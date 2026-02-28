Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран разнася войната! Техеран играе твърдо с бързи ракетни удари по американски обекти в целия Близък изток

Иран разнася войната! Техеран играе твърдо с бързи ракетни удари по американски обекти в целия Близък изток

28 Февруари, 2026 13:05, обновена 28 Февруари, 2026 13:22 7 811 148

  • иран-
  • сащ-
  • израел-
  • ормузки проток-
  • аятолах али хаменей-
  • пентагон-
  • бенямин нетаняху-
  • доналд тръмп

Израел и САЩ днес нанесоха съвместно удари по Иран, като Пентагонът обяви, че операцията е наречена "Епичен гняв"

Иран разнася войната! Техеран играе твърдо с бързи ракетни удари по американски обекти в целия Близък изток - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иранската армия обяви, че е извършила днес нападения срещу четири американски военни бази в Близкия изток, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Става въпрос за бази в Катар, Бахрейн, Кувейт и ОАЕ.

По-рано иранската държавна телевизия потвърди официално, че силите на Техеран са нанесли ракетен удар по щаба на Пети американски флот в столицата на Бахрейн - Манама.

Израел и САЩ днес нанесоха съвместно удари по Иран, като Пентагонът обяви, че операцията е наречена "Епичен гняв".

Мощни експлозии отекнаха днес и в Абу Даби, в Обединените арабски емирства, предадоха Франс прес и Ройтерс.

Обединените арабски емирства са били атакувани от Иран с балистични ракети, част от които са били прехванати от противовъздушната отбраната, съобщи Министерството на отбраната, цитирано от в. "Нешънъл".

Падащи шрапнели са причинили щети и са убили гражданин на азиатска държава в жилищен район в столицата Абу Даби, се добавя в изявлението.

Министерството на вътрешните работи на ОАЕ остава на „най-високо ниво на готовност да предприеме всички необходими предпазни мерки“, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви война на Иран.

„Министерството заявява, че сигурността и безопасността на гражданите, жителите и посетителите в цялата страна остават негов основен приоритет, като по този начин се подчертава непоколебимият му ангажимент за поддържане на обществената безопасност и стабилност,“ се посочва в изявлението. От институцията призоваха обществеността да търси информация само от официални източници.

Американското посолство в ОАЕ, подобно на дипломатическите мисии на САЩ в Катар и Бахрейн, въведе режим на изолация за всичките си служители и призова всички американски граждани на територията на арабската страна да се самоизолират до второ нареждане.

Израел и САЩ нанасят съвместно удари по Иран, а в отговор Иран извърши ракетна атака срещу щаба на Пети американски флот в Бахрейн.

Сирени за въздушна тревога бяха задействани в Кувейт, където бяха чути мощни експлозии, предаде Асошиейтед прес.

В Кувейт е щабът на Централното командване на американската армия (СЕНТКОМ), уточни АП.

В същото време държавната агенция на Кувейт съобщи, че кувейтската армия е прехванала ракети в своето въздушно пространство.

Силни взривове отекнаха в столицата на Саудитска Арабия - Рияд, предаде Франс прес, като се позова на репортери на място.

Информацията идват в контекста на регионална ескалация. Израел и САЩ започнаха да нанасят удари по Иран тази сутрин. В отговор Иран обяви, че е изстрелял вълна от дронове и ракети по Израел. Но Иран беше заплашил в случай на атака да нападне и американски бази в региона.

Саудитска Арабия осъди иранските атаки, насочени към нейните съседи, се посочва в съобщение, публикувано в събота от официалната новинарска агенция на кралството, след серия изстрели в Близкия изток, докато Израел и САЩ нанасяха удари по Иран, предаде Франс прес.

„Кралството категорично осъжда и остро заклеймява бруталната агресия на Иран и явното нарушение на суверенитета на Обединените арабски емирства, Бахрейн, Катар, Кувейт и Йордания“, се посочва в съобщението.

Текстът на изявлението не споменава нищо за ирански удари, насочени към Саудитска Арабия.

Йорданските военновъздушни сили обявиха, че провеждат учения за "защита на небето на кралството" след израелските и американските удари срещу Иран, предаде Франс прес.

"Шумовете, чути в небето над няколко региона на кралството, са от самолети на кралските въздушни сили на Йордания, които извършват рутинни полети в рамките на оперативните си мисии", заяви военен източник, след като в Аман се чуха сирени.

"Тези полети са част от операции за въздушно разузнаване и инспекция, целящи да опазят сигурността на йорданското въздушно пространство и да гарантират, че то е свободно от всякакви опити за проникване или незаконна дейност“, добави източникът.

Малко след това беше съобщено, че йорданските въоръжени сили са свалили две балистични ракети, насочени към територията на кралството, заяви военен представител, предаде Франс прес.

Мощни експлозии отекнаха днес и в Абу Даби, в Обединените арабски емирства, предадоха Франс прес и Ройтерс.

Държавната агенция на ОАЕ информира, че страната е затворила частично и временно въздушното си пространство.

ОАЕ излязоха с официално изявление, съобщи Ройтерс. "Тази атака е грубо нарушение на националния суверенитет и международното право и ОАЕ си запазва правото да отговори на ексалацията", се казва в изявлението.

Американското посолство в ОАЕ, подобно на дипломатическите мисии на САЩ в Катар и Бахрейн, въведе режим на изолация за всичките си служители и призова всички американски граждани на територията на арабската страна да се самоизолират до второ нареждане.

Сирия затвори част от въздушното си пространство в южната част на страната, близо до израелската граница, днес към 12 ч., предаде Франс прес.

Мярката е взета, след като Израел и САЩ предприеха въздушни удари срещу Иран, съобщи сирийското Управлението за гражданска авиация.

Министерството на отбраната на Катар съобщава, че е имало насочени към страната ракети, които са били свалени от катарската противовъздушна отбрана, предаде Ройтерс, като се позова на катарската новинарска агенция.

Очевидци разказват, че са чули взривове в катарската столица Доха, допълва Ройтерс.

По-рано днес министерството на вътрешните работи на Катар заяви, че страната е „в безопасност“, но, че следи ситуацията отблизо след ударите на САЩ и Израел срещу Иран.

„Ситуацията в Катар е стабилна и сигурна и в момента няма никакви индикации, които да пораждат притеснения за вътрешната сигурност“, беше казало ведомството.

В Катар има американска военновъздушна база. Източник заяви, че известен персонал от нея е бил евакуиран след атаката на Израел и САЩ срещу Иран, предаде Ройтерс.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 52 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Какво

    78 2 Отговор
    повтарят едно и също по пет пъти?

    Коментиран от #12

    13:07 28.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Анкета

    13 71 Отговор
    Режимът на Иран че приключи за по-малко от четири (4) години

    13:09 28.02.2026

  • 8 Дойче зеле

    112 9 Отговор
    Цион е причината за всички войни през последните 40 години

    Коментиран от #53, #75

    13:09 28.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Феникс

    100 7 Отговор
    Значи тези колонии могат да атакуват Иран от името на шишковците а Иран няма право да се защити, браво бе!

    13:12 28.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Полковник от запаса

    81 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    По-добре вземайте прашки и тояги и бегайте да сваляте ирански ракети над летището. Щот цялото ни ПВО отиде в Украйна.

    13:12 28.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 И ся" Ко "

    107 9 Отговор
    И ся" ко" всеки осъжда Иран и всеки мълчи като риба., че той беше нападнат без обявяване на война най арогантно от краварите и израелските- нацисти !!!!!! До кога така ?????

    Коментиран от #31

    13:14 28.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Руснаци

    66 9 Отговор

    До коментар #14 от "Абсолютно всички военни":

    Хахахах каква операция епичен гняв хахаха, май стана на епичен провал, никакви тежки загуби за Иран, пълно мълчание от тръмпчо и израелския палавник, алоооооо нещичко ще чуем ли за тоя епичен провал, стана както Нато 5 години стига до Украйна, и там беше уж ще правим епична война срещу руснаците ама Нато са само още на думата епична хаахахах

    Коментиран от #40, #48

    13:15 28.02.2026

  • 28 Жътваря

    80 7 Отговор
    Трябва Израел да се унищожи и светът ще бъде по-добре.

    Коментиран от #35

    13:16 28.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Хмм

    13 25 Отговор
    Жалко за Иран - ще паднат . Ние също сме играли тази игра сами срещу съседите ни и сме губили ( и то когато България е била силна държава със силна армия ( една от най-тренираната в цяла Европа . Даже имаше един които беше казал " дайте ми българската армия и мога да превзема света" мисля че беше или франсе или британец) . Нищо общо със сегашната България)

    Коментиран от #43

    13:16 28.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Монтажник

    19 0 Отговор

    До коментар #26 от "Механик":

    И 💩 от кораби,нъл тъй?

    13:18 28.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 От Иран няма какво да очакваме

    7 34 Отговор

    До коментар #27 от "Руснаци":

    Напълно нормално е, да е безпомощен срещу такива световни военни сили като САЩ и Израел.

    13:19 28.02.2026

  • 41 Смешник

    36 5 Отговор
    Ами като сте приютили краварите на собствена територия така ще е Изгонете ги вместо да протестирате

    13:19 28.02.2026

  • 42 Стайков вземи напиши

    51 5 Отговор
    Краварите разнасят конфликта от южна америка северна америка близкия изток ...... и цял свят .........запалиха цял свят със войни и разрушения със аверите си израелски нацисти !!!!!

    13:19 28.02.2026

  • 43 Герги

    17 3 Отговор

    До коментар #32 от "Хмм":

    Тогава може да е имало нужда от силна армия,но сега сме 21 век...уж цивилизовани хора..друго е времето,но някой са си все още в средните векове...

    Коментиран от #50, #124

    13:19 28.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Теслатъ

    11 33 Отговор
    Дедо Путин е на път да загуби поредния си съюзник... А, можеше да продаде на Иран - Противокорабни Ракети "Оникс" (наричат ги вълча глутница) и в Щатите вече щяха да "завият на умрело"...., но дедо Путин е "дружбан" на дедо Тръмп и не иска да му чупи кахъра и да си развали "дружбата" с Рижавия! Бутокса у Кремъл май ще се окаже проклятието на Русия!?

    Коментиран от #63, #85

    13:20 28.02.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Тему

    7 14 Отговор

    До коментар #27 от "Руснаци":

    какво стана с китайското пво???

    Коментиран от #56

    13:21 28.02.2026

  • 49 Град Козлодуй

    8 29 Отговор

    До коментар #45 от "Хахахахаха":

    Грешиш приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.

    13:22 28.02.2026

  • 50 Име

    13 2 Отговор

    До коментар #43 от "Герги":

    Какви средни векове това се е случвало преди 100 години - Ген Вазов

    13:22 28.02.2026

  • 51 Хахахахаха

    16 12 Отговор

    До коментар #47 от "Видяхме сухопътната инвазия":

    Аз видях как Путин погълна половин Украйна, руските доброволци избиха 10 млн украински военни, 10 млн това е страшно много хора, 10 млн украински военни убити от руски доброволци

    Коментиран от #59, #65, #146

    13:22 28.02.2026

  • 52 Хи хи хи . Голям майтап !

    42 3 Отговор
    Кравите показват мускули на беззащитните народи .....евреите не падат по- долу !!!!! Тръмп да каже нещо обидно на КИМ ЧЕН УН или да хвърли бомби там .......ама не му стиска ...., че знае много добре какво ще стане със кравария !!!!!

    13:23 28.02.2026

  • 53 Така е

    7 30 Отговор

    До коментар #8 от "Дойче зеле":

    Владимир Шаломов (Путин) е истинския виновник за плачевното състояние на русия, чумата на руския народ !

    13:23 28.02.2026

  • 54 Омазана ватенка

    5 21 Отговор

    До коментар #45 от "Хахахахаха":

    Путин мачка с чехъл хлебарките в бункера.

    Коментиран от #61

    13:23 28.02.2026

  • 55 Aлфа Вълкът

    15 1 Отговор

    До коментар #5 от "Попето":

    Иран са перси единствените дето не ги мразят в региона са Афганистан с които имат общ произход, но Иран са шиити, а Афганистан сунити. Другите дето не ги мразят са турците, но те пък са тюрки. И не мразят, не означава пък че ги обичат. И те са нещо като Израел в региона, но нямат батковци да ги пазят.

    13:23 28.02.2026

  • 56 Руснаците

    32 2 Отговор

    До коментар #48 от "Тему":

    Да си чул за нещо успешно в тази операция, пълно мълчание, смятай успех нулев, минаха часове, а тръмпчо мълчи

    13:24 28.02.2026

  • 57 Льо Хак

    20 2 Отговор
    Епично на Си ране.

    13:25 28.02.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Питащ

    6 21 Отговор

    До коментар #51 от "Хахахахаха":

    При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?

    13:25 28.02.2026

  • 60 до хахаха

    6 16 Отговор

    До коментар #45 от "Хахахахаха":

    Абе руснаците са Воини, но с такъв п... ъъъ, лидер, и най-великите воини губят Войни. Или да ти припомня ПСВ, Руско-Японската...

    Коментиран от #69

    13:25 28.02.2026

  • 61 Хахахахаха

    18 4 Отговор

    До коментар #54 от "Омазана ватенка":

    Хлебарките са украинците нали, абе знаех си че си фен на руснаците като мен, смятай щом Путин от бункера ги мачка

    13:25 28.02.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Хаген Дас

    26 4 Отговор

    До коментар #6 от "Кога ще бесят":

    Не знам кога ще бесят айятолаха но София няма противоракетен щит! ОАЕ, Кувейт и Бахрейн разбраха! Ще разбере ли и София че не трябва да си бута дупа…та когато двама си мерят пи…те!

    13:26 28.02.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 ............😁

    8 18 Отговор

    До коментар #45 от "Хахахахаха":

    Векове наред руснаците се заблуждават, че уж компенсират икономическата си немощ с военна сила. А когато се разбра, че и военна сила нямат, си опитват да компенсират нейната липса с лъжа и пропаганда. 😁

    Коментиран от #84

    13:27 28.02.2026

  • 69 Хахахахаха

    20 4 Отговор

    До коментар #60 от "до хахаха":

    Ти как разбра че губят войната, в Украйна ли са още, 5 години не с ги изгонили, навлизат ли навътре в Украйна?? За да изгубиш война не трябва ли да напуснеш нападната страна, аз като гледам по вероятно е украинците да напуснат украйна

    13:27 28.02.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Хахахахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #65 от "Лепила,":

    маняк, ти вземи малко да се изучиш колкото и мисията да не невъзможна, кучето ми е по умно от теб и сигурно изкарва повече пари от цялата ти необразована фамилия

    Коментиран от #91

    13:28 28.02.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Ефектът на бумерангът

    19 2 Отговор
    Иран разнася войната, а САЩ..лай💩

    13:29 28.02.2026

  • 74 Боко

    11 1 Отговор
    Продажни васали на дончоландия

    13:29 28.02.2026

  • 75 Хаген Дас

    14 2 Отговор

    До коментар #8 от "Дойче зеле":

    Да и винаги в основата е евреин! Хитлер е бил макар че го пишат атеист, Зеленски. Хабиби Нетаняху, Тръмп е в скута на онези пингвини!

    13:30 28.02.2026

  • 76 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 5 Отговор
    24 момиченца са загинали при израелски удар по начално училище" Шаджаре Тайебе"

    Коментиран от #90

    13:30 28.02.2026

  • 77 Многоходовото

    6 11 Отговор

    До коментар #10 от "Хахахахаха":

    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    13:31 28.02.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 чудесно

    5 8 Отговор
    ОАЕ обяви че се включва в коалицията срещу Иран в отговор на иранските удари по нейна територия.

    13:32 28.02.2026

  • 83 604

    18 2 Отговор
    Краварите и техните подлоги само атомъ ще ги излекува....мамичкэтъ ви сатанискъ

    13:32 28.02.2026

  • 84 Хахахахаха

    22 3 Отговор

    До коментар #68 от "............😁":

    Няма ли военна сила, сериозно ли хахахаха, маняк руснаците 5 години се бият с цялото Нато, като нямат военна сила защо никой не може да им заповядва. ЗАЩО ТРЪМП НЕ ОБЯВИ ВОЕННА ОПЕРАЦИЯ СРЕЩУ РУСНАЦИТЕ, ЗАЩО НАТО 5 ГОДИНИ НЕ МОЖЕ ДА НАМЕРИ ПЪТ ЗА УКРАЙНА, НАЛИ РУСНАЦИТЕ СА СЛАБИ. РУСНАЦИТЕ САМИ ПОСТОЯННО ОБОГАТЯВАТ ОРЪЖИЯТА СИ, САМИ ТЪРСЯТ ПОСТОЯННО ЪПГРЕЙДВАНЕ на техните оръжия, 5000 ядрени бойни глави създадени от руски учени

    13:32 28.02.2026

  • 85 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    10 4 Отговор

    До коментар #46 от "Теслатъ":

    Имаше съобщения, че Китай е продал такова ракети с обсег 300 км

    13:32 28.02.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Тити на Кака

    20 6 Отговор
    Гадни иранци, първо удариха в гръб миролюбивите Израел и САЩ, а сега разнасят войната и по други миролюбиви части на света, в пълно нарушение на международното криво...
    Неприемливо!

    13:33 28.02.2026

  • 89 българина

    17 3 Отговор
    потопете двата сквпани самолетоносача

    13:33 28.02.2026

  • 90 Само питам

    4 6 Отговор

    До коментар #76 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Кобзон Експрес пак препълнен.

    Коментиран от #99

    13:33 28.02.2026

  • 91 Хахахахаха

    13 3 Отговор

    До коментар #71 от "Хахахахаха":

    Зеленски наркоман погуби 10 млн украински военни и унищожи Украйна за златни тоалетни, 900 млрд дългове за Украйна, за една златна тоалетна

    13:33 28.02.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Безспорен факт

    4 25 Отговор
    "Операциите на САЩ нанесоха огромен и унизителен удар на Русия. Освен унижението пред света, че за Путин е напълно невъзможно да окаже каквато и да било помощ на поредния си съюзник в критичен момент, нещо вече наблюдавано в Нагорни Карабах, Армения, Сирия, Венецуела и Иран, добавен е и допълнителният срам, че Тръмп е несравнимо по-умен, по-ефективен и смел в осъществяването на подобни самонадеяни операции, че САЩ са единствената световна суперсила. Цели, които Кремъл не може да постигне само в една държава повече от 4 години, САЩ постигат за броени часове, без нито един убит американец. От февруари 2022 до момента, Путин се опитва да постави проруско правителство в Украйна, на цената на огромни руски загуби и жертви, без никакви изгледи за успех."

    Коментиран от #103, #119, #129

    13:34 28.02.2026

  • 94 до Боко

    9 1 Отговор
    За разлика от Пиперче като тебе гълтащо от всички и на всички, аз не съм фен на Путин още от времето когато по СНН каза за Курск "Ами тя потъна"с ехидна полуусмивка, видеото го има в Тубата. Путин е ставленик на Елцин и сивия олигархат, наследник на Собчак! Това не ми пречи да съм русофил, а не Путинист!

    13:34 28.02.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Ха-ха

    1 10 Отговор

    До коментар #81 от "Водняк":

    То цяла Русия е под вода, без шнорхел. Ти за 1 самолетоносач се притесняваш.!

    13:35 28.02.2026

  • 98 хахахаха

    21 1 Отговор
    Иран разнася войната. Да ви имам заглавията. Естетсвено, че ще ударят по базите които ги застрашават...ама и вие сте едни новинари :)

    13:35 28.02.2026

  • 99 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 1 Отговор

    До коментар #90 от "Само питам":

    Иран, бе та л по, за Иран става Дума, не се отклонявай

    13:35 28.02.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 ???

    13 3 Отговор

    До коментар #86 от "Дик диверсанта":

    Ще ми обясниш ли пък какво удариха американските и израелските ракети, освен детски градини, някаква военна цел удариха ли, защото тръмпчо нищо не е коментирал все още, не е ли малко странно, толкова часове минаха а тази операция май не даде никакви резултати

    13:37 28.02.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 ЦРУ

    17 1 Отговор
    Израел"подпали"целия Близък исток.Сега се очаква и НАТО да бъде въвлечена вув война.И вероятно и България не е изключена от плановете им.Ако и съседите на БГ-тото вземат страна не е изключена и война на Балканите.
    CGTN в момента показват разрушенията в Техеран,като твърдят че са пострадали училище и няколко цивилни сгради.Жертвите са само цивилни.За сега Хутите се въздържат от атака,но ако Други арабски държави се намесят ще започнат и те атака срещу Израел.Изобщо военното положение се услжнява всяка изминала минута и неминуема ще засегне и Европа.През следващите дни ще стане ясно колко ще е голям ще бъде конфликта.За сега няма все още пълна яснота.Много арабски държави затова тя т въздушните си пространства за самолети независимо на коя армия са.

    13:38 28.02.2026

  • 105 Конфети "Земя-въздух-земя "

    16 3 Отговор

    До коментар #47 от "Видяхме сухопътната инвазия":

    Тръмп обяви,че сухопътна операция е невъзможна, що ли,а? Иран ще ги натори из страната и измислената армия 1 ще стане за смях.Лесно е с предатели като венецуелци, нали?

    13:38 28.02.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 интересно

    21 2 Отговор
    Като гледам тъпия ентусиязъм на много поклонници на САЩ тук, които с промитите си мозъци възхваляват войната и изобщо не мислят, че ние сме все по-близо до нея! Като почнат ракетите да падат у нас друга песен ще запеете. Лесно е да говориш когато смяташ, че това ти е далечно.

    13:40 28.02.2026

  • 109 Ще му приседне

    13 2 Отговор
    на рижавия.
    Налапа по-голяма хапка от устата си.

    13:40 28.02.2026

  • 110 Друже

    4 1 Отговор

    До коментар #101 от "АРМА ГЕ ДОН":

    Спирай тия гъби

    13:41 28.02.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Възмутен 2

    24 1 Отговор
    Престъпният ЕС нарича поредната брутална кървава агресия срещу Иран “операция”, “кампания”, “ескалация на напрежението”, “конфликт”, “размяна на удари”…

    13:44 28.02.2026

  • 113 Миротворецът пишман нобелист

    19 1 Отговор
    подпали поредната война.

    13:46 28.02.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Що не си гледа пингвините

    13 1 Отговор
    рижавото?
    Чий го дири чак в Иран?

    13:48 28.02.2026

  • 117 ВЪН циони$тит€ нато ОТ БЪЛГАРИЯ!

    11 2 Отговор
    ЗЛОТО $И ИМА ИМ€: $ащ(нато),британия и рожбата им-из ра €л!
    нато-Най-Агр€$ивната Т€рори$тична Организация(made in u$a),УПРАВЛЯВАНА ОТ циони$ти!!!
    $ такива "$ъюзници" КАТО $АТАнато И ВРАГОВЕ НЕ НИ ТРЯБВАТ!
    ДА ЖИВЕЕ СВОБОДНА ОТ циони$тит€(нато-фаши$тит€) БЪЛГАРИЯ И БРАТСКА СЛАВЯНСКА ПРАВОСЛАВНА РУСИЯ-ОСВОБОДИТЕЛКА!!!
    БОГ И РУСИЯ ДА ПАЗЯТ ПРАВОСЛАВИЕТО, БЪЛГАРИЯ И СВЕТА ОТ циони$тит€- $ащ(нато) ,изра€л, британия, канада, ав$тралия,нова з€ландия,япония...!!!

    13:50 28.02.2026

  • 118 Иран че забравяй подаръци за България

    7 1 Отговор
    Чакаме но да са дълги нали сме приятели

    13:50 28.02.2026

  • 119 Велин

    24 1 Отговор

    До коментар #93 от "Безспорен факт":

    Нищо не пишете по темата за "агресор"-а. Досега агресор беше Путин, зер нали атакува Украйна. Що всички мълчат за кандидата за Нобелова награда за мир- г-н Тръмп. Отвлича президент на независима държава, удря суверенна държава под предлог, че има ядрена програма като е забравил, че заради биологични оръжия съсипаха Ирак. Да не стане като в Ирак- някой да се извинява вместо тях!?!?

    13:52 28.02.2026

  • 120 реру

    1 0 Отговор

    До коментар #114 от "Тити":

    Лапуркай Титко ,винаги прекрасно си го правил ,надявам се и сега няма да ме разочароваш .

    13:52 28.02.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Изкуствено слънце (ЯО)

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Объркана копейка":

    Ще чакаме да се стопли..

    13:53 28.02.2026

  • 123 А големите две патици кога Иран

    6 1 Отговор
    ще ги отстреля??

    13:54 28.02.2026

  • 124 Коментар

    6 1 Отговор

    До коментар #43 от "Герги":

    Гоше войни е имало и ще има винаги докато човечеството съществува. Най-хубаво е да няма , но явно се подклаждат периодично. А сега към коментира ти , бългрската армия се е била с гръцката, френската и англииската едновременно ( дойран ) . Ние губим войната , но когато ген.Вазов отива в Великобритания за среща на ветераните ( Великобритания тогава е сил акакто САЩ днес , САЩ стават сила след като пускат атомните бомби над Япония) и може навайки по улиците се чува заповед " свалете знамената ! Минава ген Вазов " това се случва в столицата и те са съгласни да си свалят знамената на империята пред един българин! Това Гоше е УАУ ! Англииските знамена падат на земята пред един българин , въпреки , че са победител

    13:55 28.02.2026

  • 125 ЦРУ

    7 0 Отговор
    Каквото и да се говори и да се коментира,дефакто в ход е ТСВ.Винаги съм твърдял,че ТСВ ще започне от Близкия изток,имайки в предвид войната на Израел срещу Хамас в Палестина и срещу Хизбула в Ливан. Израел и Иран вече са се хванали за гушите и единият трябва да изчезне за да бъде прекратена ТСВ за да настъпи и вечен Мир.Колкоъо по-скоро толкова по добре за останалия Свят.Ха дано ,но..............

    Коментиран от #128

    13:56 28.02.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 ВЪН циони$тит€ нато ОТ БЪЛГАРИЯ!

    4 2 Отговор
    ЗЛОТО $И ИМА ИМ€: $ащ(нато),британия и рожбата им-из ра €л!
    нато-Най-Агр€$ивната Т€рори$тична Организация(made in u$a),УПРАВЛЯВАНА ОТ циони$ти!!!
    $ такива "$ъюзници" КАТО $АТАнато И ВРАГОВЕ НЕ НИ ТРЯБВАТ!
    ДА ЖИВЕЕ СВОБОДНА ОТ циони$тит€(нато-фаши$тит€) БЪЛГАРИЯ И БРАТСКА СЛАВЯНСКА ПРАВОСЛАВНА РУСИЯ-ОСВОБОДИТЕЛКА!!!
    БОГ И РУСИЯ ДА ПАЗЯТ ПРАВОСЛАВИЕТО, БЪЛГАРИЯ И СВЕТА ОТ циони$тит€- $ащ(нато) ,изра€л, британия, канада, ав$тралия,нова з€ландия,япония...!!!

    14:02 28.02.2026

  • 131 Констатация

    4 0 Отговор
    Войната беше неизбежна..., спланирана, подготвена и започната! Иранците го знаеха и не си правеха илюзии, спечелиха време колкото можаха... Съюзниците на Иран - Китай и Русия, меко казано ги изоставиха, е, всеки си има доводи и причини, но рано или късно ще се доберат и до тях, ще ги елимимират поединично и няма да е останал "съюзник", който да им помогне.

    14:03 28.02.2026

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Тракиец 🇺🇦

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "Кога ще бесят":

    Като обесят м..а..й..К..а..т..и

    14:06 28.02.2026

  • 134 Сатана Z

    6 2 Отговор
    Иранците с новите руски ракети попиляха краварите и ционистите в целия близък Изток! всички амерски бази са изравнени със Земята!!!

    14:13 28.02.2026

  • 135 БРАВО КУПЕЙКИН👍

    1 0 Отговор
    ИНТЕРЕСНО.....
    ТУК ЦЕЛ ДЕН ДА ОБИКАЛЯШ
    НЕ МОЖЕШ МЯСТО ЗА ПАРКИРАНЕ ДА НАМЕРИШ....
    А ТИЯ(......) С КИЛИМИТЕ ЗА ЕДИН ЧАС
    НАСТРОИХА БАЛИСТИКАТА
    СРЕЩУ ВСИЧКИТЕ СИ СЪСЕДИ....🤔🤔🤔
    ТЪКМО ВСИЧКИ ДА РАЗБЕРАТ
    ТИЯ(.......) ЗАЩО СЕГА СЛУШАТ РЕВА НА ЛЪВА....

    14:13 28.02.2026

  • 136 ПИТАНКА

    0 0 Отговор
    И сега кой е виновен...Кого да аплодираме...Кого да псуваме

    14:13 28.02.2026

  • 137 Още един съюзник

    4 6 Отговор
    на Путин даде фира!

    14:18 28.02.2026

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 фончо

    11 2 Отговор
    Иран разнася войната! КОЙ умник измисли това заглавие? А кой започна войната, баба Вуна ли?

    14:18 28.02.2026

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Забележете ционистката пропаганда

    10 0 Отговор
    Иран е нападнат за пореден път, НО "Иран разнася войната"

    Без думи!

    14:28 28.02.2026

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 Българино ще търпиш ли

    2 0 Отговор
    ционисти и атлантици да те тъпчат с нацистките си ботуши ? А?

    14:45 28.02.2026

  • 146 Сериозно ли ?

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Хахахахаха":

    Не бяха ли 100 милиона ?

    14:46 28.02.2026

  • 147 Иван

    0 1 Отговор
    Дано да не удари и София

    14:47 28.02.2026

  • 148 БоюЦиганина

    1 0 Отговор
    В бункера под зайчарника съм. Взех и зайчетата при мен, че не се знае знае ли се.

    14:51 28.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания