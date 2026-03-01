Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Реза Пахлави, син на последния ирански шах, призова силите за сигурност в Иран към преврат

Реза Пахлави, син на последния ирански шах, призова силите за сигурност в Иран към преврат

1 Март, 2026 07:04, обновена 1 Март, 2026 06:12 1 531 26

  • реза пахлави-
  • иран-
  • удари-
  • сащ-
  • израел

Емирът на Катар е призовал за спиране на „опасната ескалация" в Близкия изток в разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп

Реза Пахлави, син на последния ирански шах, призова силите за сигурност в Иран към преврат - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Реза Пахлави, син на сваления през 1979 г. шах на Персия, призова иранските сили за сигурност да извършат преврат след изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че върховният лидер на Иран е бил убит, предаде ДПА.

„Това е последният ви шанс да се присъедините към народа“, написа Пахлави в социалната мрежа „Екс“ (X). Той заяви, че „всякакви опити на остатъците от режима да определят наследник на Хаменей са обречени на провал“.

Пахлави призова силите за сигурност да подкрепят преход към „свободно и проспериращо бъдеще“. „Смъртта на престъпния Хаменей не възстановява справедливостта за пролятата кръв, но може да бъде утеха за изгорелите сърца на семействата, търсещи справедливост“, добави той.

Вчера Пахлави заяви, че е уверен в победата срещу Ислямската република, след като САЩ и Израел предприеха атаки срещу страната. „Много сме близо до окончателна победа. Искам да бъда до вас възможно най-скоро, за да можем заедно да възстановим и преустроим Иран", заяви във видеообръщение, публикувано в социалните мрежи, Пахлави.

Реза Пахлави, обявен някога за престолонаследник от своя баща – последния шах на Персия, живее от десетилетия в изгнание в САЩ. По време на последните масови протести в Иран той претендираше от чужбина за водеща роля в разединената и фрагментирана опозиция.

В социалните мрежи Пахлави има аудитория от милиони последователи и се счита за един от най-влиятелните от живеещите в чужбина опозиционни лидери, отбелязва ДПА.

Емирът на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани е призовал за спиране на „опасната ескалация" в Близкия изток в разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Франс прес.

Двамата лидери „обсъдиха последните събития в областта на сигурността в региона и тяхното въздействие", се посочва в съобщение на канцеларията на емира, след като ирански ракети и дронове нанесоха удари по страни от Персийския залив, включително Катар, в отговор на атаката на САЩ и Израел срещу Иран.

Освен това президентът Тръмп е разговарял вчера и с престолонаследника на Саудитска Арабия принц Мохамед бин Салман, съобщава катарската агенция КНА. Американският държавен глава е осъдил явните ракетни атаки срещу Саудитска Арабия и е потвърдил, че САЩ подкрепят и поддържат всички мерки, предприети от Саудитска Арабия в отговор на тези ирански действия, които подкопават сигурността и стабилността в региона.

Катар извика вчера иранския посланик, за да протестира срещу иранските атаки срещу неговата територия, съобщи министерството на външните работи на емирството. Посланикът е бил уведомен, че „повторението на тези атаки е необмислено и безотговорно действие", според съобщението, и че продължаването им „неизбежно ще доведе до сериозни последици за двустранните отношения".

Най-малко един човек е загинал и седем са ранени по време на „инцидент“ на международното летище „Зайед“ в Абу Даби, съобщиха официални представители в неделя след иранските удари срещу ОАЕ и страните от Персийския залив, предаде Ройтерс.

„Летищата в Абу Даби потвърдиха инцидент на международното летище „Зайед“, в резултат на който е загинал един азиатец, а седем души са ранени“, се казва в изявление на органа, който управлява летището, публикувано в „Екс" (Х). „Призоваваме да не разпространяват слухове и да се доверявате единствено на официални източници. Ще бъдат предоставени актуализации".

По-рано цитирани от Ройтерс авиационни източници обявиха, че и международното летище в Дубай е претърпяло щети при нощна иранска атака срещу обекти в държави от Персийския залив, а четирима души са били ранени.

Медийният офис на Дубай посочи в социалната мрежа „Екс“ (X), че „зала в международното летище на Дубай (DXB) е претърпяла леки щети при инцидент, който е бил бързо овладян“, без да предоставя допълнителни подробности.

По информация на авиационни източници един от терминалите на летището, което е сред най-натоварените авиационни центрове в света, е бил повреден по време на атаката. Властите публично определиха случилото се като „инцидент“.

Същите източници съобщават, че е било засегнато и международното летище в Абу Даби. Не се уточнява дали става въпрос за директни удари или за щети от отломки след прехващане на ракети.

При ударите по Катар са били ранени осем души, един от тях тежко, съобщи по-рано Франс прес. Освен това е била повредена радарната система на американската база "Ал Удейда", като срещу страната са били изстреляни 44 ракети и 8 дрона.

Ирански ракети бяха изстреляни към Абу Даби, Дубай и Доха – ключови въздушни транспортни хъбове между Изтока и Запада.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 11 Отговор
    тва СВО ще излезе по-бързо и от Венецуелското

    Коментиран от #5

    06:10 01.03.2026

  • 2 Скъсан шeкелджия от жълтия пaваж

    8 5 Отговор
    Ура! В oргазъм съм, че от утре литър нафта ще ни струва минимум 5 левро!

    06:11 01.03.2026

  • 3 Има свалени стелят ф22

    12 4 Отговор
    Гледайте в иранския теледрам
    Даже имало и пленени пилоти

    Коментиран от #20

    06:12 01.03.2026

  • 4 Куц кон

    17 2 Отговор
    В Иран авторитетът му е като на Пеевски!

    Коментиран от #10

    06:17 01.03.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К.😺

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Джепането е за три дена! След това бягаме и казваме, че сме победители!😂😂😂😂😂

    06:19 01.03.2026

  • 6 Техеран за 3дни!😂

    11 4 Отговор
    Очертава се тотален погром за агресорите! Тази нощ в тел авив е имало дискотека! DJ Хаменей изнесъл светлинно шоу!🙄

    06:22 01.03.2026

  • 7 Сесесере

    6 15 Отговор
    Иран преди чалмите е бил светска държава, просперираща, с богати, красиви и щастливи хора! Също, като Русия, преди жужака!

    Коментиран от #13, #14

    06:22 01.03.2026

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 2 Отговор
    Нищо не е по бързо от първите сто долара които заработих… пръснаха ми халката за секунда.. кръв, мазга… цяла седмица…. Но имах сто долара

    06:23 01.03.2026

  • 9 Ха Ха

    15 3 Отговор
    Едва ли някой иранец би слушал този продажен атлантически васал

    06:23 01.03.2026

  • 10 Даже по-зле

    12 2 Отговор

    До коментар #4 от "Куц кон":

    Същото количество привърженици ма на 90 милиона а не на 6. Като наш Симеончо само че изглежда все едно е хванат от шекер махала

    06:23 01.03.2026

  • 11 Хаха😝😝😝

    6 0 Отговор
    Ей коте, дай си телвфона… плащам 100 еврака

    06:24 01.03.2026

  • 12 Сесесере

    6 7 Отговор
    Копеите много ги е яд за туи СВО!

    06:25 01.03.2026

  • 13 ЕСеСеСеРе

    12 2 Отговор

    До коментар #7 от "Сесесере":

    Чалмите ги инсталираха същите терорирсти - ционисти и кравари, за да свалят светския режим и заграбят петрола, но не им се получи и сега пак още от същото.

    06:26 01.03.2026

  • 14 Преди Жужака

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Сесесере":

    беше реално СССР хаха , Елцин не се брои щото реално жужака си му е екстеншън понеже оня вече от пиене не ставаше за представителни функции

    06:27 01.03.2026

  • 15 Путин

    1 6 Отговор
    Трябва още една ислямска федерация,!Начело с Ердоган!

    06:27 01.03.2026

  • 16 Да им

    3 6 Отговор
    преотстъпим Радев,или Костадинов!

    06:30 01.03.2026

  • 17 Смърфиета

    11 3 Отговор
    Тоя чфут го активираха, а той се напъва белким му реституират имотите на баща му, когото народа изрита.

    06:36 01.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Повторение от снощи:

    3 0 Отговор
    Наследниците на Хаменей:

    Децата на Али Хаменей (Биологични наследници)
    Али Хаменей има шест деца – четирима синове и две дъщери. Те водят сравнително затворен живот, но някои от тях заемат влиятелни позиции:
    Моджтаба Хаменей (Mojtaba Khamenei): Вторият му син, считан за най-влиятелния сред децата му. Силно свързан с Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) и често споменаван като потенциален наследник на поста Върховен лидер.
    Мустафа Хаменей (Mostafa Khamenei): Най-големият син, духовник, който до голяма степен стои далеч от публичната политическа сцена.
    Масуд и Мейсам Хаменей: Другите двама синове, които също са духовници и са ангажирани в семейни и бизнес структури.
    Бушра и Хода Хаменей: Дъщерите му, за които има много малко публична информация.
    2. Политически наследници (Приемственост на властта)
    След съобщенията за неговата смърт на 28 февруари 2026 г., основните спрягани имена за негов политически наследник са:
    Моджтаба Хаменей: Въпреки че Конституцията на Иран не предвижда наследствена власт, влиянието му в йерархията го прави силен кандидат.
    Али Лариджани: Бивш председател на парламента, който според някои доклади е бил натоварен с централни управленски функции в извънреден план за приемственост.
    Алиреза Арафи: Висш духовник, ползващ се с голямо доверие в религиозните кръгове.
    Конституционно решение за следващия лидер трябва да бъде взето от Съвета на експертите. Към момента ситуацията в Иран е динамична.

    Коментиран от #21

    06:46 01.03.2026

  • 20 Говорит Москва

    2 8 Отговор

    До коментар #3 от "Има свалени стелят ф22":

    мечтите са безплатни, но вредни, като социализма

    06:49 01.03.2026

  • 21 Путин изби над два милиона славяни

    2 7 Отговор

    До коментар #19 от "Повторение от снощи:":

    Кво да кажем за него.....

    Коментиран от #25

    06:58 01.03.2026

  • 22 СВО по АМЕРИКАНСКИ

    2 4 Отговор
    Клетият Путин, има още мноооого да учи.

    07:04 01.03.2026

  • 23 Путине

    2 3 Отговор
    Водиш ли си бележки как се прави СВО.

    Коментиран от #24

    07:05 01.03.2026

  • 24 Аванти

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Путине":

    И в Кieff същото.

    07:17 01.03.2026

  • 25 Шаломь

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Путин изби над два милиона славяни":

    Ред идва на един йеврей.

    07:19 01.03.2026

  • 26 ДОКТРИНАДЪЛЕС

    3 0 Отговор
    ПОЛЗВАМЕ ВСЯКА УТРЕ ПКА

    07:20 01.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания