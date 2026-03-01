Новини
The New York Times: Подходът на Тръмп към Иран е безразсъден - той наруши всички правила, а целите му остават неясни

1 Март, 2026 06:21, обновена 1 Март, 2026 06:30

Американският президент не успя да осигури международната и вътрешната подкрепа, пише изданието

The New York Times: Подходът на Тръмп към Иран е безразсъден - той наруши всички правила, а целите му остават неясни - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Подходът на президента на САЩ Доналд Тръмп към Иран е безразсъден. Шефът на Белия дом не успя да обясни ясно целите на военната операция на обществеността, нито да осигури вътрешна и международна подкрепа, пише The New York Times.

„Подходът на Тръмп към Иран е безразсъден, целите му са неясни. Той не успя да осигури международната и вътрешната подкрепа, необходима за подобряване на шансовете за успешен изход. Той пренебрегна както вътрешното, така и международното право, за да води война“, се казва в статията.

Изданието припомня, че по време на президентската кампания през 2024 г. настоящият премиер на САЩ обеща на избирателите да прекрати войните, а не да ги започне. „Вместо това той прекара последната година в нареждане на удари срещу седем държави. Апетитът му за военни инвазии идва с яденето“, пише медията.

Както посочва вестникът, неспособността на Белия дом да формулира стратегия за подобна атака е създала „шокиращо ниво на несигурност“ и въпреки че ударите доведоха до смъртта на върховния лидер на Ислямската република, аятолах Али Хаменей, „какво ще последва, остава неясно“.

В статията се отбелязва, че президентът на САЩ „не е предложил никакво обяснение“ защо смяната на властта в Иран би била по-добра от случилото се в Ирак и Афганистан в началото на 21-ви век. „Тези войни свалиха правителства, но американската общественост, разбираемо, беше раздразнена от военни операции с несигурни срокове и неясни национални интереси“, подчертава статията. „Съжаляваме, че Тръмп не третира войната като сериозния проблем, какъвто е“, заключава редакционната колегия на вестника.

На 28 февруари Израел и Съединените щати започнаха мащабна военна операция срещу Иран. Големи ирански градове, включително Техеран, бяха ударени. Белият дом оправда атаката, позовавайки се на ракетни и ядрени заплахи от Иран. Корпусът на гвардейците на ислямската революция обяви ответна операция. Съобщено е за изстрелване на ракети и дронове от Иран, а сирени за въздушна тревога са прозвучали в целия Израел. Според информационната агенция Mehr, американски военни бази в Бахрейн, Йордания, Катар, Кувейт, ОАЕ и Саудитска Арабия също са били ударени. Иранската държавна телевизия съобщи, че върховният лидер е бил убит при нападение срещу резиденцията му, а страната обяви 40 дни траур.


САЩ
Оценка 4.7 от 26 гласа.
Оценка 4.7 от 26 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Таймс

    16 9 Отговор
    американската Правда!

    06:31 01.03.2026

  • 2 Целият

    49 7 Отговор
    свят е с Иран!
    Голяма грешка на Тръмп.

    Коментиран от #8, #10, #19, #34

    06:32 01.03.2026

  • 3 хехе

    35 2 Отговор
    що бе целта на рижия е Нобел за мир

    06:32 01.03.2026

  • 4 злорадствайте у бийци

    28 7 Отговор
    „Аз паднах. Друг ще ме смени и... толкоз. Какво тук значи някаква си личност?!“

    Друг ще дойде, но откачалника ще си отиде скоро!

    06:34 01.03.2026

  • 5 Охобохо

    29 3 Отговор
    Как да не му дадеш Нобелова нмаграда за мир?

    Коментиран от #21

    06:37 01.03.2026

  • 6 Няма нищо ново под слънцето

    5 30 Отговор
    Няма да ревеш, Ганев. Хвалехте Тръмп, който постъпи точно като господаря ти Путин.


    Тръмп почерпи челен опит от дружката си Путин.

    Коментиран от #12

    06:39 01.03.2026

  • 7 Скъсан шeкелджия от жълтия пaваж

    24 3 Отговор
    Ура! В oргазъм съм, че от утре литър нафта ще ни струва минимум 5 левро!

    06:40 01.03.2026

  • 8 Има

    1 5 Отговор

    До коментар #2 от "Целият":

    два свята!

    06:42 01.03.2026

  • 9 Ами..

    28 5 Отговор
    А защо си мислите, че самия Тръмп е наясно с целите си?!
    Та той е не само т.ъп, а и слуга на Хитлеряху

    Коментиран от #22

    06:43 01.03.2026

  • 10 Пък

    2 13 Отговор

    До коментар #2 от "Целият":

    на Путин не е....

    06:44 01.03.2026

  • 11 Боруна Лом

    17 5 Отговор
    ДОНЧО, ДОНЧОООО! МНОГО ЖАЛКО ЗА НЕВИННИТЕ ЖЕРТВИ!

    06:44 01.03.2026

  • 12 Ами..

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Няма нищо ново под слънцето":

    Ти да не искаш от твоя господар да черпи?!
    Естествено че ще черпи опит он най-добрите

    06:47 01.03.2026

  • 13 Смърфиета

    8 4 Отговор
    Мир на душата на шахид аятоллах Али Хаменеи.

    06:48 01.03.2026

  • 14 Вашето мнение

    18 3 Отговор
    Целта е ясна, трябва да спаси нетаняху от съд и затвор.

    06:49 01.03.2026

  • 15 Истината

    13 3 Отговор
    Да убиеш човек о да се радвал!! Какво по-евроатлантическо от това?!

    Коментиран от #27

    06:50 01.03.2026

  • 16 Смърфиета

    10 1 Отговор
    Призовавам форумците, които съчувстват на иранската кауза, да изразят съболезнованията, си в уважителна форма, и заедно с това, смърт на чфутите!

    06:50 01.03.2026

  • 17 Пич

    17 2 Отговор
    Както ви казах вчера, атаката срещу Тръмп започна! Убийството на Аятолаха не е никакъв успех! Току що гледах Лари Джонсън, който някога беше обявен за най добрият аналитик, който ЦРУ е имало! Според него САЩ и Израел ще загубят възможност за война до две седмици! Казва и че САЩ нямат възможност за ескалация на конфликта! Според него Иран може да бъде овладян само със сухопътна атака от поне половин милионна армия, с която никой не разполага! Относно разните Железни Куполи твърди, че за да работят е необходимо да пускат минимум две и повече ракети по една иеанска. Годишното производство е 700-800 ракети, и ако вчера Иран са пуснали 400 от най старите и непригодни модели с който разполагат, за десетина минути са унищожили годишен запас за отговор. Според него САЩ крият много жертви от своя страна, за които ще трябва да се даде отговор! Вероятно е при ескалация от Иран да бъдат унищожени всички икономически интереси на американците в региона - нефтени корпорации и още, и още, и още......

    Коментиран от #23, #26

    06:50 01.03.2026

  • 18 Тръмп, Путин и Си

    3 4 Отговор
    са се споразумели- Европа от Гибралтар до Каспийско море остава към НАТО и САЩ. Както и Близкия Изток и Персийския залив.

    Не случайно Тръмп снощи подччерта , че САЩ защитават своите съюзници.

    За това Путин и Си мълчат.

    Коментиран от #20, #25

    06:52 01.03.2026

  • 19 .....

    1 9 Отговор

    До коментар #2 от "Целият":

    Ние 500 години сме страдали от исляма.Точно исляма ли трябва да защитаваме ?!

    06:52 01.03.2026

  • 20 Прав си

    4 9 Отговор

    До коментар #18 от "Тръмп, Путин и Си":

    Остават Ким Чен Путин и наш Мунчо

    06:53 01.03.2026

  • 21 Бъдеще

    18 2 Отговор

    До коментар #5 от "Охобохо":

    След като не успя да я вземе, сега вероятно се надява да учередят Нобел за война... Нея поне със сигурност ще я получи!

    06:54 01.03.2026

  • 22 Мурка

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ами..":

    НА ЕПЩАИН ОМБРЕ

    06:54 01.03.2026

  • 23 А бе образ,

    2 10 Отговор

    До коментар #17 от "Пич":

    ти снощи не се ли кълнеше, че бай Хаменей бил жив здрав, а американците дали вече стотици жертви , а в Тел Авив било касапниц и т.н.?

    Голям си пич, хахаха!

    Коментиран от #31

    06:56 01.03.2026

  • 24 Коста

    17 2 Отговор
    Тчръмп вече със сигурност ще получи Нобелова награда за мир. Ако много се опъват на мирните преговори шведите знаят какво ги чака. Тчръмп направи Америка най-великият терорист на всички времена.

    Коментиран от #38

    07:00 01.03.2026

  • 25 Само питам

    1 3 Отговор

    До коментар #18 от "Тръмп, Путин и Си":

    И какво печелят Путин и Си?

    Коментиран от #29, #30

    07:01 01.03.2026

  • 27 И другите...

    4 2 Отговор

    До коментар #15 от "Истината":

    Кражбата е най-яркото ЕА умение...

    07:03 01.03.2026

  • 28 Българин

    1 6 Отговор
    Щом либерите риват, значи Тръмп е на прав път. А и цента на нефта се утрои, Русия е на супер печалба! Пари да тричат укрите, ще има в изобилие!

    07:05 01.03.2026

  • 30 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Само питам":

    Среден.

    07:10 01.03.2026

  • 31 Пич

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "А бе образ,":

    Естествено че не !!! Казах, че не вярвам докато не покажат доказателства! Но казах и че смъртта на Хаменей нищо няма да промени, защото той е подготвен за това! Относно жертвите на САЩ - гледай какво казва Лари Джонсън!

    Коментиран от #33

    07:13 01.03.2026

  • 32 Каквот

    1 0 Отговор
    повикало....

    07:14 01.03.2026

  • 33 Лама

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Пич":

    Иди вземи ДНК !

    Коментиран от #35

    07:15 01.03.2026

  • 34 ДА,АМА...НЕ...!

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Целият":

    А нашата външна баба,с кой е...?!
    Като тя представлява позицията на страната ни(за съжаление...)...!

    07:15 01.03.2026

  • 35 Пич

    6 0 Отговор

    До коментар #33 от "Лама":

    Не е необходимо!!! Казах ти че това убийство е без значение, и по никакъв начин няма да помогне на САЩ и Израел!!!

    07:21 01.03.2026

  • 36 Мимч

    3 2 Отговор
    Тия иранци знаеха,че ще бъдат нападнати и трябваше,ако искат наистина да си изведат и укрият аятолаха.Голям пропуск са направили,като са го явно изоставили да бъде убит.Те уж твърдяха,че бил изведен и в кризисен щаб.Всичко е само било помия.

    07:24 01.03.2026

  • 37 Ха ха ха

    2 0 Отговор
    Луд човек.

    07:38 01.03.2026

  • 38 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Коста":

    тя винаги си е била такава. Демократите съсипаха нормалния свят.

    07:43 01.03.2026

  • 39 Орбан и Фицо

    0 1 Отговор
    Къде са ?

    Нали твърдяха:

    Със Тръмп

    Ще се върне Световния Мир
    И Нормалноста.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Ще излязат ли да Реват

    Как не искали да има Войни?

    07:46 01.03.2026

  • 40 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Целите на тръмпа са много ясни и е обеснено ама трябва да се чете повечко, а именно целта е ПЕТРОЛ! Китай ползва стотици хиляди барела дневно и 25% от тия барели пристига точно от иран, от там на татъка се сещайте за останалото

    07:57 01.03.2026

  • 41 Мнение

    0 0 Отговор
    На него му викат мистър маркет. Сега петролът и златото и среброто би трябвало да скочат. Всичко е за пари.

    08:00 01.03.2026