Сатан-яууу

    12:35 28.02.2026

  • 126 Учуден

    10 4 Отговор

    До коментар #119 от "Хаха":

    "Иран се тресе от експлозии"

    Той Иран слаб ами защо и краварите и евреите се тресат от експлозии - нали са много велики.

    12:36 28.02.2026

  • 127 Ей,рязан

    3 2 Отговор

    До коментар #105 от "Демир":

    Марш на училище,илитерат.

    12:36 28.02.2026

  • 128 Вовка пич-КИН. РУ...

    5 6 Отговор
    нЯщо за Безаналоговите С- 400 ,500,. 800 ?!?
    Тъдява ени ПЕН дели ни обясняваха как .. москалбад с ху ЙЛО и вехтия СИ ,..твърдо стоят зад амуджите Брадати и НЕ МОЖЕ да се повтори.. удара по КОЗЕЛОВЪРИТЕ ?!!
    Ееееедехееее
    Абе...дека е пе--Дофила ху есос?!?

    12:37 28.02.2026

  • 129 Град Козлодуй

    8 6 Отговор

    До коментар #16 от "Иване":

    Приятел, не е хубаво да се публикува флаг на една пропаднала и антибългарска държава. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.

    Коментиран от #135

    12:38 28.02.2026

  • 130 Фридрих

    4 3 Отговор
    Мерц за вецът и неговите ядрени амбиции. А пък и малкото зелено човече иска мръсна бомба . Трампа , а кога и Мерц ?

    12:38 28.02.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Копейка

    1 2 Отговор

    До коментар #118 от "Учуден":

    Надермятил си се до ушите и на моя да тъ пузная ба. Пишъ ти на цървулски оти зная, чи ти я роден.

    Коментиран от #139

    12:38 28.02.2026

  • 133 ХиХи

    6 1 Отговор
    Коги юроатлантиците и кая и урцула пфайзер ще кажат нещо за непредизвиканата агресия? Тоя път и Колин Пауъл го немаше да полаже две колби поне

    12:39 28.02.2026

  • 134 все се каня да те питам ..

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    веселушките , дето пишеш някой свисше ли ти ги шепне . Щото са много забавни , винаги .

    12:39 28.02.2026

  • 135 Ломския

    4 1 Отговор

    До коментар #129 от "Град Козлодуй":

    Козлодуйски видиш ми се по-добре - онези мургавите явно са ти излекували запека.

    12:39 28.02.2026

  • 136 Орбан

    1 5 Отговор
    Иран нямат желание за мир!

    12:41 28.02.2026

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 ганев

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "Експерт":

    АЛОООУ...ОТ ВОДОПРОВОДЧИК КАТО ..теб....експерт...НЕ СТАВА

    12:41 28.02.2026

  • 139 Учуден

    3 3 Отговор

    До коментар #132 от "Копейка":

    Абе защо ли нашите козячета треперят от страх и не смеят даже със собствени никове да се покажат а пишат безниково или крадат от "копейките" - някое ще ми каже ли от какво толкова ги е страх.

    Коментиран от #160

    12:41 28.02.2026

  • 140 Фицо

    1 5 Отговор
    Иран торпилира мира в близкия изток!

    12:42 28.02.2026

  • 141 козячета

    7 2 Отговор

    До коментар #118 от "Учуден":

    се заливат от смях и чакат с нетърпение Русия да помогне на аятоласите 😂

    Коментиран от #150

    12:43 28.02.2026

  • 142 Шекел

    4 2 Отговор

    До коментар #32 от "Копеи,":

    Пусна ли плитки?

    12:43 28.02.2026

  • 143 Архимандрисандрит Бибиян

    3 3 Отговор
    Путилифона Пундю изхлипте каде операцията на революционните шалвари срещо ЮС.Арми се наричала "Дрипава ,мазна ,фмирисана ,челма"!

    12:44 28.02.2026

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 не може да бъде

    4 1 Отговор
    Иран -въпреки че изобщо не харесвам режима -.има една много опасна възможност -да затапи Ормузкия пролив и да затвори пътя към Суецкия канал!?!Но тогава наистина ще стане непредсказуемо опасно!?Но този вариант не бива да се изключва!?

    Коментиран от #154, #168

    12:44 28.02.2026

  • 146 Питащ

    2 3 Отговор

    До коментар #77 от "Хахахахаха":

    При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?

    Коментиран от #157

    12:45 28.02.2026

  • 147 Ббб

    2 3 Отговор
    По един Орешник,на двата самолетоносача и кравите приключват с мисията!

    Коментиран от #152

    12:46 28.02.2026

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Русия вече фалира

    5 2 Отговор

    До коментар #144 от "Помнещ":

    ЕС си е много добре, финансовите показатели са топ.

    Коментиран от #159

    12:46 28.02.2026

  • 150 Учуден

    4 2 Отговор

    До коментар #141 от "козячета":

    "чакат с нетърпение Русия да помогне на аятоласите"

    Русия пък чака с нетърпение ЕС да помогне на зеления или пък да помогне на Дания да си върне Гренландия.

    12:46 28.02.2026

  • 151 Коженият

    1 2 Отговор

    До коментар #32 от "Копеи,":

    Ще ти сложим .
    То пък ти на това се надяваш !

    12:47 28.02.2026

  • 152 Всички чакат

    4 0 Отговор

    До коментар #147 от "Ббб":

    Русия да изпрати 100бр. орешници на Иран . Така Иран ще победи САЩ. :)

    12:48 28.02.2026

  • 153 Кретен

    2 3 Отговор

    До коментар #84 от "Да де":

    Си , бивш комунистически отпадък .

    12:48 28.02.2026

  • 154 ха ха ха ...

    5 3 Отговор

    До коментар #145 от "не може да бъде":

    Потника каза че мобилизирали по 34 000 човека на месец .
    Това прави 400 000 на година . За 5 години два милиона укри при бандера и 8 милиона инвалида ...

    12:49 28.02.2026

  • 155 Драл

    0 3 Отговор

    До коментар #60 от "Делю Хайдутин":

    Те Калушев 5 години .
    Сега ревнуваш .

    12:49 28.02.2026

  • 156 Дзак

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Сталин":

    Явно познаваме различни хора!

    12:49 28.02.2026

  • 157 Хахахахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #146 от "Питащ":

    Хахахахаха по твоята логика след Украйна 5 година не могат да си върнат едно село, за какво им избиха 3 млн украинци, ще ми обясниш ли, или си с умствен дефицит като твоите родители

    12:49 28.02.2026

  • 158 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 159 Помнещ

    5 5 Отговор

    До коментар #149 от "Русия вече фалира":

    "финансовите показатели са топ"

    Само където господарите ти от МВФ и световната банка казват друго - ЕС е в рецесия а Русия е четвърта икономическа сила в света и първа в Европа. Макарончо реве дълговете на Франция да станели общи че иначе трябва да обяви фалит.

    Пък вие си повтаряте една и съща опорка от 2022 година - тогава щеше Русия да фалира и да се разпадне до 3 месеца.

    Коментиран от #166, #189

    12:51 28.02.2026

  • 160 Копейка къдя я карляка?

    3 2 Отговор

    До коментар #139 от "Учуден":

    Къдя са я скрил и та я изоставил да дретиш врели некипели зарад негу а? Нямъ ли да изока, да изкряка нящу ф путкрепа на аратлиците си. Конят и той по тих ут водътъ. Исцвили аднъж за Афганистан и поичи ни съ убади. Ф кой бункир съ сфряха? Знаиш ли пуне тува?

    12:51 28.02.2026

  • 161 Забелязал съм

    2 0 Отговор

    До коментар #62 от "Надарения":

    - всеки хвалещ се колко е " надарен " обикновено е с някаква запетайка под ръка . Тия дето реално са - никога не се фукат . И 8 не е много , да знаеш

    Коментиран от #167

    12:52 28.02.2026

  • 162 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 163 Ломския

    5 2 Отговор

    До коментар #158 от "Град Козлодуй":

    Козлодуйски радвам се че онези мургавите най-накрая са ти излекували запека.

    12:52 28.02.2026

  • 164 кирил

    3 5 Отговор
    Всички платени руски шпиони у нас са задействани. Руското посолство плаща. БКП лидера Крум Зарков Птудункьов, прави пачки, а Резидента Радев се кефи.

    Коментиран от #174

    12:53 28.02.2026

  • 165 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 166 Ще ме попилееш от смях

    3 3 Отговор

    До коментар #159 от "Помнещ":

    Кажи го пак , за 4 тата сила в света и 1 ва в Европа. Много е весело.

    Коментиран от #170

    12:54 28.02.2026

  • 167 Надарения

    1 0 Отговор

    До коментар #161 от "Забелязал съм":

    "И 8 не е много , да знаеш"

    Щом казваш че Фи 8 не било много - ама то нашите джендита все малко им се вижда.

    12:55 28.02.2026

  • 168 Амадор Ривас

    2 1 Отговор

    До коментар #145 от "не може да бъде":

    С потънали ирански военни кораби? Може би си прав... опасно е!

    12:56 28.02.2026

  • 169 стоян георгиев

    2 2 Отговор

    До коментар #67 от "Нека бъде изтрит нацистки Израел":

    Амин.

    12:59 28.02.2026

  • 170 Помнещ

    4 3 Отговор

    До коментар #166 от "Ще ме попилееш от смях":

    "Много е весело"

    Ами пускат майтапи от МВФ и световната банка - то тези "майтапи" още ги има на сайта им. Пуснали са "майтап" че сме по-зле и от Гана. Ама нашите козячета не се занимават с такива които пускат "руска пропаганда" - само каквото им кажат от посолството.

    Коментиран от #190

    12:59 28.02.2026

  • 171 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 172 Карлик

    4 4 Отговор
    сматриш ли как ся дялаятся СВО? Сматри, учись дарагой!

    13:00 28.02.2026

  • 173 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 174 Учуден

    0 1 Отговор

    До коментар #164 от "кирил":

    "БКП лидера Крум Зарков"

    Можеш ли ми посочи един евроатлантик който да не е бил комуняга или ченге от ДС - май в ПП€ДБ над 80% са такива.

    13:03 28.02.2026

  • 175 Жан Бойко

    1 0 Отговор
    Америка , разюздан агресор

    13:03 28.02.2026

  • 176 "Мощни взривове

    0 1 Отговор
    в Белгородска област, нови пожари в петролна база в Краснодарския край. Поразена е петролна база в Новоминска, в Краснодарския край."

    13:04 28.02.2026

  • 177 мрасна ционисткосатанинска сган

    1 0 Отговор
    вие сте пътнициИзруди мръсни

    13:05 28.02.2026

  • 178 Срещу

    0 1 Отговор

    До коментар #117 от "Гръм и мълнии":

    такива сили като САЩ и Израел, Иран няма какво да направи.

    Коментиран от #182

    13:05 28.02.2026

  • 179 Дойче зеле

    1 0 Отговор
    Ще преживеят ли финансово война с Иран ???????? Едва ли

    13:05 28.02.2026

  • 180 Учуден

    2 0 Отговор

    До коментар #173 от "козячетата":

    "като гледат в каква безпомощна позиция е матушката"

    И защо тогава зеления и европуделите ревът за мир - аз един план за мир от Путин не съм видял да излиза.

    Коментиран от #187, #188

    13:05 28.02.2026

  • 181 Руснаци

    2 0 Отговор

    До коментар #171 от "Град Козлодуй":

    Е пък ти от къде знаеш дали руснака става за секс, мале издаде се, искал си някой руснак да те блъска ама той ти е отказал, заради това ли ги мразиш, ама като се замисля те и твоите авери си признаха че са искали руснаците да ги блъскат, ама те са им отказали. Вие май ще някаква секта с обратни резби

    13:06 28.02.2026

  • 182 Помнещ

    2 0 Отговор

    До коментар #178 от "Срещу":

    То и за Виетнам и за Афганистан така говорехте - пак накрая "великите сили" избягаха позорно.

    13:07 28.02.2026

  • 183 Въздушни

    2 0 Отговор
    удари с нисък интензитет. Не могат да направят "рижим чейндж" без пехота и ефективна окупация. Обаче не им стиска. Иранците ще ги изколят.

    13:08 28.02.2026

  • 184 Мадуро до карлика

    0 0 Отговор
    Ееех карлик, спомняш ли си какви локуми ми разтягаше за безаналоговите си щуротии а? И как спокойно мога да спя. Да нъ измъкнат от къщи с жена ми посреднощ и то по бели кюлоти...

    13:09 28.02.2026

  • 185 Гошо

    0 0 Отговор
    Изглежда че ще го отнесат тия от залива ,разните му там Бахрейн, Кувейт и т.н.

    13:10 28.02.2026

  • 186 Дик диверсанта

    1 0 Отговор
    Има ли недоръгани шекелки?

    13:11 28.02.2026

  • 187 Че от карлика сичко

    0 0 Отговор

    До коментар #180 от "Учуден":

    квото излиза щателно съ събира и унищожава, за да не попадне нищо във врага....

    13:13 28.02.2026

  • 188 Е, това си е обичайната

    0 0 Отговор

    До коментар #180 от "Учуден":

    военна пропаганда, Зеленски иска да угоди на Тръмп и си пуска редовните опорки за мир. Не вярвай много на това.

    13:13 28.02.2026

  • 189 Русия никога не е

    0 0 Отговор

    До коментар #159 от "Помнещ":

    била икономическа сила, камо ли четвърта. Руската икономика е по-слаба и от испанската. С ЕС не може и дори да се сравнява.

    13:15 28.02.2026

  • 190 Даам

    0 0 Отговор

    До коментар #170 от "Помнещ":

    Руската пропаганда и простотията са безкрайни !

    13:20 28.02.2026

  • 191 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 192 Койдозлу

    1 0 Отговор

    До коментар #171 от "Град Козлодуй":

    Козлю Дуйски ,какви руснаци бълнуваш,16-17 годишни надда рени роммм4етта ти сцеее π ваттт г3ааа в Хумата -Лом 🤣🤣🤣 .

    13:22 28.02.2026

  • 193 Ицо

    0 0 Отговор
    Има ли недоръгани шекели ?

    13:23 28.02.2026