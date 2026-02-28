Новини
Премиерът на Великобритания вдигна бойната авиация за защита на интересите на Лондон в Близкия изток

28 Февруари, 2026 18:23 2 556 83

Германия, Франция и Великобритания осъдиха в обща декларация иранските атаки срещу "страни в региона", заявявайки, че Иран трябва да се въздържа от "безразборни военни удари"

Премиерът на Великобритания вдигна бойната авиация за защита на интересите на Лондон в Близкия изток - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Британският министър-председател Киър Стармър заяви днес, че британските сили и самолети ще участват в координирани отбранителни инициативи за защита на интересите на страната и съюзниците след ударите на САЩ и Израел срещу Иран, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Британските самолети "днес са в небето" над Близкия изток като част от отбранителните операции, посочи Стармър, цитиран от британското издание "Телеграф".

Самолетите са получили заповед "да защитават нашия народ, нашите интереси и нашите ценности", след като Иран, САЩ и Израел си размениха ракетни удари, допълни британският премиер.

В обръщение, излъчено по телевизията, Стармър заяви, че Иран трябва да се въздържа от по-нататъшни удари и да прекрати насилието и потисничеството срещу народа си, и подчерта значението за предотвратяване на бъдеща ескалация и връщане към дипломатическия процес.

По-рано днес Германия, Франция и Великобритания осъдиха в обща декларация иранските атаки срещу "страни в региона", заявявайки, че Иран трябва да се въздържа от "безразборни военни удари".


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 39 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    13 73 Отговор
    няма се плашите , копеи!!! Раша никой няма да я закачи(тя и без тва е заета с едно село с Донбас, и не може да помогне)-откъде запада ще намери такъв пропаднал народ , да копае в рудниците при минус 50 за бутилка водка , и да изнася квот намери? поне с фантазиите си , как персите щели да потопят самолетоносач ме веселихте няколко години!! те ,,персите,, били специални..

    Коментиран от #13, #22, #55

    18:25 28.02.2026

  • 2 Факт

    9 69 Отговор
    На айятолаха му е спукана работата,ще си плати за дроновете.които даде на руснаците да убиват украинци!

    Коментиран от #14

    18:26 28.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 смех

    73 6 Отговор
    Че какъв народ са английските мелези от пакистанци индиици и азиатска из мет

    Коментиран от #37, #52, #83

    18:27 28.02.2026

  • 5 Х1 ТЛ3Р

    45 4 Отговор
    Жалките продажни лицемери!

    Мутер фикерс!

    18:28 28.02.2026

  • 6 Абе

    19 4 Отговор
    Това летище още ли е там, много се бавят?!

    Коментиран от #76

    18:28 28.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Град Козлодуй.

    49 4 Отговор
    Сатанистите се поддържат един друг!

    18:28 28.02.2026

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    17 6 Отговор
    А летище софия кога

    18:28 28.02.2026

  • 10 Пропадащ остров, имаш се за империя

    43 6 Отговор
    Пуделите започват да джафкат. Кой ще е следващият? Коя от бг партиите пръв ще козирува на колонизатора? Всички предизборно са се снишили.

    Коментиран от #60

    18:29 28.02.2026

  • 11 Курд Околянов

    43 3 Отговор
    Миротвореца Тръмп сега трябва да получи Нобеловата награда за мир.

    Коментиран от #15

    18:29 28.02.2026

  • 12 хихик

    51 4 Отговор
    Истинските агресори ги видяхме днес

    18:29 28.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Св. Св. Петър и Павел

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    Ще се видим с теб!

    Очите ти гледат, мозъкът ти записва!

    Записът е в квантова недерминираност, докато по- висше съзнание не го наблюдава!

    След време, ти ще си част от това по- висше съзнание!

    Коментиран от #26

    18:30 28.02.2026

  • 15 Лилит

    7 2 Отговор

    До коментар #11 от "Курд Околянов":

    Аз лично ще му я пъхна в д?пенцето!

    18:31 28.02.2026

  • 16 и какви интереси

    18 1 Отговор
    има една северна страна в близкия изток?!?

    Коментиран от #57

    18:31 28.02.2026

  • 17 604

    16 1 Отговор
    мръшъта се надушвъ от далечи.....

    18:32 28.02.2026

  • 18 Няма такава наглост на света

    47 4 Отговор
    Стармър заяви, че Иран трябва да се въздържа от по-нататъшни удари

    Коментиран от #27, #28, #68

    18:32 28.02.2026

  • 19 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 15 Отговор
    Намериха ли главата на аятолаха?

    18:32 28.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ох, слава Богу, че

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    не си гушнал китката ри израелската атака.
    Бях си сложил жалейка вече.

    Коментиран от #53

    18:33 28.02.2026

  • 23 Гмо

    28 1 Отговор
    И този перверзник се показа.Аз очаквах да осъди действията на агресорите,а то какво било..

    18:34 28.02.2026

  • 24 Целта на Грейт Бритън

    24 0 Отговор
    е да бъде най-силната държава в света. За да бъде такава, трябва постоянно да отслабва останалите държави. Това е нейната политика от стари времена. И безмилостно я следва. Без да подбира средства. До ден днешен.

    Коментиран от #35

    18:35 28.02.2026

  • 25 Господ

    1 1 Отговор
    да му помага!

    18:35 28.02.2026

  • 26 ОФФФ

    3 19 Отговор

    До коментар #14 от "Св. Св. Петър и Павел":

    Говори на разбираем език,тука коментират само нискоинтелигенти руски стотинкаджийки!

    Коментиран от #33, #36

    18:35 28.02.2026

  • 27 Хм Хм

    3 8 Отговор

    До коментар #18 от "Няма такава наглост на света":

    Не, че подкрепям Стармър, ама чети малко, той казва: "безразборни военни удари".

    18:36 28.02.2026

  • 28 ФАКТ

    16 0 Отговор

    До коментар #18 от "Няма такава наглост на света":

    Всички държави с "демокрация" са Израел. Всипки "демократи" са с оперативен ръководител от Мосад.

    18:36 28.02.2026

  • 29 Боруна Лом

    23 2 Отговор
    ТЕЗИ НАГЛИ ПИРАТИ, НЯМАТ СРАМ!ТЕ СА ПРОДУКТ НА КРЪВОСМЕШЕНИЕ ЗАТОВА СА ТАКА!

    18:36 28.02.2026

  • 30 Бесен - Язовец

    20 4 Отговор
    Руснаците са пратили кораби от Тихоокеанския боен флот заедно с китайски бойни кораби са на 500 километра от Персийския залив. Сороси счукана ви е работата!

    18:38 28.02.2026

  • 31 Червените Хълмове

    0 8 Отговор
    Точно така се защитава национален интерес, Британците го правят и го отстояват най добре за Кралството и Британия винаги напред чула съм че британките правят най хубавият с Е КС

    18:39 28.02.2026

  • 32 А50

    4 0 Отговор
    Кои бяха тези

    18:40 28.02.2026

  • 33 хах

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "ОФФФ":

    Ето ти го прсото:
    Човекът верва в някакви извисени извънземни магесници, които са овладели квантовата физика и битуват на някакво полу-материално полу-енергийно ниво.
    Като се гътне човек, отивал при тех, а те му гледали мислите като на стар запис.
    Много инелигентно, много извисено, само за КИ 300.

    Коментиран от #49

    18:40 28.02.2026

  • 34 Инцест

    7 1 Отговор
    Пич къде мие е острова😀

    18:42 28.02.2026

  • 35 Червените Хълмове

    6 1 Отговор

    До коментар #24 от "Целта на Грейт Бритън":

    Имай предвид че Британия е на 5 място в света по расизъм дворци и замъци както ,по национален флаг и на 4 място по порно индустрия

    18:42 28.02.2026

  • 36 Св. Св. Петър и Павел

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "ОФФФ":

    Човек е част от природата.

    Той съхранява информация в мозъка си в квантово състояние.


    бог = енергия = природа.

    Всичко е бог.
    Всичко е енергия.
    Всичко е природа.

    Природа = реалност

    Реалност = енергия, информация, пространство и време.

    Информацията в четима. Каквото правите се “записва” като спомен. Дори когнитивната процесия да го изтласка извън съзнателните функции, тази информация не се губи.

    “Какво да Ви разправям за “небесните работи” като Вие не разбирате “земните работи” “…

    Коментиран от #39

    18:42 28.02.2026

  • 37 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "смех":

    Това откъде сте го научили?

    18:44 28.02.2026

  • 38 мдаа

    6 4 Отговор
    Наглост, казвате?
    Всъщност просто още една сериозна военна сила е на крачка да влезе в конфликта.
    Докато иранците са сами и пред гражднаски конфликт.
    Това е екзистенциална зпалаха за режима от първа степен.

    18:44 28.02.2026

  • 39 да питам

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Св. Св. Петър и Павел":

    Съзнаваш ли че не казваш нищо?

    Бог е Абсолют, т.е. всичко.
    От там нататък няма и намек за разсъждение.

    Коментиран от #54, #63

    18:45 28.02.2026

  • 40 СССРБарета

    14 1 Отговор
    Одеве Ирина Бакалов каза че иранска ракета е паднала в центъра на Тел Авив 🤣🤣🤣! Няма такъв позор за краварско-ционистката противовъздушна отбрана! И докато говореше по телевизията че преди 10 минути излезнала от бункера започна да вие сирена която се чу по телевизията и водещия и каза айде чао бързо да се скриете! 🤣🤣🤣 Иран се организира и започва сериозна контраатака!

    18:46 28.02.2026

  • 41 Айдеее

    7 1 Отговор
    И този .айнар да не остане по-назад.

    18:48 28.02.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Лопата Орешник

    18 1 Отговор
    Безмерната наглост на англосаксонците! Призовали нападнатия да не се защитава! Мисля че всеки коментар е излишен!

    Коментиран от #65

    18:48 28.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 стоян георгиев

    14 1 Отговор
    Нещо ЕФките не фъркат изобщо над Иран изобщо дори не фъркат в района на персийския залив! Мн ги стах обаче и от непълнолетните в иранските у4илища соросите д0лни по тех удрят сигурно щот си обогатяват уран в училище!

    18:50 28.02.2026

  • 47 Боздуган

    2 6 Отговор
    Русия и Китай са заети да варят боб.

    18:50 28.02.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Св. Св. Петър и Павел

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "хах":

    Не вярвам, аз знам.

    Ти си енергия с информация, в затворено пространство с време. Когато времето свърши, пространството (което то виждаш като тяло) се разгражда, а енергията и информацията се вливат в тази на гостоприемника.

    Информиран си.

    (Няма нищо твое в тази реалност!)

    18:53 28.02.2026

  • 50 Курти

    1 6 Отговор
    Копеи пак пълните гащите и лаете закани и пак си стоите в кочината

    18:54 28.02.2026

  • 51 Неразбрал

    11 0 Отговор
    Някои да ми обясни къде нямат интереси алчните крави , краварки , доячки и тем подобни .....имат до толкова колкото да опоскат богатствата на някоя страна и да я оставят да се оправя сама !!!!!!

    18:54 28.02.2026

  • 52 Прррррръдльоооо

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "смех":

    Великобритания винаги е била най близкия съюзник на САЩ. Познай от три пъти защо?

    18:55 28.02.2026

  • 53 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 4 Отговор

    До коментар #22 от "Ох, слава Богу, че":

    ама аз толкова се смея на простотиите ви , че ще живея с орлите !! кажете ся за 3 мировая и конниците на Апокалипсиса

    18:55 28.02.2026

  • 54 Св. Св. Петър и Павел

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "да питам":

    Има само две места в тази реалност.

    Всичко под кожата.
    Всичко извън кожата.

    Всичко под кожата е част от всичко извън кожата.

    Всичко извън кожата е абсолюта, които едни наричат бог, други енергия, трети природа.

    18:55 28.02.2026

  • 55 Естет

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Русите мъже добре ли те нашълниха? Като пуйка за коледа🤣🤣🤣

    Коментиран от #69

    18:56 28.02.2026

  • 56 Лъсна голия задник на тръмп

    9 0 Отговор
    Дайте му медал за най - големия ВОЙНОЛЮБЕЦ да си седне на задните части !

    Коментиран от #79

    18:56 28.02.2026

  • 57 ганю

    6 0 Отговор

    До коментар #16 от "и какви интереси":

    ами освен да лъже краде и убива други интереси
    гнилия запад няма

    18:58 28.02.2026

  • 58 Любопитен

    4 1 Отговор
    Абе тия платноходи със самолетите на кравария не са ли потънали ????

    18:58 28.02.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Сельооо

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "Пропадащ остров, имаш се за империя":

    Ами вие като само се таралежите и фукате,какво свършихте? Не опазихте лева,не помогнахте на Русия? Каква е ползата от вас?? Язък за субсидията!

    18:59 28.02.2026

  • 61 Хохохо

    5 1 Отговор
    Интересно ми е като видят китайци в небето как ще действат англетата

    Коментиран от #77

    18:59 28.02.2026

  • 62 Бесен - Язовец

    6 1 Отговор
    Се натиска ингилизката третополова п0длога и той да хапне ирански ба❌yр

    Коментиран от #72

    19:01 28.02.2026

  • 63 Св. Св. Петър и Павел

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "да питам":

    Всичко под кожата (относително)
    Всичко извън кожата (абсолютно)

    В неговият енергиен еквивалент.

    19:01 28.02.2026

  • 64 Тити на Кака

    11 1 Отговор
    Странно.... Британия твърди, че има легитимно право да защитава народа и интересите си на 4000+kм от границите си, а Русия няма право да го прави на самата си граница...
    Готини хора са британците, няма две мнения по това, че сякаш току-що са слезли от Петрохан😂😂😂

    19:01 28.02.2026

  • 65 Путин

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "Лопата Орешник":

    Сега разбирате ли ме срещу какво се боря?!?

    19:03 28.02.2026

  • 66 представете си

    5 1 Отговор
    как училищният хулиган - едър, въздебел, червендалест, отива и удря едно значително по-малко от него слаботелесно хлапе. Хлапето събира целия си кураж и удря наглеца право в противната физиономия. Строгата, но справедлива учителка по английски език, пристига, хваща хлапето за ухото и го наказва да си напише домашното сто пъти, защото е дръзнало да отговори на наглеца. Ами то това си е обратно огледало. Това е антилогично и крайно несправедливо. Но англосакците и техните ционистки приятелчета нямат срам - виновен е този, който отговаря след като са го ударили, прав е този, който е ударил пръв и който отказва да преговаря разумно и отговорно. С какво ваксинираха западните лидери, че им взеха ума?

    19:05 28.02.2026

  • 67 Слепото

    2 3 Отговор
    Абе НА. ХУ. ЙНИЦИ,. дека е оня Узкоглазия ПЕН ДЕЛ дека Избега по прашки от некаков ГОТВАЧ?!?
    Ше плаши ли ...чавките с .. АТОМА или до Башо бегачката ле фулират памперсите у бункеро?
    Ееееедехееее

    19:07 28.02.2026

  • 68 Жггг

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Няма такава наглост на света":

    Искал е да каже Израел,мисията,объркал е,на възраст е човека

    19:09 28.02.2026

  • 69 Бат Котьо

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Естет":

    Ако платиш добре,мога и да се прежаля.

    19:11 28.02.2026

  • 70 Варварите от краварника се размърдаха за

    5 1 Отговор
    кражба на петрол

    Коментиран от #74

    19:12 28.02.2026

  • 71 си пън

    0 1 Отговор
    ппдебилите избързаха с подкрепа за иран

    Коментиран от #81

    19:12 28.02.2026

  • 72 Цървул

    2 1 Отговор

    До коментар #62 от "Бесен - Язовец":

    Разкарай се!!Ако можеш коментирай ако не можеш,си е.. м......! В Русия си развявай жалкото остроумие.ТУК НЕ ВЪРВИШ!!

    19:14 28.02.2026

  • 73 си пън

    1 1 Отговор
    хър мър,ами насраел що бомби всички наоколо щот имало клетки на хамас,а видиш ли иран не може бази на сащ който ги бомби щот правлиядрена бомба ама докзателствата ги знаят само те и не ги показват на друг

    19:16 28.02.2026

  • 74 Муухахахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #70 от "Варварите от краварника се размърдаха за":

    Копейките чакаха Путин да ги направи шефове.ЯДЕЦ!

    19:16 28.02.2026

  • 75 ПРЕКРАСЕН ДЕН ЗА ЧОВЕЧЕСТВОТО

    1 0 Отговор
    И поредният КОШМАР и ПУБЛИЧНО УНИ ЖЕНИЕ за Фашиста педофил и без родните копейки ху есоси

    19:17 28.02.2026

  • 76 Дърт сулльооо

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Абе":

    Напълни ли потурите?

    19:17 28.02.2026

  • 77 Даа бе

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Хохохо":

    Ще видят китайци през крив макарон на куково лято!Си не носи шамандура на раменете си,за разлика от тебе!!

    19:20 28.02.2026

  • 78 Коце Блицкрига

    2 1 Отговор
    Мен не интересува повече как върви ...13 годишния..... БЛИЦКРИГ на ЦАЛИВАЩИЯ КУ РАна педофил.
    Наближихме ли ... Покровск или вече думаме за Лиса бон?!!
    Абе...дека е . . ПИ...дора ГУ....ЙЛО?
    Хехехехехехе

    19:22 28.02.2026

  • 79 Ихууууу ганьовото

    2 0 Отговор

    До коментар #56 от "Лъсна голия задник на тръмп":

    Цялата русоробска пасмиона е обезумяла.Отлага се идването на Путлер,за неопределено време.

    19:23 28.02.2026

  • 80 ИСТОРИЯ

    1 0 Отговор
    ВЕЧЕ САМО ГАРГИТЕ МОЖЕТЕ ДА ПЛАШИТЕ.

    19:27 28.02.2026

  • 81 ЧУПКАТА

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "си пън":

    Мангафа! Драскай си циганиите в катуна!!

    19:28 28.02.2026

  • 82 Любопитен

    0 0 Отговор
    Абе тия платноходи със самолетите на кравария не са ли потънали ????

    19:30 28.02.2026

  • 83 Ихууууу

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "смех":

    На собствените си глупости ли се смееш?

    19:30 28.02.2026

