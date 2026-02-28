Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Израел обяви, че върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей е убит

Израел обяви, че върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей е убит

28 Февруари, 2026 22:29, обновена 28 Февруари, 2026 23:41 4 913 273

  • али хаменей-
  • мъртъв-
  • аятолах-
  • убит-
  • израел-
  • иран

Тялото му е намерено

Израел обяви, че върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей е убит - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей беше убит при израелски и американски удари, съобщи висш израелски служител пред Ройтерс, цитиран от btv.bg.

Тялото на Али Хаменей е намерено, съобщи висш израелски служител пред Ройтерс.

Трима източници, запознати със събитияти, съобщиха, че иранският министър на отбраната Амир Насирзаде и командирът на Корпуса на гвардейците на ислямската революция Мохамед Пакпур са били убити при израелските атаки. Иранските медии съобщиха, че зетят и снахата на Хаменей също са били убити.

По-рано израелският премиер Бенямин Нетаняху призова иранците да „излязат масово на улицата“, за да свалят режима. В своя реч Нетаняху се обърна към иранския народ, казвайки, че ударите ще му помогнат „да се освободи от тиранията“.

Той казва, че имат „шанс веднъж на поколение“ да свалят иранския режим. „Излезте масово на улицата“ и „свършете работата“, казва той. „Крайно време е да се обедините“ и „да се обедините за историческа мисия“, допълни израелският премиер.

Има все повече признаци, че „този диктатор“ си е „изчезнал“, казва Нетаняху, визирайки Али Хаменей, пише BBC.

Държавни медии в Раниан цитираха ръководителя на отдела за връзки с обществеността в офиса на Върховния лидер, който каза: „Врагът прибягва до психическа война, всички трябва да са наясно“.

Иран нарече ударите непровокирани и незаконни и отговори с ракети, изстреляни по Израел и поне седем други държави, включително държавите от Персийския залив, в които се намират американски бази.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който направи най-големия външнополитически хазарт по време на президентството си, след като се застъпи за преизбиране като „президент на мира“, заяви, че ударите са насочени към прекратяване на десетилетната заплаха от Иран и гарантиране, че той не може да разработи ядрено оръжие.


Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 47 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 матю хари

    39 56 Отговор
    Украйна обяви: Путин е мъртъв

    Коментиран от #80, #171

    22:31 28.02.2026

  • 3 ЛОШО е

    63 40 Отговор
    ТОЙ и ПУТИН умираше няколко пъти, ама ,,,,,

    22:32 28.02.2026

  • 4 Българин

    77 41 Отговор
    И какво стана? Убиха аятолаха, а Иран не се предава и пак ще сложат нов за 24 часа. Така казаха иранците.

    Коментиран от #8, #31, #111, #141

    22:32 28.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Един

    56 43 Отговор
    И бункер не спасява. Хаяско се поти обилно.

    22:33 28.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Българин

    52 39 Отговор
    Сега на власт в Иран ще дойдат още по-крайни лица от Хаменей.

    Коментиран от #160, #264

    22:34 28.02.2026

  • 10 безработен фрезистостругар

    20 37 Отговор
    ВВС си е ВВС няма панцери няма насрайнметал и Майн щайн .
    Няма кво да бие авиацията.
    А бе къде е Мунча чорапа построи ли го тоз завод за снаряди на насРайнметал?

    Коментиран от #154

    22:34 28.02.2026

  • 11 Гориил

    64 40 Отговор
    Струва ми се, че Европа се насочва към ръба на пропастта с огромна скорост.

    Коментиран от #54, #163

    22:34 28.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Кашмер

    55 26 Отговор
    Лъжат юдите.

    22:35 28.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ей тва вече е близко до

    37 14 Отговор
    Еманацията на тероризма

    22:36 28.02.2026

  • 16 Ционист

    46 62 Отговор
    Е,не вярвате. Така и не вярвахте ,че Биби ще свали династията Ассад,и стана,не вярвахте че ще елеминира Хамас и Хизбулла ,и го направи.Хайде сега Копейки ревете-но намерете близката джамия.

    Коментиран от #56, #76

    22:36 28.02.2026

  • 17 Факти

    54 54 Отговор
    Още в първия ден главата на змията беше отсечена. Ето така се прави СВО, а не като онзи некадърник Путин.

    Коментиран от #40, #225

    22:36 28.02.2026

  • 18 РИА Новости

    30 36 Отговор
    Източници от Израел са потвърдили пред “Ройтерс”, че Али Хаменей е мъртъв. Тялото му е било в развалинити .Върховният водач управлява Иран от 1989 година. Смъртта му е тежък удар върху Ислямската република, която днес бе ударена от САЩ и Израел.

    22:36 28.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Иванов

    48 46 Отговор
    Накрая чалмата си получи заслуженото. Свобода за иранския народ след 60 години потисничество.

    Коментиран от #238

    22:36 28.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ма той умрял ма!

    18 11 Отговор
    Снахичката не ставаше.

    22:37 28.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Соваж бейби

    19 22 Отговор
    Още не са дали кадри с тялото че е той бяха казали че се крие в тунелите явно е излязъл заради празниците им ,ако е така само мога да кажа браво на Тръмп .

    Коментиран от #35

    22:39 28.02.2026

  • 31 Няма да има вече чалми

    31 27 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    Иран ще е свободен!

    Коментиран от #49

    22:39 28.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Пич

    31 21 Отговор
    Това е без значение! Той се беше подготвил за смъртта! От значение е , колко ще загубят Израел и САЩ !!! Защото ако е вярно това което се промъква като информация, вече губят много!!!

    22:40 28.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Митака

    23 12 Отговор
    Е, поне ще знащ следващия път защо падат самолети в САЩ. И хич няма да ми дреме...

    22:41 28.02.2026

  • 37 Русофил

    14 6 Отговор

    До коментар #27 от "Бесен - Язовец":

    Ми ти кат изяде сто и пак пълниш гащите

    22:41 28.02.2026

  • 38 Напалм за орките

    26 34 Отговор
    Руското оръжие е безполезен и скъп боклук ,абсорютно за нищо не става

    Коментиран от #228

    22:41 28.02.2026

  • 39 нео

    30 11 Отговор
    Крайна цел е Китай , а Китай продължава кротко да си купува злато . Интересното предстои .

    22:41 28.02.2026

  • 40 Ционист

    26 28 Отговор

    До коментар #17 от "Факти":

    Много се размириса от Копейки .. Доказаха ,че Росия е нищо .

    22:41 28.02.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Жълтото еврейче

    18 13 Отговор
    Лъже с хъза си.

    Коментиран от #51

    22:42 28.02.2026

  • 43 Гориил

    18 17 Отговор
    Русия обмисля прекратяване на преговорите с Украйна.

    Коментиран от #72

    22:43 28.02.2026

  • 44 Коста

    34 16 Отговор
    Престъпника Натаняхуууу ще дава акъл и ще чете морал на народа на Иран?????? И го дават по световните медии???? Този свят се е побъркал! Лудият дядо Тчръмп ще удари една мазна 4екия!

    22:43 28.02.2026

  • 45 Бесен - Язовец

    27 17 Отговор
    Сороси утре да не се окаже, че Хаменей е възкръснал и да почнете да му се кланяте кат на Исус?

    22:43 28.02.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 анализатор

    23 7 Отговор
    Сега поне ще си махнат самолетите от летището ни . Другото което ще стане е , че повече няма да строят много високи небостъргачи .........

    Коментиран от #121

    22:43 28.02.2026

  • 48 Така Така

    19 11 Отговор
    На израелци доверие йок

    22:43 28.02.2026

  • 49 Соваж бейби

    16 16 Отговор

    До коментар #31 от "Няма да има вече чалми":

    Дано пожалавам им го от сърце,тука даваха кадри хората как се радват и танцуват .Ама им трябва временно американско правителство да ги цивилизова в Сирия с онзи брадития направиха грешка техните мигранти не се връщат в държавата си още.

    22:44 28.02.2026

  • 50 Копейката

    23 27 Отговор
    В ступор....
    Време е за последния - кремълския п.л.ъ.х

    Коментиран от #62

    22:44 28.02.2026

  • 51 Ми ми ми

    14 11 Отговор

    До коментар #42 от "Жълтото еврейче":

    Хюмейни е мъртъв като Тутанкамон.

    22:44 28.02.2026

  • 52 майтапчия

    18 22 Отговор
    Това реално сложи край на БРИКС

    Коментиран от #234

    22:44 28.02.2026

  • 53 Хаменей от женнета

    16 8 Отговор
    Другарю, нали обеща да ме пазиш?!??!?

    22:45 28.02.2026

  • 54 Ха-ха

    6 4 Отговор

    До коментар #11 от "Гориил":

    Как по-точно се насочва, обясниха ли ви?

    22:45 28.02.2026

  • 55 Васил

    15 21 Отговор
    Лоша новина за рашистите и Китайците сигурно са наденали вече памперсите.

    22:45 28.02.2026

  • 56 Тоалетна Хартия

    22 10 Отговор

    До коментар #16 от "Ционист":

    Лично биби ги изгони и изтрепа!! израел без сащ няма да изкйра и 1 седмица!!!

    Коментиран от #73, #114

    22:45 28.02.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Израел и САЩ

    20 25 Отговор
    май бързо ще видят сметката на Иран!

    22:46 28.02.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Разстрел, а след разстрела -

    5 6 Отговор
    червеи.

    22:46 28.02.2026

  • 61 визионер

    22 10 Отговор
    Най -накрая ще им направят демокрация , после приватизация и нататък знаете

    22:46 28.02.2026

  • 62 Курдо

    7 6 Отговор

    До коментар #50 от "Копейката":

    Ще те надживее със сигурност, Сиси.

    22:46 28.02.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Копейка

    16 9 Отговор
    Обявявам траур. Много се надявах да ме покани за курбан байряма...

    22:46 28.02.2026

  • 65 БОТЕВ

    21 12 Отговор
    Ей така се прави СВО!

    22:46 28.02.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Ицо

    16 8 Отговор
    Има ли копейки тук?

    22:47 28.02.2026

  • 69 Гневен бургазлия

    3 5 Отговор
    Мразиш евреи ..мразиш мюсюлмани..това е

    22:47 28.02.2026

  • 70 Боруна Лом

    4 5 Отговор
    ГНУСНИ ПО...........ГАНДАТОРИ!

    22:47 28.02.2026

  • 71 Ужас, другари!

    17 11 Отговор
    Аз за какво чаках толкова време на Дунав мост др.. Путин да дойде?!

    Коментиран от #103

    22:48 28.02.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Ционист

    7 8 Отговор

    До коментар #56 от "Тоалетна Хартия":

    Така ли . Учи история ,1967,и 1973,и 1982 ,и тогава коментирай.

    Коментиран от #90

    22:48 28.02.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Жълтото юдохазарче

    8 3 Отговор
    Мирише.

    22:48 28.02.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Педерастийка

    1 10 Отговор
    В дома на културата на град Лом ще се проведе лекция. Темата на лекцията е "циганин ли си, българино?". Ще научите много за циганско-турския произход на нашия най-стар народ в Европа. Ще научите за голямото преселение на българите от Индия. Кипящи страсти, разгорещени дискусии - гарантирани!

    22:49 28.02.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Исторически парк

    7 13 Отговор

    До коментар #2 от "матю хари":

    Русия обяви - Зеленски е мъртъв

    22:50 28.02.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Бесен - Язовец

    11 12 Отговор
    ,, Убиха "Хаменей и са ше си ходят бити краварите 🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂 после ше се връщат да го доубиват кат си оближат раните от Gаzo соросите

    22:50 28.02.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 марсиянец

    15 5 Отговор
    е видя се кои са световните агресориии по света . Това е САЩ и Израел. и пасивния ерогейски съюз които ги подрепя . Срам и позор за българия , че е на тяхна страна . Русия и Ктай остват големите Миротворци .

    22:53 28.02.2026

  • 87 "Радост в Техеран

    16 12 Отговор
    след новината, че Хаменей е убит. В квартали на иранската столица Техеран се чуват аплодисменти, а жители са излезли на прозорците, за да ръкопляскат и да пускат празнична музика след съобщения за смъртта на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей, предаде АФП. Според свидетели и аудиозаписи празненствата са започнали малко след 23:00 ч. местно време."

    Коментиран от #166

    22:53 28.02.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Ционист

    4 6 Отговор

    До коментар #76 от ",, СиончО"нима сравняваш":

    Учи история ,и психология на местното население,и тогава коментирай
    Не се прави на знаещ.

    Коментиран от #153

    22:54 28.02.2026

  • 90 Тоалетна Хартия

    7 4 Отговор

    До коментар #73 от "Ционист":

    Авеее, я ходи и прочялети какакво и как е ставало.... Щото, ако ги няма сащ, всички араби веднага ще нйпаднат израел!! И кви примери даваш, от преди 45-60 год. Ааа, преди 80 години изобщо не съществуваше израел!!!

    22:54 28.02.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Копейки,

    12 10 Отговор
    Утре е неделя.Да се изкъпете!

    Коментиран от #107

    22:55 28.02.2026

  • 94 СМЪРТ ЗА ИЗРАЕЛ !

    11 8 Отговор
    ДОЛНИ ГАДНИ ФАШИСТИИИИИ .........

    22:56 28.02.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Гук

    1 4 Отговор
    Радвам се.

    22:56 28.02.2026

  • 97 333

    11 4 Отговор
    Защо така американофилите и хазарофилите не се радват? Уж побеждават, а продължават с щатните опорки? Нещо май не вървят нещата за Кравария и Хазария?

    22:56 28.02.2026

  • 98 А натаняху кога ще ходи при свети петър?

    12 5 Отговор
    Свети Петър чака доста изгоряло краварско

    22:57 28.02.2026

  • 99 Факти

    9 13 Отговор
    Копейките са болни, че САЩ постигат с лекота това, което Русия никога не може да постигне.

    Коментиран от #104

    22:57 28.02.2026

  • 100 Родните тръмписти

    11 6 Отговор
    са в будна кома!

    Мадуро някак го преглътнаха! Скърцаха със зъби, преглъщаха на сухо!

    Ама Хименей вече им идва в повече!
    Кой сега ще помага на др.Путин?
    Др. Радев и той ги предаде, дрънка някакви неопределени приказки за мир!
    Вместо да защити братския ирански аятолах?!

    Мъка!

    22:59 28.02.2026

  • 101 az СВО Победа 80

    15 6 Отговор
    Иран вдигна залога като заяви, че
    всички активи на американските компании в региона са законна военна цел.

    Има се предвид най-вече в добива на петрол и газ в региона. Освен многомилиардните загуби, това най-вече ще е жесток репутационен удар по САЩ, който ще покаже, че американците не са способни да гарантират безопасността на собствените си активи, въпреки технологичното си предимство пред Техеран.

    Коментиран от #108, #119

    22:59 28.02.2026

  • 102 ......

    4 2 Отговор
    Следващият??!

    22:59 28.02.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Що бре?

    9 7 Отговор

    До коментар #99 от "Факти":

    2 000 000 хохловани при Бандера, малко ли ти се струват? Вече може 2 500 000 да са станали.

    22:59 28.02.2026

  • 105 Хехе

    10 9 Отговор
    Кофти е да си съюзник на самая могучая.

    Коментиран от #118

    22:59 28.02.2026

  • 106 П У ТТ КИ

    6 13 Отговор
    Русия и Иран са пу тки пу тки. Защото са капиталисти милиардери лидери - неолиберали. Свиди им се за народът, за държава и за армия. Можеше да имат 10-милионна армия от жени и мъже, 1-милион да тренират всеки ден, но милиардерът плутократ олигарх смята това зза кражба от джобът му. НЕОЛИБЕРАЛНИ МАЙМУНИ, А БРИКС СИ БЕШЕ ПРЪДНЯ НА расПУТ ИН ДА ДРАЗНИ ГАДЖЕТАТА СИ ЗАПАДНИЯТ ЕЛИТ КОИТО ГО ОТХВЪРЛЯТ.

    22:59 28.02.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Тц,тц,тц

    2 4 Отговор

    До коментар #101 от "az СВО Победа 80":

    🤣😂🤣😂

    23:00 28.02.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Омбре

    7 8 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    Ако това инфо е вярно, той аятолаха си беше на възраст,демек ционистите са постигнали нищо и половина. Зета и снахата-същата работа. Може би министъра и президента (ако са убити), могат да кажат нещо ,което за тях ще е успех. Но при 80-90 млн. иранци , пак ще се сложат нови хора за нула време.

    Коментиран от #122, #222

    23:01 28.02.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Факти

    8 8 Отговор

    До коментар #56 от "Тоалетна Хартия":

    Израел има ядрено оръжие. И без САЩ може да приключи всички чалми за един ден.

    Коментиран от #132

    23:01 28.02.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Минск-16

    1 4 Отговор
    Аятолаха работи с документи в щаба.
    Както на времето така правеше Елцин.

    23:02 28.02.2026

  • 117 Бесен - Язовец

    8 5 Отговор
    Нетаняху даже изяде печения 4еп на Хаменей ритуално по Шекел ТВ. Яде го с ръце без вилица!

    Коментиран от #125, #127

    23:02 28.02.2026

  • 118 Мехе

    3 2 Отговор

    До коментар #105 от "Хехе":

    Помниш ли, като те пълнихме с бял ориз като гергьовско агне?

    23:02 28.02.2026

  • 119 Пхххах

    5 10 Отговор

    До коментар #101 от "az СВО Победа 80":

    Залогът е краят на БРИКС.

    23:02 28.02.2026

  • 120 Евреина КАБЗОН

    10 8 Отговор
    ИРАНСКИЯТ ВЪНШЕН МИНИСТЪР

    АБАС АРАГЧИ

    КАЗА ЗА NBC :

    ДОКОЛКОТО ЗНАМ

    ХАМЕНЕЙ Е ЖИВ.

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ТОВА ДОКОЛКОТО

    ЗВУЧИ КАТО.

    АЯТОЛАХА Е ЖИВ

    АМА На ОНЯ СВЯТ.

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    23:03 28.02.2026

  • 121 Ха ха ха

    4 8 Отговор

    До коментар #47 от "анализатор":

    На тебе пък какво ти пречат самолетите. Повтарям като папагал глупостите на копейкин.

    23:03 28.02.2026

  • 122 Факти

    8 9 Отговор

    До коментар #111 от "Омбре":

    Да им убият върховния лидер още в първия ден е нищо работа викаш 😂 Копейките сте много забавни.

    23:03 28.02.2026

  • 123 az СВО Победа 80

    11 5 Отговор
    Току що Sky news опроверга Ройтерс и титанът на "новините" БТВ! 🤣

    23:03 28.02.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Кънчо

    5 2 Отговор

    До коментар #117 от "Бесен - Язовец":

    Неговата веричка канибалска.

    23:04 28.02.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Купувай вазелин

    6 2 Отговор

    До коментар #110 от "Браво браво":

    Нищожество. Търси денонощна аптека спешно

    23:05 28.02.2026

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Много

    8 7 Отговор
    Инфантилно е всичко това. Дори да убият цялото правителство на Иран, ще се излъчи ново. Президент - нов. Държавен глава - нов.
    Едва ли Джарет Кушнер ще бъде издигнат за върховен лидер или президент на Иран. Цялата тази операция е безсмислена.

    23:06 28.02.2026

  • 131 Русофил

    6 2 Отговор
    Нарушил е Минските споразумения.

    23:07 28.02.2026

  • 132 Който разбрал, разбрал

    1 7 Отговор

    До коментар #114 от "Факти":

    Иран спокойно може да има ядрено оръжие, а Израел е нищо, две бомби и Содом и Гомор пак възкръсват, спасява ги само това, че режима в Иран са марионетки на същите, които дърпат конците в САЩ, Израел, Русия и ЕС, че дори и в Китай!

    Коментиран от #144

    23:07 28.02.2026

  • 133 стоян георгиев

    10 3 Отговор
    Само като се сетя как бг троловете се радваха че избират тръмп миротвореца и се превивам от смях.другари я разкажете как тръмп ще спре войните и ще унищожи дълбоката държава.теалномвашето джудже помогна на тръмп да се разправи с венецуела и иран .ха...хах..

    Коментиран от #143, #149

    23:07 28.02.2026

  • 134 А Червените Гейзери

    5 1 Отговор

    До коментар #113 от "Хихи":

    Реват .

    Нормално .

    23:08 28.02.2026

  • 135 az СВО Победа 80

    6 6 Отговор
    Тел Авив под ракетна атака в момента.

    В ефир NBC News коментира и показва пряко как "Железният купол" не се справя с иранските ракети...

    Коментиран от #150, #218

    23:08 28.02.2026

  • 136 големи журналисти

    4 2 Отговор
    Сте постоянно хвалите терористите и ги възвишавате. Не ви е страх от Бог а ама смърта лано или късно ще ви настигне и вас. Сега лижете и пълнете гушите за няколко години. А после ще разберете ....

    23:08 28.02.2026

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 666

    5 3 Отговор
    Тероризъм и убийства, а после нашите хора на власт, познато и гнусно

    Коментиран от #146

    23:09 28.02.2026

  • 140 СВО по АМЕРИКАНСКИ

    8 3 Отговор
    Путин има много да учи.....

    23:10 28.02.2026

  • 141 Таман тъй,

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    те първо на теб съобщиха, че да ни го преведеш от персийски.

    23:10 28.02.2026

  • 142 Ицо

    5 3 Отговор
    Има ли копейки?

    Коментиран от #151, #248

    23:10 28.02.2026

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Хеми значи бензин

    6 1 Отговор

    До коментар #132 от "Който разбрал, разбрал":

    Нищо не си разбрал хората имат сателитни снимки информатори знаят колконобогатява иран и дали и колко ябг може да създаде какви ракети имат с каква далечина и тн. Ти си сомпол от панелката ходел до кафето до училище а не на училище и дърдориш врелинекипели.

    Коментиран от #169

    23:10 28.02.2026

  • 145 Последна информация

    6 5 Отговор
    Твърдения за смърт: Висши израелски официални лица са потвърдили пред медии като The Jerusalem Post и USA TODAY, че Али Хаменей е бил убит при съвместни въздушни удари на САЩ и Израел, които са изравнили със земята неговата резиденция в Техеран. Съобщава се, че тялото му е било открито под развалините и снимка е била показана на премиера Нетаняху.
    Изявление на Нетаняху: В телевизионно обръщение израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че има „все повече признаци“, че Хаменей „вече го няма“, подчертавайки успеха на военната операция.
    Реакция от Иран: Официалните власти в Иран категорично отричат тези твърдения. Канцеларията на върховния лидер нарече информацията „психологическа война“. Външният министър Абас Арагчи заяви пред NBC News, че доколкото му е известно, Хаменей е жив и в безопасност.
    Жертви сред обкръжението: Потвърдено е, че при ударите са загинали неговият зет и снаха, както и Али Шамхани, висш съветник на аятолаха.
    Обстановка в Техеран: Според CBS News и BBC по улиците на иранската столица се наблюдават сцени на празненства от страна на граждани.

    Коментиран от #165, #191

    23:10 28.02.2026

  • 146 Учат са от

    3 1 Отговор

    До коментар #139 от "666":

    ПУТИН.....

    23:10 28.02.2026

  • 147 Тодор Живков

    3 7 Отговор
    убит но е жив само снахата му е била убита

    Коментиран от #170

    23:10 28.02.2026

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Наблюдател

    9 4 Отговор

    До коментар #133 от "стоян георгиев":

    Тръмп го изнудиха с досиетата на Епщайн да им играе по гайдата. Политиката и прости туцията доста си приличат.

    Коментиран от #184

    23:11 28.02.2026

  • 150 Любо

    5 6 Отговор

    До коментар #135 от "az СВО Победа 80":

    Ще те правя женски гълъб.

    23:11 28.02.2026

  • 151 Курдо

    2 1 Отговор

    До коментар #142 от "Ицо":

    Искаш да им духаш ли? Знам, че си пробит по наследство.

    23:11 28.02.2026

  • 152 Ъъъъ

    7 6 Отговор
    "Иран пренаписва правилата на войната с удари по 11 американски бази, оставяйки 200 жертви, докато Хаменей подготвя реч въпреки слуховете за смъртта му"

    Някой лъже, но да видим кой?

    23:11 28.02.2026

  • 153 А ти ако си чел

    0 4 Отговор

    До коментар #89 от "Ционист":

    Въобще ,, историята ще разбереш че единственият който е победил Персия на ,, техен терен" е Македонският Славен юнак Александър македонски- тека че ,, Бегом към Скопие"

    23:11 28.02.2026

  • 154 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 155 БУНКЕРНИЯ КАШИК

    7 4 Отговор
    Отдавна не е обличал КАМУФЛАЖА .

    Защо ли ?

    Ако иска да засвидетелства своята

    Подкрепа за Аятолаха

    По добре да Сложи

    ЧАЛМАТА И ДА ОБЛЕЧЕ ЕДИН ЧАРШАФ.

    23:11 28.02.2026

  • 156 az СВО Победа 80

    5 6 Отговор
    Иран удари международното летище в Дубай!

    Коментиран от #190

    23:11 28.02.2026

  • 157 Пич

    10 5 Отговор
    Всъщност като погледнах от друга страна, може би на Тръмп му направиха страхотен капан!!! Къде отива той, ако не постигне целите за смяна на режима в Иран...?! Ако се върне в САЩ с подвита опашка, враговете му ще използват ситуацията срещу него!!! Демократите, корпорациите, тъмната държава..... А Тръмп войски за нахлуване в Иран няма !!! Разчита на Майдан, ама чакай коньо зелена трЕва!!! Очертава се голямо фиаско за САЩ!!!

    Коментиран от #172, #175

    23:12 28.02.2026

  • 158 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 159 Единствено юдаистите

    4 7 Отговор
    имат празник на злорадството.

    Юдаисткият празник на злорадството се нарича Пурим.

    Когато юдео-сатанист причини зло - всички евреи се радват!

    Военните удари на Израел и САЩ по територията на Иран са предварително планиран и непровокиран акт на въоръжена агресия срещу суверенна държава - членка на ООН, който нарушава основополагащите принципи и норми на международното право.

    Празникът на злорадството на евреите и сатанистите по света - Пурим - тази година се пада на 2-ри и на 3-и март.

    Евреите празнуват, че след като царят на Персия ги е спасил от вавилонско робство, те са го излъгали, чрез еврейската му жена Естер, да убие най-приближения му човек в държавната власт.

    По този начин се били спасили и всяка година празнуват това убийство!

    Коментиран от #182

    23:12 28.02.2026

  • 160 Голям компетент си, пък

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Българин":

    нито веднъж не позна във форумите. Не ставаш за врачка, ще умреш от глад. Преквалифицирай се овреме.

    23:12 28.02.2026

  • 161 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 162 Смешник

    5 6 Отговор
    Абе айтолаха е 86 годишен и не му е оставало много да живее Нищо особено не е станало Ще го замести по млад

    23:12 28.02.2026

  • 163 И как тъй го реши ?

    2 3 Отговор

    До коментар #11 от "Гориил":

    Това гениално умотворение

    23:12 28.02.2026

  • 164 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 165 Гук

    2 0 Отговор

    До коментар #145 от "Последна информация":

    Радвам се.

    23:13 28.02.2026

  • 166 Дупничанин

    3 2 Отговор

    До коментар #87 от ""Радост в Техеран":

    Е те така че бъде и тука кат гръмнат Боко престъпника.

    23:13 28.02.2026

  • 167 оказа се

    7 2 Отговор
    Че американците могат да арестуват и да ликвидират лидери.
    Това може да сео каже крайно ефективна сратегия.
    Защо да се биеш на бойното поле, ако можеш да смениш гавнокомандващия и лидера?

    23:14 28.02.2026

  • 168 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 169 Който разбрал, разбрал

    2 2 Отговор

    До коментар #144 от "Хеми значи бензин":

    Мале, мале, интелект та дрънка, Иран е с марионетен режим отдавна, отивай по-добре да зареждаш бвнзин и нафтица, че зануляването продължава

    23:14 28.02.2026

  • 170 ЪХЪ

    4 2 Отговор

    До коментар #147 от "Тодор Живков":

    Жив е колкото Майкъл Джексън.

    23:15 28.02.2026

  • 171 Путин

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "матю хари":

    За мен беше чест!!!

    23:15 28.02.2026

  • 172 нарича се

    3 0 Отговор

    До коментар #157 от "Пич":

    Дъблока държава не тъмна.
    И ккви войскии ма знае Пентагона, не ние.
    Ако не свали режима, пак ще покаже ефектвност и ще обяви, че е забавил ядрената програма с десетелитетие.
    Так че анализът ти не е много адекватен. Опитай пак.

    Коментиран от #199

    23:16 28.02.2026

  • 173 Омазана ватенка

    4 2 Отговор

    До коментар #168 от "Копейка в шок":

    Така са се"разбрали" в Аляска

    23:16 28.02.2026

  • 174 Дарвин

    7 5 Отговор
    Никой нама да плаче за него, освен шепа копейки на които ще им липсват средновековния тероризъм включително и в България преди години.

    23:17 28.02.2026

  • 175 Мисъл, ама...

    3 2 Отговор

    До коментар #157 от "Пич":

    Ти мислиш, че Тръмп не обслужва същите корпорации, които и демокрагите обслужват? Всичко е цирк

    23:17 28.02.2026

  • 176 Ъъъъ

    10 7 Отговор
    Не разбрах, къде остана руската ПВО? Някой може ли да отговори? А, иначе приключиха по-бързо от Мадуро. Тук във форума един се пенеше, че Иран не било Венецуела и нямало да падне. Мдааа, наистина не беше Венецуела, падна за половин час, след като започна операцията.

    23:18 28.02.2026

  • 177 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 178 Израел

    8 6 Отговор
    Имат най много шпиони в Иран. Преди да дойдат брадатите козли на власт бяха братски стани. Всички диктатори и психопати ги чака този край. Доброто накрая побеждава. Свобода за Иран.

    23:18 28.02.2026

  • 179 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 180 Гладна кокошка просо сънува!

    8 7 Отговор
    И "Който гроб копае сам пад в него"! Кървавият Нетаняху да се учи от българските пословици! Агресорите от сащ и израел да не бързат да се радват, скоро ще си получат заслуженото!

    23:19 28.02.2026

  • 181 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 182 Ционист

    2 1 Отговор

    До коментар #159 от "Единствено юдаистите":

    Пурим е хубав празник,но сега наближа Песах. А,на Пурим ще играя на твоя гроб .Уру Ахим

    Коментиран от #201

    23:20 28.02.2026

  • 183 Не на войната

    4 4 Отговор

    До коментар #168 от "Копейка в шок":

    Ако чалмата и мадуро бяха по- умни и слушали радев вместо да са войнолюбци, сега щяха да играят белот в мацква.

    23:20 28.02.2026

  • 184 стоян георгиев

    2 3 Отговор

    До коментар #149 от "Наблюдател":

    Да бе на вас все ви пречи кривата ракета.що не изнудиха байдън а тръмп миротвореца?просто русофила винаги залага ма куция кон.сега пак на него заложихте.след като путин нападна украйна реално Русия изостави съюзниците си.първо.замина башар асад после мадуро сега и хаменей.ще.познаеш.ли кой ще е последния в групата?

    23:21 28.02.2026

  • 185 Главен редактор

    1 0 Отговор

    До коментар #181 от "Тоалетна Хартия":

    А добрутро.

    23:21 28.02.2026

  • 186 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 187 Наследниците на Хаменей:

    2 3 Отговор
    Децата на Али Хаменей (Биологични наследници)
    Али Хаменей има шест деца – четирима синове и две дъщери. Те водят сравнително затворен живот, но някои от тях заемат влиятелни позиции:
    Моджтаба Хаменей (Mojtaba Khamenei): Вторият му син, считан за най-влиятелния сред децата му. Силно свързан с Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) и често споменаван като потенциален наследник на поста Върховен лидер.
    Мустафа Хаменей (Mostafa Khamenei): Най-големият син, духовник, който до голяма степен стои далеч от публичната политическа сцена.
    Масуд и Мейсам Хаменей: Другите двама синове, които също са духовници и са ангажирани в семейни и бизнес структури.
    Бушра и Хода Хаменей: Дъщерите му, за които има много малко публична информация.
    2. Политически наследници (Приемственост на властта)
    След съобщенията за неговата смърт на 28 февруари 2026 г., основните спрягани имена за негов политически наследник са:
    Моджтаба Хаменей: Въпреки че Конституцията на Иран не предвижда наследствена власт, влиянието му в йерархията го прави силен кандидат.
    Али Лариджани: Бивш председател на парламента, който според някои доклади е бил натоварен с централни управленски функции в извънреден план за приемственост.
    Алиреза Арафи: Висш духовник, ползващ се с голямо доверие в религиозните кръгове.
    Конституционно решение за следващия лидер трябва да бъде взето от Съвета на експертите. Към момента ситуацията в Иран е динамична.

    Коментиран от #194, #197

    23:21 28.02.2026

  • 188 Миризлив самолетоносач

    3 5 Отговор
    Ще задушим иранската революционна гвардия от миризми.

    23:22 28.02.2026

  • 189 Чочо

    2 2 Отговор
    И кво от туй? Удар по джоба: в БГ марулята поскъпна до 1 евро за бройка

    Коментиран от #204

    23:22 28.02.2026

  • 190 Българин

    4 5 Отговор

    До коментар #156 от "az СВО Победа 80":

    Значи, че до утре колкото има оцелели ирански висши военни ще бъдат избити.

    23:22 28.02.2026

  • 191 В интернет има сведения,

    5 4 Отговор

    До коментар #145 от "Последна информация":

    че педофилът юдео-сатанист и ционист Епщайн - агент на Мосад, - (който държи кучето Доналд на къса верига) е жив и здрав и се разхожда в Израел.

    Коментиран от #195

    23:22 28.02.2026

  • 192 az СВО Победа 80

    7 6 Отговор
    Иран удари щабът на ЦАХАЛ в ТелАвив и военноморската база Хайфа.

    Израел запопна да пропуска сериозни удари, предния път издържа по-малко от седмица на иранските удари, да видим този път колко ще издържи...

    Коментиран от #223

    23:23 28.02.2026

  • 193 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 194 Все едно

    5 3 Отговор

    До коментар #187 от "Наследниците на Хаменей:":

    Говориш за децата на сатрапите Саддам и Кадафи. Е знаем как свършиха. И тия ги чака същото.

    23:24 28.02.2026

  • 195 Ха ха

    3 2 Отговор

    До коментар #191 от "В интернет има сведения,":

    Не бе видях го на Витоша с две мадами ха ха

    Коментиран от #214

    23:24 28.02.2026

  • 196 мир да има

    1 2 Отговор
    Сега големият куешчън: Ще има ли масови протести или Иран ще се втвърди в подкрепа на статуквото?

    Шах с шаха или офицерска партия?

    23:25 28.02.2026

  • 197 Лоша капма

    6 2 Отговор

    До коментар #187 от "Наследниците на Хаменей:":

    Чака ги това което и сина на Кадафи и други диктатори. Общо взето децата и внуците на диктаторите не свършват добре, дари и у нас.

    23:25 28.02.2026

  • 198 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 199 Пич

    1 1 Отговор

    До коментар #172 от "нарича се":

    Благодаря! Това е само един възможен вектор, който излиза от точката на мислене! Естествено, има още юнъ. Тъмните кръгове се наричат по много начини, на само дълбока държава. Ти говориш за Демократите, но аз не бих се учудл от Тръмп да се отрекат и някои от "неговите си"!

    Коментиран от #217

    23:26 28.02.2026

  • 200 Ташаков

    7 5 Отговор
    Копеи пак напълнихте гащите

    23:26 28.02.2026

  • 201 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 202 таксиджия 🚖

    4 4 Отговор
    Краварите избомбиха персийския Дебелян Пеев

    Коментиран от #256

    23:27 28.02.2026

  • 203 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 204 да си ги ядат

    4 0 Отговор

    До коментар #189 от "Чочо":

    Преди 2 години пробутваха кило череши за 25-25 лева.
    Бърже купувай, че е свръшат, разправяше зарзаватчийката. Писле паднаха на 10, после наа 7 и нкрая на 5.
    И на 5 не й купвах прехвалените череши.
    Та и без мърляви марули ще мина. Вари за кво са ми.

    23:28 28.02.2026

  • 205 Миризлив самолетоносач

    3 3 Отговор
    Никакви противогази няма да спасят иранците от нашето ново зловонно оръжие.

    23:28 28.02.2026

  • 206 авраам

    5 4 Отговор
    някой вярва ли на евреи?

    23:30 28.02.2026

  • 207 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 208 КОЙ РАЗПОРЕДИ ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ

    4 2 Отговор
    😂😂😂😂😂😂

    23:31 28.02.2026

  • 209 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 210 Тимур

    6 4 Отговор
    Чакам копейски вой заради смъртта на Хамений

    23:32 28.02.2026

  • 211 Който може го може

    8 2 Отговор
    За един ден Венецуела, за два дни вероятно Техеран!
    А путя от четири д....години се опитва да стигне до Киев! Имя такава безаналогова армия.

    23:32 28.02.2026

  • 212 Българин

    3 1 Отговор
    А още не са дошли Б-2 СПИРИТ

    Коментиран от #216

    23:34 28.02.2026

  • 213 Бе тия

    4 2 Отговор
    Руските свръх звукови ракети нещо бъгнаха. Или просто руснаците ги блокираха и чалмара си замина в ада.

    23:34 28.02.2026

  • 214 Бъркаш Петрохан

    2 3 Отговор

    До коментар #195 от "Ха ха":

    с Витоша. Вие, от Партията на Педо филите ДБилите, с какво се друсате?

    23:34 28.02.2026

  • 215 стоян георгиев

    3 2 Отговор
    Даже и да не се смени режима в иран американци и евреи ще разрушат цялата военна инфраструктура на страната .ще трябва после години на иран да я въстанови.путин подлъга иран като им даде инфо как да преодолеят загражденията срещу ивицата газа и ги подтикна да нападнат израел.идеята беше да се раздвои запада и да не помага на украйна защото ще трябва да помага на израел.освен това нормите които наложи путин в международното право развързаха ръцете на тръмп.та нека реват копейките сега с техните гласове в сащ избраха рижата.големия миротворец.за това искаше толкова нобелова награда за мир през първата си година,щото знаеше какво следва.балъцоте от бг му ближеха топките като сладолед.

    Коментиран от #231

    23:35 28.02.2026

  • 216 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 217 не точно

    1 2 Отговор

    До коментар #199 от "Пич":

    Дълбоката държава са старите връзкари, които са над принципите на демокрацията и за които социалният асансьор не работи. ти не можеш да отидеш там, те не могат да паднат надолу.
    Стукрурата неподвластна на промени по демократичен път.
    Тъмна държава не е познат термин. Има правителство в сянка. Има сив сектор. Има сенчет бзнес и черен пазар.... Но има и добра новина, ако си обмислиш термина може да го въвведеш в науката.

    Коментиран от #258

    23:35 28.02.2026

  • 218 Ционист

    1 2 Отговор

    До коментар #135 от "az СВО Победа 80":

    Така си мислиш ,ако имаш такъв процес

    23:35 28.02.2026

  • 219 потребител

    4 3 Отговор
    Когато САЩ напада друга държава е освободителка .Когато Русия напада друга държава е агресор .Желязна логика .Тази година ще им направят демокрация , догодина приватизация итн......Истинската причина за всичкото това са Проливите и Китай .Междувремнно аз утре ще отида да си купя една унция злато без значение цената , защото следват много интересни времена

    23:35 28.02.2026

  • 220 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 221 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 222 Иранците

    5 2 Отговор

    До коментар #111 от "Омбре":

    се радвали и танцували по улиците в момента. Празнуват, че края на аятоласите е факт. Така че забрави за подобно управление. Най-вероятно ще се върнат към светска държава, в приятелски отношения със САЩ и Израел, както е било преди 50 години. И така е редно да бъде, най-важното нещо за един народ е свободата.

    23:36 28.02.2026

  • 223 Ционист

    3 2 Отговор

    До коментар #192 от "az СВО Победа 80":

    Още лъжи ,не ти ли омръзна,спри се

    23:37 28.02.2026

  • 224 Повтарям за който не е разбрал.

    5 2 Отговор
    "сделката" с Мадуро и ликвидирането на Аятолаха е краят на БРИКС

    23:37 28.02.2026

  • 225 Путин

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Факти":

    Сорос не дава, каза да сме "многоходови"

    23:37 28.02.2026

  • 226 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 227 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 228 Путин

    5 2 Отговор

    До коментар #38 от "Напалм за орките":

    Ние се договорихме с Тръмп в Аляска да вземе Аятолаха, а ние да вземем един .... ч еп.

    23:39 28.02.2026

  • 229 Това

    1 2 Отговор

    До коментар #220 от "Когато":

    Което си написа стократно да ти изпрати Бог. Амин. Я мъки да се влачиш. Амин . Теб Бог няма да те бави. Амин

    23:39 28.02.2026

  • 230 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 231 Това са безспорни

    0 1 Отговор

    До коментар #215 от "стоян георгиев":

    Факти.

    23:40 28.02.2026

  • 232 Наблюдател

    5 4 Отговор
    В момента центърът на тел авив в пламъци.....огромни разрушения....летят още ракети и пробиват кристалния купол като масло.....хехе.....ционистите пищят.....летището в Дубай също.....голямо шоу

    Коментиран от #237, #240, #242, #243

    23:40 28.02.2026

  • 233 анализатор

    2 2 Отговор
    Много странно мълчат Путин и Си .Сега да видим иранския народ дали ще се радикализира или ще приеме демокрацията .Иначе перфектно изпълнено от Америка и Израел .Да не забравяме все пак ,че Персите са има няма 90 милиона предимно младо население и сега ще стане ясно дали искат Мак Доналдс на всеки ъгъл .

    23:40 28.02.2026

  • 234 Путин

    5 2 Отговор

    До коментар #52 от "майтапчия":

    БРИКС си беше майтап от началото мъртво родено

    23:41 28.02.2026

  • 235 Вангелис

    2 0 Отговор
    Гърците кръстили самолетоносача Джералд Форд на КОПРОНИМ.

    23:41 28.02.2026

  • 236 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 237 хаха 🤣

    2 2 Отговор

    До коментар #232 от "Наблюдател":

    тавариш, да не слушаш севернокорейското радио 🤣 🤣 🤣

    23:42 28.02.2026

  • 238 Азз

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "Иванов":

    То сега започвa робството

    23:42 28.02.2026

  • 239 Ти да видиш

    3 5 Отговор
    Два американски кораба горят....единият есминец....другият е този който зарежда самолетоносача Линкълн с провизии и боеприпаси.....и двата предстои да потънат.....хехе.....шоу бате

    Коментиран от #244, #245, #247

    23:42 28.02.2026

  • 240 Верваме, верваме.

    4 1 Отговор

    До коментар #232 от "Наблюдател":

    Само на ТАСС верваме!

    23:43 28.02.2026

  • 241 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 242 Тимур

    1 2 Отговор

    До коментар #232 от "Наблюдател":

    Опитай и друг виц

    23:43 28.02.2026

  • 243 Къде кристален купол бе, образ?

    2 2 Отговор

    До коментар #232 от "Наблюдател":

    Ти да не си петричката врачка?

    23:44 28.02.2026

  • 244 А бе видях

    5 2 Отговор

    До коментар #239 от "Ти да видиш":

    Чалмата е на среща с 40 девици ха ха

    23:44 28.02.2026

  • 245 хаха🤣

    3 2 Отговор

    До коментар #239 от "Ти да видиш":

    тавариш, да не гледаш корабни макети по кремълската тв 🤣 🤣 🤣

    23:45 28.02.2026

  • 246 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 247 Тимур

    2 1 Отговор

    До коментар #239 от "Ти да видиш":

    Смени,дай друг виц

    23:46 28.02.2026

  • 248 Днес беше един

    2 2 Отговор

    До коментар #142 от "Ицо":

    много лош ден за копеите. Лошата новина е, че няма да е само днес, а поредицата продължава )))

    23:48 28.02.2026

  • 249 Любо

    2 1 Отговор
    Краварският кораб гори като факел!!!!
    Затова ликуват иранците!

    Коментиран от #254

    23:48 28.02.2026

  • 250 Дядо Шишарко

    2 1 Отговор
    Ко да браво бря, ся са наред е на корейското и рашисткото Джуджета.

    23:48 28.02.2026

  • 251 Ще вземеш

    1 1 Отговор

    До коментар #230 от "Ционист":

    децата си стеб в ада. За да седет в скута на вашия свръх-ционист, педофил и сатанист Епщайн!

    23:50 28.02.2026

  • 252 Миро

    1 2 Отговор
    В центъра на злото Тел Авив в момента масова кървавица а пък вие може да си пишете тук всякакви глупости.
    Иран ще ви разкаже играта.

    Коментиран от #262

    23:50 28.02.2026

  • 253 САЩ И ИЗРАЕЛ

    3 0 Отговор
    обявиха, че в следващите дни ХИЛЯДИ ирански обекти ще бъдат разрушени.
    Цяла флотилия изтребители чакат да нахлуят в Иран.
    Поне 6 разрушителя с ракети има във водите около Иран .

    И за капак идват Б 2 Спирит и Б 52.

    Коментиран от #260

    23:50 28.02.2026

  • 254 "Радост в Техеран

    3 1 Отговор

    До коментар #249 от "Любо":

    след новината, че Хаменей е убит. В квартали на иранската столица Техеран се чуват аплодисменти, а жители са излезли на прозорците, за да ръкопляскат и да пускат празнична музика след съобщения за смъртта на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей, предаде АФП. Според свидетели и аудиозаписи празненствата са започнали малко след 23:00 ч. местно време."

    23:51 28.02.2026

  • 255 За твоите си пишеш,

    1 0 Отговор

    До коментар #241 от "Ционист":

    защото ги знаеш.

    23:51 28.02.2026

  • 256 да питам

    3 0 Отговор

    До коментар #202 от "таксиджия 🚖":

    верно ли Пуся е работил като шофьорче на такси ?

    23:51 28.02.2026

  • 257 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 258 Пич

    0 2 Отговор

    До коментар #217 от "не точно":

    Първо, негативната оценка не е от мен, дадох ти позитивна, защото мислиш! Второ, ще се съглася с твоето определение за дълбоката държава, защото не е важно как ги наричат, а какво правят. А трето - важно е как ще завърши конфликта, защото това не е война! Мислех че е рано да го кажа, но ще го кажа - засега съм сигурен на около,70% че САЩ ще загубят. Защото разбирам от стратегия. Цялата седмица ви пропагандират какви страховити сили са струпали САЩ около Иран, но силите са крайно недостатъчни за постигане на целите!!! Защо?! Защото имат ресурси да погърмят още няколко дни, и ще им свършат боеприпасите! А Майдана на който разчитаха трябваше да се случи веднага. Но няма Майдан в Иран! Няма и да има! И накрая, сещаш ли се колко ли комфортно ще се изтеглят САЩ, когато им свършат боеприпасите ?! Ще зависят изцяло от милостта на Иран! Европа също ще зависи от това, докога Иран ще блокира притока. Накрая - очаквам преговори отново!

    Коментиран от #267

    23:53 28.02.2026

  • 259 СВО по АМЕРИКАНСКИ

    2 1 Отговор
    Патент на....Тръмп.

    23:54 28.02.2026

  • 260 А ИИ пише,

    0 4 Отговор

    До коментар #253 от "САЩ И ИЗРАЕЛ":

    че Световната термоядрена война е с вероятност 90%.

    Радвай се, че ще изгориш заедно с децата си в световната термоядрена война!

    Вярваш ли, че накой ще оцелее в Израел!?

    23:55 28.02.2026

  • 261 В централната част на Тел Авив

    3 0 Отговор
    е достигнала ЕДНА, повтарям - ЕДНА иранска ракета.

    Всички останали са интерсептнати от Железния Купол
    Има ранен ЕДИН човек.

    Коментиран от #266

    23:55 28.02.2026

  • 262 Как беше

    3 0 Отговор

    До коментар #252 от "Миро":

    Рече Мадуро, като го намадуриха.

    23:55 28.02.2026

  • 263 Гори ли корабчето!?

    2 2 Отговор
    В хода на петата вълна операция «Правдиво обещание — 4» военният кораб MSP, отговарящ за транспортирането на боеприпаси за американските кораби в порт Джебел-Али, беше атакувано с четири беспилотника и напълно изведено от строя в резултат на мащабните повреди и последвалите мощни експлозии. Регистрирани са много мъртви и ранени американски моряци!

    23:56 28.02.2026

  • 264 ПРАВ СИ...!

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Българин":

    Ще стане,като в Сирия!
    Уж Башар Асад бе лошият,пък дойде една американска марионетка-главорез джихадист,която за пред света,смени чаршафа и чалмата,със костюм и вратовръзка...

    23:58 28.02.2026

  • 265 А бе някой чувал ли е

    4 1 Отговор
    Медведев тия дни?!😜

    Коментиран от #271

    23:58 28.02.2026

  • 266 Айде бе

    1 3 Отговор

    До коментар #261 от "В централната част на Тел Авив":

    На клиповете ясно се виждат поне 4 ракети как необезпокоявано се врязват в централната част на Тел авив.

    Коментиран от #268

    23:58 28.02.2026

  • 267 Ще поживеем

    3 0 Отговор

    До коментар #258 от "Пич":

    Ще видим.

    23:59 28.02.2026

  • 268 Кои клипове

    3 0 Отговор

    До коментар #266 от "Айде бе":

    Дай линк

    23:59 28.02.2026

  • 269 Сепултура

    3 0 Отговор
    Тия Иран в БРИКС ли са ?
    Ама недоносняка се ослушва като гърмян заек

    00:00 01.03.2026

  • 270 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 1 Отговор
    ГОРКИЯ АЯТОЛАХ .......................... ДАНО АЛЛАХ ДА МУ ПРОСТИ ЗА МАСОВИТЕ УБИЙСТВА .......................

    00:01 01.03.2026

  • 271 Бахур

    1 0 Отговор

    До коментар #265 от "А бе някой чувал ли е":

    Мъртво пиян е ,кой да го чуе

    00:01 01.03.2026

  • 272 Около Иран има разположени

    0 0 Отговор
    десетки хиляди американски войници, вкл. десантни части и морска пехота.
    Отделно ЦАХАЛ

    НИКОЙ НЕ ИЗКЛЮЧВА И СУХОПЪТНА АТАКА В ИРАН.

    00:03 01.03.2026

  • 273 И сега

    0 0 Отговор
    освободиха ли ги иранците?

    00:04 01.03.2026