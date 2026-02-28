Премиерът на Великобритания вдигна бойната авиация за защита на интересите на Лондон в Близкия изток

Британският министър-председател Киър Стармър заяви днес, че британските сили и самолети ще участват в координирани отбранителни инициативи за защита на интересите на страната и съюзниците след ударите на САЩ и Израел срещу Иран, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Британските самолети "днес са в небето" над Близкия изток като част от отбранителните операции, посочи Стармър, цитиран от британското издание "Телеграф".
Самолетите са получили заповед "да защитават нашия народ, нашите интереси и нашите ценности", след като Иран, САЩ и Израел си размениха ракетни удари, допълни британският премиер.
В обръщение, излъчено по телевизията, Стармър заяви, че Иран трябва да се въздържа от по-нататъшни удари и да прекрати насилието и потисничеството срещу народа си, и подчерта значението за предотвратяване на бъдеща ескалация и връщане към дипломатическия процес.
По-рано днес Германия, Франция и Великобритания осъдиха в обща декларация иранските атаки срещу "страни в региона", заявявайки, че Иран трябва да се въздържа от "безразборни военни удари".
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #13, #22, #55
18:25 28.02.2026
2 Факт
Коментиран от #14
18:26 28.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 смех
Коментиран от #37, #52, #83
18:27 28.02.2026
5 Х1 ТЛ3Р
Мутер фикерс!
18:28 28.02.2026
6 Абе
Коментиран от #76
18:28 28.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Град Козлодуй.
18:28 28.02.2026
9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
18:28 28.02.2026
10 Пропадащ остров, имаш се за империя
Коментиран от #60
18:29 28.02.2026
11 Курд Околянов
Коментиран от #15
18:29 28.02.2026
12 хихик
18:29 28.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Св. Св. Петър и Павел
До коментар #2 от "Факт":Ще се видим с теб!
Очите ти гледат, мозъкът ти записва!
Записът е в квантова недерминираност, докато по- висше съзнание не го наблюдава!
След време, ти ще си част от това по- висше съзнание!
Коментиран от #26
18:30 28.02.2026
15 Лилит
До коментар #11 от "Курд Околянов":Аз лично ще му я пъхна в д?пенцето!
18:31 28.02.2026
16 и какви интереси
Коментиран от #57
18:31 28.02.2026
17 604
18:32 28.02.2026
18 Няма такава наглост на света
Коментиран от #27, #28, #68
18:32 28.02.2026
19 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
18:32 28.02.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Ох, слава Богу, че
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":не си гушнал китката ри израелската атака.
Бях си сложил жалейка вече.
Коментиран от #53
18:33 28.02.2026
23 Гмо
18:34 28.02.2026
24 Целта на Грейт Бритън
Коментиран от #35
18:35 28.02.2026
25 Господ
18:35 28.02.2026
26 ОФФФ
До коментар #14 от "Св. Св. Петър и Павел":Говори на разбираем език,тука коментират само нискоинтелигенти руски стотинкаджийки!
Коментиран от #33, #36
18:35 28.02.2026
27 Хм Хм
До коментар #18 от "Няма такава наглост на света":Не, че подкрепям Стармър, ама чети малко, той казва: "безразборни военни удари".
18:36 28.02.2026
28 ФАКТ
До коментар #18 от "Няма такава наглост на света":Всички държави с "демокрация" са Израел. Всипки "демократи" са с оперативен ръководител от Мосад.
18:36 28.02.2026
29 Боруна Лом
18:36 28.02.2026
30 Бесен - Язовец
18:38 28.02.2026
31 Червените Хълмове
18:39 28.02.2026
32 А50
18:40 28.02.2026
33 хах
До коментар #26 от "ОФФФ":Ето ти го прсото:
Човекът верва в някакви извисени извънземни магесници, които са овладели квантовата физика и битуват на някакво полу-материално полу-енергийно ниво.
Като се гътне човек, отивал при тех, а те му гледали мислите като на стар запис.
Много инелигентно, много извисено, само за КИ 300.
Коментиран от #49
18:40 28.02.2026
34 Инцест
18:42 28.02.2026
35 Червените Хълмове
До коментар #24 от "Целта на Грейт Бритън":Имай предвид че Британия е на 5 място в света по расизъм дворци и замъци както ,по национален флаг и на 4 място по порно индустрия
18:42 28.02.2026
36 Св. Св. Петър и Павел
До коментар #26 от "ОФФФ":Човек е част от природата.
Той съхранява информация в мозъка си в квантово състояние.
бог = енергия = природа.
Всичко е бог.
Всичко е енергия.
Всичко е природа.
Природа = реалност
Реалност = енергия, информация, пространство и време.
Информацията в четима. Каквото правите се “записва” като спомен. Дори когнитивната процесия да го изтласка извън съзнателните функции, тази информация не се губи.
“Какво да Ви разправям за “небесните работи” като Вие не разбирате “земните работи” “…
Коментиран от #39
18:42 28.02.2026
37 Анонимен
До коментар #4 от "смех":Това откъде сте го научили?
18:44 28.02.2026
38 мдаа
Всъщност просто още една сериозна военна сила е на крачка да влезе в конфликта.
Докато иранците са сами и пред гражднаски конфликт.
Това е екзистенциална зпалаха за режима от първа степен.
18:44 28.02.2026
39 да питам
До коментар #36 от "Св. Св. Петър и Павел":Съзнаваш ли че не казваш нищо?
Бог е Абсолют, т.е. всичко.
От там нататък няма и намек за разсъждение.
Коментиран от #54, #63
18:45 28.02.2026
40 СССРБарета
18:46 28.02.2026
41 Айдеее
18:48 28.02.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Лопата Орешник
Коментиран от #65
18:48 28.02.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 стоян георгиев
18:50 28.02.2026
47 Боздуган
18:50 28.02.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Св. Св. Петър и Павел
До коментар #33 от "хах":Не вярвам, аз знам.
Ти си енергия с информация, в затворено пространство с време. Когато времето свърши, пространството (което то виждаш като тяло) се разгражда, а енергията и информацията се вливат в тази на гостоприемника.
Информиран си.
(Няма нищо твое в тази реалност!)
18:53 28.02.2026
50 Курти
18:54 28.02.2026
51 Неразбрал
18:54 28.02.2026
52 Прррррръдльоооо
До коментар #4 от "смех":Великобритания винаги е била най близкия съюзник на САЩ. Познай от три пъти защо?
18:55 28.02.2026
53 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #22 от "Ох, слава Богу, че":ама аз толкова се смея на простотиите ви , че ще живея с орлите !! кажете ся за 3 мировая и конниците на Апокалипсиса
18:55 28.02.2026
54 Св. Св. Петър и Павел
До коментар #39 от "да питам":Има само две места в тази реалност.
Всичко под кожата.
Всичко извън кожата.
Всичко под кожата е част от всичко извън кожата.
Всичко извън кожата е абсолюта, които едни наричат бог, други енергия, трети природа.
18:55 28.02.2026
55 Естет
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Русите мъже добре ли те нашълниха? Като пуйка за коледа🤣🤣🤣
Коментиран от #69
18:56 28.02.2026
56 Лъсна голия задник на тръмп
Коментиран от #79
18:56 28.02.2026
57 ганю
До коментар #16 от "и какви интереси":ами освен да лъже краде и убива други интереси
гнилия запад няма
18:58 28.02.2026
58 Любопитен
18:58 28.02.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Сельооо
До коментар #10 от "Пропадащ остров, имаш се за империя":Ами вие като само се таралежите и фукате,какво свършихте? Не опазихте лева,не помогнахте на Русия? Каква е ползата от вас?? Язък за субсидията!
18:59 28.02.2026
61 Хохохо
Коментиран от #77
18:59 28.02.2026
62 Бесен - Язовец
Коментиран от #72
19:01 28.02.2026
63 Св. Св. Петър и Павел
До коментар #39 от "да питам":Всичко под кожата (относително)
Всичко извън кожата (абсолютно)
В неговият енергиен еквивалент.
19:01 28.02.2026
64 Тити на Кака
Готини хора са британците, няма две мнения по това, че сякаш току-що са слезли от Петрохан😂😂😂
19:01 28.02.2026
65 Путин
До коментар #43 от "Лопата Орешник":Сега разбирате ли ме срещу какво се боря?!?
19:03 28.02.2026
66 представете си
19:05 28.02.2026
67 Слепото
Ше плаши ли ...чавките с .. АТОМА или до Башо бегачката ле фулират памперсите у бункеро?
Ееееедехееее
19:07 28.02.2026
68 Жггг
До коментар #18 от "Няма такава наглост на света":Искал е да каже Израел,мисията,объркал е,на възраст е човека
19:09 28.02.2026
69 Бат Котьо
До коментар #55 от "Естет":Ако платиш добре,мога и да се прежаля.
19:11 28.02.2026
70 Варварите от краварника се размърдаха за
Коментиран от #74
19:12 28.02.2026
71 си пън
Коментиран от #81
19:12 28.02.2026
72 Цървул
До коментар #62 от "Бесен - Язовец":Разкарай се!!Ако можеш коментирай ако не можеш,си е.. м......! В Русия си развявай жалкото остроумие.ТУК НЕ ВЪРВИШ!!
19:14 28.02.2026
73 си пън
19:16 28.02.2026
74 Муухахахахаха
До коментар #70 от "Варварите от краварника се размърдаха за":Копейките чакаха Путин да ги направи шефове.ЯДЕЦ!
19:16 28.02.2026
75 ПРЕКРАСЕН ДЕН ЗА ЧОВЕЧЕСТВОТО
19:17 28.02.2026
76 Дърт сулльооо
До коментар #6 от "Абе":Напълни ли потурите?
19:17 28.02.2026
77 Даа бе
До коментар #61 от "Хохохо":Ще видят китайци през крив макарон на куково лято!Си не носи шамандура на раменете си,за разлика от тебе!!
19:20 28.02.2026
78 Коце Блицкрига
Наближихме ли ... Покровск или вече думаме за Лиса бон?!!
Абе...дека е . . ПИ...дора ГУ....ЙЛО?
Хехехехехехе
19:22 28.02.2026
79 Ихууууу ганьовото
До коментар #56 от "Лъсна голия задник на тръмп":Цялата русоробска пасмиона е обезумяла.Отлага се идването на Путлер,за неопределено време.
19:23 28.02.2026
80 ИСТОРИЯ
19:27 28.02.2026
81 ЧУПКАТА
До коментар #71 от "си пън":Мангафа! Драскай си циганиите в катуна!!
19:28 28.02.2026
82 Любопитен
19:30 28.02.2026
83 Ихууууу
До коментар #4 от "смех":На собствените си глупости ли се смееш?
19:30 28.02.2026