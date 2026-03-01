Реза Пахлави, син на последния ирански шах, призова силите за сигурност в Иран към преврат

Реза Пахлави, син на сваления през 1979 г. шах на Персия, призова иранските сили за сигурност да извършат преврат след изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че върховният лидер на Иран е бил убит, предаде ДПА.

„Това е последният ви шанс да се присъедините към народа“, написа Пахлави в социалната мрежа „Екс“ (X). Той заяви, че „всякакви опити на остатъците от режима да определят наследник на Хаменей са обречени на провал“.

Пахлави призова силите за сигурност да подкрепят преход към „свободно и проспериращо бъдеще“. „Смъртта на престъпния Хаменей не възстановява справедливостта за пролятата кръв, но може да бъде утеха за изгорелите сърца на семействата, търсещи справедливост“, добави той.

Вчера Пахлави заяви, че е уверен в победата срещу Ислямската република, след като САЩ и Израел предприеха атаки срещу страната. „Много сме близо до окончателна победа. Искам да бъда до вас възможно най-скоро, за да можем заедно да възстановим и преустроим Иран", заяви във видеообръщение, публикувано в социалните мрежи, Пахлави.

Реза Пахлави, обявен някога за престолонаследник от своя баща – последния шах на Персия, живее от десетилетия в изгнание в САЩ. По време на последните масови протести в Иран той претендираше от чужбина за водеща роля в разединената и фрагментирана опозиция.

В социалните мрежи Пахлави има аудитория от милиони последователи и се счита за един от най-влиятелните от живеещите в чужбина опозиционни лидери, отбелязва ДПА.

Емирът на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани е призовал за спиране на „опасната ескалация" в Близкия изток в разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Франс прес.



Двамата лидери „обсъдиха последните събития в областта на сигурността в региона и тяхното въздействие", се посочва в съобщение на канцеларията на емира, след като ирански ракети и дронове нанесоха удари по страни от Персийския залив, включително Катар, в отговор на атаката на САЩ и Израел срещу Иран.



Освен това президентът Тръмп е разговарял вчера и с престолонаследника на Саудитска Арабия принц Мохамед бин Салман, съобщава катарската агенция КНА. Американският държавен глава е осъдил явните ракетни атаки срещу Саудитска Арабия и е потвърдил, че САЩ подкрепят и поддържат всички мерки, предприети от Саудитска Арабия в отговор на тези ирански действия, които подкопават сигурността и стабилността в региона.



Катар извика вчера иранския посланик, за да протестира срещу иранските атаки срещу неговата територия, съобщи министерството на външните работи на емирството. Посланикът е бил уведомен, че „повторението на тези атаки е необмислено и безотговорно действие", според съобщението, и че продължаването им „неизбежно ще доведе до сериозни последици за двустранните отношения".

Най-малко един човек е загинал и седем са ранени по време на „инцидент“ на международното летище „Зайед“ в Абу Даби, съобщиха официални представители в неделя след иранските удари срещу ОАЕ и страните от Персийския залив, предаде Ройтерс.



„Летищата в Абу Даби потвърдиха инцидент на международното летище „Зайед“, в резултат на който е загинал един азиатец, а седем души са ранени“, се казва в изявление на органа, който управлява летището, публикувано в „Екс" (Х). „Призоваваме да не разпространяват слухове и да се доверявате единствено на официални източници. Ще бъдат предоставени актуализации".



По-рано цитирани от Ройтерс авиационни източници обявиха, че и международното летище в Дубай е претърпяло щети при нощна иранска атака срещу обекти в държави от Персийския залив, а четирима души са били ранени.



Медийният офис на Дубай посочи в социалната мрежа „Екс“ (X), че „зала в международното летище на Дубай (DXB) е претърпяла леки щети при инцидент, който е бил бързо овладян“, без да предоставя допълнителни подробности.



По информация на авиационни източници един от терминалите на летището, което е сред най-натоварените авиационни центрове в света, е бил повреден по време на атаката. Властите публично определиха случилото се като „инцидент“.



Същите източници съобщават, че е било засегнато и международното летище в Абу Даби. Не се уточнява дали става въпрос за директни удари или за щети от отломки след прехващане на ракети.



При ударите по Катар са били ранени осем души, един от тях тежко, съобщи по-рано Франс прес. Освен това е била повредена радарната система на американската база "Ал Удейда", като срещу страната са били изстреляни 44 ракети и 8 дрона.



Ирански ракети бяха изстреляни към Абу Даби, Дубай и Доха – ключови въздушни транспортни хъбове между Изтока и Запада.