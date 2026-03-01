Иран потвърди за смъртта на двама свои висши военачалници, хиляди оплакват Хаменей на Площада на Революцията

Секретарят на Съвета за отбрана на Иран адмирал Али Шамхани и командирът на Корпуса на стражите на ислямската революция (КСИР), генерал-лейтенант Мохамад Пакпур, са били убити при американско-израелска операция в Иран, съобщи иранската информационна агенция IRNA.
Агенцията съобщава, че те са били убити при атака в събота, 28 февруари.
По-рано, IDF съобщи за смъртта на няколко членове на иранското ръководство за сигурност, включително Шамхани и Пакпур, според Times of Israel.
Иранската информационна агенция Fars съобщи по-рано, че дъщерята, зетят, внукът и една от снахите на Хаменей са били убити при американско-израелската операция, позовавайки се на източници, близки до аятолаха.
„След като се свърза с информирани източници, близки до върховния лидер, новината за мъченическата смърт на снахата, зетя и внука на Революционния лидер, за съжаление беше потвърдена“, се казва в доклада на агенцията.
Хиляди хора се събраха днес на емблематичния площад "Енгелаб" ("Революция") в Техеран след обявяването на смъртта на върховния лидер Али Хаменей, предадоха Асошиейтед прес и Франс прес, цитирани от БТА.
Повечето от тях са облечени в черно, някои от тях със сълзи на очите. Събралите се развяваха ирански знамена и портрети на лидера, управлявал Иран от 1989 г., като скандираха "Смърт на Америка!" и "Смърт на Израел!"
Смъртта на 86-годишния Али Хаменей, убит при удари на САЩ и Израел срещу резиденцията му в Техеран, беше потвърдена от ирански медии часове по-късно.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Скъсан шeкелджия от жълтия пaваж
Коментиран от #9
06:51 01.03.2026
2 Пич
Коментиран от #5, #7
06:52 01.03.2026
3 Вашето мнение
06:53 01.03.2026
4 Повторение от снощи:
Децата на Али Хаменей (Биологични наследници)
Али Хаменей има шест деца – четирима синове и две дъщери. Те водят сравнително затворен живот, но някои от тях заемат влиятелни позиции:
Моджтаба Хаменей (Mojtaba Khamenei): Вторият му син, считан за най-влиятелния сред децата му. Силно свързан с Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) и често споменаван като потенциален наследник на поста Върховен лидер.
Мустафа Хаменей (Mostafa Khamenei): Най-големият син, духовник, който до голяма степен стои далеч от публичната политическа сцена.
Масуд и Мейсам Хаменей: Другите двама синове, които също са духовници и са ангажирани в семейни и бизнес структури.
Бушра и Хода Хаменей: Дъщерите му, за които има много малко публична информация.
2. Политически наследници (Приемственост на властта)
След съобщенията за неговата смърт на 28 февруари 2026 г., основните спрягани имена за негов политически наследник са:
Моджтаба Хаменей: Въпреки че Конституцията на Иран не предвижда наследствена власт, влиянието му в йерархията го прави силен кандидат.
Али Лариджани: Бивш председател на парламента, който според някои доклади е бил натоварен с централни управленски функции в извънреден план за приемственост.
Алиреза Арафи: Висш духовник, ползващ се с голямо доверие в религиозните кръгове.
Конституционно решение за следващия лидер трябва да бъде взето от Съвета на експертите. Към момента ситуацията в Иран е динамична.
06:58 01.03.2026
5 Вацев
До коментар #2 от "Пич":Иран не е Венецуела.Ха ха ха.
Коментиран от #11, #12
06:59 01.03.2026
6 Мо а мед
06:59 01.03.2026
7 Очаква се днес
До коментар #2 от "Пич":Гвардейците на революцията да изравнят силите, от утре а заочнат контраатака и в други ден да завладеят Риад, Дубай, Доха и Йерусалим!
Медведев ще помогне с две три ядерки!
07:01 01.03.2026
8 ОБОСРАНА КУПЕЙКА
ТОЛКОВА БЪРЗ И ЗДРАВ УДАР
ДАЖЕ И НИЕ
КУПЕЙКИТЕ НЕ СИ МИСЛЕХМЕ
ЧЕ Е ВЪЗМОЖЕН .
НА НАС НИ КАЗАХА
УНИЩОЖЕНИ СА ВСИЧКИ КОРАБИ
И ВОЕННИ БАЗИ
НА ТРЪМП В РЕГИОНА .И
ИЗРАЕЛ СЪЩО Е ПОСТАВЕН НА КОЛЕНЕ.
ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ.
И АЯТОЛАХА Е ЖИВ .
Коментиран от #14
07:02 01.03.2026
9 Българин
До коментар #1 от "Скъсан шeкелджия от жълтия пaваж":Точно за да осигури пари на Русия, Краснов започна поредната война!
07:03 01.03.2026
10 Справедлив
07:05 01.03.2026
11 Да Вчера
До коментар #5 от "Вацев":Цял Ден ни надуваха Главите
Продажните Рубло Идиоти
Как Иран била
Голяма Сила .
И ще смаже Тръмп и Нетаняху ...
САМОНАВИВАНЕТО
Е ТИПИЧНА ЧЕРТА
НА РОДНИЯ РУБЛО ИДИОТ
Коментиран от #13
07:06 01.03.2026
12 Пич
До коментар #5 от "Вацев":Точно! Според Лари Джонсън до две седмици Израел и САЩ ще останат без никакви възможности за отговор, и ще започнат да мислят как да се изнижат от ситуацията с възможно най малко имиджови щети! Този път Иран нямало да намали натиска, а при включване на СА във конфликта, като той нарече СА - терористи в костюми, Иран ще ескалират в масово унищожение на икономическите цели на САЩ в региона! Същото ще направят ако САЩ сглупят да посегнат дори и на една единствена петролна фирма на Иран! Казва, че целият нефтодобив на САЩ и Англия в персийския залив ще бъде изпепелен!
07:06 01.03.2026
13 Може
До коментар #11 от "Да Вчера":Би обикновените идиоти наистина не схващате, че няма никаква победа за САЩ и Израел?! Ама чети медии в САЩ какво казват бе, драги, пардон, драга...
07:09 01.03.2026
14 Вашето мнение
До коментар #8 от "ОБОСРАНА КУПЕЙКА":А проливът затворен? Нали америка и исраел победиха? СА, кувейт и оае вече ни искат американски бази на територията си?
Коментиран от #15
07:11 01.03.2026
15 Пак аз бе
До коментар #14 от "Вашето мнение":Затворили са пролива с джапанките о чалмата на Аятолаха.
07:33 01.03.2026
16 Има свалени стелят ф22
Има и пленени тръмпови пилоти как съжаляват
Коментиран от #17
07:43 01.03.2026
17 Ха ха
До коментар #16 от "Има свалени стелят ф22":🤣🤣🤣😂🤣😂🤣
07:48 01.03.2026