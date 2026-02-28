"Епичен гняв“! САЩ и Израел атакуваха Иран! Техеран отговори с мащабна ракетна атака (ВИДЕО)

Израел заяви, че е предприел превантивна атака срещу Иран, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.
Израел и Иран водиха 12-дневна война през юни. Сега новата атака идва след многократни предупреждения от страна на САЩ и Израел, че ще нанесат нов удар по Иран, ако Иран продължи с ядрената и балистичната си ракетна програма.
„Държавата Израел предприе превантивна атака срещу Иран, за да премахне заплахите за Държавата Израел“, заяви израелският министърът на отбраната Израел Кац, без да навлиза в детайли за естеството на заплахите.
В Техеран на различни места отекнаха експлозии. Според Асошиейтед прес една от експлозиите е била в близост до канцеларията на иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей.
Взривове се чуват и в други ирански градове, сред които Исфахан, Карадж, Ком, Керманшах, Илам, Табриз и Бушехр, предадоха Ройтерс, Асошиейтед прес, Франс прес и ирански медии, сред които Фарс.
В Техеран продължават взривовете, като на места са прекъснати телекомуникационните линии и интернет сигналът е отслабен.
Ройтерс съобщава за хора, които бягат в паника из града и за образували се опашки от коли по местните бензиностанции
Взривове отекнаха и в района на летището Мехрабад, което е едно от двете летища на иранската столица, като според ирански медии очевидно то е било взето на прицел.
Министерството на здравеопазването на Иран заяви, че болниците са в тревога и че броят на ранените при ударите ще бъде съобщен, когато стане ясен, предадоха Тансим и Ройтерс.
В Бушехр се намира ядрената централа на Иран, като засега не е ясно дали тя е засегната от ударите, отбелязва Ройтерс.
Техеран се подготвя за ответни действия, след като Израел предприе атака срещу Иран днес, като отговорът ще бъде съкрушителен, заяви ирански представител, цитиран от Ройтерс.
Друг ирански представител пък каза пред Ройтерс, че иранският аятолах Али Хаменей не е в Техеран и че е бил прехвърлен на сигурно място.
Иранският президент Масуд Пезешкиан е в безопасност, съобщиха преди минути ирански медии и Франс прес.
„Президентът Масуд Пезешкиан е в безопасност и няма никакви проблеми“, обяви пишат иранските агенции ИРНА, Мехр и Исна.
Експлозии отекнаха в Северен Израел, малко след като беше съобщено, че от Иран е засечено изстрелване на ракети по посока на еврейската държава, предаде Асошиейтед прес.
Иранските паравоенни сили Корпус на гвардейците на Ислямската революция заявиха, че са изстреляли първа вълна от дронове и ракети срещу Израел, предаде Асошиейтед прес.
Взривовете в Северен Израел се чуха веднага, след като израелската армия обяви, че ще използва своите противовъздушни системи, за да свали иранските ракети.
Ракетите бяха изстреляни от Иран в отговор на ударите, които Израел и САЩ започнаха да нанасят по Иран по-рано днес.
Няколко експлозии се чуха днес и в Йерусалим, съобщават журналисти на Франс прес.
САЩ и Израел започнаха днес военна операция срещу Иран. Двете страни казаха, че действат така, за да предотвратят заплахи от страна на режима на Иран.
Иран и Израел затвориха въздушното си пространство, а полетите в региона са временно спрени.
След информациите за изстреляни ракети от Иран по Израел израелските власти призоваха хората да се насочат към бомбоубежища.
Американското посолство в Йерусалим призова всичките американски правителствени служители в Израел и техните семейства да се подслонят в бомбоубежище до следващо нареждане, предаде Ройтерс.
Израелската операция срещу Иран е била координирана със САЩ, заяви израелски представител от отбраната пред Ройтерс.
Операцията е била планирана в продължение на месеци, а датата на започването ѝ е била определена преди седмици, добави представителят.
Асошиейтед прес пък съобщи, като се позова на американски официален представител, че САЩ участват също в превантивната израелска атака срещу Иран, но засега не са ясни мащабите на това участие.
Засега според Асошиейтед прес един от ударите е бил близо до офиса на иранския аятолах Али Хаменей. Не е ясно дали той е бил в офиса си по това време.
Същевременно в Израел отекнаха сирени. Израелски военни казаха, че така наречената "проактивна тревога цели да подготви хората за евентуални ракети, които биха могли да бъдат изстреляни към Израел".
Властите на Израел обявиха, че училищата ще останат затворени днес. Хората са призовани да работят дистанционно. А събиранията на обществени места в Израел са забранени.
Израелското въздушно пространство беше затворено за граждански полети, съобщава световните агенции
Според американски официален източник, цитиран от Асошиейтед прес, САЩ участват в ударите, които Израел нанася по Иран. Подобно твърдение прави и иранската агенция Фарс.
Според агенциите Фарс и Франс прес естеството на взривовете в Техеран показва, че става дума за ракетни атаки. Ударите са по северните и източните части на Техеран.
Фарс съобщава, че иранското въздушно пространство също е затворено.
Новината за превантивната атака на Израел срещу Иран идва след като САЩ и Иран подновиха преговорите през февруари в опит да разрешат десетилетния спор относно иранската ядрена и балистична програма чрез дипломация и да предотвратят заплахата от военна конфронтация, която може да дестабилизира региона. Израел обаче настоява всяко споразумение между САЩ и Иран да включва демонтиране на цялата ядрена инфраструктура на Техеран, а не само спиране на процеса на обогатяване на уран, и оказва натиск върху Вашингтон да включи въпроса за ограничения върху иранската ракетна програма в преговорите. Иран заяви, че е готов да обсъди ограничения върху ядрената си програма в замяна на премахване на санкциите, наложени му досега, но изключи обвързването на въпроса с ракетите.
Техеран също така заяви, че ще се защитава срещу всяка атака. Той предупреди съседните държави, които приемат американски войски, че ще предприеме действия срещу американски бази, ако Вашингтон нанесе удар по Иран.
През юни САЩ се присъединиха към израелска военна кампания срещу ирански ядрени съоръжения – най-пряката американска военна намеса досега срещу Ислямската република. В отговор Техеран изстреля ракети към американската военновъздушна база в Катар, която е най-голямата подобна база в Близкия изток.
Западните сили предупреждават, че иранската програма за балистични ракети застрашава регионалната стабилност и би могла да послужи за носител на ядрени оръжия, ако бъде развита. Техеран отрича да се стреми към създаване на атомна бомба.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ний ша Ва упрайм
08:54 28.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Всичко е по план 👍
Коментиран от #420, #449, #477, #564
08:55 28.02.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 маке
08:55 28.02.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 хе хе
08:56 28.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Минувач
Съществува теория и, че САЩ са наредили на Израел да стрелят първи и предизвикат войната, за да излязат чисти самите САЩ. Но, доколкото го знаем Тръмп, той няма скрупули от нищо и би започнал войната той.
За мен, Израел умишлено предизвикаха началото, защото я искат тази война на всяка цена.
Коментиран от #33, #366, #411
08:57 28.02.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 я па тоя
До коментар #26 от "Минувач":Мислиш ли че Израел ще хвърли карфица по Иран без да го е съгласувал с Тръмп?
08:59 28.02.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Тези ненормалници
Отидете в София в района на женския пазар и ще разберете в какво се превръща нашата бивша велика Европа.
Коментиран от #454
09:00 28.02.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 РВД
Коментиран от #509
09:01 28.02.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 8 МИЛИОНА СУПЕР, МЕГА...
09:01 28.02.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Будител
...
..или просто така да си плюете без смисъл
09:04 28.02.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 миролюбци
09:05 28.02.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Чфути долни
09:07 28.02.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Истината
Коментиран от #72, #539
09:08 28.02.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Вова Епилирания
До коментар #69 от "Истината":Аз откога го повтарям това
Ама Никой не ми вярва .
09:10 28.02.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Глас от бункера
09:10 28.02.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Значи ще има още
09:11 28.02.2026
77 Егати наглите евреи,
Коментиран от #93
09:12 28.02.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Линда
Коментиран от #108, #268
09:13 28.02.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Хахахаха
До коментар #31 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Какво са търпяли рашите бе рублоидиот. Какво общо трябва да има, какво става в Украйна с раша? Ние да не нападаме Сърбия, като имат протести или те да нападат нас, за българските протести? Много са ви промили с руска пропаганда.
Коментиран от #110
09:14 28.02.2026
84 демократ
09:15 28.02.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Тоя, пък.
09:15 28.02.2026
87 Запознат
Превантивната атака е срещу преговорите че вървяха към споразумение - еврейчетата ще разпалят нова световна война.
09:15 28.02.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Олафф
09:15 28.02.2026
90 Дончо се учи от Путлер...
До коментар #75 от "Саша Грей":Действа арогантно и мащабно, а днес ще гледаме и как ще реагират кремълските пудели.
09:16 28.02.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 ШАЛОМОВИЧ
До коментар #77 от "Егати наглите евреи,":МЕНДЕЛ СОЛОВЬОВ
СА НАИСТИНА НАГЛИ ЕВРЕИ .
ИЗРАЕЛ БЪРЗО СЛЕДВА ТЕХНИЯ ПРИМЕР .
ПРЕВАНТИВНИЯ
09:16 28.02.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 До последния ционист
09:17 28.02.2026
96 Възраждане
Никога терористите Козеловъри няма да имате ядрено оръжие!
Коментиран от #569
09:17 28.02.2026
97 Ами..
До коментар #17 от "Бункерния КАШИК":А вие нали уж бяхте "по-добри"?@
09:17 28.02.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 тънки сметки на краварите
09:19 28.02.2026
101 Нон сенс и пропагандна гнус е това
09:19 28.02.2026
102 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #70 от "Хахахаха":Пак ли санитарите пият и са ви пуснали интернета? Бегай у лево бе талпа
09:19 28.02.2026
103 Ами..
До коментар #35 от "Механик":Скоро и в Израел ще се носи същата миризма, тъ.пако!
09:19 28.02.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Пич
09:20 28.02.2026
107 Дако
До коментар #92 от "Здрасти":Ти да не мислиш че си с нещо по добър от арабите ? Или че краварите правят разлика между тебе и някой афганистанец ?
09:20 28.02.2026
108 Антитрол
До коментар #79 от "Линда":"Дори народа на Иран е против строя"
Е те тоя строй господарите ти го насадиха - или за това получихте амнезия кой свали президента на Иран Мосадък и защо го направи. Май получихте амнезия къде криеха аятолах Хомейни и кой го финансира да прави "ислямистка революция". Май получихте амнезия кой финансира джихадистите от Ал Кайда да свалят Асад - защо така бе?
09:20 28.02.2026
109 Бойлер
До коментар #25 от "Йес":... и после потъва някой самолетоносач и САЩ фалира!
Къде виждаш повод за радост!?
09:21 28.02.2026
110 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #83 от "Хахахаха":А, вече забравихте ли срснята га " Гърмяха кондиционерите"?
09:21 28.02.2026
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Макробиолог
09:21 28.02.2026
114 Военен
Коментиран от #520
09:22 28.02.2026
115 ГОСТ
09:22 28.02.2026
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 колеги
09:22 28.02.2026
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 фончо
До коментар #25 от "Йес":Тя долу брадата на женка ти фръкна...
09:24 28.02.2026
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 Зевзек
До коментар #111 от "От Кремля":"Достатъчно ще има и за Руските Вдовици"
Е така е ама 6 милиона африкански "инджинери" малко им се видят на нашите джендита. Те се надяваха тях да изнасилват пък ония налитат на "арийките".
09:27 28.02.2026
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 улав
До коментар #91 от "голям смех":"Особено след като иранец взриви автобуса в Бургас". Ливанец главчо, казва се Мохамед Ел Хюсейни и двамата му помагачи също са ливанци! Пишем си опорките и си мечтаим за Зелена карта или място в някой кибуц. Те там с такава интелектуална недостатъчност не приемат!
09:27 28.02.2026
130 Израел и краварите са варвари и убиици
09:27 28.02.2026
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 Този коментар е премахнат от модератор.
133 Този коментар е премахнат от модератор.
134 Неуктрол,
До коментар #2 от "Българин":Не знам колко си българин, но хазарите са хилядолетен враг на България, още от преди да остане само тази тук територия.
09:29 28.02.2026
135 Този коментар е премахнат от модератор.
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 Този коментар е премахнат от модератор.
139 Този коментар е премахнат от модератор.
140 Факти
Коментиран от #187
09:31 28.02.2026
141 Този коментар е премахнат от модератор.
142 Този коментар е премахнат от модератор.
143 Този коментар е премахнат от модератор.
144 Този коментар е премахнат от модератор.
145 Давате ли си сметка хора
Коментиран от #290, #441
09:31 28.02.2026
146 Я пъ тоа
До коментар #136 от "Нищо подобно":Путин да защити Иран.....нали са уж приятелчета...
Коментиран от #167, #186, #468
09:31 28.02.2026
147 Този коментар е премахнат от модератор.
148 Тръмп загуби междинните
Коментиран от #154
09:32 28.02.2026
149 Този коментар е премахнат от модератор.
150 глупусти
09:32 28.02.2026
151 Този коментар е премахнат от модератор.
152 Този коментар е премахнат от модератор.
153 който сее ветрове
Мошетата пак разбъркаха кофата с лай.на
09:33 28.02.2026
154 какви волности бе
До коментар #148 от "Тръмп загуби междинните":Иран е ударен от САЩ и Израел едновременно.
09:33 28.02.2026
155 фъргайте атома....
09:34 28.02.2026
156 И САЩ и нацистки Израел
09:34 28.02.2026
157 Израел
09:35 28.02.2026
158 Този коментар е премахнат от модератор.
159 Този коментар е премахнат от модератор.
160 Този коментар е премахнат от модератор.
161 Този коментар е премахнат от модератор.
162 Този коментар е премахнат от модератор.
163 Този коментар е премахнат от модератор.
164 Пилотът Гошу
До коментар #147 от "За Украйна говориш":Украйна хич не беше мирна преди 2022, за разлика от Иран...
09:36 28.02.2026
165 Така е
До коментар #11 от "Някой":Докато съществува исраел, мир на Земята няма и не може да има - доказано е от историята. Единственото решение е да се премахне час по-скоро този тумор и метастазите му.
09:37 28.02.2026
166 Този коментар е премахнат от модератор.
167 Само гледай
До коментар #146 от "Я пъ тоа":Иран може и сам!
Както и предния път!
Коментиран от #554
09:38 28.02.2026
168 Всъщност
До коментар #105 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":благодарение на ,, чичкото с мустачките” я има държавата Израел.Сценарият, който тече в момента е от 1923 г.
09:38 28.02.2026
169 почва атома
09:38 28.02.2026
170 Този коментар е премахнат от модератор.
171 Банкстери
Коментиран от #236
09:39 28.02.2026
172 Този коментар е премахнат от модератор.
173 Този коментар е премахнат от модератор.
174 Този коментар е премахнат от модератор.
175 Този коментар е премахнат от модератор.
176 Ами
След няколко седмици Натаняху пак ще моли
Путин да каже на персите да спрат да ги бият.
09:40 28.02.2026
177 идват гъбите...
09:40 28.02.2026
178 Ционизма е нацизъм
09:41 28.02.2026
179 Този коментар е премахнат от модератор.
180 Доктора
До коментар #17 от "Бункерния КАШИК":Не е така, ама щом досега не си разбрал няма никакъв смисъл да ти се обяснява - безнадежден си.
09:42 28.02.2026
181 Този коментар е премахнат от модератор.
182 Този коментар е премахнат от модератор.
183 Този коментар е премахнат от модератор.
184 Този коментар е премахнат от модератор.
185 Този коментар е премахнат от модератор.
186 Учуден
До коментар #146 от "Я пъ тоа":"Путин да защити Иран.....нали са уж приятелчета..."
Ами вие защо не защитихте Гренландия - нали ужким сте приятелчета с краварите.
09:43 28.02.2026
187 Кой ти напълни тиквата
До коментар #140 от "Факти":с тия факти? Да позная ли?
Иранците са най-интелигентния и почтен народ в района.
09:43 28.02.2026
188 Този коментар е премахнат от модератор.
189 Точно за това
09:44 28.02.2026
190 Този коментар е премахнат от модератор.
191 Този коментар е премахнат от модератор.
192 Този коментар е премахнат от модератор.
193 Този коментар е премахнат от модератор.
194 Този коментар е премахнат от модератор.
195 Този коментар е премахнат от модератор.
196 Дас Хаген
09:44 28.02.2026
197 А50
09:45 28.02.2026
198 Този коментар е премахнат от модератор.
199 Този коментар е премахнат от модератор.
200 Този коментар е премахнат от модератор.
201 Зевзек
До коментар #188 от "Ми ми ми":Така е дават шекели и няма как да не одобрявате
09:45 28.02.2026
202 Този коментар е премахнат от модератор.
203 Нация от феекалии
09:46 28.02.2026
204 Евреите
Коментиран от #234
09:46 28.02.2026
205 Този коментар е премахнат от модератор.
206 Този коментар е премахнат от модератор.
207 Чики-Рики
09:47 28.02.2026
208 Този коментар е премахнат от модератор.
209 Този коментар е премахнат от модератор.
210 Навремето
09:48 28.02.2026
211 Този коментар е премахнат от модератор.
212 когато влязохме в нато
До коментар #161 от "И сега какво правим":нарязахме сс300 и няколко експериментални сс400...пазеха софия...и аец...
09:49 28.02.2026
213 Този коментар е премахнат от модератор.
214 Този коментар е премахнат от модератор.
215 Този коментар е премахнат от модератор.
216 Този коментар е премахнат от модератор.
217 Този коментар е премахнат от модератор.
218 Този коментар е премахнат от модератор.
219 ВЪН циони$тит€ (нато) ОТ БЪЛГАРИЯ!
АКО ЕДИН ДЕН ЗАПОЧНЕ ТРЕТА СВЕТОВНА ВОЙНА ,ТО НАЙ- ВЕРОЯТНО ЩЕ Е ЗАРАДИ циони$тит€ :
$ащ(нато),британия и рожбата им-из ра €л !
09:51 28.02.2026
220 Този коментар е премахнат от модератор.
221 Този коментар е премахнат от модератор.
222 Този коментар е премахнат от модератор.
223 Този коментар е премахнат от модератор.
224 Учуден
До коментар #213 от "Зевзек":Е един паметник може да загубим пък козячетата загубиха "силното и сплотено НАТО" - сделката е добра.
09:52 28.02.2026
225 Този коментар е премахнат от модератор.
226 Георги
До коментар #5 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Преписвачи са всичките "джендърлисти"😂
09:53 28.02.2026
227 Този коментар е премахнат от модератор.
228 Този коментар е премахнат от модератор.
229 Този коментар е премахнат от модератор.
230 Този коментар е премахнат от модератор.
231 Този коментар е премахнат от модератор.
232 Учуден
До коментар #222 от "А Верно ли":"Гренландия още е Датска"
Датска ама друг път - стана "на всички от НАТО"
09:54 28.02.2026
233 да питам
До коментар #223 от "А50":крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с руснаците напускащи Сирия ?
09:55 28.02.2026
234 Този коментар е премахнат от модератор.
235 Този коментар е премахнат от модератор.
236 Опасност
До коментар #171 от "Банкстери":Опасността при една бърза развръзка е някой да не реши да играе ва банк, че тогава ще стана страшно. И трите държави в този конфликт както и техните съюзници имат атомно оръжие.
Кой и с какъв акъл позволи американските цистерни да кацнат на гражданско летище в столицата на България
09:56 28.02.2026
237 Този коментар е премахнат от модератор.
238 Време е
09:56 28.02.2026
239 Госあ
09:56 28.02.2026
240 Да ги видим сега БСП-ОЛ и Възраждане
09:56 28.02.2026
241 не може да бъде
До коментар #1 от "Последния Софиянец":М-д-а -а Иран може да е много уязвим и слаб пред САЩ но една война с Иран ще подпали целия близък Изток -с непредсказуми последици!?А тази война може да доведе до много голяма война също с непредсказуеми последици ...и дано не се стигне до използване на атомно оръжие!?Аз не се считам за страхливец ...поне считам че не се плаша лесно ...но сега започва да ме хваща страх за бъдещето!?За нас има много важен въпрос -кой от нашите ръководители ще може да вземе адекватно решение и в състояние ли са да вземат такова след като досега винаги са се проваляли!?Ами това е положение -който не може да си научи урока с четене съветване и т.н го научава с кръвопускане!?
09:56 28.02.2026
242 КАБАЕВА
Подарък
6 .5 Милиарда Рубли
От КАБАЕВ БОТОКСА .
Пари за Руските Вдовици няма
Но за Кабаева и Дворецът Геленджик
Винаги намира Пуся .
09:56 28.02.2026
243 Учуден
До коментар #230 от "Омазана ватенка":За това ли вече руснаците предадоха 14 000 тела на украинци срещу 159 на руснаци.
Коментиран от #273, #276
09:56 28.02.2026
244 Вероятно
Коментиран от #248, #252
09:57 28.02.2026
245 Трион
09:57 28.02.2026
246 Този коментар е премахнат от модератор.
247 Този коментар е премахнат от модератор.
248 Този коментар е премахнат от модератор.
249 А50
09:58 28.02.2026
250 Мустачко
09:58 28.02.2026
251 Коментар
До коментар #220 от "Зевзек":242 .
Така ги прави Нещата КАБАЕВ
09:58 28.02.2026
252 Трион
До коментар #244 от "Вероятно":аятолаха заминава при асад и янукович, а бункерното при китаеца да прехвърля сибир
09:59 28.02.2026
253 Няколко руски
Коментиран от #269
09:59 28.02.2026
254 Дали
09:59 28.02.2026
255 Факти
09:59 28.02.2026
256 За сега
Коментиран от #262
09:59 28.02.2026
257 Зевзек
До коментар #246 от "Путин,СИ и КИМЧО":"Пак не разбраха кво са случва"
Какво се случва - господарите ти задръстиха кенефите.
09:59 28.02.2026
258 Този коментар е премахнат от модератор.
259 А50
До коментар #248 от "Учуден":той от 2022ра не си е показал ботоксовата зурла, а беше Кииф за два дня
Коментиран от #286
10:00 28.02.2026
260 Този коментар е премахнат от модератор.
261 Този коментар е премахнат от модератор.
262 скоро идват и
До коментар #256 от "За сега":Нортроп Груман Б2 Спирит.
10:01 28.02.2026
263 Путин в тих ужас
Коментиран от #503
10:01 28.02.2026
264 горките израелци
10:01 28.02.2026
265 Този коментар е премахнат от модератор.
266 Епстайн елате при батко
10:01 28.02.2026
267 Няма удари
10:01 28.02.2026
268 Будител
До коментар #79 от "Линда":Линда ! За да знаеш , започни от там , че Не Знам се пише , така а не , незнам...после може да започнеш и да знаеш ...
10:02 28.02.2026
269 🤔.....
До коментар #253 от "Няколко руски":И магаретата ли са на борда? 🤔
Коментиран от #336
10:02 28.02.2026
270 Този коментар е премахнат от модератор.
271 Радев миризливеца
10:03 28.02.2026
272 Риск
10:03 28.02.2026
273 БУНКЕРНИЯ КАШИК
До коментар #243 от "Учуден":Затова Ли почнахме
Вече и МОБИЛИЗАЦИЯ И
ПРИ СТУДЕНТИТЕ
ВЪВ МУСКАЛИЕТО.
Хахаха хахахахаха
18 Годишни Студенти
Щели да бъдат Новата АРМИЯ
НА БУНКЕРНИЯ.
А КЪДЕ ОСТАНА СТАРАТА АРМИЯ
УЧУДВАЩО?
Коментиран от #282
10:03 28.02.2026
274 За обогатен уран
10:03 28.02.2026
275 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Коментиран от #294
10:04 28.02.2026
276 не може да бъде
До коментар #243 от "Учуден":Малка поправка - целият обмен между двете страни на убити войници е следният -около 22500 украински тела срещу 359 руски!?...но иначе украинците имат само 55000 убити -...това според Зеленски!?
10:04 28.02.2026
277 Този коментар е премахнат от модератор.
278 Този коментар е премахнат от модератор.
279 Не работил
До коментар #270 от "да питам":преструвал се е!
10:04 28.02.2026
280 Докато Израел не изчезне от картата
Коментиран от #457
10:04 28.02.2026
281 Реалността
10:05 28.02.2026
282 Този коментар е премахнат от модератор.
283 Евреите са най големите терористи
Коментиран от #504
10:05 28.02.2026
284 Този коментар е премахнат от модератор.
285 Този коментар е премахнат от модератор.
286 Зевзек
До коментар #259 от "А50":"а беше Кииф за два дня"
А НАТО беше силно и сплотено
Коментиран от #292
10:07 28.02.2026
287 Хитлер....... казах !!!!!!
Коментиран от #304
10:07 28.02.2026
288 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
До коментар #277 от "когато влязохме в НАТО":Иначе отдавна да сме Задунайска република на....Путин.
10:07 28.02.2026
289 Госあ
До коментар #284 от "По точно":но най обичат да надуват блатната хурка и да чакат денгите
Коментиран от #514
10:07 28.02.2026
290 Надка
До коментар #145 от "Давате ли си сметка хора":от Външно: "Ние сме с израел и сащ, щото те са най-големите демокрации и ги подкрепяме напълно." Разбра ли сега къде са или още не си?
10:08 28.02.2026
291 ЕДГАР КЕЙСИ
10:08 28.02.2026
292 Натовско оръжие громи Русия
До коментар #286 от "Зевзек":Затова НАТО е силно и сплотено.
10:08 28.02.2026
293 За една чалма
10:08 28.02.2026
294 Госあ
До коментар #275 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Малко му остана да приключи блатата, ако не беше ленд лийза на янките
Коментиран от #311
10:08 28.02.2026
295 Ми то.....
10:09 28.02.2026
296 Този коментар е премахнат от модератор.
297 Румен
10:09 28.02.2026
298 Този коментар е премахнат от модератор.
299 анонимен
10:09 28.02.2026
300 Този коментар е премахнат от модератор.
301 Русофили
Коментиран от #325, #383
10:10 28.02.2026
302 Този коментар е премахнат от модератор.
303 ВВП
10:10 28.02.2026
304 Русна
До коментар #287 от "Хитлер....... казах !!!!!!":ците ли?
10:10 28.02.2026
305 Хи хи хи
10:11 28.02.2026
306 Този коментар е премахнат от модератор.
307 матю хари
10:12 28.02.2026
308 Мисиряк
10:12 28.02.2026
309 Този коментар е премахнат от модератор.
310 Този коментар е премахнат от модератор.
311 Историк
До коментар #294 от "Госあ":"ако не беше ленд лийза на янките"
Ако краварите не бяха въоръжили Хитлер и Полша нямаше да може да превземе - за Рокфелер център в Мюнхен да си чувал и че Хенри Форд е бил пръв приятел на Хитлер и за паради с пречупени кръстове в Ню Йорк през 1936 или за нациска партия в Англия.
Коментиран от #322, #445
10:13 28.02.2026
312 ВВП
До коментар #302 от "Ицо":то други копейки нема, на всичките са им разпрани калните ауспуси
10:13 28.02.2026
313 Глас от бункера
10:13 28.02.2026
314 2222
10:13 28.02.2026
315 Този коментар е премахнат от модератор.
316 Историк
10:14 28.02.2026
317 Този коментар е премахнат от модератор.
318 АБВ
Той провежда дългогодишни изследвания на архивите, в резултат на които е съставил най-пълния до момента списък на войните и военните интервенции на САЩ по света за периода 1890-2014 година. Неговият труд показва, че Съединените американски щати могат да бъдат вписани в книгата на рекордите на Гинес като най-агресивната страна въпреки всички твърдения в обратната посока – за мир, демократичност, опазване на човешките права и ценностите на съвременния свят.
Коментиран от #365
10:15 28.02.2026
319 Бой по кратуните на
10:15 28.02.2026
320 Този коментар е премахнат от модератор.
321 си пън
10:15 28.02.2026
322 Този коментар е премахнат от модератор.
323 Хаменей
10:15 28.02.2026
324 Герак Митко
10:16 28.02.2026
325 Копейка
До коментар #301 от "Русофили":Сложихме чалмите, отворихме корана и викаме за Иран, Русия и Палестина.
10:16 28.02.2026
326 УдоМача
10:16 28.02.2026
327 Цък
10:17 28.02.2026
328 БАНко
10:17 28.02.2026
329 матю хари
10:17 28.02.2026
330 Наш народ
10:18 28.02.2026
331 Този коментар е премахнат от модератор.
332 реалистъ
10:18 28.02.2026
333 Този коментар е премахнат от модератор.
334 Интересно
От Кремъл защо мълчат?Траят си да не ги подпукат и тях, а?
10:19 28.02.2026
335 гюров
10:19 28.02.2026
336 Руската кавалерия е най-добрата🐎
До коментар #269 от "🤔.....":Информацията,че руската армия използва коне и магарета, за да воюва в Украйна, неудържимо излезе на бял свят. От Кремъл успокояваха руското население, че именно с такъв превоз навремето са стигнали до Берлин - по време на Втората световна война. Но сега те не успяха да стигнат до Киев, каквато е целта на "специалната военна операция/ВИДЕО/".🐎🐎🐎🐎
Коментиран от #517
10:19 28.02.2026
337 Този коментар е премахнат от модератор.
338 Путин
10:20 28.02.2026
339 БАБА ВУНА
Коментиран от #341, #344
10:20 28.02.2026
340 Последния Софиянец
До коментар #333 от "АБВ":вацеф ли ти го каза това, то не е многа трудно да се провери кой го наритаха като кучи, подлога глуповата!
10:21 28.02.2026
341 Румбата
До коментар #339 от "БАБА ВУНА":е в синергия с Решетников
10:21 28.02.2026
342 Този коментар е премахнат от модератор.
343 Тото 1 и Тото 2
Така ли излиза , според ПРАВИЛНАТА политическа директива , която ни налагат нашите нови братя-ГОСПОДАРИ ?
10:21 28.02.2026
344 АБВ
До коментар #339 от "БАБА ВУНА":Чака пияната от пасьола.да се събуди да му даде методичките!
Коментиран от #349
10:22 28.02.2026
345 Тревога
10:22 28.02.2026
346 ГЛАС от бункера
До коментар #320 от "Герак Митко":взривиха ми завода за ОРЕШНИЦИ
10:22 28.02.2026
347 А50
10:23 28.02.2026
348 Да ги видим сега БСП-ОЛ и Възраждане
10:23 28.02.2026
349 А50
До коментар #344 от "АБВ":Дринканата до като стане за пладне войната ще е свършила, само втарая провежда тридневни операции за 5 години!
10:24 28.02.2026
350 Чий е
10:24 28.02.2026
351 Нека бъде изтрит нацистки Израел
10:24 28.02.2026
352 Феликс Дж
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Допускам да е вярно. и каква точно симетрия - по ма шко-хазарско правителство начело на най-най-най верния съюзник евро-атлантически.
10:24 28.02.2026
353 Този коментар е премахнат от модератор.
354 Интересно
10:24 28.02.2026
355 БАНко
10:24 28.02.2026
356 Моше
10:25 28.02.2026
357 Ционизма е нацизъм !
10:26 28.02.2026
358 Петрохан
10:26 28.02.2026
359 В Женева
10:28 28.02.2026
360 Само педофили и извратеняци,
Коментиран от #562
10:28 28.02.2026
361 Този коментар е премахнат от модератор.
362 Чистка на всички гниди от МОССАД !
10:29 28.02.2026
363 Факти
10:30 28.02.2026
364 БАНко
10:31 28.02.2026
365 отговор на 318
До коментар #318 от "АБВ":Другари зомбита САЩ и НАТО някога да е нападнал някоя държава с цел да завземе територия, премахване на цяло население или системно и целенасочено да е удрял жилищни сгради, училища, болници или граждански обекти...Казвам целенасочено както го прави Раша в Украйна. Та САЩ и НАТО може да имат и 50 хиляди бази по цял свят но е важно какво правят там, до като твоята мама Русия е военно престъпна страна.
Коментиран от #422
10:32 28.02.2026
366 Този коментар е премахнат от модератор.
367 Докато не гръмнат САЩ
Израел и САЩ са раковото образование на света!
Трябва да бъде изрязан по сщия начин по който съсипаха Газа и арабския свят!
10:33 28.02.2026
368 Когато злото е по силно
До коментар #361 от "Смехоран":Трябва ли да си на негова страна? Трябва ли и медийно да го подкрепяш? Морала ли ти го налага? Нима си ампутиран от достойнство пич ? Хммм
Коментиран от #394
10:33 28.02.2026
369 Този коментар е премахнат от модератор.
370 Аналитик
10:34 28.02.2026
371 Този коментар е премахнат от модератор.
372 Този коментар е премахнат от модератор.
373 Този коментар е премахнат от модератор.
374 Данко Харсъзина
Коментиран от #378
10:36 28.02.2026
375 Този коментар е премахнат от модератор.
376 Този коментар е премахнат от модератор.
377 Този коментар е премахнат от модератор.
378 Русофил
До коментар #374 от "Данко Харсъзина":Ти нали беше наш човек,копей,за Бащицата ура
10:39 28.02.2026
379 Тома
10:39 28.02.2026
380 истината
10:40 28.02.2026
381 Кую
10:40 28.02.2026
382 за успокоение
На кръстопът на балканите, а Ердо не би допуснал ирански крилати ракети през своето небе.
10:40 28.02.2026
383 Русофил
До коментар #301 от "Русофили":Да,сложихме чалмите . И,се дуупим,да не намерят Мошето и Сам,че не прощават .
10:40 28.02.2026
384 Aлфа Вълкът
10:42 28.02.2026
385 Този коментар е премахнат от модератор.
386 пфаха
Коментиран от #389
10:43 28.02.2026
387 гост
10:44 28.02.2026
388 Кретен
До коментар #385 от "Ти, кркткн":Това си ти!
Миришещ на алкохол, с гурели, мсърдящ на евтин качак и моч к а. И 100% не си бил с жена, защото вместо топки имаш дупка смухлясала.
10:45 28.02.2026
389 Герги
До коментар #386 от "пфаха":Ти проумяваш ли че тази държава не трябва да притежава ядрено..кое не разбра...че са спонсор на тероризма и имат сбъркан режим...
Коментиран от #392
10:46 28.02.2026
390 Този коментар е премахнат от модератор.
391 Този коментар е премахнат от модератор.
392 пфаха
До коментар #389 от "Герги":Разбрах от теб, че 404 не трябва да притежава ЯО и затова Путин ще в бомби. Пфаха.
10:50 28.02.2026
393 Неразбрал
10:51 28.02.2026
394 Всички атлантици и ционисти са
До коментар #368 от "Когато злото е по силно":ампутиран от морал и достойнство пич. Това е основното изискване за да си такъв
10:51 28.02.2026
395 Този коментар е премахнат от модератор.
396 основно правило
10:51 28.02.2026
397 Перо
10:52 28.02.2026
398 Я пък тоя
Заслужава две нобелови награди за мир.
10:52 28.02.2026
399 стоян георгиев
10:54 28.02.2026
400 Този коментар е премахнат от модератор.
401 Данко Харсъзина
10:57 28.02.2026
402 От сутринта се нагледахме
10:57 28.02.2026
403 Този коментар е премахнат от модератор.
404 Този коментар е премахнат от модератор.
405 ааааа
До коментар #3 от "Отново първи са Израел":САЩ са кученцето на Израел някъде прочетох това.
10:59 28.02.2026
406 Монката Паси
10:59 28.02.2026
407 Безпристрастен
11:00 28.02.2026
408 Моше
11:01 28.02.2026
409 Хаярсъз,
До коментар #400 от "Данко Харсъзина":Велик (голям) сер.семин си!
Коментиран от #413
11:01 28.02.2026
410 БНА
11:01 28.02.2026
411 Този коментар е премахнат от модератор.
412 Абе чували ли сте
11:04 28.02.2026
413 Данко Харсъзина
До коментар #409 от "Хаярсъз,":Велик Президент. Велика страна. Непобедима армия.
11:05 28.02.2026
414 САЩ е нацистка държава хора
11:06 28.02.2026
415 До Дичо диверсанта
11:07 28.02.2026
416 Този коментар е премахнат от модератор.
417 Аятолах Хюмнемей
Русия, помощ?
11:08 28.02.2026
418 Иво
11:08 28.02.2026
419 Да ги видим сега БСП-ОЛ и Възраждане
11:08 28.02.2026
420 Този коментар е премахнат от модератор.
421 Турчин
ОТ 1991 ДО ДТЕС ИЗРАВНИХА СЪС ЗЕМЯТА ВСЯКА МЮСЛЮМАНСКА СТРАНА , СПОСОБНА ДА ПРОТИВОСТОИ НА ИЗРАЕЛ..
ПРОКЪЛНАТИ БЪДЕТЕ!!!
Коментиран от #431
11:10 28.02.2026
422 имаш
До коментар #365 от "отговор на 318":силно изразена мозъчна недостатъчност с каквато се опитваш да заразиш и други......
11:10 28.02.2026
423 Поптодорова
11:11 28.02.2026
424 Сидоренко
11:11 28.02.2026
425 Иван
11:11 28.02.2026
426 Дик диверсанта
11:11 28.02.2026
427 Иван
Коментиран от #428
11:13 28.02.2026
428 Тимур
До коментар #427 от "Иван":Хайде да спрем с вицовете
11:14 28.02.2026
429 Мнение
11:14 28.02.2026
430 Евреин
11:15 28.02.2026
431 всяка
До коментар #421 от "Турчин":логика и здрав разум липсва, мракобесието да е с атомна бомба!
11:15 28.02.2026
432 Този коментар е премахнат от модератор.
433 Атанаска Запрянова
11:15 28.02.2026
434 Последния Софиянец
11:17 28.02.2026
435 Този коментар е премахнат от модератор.
436 Смешници жалки.
11:19 28.02.2026
437 Маг
11:19 28.02.2026
438 Иво
Коментиран от #448
11:20 28.02.2026
439 Евроатлантик
11:21 28.02.2026
440 Захарова Мария
11:23 28.02.2026
441 Нещо както
До коментар #145 от "Давате ли си сметка хора":Престъплението срещу човечеството извършено от Русия с превантивния й удар по Украйна
11:24 28.02.2026
442 Механик
Иранските паравоенни сили Корпус на гвардейците на Ислямската революция заявиха, че са изстреляли първа вълна от дронове и ракети срещу Иран, предаде Асошиейтед прес.".
Тоест Иран се е самоатакувал с ракети и дронове.
11:28 28.02.2026
443 Този коментар е премахнат от модератор.
444 Азззззззз
11:29 28.02.2026
445 ХиХи
До коментар #311 от "Историк":Он не е чувал и за Еврейската комунистическа партия в САЩ до средата на 20 век е била много популярна
11:29 28.02.2026
446 Този коментар е премахнат от модератор.
447 Този коментар е премахнат от модератор.
448 Ха ха
До коментар #438 от "Иво":Ми то си е еврейско.
11:30 28.02.2026
449 Победа
До коментар #14 от "Всичко е по план 👍":Такова тлъсто парче е трудно да се преглътне без руска водка.
Може на някой да му заседне..
11:31 28.02.2026
450 Дааааааам
11:32 28.02.2026
451 Този коментар е премахнат от модератор.
452 Лавров Сергей
11:32 28.02.2026
453 свърши се
11:34 28.02.2026
454 Зумба
До коментар #39 от "Тези ненормалници":Иран са наши братушки, бе! Иранките поне са хубави за разлика от руските трътли.
11:34 28.02.2026
455 🤣......
Коментиран от #469
11:34 28.02.2026
456 Кирил
11:34 28.02.2026
457 Пунч
До коментар #280 от "Докато Израел не изчезне от картата":2000 години нямаше Израел. Мир имаше ли?
11:37 28.02.2026
458 ФАКТ
До коментар #443 от "Ха ха ха ха":Западът окупира незаконно Украйна без референдум
11:38 28.02.2026
459 нещастници
11:39 28.02.2026
460 Стария Дон
Коментиран от #487
11:40 28.02.2026
461 Зеленската фуста
11:40 28.02.2026
462 Този коментар е премахнат от модератор.
463 изглежда
11:42 28.02.2026
464 А медведа где?
11:44 28.02.2026
465 Този коментар е премахнат от модератор.
466 револючията свърши
До коментар #465 от "абе льольо":Шаха вкарва Иран в НАТО.
11:47 28.02.2026
467 Този коментар е премахнат от модератор.
468 ЦРУ
До коментар #146 от "Я пъ тоа":Дано не го направи,че от теб няма да остане нищо и от всичките ти близки също.Моли Св в рая суматоха да не пострадаме и ние.Нито САЩ нито Израел ни броят за хора а само ни мамят,както между впрочем мамят и останалия Свят и днес това вече е неоспорим факт.Къде са Европейските лизачи?Това дефакто е началото на ТСВ,отдавнашна мечта на Сатанистите.
Коментиран от #470
11:49 28.02.2026
469 Ъъъъъ
До коментар #455 от "🤣......":Случайно да забелязваш, че тази "атака" е много по-различна от онази през юни? Да не говорим, че вече са ударени няколко американски бази в региона, а току що в Израел сирените за въздушна тревога се включиха.... Слагам 🍿.... 🤣
Изглежда, че Хайфа ще го отнесе... 🤣
11:50 28.02.2026
470 Я пъ тоа
До коментар #468 от "ЦРУ":А ти па си мноо убаф
11:51 28.02.2026
471 Този коментар е премахнат от модератор.
472 Васил
11:52 28.02.2026
473 Този коментар е премахнат от модератор.
474 Aлфа Вълкът
11:52 28.02.2026
475 Валентин
11:55 28.02.2026
476 Уникално
Коментиран от #480
11:57 28.02.2026
477 копейкина
До коментар #14 от "Всичко е по план 👍":другари слагайте чалмите и фустите и да ходим да помагаме на ислямските братушкий
11:58 28.02.2026
478 Този коментар е премахнат от модератор.
479 Този коментар е премахнат от модератор.
480 Този коментар е премахнат от модератор.
481 Този коментар е премахнат от модератор.
482 Този коментар е премахнат от модератор.
483 Този коментар е премахнат от модератор.
484 Целуването на КУРанът
Разни Чалмари и Ислямски Терористи
Се превърна е Ежедневие
За Русофилките по Нашите Територии.
12:08 28.02.2026
485 Факти
12:08 28.02.2026
486 Мадуро
12:08 28.02.2026
487 Много си се надъхал
До коментар #460 от "Стария Дон":Китай не е Иран там краварите ще ударят на камък също и Северна Корея те притежават и ядрено оръжие така че спри се малко май си забравил Виетнам
12:09 28.02.2026
488 Обаче
Не е много ясна стратегията на Израел.
Коментиран от #494
12:09 28.02.2026
489 Хаменей вече е в бункера на Путин
До коментар #481 от "така е":Там заедно с Асад ронят сълзи.
Коментиран от #492
12:10 28.02.2026
490 Малей
12:10 28.02.2026
491 пиночет
12:11 28.02.2026
492 За намаза
До коментар #489 от "Хаменей вече е в бункера на Путин":в 12
12:11 28.02.2026
493 Нека бъде изтрит нацистки Израел
12:12 28.02.2026
494 Аятолаха
До коментар #488 от "Обаче":избира ли се?
12:13 28.02.2026
495 Света мрази евреите
Коментиран от #500
12:13 28.02.2026
496 Евреина МАДУРОВИЧ
Ме Отвлякоха
Ботокс Чучелото Пуся
Направи ли нещо
По Въпроса ?
Елементарен въпрос за ГладкоМозъчни Ка.пейки.
12:13 28.02.2026
497 Този коментар е премахнат от модератор.
498 Пасивен Кремълски педофил с токчета
12:14 28.02.2026
499 когато влязохме в НАТО
Коментиран от #529
12:15 28.02.2026
500 Нафиркан Пацан
До коментар #495 от "Света мрази евреите":И аз затова мразя Шаломов Мендел
И тем подобни Евреи които се правят на Руснаци.
12:15 28.02.2026
501 НАТО🌐 завинаги
Коментиран от #511, #587
12:16 28.02.2026
502 Не го пиша аз, пише го сенатор
От поне 10 години ... показателно е, че всичко което съдържа. Думите „демокрация“, „равенство“ и „права на човека“ не се появява никъде в американските и западните медии. Няма го и в изказа на политическата нацистка върхушка. Нито пък Американската революция, Френската революция, Декларацията за правата на човека и гражданина, нито Прокламацията за еманципация.... Нима не сте го забелязали? А? Тези пропуски не са случайни. Те са умишлени. Демократичните революции са основани на универсалистки принципи, несъвместими с политиката, защитавана от Рубио. Декларацията за независимост потвърждава, че „всички хора са създадени равни“. Всеобщата декларация за правата на човека провъзгласява, че „хората се раждат и остават свободни и равни по права“. Декларацията за правата защитава индивида от властта на държавата. Речта не може да споменава тези документи, защото тяхната логика води до заключения – равенството на всички човешки същества, универсалността на правата, подчинението на властта на закона – които речта на нацистите,атлантиците и ционистите отрича.)
12:16 28.02.2026
503 Този коментар е премахнат от модератор.
504 Ъхъ!!!
До коментар #283 от "Евреите са най големите терористи":Учудва ли те? Та Кравария е най - голямата колония на исраиль.
12:17 28.02.2026
505 Запознат
Коментиран от #519
12:17 28.02.2026
506 Този коментар е премахнат от модератор.
507 9689
12:18 28.02.2026
508 Линда
12:18 28.02.2026
509 Голама смешка каза
До коментар #41 от "РВД":Ама ти си знаеш де
12:19 28.02.2026
510 Точно така
Коментиран от #521
12:19 28.02.2026
511 Абе
До коментар #501 от "НАТО🌐 завинаги":НАто се оказа едно недоносче😀🇷🇺🇧🇬
Коментиран от #560
12:21 28.02.2026
512 Да ги видим сега БСП-ОЛ и Възраждане
12:21 28.02.2026
513 Хаха
В Иран правителствата се сменят. Заминават едни, идват други. След избори. Каква точно е целта на Израел?
12:22 28.02.2026
514 Ъ?!!!
До коментар #289 от "Госあ":А жълтопаветните обладатели на розови понита сте ненадминати музиканти в духовия оркестърнас0р0сгайди иурсулийскихармоники.
12:22 28.02.2026
515 Бесен - Язовец
Коментиран от #522
12:23 28.02.2026
516 При онези 91 Дрона
Веднага се обади на Агент Краснов.
Сега дали се чуди
Да звънне или да седи и
Гледа Аятолаха как го
Зануляват .
12:23 28.02.2026
517 а ти как реши
До коментар #336 от "Руската кавалерия е най-добрата🐎":целта на сво е да стигнат до киев? те бяха там на третия ден и се оттеглиха за това и не смеят да ги нападнат хамериканците защото ги в страх но да се върнем на темата защо си помисли че целта е киев? не четеш ли ме слушаш ли руснаците ти казаха много пъти каква е целта а ти пак си чуваш каквото искаш явно и после се чудиш защо никой не те взема на сериозно…
12:23 28.02.2026
518 ера
12:23 28.02.2026
519 Хаха
До коментар #505 от "Запознат":Сериозно ли? Ти иранец ли си?
12:24 28.02.2026
520 Военен
До коментар #114 от "Военен":в казарма ходил ли си ?
За ВУ няма да питам , там ясно че не си .
12:24 28.02.2026
521 Този коментар е премахнат от модератор.
522 Бурсук
До коментар #515 от "Бесен - Язовец":Нали знаеш че Тръмп
Мрази Сорос .
Пак се изказваш Неподготвен
Бурсук .
Какви Сороси ти се привиждат ?
Хахахахаха хахахахаха
12:24 28.02.2026
523 еххх
12:26 28.02.2026
524 Има ли хора със специални потребности
Коментиран от #531, #538
12:26 28.02.2026
525 Това е
12:26 28.02.2026
526 Защо
12:27 28.02.2026
527 Т90
12:27 28.02.2026
528 Очевидно добитък си ти атлантенце
До коментар #521 от "Българин":Но българите в болшинството си не са като теб
12:27 28.02.2026
529 касата
До коментар #499 от "когато влязохме в НАТО":Който се опита да нападне НАТО, трябва да изчезне от картата на света!НАТО ще смачка всички палячовци!
Коментиран от #532, #537
12:28 28.02.2026
530 Този коментар е премахнат от модератор.
531 пиночет
До коментар #524 от "Има ли хора със специални потребности":Нашите копейки,кога ги почваме?
Коментиран от #534, #535
12:31 28.02.2026
532 Кой е нападнал НАТО? Шизо....
До коментар #529 от "касата":Нещо гласове ли чуваш да ти говорят
12:31 28.02.2026
533 Този коментар е премахнат от модератор.
534 Ааа не знам пич, ама
До коментар #531 от "пиночет":кога ги почнахме калушевците от МОССАД е по интересно
12:32 28.02.2026
535 ЩЕ ПОЧВАШ ДА МИ УХАШ ЛИ
До коментар #531 от "пиночет":Ще ти дам само ако си красавица.
12:33 28.02.2026
536 Българин
12:34 28.02.2026
537 мой , 🐭
До коментар #529 от "касата":Не забравяй , че има Русия ! Никога не го ЗАБРАВЯЙ ! Понял ?!
Коментиран от #542, #568
12:34 28.02.2026
538 Всички баце
До коментар #524 от "Има ли хора със специални потребности":атлантенца са със специални потребности ! Няма ни един нормал. Кой от кой по сбъркан и ментално и сексуално
12:34 28.02.2026
539 Истината е нужна
До коментар #69 от "Истината":Ако в България имаше терористична атака на ислямисти с 3500 жертви като срещу СТЦ в НюЙорк и опасност от нови щяхте да пищите да бъдат унищожени всички подържащи тероризма в Персийския залив! Ние сме съюзници със САЩ и сме длъжни да ги подсигурим логистично...в случая зареждане на самолети-цистерни -евентуално работещи с изтребителите в залива.
12:36 28.02.2026
540 Този коментар е премахнат от модератор.
541 Град Козлодуй.
Коментиран от #548, #557
12:37 28.02.2026
542 Този коментар е премахнат от модератор.
543 Хаха
12:38 28.02.2026
544 Този коментар е премахнат от модератор.
545 Българин..
12:40 28.02.2026
546 Този коментар е премахнат от модератор.
547 Пепи Волгата
12:41 28.02.2026
548 Баба Ванга
До коментар #541 от "Град Козлодуй.":Евреите(за съжаление) държат всички национални банки в света, а с това и Правителствата...включително Русия и Китай, като са по-силен фактор за сдържане даже от ядреното оръжие.Но празног.лавец като теб не може да го проумее!
12:43 28.02.2026
549 Отворко,
До коментар #546 от "Ако питаш мене":На теб -русор.обе ти пожелавам магарешки, че да го почувстваш до гърлото!
12:45 28.02.2026
550 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс
Коментиран от #559
12:45 28.02.2026
551 Този коментар е премахнат от модератор.
552 Този коментар е премахнат от модератор.
553 Като всеки достоен българин
12:48 28.02.2026
554 Миналия
До коментар #167 от "Само гледай":път Израел направиха Иран смешни. Но ги оставиха живи и те си повярваха и продължиха упорито да се мъчат да обогатяват уран. Е този път режимът приключи курса :)
12:48 28.02.2026
555 кой му дреме
ОСТАВКА И ЗАТВОР
12:49 28.02.2026
556 Абе не знам пичове
Коментиран от #574
12:49 28.02.2026
557 пиночет
До коментар #541 от "Град Козлодуй.":21 век от Путин няма по-голям убиец,вече към 4млн жертви, заради него
12:49 28.02.2026
558 Дзак
12:50 28.02.2026
559 Като си голям тарикат утиди в Украйна
До коментар #550 от "Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс":Циониски клоун
Коментиран от #563
12:52 28.02.2026
560 Град Козлодуй
До коментар #511 от "Абе":Приятел, не е хубаво да се публикува флаг на една пропаднала и антибългарска държава. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.
12:52 28.02.2026
561 Дайте пълна свобода хора
12:52 28.02.2026
562 касата
До коментар #360 от "Само педофили и извратеняци,":Всички знаят, че джендърите и обратните са в Кремъл, начело с пасивен педофил
12:52 28.02.2026
563 Бункерен плъх-Плешивия охлюв
До коментар #559 от "Като си голям тарикат утиди в Украйна":Няма да мръдна от бункера
Коментиран от #583
12:53 28.02.2026
564 Този коментар е премахнат от модератор.
565 БеГемот
Коментиран от #570
12:54 28.02.2026
566 А дано "Епичен гняв“ да се излее
12:54 28.02.2026
567 Мишел
Иран атакува с ракети американските бази в района.
Коментиран от #571
12:54 28.02.2026
568 Трите мишлета🐭
До коментар #537 от "мой , 🐭":с розови нослета Пуся, Песко и Медвед са се скрили дълбоко в бункера. Чакат решението на котарака Рижо, който ще определи съдбата им. 🐭🐱😂
12:54 28.02.2026
569 Центопросяк
До коментар #96 от "Възраждане":Ще се пържиш в ада тия дни .
Само гледай радиация в гнездото на Юдея.
12:56 28.02.2026
570 пиночет
До коментар #565 от "БеГемот":Нали и Русия нападна,уж да освобождава
12:56 28.02.2026
571 Истината е
До коментар #567 от "Мишел":че с Иранския режим е свършено, следват избори и нова власт, проамериканска. Това е много голям удар и срещу Русия.
12:57 28.02.2026
572 Аз съм сигурен
12:58 28.02.2026
573 И кой всъщност е агресора
Коментиран от #588
12:58 28.02.2026
574 Бай Ганьо
До коментар #556 от "Абе не знам пичове":За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния
Коментиран от #579, #598, #600
12:59 28.02.2026
575 Твърде
И слоугъните и посланията и заканите..
12:59 28.02.2026
576 Ирански да го яде Поптодорава Чфутова
13:00 28.02.2026
577 Аби
13:00 28.02.2026
578 Кую
13:01 28.02.2026
579 Ти средния не си го пускал
До коментар #574 от "Бай Ганьо":Ми се струва гладно тролче атлантическо
13:01 28.02.2026
580 Хихи
Тези са по елементарни и от Калушев.
13:02 28.02.2026
581 А дано "Епичен гняв“ да се излее
13:03 28.02.2026
582 Има ли още някой
13:03 28.02.2026
583 Този коментар е премахнат от модератор.
584 Този коментар е премахнат от модератор.
585 Епичен банан
13:06 28.02.2026
586 Този коментар е премахнат от модератор.
587 Застраховател
До коментар #501 от "НАТО🌐 завинаги":Статистически доказано е че червените коли и като цяло всички превозни средства с червен цвят са участниците в най-много ПТП с фатален край
13:06 28.02.2026
588 верно ли
До коментар #573 от "И кой всъщност е агресора":Защо в Източна украйна има 250 хиляди бесарабски българи? На екскурзия ли са отишли, или послъгваш за руските земи?
13:07 28.02.2026
589 Този коментар е премахнат от модератор.
590 калушковци и атлантически извратеняци
13:11 28.02.2026
591 Майор Мишев
13:12 28.02.2026
592 Има ли хора със специални потребности
13:12 28.02.2026
593 Голем смех
13:12 28.02.2026
594 Надда Ренн
До коментар #584 от "Aлфа Вълкът":Суссс бре ,алфа поммми ярррр ,лап пай сирре нясса лиа !
13:14 28.02.2026
595 хе хе
13:15 28.02.2026
596 Този коментар е премахнат от модератор.
597 Този коментар е премахнат от модератор.
598 оня с х.я
До коментар #574 от "Бай Ганьо":Дон Корлеоне ,надууувай флигорната ,нали всяка събота го вършиш за 2.50 €врака на концерт .
13:16 28.02.2026
599 бункерния гном
Коментиран от #602
13:18 28.02.2026
600 Боко
До коментар #574 от "Бай Ганьо":Гултач на пресни бебета🤮👌💩
13:19 28.02.2026
601 Чиба Рашка
До коментар #597 от "Ъ?!!!":Крепостните блатници много държави са асвабадили само своята НЕ
13:19 28.02.2026
602 Путлеристан 🤮🤮
До коментар #599 от "бункерния гном":Само луд би си помислил че путлера ще затрие матушката
13:20 28.02.2026
603 ФАКТ
13:21 28.02.2026
604 бай Иван
13:22 28.02.2026
605 Путин можеше да предотврати ТРЕТА СВЕТОВ
13:22 28.02.2026