Реза Пахлави, син на последния ирански шах, призова силите за сигурност в Иран към преврат

Реза Пахлави, син на сваления през 1979 г. шах на Персия, призова иранските сили за сигурност да извършат преврат след изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че върховният лидер на Иран е бил убит, предаде ДПА.
„Това е последният ви шанс да се присъедините към народа“, написа Пахлави в социалната мрежа „Екс“ (X). Той заяви, че „всякакви опити на остатъците от режима да определят наследник на Хаменей са обречени на провал“.
Пахлави призова силите за сигурност да подкрепят преход към „свободно и проспериращо бъдеще“. „Смъртта на престъпния Хаменей не възстановява справедливостта за пролятата кръв, но може да бъде утеха за изгорелите сърца на семействата, търсещи справедливост“, добави той.
Вчера Пахлави заяви, че е уверен в победата срещу Ислямската република, след като САЩ и Израел предприеха атаки срещу страната. „Много сме близо до окончателна победа. Искам да бъда до вас възможно най-скоро, за да можем заедно да възстановим и преустроим Иран", заяви във видеообръщение, публикувано в социалните мрежи, Пахлави.
Реза Пахлави, обявен някога за престолонаследник от своя баща – последния шах на Персия, живее от десетилетия в изгнание в САЩ. По време на последните масови протести в Иран той претендираше от чужбина за водеща роля в разединената и фрагментирана опозиция.
В социалните мрежи Пахлави има аудитория от милиони последователи и се счита за един от най-влиятелните от живеещите в чужбина опозиционни лидери, отбелязва ДПА.
Емирът на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани е призовал за спиране на „опасната ескалация" в Близкия изток в разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Франс прес.
Двамата лидери „обсъдиха последните събития в областта на сигурността в региона и тяхното въздействие", се посочва в съобщение на канцеларията на емира, след като ирански ракети и дронове нанесоха удари по страни от Персийския залив, включително Катар, в отговор на атаката на САЩ и Израел срещу Иран.
Освен това президентът Тръмп е разговарял вчера и с престолонаследника на Саудитска Арабия принц Мохамед бин Салман, съобщава катарската агенция КНА. Американският държавен глава е осъдил явните ракетни атаки срещу Саудитска Арабия и е потвърдил, че САЩ подкрепят и поддържат всички мерки, предприети от Саудитска Арабия в отговор на тези ирански действия, които подкопават сигурността и стабилността в региона.
Катар извика вчера иранския посланик, за да протестира срещу иранските атаки срещу неговата територия, съобщи министерството на външните работи на емирството. Посланикът е бил уведомен, че „повторението на тези атаки е необмислено и безотговорно действие", според съобщението, и че продължаването им „неизбежно ще доведе до сериозни последици за двустранните отношения".
Най-малко един човек е загинал и седем са ранени по време на „инцидент“ на международното летище „Зайед“ в Абу Даби, съобщиха официални представители в неделя след иранските удари срещу ОАЕ и страните от Персийския залив, предаде Ройтерс.
„Летищата в Абу Даби потвърдиха инцидент на международното летище „Зайед“, в резултат на който е загинал един азиатец, а седем души са ранени“, се казва в изявление на органа, който управлява летището, публикувано в „Екс" (Х). „Призоваваме да не разпространяват слухове и да се доверявате единствено на официални източници. Ще бъдат предоставени актуализации".
По-рано цитирани от Ройтерс авиационни източници обявиха, че и международното летище в Дубай е претърпяло щети при нощна иранска атака срещу обекти в държави от Персийския залив, а четирима души са били ранени.
Медийният офис на Дубай посочи в социалната мрежа „Екс“ (X), че „зала в международното летище на Дубай (DXB) е претърпяла леки щети при инцидент, който е бил бързо овладян“, без да предоставя допълнителни подробности.
По информация на авиационни източници един от терминалите на летището, което е сред най-натоварените авиационни центрове в света, е бил повреден по време на атаката. Властите публично определиха случилото се като „инцидент“.
Същите източници съобщават, че е било засегнато и международното летище в Абу Даби. Не се уточнява дали става въпрос за директни удари или за щети от отломки след прехващане на ракети.
При ударите по Катар са били ранени осем души, един от тях тежко, съобщи по-рано Франс прес. Освен това е била повредена радарната система на американската база "Ал Удейда", като срещу страната са били изстреляни 44 ракети и 8 дрона.
Ирански ракети бяха изстреляни към Абу Даби, Дубай и Доха – ключови въздушни транспортни хъбове между Изтока и Запада.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #5
06:10 01.03.2026
2 Скъсан шeкелджия от жълтия пaваж
06:11 01.03.2026
3 Има свалени стелят ф22
Даже имало и пленени пилоти
Коментиран от #20
06:12 01.03.2026
4 Куц кон
Коментиран от #10
06:17 01.03.2026
5 К.О.Т.а.р.А.К.😺
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Джепането е за три дена! След това бягаме и казваме, че сме победители!😂😂😂😂😂
06:19 01.03.2026
6 Техеран за 3дни!😂
06:22 01.03.2026
7 Сесесере
Коментиран от #13, #14
06:22 01.03.2026
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
06:23 01.03.2026
9 Ха Ха
06:23 01.03.2026
10 Даже по-зле
До коментар #4 от "Куц кон":Същото количество привърженици ма на 90 милиона а не на 6. Като наш Симеончо само че изглежда все едно е хванат от шекер махала
06:23 01.03.2026
11 Хаха😝😝😝
06:24 01.03.2026
12 Сесесере
06:25 01.03.2026
13 ЕСеСеСеРе
До коментар #7 от "Сесесере":Чалмите ги инсталираха същите терорирсти - ционисти и кравари, за да свалят светския режим и заграбят петрола, но не им се получи и сега пак още от същото.
06:26 01.03.2026
14 Преди Жужака
До коментар #7 от "Сесесере":беше реално СССР хаха , Елцин не се брои щото реално жужака си му е екстеншън понеже оня вече от пиене не ставаше за представителни функции
06:27 01.03.2026
15 Путин
06:27 01.03.2026
16 Да им
06:30 01.03.2026
17 Смърфиета
06:36 01.03.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Повторение от снощи:
Децата на Али Хаменей (Биологични наследници)
Али Хаменей има шест деца – четирима синове и две дъщери. Те водят сравнително затворен живот, но някои от тях заемат влиятелни позиции:
Моджтаба Хаменей (Mojtaba Khamenei): Вторият му син, считан за най-влиятелния сред децата му. Силно свързан с Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) и често споменаван като потенциален наследник на поста Върховен лидер.
Мустафа Хаменей (Mostafa Khamenei): Най-големият син, духовник, който до голяма степен стои далеч от публичната политическа сцена.
Масуд и Мейсам Хаменей: Другите двама синове, които също са духовници и са ангажирани в семейни и бизнес структури.
Бушра и Хода Хаменей: Дъщерите му, за които има много малко публична информация.
2. Политически наследници (Приемственост на властта)
След съобщенията за неговата смърт на 28 февруари 2026 г., основните спрягани имена за негов политически наследник са:
Моджтаба Хаменей: Въпреки че Конституцията на Иран не предвижда наследствена власт, влиянието му в йерархията го прави силен кандидат.
Али Лариджани: Бивш председател на парламента, който според някои доклади е бил натоварен с централни управленски функции в извънреден план за приемственост.
Алиреза Арафи: Висш духовник, ползващ се с голямо доверие в религиозните кръгове.
Конституционно решение за следващия лидер трябва да бъде взето от Съвета на експертите. Към момента ситуацията в Иран е динамична.
Коментиран от #21
06:46 01.03.2026
20 Говорит Москва
До коментар #3 от "Има свалени стелят ф22":мечтите са безплатни, но вредни, като социализма
06:49 01.03.2026
21 Путин изби над два милиона славяни
До коментар #19 от "Повторение от снощи:":Кво да кажем за него.....
Коментиран от #25
06:58 01.03.2026
22 СВО по АМЕРИКАНСКИ
07:04 01.03.2026
23 Путине
Коментиран от #24
07:05 01.03.2026
24 Аванти
До коментар #23 от "Путине":И в Кieff същото.
07:17 01.03.2026
25 Шаломь
До коментар #21 от "Путин изби над два милиона славяни":Ред идва на един йеврей.
07:19 01.03.2026
26 ДОКТРИНАДЪЛЕС
07:20 01.03.2026