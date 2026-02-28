Иран разнася войната! Техеран играе твърдо с бързи ракетни удари по американски обекти в целия Близък изток

Иранската армия обяви, че е извършила днес нападения срещу четири американски военни бази в Близкия изток, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Става въпрос за бази в Катар, Бахрейн, Кувейт и ОАЕ.
По-рано иранската държавна телевизия потвърди официално, че силите на Техеран са нанесли ракетен удар по щаба на Пети американски флот в столицата на Бахрейн - Манама.
Израел и САЩ днес нанесоха съвместно удари по Иран, като Пентагонът обяви, че операцията е наречена "Епичен гняв".
Мощни експлозии отекнаха днес и в Абу Даби, в Обединените арабски емирства, предадоха Франс прес и Ройтерс.
Обединените арабски емирства са били атакувани от Иран с балистични ракети, част от които са били прехванати от противовъздушната отбраната, съобщи Министерството на отбраната, цитирано от в. "Нешънъл".
Падащи шрапнели са причинили щети и са убили гражданин на азиатска държава в жилищен район в столицата Абу Даби, се добавя в изявлението.
Министерството на вътрешните работи на ОАЕ остава на „най-високо ниво на готовност да предприеме всички необходими предпазни мерки“, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви война на Иран.
„Министерството заявява, че сигурността и безопасността на гражданите, жителите и посетителите в цялата страна остават негов основен приоритет, като по този начин се подчертава непоколебимият му ангажимент за поддържане на обществената безопасност и стабилност,“ се посочва в изявлението. От институцията призоваха обществеността да търси информация само от официални източници.
Американското посолство в ОАЕ, подобно на дипломатическите мисии на САЩ в Катар и Бахрейн, въведе режим на изолация за всичките си служители и призова всички американски граждани на територията на арабската страна да се самоизолират до второ нареждане.
Израел и САЩ нанасят съвместно удари по Иран, а в отговор Иран извърши ракетна атака срещу щаба на Пети американски флот в Бахрейн.
Сирени за въздушна тревога бяха задействани в Кувейт, където бяха чути мощни експлозии, предаде Асошиейтед прес.
В Кувейт е щабът на Централното командване на американската армия (СЕНТКОМ), уточни АП.
В същото време държавната агенция на Кувейт съобщи, че кувейтската армия е прехванала ракети в своето въздушно пространство.
Силни взривове отекнаха в столицата на Саудитска Арабия - Рияд, предаде Франс прес, като се позова на репортери на място.
Информацията идват в контекста на регионална ескалация. Израел и САЩ започнаха да нанасят удари по Иран тази сутрин. В отговор Иран обяви, че е изстрелял вълна от дронове и ракети по Израел. Но Иран беше заплашил в случай на атака да нападне и американски бази в региона.
Саудитска Арабия осъди иранските атаки, насочени към нейните съседи, се посочва в съобщение, публикувано в събота от официалната новинарска агенция на кралството, след серия изстрели в Близкия изток, докато Израел и САЩ нанасяха удари по Иран, предаде Франс прес.
„Кралството категорично осъжда и остро заклеймява бруталната агресия на Иран и явното нарушение на суверенитета на Обединените арабски емирства, Бахрейн, Катар, Кувейт и Йордания“, се посочва в съобщението.
Текстът на изявлението не споменава нищо за ирански удари, насочени към Саудитска Арабия.
Йорданските военновъздушни сили обявиха, че провеждат учения за "защита на небето на кралството" след израелските и американските удари срещу Иран, предаде Франс прес.
"Шумовете, чути в небето над няколко региона на кралството, са от самолети на кралските въздушни сили на Йордания, които извършват рутинни полети в рамките на оперативните си мисии", заяви военен източник, след като в Аман се чуха сирени.
"Тези полети са част от операции за въздушно разузнаване и инспекция, целящи да опазят сигурността на йорданското въздушно пространство и да гарантират, че то е свободно от всякакви опити за проникване или незаконна дейност“, добави източникът.
Малко след това беше съобщено, че йорданските въоръжени сили са свалили две балистични ракети, насочени към територията на кралството, заяви военен представител, предаде Франс прес.
Мощни експлозии отекнаха днес и в Абу Даби, в Обединените арабски емирства, предадоха Франс прес и Ройтерс.
Държавната агенция на ОАЕ информира, че страната е затворила частично и временно въздушното си пространство.
ОАЕ излязоха с официално изявление, съобщи Ройтерс. "Тази атака е грубо нарушение на националния суверенитет и международното право и ОАЕ си запазва правото да отговори на ексалацията", се казва в изявлението.
Американското посолство в ОАЕ, подобно на дипломатическите мисии на САЩ в Катар и Бахрейн, въведе режим на изолация за всичките си служители и призова всички американски граждани на територията на арабската страна да се самоизолират до второ нареждане.
Сирия затвори част от въздушното си пространство в южната част на страната, близо до израелската граница, днес към 12 ч., предаде Франс прес.
Мярката е взета, след като Израел и САЩ предприеха въздушни удари срещу Иран, съобщи сирийското Управлението за гражданска авиация.
Министерството на отбраната на Катар съобщава, че е имало насочени към страната ракети, които са били свалени от катарската противовъздушна отбрана, предаде Ройтерс, като се позова на катарската новинарска агенция.
Очевидци разказват, че са чули взривове в катарската столица Доха, допълва Ройтерс.
По-рано днес министерството на вътрешните работи на Катар заяви, че страната е „в безопасност“, но, че следи ситуацията отблизо след ударите на САЩ и Израел срещу Иран.
„Ситуацията в Катар е стабилна и сигурна и в момента няма никакви индикации, които да пораждат притеснения за вътрешната сигурност“, беше казало ведомството.
В Катар има американска военновъздушна база. Източник заяви, че известен персонал от нея е бил евакуиран след атаката на Израел и САЩ срещу Иран, предаде Ройтерс.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Какво
Коментиран от #12
13:07 28.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Анкета
13:09 28.02.2026
8 Дойче зеле
Коментиран от #53, #75
13:09 28.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Феникс
13:12 28.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Полковник от запаса
До коментар #1 от "Последния Софиянец":По-добре вземайте прашки и тояги и бегайте да сваляте ирански ракети над летището. Щот цялото ни ПВО отиде в Украйна.
13:12 28.02.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 И ся" Ко "
Коментиран от #31
13:14 28.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Руснаци
До коментар #14 от "Абсолютно всички военни":Хахахах каква операция епичен гняв хахаха, май стана на епичен провал, никакви тежки загуби за Иран, пълно мълчание от тръмпчо и израелския палавник, алоооооо нещичко ще чуем ли за тоя епичен провал, стана както Нато 5 години стига до Украйна, и там беше уж ще правим епична война срещу руснаците ама Нато са само още на думата епична хаахахах
Коментиран от #40, #48
13:15 28.02.2026
28 Жътваря
Коментиран от #35
13:16 28.02.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Хмм
Коментиран от #43
13:16 28.02.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Монтажник
До коментар #26 от "Механик":И 💩 от кораби,нъл тъй?
13:18 28.02.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 От Иран няма какво да очакваме
До коментар #27 от "Руснаци":Напълно нормално е, да е безпомощен срещу такива световни военни сили като САЩ и Израел.
13:19 28.02.2026
41 Смешник
13:19 28.02.2026
42 Стайков вземи напиши
13:19 28.02.2026
43 Герги
До коментар #32 от "Хмм":Тогава може да е имало нужда от силна армия,но сега сме 21 век...уж цивилизовани хора..друго е времето,но някой са си все още в средните векове...
Коментиран от #50, #124
13:19 28.02.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Теслатъ
Коментиран от #63, #85
13:20 28.02.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Тему
До коментар #27 от "Руснаци":какво стана с китайското пво???
Коментиран от #56
13:21 28.02.2026
49 Град Козлодуй
До коментар #45 от "Хахахахаха":Грешиш приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.
13:22 28.02.2026
50 Име
До коментар #43 от "Герги":Какви средни векове това се е случвало преди 100 години - Ген Вазов
13:22 28.02.2026
51 Хахахахаха
До коментар #47 от "Видяхме сухопътната инвазия":Аз видях как Путин погълна половин Украйна, руските доброволци избиха 10 млн украински военни, 10 млн това е страшно много хора, 10 млн украински военни убити от руски доброволци
Коментиран от #59, #65, #146
13:22 28.02.2026
52 Хи хи хи . Голям майтап !
13:23 28.02.2026
53 Така е
До коментар #8 от "Дойче зеле":Владимир Шаломов (Путин) е истинския виновник за плачевното състояние на русия, чумата на руския народ !
13:23 28.02.2026
54 Омазана ватенка
До коментар #45 от "Хахахахаха":Путин мачка с чехъл хлебарките в бункера.
Коментиран от #61
13:23 28.02.2026
55 Aлфа Вълкът
До коментар #5 от "Попето":Иран са перси единствените дето не ги мразят в региона са Афганистан с които имат общ произход, но Иран са шиити, а Афганистан сунити. Другите дето не ги мразят са турците, но те пък са тюрки. И не мразят, не означава пък че ги обичат. И те са нещо като Израел в региона, но нямат батковци да ги пазят.
13:23 28.02.2026
56 Руснаците
До коментар #48 от "Тему":Да си чул за нещо успешно в тази операция, пълно мълчание, смятай успех нулев, минаха часове, а тръмпчо мълчи
13:24 28.02.2026
57 Льо Хак
13:25 28.02.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Питащ
До коментар #51 от "Хахахахаха":При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?
13:25 28.02.2026
60 до хахаха
До коментар #45 от "Хахахахаха":Абе руснаците са Воини, но с такъв п... ъъъ, лидер, и най-великите воини губят Войни. Или да ти припомня ПСВ, Руско-Японската...
Коментиран от #69
13:25 28.02.2026
61 Хахахахаха
До коментар #54 от "Омазана ватенка":Хлебарките са украинците нали, абе знаех си че си фен на руснаците като мен, смятай щом Путин от бункера ги мачка
13:25 28.02.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Хаген Дас
До коментар #6 от "Кога ще бесят":Не знам кога ще бесят айятолаха но София няма противоракетен щит! ОАЕ, Кувейт и Бахрейн разбраха! Ще разбере ли и София че не трябва да си бута дупа…та когато двама си мерят пи…те!
13:26 28.02.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 ............😁
До коментар #45 от "Хахахахаха":Векове наред руснаците се заблуждават, че уж компенсират икономическата си немощ с военна сила. А когато се разбра, че и военна сила нямат, си опитват да компенсират нейната липса с лъжа и пропаганда. 😁
Коментиран от #84
13:27 28.02.2026
69 Хахахахаха
До коментар #60 от "до хахаха":Ти как разбра че губят войната, в Украйна ли са още, 5 години не с ги изгонили, навлизат ли навътре в Украйна?? За да изгубиш война не трябва ли да напуснеш нападната страна, аз като гледам по вероятно е украинците да напуснат украйна
13:27 28.02.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Хахахахаха
До коментар #65 от "Лепила,":маняк, ти вземи малко да се изучиш колкото и мисията да не невъзможна, кучето ми е по умно от теб и сигурно изкарва повече пари от цялата ти необразована фамилия
Коментиран от #91
13:28 28.02.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Ефектът на бумерангът
13:29 28.02.2026
74 Боко
13:29 28.02.2026
75 Хаген Дас
До коментар #8 от "Дойче зеле":Да и винаги в основата е евреин! Хитлер е бил макар че го пишат атеист, Зеленски. Хабиби Нетаняху, Тръмп е в скута на онези пингвини!
13:30 28.02.2026
76 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #90
13:30 28.02.2026
77 Многоходовото
До коментар #10 от "Хахахахаха":градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.
13:31 28.02.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 чудесно
13:32 28.02.2026
83 604
13:32 28.02.2026
84 Хахахахаха
До коментар #68 от "............😁":Няма ли военна сила, сериозно ли хахахаха, маняк руснаците 5 години се бият с цялото Нато, като нямат военна сила защо никой не може да им заповядва. ЗАЩО ТРЪМП НЕ ОБЯВИ ВОЕННА ОПЕРАЦИЯ СРЕЩУ РУСНАЦИТЕ, ЗАЩО НАТО 5 ГОДИНИ НЕ МОЖЕ ДА НАМЕРИ ПЪТ ЗА УКРАЙНА, НАЛИ РУСНАЦИТЕ СА СЛАБИ. РУСНАЦИТЕ САМИ ПОСТОЯННО ОБОГАТЯВАТ ОРЪЖИЯТА СИ, САМИ ТЪРСЯТ ПОСТОЯННО ЪПГРЕЙДВАНЕ на техните оръжия, 5000 ядрени бойни глави създадени от руски учени
13:32 28.02.2026
85 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #46 от "Теслатъ":Имаше съобщения, че Китай е продал такова ракети с обсег 300 км
13:32 28.02.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Тити на Кака
Неприемливо!
13:33 28.02.2026
89 българина
13:33 28.02.2026
90 Само питам
До коментар #76 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Кобзон Експрес пак препълнен.
Коментиран от #99
13:33 28.02.2026
91 Хахахахаха
До коментар #71 от "Хахахахаха":Зеленски наркоман погуби 10 млн украински военни и унищожи Украйна за златни тоалетни, 900 млрд дългове за Украйна, за една златна тоалетна
13:33 28.02.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Безспорен факт
Коментиран от #103, #119, #129
13:34 28.02.2026
94 до Боко
13:34 28.02.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Ха-ха
До коментар #81 от "Водняк":То цяла Русия е под вода, без шнорхел. Ти за 1 самолетоносач се притесняваш.!
13:35 28.02.2026
98 хахахаха
13:35 28.02.2026
99 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #90 от "Само питам":Иран, бе та л по, за Иран става Дума, не се отклонявай
13:35 28.02.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 ???
До коментар #86 от "Дик диверсанта":Ще ми обясниш ли пък какво удариха американските и израелските ракети, освен детски градини, някаква военна цел удариха ли, защото тръмпчо нищо не е коментирал все още, не е ли малко странно, толкова часове минаха а тази операция май не даде никакви резултати
13:37 28.02.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 ЦРУ
CGTN в момента показват разрушенията в Техеран,като твърдят че са пострадали училище и няколко цивилни сгради.Жертвите са само цивилни.За сега Хутите се въздържат от атака,но ако Други арабски държави се намесят ще започнат и те атака срещу Израел.Изобщо военното положение се услжнява всяка изминала минута и неминуема ще засегне и Европа.През следващите дни ще стане ясно колко ще е голям ще бъде конфликта.За сега няма все още пълна яснота.Много арабски държави затова тя т въздушните си пространства за самолети независимо на коя армия са.
13:38 28.02.2026
105 Конфети "Земя-въздух-земя "
До коментар #47 от "Видяхме сухопътната инвазия":Тръмп обяви,че сухопътна операция е невъзможна, що ли,а? Иран ще ги натори из страната и измислената армия 1 ще стане за смях.Лесно е с предатели като венецуелци, нали?
13:38 28.02.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 интересно
13:40 28.02.2026
109 Ще му приседне
Налапа по-голяма хапка от устата си.
13:40 28.02.2026
110 Друже
До коментар #101 от "АРМА ГЕ ДОН":Спирай тия гъби
13:41 28.02.2026
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Възмутен 2
13:44 28.02.2026
113 Миротворецът пишман нобелист
13:46 28.02.2026
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Що не си гледа пингвините
Чий го дири чак в Иран?
13:48 28.02.2026
117 ВЪН циони$тит€ нато ОТ БЪЛГАРИЯ!
нато-Най-Агр€$ивната Т€рори$тична Организация(made in u$a),УПРАВЛЯВАНА ОТ циони$ти!!!
$ такива "$ъюзници" КАТО $АТАнато И ВРАГОВЕ НЕ НИ ТРЯБВАТ!
ДА ЖИВЕЕ СВОБОДНА ОТ циони$тит€(нато-фаши$тит€) БЪЛГАРИЯ И БРАТСКА СЛАВЯНСКА ПРАВОСЛАВНА РУСИЯ-ОСВОБОДИТЕЛКА!!!
БОГ И РУСИЯ ДА ПАЗЯТ ПРАВОСЛАВИЕТО, БЪЛГАРИЯ И СВЕТА ОТ циони$тит€- $ащ(нато) ,изра€л, британия, канада, ав$тралия,нова з€ландия,япония...!!!
13:50 28.02.2026
118 Иран че забравяй подаръци за България
13:50 28.02.2026
119 Велин
До коментар #93 от "Безспорен факт":Нищо не пишете по темата за "агресор"-а. Досега агресор беше Путин, зер нали атакува Украйна. Що всички мълчат за кандидата за Нобелова награда за мир- г-н Тръмп. Отвлича президент на независима държава, удря суверенна държава под предлог, че има ядрена програма като е забравил, че заради биологични оръжия съсипаха Ирак. Да не стане като в Ирак- някой да се извинява вместо тях!?!?
13:52 28.02.2026
120 реру
До коментар #114 от "Тити":Лапуркай Титко ,винаги прекрасно си го правил ,надявам се и сега няма да ме разочароваш .
13:52 28.02.2026
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Изкуствено слънце (ЯО)
До коментар #36 от "Объркана копейка":Ще чакаме да се стопли..
13:53 28.02.2026
123 А големите две патици кога Иран
13:54 28.02.2026
124 Коментар
До коментар #43 от "Герги":Гоше войни е имало и ще има винаги докато човечеството съществува. Най-хубаво е да няма , но явно се подклаждат периодично. А сега към коментира ти , бългрската армия се е била с гръцката, френската и англииската едновременно ( дойран ) . Ние губим войната , но когато ген.Вазов отива в Великобритания за среща на ветераните ( Великобритания тогава е сил акакто САЩ днес , САЩ стават сила след като пускат атомните бомби над Япония) и може навайки по улиците се чува заповед " свалете знамената ! Минава ген Вазов " това се случва в столицата и те са съгласни да си свалят знамената на империята пред един българин! Това Гоше е УАУ ! Англииските знамена падат на земята пред един българин , въпреки , че са победител
13:55 28.02.2026
125 ЦРУ
Коментиран от #128
13:56 28.02.2026
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 ВЪН циони$тит€ нато ОТ БЪЛГАРИЯ!
нато-Най-Агр€$ивната Т€рори$тична Организация(made in u$a),УПРАВЛЯВАНА ОТ циони$ти!!!
$ такива "$ъюзници" КАТО $АТАнато И ВРАГОВЕ НЕ НИ ТРЯБВАТ!
ДА ЖИВЕЕ СВОБОДНА ОТ циони$тит€(нато-фаши$тит€) БЪЛГАРИЯ И БРАТСКА СЛАВЯНСКА ПРАВОСЛАВНА РУСИЯ-ОСВОБОДИТЕЛКА!!!
БОГ И РУСИЯ ДА ПАЗЯТ ПРАВОСЛАВИЕТО, БЪЛГАРИЯ И СВЕТА ОТ циони$тит€- $ащ(нато) ,изра€л, британия, канада, ав$тралия,нова з€ландия,япония...!!!
14:02 28.02.2026
131 Констатация
14:03 28.02.2026
132 Този коментар е премахнат от модератор.
133 Тракиец 🇺🇦
До коментар #6 от "Кога ще бесят":Като обесят м..а..й..К..а..т..и
14:06 28.02.2026
134 Сатана Z
14:13 28.02.2026
135 БРАВО КУПЕЙКИН👍
ТУК ЦЕЛ ДЕН ДА ОБИКАЛЯШ
НЕ МОЖЕШ МЯСТО ЗА ПАРКИРАНЕ ДА НАМЕРИШ....
А ТИЯ(......) С КИЛИМИТЕ ЗА ЕДИН ЧАС
НАСТРОИХА БАЛИСТИКАТА
СРЕЩУ ВСИЧКИТЕ СИ СЪСЕДИ....🤔🤔🤔
ТЪКМО ВСИЧКИ ДА РАЗБЕРАТ
ТИЯ(.......) ЗАЩО СЕГА СЛУШАТ РЕВА НА ЛЪВА....
14:13 28.02.2026
136 ПИТАНКА
14:13 28.02.2026
137 Още един съюзник
14:18 28.02.2026
138 Този коментар е премахнат от модератор.
139 фончо
14:18 28.02.2026
140 Този коментар е премахнат от модератор.
141 Този коментар е премахнат от модератор.
142 Забележете ционистката пропаганда
Без думи!
14:28 28.02.2026
143 Този коментар е премахнат от модератор.
144 Този коментар е премахнат от модератор.
145 Българино ще търпиш ли
14:45 28.02.2026
146 Сериозно ли ?
До коментар #51 от "Хахахахаха":Не бяха ли 100 милиона ?
14:46 28.02.2026
147 Иван
14:47 28.02.2026
148 БоюЦиганина
14:51 28.02.2026