"Епичен гняв“! САЩ и Израел атакуваха Иран! Техеран отговори с мащабна ракетна атака (ВИДЕО)

"Епичен гняв“! САЩ и Израел атакуваха Иран! Техеран отговори с мащабна ракетна атака (ВИДЕО)

28 Февруари, 2026 08:50, обновена 28 Февруари, 2026 12:06

Министерството на отбраната в Йерусалим заяви, че става дума за предприета превантивна ракетна атака срещу Иран, предаде Ройтерс

"Епичен гняв“! САЩ и Израел атакуваха Иран! Техеран отговори с мащабна ракетна атака (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Израел заяви, че е предприел превантивна атака срещу Иран, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Израел и Иран водиха 12-дневна война през юни. Сега новата атака идва след многократни предупреждения от страна на САЩ и Израел, че ще нанесат нов удар по Иран, ако Иран продължи с ядрената и балистичната си ракетна програма.

„Държавата Израел предприе превантивна атака срещу Иран, за да премахне заплахите за Държавата Израел“, заяви израелският министърът на отбраната Израел Кац, без да навлиза в детайли за естеството на заплахите.

В Техеран на различни места отекнаха експлозии. Според Асошиейтед прес една от експлозиите е била в близост до канцеларията на иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей.

Взривове се чуват и в други ирански градове, сред които Исфахан, Карадж, Ком, Керманшах, Илам, Табриз и Бушехр, предадоха Ройтерс, Асошиейтед прес, Франс прес и ирански медии, сред които Фарс.

В Техеран продължават взривовете, като на места са прекъснати телекомуникационните линии и интернет сигналът е отслабен.

Ройтерс съобщава за хора, които бягат в паника из града и за образували се опашки от коли по местните бензиностанции

Взривове отекнаха и в района на летището Мехрабад, което е едно от двете летища на иранската столица, като според ирански медии очевидно то е било взето на прицел.

Министерството на здравеопазването на Иран заяви, че болниците са в тревога и че броят на ранените при ударите ще бъде съобщен, когато стане ясен, предадоха Тансим и Ройтерс.

В Бушехр се намира ядрената централа на Иран, като засега не е ясно дали тя е засегната от ударите, отбелязва Ройтерс.

Техеран се подготвя за ответни действия, след като Израел предприе атака срещу Иран днес, като отговорът ще бъде съкрушителен, заяви ирански представител, цитиран от Ройтерс.

Друг ирански представител пък каза пред Ройтерс, че иранският аятолах Али Хаменей не е в Техеран и че е бил прехвърлен на сигурно място.

Иранският президент Масуд Пезешкиан е в безопасност, съобщиха преди минути ирански медии и Франс прес.

„Президентът Масуд Пезешкиан е в безопасност и няма никакви проблеми“, обяви пишат иранските агенции ИРНА, Мехр и Исна.

Експлозии отекнаха в Северен Израел, малко след като беше съобщено, че от Иран е засечено изстрелване на ракети по посока на еврейската държава, предаде Асошиейтед прес.

Иранските паравоенни сили Корпус на гвардейците на Ислямската революция заявиха, че са изстреляли първа вълна от дронове и ракети срещу Израел, предаде Асошиейтед прес.

Взривовете в Северен Израел се чуха веднага, след като израелската армия обяви, че ще използва своите противовъздушни системи, за да свали иранските ракети.

Ракетите бяха изстреляни от Иран в отговор на ударите, които Израел и САЩ започнаха да нанасят по Иран по-рано днес.

Няколко експлозии се чуха днес и в Йерусалим, съобщават журналисти на Франс прес.

САЩ и Израел започнаха днес военна операция срещу Иран. Двете страни казаха, че действат така, за да предотвратят заплахи от страна на режима на Иран.

Иран и Израел затвориха въздушното си пространство, а полетите в региона са временно спрени.

След информациите за изстреляни ракети от Иран по Израел израелските власти призоваха хората да се насочат към бомбоубежища.

Американското посолство в Йерусалим призова всичките американски правителствени служители в Израел и техните семейства да се подслонят в бомбоубежище до следващо нареждане, предаде Ройтерс.

Израелската операция срещу Иран е била координирана със САЩ, заяви израелски представител от отбраната пред Ройтерс.

Операцията е била планирана в продължение на месеци, а датата на започването ѝ е била определена преди седмици, добави представителят.

Асошиейтед прес пък съобщи, като се позова на американски официален представител, че САЩ участват също в превантивната израелска атака срещу Иран, но засега не са ясни мащабите на това участие.

Засега според Асошиейтед прес един от ударите е бил близо до офиса на иранския аятолах Али Хаменей. Не е ясно дали той е бил в офиса си по това време.

Същевременно в Израел отекнаха сирени. Израелски военни казаха, че така наречената "проактивна тревога цели да подготви хората за евентуални ракети, които биха могли да бъдат изстреляни към Израел".

Властите на Израел обявиха, че училищата ще останат затворени днес. Хората са призовани да работят дистанционно. А събиранията на обществени места в Израел са забранени.

Израелското въздушно пространство беше затворено за граждански полети, съобщава световните агенции

Според американски официален източник, цитиран от Асошиейтед прес, САЩ участват в ударите, които Израел нанася по Иран. Подобно твърдение прави и иранската агенция Фарс.

Според агенциите Фарс и Франс прес естеството на взривовете в Техеран показва, че става дума за ракетни атаки. Ударите са по северните и източните части на Техеран.

Фарс съобщава, че иранското въздушно пространство също е затворено.

Новината за превантивната атака на Израел срещу Иран идва след като САЩ и Иран подновиха преговорите през февруари в опит да разрешат десетилетния спор относно иранската ядрена и балистична програма чрез дипломация и да предотвратят заплахата от военна конфронтация, която може да дестабилизира региона. Израел обаче настоява всяко споразумение между САЩ и Иран да включва демонтиране на цялата ядрена инфраструктура на Техеран, а не само спиране на процеса на обогатяване на уран, и оказва натиск върху Вашингтон да включи въпроса за ограничения върху иранската ракетна програма в преговорите. Иран заяви, че е готов да обсъди ограничения върху ядрената си програма в замяна на премахване на санкциите, наложени му досега, но изключи обвързването на въпроса с ракетите.

Техеран също така заяви, че ще се защитава срещу всяка атака. Той предупреди съседните държави, които приемат американски войски, че ще предприеме действия срещу американски бази, ако Вашингтон нанесе удар по Иран.

През юни САЩ се присъединиха към израелска военна кампания срещу ирански ядрени съоръжения – най-пряката американска военна намеса досега срещу Ислямската република. В отговор Техеран изстреля ракети към американската военновъздушна база в Катар, която е най-голямата подобна база в Близкия изток.

Западните сили предупреждават, че иранската програма за балистични ракети застрашава регионалната стабилност и би могла да послужи за носител на ядрени оръжия, ако бъде развита. Техеран отрича да се стреми към създаване на атомна бомба.


Израел
  • 8 Ний ша Ва упрайм

    250 54 Отговор
    хвърляйте им бомбата на тия семити и да става Тишината като след Содом и Гимор!

    08:54 28.02.2026

  • 14 Всичко е по план 👍

    73 254 Отговор
    Още един съюзник загуби Раша...

    Коментиран от #420, #449, #477, #564

    08:55 28.02.2026

  • 16 маке

    370 38 Отговор
    Е, после защо толкова много ,,обичат,, евреите по света, тероризират целия свят... Сега защо се мълчи, къде са световните лидери.. Макарон, Дрисула и другите вождове...Малко са ги били в Банско

    08:55 28.02.2026

  • 18 хе хе

    29 81 Отговор
    За израелските военни няма "удар в близост". По-скоро е провокация за сплотяване на мюсолманските редици.

    08:56 28.02.2026

  • 26 Минувач

    306 26 Отговор
    Израел май се уплаши, че САЩ и Иран може и да постигнат споразумение и реши умишлено да ескалира ситуацията. Израел търси войната на всяка цена. Стреля пръв за пореден път, както винаги! Сега Иран е задължен да отговори, а после САЩ пък ще са задължени да се включат да защитят Израел.
    Съществува теория и, че САЩ са наредили на Израел да стрелят първи и предизвикат войната, за да излязат чисти самите САЩ. Но, доколкото го знаем Тръмп, той няма скрупули от нищо и би започнал войната той.
    За мен, Израел умишлено предизвикаха началото, защото я искат тази война на всяка цена.

    Коментиран от #33, #366, #411

    08:57 28.02.2026

  • 33 я па тоя

    181 9 Отговор

    До коментар #26 от "Минувач":

    Мислиш ли че Израел ще хвърли карфица по Иран без да го е съгласувал с Тръмп?

    08:59 28.02.2026

  • 39 Тези ненормалници

    215 25 Отговор
    ще ни напълнят с бежанци и от Иран с любезното съдействие на Урсула и розовите понита естествено.
    Коментиран от #509

    09:01 28.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Будител

    126 12 Отговор
    Ами четете бе....Зеленски се изказа , че подкрепя атака срещу Иран...що плюете едновременно Израел и Русия
    ...
    ..или просто така да си плюете без смисъл

    09:04 28.02.2026

  • 62 миролюбци

    126 19 Отговор
    Агресията вече "Превантивна атака" ли се нарича? Ама то и Путин направи такава "превантивна атака", а ето, вече 4 години продължава.....

    09:05 28.02.2026

  • 67 Чфути долни

    128 14 Отговор
    Миризливи. Тумора на света

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

    19 48 Отговор

    До коментар #69 от "Истината":

    Аз откога го повтарям това

    Ама Никой не ми вярва .

    09:10 28.02.2026

    30 61 Отговор
    Добре , че се разбрах с Дончо Миротвореца да не ни закача.

    09:10 28.02.2026

  • 76 Значи ще има още

    66 14 Отговор
    Самоубили се калушковци от Мосад. Даже се сещам за няколко

    09:11 28.02.2026

  • 77 Егати наглите евреи,

    139 14 Отговор
    няма причина, но те превантивно бият, демек всяват страх!? Маймуните в гората така действат, крещят и се бият по гърдите, показват колко са смели. Сега разбирате ли защо са самолетите на САЩ в България!?

    Коментиран от #93

    09:12 28.02.2026

  • 79 Линда

    23 91 Отговор
    Дори народа на Иран е против строя . Незнам ще видим

    Коментиран от #108, #268

    09:13 28.02.2026

    27 98 Отговор

    До коментар #31 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Какво са търпяли рашите бе рублоидиот. Какво общо трябва да има, какво става в Украйна с раша? Ние да не нападаме Сърбия, като имат протести или те да нападат нас, за българските протести? Много са ви промили с руска пропаганда.

    Коментиран от #110

    09:14 28.02.2026

  • 84 демократ

    Супер. Дано Щатските самолети цистерни от летище Васил Левски се включат в презареждането на Б-52 и изравнят височината на Техеран с тази на околния пясък.

    09:15 28.02.2026

  • 87 Запознат

    Превантивната атака е срещу преговорите че вървяха към споразумение - еврейчетата ще разпалят нова световна война.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Олафф

    134 14 Отговор
    80 години по късно евреите ще докажат че Хитлер е бил на прав път! След толкова години именно евреите ще предизвикат ТСВ, а не руснаците! Както винаги в основата!

    09:15 28.02.2026

  • 90 Дончо се учи от Путлер...

    25 71 Отговор

    До коментар #75 от "Саша Грей":

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 ШАЛОМОВИЧ

    17 45 Отговор

    До коментар #77 от "Егати наглите евреи,":

    МЕНДЕЛ СОЛОВЬОВ

    СА НАИСТИНА НАГЛИ ЕВРЕИ .

    ИЗРАЕЛ БЪРЗО СЛЕДВА ТЕХНИЯ ПРИМЕР .

    ПРЕВАНТИВНИЯ

    09:16 28.02.2026

  • 95 До последния ционист

    09:17 28.02.2026

  • 96 Възраждане

    17 88 Отговор
    Никога терористите Козеловъри няма да имате ядрено оръжие!

    Коментиран от #569

    09:17 28.02.2026

  • 97 Ами..

    До коментар #17 от "Бункерния КАШИК":

    А вие нали уж бяхте "по-добри"?@

    09:17 28.02.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 тънки сметки на краварите

    09:19 28.02.2026

  • 101 Нон сенс и пропагандна гнус е това

    102 14 Отговор
    09:19 28.02.2026

    До коментар #70 от "Хахахаха":

    Пак ли санитарите пият и са ви пуснали интернета? Бегай у лево бе талпа

    09:19 28.02.2026

  • 103 Ами..

    62 12 Отговор

    До коментар #35 от "Механик":

    Скоро и в Израел ще се носи същата миризма, тъ.пако!

    09:19 28.02.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

    88 13 Отговор
    09:20 28.02.2026

    65 11 Отговор

    Ти да не мислиш че си с нещо по добър от арабите ? Или че краварите правят разлика между тебе и някой афганистанец ?

    09:20 28.02.2026

  • 108 Антитрол

    До коментар #79 от "Линда":

    "Дори народа на Иран е против строя"

  • 109 Бойлер

    56 14 Отговор

    До коментар #25 от "Йес":

    ... и после потъва някой самолетоносач и САЩ фалира!

    09:21 28.02.2026

    39 12 Отговор

    До коментар #83 от "Хахахаха":

    09:21 28.02.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Макробиолог

    41 10 Отговор
    Нормално.исралел за това е създаден та.

    09:21 28.02.2026

  • 114 Военен

    50 15 Отговор
    Летище София цел номер 1

    09:22 28.02.2026

    48 11 Отговор
    пудела на сащ за пореден път в действие.

    09:22 28.02.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 колеги

    23 11 Отговор
    Вярно ли е, че затваряли частния Национален Библиотекарски Институт в София? Какво ще правим без работа бе?

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 фончо

    21 10 Отговор

    До коментар #25 от "Йес":

    Тя долу брадата на женка ти фръкна...

    09:24 28.02.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Зевзек

    32 11 Отговор

    До коментар #111 от "От Кремля":

    "Достатъчно ще има и за Руските Вдовици"

    Е така е ама 6 милиона африкански "инджинери" малко им се видят на нашите джендита. Те се надяваха тях да изнасилват пък ония налитат на "арийките".

    09:27 28.02.2026

  • 129 улав

    58 16 Отговор

    До коментар #91 от "голям смех":

    "Особено след като иранец взриви автобуса в Бургас". Ливанец главчо, казва се Мохамед Ел Хюсейни и двамата му помагачи също са ливанци! Пишем си опорките и си мечтаим за Зелена карта или място в някой кибуц. Те там с такава интелектуална недостатъчност не приемат!

  • 130 Израел и краварите са варвари и убиици

    59 15 Отговор
    09:27 28.02.2026

  • 134 Неуктрол,

    09:29 28.02.2026

  • 140 Факти

    Каквото и да си говорим, ядрено оръжие в ръцете на аятоласите е проблем не само за Израел, но и за целия свят. Тия луди ислямисти могат да затрият планетата. В този случай целта оправдава средствата.

    Коментиран от #187

    09:31 28.02.2026

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 Давате ли си сметка хора

    78 13 Отговор
    Коментиран от #290, #441

    09:31 28.02.2026

  • 146 Я пъ тоа

    13 35 Отговор

    Путин да защити Иран.....нали са уж приятелчета...

    Коментиран от #167, #186, #468

  • 148 Тръмп загуби междинните

    53 15 Отговор
    Айде на бас че заради волностите на Израел, Тръмп току що загуби междинните избори. Най добре да остави Израел сами да се оправят с ръждясалия си купол, ама подлите ционисти имат 200 ядрени глави, построени с открадната технология от САЩ. Единственото решение е насилствено изселване на ционистките узурпатори в САЩ. Ще има масов наказателен вот срещу Тръмп в САЩ заради войните. Ционистите в САЩ го знаят и отсега наливат пари в кампании, но няма да им мине номерът.

    Коментиран от #154

    09:32 28.02.2026

    12 20 Отговор
    Айатолаха казал, че безаналоговото иранско ПВО С-300из самоотвержено отразява въздушните удари и на земята падали само отломками.

    09:32 28.02.2026

  • 153 който сее ветрове

    54 10 Отговор
    ... жъне бури !
    09:33 28.02.2026

  • 154 какви волности бе

    45 4 Отговор

    До коментар #148 от "Тръмп загуби междинните":

    Иран е ударен от САЩ и Израел едновременно.

    09:33 28.02.2026

  • 155 фъргайте атома....

    19 10 Отговор
    и да почваме...напред....

    09:34 28.02.2026

  • 156 И САЩ и нацистки Израел

    Са фалирали държави. Брутален пример що е то фашистки коптор

    09:34 28.02.2026

    64 9 Отговор
    Когато ние ударим първи - това е превантивно със защитна цел. Когато те ни ударят първи - това е тероризъм, да знаете , че няма нищо общо...

    09:35 28.02.2026

  • 158 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 159 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 160 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 161 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 163 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 164 Пилотът Гошу

    Украйна хич не беше мирна преди 2022, за разлика от Иран...

    09:36 28.02.2026

  • 165 Така е

    До коментар #11 от "Някой":

    Докато съществува исраел, мир на Земята няма и не може да има - доказано е от историята. Единственото решение е да се премахне час по-скоро този тумор и метастазите му.

    09:37 28.02.2026

  • 166 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 167 Само гледай

    34 9 Отговор

    До коментар #146 от "Я пъ тоа":

    Иран може и сам!
    Както и предния път!

    Коментиран от #554

  • 168 Всъщност

    30 4 Отговор

    благодарение на ,, чичкото с мустачките” я има държавата Израел.Сценарият, който тече в момента е от 1923 г.

  • 169 почва атома

    12 8 Отговор
    имам консерви...напред....

  • 170 Този коментар е премахнат от модератор.

    26 5 Отговор
    Със сигурност ще се опитат да приключат тази операция преди да отворят борсите в понеделник, защото не обичат да губят пари...

    Коментиран от #236

    09:39 28.02.2026

    Тоя филм вече сме го гледали :)
    След няколко седмици Натаняху пак ще моли
    Путин да каже на персите да спрат да ги бият.

    09:40 28.02.2026

  • 177 идват гъбите...

    12 9 Отговор
    бегом към казармата...ура....

    09:40 28.02.2026

  • 178 Ционизма е нацизъм

    44 8 Отговор
    Важното е да се разбере също че атлантизма е тумор а атлантиците са метастазите му в обществото ! Това е истината и е време да го осъзнаете докато още време имате

    09:41 28.02.2026

  • 179 Този коментар е премахнат от модератор.

    20 5 Отговор

    До коментар #17 от "Бункерния КАШИК":

    Не е така, ама щом досега не си разбрал няма никакъв смисъл да ти се обяснява - безнадежден си.

    09:42 28.02.2026

  • 181 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 183 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 184 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 186 Учуден

    34 6 Отговор

    До коментар #146 от "Я пъ тоа":

    "Путин да защити Иран.....нали са уж приятелчета..."

    Ами вие защо не защитихте Гренландия - нали ужким сте приятелчета с краварите.

    09:43 28.02.2026

  • 187 Кой ти напълни тиквата

    34 6 Отговор

    До коментар #140 от "Факти":

    с тия факти? Да позная ли?
    Иранците са най-интелигентния и почтен народ в района.

    09:43 28.02.2026

  • 188 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 189 Точно за това

    За атлантици, ционисти и атлантически партии не трябва да се гласува. Тези паразити са вредни. Нищожества които работят срещу хората и държавата. Ей това трябва да се осъзнае. Без значение от коя партия са и къде са се окупали гнидите продажни

    09:44 28.02.2026

  • 190 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 191 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 192 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 193 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 194 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 195 Този коментар е премахнат от модератор.

    34 7 Отговор
    Тръмп върви уверено по стъпките на Хитлер! От лауреат за Нобел да диктатор със забранени идеологии!

  • 197 А50

    41 5 Отговор
    Предполагам са обстреляли маловажни незащитини обекти с цел провокация и развързване на ръцете на Тръмп. Иран трябва да отговорят че запазват правото си на отговор по начин и време по тяхна преценка. Това ще побърка центровете и играе на психиката. Сащ немогат да държат армадата там цяла година. Трябва много да се премисли. Ако и сащ нападнат, тогава цялата сила на удора срещу сащките бази и кораби. Голямата цел е дончо да го откажат

    09:45 28.02.2026

  • 198 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 199 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 201 Зевзек

    До коментар #188 от "Ми ми ми":

    09:45 28.02.2026

  • 203 Нация от феекалии

    47 5 Отговор
    Надежда Нейнски, Стефан Тафров .....

    09:46 28.02.2026

    Нещо много си повярваха. Такава война никак, ама никак не работи за техния имидж по света и много хора се питат как и защо една малка държава с площ от 20-тиха хилчди кавадратни километра и 9 милионно население може да си позволи да напада една страна с площ от 1 700 000 кшадратни километра и над 90 милионно население! Отговорът е много елементарен. Зад тях стоят САЩ...само че САЩ е многонационална държава, в никакъв случай не е препбладаващо Еврейска и твърде много американци не одобрявата такова обвързване и военно и икономическо и всякакво друго с държава джудже, коят да води за носа един гигант и да г използува за свои си цели!

    Коментиран от #234

    09:46 28.02.2026

  • 205 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 206 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 207 Чики-Рики

    43 6 Отговор
    Най- долнопробната държава е Израел и само Украйна се опитва да ги стигне по този критерий!Нека техния подсъдим премиер да обясни на света, какво точно значи,, превантивна,, атака!

    09:47 28.02.2026

  • 208 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 209 Този коментар е премахнат от модератор.

    9 21 Отговор
    Иран и Израел бяха близки съюзници. Явно пак ще бъдат.

    09:48 28.02.2026

  • 211 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 212 когато влязохме в нато

    30 5 Отговор

    До коментар #161 от "И сега какво правим":

    нарязахме сс300 и няколко експериментални сс400...пазеха софия...и аец...

    09:49 28.02.2026

  • 213 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 214 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 215 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 216 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 217 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 218 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 219 ВЪН циони$тит€ (нато) ОТ БЪЛГАРИЯ!

    30 7 Отговор
    Мръ$ ни т€ циони$ти Н€ ИСКАТ ДА ИМА МИР, ДА ИМА ПРЕГОВОРИ С ИРАН, А изра€л НЕОФИЦИАЛНО ИМА ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ (ПОНЕ 80 БОЙНИ ГЛАВИ)!
    09:51 28.02.2026

  • 221 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 222 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 224 Учуден

    29 6 Отговор

    До коментар #213 от "Зевзек":

    Е един паметник може да загубим пък козячетата загубиха "силното и сплотено НАТО" - сделката е добра.

    09:52 28.02.2026

  • 225 Този коментар е премахнат от модератор.

    До коментар #5 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Преписвачи са всичките "джендърлисти"😂

    09:53 28.02.2026

  • 227 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 228 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 229 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 230 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 231 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 232 Учуден

    23 5 Отговор

    До коментар #222 от "А Верно ли":

    "Гренландия още е Датска"

    Датска ама друг път - стана "на всички от НАТО"

    09:54 28.02.2026

  • 233 да питам

    10 20 Отговор

    До коментар #223 от "А50":

    крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с руснаците напускащи Сирия ?

    09:55 28.02.2026

  • 234 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 235 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 236 Опасност

    34 4 Отговор

    До коментар #171 от "Банкстери":

    Опасността при една бърза развръзка е някой да не реши да играе ва банк, че тогава ще стана страшно. И трите държави в този конфликт както и техните съюзници имат атомно оръжие.
    Кой и с какъв акъл позволи американските цистерни да кацнат на гражданско летище в столицата на България

    09:56 28.02.2026

  • 237 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 238 Време е

    25 6 Отговор
    Израел да изчезне

    09:56 28.02.2026

  • 239 Госあ

    28 6 Отговор
    Запада е консолидиран. Атакуват съюзници на Русия и Китай. Директни провокации за ТСВ. Не знам какво да кажа.

    09:56 28.02.2026

  • 240 Да ги видим сега БСП-ОЛ и Възраждане

    33 5 Отговор
    Да го видим сега и Зарков дали поне една протестна нота или декларация осъждаща престъпниците САЩ и Израел ще напишат. Да го видим и Радев...

    09:56 28.02.2026

  • 241 не може да бъде

    28 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    М-д-а -а Иран може да е много уязвим и слаб пред САЩ но една война с Иран ще подпали целия близък Изток -с непредсказуми последици!?А тази война може да доведе до много голяма война също с непредсказуеми последици ...и дано не се стигне до използване на атомно оръжие!?Аз не се считам за страхливец ...поне считам че не се плаша лесно ...но сега започва да ме хваща страх за бъдещето!?За нас има много важен въпрос -кой от нашите ръководители ще може да вземе адекватно решение и в състояние ли са да вземат такова след като досега винаги са се проваляли!?Ами това е положение -който не може да си научи урока с четене съветване и т.н го научава с кръвопускане!?

    09:56 28.02.2026

  • 242 КАБАЕВА

    6 23 Отговор
    Онзи ден Получи

    Подарък

    6 .5 Милиарда Рубли

    От КАБАЕВ БОТОКСА .

    Пари за Руските Вдовици няма

    Но за Кабаева и Дворецът Геленджик

    Винаги намира Пуся .

    09:56 28.02.2026

  • 243 Учуден

    26 6 Отговор

    До коментар #230 от "Омазана ватенка":

    За това ли вече руснаците предадоха 14 000 тела на украинци срещу 159 на руснаци.

    Коментиран от #273, #276

    09:56 28.02.2026

  • 244 Вероятно

    8 25 Отговор
    Иран ще спре доставките на ракети и дронове за Русия!

    Коментиран от #248, #252

    09:57 28.02.2026

  • 245 Трион

    35 7 Отговор
    Няма ли кой да уничтожи тази отвратителна нация, редом с гнусните им слуги от фащ?! Не можело да мта иранците ядрено орьжие, а тези ментално болни сьщества могат!!!???

    09:57 28.02.2026

  • 246 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 247 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 248 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 249 А50

    28 8 Отговор
    Иран трябва да излезат от преговорите. Ония ще зяпнат. Ще е добре координирано с руснаците масирана атака тия дни всеки по целите си, за няколко дена и целия запад свършва пво ракетите

    09:58 28.02.2026

  • 250 Мустачко

    17 4 Отговор
    Идвам.С по-голямата част от света

    09:58 28.02.2026

  • 251 Коментар

    2 14 Отговор

    До коментар #220 от "Зевзек":

    242 .

    Така ги прави Нещата КАБАЕВ

    09:58 28.02.2026

  • 252 Трион

    7 21 Отговор

    До коментар #244 от "Вероятно":

    аятолаха заминава при асад и янукович, а бункерното при китаеца да прехвърля сибир

    09:59 28.02.2026

  • 253 Няколко руски

    13 9 Отговор
    самолетоносача тръгват за залива!

    Коментиран от #269

    09:59 28.02.2026

  • 254 Дали

    7 21 Отговор
    След Мъдурката и Аятолаха, иде ред на Путин..

    09:59 28.02.2026

  • 255 Факти

    29 6 Отговор
    Северна Корея да предаде Ядрени бомби на Иран за да миряса тази терористична организация израел

    09:59 28.02.2026

  • 256 За сега

    14 4 Отговор
    са леки шамарчета!

    Коментиран от #262

    09:59 28.02.2026

  • 257 Зевзек

    17 4 Отговор

    До коментар #246 от "Путин,СИ и КИМЧО":

    "Пак не разбраха кво са случва"

    Какво се случва - господарите ти задръстиха кенефите.

    09:59 28.02.2026

  • 258 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 259 А50

    5 19 Отговор

    До коментар #248 от "Учуден":

    той от 2022ра не си е показал ботоксовата зурла, а беше Кииф за два дня

    Коментиран от #286

    10:00 28.02.2026

  • 260 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 261 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 262 скоро идват и

    5 14 Отговор

    До коментар #256 от "За сега":

    Нортроп Груман Б2 Спирит.

    10:01 28.02.2026

  • 263 Путин в тих ужас

    7 20 Отговор
    СИ не смее да мъцне. КИМЧО още не разбра кво са случва. Аятолахчето си заминава.

    Коментиран от #503

    10:01 28.02.2026

  • 264 горките израелци

    21 6 Отговор
    Винаги онеправдани, винаги някой тях ги бие и ги изтезава...

    10:01 28.02.2026

  • 265 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 266 Епстайн елате при батко

    19 4 Отговор
    Всички добри хора по света в САЩ и Европа могат да спрат тези ционисти и тяхните подлоги

    10:01 28.02.2026

  • 267 Няма удари

    4 13 Отговор
    заря е за рамазан!

    10:01 28.02.2026

  • 268 Будител

    11 3 Отговор

    До коментар #79 от "Линда":

    Линда ! За да знаеш , започни от там , че Не Знам се пише , така а не , незнам...после може да започнеш и да знаеш ...

    10:02 28.02.2026

  • 269 🤔.....

    6 10 Отговор

    До коментар #253 от "Няколко руски":

    И магаретата ли са на борда? 🤔

    Коментиран от #336

    10:02 28.02.2026

  • 270 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 271 Радев миризливеца

    11 10 Отговор
    Нещо си наляга парцалите ми прави впечатление. Крие се проксито ционистко ...

    10:03 28.02.2026

  • 272 Риск

    22 3 Отговор
    Дано не се наложе американските цистерни да влязат в операцията защото тогава ставаме основна цел след Израел.

    10:03 28.02.2026

  • 273 БУНКЕРНИЯ КАШИК

    7 16 Отговор

    До коментар #243 от "Учуден":

    Затова Ли почнахме

    Вече и МОБИЛИЗАЦИЯ И

    ПРИ СТУДЕНТИТЕ

    ВЪВ МУСКАЛИЕТО.

    Хахаха хахахахаха

    18 Годишни Студенти

    Щели да бъдат Новата АРМИЯ

    НА БУНКЕРНИЯ.

    А КЪДЕ ОСТАНА СТАРАТА АРМИЯ

    УЧУДВАЩО?

    Коментиран от #282

    10:03 28.02.2026

  • 274 За обогатен уран

    7 9 Отговор
    се плаща скъпо!

    10:03 28.02.2026

  • 275 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    25 3 Отговор
    Жалко е, че преди 80 години австрийският чичко с мустачките не е довършил това, което е започнал с тези...

    Коментиран от #294

    10:04 28.02.2026

  • 276 не може да бъде

    22 2 Отговор

    До коментар #243 от "Учуден":

    Малка поправка - целият обмен между двете страни на убити войници е следният -около 22500 украински тела срещу 359 руски!?...но иначе украинците имат само 55000 убити -...това според Зеленски!?

    10:04 28.02.2026

  • 277 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 278 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 279 Не работил

    5 2 Отговор

    До коментар #270 от "да питам":

    преструвал се е!

    10:04 28.02.2026

  • 280 Докато Израел не изчезне от картата

    29 14 Отговор
    На света , няма да настъпи мир във близкия изток !!!!!

    Коментиран от #457

    10:04 28.02.2026

  • 281 Реалността

    21 10 Отговор
    Тръмп методично унищожава съюзниците на Русия... Сирия, Венецуела, Куба, а сега и Иран.

    10:05 28.02.2026

  • 282 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 283 Евреите са най големите терористи

    31 5 Отговор
    Заедно със краварите !

    Коментиран от #504

    10:05 28.02.2026

  • 284 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 285 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 286 Зевзек

    11 9 Отговор

    До коментар #259 от "А50":

    "а беше Кииф за два дня"

    А НАТО беше силно и сплотено

    Коментиран от #292

    10:07 28.02.2026

  • 287 Хитлер....... казах !!!!!!

    23 3 Отговор
    Трябваше ми още година , и тия нямаше да правят такива бели никога повече !!!

    Коментиран от #304

    10:07 28.02.2026

  • 288 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    6 20 Отговор

    До коментар #277 от "когато влязохме в НАТО":

    Иначе отдавна да сме Задунайска република на....Путин.

    10:07 28.02.2026

  • 289 Госあ

    4 14 Отговор

    До коментар #284 от "По точно":

    но най обичат да надуват блатната хурка и да чакат денгите

    Коментиран от #514

    10:07 28.02.2026

  • 290 Надка

    18 4 Отговор

    До коментар #145 от "Давате ли си сметка хора":

    от Външно: "Ние сме с израел и сащ, щото те са най-големите демокрации и ги подкрепяме напълно." Разбра ли сега къде са или още не си?

    10:08 28.02.2026

  • 291 ЕДГАР КЕЙСИ

    10 23 Отговор
    АМИ СЕГА , КАКВО ЩЕ ПРАВИ ФАШИСТА ПУТЛЕР ....................... НАЙ ВЕРНИЯ СЪЮZHИК НА АЯТОЛАСИТЕ И ........................ БЪЛГАРСКИЯ "ПАМПЕРС" НА ПУТЛЕР , МИСТЪР МУНЧО ? ? ? ...............,.....

    10:08 28.02.2026

  • 292 Натовско оръжие громи Русия

    9 19 Отговор

    До коментар #286 от "Зевзек":

    Затова НАТО е силно и сплотено.

    10:08 28.02.2026

  • 293 За една чалма

    3 17 Отговор
    толкова жертви!?

    10:08 28.02.2026

  • 294 Госあ

    3 19 Отговор

    До коментар #275 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Малко му остана да приключи блатата, ако не беше ленд лийза на янките

    Коментиран от #311

    10:08 28.02.2026

  • 295 Ми то.....

    30 5 Отговор
    Ако Иран беше направил превантивни удари срещу евреите - фашисти нетаняху щеше да ореве ортълъка !

    10:09 28.02.2026

  • 296 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 297 Румен

    12 7 Отговор
    да гепи един Ф16 и да помага на братски Иран!

    10:09 28.02.2026

  • 298 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 299 анонимен

    5 25 Отговор
    Показна операция как се извършва „ превантивен удар срещу Иран , за да премахне заплахите за държавата Израел“срещу военни обекти, за да продължат преговори. За разлика от русия която постояно атакува цивилна инфрастуктора и цивилно население, електроцентрали за да нямат ток зимата. ПРИГОЖИН " „Когато Зеленски стана президент, той беше готов за споразумения. Всичко, което трябваше да се направи, беше да слязат от планината Олимп/ да не се държат като богове/ и да преговарят с него“, каза той. А започнаха масово разрушаване на градове. Това не е ли фашизам в най-отвратителният вид.

    10:09 28.02.2026

  • 300 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 301 Русофили

    9 18 Отговор
    Сложихте ли вече чалмите...

    Коментиран от #325, #383

    10:10 28.02.2026

  • 302 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 303 ВВП

    22 5 Отговор
    Какво стана с непредизвиканата агресия и международното право?

    10:10 28.02.2026

  • 304 Русна

    2 6 Отговор

    До коментар #287 от "Хитлер....... казах !!!!!!":

    ците ли?

    10:10 28.02.2026

  • 305 Хи хи хи

    22 9 Отговор
    Сега ще паднат няколко демократични ирански ракети по евреискитенацисти ! Нетаняху няма да си покаже носа навън от бункера си месеци наред !!!!

    10:11 28.02.2026

  • 306 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 307 матю хари

    8 26 Отговор
    Иран е парализиран и не може да отвърне на ударите. До вечерта всичко ще свърши. Послендият съюзник на Русия падна. Следва самата Русия.

    10:12 28.02.2026

  • 308 Мисиряк

    24 3 Отговор
    Преди 9 месеца ни казаха, че Итанската ядрена програма е занулена, пък те направили нова само за 6 месеца

    10:12 28.02.2026

  • 309 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 310 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 311 Историк

    22 5 Отговор

    До коментар #294 от "Госあ":

    "ако не беше ленд лийза на янките"

    Ако краварите не бяха въоръжили Хитлер и Полша нямаше да може да превземе - за Рокфелер център в Мюнхен да си чувал и че Хенри Форд е бил пръв приятел на Хитлер и за паради с пречупени кръстове в Ню Йорк през 1936 или за нациска партия в Англия.

    Коментиран от #322, #445

    10:13 28.02.2026

  • 312 ВВП

    11 18 Отговор

    До коментар #302 от "Ицо":

    то други копейки нема, на всичките са им разпрани калните ауспуси

    10:13 28.02.2026

  • 313 Глас от бункера

    13 17 Отговор
    Водя си записки как се прави СВО. 😂

    10:13 28.02.2026

  • 314 2222

    14 27 Отговор
    Иран не е Венецуела - да, не е. Мадуро издържа 4 часа, а Аятолаха ще издържи 12. До полунощ войната ще свърши с размазваща победа за САЩ и Израел. А русофилите пак ще подсмърчат.

    10:13 28.02.2026

  • 315 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 316 Историк

    8 21 Отговор
    Но трябва да признаем, че ако не беше Сащ сталин го изеде, беше се скрил зад урал както сега се крие ботокса !

    10:14 28.02.2026

  • 317 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 318 АБВ

    32 7 Отговор
    САЩ е най-големият военен агресор в света. Това е категоричният извод на един от малкото изследователи, занимавали се с тази тематика през годините. Той се казва д-р Золтан Гросман и е професор по география в държавния колеж Evergreen State College в Олимпия, щата Вашингтон.
    Той провежда дългогодишни изследвания на архивите, в резултат на които е съставил най-пълния до момента списък на войните и военните интервенции на САЩ по света за периода 1890-2014 година. Неговият труд показва, че Съединените американски щати могат да бъдат вписани в книгата на рекордите на Гинес като най-агресивната страна въпреки всички твърдения в обратната посока – за мир, демократичност, опазване на човешките права и ценностите на съвременния свят.

    Коментиран от #365

    10:15 28.02.2026

  • 319 Бой по кратуните на

    24 9 Отговор
    Евреите- убийци !!!!!

    10:15 28.02.2026

  • 320 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 321 си пън

    11 4 Отговор
    трябваше да сте готови,кво има да се сотвите,и да сте ги думнали в отговор вече,за какво кацаха руски и китайцки самолети

    10:15 28.02.2026

  • 322 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 323 Хаменей

    11 12 Отговор
    В Москва съм,в Кремля съм..

    10:15 28.02.2026

  • 324 Герак Митко

    8 17 Отговор
    А на нас кой ще ни даде пари като тьота е пияна от снощи!

    10:16 28.02.2026

  • 325 Копейка

    9 20 Отговор

    До коментар #301 от "Русофили":

    Сложихме чалмите, отворихме корана и викаме за Иран, Русия и Палестина.

    10:16 28.02.2026

  • 326 УдоМача

    25 6 Отговор
    С М Ъ Р Т на Америка и Израел!!!

    10:16 28.02.2026

  • 327 Цък

    20 5 Отговор
    Казах Ви, краварите няма да ударят директно Иран. Голям страх.

    10:17 28.02.2026

  • 328 БАНко

    25 5 Отговор
    ФАШАГИТЕ ОТ ДРУГИЯ КРАЙ НА СВЕТА БОМБАРДИРАТ СУВЕРЕННА ДЪРЖАВА !!! НАТООООООВЦИ , ЗАЩО СТЕ ,,ЗА" ????

    10:17 28.02.2026

  • 329 матю хари

    8 23 Отговор
    Иранският президент звънял на Путин, а оня не вдигал. Довечера САЩ и Израел ще празнуват победата, а Путя ще се похвали, че е превзел малко украинско село, а солдатите му са изяли кокошките.

    10:17 28.02.2026

  • 330 Наш народ

    6 4 Отговор
    Изборите трябва да се отложат!Да видим посоката на вятъра!

    10:18 28.02.2026

  • 331 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 332 реалистъ

    4 22 Отговор
    Русия загуби всичко, за да спечели Украйна, но накрая ще загуби и Украйна. Това е положението.

    10:18 28.02.2026

  • 333 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 334 Интересно

    11 22 Отговор
    Русия и Иран нали са стратегически съюзници? 😁
    От Кремъл защо мълчат?Траят си да не ги подпукат и тях, а?

    10:19 28.02.2026

  • 335 гюров

    15 8 Отговор
    т.е. ППППците пуснаха амер. самолети на цивилното летище. Сега ще разберем дали са били само за учение.

    10:19 28.02.2026

  • 336 Руската кавалерия е най-добрата🐎

    6 21 Отговор

    До коментар #269 от "🤔.....":

    Информацията,че руската армия използва коне и магарета, за да воюва в Украйна, неудържимо излезе на бял свят. От Кремъл успокояваха руското население, че именно с такъв превоз навремето са стигнали до Берлин - по време на Втората световна война. Но сега те не успяха да стигнат до Киев, каквато е целта на "специалната военна операция/ВИДЕО/".🐎🐎🐎🐎

    Коментиран от #517

    10:19 28.02.2026

  • 337 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 338 Путин

    4 17 Отговор
    да се изтегли от Украйна и да спаси Иран!По-важен е!

    10:20 28.02.2026

  • 339 БАБА ВУНА

    9 10 Отговор
    Румбата Радев каза ли нещо? Нали е в синергия със САЩ...

    Коментиран от #341, #344

    10:20 28.02.2026

  • 340 Последния Софиянец

    3 5 Отговор

    До коментар #333 от "АБВ":

    вацеф ли ти го каза това, то не е многа трудно да се провери кой го наритаха като кучи, подлога глуповата!

    10:21 28.02.2026

  • 341 Румбата

    3 9 Отговор

    До коментар #339 от "БАБА ВУНА":

    е в синергия с Решетников

    10:21 28.02.2026

  • 342 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 343 Тото 1 и Тото 2

    16 6 Отговор
    Русия са нехуманни АГРЕСОРИ и УБИЙЦИ , а САЩ и западните демокрации са ХУМАННИ убийци ли ?
    Така ли излиза , според ПРАВИЛНАТА политическа директива , която ни налагат нашите нови братя-ГОСПОДАРИ ?

    10:21 28.02.2026

  • 344 АБВ

    2 14 Отговор

    До коментар #339 от "БАБА ВУНА":

    Чака пияната от пасьола.да се събуди да му даде методичките!

    Коментиран от #349

    10:22 28.02.2026

  • 345 Тревога

    4 13 Отговор
    самолетите в София товарят ,,русифили"!

    10:22 28.02.2026

  • 346 ГЛАС от бункера

    6 13 Отговор

    До коментар #320 от "Герак Митко":

    взривиха ми завода за ОРЕШНИЦИ

    10:22 28.02.2026

  • 347 А50

    17 3 Отговор
    В подходящ момент бой по сащките бази, Израел по-късно, той няма да избяга, но сега им е на тепсия самолетоносач с демотивиран и изплашен състав.

    10:23 28.02.2026

  • 348 Да ги видим сега БСП-ОЛ и Възраждане

    17 1 Отговор
    Да го видим сега и Зарков дали поне една протестна нота или декларация осъждаща престъпниците САЩ и Израел ще напишат. Да го видим и Радев... Да им видим и морала и разума

    10:23 28.02.2026

  • 349 А50

    6 11 Отговор

    До коментар #344 от "АБВ":

    Дринканата до като стане за пладне войната ще е свършила, само втарая провежда тридневни операции за 5 години!

    10:24 28.02.2026

  • 350 Чий е

    1 7 Отговор
    Крим равен ли е на Иран?

    10:24 28.02.2026

  • 351 Нека бъде изтрит нацистки Израел

    23 4 Отговор
    А не коментарите. НЕ на цензурата и хибридните ционистки наративи. Българите мразим военнопрестъпниците САЩ и Израел и нищо не може да промени този факт

    10:24 28.02.2026

  • 352 Феликс Дж

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Допускам да е вярно. и каква точно симетрия - по ма шко-хазарско правителство начело на най-най-най верния съюзник евро-атлантически.

    10:24 28.02.2026

  • 353 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 354 Интересно

    6 13 Отговор
    Руснаците защо не помагат на иранските си братя? Спят ли още?

    10:24 28.02.2026

  • 355 БАНко

    22 3 Отговор
    НОВА ВОЙНА , НОВА РАДОСТ ЗА НАТООООООВЦИТЕ !!!

    10:24 28.02.2026

  • 356 Моше

    7 9 Отговор
    Абе,Радев къде е?

    10:25 28.02.2026

  • 357 Ционизма е нацизъм !

    23 5 Отговор
    Важното е да се разбере че ционизма и атлантизма е тумор а атлантиците са метастазите му в обществото ! Това е истината и е време да го осъзнаете докато още време имате..

    10:26 28.02.2026

  • 358 Петрохан

    6 8 Отговор
    има ли връзка с Иран?

    10:26 28.02.2026

  • 359 В Женева

    2 1 Отговор
    светкавично удрят печати и подписи!

    10:28 28.02.2026

  • 360 Само педофили и извратеняци,

    22 5 Отговор
    атлантици и смотаняци могат да симпатизират на ционисти.

    Коментиран от #562

    10:28 28.02.2026

  • 361 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 362 Чистка на всички гниди от МОССАД !

    12 10 Отговор
    Поне 2 документа, 2-3 видея и над 30-35 снимки доказват категорично връзка на групата на Калашев с Моссад ! По точно с фирми контролирани от Моссад и тяхни представители ! "Европейската федерация на рейнджърите" може обосновано да се твърди че и кадрово и финансово е имала взаимоотношение със Моссад. Лично аз предполагам че дори и униформите на калушковците са били израелски...

    10:29 28.02.2026

  • 363 Факти

    8 17 Отговор
    Иранският народ стиска палци на Израел и САЩ да ги освободят от аятоласите.

    10:30 28.02.2026

  • 364 БАНко

    20 3 Отговор
    УРСУЛИТЕ ОТ БРЮКСЕЛ СА ГОТОВИ С 20 ПАКЕТА САНКЦИИ СРЕЩУ ФАШИСТКИЯ СГОВОР НА ИЗРАЕЛ И САЩ !!!

    10:31 28.02.2026

  • 365 отговор на 318

    8 22 Отговор

    До коментар #318 от "АБВ":

    Другари зомбита САЩ и НАТО някога да е нападнал някоя държава с цел да завземе територия, премахване на цяло население или системно и целенасочено да е удрял жилищни сгради, училища, болници или граждански обекти...Казвам целенасочено както го прави Раша в Украйна. Та САЩ и НАТО може да имат и 50 хиляди бази по цял свят но е важно какво правят там, до като твоята мама Русия е военно престъпна страна.

    Коментиран от #422

    10:32 28.02.2026

  • 366 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 367 Докато не гръмнат САЩ

    20 4 Отговор
    Тоя побъркания няма да се спре!
    Израел и САЩ са раковото образование на света!
    Трябва да бъде изрязан по сщия начин по който съсипаха Газа и арабския свят!

    10:33 28.02.2026

  • 368 Когато злото е по силно

    16 2 Отговор

    До коментар #361 от "Смехоран":

    Трябва ли да си на негова страна? Трябва ли и медийно да го подкрепяш? Морала ли ти го налага? Нима си ампутиран от достойнство пич ? Хммм

    Коментиран от #394

    10:33 28.02.2026

  • 369 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 370 Аналитик

    5 1 Отговор
    Нормално е училищата да са затворени в събота

    10:34 28.02.2026

  • 371 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 372 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 373 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 374 Данко Харсъзина

    12 14 Отговор
    Войната започна. Цистерните от София ще летят. Ще продаваме керосин на американците. Ганю пак ще е на далавера.

    Коментиран от #378

    10:36 28.02.2026

  • 375 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 376 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 377 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 378 Русофил

    6 11 Отговор

    До коментар #374 от "Данко Харсъзина":

    Ти нали беше наш човек,копей,за Бащицата ура

    10:39 28.02.2026

  • 379 Тома

    17 3 Отговор
    Най после кравари и евреи настъпиха мотиката

    10:39 28.02.2026

  • 380 истината

    6 17 Отговор
    Показна операция как се извършва „ превантивен удар срещу Иран , за да премахне заплахите за държавата Израел“срещу военни обекти, за да продължат преговори. За разлика от русия която постояно атакува цивилна инфрастуктора и цивилно население, електроцентрали за да нямат ток зимата. ПРИГОЖИН " „Когато Зеленски стана президент, той беше готов за споразумения. Всичко, което трябваше да се направи, беше да слязат от планината Олимп/ да не се държат като богове/ и да преговарят с него“, каза той. А започнаха масово разрушаване на градове. Това не е ли фашизам в най-отвратителният вид.

    10:40 28.02.2026

  • 381 Кую

    12 0 Отговор
    Чичко Адолф къде си?

    10:40 28.02.2026

  • 382 за успокоение

    1 8 Отговор
    ====В отговор Техеран изстреля ракети към американската военновъздушна база в Катар===
    На кръстопът на балканите, а Ердо не би допуснал ирански крилати ракети през своето небе.

    10:40 28.02.2026

  • 383 Русофил

    4 7 Отговор

    До коментар #301 от "Русофили":

    Да,сложихме чалмите . И,се дуупим,да не намерят Мошето и Сам,че не прощават .

    10:40 28.02.2026

  • 384 Aлфа Вълкът

    4 9 Отговор
    ЩОМ ПОЗНАХ ЗА ИРАН ПРЕДИ ВСИЧКИ, ЗНАЧИ СЪМ БИЛ ПРАВ И ЗА ПЕТРОХАН. 😊

    10:42 28.02.2026

  • 385 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 386 пфаха

    21 5 Отговор
    Докато им хвърлят прах в очите, че ще преговарят, "превантивно" им бомбардират страната - това само подли еврейски утайки могат да го направят

    Коментиран от #389

    10:43 28.02.2026

  • 387 гост

    7 8 Отговор
    Двамата бандита са на сигурно място а иранският народ да мре...

    10:44 28.02.2026

  • 388 Кретен

    2 10 Отговор

    До коментар #385 от "Ти, кркткн":

    Това си ти!
    Миришещ на алкохол, с гурели, мсърдящ на евтин качак и моч к а. И 100% не си бил с жена, защото вместо топки имаш дупка смухлясала.

    10:45 28.02.2026

  • 389 Герги

    6 20 Отговор

    До коментар #386 от "пфаха":

    Ти проумяваш ли че тази държава не трябва да притежава ядрено..кое не разбра...че са спонсор на тероризма и имат сбъркан режим...

    Коментиран от #392

    10:46 28.02.2026

  • 390 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 391 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 392 пфаха

    19 0 Отговор

    До коментар #389 от "Герги":

    Разбрах от теб, че 404 не трябва да притежава ЯО и затова Путин ще в бомби. Пфаха.

    10:50 28.02.2026

  • 393 Неразбрал

    26 1 Отговор
    Сега това не е ли непровокирана агресия срещу суверенна страна? С цел намеса във вътрешните работи и смяна на законното ръководство на страната? Ще има ли санкции? Ще ги изключат ли от ООН? Или щом са американци няма проблем? За тях може?

    10:51 28.02.2026

  • 394 Всички атлантици и ционисти са

    19 3 Отговор

    До коментар #368 от "Когато злото е по силно":

    ампутиран от морал и достойнство пич. Това е основното изискване за да си такъв

    10:51 28.02.2026

  • 395 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 396 основно правило

    24 1 Отговор
    Всяка война започната преди САЩ и Израел е недемократична и агресивна!

    10:51 28.02.2026

  • 397 Перо

    27 3 Отговор
    Иран се съгласи да обогатява уран само за мирни цели, защо евреите започват войната или зет му на Тръмп ръчка? Време е Путин да удари другия ционист в Киев за млъкне Тел Авив!

    10:52 28.02.2026

  • 398 Я пък тоя

    25 1 Отговор
    Още една спряна война от миротвореца Тръмп.
    Заслужава две нобелови награди за мир.

    10:52 28.02.2026

  • 399 стоян георгиев

    22 2 Отговор
    С кеф гледам как Ирански ракети думкат ционистки фашисти 😂😂😂

    10:54 28.02.2026

  • 400 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 401 Данко Харсъзина

    20 2 Отговор
    Докато Тръмп се занимава с Аятолаха, Путин ще приключи със Зеленски.

    10:57 28.02.2026

  • 402 От сутринта се нагледахме

    12 5 Отговор
    по българските медии на ампутирани от морал нищожества. Само още нищожеството Радев не сме видели

    10:57 28.02.2026

  • 403 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 404 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 405 ааааа

    19 0 Отговор

    До коментар #3 от "Отново първи са Израел":

    САЩ са кученцето на Израел някъде прочетох това.

    10:59 28.02.2026

  • 406 Монката Паси

    8 5 Отговор
    Ураааа. И ние влизаме във войната. Скоро Американските самолети излитат от летище София към Иран.

    10:59 28.02.2026

  • 407 Безпристрастен

    19 1 Отговор
    Съгласувана операция ,не от днес a от месец минимум.Докато Доналд заблуждаваше света,че вървят преговори,зад завесата е стартирал целия сценарий.Не е съвпадение,изказаното мнение на конгресмени,да нападнат първи сраел ,а щатите да ги подкрепят след това.Тънката дипломатическа линия е, да запазят лицето на щатите пред света.Съвсен различна би била ситуацията,ако щстите сами,директно бяха ударили персиеца.и евентуалната реакция на мюсюлманските държави,не само в региона,но цяла Азия и Африка.Богопомазаните без съгласието на щатите,няма дори да помислят сами да предприемат тази неоправдана с нищо атака.Знаят,че ответният удар на персиеца ще бъде много тежък,насочен единствено по тях.Имат горчив урок от миналата година.Сега целенасочено,търсят персите да отговорят,за да се намеси веднага щатската армада.

    11:00 28.02.2026

  • 408 Моше

    17 0 Отговор
    мръсни долни мошета

    11:01 28.02.2026

  • 409 Хаярсъз,

    6 0 Отговор

    До коментар #400 от "Данко Харсъзина":

    Велик (голям) сер.семин си!

    Коментиран от #413

    11:01 28.02.2026

  • 410 БНА

    15 1 Отговор
    Ха сега, като сме с 10 000 чички и женички в армията, да видим колко ще устискаме, ако ни напънат нас.

    11:01 28.02.2026

  • 411 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 412 Абе чували ли сте

    9 2 Отговор
    За еврейската педофилска секта "Калаши" или "Калуши" а? 1951-1992 година ...

    11:04 28.02.2026

  • 413 Данко Харсъзина

    2 11 Отговор

    До коментар #409 от "Хаярсъз,":

    Велик Президент. Велика страна. Непобедима армия.

    11:05 28.02.2026

  • 414 САЩ е нацистка държава хора

    23 1 Отговор
    От поне 10 години ... показателно е, че всичко което съдържа. Думите „демокрация“, „равенство“ и „права на човека“ не се появява никъде в американските и западните медии. Няма го и в изказа на политическата нацистка върхушка. Нито пък Американската революция, Френската революция, Декларацията за правата на човека и гражданина, нито Прокламацията за еманципация.... Нима не сте го забелязали? А? Тези пропуски не са случайни. Те са умишлени. Демократичните революции са основани на универсалистки принципи, несъвместими с политиката, защитавана от Рубио. Декларацията за независимост потвърждава, че „всички хора са създадени равни“. Всеобщата декларация за правата на човека провъзгласява, че „хората се раждат и остават свободни и равни по права“. Декларацията за правата защитава индивида от властта на държавата. Речта не може да споменава тези документи, защото тяхната логика води до заключения – равенството на всички човешки същества, универсалността на правата, подчинението на властта на закона – които речта на нацистите,атлантиците и ционистите отрича.

    11:06 28.02.2026

  • 415 До Дичо диверсанта

    10 1 Отговор
    Много книжки четеш, ама в казарма не си ходил. На мама пиленцето. Искаш ли млекце?

    11:07 28.02.2026

  • 416 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 417 Аятолах Хюмнемей

    3 12 Отговор
    Помошт, Помошт, Помогнете!
    Русия, помощ?

    11:08 28.02.2026

  • 418 Иво

    3 17 Отговор
    Русия свърши под Купянск и остана само със С.Корея.Ама Ким слушай бай Дончо.

    11:08 28.02.2026

  • 419 Да ги видим сега БСП-ОЛ и Възраждане

    12 2 Отговор
    Да го видим сега и Зарков дали поне една протестна нота или декларация осъждаща престъпниците САЩ и Израел ще напишат. Да го видим и ционисткото недоразумение Радев също ...

    11:08 28.02.2026

  • 420 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 421 Турчин

    24 3 Отговор
    Юдеите пак побесняха. Скоро ще се повтори Содом и Гоморе. Създателят не може толкова неправда, убийства и държавен тероризъм. Виждаш ли ти? Израел МОЖЕ да има атомна бомба но Иран НЕ МОЖЕ!!!
    ОТ 1991 ДО ДТЕС ИЗРАВНИХА СЪС ЗЕМЯТА ВСЯКА МЮСЛЮМАНСКА СТРАНА , СПОСОБНА ДА ПРОТИВОСТОИ НА ИЗРАЕЛ..
    ПРОКЪЛНАТИ БЪДЕТЕ!!!

    Коментиран от #431

    11:10 28.02.2026

  • 422 имаш

    1 1 Отговор

    До коментар #365 от "отговор на 318":

    силно изразена мозъчна недостатъчност с каквато се опитваш да заразиш и други......

    11:10 28.02.2026

  • 423 Поптодорова

    17 0 Отговор
    Олеееее и аз се размирисах на чфуткъ. Трябва парфюма на Нейнски да ползвам

    11:11 28.02.2026

  • 424 Сидоренко

    18 2 Отговор
    Важното е едно и само едно и това е да няма държава Украйна на картата и хунтата да виси по дърветата.

    11:11 28.02.2026

  • 425 Иван

    20 2 Отговор
    Дано Иранците заличат Израел от лицето на земята

    11:11 28.02.2026

  • 426 Дик диверсанта

    4 1 Отговор
    Аз харесвам маджарските хусари. Имат големи "копия".

    11:11 28.02.2026

  • 427 Иван

    6 4 Отговор
    Сега Иранците ще ударят София ..

    Коментиран от #428

    11:13 28.02.2026

  • 428 Тимур

    5 2 Отговор

    До коментар #427 от "Иван":

    Хайде да спрем с вицовете

    11:14 28.02.2026

  • 429 Мнение

    3 17 Отговор
    Иран ще бъде сринат, а Русия и Китай унизени за пореден път.

    11:14 28.02.2026

  • 430 Евреин

    13 2 Отговор
    До като Израел не бъде заличен от земята мир никога няма да има

    11:15 28.02.2026

  • 431 всяка

    5 2 Отговор

    До коментар #421 от "Турчин":

    логика и здрав разум липсва, мракобесието да е с атомна бомба!

    11:15 28.02.2026

  • 432 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 433 Атанаска Запрянова

    9 2 Отговор
    Днеска като плетях чорапи на дядото, ми се обадиха, че войната е почнала. Викат ми, бабо Запряно, дигай войската в на бойна нога! Що пък аз да дигам войската, не знам? Някой знае ли?

    11:15 28.02.2026

  • 434 Последния Софиянец

    12 3 Отговор
    Иран атакува Кувейт.Има цели в Гърция и България.

    11:17 28.02.2026

  • 435 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 436 Смешници жалки.

    13 1 Отговор
    Нападение на Иран. А сега кажете дебелоглавите лизачи на чужди филейни части: при затриване на международно право и разбой на САЩ, Израел и други европейци, желаещи да воюват, какво трябва да създава в първия ред уважаваща себе си държава (Русия и др.) - луксозни коли или ракети за защита? Пак ли вие е смешно,че сте голи, боси и горделиво карате луксозна кола втора употреба? Ако си глупак - смей се на глас.

    11:19 28.02.2026

  • 437 Маг

    11 3 Отговор
    Защо мигате на парцали? Казах ви още преди година, с точност до месец, какво ще стане. Краят на февруари! Казах ви и да не се плашите, че ще прерасне в световна война! Казах ви и как ще свърши. Но който запомнил, запомнил, няма да повтарям, щом си нямаме доверие!

    11:19 28.02.2026

  • 438 Иво

    16 3 Отговор
    Надежда Нейнски даде летище София за ирански бомбардировки.

    Коментиран от #448

    11:20 28.02.2026

  • 439 Евроатлантик

    4 14 Отговор
    Путлер, ако е жив да си записва как се прави СВО!

    11:21 28.02.2026

  • 440 Захарова Мария

    4 3 Отговор
    РФ ще внесе протестна нота в ООН!

    11:23 28.02.2026

  • 441 Нещо както

    5 13 Отговор

    До коментар #145 от "Давате ли си сметка хора":

    Престъплението срещу човечеството извършено от Русия с превантивния й удар по Украйна

    11:24 28.02.2026

  • 442 Механик

    16 0 Отговор
    Стията е писана с такъв върховен "ентусиазъм", че дори пишещия не е прочел какво е написал. Давам пример с една извадка от текста:
    Иранските паравоенни сили Корпус на гвардейците на Ислямската революция заявиха, че са изстреляли първа вълна от дронове и ракети срещу Иран, предаде Асошиейтед прес.".
    Тоест Иран се е самоатакувал с ракети и дронове.

    11:28 28.02.2026

  • 443 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 444 Азззззззз

    15 1 Отговор
    Сега в тая ситуация има ли агресор?! Кой е агресора и ще има ли 20 пакета санкции срещу него? ЕС ще заклейми ли агресията? За един приятел питам...

    11:29 28.02.2026

  • 445 ХиХи

    4 0 Отговор

    До коментар #311 от "Историк":

    Он не е чувал и за Еврейската комунистическа партия в САЩ до средата на 20 век е била много популярна

    11:29 28.02.2026

  • 446 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 447 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 448 Ха ха

    4 0 Отговор

    До коментар #438 от "Иво":

    Ми то си е еврейско.

    11:30 28.02.2026

  • 449 Победа

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Всичко е по план 👍":

    Такова тлъсто парче е трудно да се преглътне без руска водка.
    Може на някой да му заседне..

    11:31 28.02.2026

  • 450 Дааааааам

    9 1 Отговор
    Хазарската наглост е безгранична.

    11:32 28.02.2026

  • 451 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 452 Лавров Сергей

    5 2 Отговор
    РФ ще внесе протестна нота в ООН!

    11:32 28.02.2026

  • 453 свърши се

    4 10 Отговор
    Американците и евреите опаткаха иранците. Връща се Шаха на власт в Иран и забранява исляма.

    11:34 28.02.2026

  • 454 Зумба

    2 6 Отговор

    До коментар #39 от "Тези ненормалници":

    Иран са наши братушки, бе! Иранките поне са хубави за разлика от руските трътли.

    11:34 28.02.2026

  • 455 🤣......

    4 12 Отговор
    Къде е сега глобалния юг за да помогне на чалмите? 🤣, БРИКС, мрикс, Вовата и Си се спотайват като лалугери и с нищо не могат да помогнат на братята си ислямски чалмалии🤣

    Коментиран от #469

    11:34 28.02.2026

  • 456 Кирил

    7 7 Отговор
    Очакваме една вечно пияна говорителка да прочете декларация за дълбока загриженост

    11:34 28.02.2026

  • 457 Пунч

    6 4 Отговор

    До коментар #280 от "Докато Израел не изчезне от картата":

    2000 години нямаше Израел. Мир имаше ли?

    11:37 28.02.2026

  • 458 ФАКТ

    7 3 Отговор

    До коментар #443 от "Ха ха ха ха":

    Западът окупира незаконно Украйна без референдум

    11:38 28.02.2026

  • 459 нещастници

    15 2 Отговор
    превантивно изчегъртване на израел е нужно

    11:39 28.02.2026

  • 460 Стария Дон

    4 14 Отговор
    Сега останалите азиатски варвари, Путин, Си и кюфтето Ким с квадратната глава, внимателно да гледат какво ги очаква.

    Коментиран от #487

    11:40 28.02.2026

  • 461 Зеленската фуста

    10 2 Отговор
    Мръ, мрън, мрън ша плача! Ми сега какво ще правя взеха ми светлината от прожекторите на сцената е тъмно кеша го няма. Никой не се интересува от моята пиеса в УКРАИНАта. Хайде бре евро лидери почвайте санкциите, помощи, кеш техника помагайте лицемерни уроди.

    11:40 28.02.2026

  • 462 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 463 изглежда

    5 8 Отговор
    Въз основа на стратегическия си договор с Иран, Путин ще им помогне, колкото миналия път.

    11:42 28.02.2026

  • 464 А медведа где?

    5 9 Отговор
    Да пусне в ефир няколко атомни пръдни, ей така от чувство за самоуважение, достойнство и значимост 🤭😄🤫

    11:44 28.02.2026

  • 465 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 466 револючията свърши

    3 7 Отговор

    До коментар #465 от "абе льольо":

    Шаха вкарва Иран в НАТО.

    11:47 28.02.2026

  • 467 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 468 ЦРУ

    11 4 Отговор

    До коментар #146 от "Я пъ тоа":

    Дано не го направи,че от теб няма да остане нищо и от всичките ти близки също.Моли Св в рая суматоха да не пострадаме и ние.Нито САЩ нито Израел ни броят за хора а само ни мамят,както между впрочем мамят и останалия Свят и днес това вече е неоспорим факт.Къде са Европейските лизачи?Това дефакто е началото на ТСВ,отдавнашна мечта на Сатанистите.

    Коментиран от #470

    11:49 28.02.2026

  • 469 Ъъъъъ

    7 4 Отговор

    До коментар #455 от "🤣......":

    Случайно да забелязваш, че тази "атака" е много по-различна от онази през юни? Да не говорим, че вече са ударени няколко американски бази в региона, а току що в Израел сирените за въздушна тревога се включиха.... Слагам 🍿.... 🤣
    Изглежда, че Хайфа ще го отнесе... 🤣

    11:50 28.02.2026

  • 470 Я пъ тоа

    2 3 Отговор

    До коментар #468 от "ЦРУ":

    А ти па си мноо убаф

    11:51 28.02.2026

  • 471 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 472 Васил

    6 9 Отговор
    Иранската диктатура има само един изход да бяга към Москва.

    11:52 28.02.2026

  • 473 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 474 Aлфа Вълкът

    6 9 Отговор
    Амсалаци нали загрявате, боят по Иран е бой по Раша и Чайна също. Режимите дето се подкрепят стоят и гледат как млатят другарчето им, губят позиции, губят авторитет, губят и съюзници.

    11:52 28.02.2026

  • 475 Валентин

    7 3 Отговор
    Жидовете пак си го просят

    11:55 28.02.2026

  • 476 Уникално

    6 10 Отговор
    Воят на копейкити вой на роби е музика за демократичното ухо на всеки що годе нормален гражданин

    Коментиран от #480

    11:57 28.02.2026

  • 477 копейкина

    8 7 Отговор

    До коментар #14 от "Всичко е по план 👍":

    другари слагайте чалмите и фустите и да ходим да помагаме на ислямските братушкий

    11:58 28.02.2026

  • 478 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 479 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 480 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 481 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 482 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 483 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 484 Целуването на КУРанът

    5 7 Отговор
    И Фанатичната подкрепа за

    Разни Чалмари и Ислямски Терористи

    Се превърна е Ежедневие

    За Русофилките по Нашите Територии.

    12:08 28.02.2026

  • 485 Факти

    4 1 Отговор
    Вие независима медия ли сте ?

    12:08 28.02.2026

  • 486 Мадуро

    3 2 Отговор
    Пък аз защитих внецуелския народ!

    12:08 28.02.2026

  • 487 Много си се надъхал

    7 1 Отговор

    До коментар #460 от "Стария Дон":

    Китай не е Иран там краварите ще ударят на камък също и Северна Корея те притежават и ядрено оръжие така че спри се малко май си забравил Виетнам

    12:09 28.02.2026

  • 488 Обаче

    7 1 Отговор
    не се предвижда инвазия по земя. САЩ и Израел нямат такива възможности. Ще бомбят известно време и с това ще се приключи. Дори да успеят да убият аятолаха, иранците ще изберат друг.
    Не е много ясна стратегията на Израел.

    Коментиран от #494

    12:09 28.02.2026

  • 489 Хаменей вече е в бункера на Путин

    6 4 Отговор

    До коментар #481 от "така е":

    Там заедно с Асад ронят сълзи.

    Коментиран от #492

    12:10 28.02.2026

  • 490 Малей

    2 4 Отговор
    Захарова сега,като ги осъди остро!

    12:10 28.02.2026

  • 491 пиночет

    4 10 Отговор
    Този път терористите -палячовци от Хизбула и Хамас в Иран и подкрепяни от руските отрепки, ще бъдат занулени изцяло!

    12:11 28.02.2026

  • 492 За намаза

    0 2 Отговор

    До коментар #489 от "Хаменей вече е в бункера на Путин":

    в 12

    12:11 28.02.2026

  • 493 Нека бъде изтрит нацистки Израел

    8 3 Отговор
    А не коментарите. НЕ на цензурата и хибридните ционистки наративи. Българите мразим военнопрестъпниците САЩ и Израел и нищо не може да промени този факт

    12:12 28.02.2026

  • 494 Аятолаха

    3 0 Отговор

    До коментар #488 от "Обаче":

    избира ли се?

    12:13 28.02.2026

  • 495 Света мрази евреите

    8 5 Отговор
    И има защо. Това са метастази на тумора наречен ционизъм, тумора наречен нацизъм

    Коментиран от #500

    12:13 28.02.2026

  • 496 Евреина МАДУРОВИЧ

    5 3 Отговор
    Когато Делта Форс
    Ме Отвлякоха

    Ботокс Чучелото Пуся
    Направи ли нещо
    По Въпроса ?

    Елементарен въпрос за ГладкоМозъчни Ка.пейки.

    12:13 28.02.2026

  • 497 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 498 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    4 9 Отговор
    Тези дни никакво мърдане от бункера, при мен са откраднатите украински малки момченца, снощи ме по..ха доста и сега пак ме болят задните части

    12:14 28.02.2026

  • 499 когато влязохме в НАТО

    6 4 Отговор
    Още тогава приехме че сме сметт. Атлантическа ционистка сметт. Мииризлива и токсична, самоунищожаваща се и лумпенизирана. В това ни превърнаха шепа продажни нищожества, най гнусната отайка на обществото.

    Коментиран от #529

    12:15 28.02.2026

  • 500 Нафиркан Пацан

    0 4 Отговор

    До коментар #495 от "Света мрази евреите":

    И аз затова мразя Шаломов Мендел

    И тем подобни Евреи които се правят на Руснаци.

    12:15 28.02.2026

  • 501 НАТО🌐 завинаги

    0 9 Отговор
    винаги съм предпочитал за всичко син цвят пред червен

    Коментиран от #511, #587

    12:16 28.02.2026

  • 502 Не го пиша аз, пише го сенатор

    5 1 Отговор
    От демократическата партия на САЩ и е публикувано в цялата му красота на сайта на WSWS ! (САЩ е нацистка държава хора)....
    От поне 10 години ... показателно е, че всичко което съдържа. Думите „демокрация“, „равенство“ и „права на човека“ не се появява никъде в американските и западните медии. Няма го и в изказа на политическата нацистка върхушка. Нито пък Американската революция, Френската революция, Декларацията за правата на човека и гражданина, нито Прокламацията за еманципация.... Нима не сте го забелязали? А? Тези пропуски не са случайни. Те са умишлени. Демократичните революции са основани на универсалистки принципи, несъвместими с политиката, защитавана от Рубио. Декларацията за независимост потвърждава, че „всички хора са създадени равни“. Всеобщата декларация за правата на човека провъзгласява, че „хората се раждат и остават свободни и равни по права“. Декларацията за правата защитава индивида от властта на държавата. Речта не може да споменава тези документи, защото тяхната логика води до заключения – равенството на всички човешки същества, универсалността на правата, подчинението на властта на закона – които речта на нацистите,атлантиците и ционистите отрича.)

    12:16 28.02.2026

  • 503 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 504 Ъхъ!!!

    5 1 Отговор

    До коментар #283 от "Евреите са най големите терористи":

    Учудва ли те? Та Кравария е най - голямата колония на исраиль.

    12:17 28.02.2026

  • 505 Запознат

    3 8 Отговор
    Народа в Иран иска свобода, тези аятоласи им смучат кръвта вече доста години!

    Коментиран от #519

    12:17 28.02.2026

  • 506 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 507 9689

    6 3 Отговор
    Престъпниците Тръмп и Натаняху в централния.МОК тези/добри/убийци защо участваха в олимпиадата?

    12:18 28.02.2026

  • 508 Линда

    3 1 Отговор
    То беше ясно , че никой с тях няма да преговаря . А пътя не знам . Съюзниците му гаснат като свещи

    12:18 28.02.2026

  • 509 Голама смешка каза

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "РВД":

    Ама ти си знаеш де

    12:19 28.02.2026

  • 510 Точно така

    6 4 Отговор
    И българите и целият свят трябва да изпитват "Епичен гняв“ към престъпниците САЩ и Израел които вероломно нападнаха Иран

    Коментиран от #521

    12:19 28.02.2026

  • 511 Абе

    7 1 Отговор

    До коментар #501 от "НАТО🌐 завинаги":

    НАто се оказа едно недоносче😀🇷🇺🇧🇬

    Коментиран от #560

    12:21 28.02.2026

  • 512 Да ги видим сега БСП-ОЛ и Възраждане

    3 2 Отговор
    Да го видим сега и Зарков дали поне една протестна нота или декларация осъждаща престъпниците САЩ и Израел ще напишат. Да го видим и ционисткото милитаристично недоразумение Радев също., да видим и козата Йотова ...

    12:21 28.02.2026

  • 513 Хаха

    3 1 Отговор
    Натаниау ли ще става държавен глава на Иран? Или зетът на Трампо . Това е смехотворно.
    В Иран правителствата се сменят. Заминават едни, идват други. След избори. Каква точно е целта на Израел?

    12:22 28.02.2026

  • 514 Ъ?!!!

    4 1 Отговор

    До коментар #289 от "Госあ":

    А жълтопаветните обладатели на розови понита сте ненадминати музиканти в духовия оркестърнас0р0сгайди иурсулийскихармоники.

    12:22 28.02.2026

  • 515 Бесен - Язовец

    4 2 Отговор
    Сороси, агресорите ФАЩ и Господарите им от Израел нападнаха Иран така се пише!

    Коментиран от #522

    12:23 28.02.2026

  • 516 При онези 91 Дрона

    0 3 Отговор
    Бункерния КАШИК
    Веднага се обади на Агент Краснов.

    Сега дали се чуди
    Да звънне или да седи и
    Гледа Аятолаха как го
    Зануляват .

    12:23 28.02.2026

  • 517 а ти как реши

    3 3 Отговор

    До коментар #336 от "Руската кавалерия е най-добрата🐎":

    целта на сво е да стигнат до киев? те бяха там на третия ден и се оттеглиха за това и не смеят да ги нападнат хамериканците защото ги в страх но да се върнем на темата защо си помисли че целта е киев? не четеш ли ме слушаш ли руснаците ти казаха много пъти каква е целта а ти пак си чуваш каквото искаш явно и после се чудиш защо никой не те взема на сериозно…

    12:23 28.02.2026

  • 518 ера

    2 5 Отговор
    Лавроф, Медведеф, Захаринкова и др. кремълски титани ... къде сте, братята аятоласи си отиват ... може би при Асад вече има осигурено място

    12:23 28.02.2026

  • 519 Хаха

    2 0 Отговор

    До коментар #505 от "Запознат":

    Сериозно ли? Ти иранец ли си?

    12:24 28.02.2026

  • 520 Военен

    0 0 Отговор

    До коментар #114 от "Военен":

    в казарма ходил ли си ?
    За ВУ няма да питам , там ясно че не си .

    12:24 28.02.2026

  • 521 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 522 Бурсук

    2 1 Отговор

    До коментар #515 от "Бесен - Язовец":

    Нали знаеш че Тръмп
    Мрази Сорос .

    Пак се изказваш Неподготвен
    Бурсук .

    Какви Сороси ти се привиждат ?

    Хахахахаха хахахахаха

    12:24 28.02.2026

  • 523 еххх

    4 0 Отговор
    Рижавият тъъпанар стартира военен конфликт, който този път май няма да остане само локален.

    12:26 28.02.2026

  • 524 Има ли хора със специални потребности

    5 0 Отговор
    На които трябва да им се обяснява защо трябва да изпитват "Епичен гняв“ към военнопрестъпниците, агресори и терористи САЩ и Израел които вероломно нападнаха Иран? Има ли атлантенца със специални потребности ?

    Коментиран от #531, #538

    12:26 28.02.2026

  • 525 Това е

    5 0 Отговор
    само една въздушна военна кампания. Няма да посмеят да изпратят сухопътни сили. Нямат никакъв шанс ако го направят.

    12:26 28.02.2026

  • 526 Защо

    6 1 Отговор
    бомбандират цивилните в центъра на големите градове. Това е военно престъпление.

    12:27 28.02.2026

  • 527 Т90

    4 0 Отговор
    Иран не е Ирак!

    12:27 28.02.2026

  • 528 Очевидно добитък си ти атлантенце

    6 0 Отговор

    До коментар #521 от "Българин":

    Но българите в болшинството си не са като теб

    12:27 28.02.2026

  • 529 касата

    2 9 Отговор

    До коментар #499 от "когато влязохме в НАТО":

    Който се опита да нападне НАТО, трябва да изчезне от картата на света!НАТО ще смачка всички палячовци!

    Коментиран от #532, #537

    12:28 28.02.2026

  • 530 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 531 пиночет

    1 4 Отговор

    До коментар #524 от "Има ли хора със специални потребности":

    Нашите копейки,кога ги почваме?

    Коментиран от #534, #535

    12:31 28.02.2026

  • 532 Кой е нападнал НАТО? Шизо....

    3 0 Отговор

    До коментар #529 от "касата":

    Нещо гласове ли чуваш да ти говорят

    12:31 28.02.2026

  • 533 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 534 Ааа не знам пич, ама

    3 0 Отговор

    До коментар #531 от "пиночет":

    кога ги почнахме калушевците от МОССАД е по интересно

    12:32 28.02.2026

  • 535 ЩЕ ПОЧВАШ ДА МИ УХАШ ЛИ

    3 1 Отговор

    До коментар #531 от "пиночет":

    Ще ти дам само ако си красавица.

    12:33 28.02.2026

  • 536 Българин

    2 5 Отговор
    Аз съм пумачор, или казано иначе – бълхаромухамеданин. Прадеда ми е фърлил топа на Шипка. Деда ми е претрепан при Одрин. Затова мраза българите и руснаците.

    12:34 28.02.2026

  • 537 мой , 🐭

    5 1 Отговор

    До коментар #529 от "касата":

    Не забравяй , че има Русия ! Никога не го ЗАБРАВЯЙ ! Понял ?!

    Коментиран от #542, #568

    12:34 28.02.2026

  • 538 Всички баце

    6 0 Отговор

    До коментар #524 от "Има ли хора със специални потребности":

    атлантенца са със специални потребности ! Няма ни един нормал. Кой от кой по сбъркан и ментално и сексуално

    12:34 28.02.2026

  • 539 Истината е нужна

    1 3 Отговор

    До коментар #69 от "Истината":

    Ако в България имаше терористична атака на ислямисти с 3500 жертви като срещу СТЦ в НюЙорк и опасност от нови щяхте да пищите да бъдат унищожени всички подържащи тероризма в Персийския залив! Ние сме съюзници със САЩ и сме длъжни да ги подсигурим логистично...в случая зареждане на самолети-цистерни -евентуално работещи с изтребителите в залива.

    12:36 28.02.2026

  • 540 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 541 Град Козлодуй.

    5 2 Отговор
    По големи терористи и убийци няма от евреите! Англосаксонското племе е купено и командвано от евреите и сатанистите!

    Коментиран от #548, #557

    12:37 28.02.2026

  • 542 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 543 Хаха

    3 0 Отговор
    "Епичен гняв"... Кой ги мисли тези имена на военни интервенции... Деца ли?

    12:38 28.02.2026

  • 544 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 545 Българин..

    4 1 Отговор
    Когато и последният евреи излети през комина ще има мир на земята!

    12:40 28.02.2026

  • 546 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 547 Пепи Волгата

    4 1 Отговор
    Изобщо не ми пука за Иран,Израел, Русия и Украйна, важното е, че аз избрах еврото, то било хубаво така 25000 еврака на месец в топлото джобче,към края на годината ще съм с 300000 еврака напред

    12:41 28.02.2026

  • 548 Баба Ванга

    1 1 Отговор

    До коментар #541 от "Град Козлодуй.":

    Евреите(за съжаление) държат всички национални банки в света, а с това и Правителствата...включително Русия и Китай, като са по-силен фактор за сдържане даже от ядреното оръжие.Но празног.лавец като теб не може да го проумее!

    12:43 28.02.2026

  • 549 Отворко,

    0 1 Отговор

    До коментар #546 от "Ако питаш мене":

    На теб -русор.обе ти пожелавам магарешки, че да го почувстваш до гърлото!

    12:45 28.02.2026

  • 550 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс

    3 2 Отговор
    Не мърдам от бункера

    Коментиран от #559

    12:45 28.02.2026

  • 551 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 552 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 553 Като всеки достоен българин

    4 1 Отговор
    И аз "Епичен гняв“ изпитвам към престъпниците САЩ и Израел

    12:48 28.02.2026

  • 554 Миналия

    1 1 Отговор

    До коментар #167 от "Само гледай":

    път Израел направиха Иран смешни. Но ги оставиха живи и те си повярваха и продължиха упорито да се мъчат да обогатяват уран. Е този път режимът приключи курса :)

    12:48 28.02.2026

  • 555 кой му дреме

    1 1 Отговор
    радев дойде на власт и веднага ни вкара във война
    ОСТАВКА И ЗАТВОР

    12:49 28.02.2026

  • 556 Абе не знам пичове

    3 0 Отговор
    Ама поне следете кой политици ще се докажат като ционистка гнусна сган и не гласувайте за тях. Поне това можете да направите хора. Водете си записки и мислете. Атлантик ли е или ционист просто го забравете. Тези хора са нищожества ампутирани от достойнство и морал

    Коментиран от #574

    12:49 28.02.2026

  • 557 пиночет

    1 3 Отговор

    До коментар #541 от "Град Козлодуй.":

    21 век от Путин няма по-голям убиец,вече към 4млн жертви, заради него

    12:49 28.02.2026

  • 558 Дзак

    0 0 Отговор
    Епичен троло спам!

    12:50 28.02.2026

  • 559 Като си голям тарикат утиди в Украйна

    3 0 Отговор

    До коментар #550 от "Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс":

    Циониски клоун

    Коментиран от #563

    12:52 28.02.2026

  • 560 Град Козлодуй

    3 4 Отговор

    До коментар #511 от "Абе":

    Приятел, не е хубаво да се публикува флаг на една пропаднала и антибългарска държава. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.

    12:52 28.02.2026

  • 561 Дайте пълна свобода хора

    4 2 Отговор
    На "Епичният си гняв“ срщу престъпниците САЩ и Израел ! По всякакъв възможен начин. Бъдете достойни и морални хора

    12:52 28.02.2026

  • 562 касата

    3 3 Отговор

    До коментар #360 от "Само педофили и извратеняци,":

    Всички знаят, че джендърите и обратните са в Кремъл, начело с пасивен педофил

    12:52 28.02.2026

  • 563 Бункерен плъх-Плешивия охлюв

    1 2 Отговор

    До коментар #559 от "Като си голям тарикат утиди в Украйна":

    Няма да мръдна от бункера

    Коментиран от #583

    12:53 28.02.2026

  • 564 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 565 БеГемот

    3 2 Отговор
    Да разбирам че само сащ и Израел могат превантивно д нападат други държави за мир...

    Коментиран от #570

    12:54 28.02.2026

  • 566 А дано "Епичен гняв“ да се излее

    4 2 Отговор
    По родните ни атлантически кратуни

    12:54 28.02.2026

  • 567 Мишел

    4 0 Отговор
    След атаки на иранските ракети срещу база на пети американски флот в Бахрейн е станала много мощна експлозия в базата.
    Иран атакува с ракети американските бази в района.

    Коментиран от #571

    12:54 28.02.2026

  • 568 Трите мишлета🐭

    2 5 Отговор

    До коментар #537 от "мой , 🐭":

    с розови нослета Пуся, Песко и Медвед са се скрили дълбоко в бункера. Чакат решението на котарака Рижо, който ще определи съдбата им. 🐭🐱😂

    12:54 28.02.2026

  • 569 Центопросяк

    3 0 Отговор

    До коментар #96 от "Възраждане":

    Ще се пържиш в ада тия дни .
    Само гледай радиация в гнездото на Юдея.

    12:56 28.02.2026

  • 570 пиночет

    1 1 Отговор

    До коментар #565 от "БеГемот":

    Нали и Русия нападна,уж да освобождава

    12:56 28.02.2026

  • 571 Истината е

    2 1 Отговор

    До коментар #567 от "Мишел":

    че с Иранския режим е свършено, следват избори и нова власт, проамериканска. Това е много голям удар и срещу Русия.

    12:57 28.02.2026

  • 572 Аз съм сигурен

    5 0 Отговор
    Че болшинството от българите искат да видят потънал американски самолетоносач и американски башибозук издавен и хранещ местната фауна. За Израел пък ако тотално изчезне ще супер за света

    12:58 28.02.2026

  • 573 И кой всъщност е агресора

    5 2 Отговор
    Русия се бие за Руските Земи и е "Агресор"!? САЩ, ЕС и Израел за чужди... Но са "Миротворци"??? О Времена, о Нрави!!!

    Коментиран от #588

    12:58 28.02.2026

  • 574 Бай Ганьо

    1 2 Отговор

    До коментар #556 от "Абе не знам пичове":

    За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния

    Коментиран от #579, #598, #600

    12:59 28.02.2026

  • 575 Твърде

    3 0 Отговор
    инфантилно е всичко това.
    И слоугъните и посланията и заканите..

    12:59 28.02.2026

  • 576 Ирански да го яде Поптодорава Чфутова

    5 0 Отговор
    А Нейнски два

    13:00 28.02.2026

  • 577 Аби

    2 0 Отговор
    На 30.10.25 шефа на МААЕ Рафал някой си, каза в Иран не се обогатява уран. Днес защо се случи тоя удар? Психично болни управляващите за власт и господство. Да видим кой ще им сложи санкции

    13:00 28.02.2026

  • 578 Кую

    5 0 Отговор
    Бой по ционистите и краварника.

    13:01 28.02.2026

  • 579 Ти средния не си го пускал

    4 1 Отговор

    До коментар #574 от "Бай Ганьо":

    Ми се струва гладно тролче атлантическо

    13:01 28.02.2026

  • 580 Хихи

    2 1 Отговор
    "Двете страни казаха, че действат така, за да предотвратят заплахи от страна на режима на Иран."
    Тези са по елементарни и от Калушев.

    13:02 28.02.2026

  • 581 А дано "Епичен гняв“ да се излее

    5 1 Отговор
    По всички атлантически калушковци и извратеняци

    13:03 28.02.2026

  • 582 Има ли още някой

    4 1 Отговор
    който да се съмнява чий слуга са САЩ! А тук не иде реч за петрола на Иран, а за т.н. "безопасност" на Израел! Ционистите, в лицето на финансовия капитал, за който е известно в чии ръце е, така са стиснали за гушите американските политици, че щат не щат играят по свирката на евреите! А реално погледнато, не са само американските политици. На същото дередже са и европолитиците, макар и от време на време лицемерно да осъждат действията на Израел... За нашите изобщо не споменавам... Американски журналист и политик прекрасно ги охарактеризира, и колкото и обидно да ни звучи щем не щем трябва да се съгласим, щото от истината не можеш да избягаш... Става въпрос за "политиците" ни, не за народа!

    13:03 28.02.2026

  • 583 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 584 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 585 Епичен банан

    2 1 Отговор
    Циониски бардак с стари ку..ви

    13:06 28.02.2026

  • 586 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 587 Застраховател

    1 0 Отговор

    До коментар #501 от "НАТО🌐 завинаги":

    Статистически доказано е че червените коли и като цяло всички превозни средства с червен цвят са участниците в най-много ПТП с фатален край

    13:06 28.02.2026

  • 588 верно ли

    0 1 Отговор

    До коментар #573 от "И кой всъщност е агресора":

    Защо в Източна украйна има 250 хиляди бесарабски българи? На екскурзия ли са отишли, или послъгваш за руските земи?

    13:07 28.02.2026

  • 589 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 590 калушковци и атлантически извратеняци

    2 2 Отговор
    Налапайте патлака ! Направете поне едно добро дело за народа

    13:11 28.02.2026

  • 591 Майор Мишев

    1 2 Отговор
    о.з. USM полковник Уилкърсън и свръзка на външният министър Колин Пауъл 2001 -2005 г, снощи дискретно отправи послание към иранците ,ако бъдат нападнати от Сащ , удряйте смело и без задръжки по Израел .

    13:12 28.02.2026

  • 592 Има ли хора със специални потребности

    2 2 Отговор
    На които трябва да им се обяснява защо трябва да изпитват "Епичен гняв“ към военнопрестъпниците, агресори и терористи САЩ и Израел които вероломно нападнаха Иран? Има ли атлантенца със специални потребности ?

    13:12 28.02.2026

  • 593 Голем смех

    0 0 Отговор
    Мария Захарова: РФ ще внесе протестна нота в Съвета за Сигурност на ООН.

    13:12 28.02.2026

  • 594 Надда Ренн

    1 1 Отговор

    До коментар #584 от "Aлфа Вълкът":

    Суссс бре ,алфа поммми ярррр ,лап пай сирре нясса лиа !

    13:14 28.02.2026

  • 595 хе хе

    0 0 Отговор
    ОАЕ влиза във войната срещу Иран в отговор на нанесените по нейна територия ирански удари.

    13:15 28.02.2026

  • 596 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 597 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 598 оня с х.я

    0 0 Отговор

    До коментар #574 от "Бай Ганьо":

    Дон Корлеоне ,надууувай флигорната ,нали всяка събота го вършиш за 2.50 €врака на концерт .

    13:16 28.02.2026

  • 599 бункерния гном

    0 0 Отговор
    Загубил още един съюзник. Няма вече Шахеди. Няма вече ракети. А Ким направо ме изгонил. Тежка е императорската корона, но ще се справя. Бог с нами.

    Коментиран от #602

    13:18 28.02.2026

  • 600 Боко

    0 0 Отговор

    До коментар #574 от "Бай Ганьо":

    Гултач на пресни бебета🤮👌💩

    13:19 28.02.2026

  • 601 Чиба Рашка

    2 0 Отговор

    До коментар #597 от "Ъ?!!!":

    Крепостните блатници много държави са асвабадили само своята НЕ

    13:19 28.02.2026

  • 602 Путлеристан 🤮🤮

    1 1 Отговор

    До коментар #599 от "бункерния гном":

    Само луд би си помислил че путлера ще затрие матушката

    13:20 28.02.2026

  • 603 ФАКТ

    0 0 Отговор
    Който нож вади от нож умира

    13:21 28.02.2026

  • 604 бай Иван

    0 0 Отговор
    чакам Йотова и Радев да излязат и да обявят Израел и САЩ за агресори.Аная вм.ри.сана скумрия Нейнски да я видя с флага на Иран на ревера.Чакам да видя министерски съвет осветен с флага на Иран.Столична община с флага на Иран .Айде демократи сега да видим истинското ви лице?

    13:22 28.02.2026

  • 605 Путин можеше да предотврати ТРЕТА СВЕТОВ

    1 0 Отговор
    Путин можеше да предотврати ТРЕТА СВЕТОВНА, но е слуга на МОСАД както са Тръмп и Сорос. И с предателството срещу Либия, Африка, Венецуела, Ирак и Сирия, и на Иран и Куба, той покани звярът - 666 финансовият интернационал предвождан от Тръмп-Нетаняху-Сорос- да започне трета световна която да спре прогресът на Китай и светът без САЩ, и да рециклира финансовата система на САЩ и ционистите. Путин е ционист, като Зеленски и Тръмп. Няма по голямо зло от Путин, краля на кралете на предателите и крадците. На 3-март ще има адски огън и дим на мястото на Дамаск, и ще има преврат в Москва, ще арестуват Путин и застрелят като Чаушеско. За предателство на руските интереси и индианско договаряне. и разстрел на всички милиардери окрали руският народ. псв е първият конник, всв е вторият конник, сега е третият конник.. на апокалипсиса..

    13:22 28.02.2026