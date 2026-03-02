Още ракети! Саудитска Арабия приведе армията си в максимална бойна готовност! Катарските ВВС свалиха два ирански бомбардировача

Саудитската армия повиши нивото на бойна готовност до максимум след ирански удари по страната. Рияд заплаши, че може да отвърне при "координирана" атака срещу нефтената инфраструктура, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

Напрежението ескалира след нападение срещу голямата рафинерия Рас Танура, управлявана от държавния петролен гигант "Сауди Арамко". Според саудитското Министерство на енергетиката обектът е бил цел на два дрона, които са били прехванати, като част от дейностите в рафинерията са временно спрени като предпазна мярка.

Ирански ракети, насочени към авиобаза близо до столицата Рияд, също са били прехванати.

"Саудитската армия повиши нивото на готовност до максимум", заяви източник, близък до военните. Според представител, близък до правителството, Рияд засега ще "наблюдава и ще изчака", но може да нанесе удари по ирански петролни съоръжения, ако Техеран предприеме целенасочена атака срещу "Арамко".

В Оман индийски гражданин загина при нападение срещу петролен танкер край бреговете на Маскат. Според Центъра за морска сигурност на Оман корабът под флага на Маршаловите острови е бил атакуван от морски дрон, което е предизвикало пожар и експлозия в машинното отделение.

В Бахрейн кораб е бил ударен от "снаряди с неизвестен произход" в пристанище, причинявайки пожар без жертви. Екипажът е бил евакуиран безопасно.

По-голямата част на нефтодобивната инфраструктура на Саудитска Арабия, която е най-големият износител на петрол в света, е разположена на източното крайбрежие на Персийския залив, точно срещу Иран, което прави региона особено уязвим при разрастване на конфликта. Кралството предупреди, че си запазва правото да се защитава.

Военновъздушните сили на Катар свалиха два бомбардировача на Иран, съобщи катарското Министерство на отбраната в изявление, цитирано от Франс прес, пише БТА.

"Катарските военновъздушни сили успешно свалиха два самолета Су-24 от Иран. Те също така прехванаха седем балистични ракети чрез противовъздушна отбрана и пет дрона, които днес бяха изстреляни срещу няколко района на страната", съобщи катарското ведомство.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) съобщи преди минути, че е атакувал днес петролен танкер в Ормузкия проток, свързан според КГИР със САЩ, на третия ден от бойните действия между Иран, американската армия и Израел, предаде Франс прес.

"Съюзническият на САЩ танкер "Athe Nova" все още гори в Ормузкия проток, след като го удариха два дрона", заявиха революционните гвардейци, идеологическата армия на Ислямската република.

Те посочиха в събота, че протокът, който е стратегически морски коридор за световните доставки на суров петрол, е "фактически" затворен за корабоплаване, защото според тях е опасно да се преминава оттам поради американските и израелските атаки.