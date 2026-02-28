Израел обяви, че върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей е убит

Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей беше убит при израелски и американски удари, съобщи висш израелски служител пред Ройтерс, цитиран от btv.bg.
Тялото на Али Хаменей е намерено, съобщи висш израелски служител пред Ройтерс.
Трима източници, запознати със събитияти, съобщиха, че иранският министър на отбраната Амир Насирзаде и командирът на Корпуса на гвардейците на ислямската революция Мохамед Пакпур са били убити при израелските атаки. Иранските медии съобщиха, че зетят и снахата на Хаменей също са били убити.
По-рано израелският премиер Бенямин Нетаняху призова иранците да „излязат масово на улицата“, за да свалят режима. В своя реч Нетаняху се обърна към иранския народ, казвайки, че ударите ще му помогнат „да се освободи от тиранията“.
Той казва, че имат „шанс веднъж на поколение“ да свалят иранския режим. „Излезте масово на улицата“ и „свършете работата“, казва той. „Крайно време е да се обедините“ и „да се обедините за историческа мисия“, допълни израелският премиер.
Има все повече признаци, че „този диктатор“ си е „изчезнал“, казва Нетаняху, визирайки Али Хаменей, пише BBC.
Държавни медии в Раниан цитираха ръководителя на отдела за връзки с обществеността в офиса на Върховния лидер, който каза: „Врагът прибягва до психическа война, всички трябва да са наясно“.
Иран нарече ударите непровокирани и незаконни и отговори с ракети, изстреляни по Израел и поне седем други държави, включително държавите от Персийския залив, в които се намират американски бази.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който направи най-големия външнополитически хазарт по време на президентството си, след като се застъпи за преизбиране като „президент на мира“, заяви, че ударите са насочени към прекратяване на десетилетната заплаха от Иран и гарантиране, че той не може да разработи ядрено оръжие.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 матю хари
Коментиран от #80, #171
22:31 28.02.2026
3 ЛОШО е
22:32 28.02.2026
4 Българин
Коментиран от #8, #31, #111, #141
22:32 28.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Един
22:33 28.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Българин
Коментиран от #160, #264
22:34 28.02.2026
10 безработен фрезистостругар
Няма кво да бие авиацията.
А бе къде е Мунча чорапа построи ли го тоз завод за снаряди на насРайнметал?
Коментиран от #154
22:34 28.02.2026
11 Гориил
Коментиран от #54, #163
22:34 28.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Кашмер
22:35 28.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ей тва вече е близко до
22:36 28.02.2026
16 Ционист
Коментиран от #56, #76
22:36 28.02.2026
17 Факти
Коментиран от #40, #225
22:36 28.02.2026
18 РИА Новости
22:36 28.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Иванов
Коментиран от #238
22:36 28.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Ма той умрял ма!
22:37 28.02.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Соваж бейби
Коментиран от #35
22:39 28.02.2026
31 Няма да има вече чалми
До коментар #4 от "Българин":Иран ще е свободен!
Коментиран от #49
22:39 28.02.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Пич
22:40 28.02.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Митака
22:41 28.02.2026
37 Русофил
До коментар #27 от "Бесен - Язовец":Ми ти кат изяде сто и пак пълниш гащите
22:41 28.02.2026
38 Напалм за орките
Коментиран от #228
22:41 28.02.2026
39 нео
22:41 28.02.2026
40 Ционист
До коментар #17 от "Факти":Много се размириса от Копейки .. Доказаха ,че Росия е нищо .
22:41 28.02.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Жълтото еврейче
Коментиран от #51
22:42 28.02.2026
43 Гориил
Коментиран от #72
22:43 28.02.2026
44 Коста
22:43 28.02.2026
45 Бесен - Язовец
22:43 28.02.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 анализатор
Коментиран от #121
22:43 28.02.2026
48 Така Така
22:43 28.02.2026
49 Соваж бейби
До коментар #31 от "Няма да има вече чалми":Дано пожалавам им го от сърце,тука даваха кадри хората как се радват и танцуват .Ама им трябва временно американско правителство да ги цивилизова в Сирия с онзи брадития направиха грешка техните мигранти не се връщат в държавата си още.
22:44 28.02.2026
50 Копейката
Време е за последния - кремълския п.л.ъ.х
Коментиран от #62
22:44 28.02.2026
51 Ми ми ми
До коментар #42 от "Жълтото еврейче":Хюмейни е мъртъв като Тутанкамон.
22:44 28.02.2026
52 майтапчия
Коментиран от #234
22:44 28.02.2026
53 Хаменей от женнета
22:45 28.02.2026
54 Ха-ха
До коментар #11 от "Гориил":Как по-точно се насочва, обясниха ли ви?
22:45 28.02.2026
55 Васил
22:45 28.02.2026
56 Тоалетна Хартия
До коментар #16 от "Ционист":Лично биби ги изгони и изтрепа!! израел без сащ няма да изкйра и 1 седмица!!!
Коментиран от #73, #114
22:45 28.02.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Израел и САЩ
22:46 28.02.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Разстрел, а след разстрела -
22:46 28.02.2026
61 визионер
22:46 28.02.2026
62 Курдо
До коментар #50 от "Копейката":Ще те надживее със сигурност, Сиси.
22:46 28.02.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Копейка
22:46 28.02.2026
65 БОТЕВ
22:46 28.02.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Ицо
22:47 28.02.2026
69 Гневен бургазлия
22:47 28.02.2026
70 Боруна Лом
22:47 28.02.2026
71 Ужас, другари!
Коментиран от #103
22:48 28.02.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Ционист
До коментар #56 от "Тоалетна Хартия":Така ли . Учи история ,1967,и 1973,и 1982 ,и тогава коментирай.
Коментиран от #90
22:48 28.02.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Жълтото юдохазарче
22:48 28.02.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Педерастийка
22:49 28.02.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Исторически парк
До коментар #2 от "матю хари":Русия обяви - Зеленски е мъртъв
22:50 28.02.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Бесен - Язовец
22:50 28.02.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 марсиянец
22:53 28.02.2026
87 "Радост в Техеран
Коментиран от #166
22:53 28.02.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Ционист
До коментар #76 от ",, СиончО"нима сравняваш":Учи история ,и психология на местното население,и тогава коментирай
Не се прави на знаещ.
Коментиран от #153
22:54 28.02.2026
90 Тоалетна Хартия
До коментар #73 от "Ционист":Авеее, я ходи и прочялети какакво и как е ставало.... Щото, ако ги няма сащ, всички араби веднага ще нйпаднат израел!! И кви примери даваш, от преди 45-60 год. Ааа, преди 80 години изобщо не съществуваше израел!!!
22:54 28.02.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Копейки,
Коментиран от #107
22:55 28.02.2026
94 СМЪРТ ЗА ИЗРАЕЛ !
22:56 28.02.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Гук
22:56 28.02.2026
97 333
22:56 28.02.2026
98 А натаняху кога ще ходи при свети петър?
22:57 28.02.2026
99 Факти
Коментиран от #104
22:57 28.02.2026
100 Родните тръмписти
Мадуро някак го преглътнаха! Скърцаха със зъби, преглъщаха на сухо!
Ама Хименей вече им идва в повече!
Кой сега ще помага на др.Путин?
Др. Радев и той ги предаде, дрънка някакви неопределени приказки за мир!
Вместо да защити братския ирански аятолах?!
Мъка!
22:59 28.02.2026
101 az СВО Победа 80
всички активи на американските компании в региона са законна военна цел.
Има се предвид най-вече в добива на петрол и газ в региона. Освен многомилиардните загуби, това най-вече ще е жесток репутационен удар по САЩ, който ще покаже, че американците не са способни да гарантират безопасността на собствените си активи, въпреки технологичното си предимство пред Техеран.
Коментиран от #108, #119
22:59 28.02.2026
102 ......
22:59 28.02.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Що бре?
До коментар #99 от "Факти":2 000 000 хохловани при Бандера, малко ли ти се струват? Вече може 2 500 000 да са станали.
22:59 28.02.2026
105 Хехе
Коментиран от #118
22:59 28.02.2026
106 П У ТТ КИ
22:59 28.02.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Тц,тц,тц
До коментар #101 от "az СВО Победа 80":🤣😂🤣😂
23:00 28.02.2026
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Омбре
До коментар #4 от "Българин":Ако това инфо е вярно, той аятолаха си беше на възраст,демек ционистите са постигнали нищо и половина. Зета и снахата-същата работа. Може би министъра и президента (ако са убити), могат да кажат нещо ,което за тях ще е успех. Но при 80-90 млн. иранци , пак ще се сложат нови хора за нула време.
Коментиран от #122, #222
23:01 28.02.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Факти
До коментар #56 от "Тоалетна Хартия":Израел има ядрено оръжие. И без САЩ може да приключи всички чалми за един ден.
Коментиран от #132
23:01 28.02.2026
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Минск-16
Както на времето така правеше Елцин.
23:02 28.02.2026
117 Бесен - Язовец
Коментиран от #125, #127
23:02 28.02.2026
118 Мехе
До коментар #105 от "Хехе":Помниш ли, като те пълнихме с бял ориз като гергьовско агне?
23:02 28.02.2026
119 Пхххах
До коментар #101 от "az СВО Победа 80":Залогът е краят на БРИКС.
23:02 28.02.2026
120 Евреина КАБЗОН
АБАС АРАГЧИ
КАЗА ЗА NBC :
ДОКОЛКОТО ЗНАМ
ХАМЕНЕЙ Е ЖИВ.
ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ТОВА ДОКОЛКОТО
ЗВУЧИ КАТО.
АЯТОЛАХА Е ЖИВ
АМА На ОНЯ СВЯТ.
ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
23:03 28.02.2026
121 Ха ха ха
До коментар #47 от "анализатор":На тебе пък какво ти пречат самолетите. Повтарям като папагал глупостите на копейкин.
23:03 28.02.2026
122 Факти
До коментар #111 от "Омбре":Да им убият върховния лидер още в първия ден е нищо работа викаш 😂 Копейките сте много забавни.
23:03 28.02.2026
123 az СВО Победа 80
23:03 28.02.2026
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 Кънчо
До коментар #117 от "Бесен - Язовец":Неговата веричка канибалска.
23:04 28.02.2026
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 Купувай вазелин
До коментар #110 от "Браво браво":Нищожество. Търси денонощна аптека спешно
23:05 28.02.2026
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 Много
Едва ли Джарет Кушнер ще бъде издигнат за върховен лидер или президент на Иран. Цялата тази операция е безсмислена.
23:06 28.02.2026
131 Русофил
23:07 28.02.2026
132 Който разбрал, разбрал
До коментар #114 от "Факти":Иран спокойно може да има ядрено оръжие, а Израел е нищо, две бомби и Содом и Гомор пак възкръсват, спасява ги само това, че режима в Иран са марионетки на същите, които дърпат конците в САЩ, Израел, Русия и ЕС, че дори и в Китай!
Коментиран от #144
23:07 28.02.2026
133 стоян георгиев
Коментиран от #143, #149
23:07 28.02.2026
134 А Червените Гейзери
До коментар #113 от "Хихи":Реват .
Нормално .
23:08 28.02.2026
135 az СВО Победа 80
В ефир NBC News коментира и показва пряко как "Железният купол" не се справя с иранските ракети...
Коментиран от #150, #218
23:08 28.02.2026
136 големи журналисти
23:08 28.02.2026
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 Този коментар е премахнат от модератор.
139 666
Коментиран от #146
23:09 28.02.2026
140 СВО по АМЕРИКАНСКИ
23:10 28.02.2026
141 Таман тъй,
До коментар #4 от "Българин":те първо на теб съобщиха, че да ни го преведеш от персийски.
23:10 28.02.2026
142 Ицо
Коментиран от #151, #248
23:10 28.02.2026
143 Този коментар е премахнат от модератор.
144 Хеми значи бензин
До коментар #132 от "Който разбрал, разбрал":Нищо не си разбрал хората имат сателитни снимки информатори знаят колконобогатява иран и дали и колко ябг може да създаде какви ракети имат с каква далечина и тн. Ти си сомпол от панелката ходел до кафето до училище а не на училище и дърдориш врелинекипели.
Коментиран от #169
23:10 28.02.2026
145 Последна информация
Изявление на Нетаняху: В телевизионно обръщение израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че има „все повече признаци“, че Хаменей „вече го няма“, подчертавайки успеха на военната операция.
Реакция от Иран: Официалните власти в Иран категорично отричат тези твърдения. Канцеларията на върховния лидер нарече информацията „психологическа война“. Външният министър Абас Арагчи заяви пред NBC News, че доколкото му е известно, Хаменей е жив и в безопасност.
Жертви сред обкръжението: Потвърдено е, че при ударите са загинали неговият зет и снаха, както и Али Шамхани, висш съветник на аятолаха.
Обстановка в Техеран: Според CBS News и BBC по улиците на иранската столица се наблюдават сцени на празненства от страна на граждани.
Коментиран от #165, #191
23:10 28.02.2026
146 Учат са от
До коментар #139 от "666":ПУТИН.....
23:10 28.02.2026
147 Тодор Живков
Коментиран от #170
23:10 28.02.2026
148 Този коментар е премахнат от модератор.
149 Наблюдател
До коментар #133 от "стоян георгиев":Тръмп го изнудиха с досиетата на Епщайн да им играе по гайдата. Политиката и прости туцията доста си приличат.
Коментиран от #184
23:11 28.02.2026
150 Любо
До коментар #135 от "az СВО Победа 80":Ще те правя женски гълъб.
23:11 28.02.2026
151 Курдо
До коментар #142 от "Ицо":Искаш да им духаш ли? Знам, че си пробит по наследство.
23:11 28.02.2026
152 Ъъъъ
Някой лъже, но да видим кой?
23:11 28.02.2026
153 А ти ако си чел
До коментар #89 от "Ционист":Въобще ,, историята ще разбереш че единственият който е победил Персия на ,, техен терен" е Македонският Славен юнак Александър македонски- тека че ,, Бегом към Скопие"
23:11 28.02.2026
154 Този коментар е премахнат от модератор.
155 БУНКЕРНИЯ КАШИК
Защо ли ?
Ако иска да засвидетелства своята
Подкрепа за Аятолаха
По добре да Сложи
ЧАЛМАТА И ДА ОБЛЕЧЕ ЕДИН ЧАРШАФ.
23:11 28.02.2026
156 az СВО Победа 80
Коментиран от #190
23:11 28.02.2026
157 Пич
Коментиран от #172, #175
23:12 28.02.2026
158 Този коментар е премахнат от модератор.
159 Единствено юдаистите
Юдаисткият празник на злорадството се нарича Пурим.
Когато юдео-сатанист причини зло - всички евреи се радват!
Военните удари на Израел и САЩ по територията на Иран са предварително планиран и непровокиран акт на въоръжена агресия срещу суверенна държава - членка на ООН, който нарушава основополагащите принципи и норми на международното право.
Празникът на злорадството на евреите и сатанистите по света - Пурим - тази година се пада на 2-ри и на 3-и март.
Евреите празнуват, че след като царят на Персия ги е спасил от вавилонско робство, те са го излъгали, чрез еврейската му жена Естер, да убие най-приближения му човек в държавната власт.
По този начин се били спасили и всяка година празнуват това убийство!
Коментиран от #182
23:12 28.02.2026
160 Голям компетент си, пък
До коментар #9 от "Българин":нито веднъж не позна във форумите. Не ставаш за врачка, ще умреш от глад. Преквалифицирай се овреме.
23:12 28.02.2026
161 Този коментар е премахнат от модератор.
162 Смешник
23:12 28.02.2026
163 И как тъй го реши ?
До коментар #11 от "Гориил":Това гениално умотворение
23:12 28.02.2026
164 Този коментар е премахнат от модератор.
165 Гук
До коментар #145 от "Последна информация":Радвам се.
23:13 28.02.2026
166 Дупничанин
До коментар #87 от ""Радост в Техеран":Е те така че бъде и тука кат гръмнат Боко престъпника.
23:13 28.02.2026
167 оказа се
Това може да сео каже крайно ефективна сратегия.
Защо да се биеш на бойното поле, ако можеш да смениш гавнокомандващия и лидера?
23:14 28.02.2026
168 Този коментар е премахнат от модератор.
169 Който разбрал, разбрал
До коментар #144 от "Хеми значи бензин":Мале, мале, интелект та дрънка, Иран е с марионетен режим отдавна, отивай по-добре да зареждаш бвнзин и нафтица, че зануляването продължава
23:14 28.02.2026
170 ЪХЪ
До коментар #147 от "Тодор Живков":Жив е колкото Майкъл Джексън.
23:15 28.02.2026
171 Путин
До коментар #2 от "матю хари":За мен беше чест!!!
23:15 28.02.2026
172 нарича се
До коментар #157 от "Пич":Дъблока държава не тъмна.
И ккви войскии ма знае Пентагона, не ние.
Ако не свали режима, пак ще покаже ефектвност и ще обяви, че е забавил ядрената програма с десетелитетие.
Так че анализът ти не е много адекватен. Опитай пак.
Коментиран от #199
23:16 28.02.2026
173 Омазана ватенка
До коментар #168 от "Копейка в шок":Така са се"разбрали" в Аляска
23:16 28.02.2026
174 Дарвин
23:17 28.02.2026
175 Мисъл, ама...
До коментар #157 от "Пич":Ти мислиш, че Тръмп не обслужва същите корпорации, които и демокрагите обслужват? Всичко е цирк
23:17 28.02.2026
176 Ъъъъ
23:18 28.02.2026
177 Този коментар е премахнат от модератор.
178 Израел
23:18 28.02.2026
179 Този коментар е премахнат от модератор.
180 Гладна кокошка просо сънува!
23:19 28.02.2026
181 Този коментар е премахнат от модератор.
182 Ционист
До коментар #159 от "Единствено юдаистите":Пурим е хубав празник,но сега наближа Песах. А,на Пурим ще играя на твоя гроб .Уру Ахим
Коментиран от #201
23:20 28.02.2026
183 Не на войната
До коментар #168 от "Копейка в шок":Ако чалмата и мадуро бяха по- умни и слушали радев вместо да са войнолюбци, сега щяха да играят белот в мацква.
23:20 28.02.2026
184 стоян георгиев
До коментар #149 от "Наблюдател":Да бе на вас все ви пречи кривата ракета.що не изнудиха байдън а тръмп миротвореца?просто русофила винаги залага ма куция кон.сега пак на него заложихте.след като путин нападна украйна реално Русия изостави съюзниците си.първо.замина башар асад после мадуро сега и хаменей.ще.познаеш.ли кой ще е последния в групата?
23:21 28.02.2026
185 Главен редактор
До коментар #181 от "Тоалетна Хартия":А добрутро.
23:21 28.02.2026
186 Този коментар е премахнат от модератор.
187 Наследниците на Хаменей:
Али Хаменей има шест деца – четирима синове и две дъщери. Те водят сравнително затворен живот, но някои от тях заемат влиятелни позиции:
Моджтаба Хаменей (Mojtaba Khamenei): Вторият му син, считан за най-влиятелния сред децата му. Силно свързан с Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) и често споменаван като потенциален наследник на поста Върховен лидер.
Мустафа Хаменей (Mostafa Khamenei): Най-големият син, духовник, който до голяма степен стои далеч от публичната политическа сцена.
Масуд и Мейсам Хаменей: Другите двама синове, които също са духовници и са ангажирани в семейни и бизнес структури.
Бушра и Хода Хаменей: Дъщерите му, за които има много малко публична информация.
2. Политически наследници (Приемственост на властта)
След съобщенията за неговата смърт на 28 февруари 2026 г., основните спрягани имена за негов политически наследник са:
Моджтаба Хаменей: Въпреки че Конституцията на Иран не предвижда наследствена власт, влиянието му в йерархията го прави силен кандидат.
Али Лариджани: Бивш председател на парламента, който според някои доклади е бил натоварен с централни управленски функции в извънреден план за приемственост.
Алиреза Арафи: Висш духовник, ползващ се с голямо доверие в религиозните кръгове.
Конституционно решение за следващия лидер трябва да бъде взето от Съвета на експертите. Към момента ситуацията в Иран е динамична.
Коментиран от #194, #197
23:21 28.02.2026
188 Миризлив самолетоносач
23:22 28.02.2026
189 Чочо
Коментиран от #204
23:22 28.02.2026
190 Българин
До коментар #156 от "az СВО Победа 80":Значи, че до утре колкото има оцелели ирански висши военни ще бъдат избити.
23:22 28.02.2026
191 В интернет има сведения,
До коментар #145 от "Последна информация":че педофилът юдео-сатанист и ционист Епщайн - агент на Мосад, - (който държи кучето Доналд на къса верига) е жив и здрав и се разхожда в Израел.
Коментиран от #195
23:22 28.02.2026
192 az СВО Победа 80
Израел запопна да пропуска сериозни удари, предния път издържа по-малко от седмица на иранските удари, да видим този път колко ще издържи...
Коментиран от #223
23:23 28.02.2026
193 Този коментар е премахнат от модератор.
194 Все едно
До коментар #187 от "Наследниците на Хаменей:":Говориш за децата на сатрапите Саддам и Кадафи. Е знаем как свършиха. И тия ги чака същото.
23:24 28.02.2026
195 Ха ха
До коментар #191 от "В интернет има сведения,":Не бе видях го на Витоша с две мадами ха ха
Коментиран от #214
23:24 28.02.2026
196 мир да има
Шах с шаха или офицерска партия?
23:25 28.02.2026
197 Лоша капма
До коментар #187 от "Наследниците на Хаменей:":Чака ги това което и сина на Кадафи и други диктатори. Общо взето децата и внуците на диктаторите не свършват добре, дари и у нас.
23:25 28.02.2026
198 Този коментар е премахнат от модератор.
199 Пич
До коментар #172 от "нарича се":Благодаря! Това е само един възможен вектор, който излиза от точката на мислене! Естествено, има още юнъ. Тъмните кръгове се наричат по много начини, на само дълбока държава. Ти говориш за Демократите, но аз не бих се учудл от Тръмп да се отрекат и някои от "неговите си"!
Коментиран от #217
23:26 28.02.2026
200 Ташаков
23:26 28.02.2026
201 Този коментар е премахнат от модератор.
202 таксиджия 🚖
Коментиран от #256
23:27 28.02.2026
203 Този коментар е премахнат от модератор.
204 да си ги ядат
До коментар #189 от "Чочо":Преди 2 години пробутваха кило череши за 25-25 лева.
Бърже купувай, че е свръшат, разправяше зарзаватчийката. Писле паднаха на 10, после наа 7 и нкрая на 5.
И на 5 не й купвах прехвалените череши.
Та и без мърляви марули ще мина. Вари за кво са ми.
23:28 28.02.2026
205 Миризлив самолетоносач
23:28 28.02.2026
206 авраам
23:30 28.02.2026
207 Този коментар е премахнат от модератор.
208 КОЙ РАЗПОРЕДИ ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ
23:31 28.02.2026
209 Този коментар е премахнат от модератор.
210 Тимур
23:32 28.02.2026
211 Който може го може
А путя от четири д....години се опитва да стигне до Киев! Имя такава безаналогова армия.
23:32 28.02.2026
212 Българин
Коментиран от #216
23:34 28.02.2026
213 Бе тия
23:34 28.02.2026
214 Бъркаш Петрохан
До коментар #195 от "Ха ха":с Витоша. Вие, от Партията на Педо филите ДБилите, с какво се друсате?
23:34 28.02.2026
215 стоян георгиев
Коментиран от #231
23:35 28.02.2026
216 Този коментар е премахнат от модератор.
217 не точно
До коментар #199 от "Пич":Дълбоката държава са старите връзкари, които са над принципите на демокрацията и за които социалният асансьор не работи. ти не можеш да отидеш там, те не могат да паднат надолу.
Стукрурата неподвластна на промени по демократичен път.
Тъмна държава не е познат термин. Има правителство в сянка. Има сив сектор. Има сенчет бзнес и черен пазар.... Но има и добра новина, ако си обмислиш термина може да го въвведеш в науката.
Коментиран от #258
23:35 28.02.2026
218 Ционист
До коментар #135 от "az СВО Победа 80":Така си мислиш ,ако имаш такъв процес
23:35 28.02.2026
219 потребител
23:35 28.02.2026
220 Този коментар е премахнат от модератор.
221 Този коментар е премахнат от модератор.
222 Иранците
До коментар #111 от "Омбре":се радвали и танцували по улиците в момента. Празнуват, че края на аятоласите е факт. Така че забрави за подобно управление. Най-вероятно ще се върнат към светска държава, в приятелски отношения със САЩ и Израел, както е било преди 50 години. И така е редно да бъде, най-важното нещо за един народ е свободата.
23:36 28.02.2026
223 Ционист
До коментар #192 от "az СВО Победа 80":Още лъжи ,не ти ли омръзна,спри се
23:37 28.02.2026
224 Повтарям за който не е разбрал.
23:37 28.02.2026
225 Путин
До коментар #17 от "Факти":Сорос не дава, каза да сме "многоходови"
23:37 28.02.2026
226 Този коментар е премахнат от модератор.
227 Този коментар е премахнат от модератор.
228 Путин
До коментар #38 от "Напалм за орките":Ние се договорихме с Тръмп в Аляска да вземе Аятолаха, а ние да вземем един .... ч еп.
23:39 28.02.2026
229 Това
До коментар #220 от "Когато":Което си написа стократно да ти изпрати Бог. Амин. Я мъки да се влачиш. Амин . Теб Бог няма да те бави. Амин
23:39 28.02.2026
230 Този коментар е премахнат от модератор.
231 Това са безспорни
До коментар #215 от "стоян георгиев":Факти.
23:40 28.02.2026
232 Наблюдател
Коментиран от #237, #240, #242, #243
23:40 28.02.2026
233 анализатор
23:40 28.02.2026
234 Путин
До коментар #52 от "майтапчия":БРИКС си беше майтап от началото мъртво родено
23:41 28.02.2026
235 Вангелис
23:41 28.02.2026
236 Този коментар е премахнат от модератор.
237 хаха 🤣
До коментар #232 от "Наблюдател":тавариш, да не слушаш севернокорейското радио 🤣 🤣 🤣
23:42 28.02.2026
238 Азз
До коментар #20 от "Иванов":То сега започвa робството
23:42 28.02.2026
239 Ти да видиш
Коментиран от #244, #245, #247
23:42 28.02.2026
240 Верваме, верваме.
До коментар #232 от "Наблюдател":Само на ТАСС верваме!
23:43 28.02.2026
241 Този коментар е премахнат от модератор.
242 Тимур
До коментар #232 от "Наблюдател":Опитай и друг виц
23:43 28.02.2026
243 Къде кристален купол бе, образ?
До коментар #232 от "Наблюдател":Ти да не си петричката врачка?
23:44 28.02.2026
244 А бе видях
До коментар #239 от "Ти да видиш":Чалмата е на среща с 40 девици ха ха
23:44 28.02.2026
245 хаха🤣
До коментар #239 от "Ти да видиш":тавариш, да не гледаш корабни макети по кремълската тв 🤣 🤣 🤣
23:45 28.02.2026
246 Този коментар е премахнат от модератор.
247 Тимур
До коментар #239 от "Ти да видиш":Смени,дай друг виц
23:46 28.02.2026
248 Днес беше един
До коментар #142 от "Ицо":много лош ден за копеите. Лошата новина е, че няма да е само днес, а поредицата продължава )))
23:48 28.02.2026
249 Любо
Затова ликуват иранците!
Коментиран от #254
23:48 28.02.2026
250 Дядо Шишарко
23:48 28.02.2026
251 Ще вземеш
До коментар #230 от "Ционист":децата си стеб в ада. За да седет в скута на вашия свръх-ционист, педофил и сатанист Епщайн!
23:50 28.02.2026
252 Миро
Иран ще ви разкаже играта.
Коментиран от #262
23:50 28.02.2026
253 САЩ И ИЗРАЕЛ
Цяла флотилия изтребители чакат да нахлуят в Иран.
Поне 6 разрушителя с ракети има във водите около Иран .
И за капак идват Б 2 Спирит и Б 52.
Коментиран от #260
23:50 28.02.2026
254 "Радост в Техеран
До коментар #249 от "Любо":след новината, че Хаменей е убит. В квартали на иранската столица Техеран се чуват аплодисменти, а жители са излезли на прозорците, за да ръкопляскат и да пускат празнична музика след съобщения за смъртта на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей, предаде АФП. Според свидетели и аудиозаписи празненствата са започнали малко след 23:00 ч. местно време."
23:51 28.02.2026
255 За твоите си пишеш,
До коментар #241 от "Ционист":защото ги знаеш.
23:51 28.02.2026
256 да питам
До коментар #202 от "таксиджия 🚖":верно ли Пуся е работил като шофьорче на такси ?
23:51 28.02.2026
257 Този коментар е премахнат от модератор.
258 Пич
До коментар #217 от "не точно":Първо, негативната оценка не е от мен, дадох ти позитивна, защото мислиш! Второ, ще се съглася с твоето определение за дълбоката държава, защото не е важно как ги наричат, а какво правят. А трето - важно е как ще завърши конфликта, защото това не е война! Мислех че е рано да го кажа, но ще го кажа - засега съм сигурен на около,70% че САЩ ще загубят. Защото разбирам от стратегия. Цялата седмица ви пропагандират какви страховити сили са струпали САЩ около Иран, но силите са крайно недостатъчни за постигане на целите!!! Защо?! Защото имат ресурси да погърмят още няколко дни, и ще им свършат боеприпасите! А Майдана на който разчитаха трябваше да се случи веднага. Но няма Майдан в Иран! Няма и да има! И накрая, сещаш ли се колко ли комфортно ще се изтеглят САЩ, когато им свършат боеприпасите ?! Ще зависят изцяло от милостта на Иран! Европа също ще зависи от това, докога Иран ще блокира притока. Накрая - очаквам преговори отново!
Коментиран от #267
23:53 28.02.2026
259 СВО по АМЕРИКАНСКИ
23:54 28.02.2026
260 А ИИ пише,
До коментар #253 от "САЩ И ИЗРАЕЛ":че Световната термоядрена война е с вероятност 90%.
Радвай се, че ще изгориш заедно с децата си в световната термоядрена война!
Вярваш ли, че накой ще оцелее в Израел!?
23:55 28.02.2026
261 В централната част на Тел Авив
Всички останали са интерсептнати от Железния Купол
Има ранен ЕДИН човек.
Коментиран от #266
23:55 28.02.2026
262 Как беше
До коментар #252 от "Миро":Рече Мадуро, като го намадуриха.
23:55 28.02.2026
263 Гори ли корабчето!?
23:56 28.02.2026
264 ПРАВ СИ...!
До коментар #9 от "Българин":Ще стане,като в Сирия!
Уж Башар Асад бе лошият,пък дойде една американска марионетка-главорез джихадист,която за пред света,смени чаршафа и чалмата,със костюм и вратовръзка...
23:58 28.02.2026
265 А бе някой чувал ли е
Коментиран от #271
23:58 28.02.2026
266 Айде бе
До коментар #261 от "В централната част на Тел Авив":На клиповете ясно се виждат поне 4 ракети как необезпокоявано се врязват в централната част на Тел авив.
Коментиран от #268
23:58 28.02.2026
267 Ще поживеем
До коментар #258 от "Пич":Ще видим.
23:59 28.02.2026
268 Кои клипове
До коментар #266 от "Айде бе":Дай линк
23:59 28.02.2026
269 Сепултура
Ама недоносняка се ослушва като гърмян заек
00:00 01.03.2026
270 ЕДГАР КЕЙСИ
00:01 01.03.2026
271 Бахур
До коментар #265 от "А бе някой чувал ли е":Мъртво пиян е ,кой да го чуе
00:01 01.03.2026
272 Около Иран има разположени
Отделно ЦАХАЛ
НИКОЙ НЕ ИЗКЛЮЧВА И СУХОПЪТНА АТАКА В ИРАН.
00:03 01.03.2026
273 И сега
00:04 01.03.2026