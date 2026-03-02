Още ракети! Саудитска Арабия приведе армията си в максимална бойна готовност! Катарските ВВС свалиха два ирански бомбардировача

Саудитската армия повиши нивото на бойна готовност до максимум след ирански удари по страната. Рияд заплаши, че може да отвърне при "координирана" атака срещу нефтената инфраструктура, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.
Напрежението ескалира след нападение срещу голямата рафинерия Рас Танура, управлявана от държавния петролен гигант "Сауди Арамко". Според саудитското Министерство на енергетиката обектът е бил цел на два дрона, които са били прехванати, като част от дейностите в рафинерията са временно спрени като предпазна мярка.
Ирански ракети, насочени към авиобаза близо до столицата Рияд, също са били прехванати.
"Саудитската армия повиши нивото на готовност до максимум", заяви източник, близък до военните. Според представител, близък до правителството, Рияд засега ще "наблюдава и ще изчака", но може да нанесе удари по ирански петролни съоръжения, ако Техеран предприеме целенасочена атака срещу "Арамко".
В Оман индийски гражданин загина при нападение срещу петролен танкер край бреговете на Маскат. Според Центъра за морска сигурност на Оман корабът под флага на Маршаловите острови е бил атакуван от морски дрон, което е предизвикало пожар и експлозия в машинното отделение.
В Бахрейн кораб е бил ударен от "снаряди с неизвестен произход" в пристанище, причинявайки пожар без жертви. Екипажът е бил евакуиран безопасно.
По-голямата част на нефтодобивната инфраструктура на Саудитска Арабия, която е най-големият износител на петрол в света, е разположена на източното крайбрежие на Персийския залив, точно срещу Иран, което прави региона особено уязвим при разрастване на конфликта. Кралството предупреди, че си запазва правото да се защитава.
Военновъздушните сили на Катар свалиха два бомбардировача на Иран, съобщи катарското Министерство на отбраната в изявление, цитирано от Франс прес, пише БТА.
"Катарските военновъздушни сили успешно свалиха два самолета Су-24 от Иран. Те също така прехванаха седем балистични ракети чрез противовъздушна отбрана и пет дрона, които днес бяха изстреляни срещу няколко района на страната", съобщи катарското ведомство.
Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) съобщи преди минути, че е атакувал днес петролен танкер в Ормузкия проток, свързан според КГИР със САЩ, на третия ден от бойните действия между Иран, американската армия и Израел, предаде Франс прес.
"Съюзническият на САЩ танкер "Athe Nova" все още гори в Ормузкия проток, след като го удариха два дрона", заявиха революционните гвардейци, идеологическата армия на Ислямската република.
Те посочиха в събота, че протокът, който е стратегически морски коридор за световните доставки на суров петрол, е "фактически" затворен за корабоплаване, защото според тях е опасно да се преминава оттам поради американските и израелските атаки.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А Путин праща
И 96 вагона със кал годна за изграждането на кирпичени убежища на иранската армия
Поклон пред братската помощ във този така труден момент за Иран
21:26 02.03.2026
Коментиран от #16, #18
21:28 02.03.2026
2 Гледайте Купей и Виййте на Умряло
Иде ред и на последният !!!
Кой ли е тозззз????
Коментиран от #34
21:29 02.03.2026
3 Сталин
21:31 02.03.2026
4 ДА БЕ ДА
21:31 02.03.2026
5 СВО по американски
А наш Путин на сухопътна граница завлдява 3 села 5 години
И 2 милиона Руснаци прати на смърт до сега
Коментиран от #39
21:31 02.03.2026
6 Ердоган
21:32 02.03.2026
7 Ха Ха
Коментиран от #24, #64
21:32 02.03.2026
8 Нее нижно да си Бинкерен Педофил за
21:32 02.03.2026
9 не може да бъде
21:33 02.03.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Наблюдател
Всички те, според американски източници, бяха свалени от кувейтската противовъздушна отбрана днес.
Яко!!
Отлична комуникация между "партньори", които са американски съюзници от петдесет години, ако не и повече. 😀😀😀
P.S. Вярно е, че иранците оспорват тези "трофеи" с кувейтците. Но в крайна сметка не е толкова важно кой го е отхвърлил. Важно е ... Така или иначе е ГОТИНО!!
21:34 02.03.2026
12 хаха
Коментиран от #28, #46
21:34 02.03.2026
13 Путин е Американски агент
И никой не е предавал на сащ толкова комунистически съюзници до сега
Путин е предател на Русия
Коментиран от #32
21:35 02.03.2026
14 хъхъ
Ирански източник в разговор с агенция РИА Новости заяви, че атаката срещу хотела в столицата на Саудитска Арабия, Рияд, е дело на САЩ.
Той каза: Американските военни командири се опитват да убедят арабските страни да започнат атака срещу Иран, като атакуват мирни граждани в арабските страни.
Коментиран от #36
21:35 02.03.2026
15 Сатана Z
21:37 02.03.2026
16 Пак е нещо
До коментар #1 от "А Путин праща":То в Украйна е студено и не се разлагат Руснаците
Така че са годни за ядене дълги време
А Руската Разпутница е доказано бронебойна Кал!!!
Така че не е малко!
Коментиран от #30
21:37 02.03.2026
17 Шиши
Коментиран от #21
21:37 02.03.2026
18 Не лъжи бе!
До коментар #1 от "А Путин праща":Връща ги на Украйна с хиляди и с личните им документи, за да ги погребат роднините им достойно! Дори любимите ти медии го писаха!
21:39 02.03.2026
19 Арабска коалиция
Коментиран от #35
21:39 02.03.2026
20 604
21:40 02.03.2026
21 Тези
До коментар #17 от "Шиши":Няма да ги чакат 40 девици я джендъри с не оперирани членове!!!
21:40 02.03.2026
22 Аятоласите
Коментиран от #47
21:40 02.03.2026
23 Пиле
21:42 02.03.2026
24 Ха-ха
До коментар #7 от "Ха Ха":Брейй цифри пише, ходи на място да ги броиш ли. Ти да видиш
Коментиран от #37
21:42 02.03.2026
25 До месец Иран ще е Демокрация
Нищо добро не вещае Русия със Такъв диктатор
5 години и е на старта още а Русия намаля живото си население главоломно
21:42 02.03.2026
26 СССРБарета
21:42 02.03.2026
27 БУНКЕРНИЯ КАШИК
За Положението в Иран .
Но Не Защото Убиха Аятолаха
А Защото
Децата на Кремълските Ашлаци
И Олигарси
Не могат да Напуснат ДУБАЙ .
Направо са напълнили Памперсите
Горките реват:
КРЕМЛЯ ПАМАГИТЕ.
Тука има война .
21:42 02.03.2026
28 Даас Хаген
До коментар #12 от "хаха":Добре че спи, паликар че ядрената война е неизбежна! Нещастници жалки молите със свещ за ТСВ!
21:43 02.03.2026
29 604
21:43 02.03.2026
30 Нищо подобно
До коментар #16 от "Пак е нещо":Държат ги в хладилни камери за да не се разлагат. И ги връща ги на Украйна с хиляди и с личните им документи, за да ги погребат роднините им достойно!
Дори любимите ти медии го писаха!
21:44 02.03.2026
31 СССРБарета
21:44 02.03.2026
32 Хвала Путин
До коментар #13 от "Путин е Американски агент":Хвала Путин наш Бог Наш Цар наш Диктатор
Мъй негови Робя до Гробя
21:44 02.03.2026
33 ЧИЧО ДОНИ..ЧИЧО
НА ГУГЛЕТО МАПС
ДА ПОПРАВЯ В НАВИГАЦИЯТА
НОВАТА ФАКТОЛОГИЧЕСКА
КАРТОГРАФСКА РЕАЛНОСТ
В Т.НАР.ПЕЕРСИЯ....😀😀😀😀.....
21:45 02.03.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Кинбо
До коментар #19 от "Арабска коалиция":Иранците са промити болни ислямирани мозъци затова и всички ги мразят .....
21:45 02.03.2026
36 Ами
До коментар #14 от "хъхъ":Проблемът е, че арабите може и да ходят увити в чаршафи
но не са толкова глупави като европейците.
Някой вече усетиха, че САЩ палят и бягат
и за това започнаха да звнят в Москва.
Коментиран от #56
21:45 02.03.2026
37 Ха Ха
До коментар #24 от "Ха-ха":Ами други са ходили и са ги брои ли, и съобщиха информацията.Питай Ванга...
21:47 02.03.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Да но Путин е Тъп със Тъпа Държава
До коментар #5 от "СВО по американски":И Тъп народ това е голям проблем във днешният свят
Само Умният оцелява а Тъпият се стопява
Коментиран от #51
21:48 02.03.2026
40 Евгений Онанегин
21:48 02.03.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Американ трапер
21:48 02.03.2026
43 Добреее
Коментиран от #57
21:49 02.03.2026
44 ЦИРК
21:49 02.03.2026
45 Лилава Жена
21:50 02.03.2026
46 Що бе!
До коментар #12 от "хаха":Иран не се ли справя добре според тебе?
От какъв зор да се намесват директно Русия и Китай?
Или просто като насрусаняка, напиняш за световна война?
21:52 02.03.2026
47 Абишалом 🇮🇱🇮🇱🇮🇱
До коментар #22 от "Аятоласите":Направо да им завиди човек на тия " мъченици" айтуласята най накрая се срещнаха със създателя.
Ха ха ха ха ха.
Коментиран от #50
21:52 02.03.2026
48 Екатерина великата починала
Коментиран от #58
21:52 02.03.2026
49 Госあ
Коментиран от #52
21:55 02.03.2026
50 шорошко еврейче-гейче ,
До коментар #47 от "Абишалом 🇮🇱🇮🇱🇮🇱":За тебе 🇮🇱🐁абишалом един голям к-р от слон
21:55 02.03.2026
51 Така е ! Когато фактите говорят
До коментар #39 от "Да но Путин е Тъп със Тъпа Държава":И боговете мушчът!
Коментиран от #54
21:55 02.03.2026
52 Госあ
До коментар #49 от "Госあ":Просто трябваше да изсипят всичко, което имат върху исраел ! Така щяха да дразнят и по малко краварите, освен останалите им съседи
21:57 02.03.2026
53 стоян георгиев
21:57 02.03.2026
54 Но не и Русофилите
До коментар #51 от "Така е ! Когато фактите говорят":Те са шамандури
21:58 02.03.2026
55 Урсул фон РептиЛайнян🐍
Коментиран от #63, #65
21:59 02.03.2026
56 Путин гол от кръста надолу без кон.
До коментар #36 от "Ами":Така е, ние само бягаме.
22:00 02.03.2026
57 ЦИРК
До коментар #43 от "Добреее":Нищо, фейк новини. Голяма част от информациите които ни се представят са чиста проба дезинформация. Су24 не става за въздушен бой, а за прехващач на ракети (като пво) съвсем. Освен това най-постарал е южен Иран, едва ли има работещо летище там от което су-то да излети да прелети целият залив и да стигне до Катар. А от Техеран или северен Иран няма начин да стигне горивото за такъв полет, ама то мозък или проверяване на информация от драскачи на статии ако търсите, последните 5 години е кауза пердута по-голям шанса да срещнете извънземни.
В Ливан е по-любопитна обстановката в момента, иначе е ясно саудитите ще почнат и те да свалят сега всичко де що лети над тях, щото и Израел може да ги бомби, не е като да са първи приятели. Анархията тепърва ще се разгръща - всеки срещу всеки и всеки само за себе си.
22:02 02.03.2026
58 Стивън Дарси...
До коментар #48 от "Екатерина великата починала":Тя може да е починала,ама е по важно,че вашия Биби Натанаху си оцелял след съвкупление със селското мъжко магаре..
22:04 02.03.2026
59 Констатация
22:05 02.03.2026
60 Арабска коалиция
22:05 02.03.2026
61 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ
22:07 02.03.2026
62 Путин безпомощен
От БРИКС ни има ни дума....
22:09 02.03.2026
63 ЦИРК
До коментар #55 от "Урсул фон РептиЛайнян🐍":Абе как ще е убит, те един час преди да започнат самолетът му излетя и няма и да се върне в Израел скоро. Да не е луд много добре знае че ако не успеят с ракети и дронове, все ще се намери някое камикадзе. Сега най-вероятно е някъде в ЕС или САЩ наврян в някой бункер като Зеленски и раздава команди от там. Това да не ви е иранския аятолах, останал в двореца си да покаже какъв държавник е и да става мъченик.
Най-интересно е как всички "диктатори" стоят сред народа си до последно, а всички уж големи "политици" и управляващи, се крият като мишки и бягат от държавите си при опасност.
22:09 02.03.2026
64 665
До коментар #7 от "Ха Ха":Су24
22:11 02.03.2026
65 Луцифер
До коментар #55 от "Урсул фон РептиЛайнян🐍":Още му е рано на БиБи, има работа за довършване.
22:13 02.03.2026