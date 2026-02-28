Ирански контраудар! Щабът на Пети американски флот в Бахрейн е бил подложен на ракетна атака (ВИДЕО)

Пентагонът съобщи днес, че ударите на САЩ срещу Иран са наречени операция "Епичен гняв“, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
По-рано днес американският президент Доналд Тръмп обяви, че САЩ нанасят удари срещу Иран и аргументира защо е взето такова решение.
Израел също обяви, че нанася удари по Иран, и израелският министър на отбраната Израел Кац и израелският премиер Бенямин Нетаняху също аргументираха защо са предприели този ход.
Бахрейн съобщи, че щабът на Пети американски флот е бил подложен на ракетна атака, предадоха световните агенции.
Държавната агенция на Бахрейн потвърди, че е извършен удар на негова територия. Сътрудник на Ройтерс свидетелства, че над района на Джуфайра, където се намира щабът на американския флот, се издига дим.
Министерството на вътрешните работи на кралството обяви на свой ред, че в страната са включени сирените за въздушна тревога, съобщи ТАСС, добавяйки, че Бахрейн е затворил въздушното си пространство.
Иранската държавна телевизия съобщи, че Иран е атакувал американско военно съоръжение в Бахрейн в отговор на нанесените от Израел и САЩ удари срещу Иран, предаде ДПА.
Пак да ги спасяваме...!
До коментар #2 от "Красимир Петров":На нас ни казаха да викаме че Китай щял да помага на Иран.
До коментар #7 от "Иван Попов":С тоз малко акъл датееве който те хване! 😀🇧🇬🇷🇺
До коментар #7 от "Иван Попов":"Няма сила която да се опъне"
Виетнам, Афганистан
Виетнам, Афганистан
До коментар #13 от "звездите ми говорят":Колкото и Шахеди за Путин!
До коментар #12 от "Пич":Каквото и да им струва, ще накарат друг да плаща цената. Винаги така си опичат работите.
До коментар #1 от "Русенец":По скоро отклоняване на вниманието от педофилския скандал. След изслушването на Клинтън , въпрос на време е и Тръмп да бъде извикан да дава обяснение.
До коментар #7 от "Иван Попов":САЩ нападат само много по-слаби противници, цялата им доктрина е, нападателна на по слаби държави и съответното им ограбване. Нека се пробват да нападнат Китай, Русия или КНДР!
До коментар #15 от "Пешко":"Щабът на Пети американски флот в Бахрейн" димял - явно Пейтриътите и Железния купол са на дупки.
До коментар #29 от "Путин":НАТО не се занимава с мъртъвци.
39 Ами
Тихо и спокойно или в пламъци и мъки.
Не знам защо САЩ си избраха втория вариант.
До коментар #19 от "Експерт":колкото щеше да издържи и Украйна - седмица. За разлика от Украйна обаче, дори и да се намерят желаещи да помагат на Иран, то логистиката ще е многократно по-трудна и ефекта съответно многократно по-малък.
- Боби Фишер
До коментар #32 от "Копеи,":Те чалмите ги сложиха нашите козячета когато джихадистите от Ал Кайда в Сирия станаха "бойци свалили режима на Асад"
До коментар #33 от "БОЛШЕВИК":Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌
До коментар #38 от "Мартин":Говориш за Украйна предполагам, че там доста нещо измря, 2 млн са при бандера, Еми като не искат да се занимават с Украйна, защо ги чакам 5 години, алоооооо натооооо още колко ще чакаме да спирате войната в Украйна, ще влизате ли
12:04 28.02.2026
12:04 28.02.2026
До коментар #38 от "Мартин":То НАТО умря отдавана
12:04 28.02.2026
52 Ленин🍌🍌
До коментар #42 от "Сталин":Така е евреите сделали и сесесерето
12:05 28.02.2026
До коментар #26 от "Русенец":Няма как, защото не говорим за финансова сметка! Иначе щеше да си прав!
12:06 28.02.2026
12:06 28.02.2026
До коментар #54 от "Сталин":Извинете уважаеми потребители имаме избягал който се е Барикадирал в селския интернет клуб! Работим въпроса.
12:08 28.02.2026
12:08 28.02.2026
До коментар #47 от "Путин":Пета година меся погачите и вися като соппол на Дунав!Кьорав ватн1к не видях.Накрая ще си омеся и главата.
12:08 28.02.2026
До коментар #5 от "Последния Софиянец":пак Иран да окаже някаква, макар и малка съпротива. Война е.
12:08 28.02.2026
До коментар #56 от "Българин":"Искам мощен рев на копейки"
А не щеш ли да го поемеш
До коментар #47 от "Путин":При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?
Коментиран от #70
До коментар #56 от "Българин":Че си олигофрен?
До коментар #58 от "Фори":не купуват нищо от нас, няма смисъл от мита
До коментар #60 от "Делю Хайдутин":силното и сплотено НАТО
12:11 28.02.2026
12:11 28.02.2026
До коментар #10 от "Копейка":Летище Васил Левски вече не съществува.Шопите панически напускат софия.Желязков и баба Цоцолана йотова са се самоубили.
До коментар #41 от "Георги":Ееее може и така да е,ама ако потъне Форд може и друго да стане никой не е сигурен на 100% .
12:11 28.02.2026
70 Зевзек
До коментар #63 от "Питащ":За да разпадне НАТО-то ви и да фалира ЕС
До коментар #60 от "Делю Хайдутин":Нищо не ти разбрах дядка, селски диалект не разбирам, да не си някой поробен чи... Фут от някой богат българин и да му лижишш космати г... З
12:12 28.02.2026
72 Ицо
12:12 28.02.2026
12:12 28.02.2026
73 Олигофрен със сигурност не е.
До коментар #64 от "Усещане нямаш ли":България е съюзник на САЩ, така че олигофрените са тези, които са против САЩ.
12:12 28.02.2026
74 Санитар от Карлуково
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Събуди се момче, бълнуваш....
12:13 28.02.2026
75 Омазана ватенка
До коментар #70 от "Зевзек":Ти нали щеше да уми.раш за лева?
Коментиран от #82
12:13 28.02.2026
12:13 28.02.2026
77 Хахахахаха
До коментар #66 от "А Где":Е как къде са, на път за Украйна 5 година обаче не знаят как да стигнат до там, то седим и ги чакаме 50 страни да открият пътя до Украйна, ама най вероятно е докато го намерят Украйна да я няма, то вече украинци там почти не останаха
Коментиран от #84, #146
12:14 28.02.2026
78 Болни боклуци
12:14 28.02.2026
79 Ционист
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Мечти,на рашистки роб.
12:14 28.02.2026
80 Асандж
12:15 28.02.2026
81 Шекелка
12:16 28.02.2026
82 Хахахахаха
До коментар #75 от "Омазана ватенка":Някой руснак те е омазал с лай.. Но, заради това ли така се пишеш, Еми тя майка ти едно време обичаше да се въргаля в лай. Ната, то и оттам ти се роди, ехххх каква игрива беше, малко грозничка беше ама пък как ги ядеше
12:16 28.02.2026
12:16 28.02.2026
84 Да де
До коментар #77 от "Хахахахаха":Ти и другите трима кретена тук това го пишете ПЕТА година
Къде ви е лева?
Къде ви е МОЧАТА?
Къде ви е Киев за два дня?
Къде са 1,2 милиона ватняци?
Коментиран от #91, #92, #101, #153
12:18 28.02.2026
85 хъхъ
12:18 28.02.2026
86 Кравария убер алесссс
12:18 28.02.2026
87 Хахахахаха
До коментар #83 от "Конфети "Земя-въздух-земя "":Железния купол е като разкрепостената Украй
12:18 28.02.2026
88 Будител
12:18 28.02.2026
89 4фут
12:19 28.02.2026
90 ........
Както са подпукали иранците американските бази ние какво ще правим с нашите американски бази Изобщо кой позволи на нашия територия да раполагат чужди войски ?
12:19 28.02.2026
91 улав
До коментар #84 от "Да де":Голямо разтройство те гони, ама не физическо!
12:20 28.02.2026
92 Хахахахаха
До коментар #84 от "Да де":Къде ееее натооооо 5 година,5 година гонитеее руснаците и ги гоните към киеввв, алоооооо 5555555 година ааа, натооооооо, чакаме виии, украинци няма 5 млн избити 20 млн избягали, кой ще прави деца аааа, натооооо идвате лииии, 5 години чакаме да ни изгонят от Украйна, а все по навътре влизаме, натоооооо
12:20 28.02.2026
93 9689
12:21 28.02.2026
94 Ицо
12:21 28.02.2026
95 пиночет
Коментиран от #102
12:22 28.02.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 А где
Коментиран от #99
12:22 28.02.2026
98 az СВО Победа 80
1. Иран отговори с удари по американските бази в Катар, Саудитска Арабия и Кувейт.
2. Удари и по Израел.
12:23 28.02.2026
99 А где
До коментар #97 от "А где":НАТО????
12:23 28.02.2026
100 Зевзек
До коментар #72 от "Ицо":"Има ли ръъъгани копейки?"
Само козячета има
12:23 28.02.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Руснаци
До коментар #95 от "пиночет":Еми то и света искам свободно място от теб, че само ядеш и се. Реш, какво ще направиш по въпроса, има доста опции
12:24 28.02.2026
103 Дедо Танас Запрянов
12:25 28.02.2026
104 Възмутен
До коментар #96 от "Мойс":Знаем знаем че първия ти е ромейския
12:25 28.02.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Безаналогов
До коментар #33 от "БОЛШЕВИК":Май обърна палачинката....Нали Тръмп го беше страх от "великата сила Иран"....
Коментиран от #115
12:26 28.02.2026
107 нещата не вървят по план
12:26 28.02.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 гост
Сред атакуваните цели е авиобазата "Ал Удеит" в Катар - най-голямото американско военно съоръжение в Близкия изток и ключов команден център за въздушни операции.
Под удар е попаднала и базата "Ал Салем" в Кувейт , използвана от американските военновъздушни сили за логистика и разполагане на изтребители и разузнавателни платформи.
В ОАЕ е атакувана авиобазата Ал Дафра , където са разположени американски бойни самолети, безпилотни системи и средства за противовъздушна отбрана.
12:28 28.02.2026
111 Ако
До коментар #33 от "БОЛШЕВИК":нападнат тия държави ще им трябва много тоалетна хартия
12:29 28.02.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Полковник Килгор
12:30 28.02.2026
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Зевзек
До коментар #106 от "Безаналогов":"Нали Тръмп го беше страх от "великата сила Иран"
Той Тръмп не го е страх защото е в краварника ама войниците дето ги прати задръстиха кенефите от безстрашие.
12:30 28.02.2026
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Браво
12:32 28.02.2026
121 Зевзек
До коментар #117 от "Гръм и мълнии":Аз пък очаквах американците да не задръстят тоалетните от страх.
12:34 28.02.2026
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 Тръмпоча си отива
12:35 28.02.2026
126 Учуден
До коментар #119 от "Хаха":"Иран се тресе от експлозии"
Той Иран слаб ами защо и краварите и евреите се тресат от експлозии - нали са много велики.
12:36 28.02.2026
127 Ей,рязан
До коментар #105 от "Демир":Марш на училище,илитерат.
12:36 28.02.2026
128 Вовка пич-КИН. РУ...
Тъдява ени ПЕН дели ни обясняваха как .. москалбад с ху ЙЛО и вехтия СИ ,..твърдо стоят зад амуджите Брадати и НЕ МОЖЕ да се повтори.. удара по КОЗЕЛОВЪРИТЕ ?!!
Ееееедехееее
Абе...дека е пе--Дофила ху есос?!?
12:37 28.02.2026
129 Град Козлодуй
До коментар #16 от "Иване":Приятел, не е хубаво да се публикува флаг на една пропаднала и антибългарска държава. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.
Коментиран от #135
12:38 28.02.2026
130 Фридрих
12:38 28.02.2026
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 Копейка
До коментар #118 от "Учуден":Надермятил си се до ушите и на моя да тъ пузная ба. Пишъ ти на цървулски оти зная, чи ти я роден.
Коментиран от #139
12:38 28.02.2026
133 ХиХи
12:39 28.02.2026
134 все се каня да те питам ..
До коментар #5 от "Последния Софиянец":веселушките , дето пишеш някой свисше ли ти ги шепне . Щото са много забавни , винаги .
12:39 28.02.2026
135 Ломския
До коментар #129 от "Град Козлодуй":Козлодуйски видиш ми се по-добре - онези мургавите явно са ти излекували запека.
12:39 28.02.2026
136 Орбан
12:41 28.02.2026
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 ганев
До коментар #19 от "Експерт":АЛОООУ...ОТ ВОДОПРОВОДЧИК КАТО ..теб....експерт...НЕ СТАВА
12:41 28.02.2026
139 Учуден
До коментар #132 от "Копейка":Абе защо ли нашите козячета треперят от страх и не смеят даже със собствени никове да се покажат а пишат безниково или крадат от "копейките" - някое ще ми каже ли от какво толкова ги е страх.
Коментиран от #160
12:41 28.02.2026
140 Фицо
12:42 28.02.2026
141 козячета
До коментар #118 от "Учуден":се заливат от смях и чакат с нетърпение Русия да помогне на аятоласите 😂
Коментиран от #150
12:43 28.02.2026
142 Шекел
До коментар #32 от "Копеи,":Пусна ли плитки?
12:43 28.02.2026
143 Архимандрисандрит Бибиян
12:44 28.02.2026
144 Този коментар е премахнат от модератор.
145 не може да бъде
Коментиран от #154, #168
12:44 28.02.2026
146 Питащ
До коментар #77 от "Хахахахаха":При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?
Коментиран от #157
12:45 28.02.2026
147 Ббб
Коментиран от #152
12:46 28.02.2026
148 Този коментар е премахнат от модератор.
149 Русия вече фалира
До коментар #144 от "Помнещ":ЕС си е много добре, финансовите показатели са топ.
Коментиран от #159
12:46 28.02.2026
150 Учуден
До коментар #141 от "козячета":"чакат с нетърпение Русия да помогне на аятоласите"
Русия пък чака с нетърпение ЕС да помогне на зеления или пък да помогне на Дания да си върне Гренландия.
12:46 28.02.2026
151 Коженият
До коментар #32 от "Копеи,":Ще ти сложим .
То пък ти на това се надяваш !
12:47 28.02.2026
152 Всички чакат
До коментар #147 от "Ббб":Русия да изпрати 100бр. орешници на Иран . Така Иран ще победи САЩ. :)
12:48 28.02.2026
153 Кретен
До коментар #84 от "Да де":Си , бивш комунистически отпадък .
12:48 28.02.2026
154 ха ха ха ...
До коментар #145 от "не може да бъде":Потника каза че мобилизирали по 34 000 човека на месец .
Това прави 400 000 на година . За 5 години два милиона укри при бандера и 8 милиона инвалида ...
12:49 28.02.2026
155 Драл
До коментар #60 от "Делю Хайдутин":Те Калушев 5 години .
Сега ревнуваш .
12:49 28.02.2026
156 Дзак
До коментар #42 от "Сталин":Явно познаваме различни хора!
12:49 28.02.2026
157 Хахахахаха
До коментар #146 от "Питащ":Хахахахаха по твоята логика след Украйна 5 година не могат да си върнат едно село, за какво им избиха 3 млн украинци, ще ми обясниш ли, или си с умствен дефицит като твоите родители
12:49 28.02.2026
158 Този коментар е премахнат от модератор.
159 Помнещ
До коментар #149 от "Русия вече фалира":"финансовите показатели са топ"
Само където господарите ти от МВФ и световната банка казват друго - ЕС е в рецесия а Русия е четвърта икономическа сила в света и първа в Европа. Макарончо реве дълговете на Франция да станели общи че иначе трябва да обяви фалит.
Пък вие си повтаряте една и съща опорка от 2022 година - тогава щеше Русия да фалира и да се разпадне до 3 месеца.
Коментиран от #166, #189
12:51 28.02.2026
160 Копейка къдя я карляка?
До коментар #139 от "Учуден":Къдя са я скрил и та я изоставил да дретиш врели некипели зарад негу а? Нямъ ли да изока, да изкряка нящу ф путкрепа на аратлиците си. Конят и той по тих ут водътъ. Исцвили аднъж за Афганистан и поичи ни съ убади. Ф кой бункир съ сфряха? Знаиш ли пуне тува?
12:51 28.02.2026
161 Забелязал съм
До коментар #62 от "Надарения":- всеки хвалещ се колко е " надарен " обикновено е с някаква запетайка под ръка . Тия дето реално са - никога не се фукат . И 8 не е много , да знаеш
Коментиран от #167
12:52 28.02.2026
162 Този коментар е премахнат от модератор.
163 Ломския
До коментар #158 от "Град Козлодуй":Козлодуйски радвам се че онези мургавите най-накрая са ти излекували запека.
12:52 28.02.2026
164 кирил
Коментиран от #174
12:53 28.02.2026
165 Този коментар е премахнат от модератор.
166 Ще ме попилееш от смях
До коментар #159 от "Помнещ":Кажи го пак , за 4 тата сила в света и 1 ва в Европа. Много е весело.
Коментиран от #170
12:54 28.02.2026
167 Надарения
До коментар #161 от "Забелязал съм":"И 8 не е много , да знаеш"
Щом казваш че Фи 8 не било много - ама то нашите джендита все малко им се вижда.
12:55 28.02.2026
168 Амадор Ривас
До коментар #145 от "не може да бъде":С потънали ирански военни кораби? Може би си прав... опасно е!
12:56 28.02.2026
169 стоян георгиев
До коментар #67 от "Нека бъде изтрит нацистки Израел":Амин.
12:59 28.02.2026
170 Помнещ
До коментар #166 от "Ще ме попилееш от смях":"Много е весело"
Ами пускат майтапи от МВФ и световната банка - то тези "майтапи" още ги има на сайта им. Пуснали са "майтап" че сме по-зле и от Гана. Ама нашите козячета не се занимават с такива които пускат "руска пропаганда" - само каквото им кажат от посолството.
Коментиран от #190
12:59 28.02.2026
171 Този коментар е премахнат от модератор.
172 Карлик
13:00 28.02.2026
173 Този коментар е премахнат от модератор.
174 Учуден
До коментар #164 от "кирил":"БКП лидера Крум Зарков"
Можеш ли ми посочи един евроатлантик който да не е бил комуняга или ченге от ДС - май в ПП€ДБ над 80% са такива.
13:03 28.02.2026
175 Жан Бойко
13:03 28.02.2026
176 "Мощни взривове
13:04 28.02.2026
177 мрасна ционисткосатанинска сган
13:05 28.02.2026
178 Срещу
До коментар #117 от "Гръм и мълнии":такива сили като САЩ и Израел, Иран няма какво да направи.
Коментиран от #182
13:05 28.02.2026
179 Дойче зеле
13:05 28.02.2026
180 Учуден
До коментар #173 от "козячетата":"като гледат в каква безпомощна позиция е матушката"
И защо тогава зеления и европуделите ревът за мир - аз един план за мир от Путин не съм видял да излиза.
Коментиран от #187, #188
13:05 28.02.2026
181 Руснаци
До коментар #171 от "Град Козлодуй":Е пък ти от къде знаеш дали руснака става за секс, мале издаде се, искал си някой руснак да те блъска ама той ти е отказал, заради това ли ги мразиш, ама като се замисля те и твоите авери си признаха че са искали руснаците да ги блъскат, ама те са им отказали. Вие май ще някаква секта с обратни резби
13:06 28.02.2026
182 Помнещ
До коментар #178 от "Срещу":То и за Виетнам и за Афганистан така говорехте - пак накрая "великите сили" избягаха позорно.
13:07 28.02.2026
183 Въздушни
13:08 28.02.2026
184 Мадуро до карлика
13:09 28.02.2026
185 Гошо
13:10 28.02.2026
186 Дик диверсанта
13:11 28.02.2026
187 Че от карлика сичко
До коментар #180 от "Учуден":квото излиза щателно съ събира и унищожава, за да не попадне нищо във врага....
13:13 28.02.2026
188 Е, това си е обичайната
До коментар #180 от "Учуден":военна пропаганда, Зеленски иска да угоди на Тръмп и си пуска редовните опорки за мир. Не вярвай много на това.
13:13 28.02.2026
189 Русия никога не е
До коментар #159 от "Помнещ":била икономическа сила, камо ли четвърта. Руската икономика е по-слаба и от испанската. С ЕС не може и дори да се сравнява.
13:15 28.02.2026
190 Даам
До коментар #170 от "Помнещ":Руската пропаганда и простотията са безкрайни !
13:20 28.02.2026
191 Този коментар е премахнат от модератор.
192 Койдозлу
До коментар #171 от "Град Козлодуй":Козлю Дуйски ,какви руснаци бълнуваш,16-17 годишни надда рени роммм4етта ти сцеее π ваттт г3ааа в Хумата -Лом 🤣🤣🤣 .
13:22 28.02.2026
193 Ицо
13:23 28.02.2026