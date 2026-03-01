The New York Times: Подходът на Тръмп към Иран е безразсъден - той наруши всички правила, а целите му остават неясни

Подходът на президента на САЩ Доналд Тръмп към Иран е безразсъден. Шефът на Белия дом не успя да обясни ясно целите на военната операция на обществеността, нито да осигури вътрешна и международна подкрепа, пише The New York Times.

„Подходът на Тръмп към Иран е безразсъден, целите му са неясни. Той не успя да осигури международната и вътрешната подкрепа, необходима за подобряване на шансовете за успешен изход. Той пренебрегна както вътрешното, така и международното право, за да води война“, се казва в статията.

Изданието припомня, че по време на президентската кампания през 2024 г. настоящият премиер на САЩ обеща на избирателите да прекрати войните, а не да ги започне. „Вместо това той прекара последната година в нареждане на удари срещу седем държави. Апетитът му за военни инвазии идва с яденето“, пише медията.

Както посочва вестникът, неспособността на Белия дом да формулира стратегия за подобна атака е създала „шокиращо ниво на несигурност“ и въпреки че ударите доведоха до смъртта на върховния лидер на Ислямската република, аятолах Али Хаменей, „какво ще последва, остава неясно“.

В статията се отбелязва, че президентът на САЩ „не е предложил никакво обяснение“ защо смяната на властта в Иран би била по-добра от случилото се в Ирак и Афганистан в началото на 21-ви век. „Тези войни свалиха правителства, но американската общественост, разбираемо, беше раздразнена от военни операции с несигурни срокове и неясни национални интереси“, подчертава статията. „Съжаляваме, че Тръмп не третира войната като сериозния проблем, какъвто е“, заключава редакционната колегия на вестника.

На 28 февруари Израел и Съединените щати започнаха мащабна военна операция срещу Иран. Големи ирански градове, включително Техеран, бяха ударени. Белият дом оправда атаката, позовавайки се на ракетни и ядрени заплахи от Иран. Корпусът на гвардейците на ислямската революция обяви ответна операция. Съобщено е за изстрелване на ракети и дронове от Иран, а сирени за въздушна тревога са прозвучали в целия Израел. Според информационната агенция Mehr, американски военни бази в Бахрейн, Йордания, Катар, Кувейт, ОАЕ и Саудитска Арабия също са били ударени. Иранската държавна телевизия съобщи, че върховният лидер е бил убит при нападение срещу резиденцията му, а страната обяви 40 дни траур.