Ирански контраудар! Щабът на Пети американски флот в Бахрейн е бил подложен на ракетна атака (ВИДЕО)

Пентагонът съобщи днес, че ударите на САЩ срещу Иран са наречени операция "Епичен гняв“, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По-рано днес американският президент Доналд Тръмп обяви, че САЩ нанасят удари срещу Иран и аргументира защо е взето такова решение.

Израел също обяви, че нанася удари по Иран, и израелският министър на отбраната Израел Кац и израелският премиер Бенямин Нетаняху също аргументираха защо са предприели този ход.

Бахрейн съобщи, че щабът на Пети американски флот е бил подложен на ракетна атака, предадоха световните агенции.

Държавната агенция на Бахрейн потвърди, че е извършен удар на негова територия. Сътрудник на Ройтерс свидетелства, че над района на Джуфайра, където се намира щабът на американския флот, се издига дим.

Министерството на вътрешните работи на кралството обяви на свой ред, че в страната са включени сирените за въздушна тревога, съобщи ТАСС, добавяйки, че Бахрейн е затворил въздушното си пространство.

Иранската държавна телевизия съобщи, че Иран е атакувал американско военно съоръжение в Бахрейн в отговор на нанесените от Израел и САЩ удари срещу Иран, предаде ДПА.