Новини
Свят »
Още ракети! Саудитска Арабия приведе армията си в максимална бойна готовност! Катарските ВВС свалиха два ирански бомбардировача

Още ракети! Саудитска Арабия приведе армията си в максимална бойна готовност! Катарските ВВС свалиха два ирански бомбардировача

2 Март, 2026 21:26 2 099 65

  • иран-
  • катар-
  • саудитска арабия-
  • ормузки проток-
  • персийския залив-
  • нефт-
  • петрол-
  • опек-
  • ракети-
  • дронове

По-голямата част на нефтодобивната инфраструктура на Саудитска Арабия, която е най-големият износител на петрол в света, е разположена на източното крайбрежие на Персийския залив, точно срещу Иран, което прави региона особено уязвим при разрастване на конфликта

Още ракети! Саудитска Арабия приведе армията си в максимална бойна готовност! Катарските ВВС свалиха два ирански бомбардировача - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Саудитската армия повиши нивото на бойна готовност до максимум след ирански удари по страната. Рияд заплаши, че може да отвърне при "координирана" атака срещу нефтената инфраструктура, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

Напрежението ескалира след нападение срещу голямата рафинерия Рас Танура, управлявана от държавния петролен гигант "Сауди Арамко". Според саудитското Министерство на енергетиката обектът е бил цел на два дрона, които са били прехванати, като част от дейностите в рафинерията са временно спрени като предпазна мярка.

Ирански ракети, насочени към авиобаза близо до столицата Рияд, също са били прехванати.

"Саудитската армия повиши нивото на готовност до максимум", заяви източник, близък до военните. Според представител, близък до правителството, Рияд засега ще "наблюдава и ще изчака", но може да нанесе удари по ирански петролни съоръжения, ако Техеран предприеме целенасочена атака срещу "Арамко".

В Оман индийски гражданин загина при нападение срещу петролен танкер край бреговете на Маскат. Според Центъра за морска сигурност на Оман корабът под флага на Маршаловите острови е бил атакуван от морски дрон, което е предизвикало пожар и експлозия в машинното отделение.

В Бахрейн кораб е бил ударен от "снаряди с неизвестен произход" в пристанище, причинявайки пожар без жертви. Екипажът е бил евакуиран безопасно.

По-голямата част на нефтодобивната инфраструктура на Саудитска Арабия, която е най-големият износител на петрол в света, е разположена на източното крайбрежие на Персийския залив, точно срещу Иран, което прави региона особено уязвим при разрастване на конфликта. Кралството предупреди, че си запазва правото да се защитава.

Военновъздушните сили на Катар свалиха два бомбардировача на Иран, съобщи катарското Министерство на отбраната в изявление, цитирано от Франс прес, пише БТА.

"Катарските военновъздушни сили успешно свалиха два самолета Су-24 от Иран. Те също така прехванаха седем балистични ракети чрез противовъздушна отбрана и пет дрона, които днес бяха изстреляни срещу няколко района на страната", съобщи катарското ведомство.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) съобщи преди минути, че е атакувал днес петролен танкер в Ормузкия проток, свързан според КГИР със САЩ, на третия ден от бойните действия между Иран, американската армия и Израел, предаде Франс прес.

"Съюзническият на САЩ танкер "Athe Nova" все още гори в Ормузкия проток, след като го удариха два дрона", заявиха революционните гвардейци, идеологическата армия на Ислямската република.

Те посочиха в събота, че протокът, който е стратегически морски коридор за световните доставки на суров петрол, е "фактически" затворен за корабоплаване, защото според тях е опасно да се преминава оттам поради американските и израелските атаки.


Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А Путин праща

    14 21 Отговор
    Трупове от фронта годни за храна на Иранската армия
    И 96 вагона със кал годна за изграждането на кирпичени убежища на иранската армия
    Поклон пред братската помощ във този така труден момент за Иран
    21:26 02.03.2026

    Коментиран от #16, #18

    21:28 02.03.2026

  • 2 Гледайте Купей и Виййте на Умряло

    14 15 Отговор
    Пред Последният Зомбиран диктатор Умря и държавата му гири
    Иде ред и на последният !!!
    Кой ли е тозззз????

    Коментиран от #34

    21:29 02.03.2026

  • 3 Сталин

    12 9 Отговор
    Катар спряха добива на газ след като газов терминал е ударен от ирански дрон,и цена на газта в Европа се покачи днес с 50% , Голдман Сакс прогнозират че цената на газта в Европа ще се покачи с 145%

    21:31 02.03.2026

  • 4 ДА БЕ ДА

    25 9 Отговор
    ЛАКЪРДИИТЕ И ПРОПАГНДАТА СА ЕДНО,А ИСТИНАТА ТОЛКОВА ДАЛЕЧ.ИРАН ИМ РАЗКАЗА ИГРАТА НА ВСИЧКИ СКАПАНИ ЕВРЕИ И АРАБИ.

    21:31 02.03.2026

  • 5 СВО по американски

    17 18 Отговор
    На 10000 километра от САЩ
    А наш Путин на сухопътна граница завлдява 3 села 5 години
    И 2 милиона Руснаци прати на смърт до сега

    Коментиран от #39

    21:31 02.03.2026

  • 6 Ердоган

    10 25 Отговор
    Източните варвари като Иран и Русия нападат държави, които не са пряко намесени, а европейските джентълмени не дават на Украйна да стреля с ракети среще окупатора си, а за Беларус и дума да не става, от където нахлуха орки да превземат Киев. Начело на ЕС трябва да е някой като Тръмп за да позволи на Украйна да се защити с ракети срещу Русия, Беларус, С. Корея и Иран

    21:32 02.03.2026

  • 7 Ха Ха

    9 17 Отговор
    Какви бомбардировачи има Иран?Скоро Иран няма да има какво да изтрелва!След ударите 2025 останаха с 2500 ракетни установки да са ги възтановили до 2800.

    Коментиран от #24, #64

    21:32 02.03.2026

  • 8 Нее нижно да си Бинкерен Педофил за

    11 14 Отговор
    Да Усетиш че на Путин малко му остава

    21:32 02.03.2026

  • 9 не може да бъде

    13 6 Отговор
    Сега ..браво на катарците -свалили 2 самолета ..но не е доказано !??А кувейтците са свалили 3 -хет-трик ...доказано !?? 3 на 0 за Кувейт - ...а в Катар да се учат как стават тия работи!?

    21:33 02.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Наблюдател

    15 6 Отговор
    БРАВО НА ВЪЗДУШНА ОТБРАНА НА КУВЕЙТ - ВИЕ СТЕ НАЙ-ДОБРИТЕ: САЩ потвърдиха загубата на ТРИ изтребителя F-15...

    Всички те, според американски източници, бяха свалени от кувейтската противовъздушна отбрана днес.

    Яко!!

    Отлична комуникация между "партньори", които са американски съюзници от петдесет години, ако не и повече. 😀😀😀

    P.S. Вярно е, че иранците оспорват тези "трофеи" с кувейтците. Но в крайна сметка не е толкова важно кой го е отхвърлил. Важно е ... Така или иначе е ГОТИНО!!

    21:34 02.03.2026

  • 12 хаха

    11 7 Отговор
    Идва помощ!

    Коментиран от #28, #46

    21:34 02.03.2026

  • 13 Путин е Американски агент

    10 7 Отговор
    Никой не е правил повече за разширяване и въоръжаване на НАТО от Путин
    И никой не е предавал на сащ толкова комунистически съюзници до сега
    Путин е предател на Русия

    Коментиран от #32

    21:35 02.03.2026

  • 14 хъхъ

    14 8 Отговор
    Ударът срещу хотела в Ер-Рияд е операция на САЩ под фалшив флаг

    Ирански източник в разговор с агенция РИА Новости заяви, че атаката срещу хотела в столицата на Саудитска Арабия, Рияд, е дело на САЩ.

    Той каза: Американските военни командири се опитват да убедят арабските страни да започнат атака срещу Иран, като атакуват мирни граждани в арабските страни.

    Коментиран от #36

    21:35 02.03.2026

  • 15 Сатана Z

    10 3 Отговор
    Целта на Тръмп е прозаична.Той трябва да накара всички да се избият по между си,а петрола в залива остава за него.Внецуела,Иран и страните в залива ги няма и неговите хора в САЩ и Канада започват безумен фракинг на нефт ,с който ще залеят пазара на гирива.Китай ако се ослушва още и чака на брега на реката ще гризне дървото

    21:37 02.03.2026

  • 16 Пак е нещо

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "А Путин праща":

    То в Украйна е студено и не се разлагат Руснаците
    Така че са годни за ядене дълги време
    А Руската Разпутница е доказано бронебойна Кал!!!
    Така че не е малко!

    Коментиран от #30

    21:37 02.03.2026

  • 17 Шиши

    9 2 Отговор
    Саудитска арабия, Катар Бахрейн, Оман, Кувейт и Турция в този месец Рамазан са предатели! Държава като Ирак която е водила война с Иран е по солидарна! Когато имаш некъв празник не предаваш тези които го спазват! Тези жалки държавици ще раздават Ифтар за здраве срам нямат!

    Коментиран от #21

    21:37 02.03.2026

  • 18 Не лъжи бе!

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "А Путин праща":

    Връща ги на Украйна с хиляди и с личните им документи, за да ги погребат роднините им достойно! Дори любимите ти медии го писаха!

    21:39 02.03.2026

  • 19 Арабска коалиция

    7 6 Отговор
    Срещу Иран. Честито на Аятоласите.

    Коментиран от #35

    21:39 02.03.2026

  • 20 604

    1 0 Отговор
    абе те въобще ползват ли бомбардиривачи, да не е пак приятелски огън?! пахаххахахахахахя

    21:40 02.03.2026

  • 21 Тези

    3 4 Отговор

    До коментар #17 от "Шиши":

    Няма да ги чакат 40 девици я джендъри с не оперирани членове!!!

    21:40 02.03.2026

  • 22 Аятоласите

    8 6 Отговор
    Изгоряха.

    Коментиран от #47

    21:40 02.03.2026

  • 23 Пиле

    6 2 Отговор
    Иран няма бомбардировачи

    21:42 02.03.2026

  • 24 Ха-ха

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ха Ха":

    Брейй цифри пише, ходи на място да ги броиш ли. Ти да видиш

    Коментиран от #37

    21:42 02.03.2026

  • 25 До месец Иран ще е Демокрация

    5 7 Отговор
    И пак Вниманието ще е върху Бункерният Грозник
    Нищо добро не вещае Русия със Такъв диктатор
    5 години и е на старта още а Русия намаля живото си население главоломно

    21:42 02.03.2026

  • 26 СССРБарета

    7 4 Отговор
    Браво на иранците ей така се прави! Тръмп им конфискува три танкера като единия сложи руски флаг в опит да се защити но всъщност беше ирански А сега и раниците за три дни унищожиха четири американски танкера!

    21:42 02.03.2026

  • 27 БУНКЕРНИЯ КАШИК

    4 2 Отговор
    В Кремъл били много Разтревожени

    За Положението в Иран .

    Но Не Защото Убиха Аятолаха

    А Защото

    Децата на Кремълските Ашлаци

    И Олигарси

    Не могат да Напуснат ДУБАЙ .

    Направо са напълнили Памперсите

    Горките реват:

    КРЕМЛЯ ПАМАГИТЕ.

    Тука има война .

    21:42 02.03.2026

  • 28 Даас Хаген

    4 3 Отговор

    До коментар #12 от "хаха":

    Добре че спи, паликар че ядрената война е неизбежна! Нещастници жалки молите със свещ за ТСВ!

    21:43 02.03.2026

  • 29 604

    6 1 Отговор
    в сауд. арабия са с най-зачулените бурки, за тех демокрация КОГА?

    21:43 02.03.2026

  • 30 Нищо подобно

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Пак е нещо":

    Държат ги в хладилни камери за да не се разлагат. И ги връща ги на Украйна с хиляди и с личните им документи, за да ги погребат роднините им достойно!
    Дори любимите ти медии го писаха!

    21:44 02.03.2026

  • 31 СССРБарета

    7 4 Отговор
    Тръмчо спи! Иранците бомбят американски танкери, американски рафинери, американски хотели с американски войници, американски военни складове и американски военни бази! Краварника отдавна най-ял такъв бой! За последно ги биха талибаните та свят им се зави!

    21:44 02.03.2026

  • 32 Хвала Путин

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "Путин е Американски агент":

    Хвала Путин наш Бог Наш Цар наш Диктатор
    Мъй негови Робя до Гробя

    21:44 02.03.2026

  • 33 ЧИЧО ДОНИ..ЧИЧО

    3 0 Отговор
    СЕГА ОТВОРИ ГОЛЯМА РАБОТА
    НА ГУГЛЕТО МАПС
    ДА ПОПРАВЯ В НАВИГАЦИЯТА
    НОВАТА ФАКТОЛОГИЧЕСКА
    КАРТОГРАФСКА РЕАЛНОСТ
    В Т.НАР.ПЕЕРСИЯ....😀😀😀😀.....

    21:45 02.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Кинбо

    3 8 Отговор

    До коментар #19 от "Арабска коалиция":

    Иранците са промити болни ислямирани мозъци затова и всички ги мразят .....

    21:45 02.03.2026

  • 36 Ами

    3 5 Отговор

    До коментар #14 от "хъхъ":

    Проблемът е, че арабите може и да ходят увити в чаршафи
    но не са толкова глупави като европейците.
    Някой вече усетиха, че САЩ палят и бягат
    и за това започнаха да звнят в Москва.

    Коментиран от #56

    21:45 02.03.2026

  • 37 Ха Ха

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Ха-ха":

    Ами други са ходили и са ги брои ли, и съобщиха информацията.Питай Ванга...

    21:47 02.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Да но Путин е Тъп със Тъпа Държава

    2 4 Отговор

    До коментар #5 от "СВО по американски":

    И Тъп народ това е голям проблем във днешният свят
    Само Умният оцелява а Тъпият се стопява

    Коментиран от #51

    21:48 02.03.2026

  • 40 Евгений Онанегин

    4 2 Отговор
    Путин идва, аятоласи дръжте здраво!

    21:48 02.03.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Американ трапер

    4 2 Отговор
    Айтулах байтулах хайде бързо при Алах.

    21:48 02.03.2026

  • 43 Добреее

    4 0 Отговор
    Много интересно какво прави СУ24 в Катар?

    Коментиран от #57

    21:49 02.03.2026

  • 44 ЦИРК

    3 2 Отговор
    А че в момента Израел бомби Ливан и Бейрут е в пламъци няма ли да напишете ? Нещо информация за жертви и поражения там ?

    21:49 02.03.2026

  • 45 Лилава Жена

    3 3 Отговор
    Тръмп Шашавия Шотландски Боклук започна тази война с Иран за да се покаже колко е мъдър ,и не може да преглътне факта от яд че Британия и Гърция не искат да имат нищо общо с лудите републиканци и най вече че изгуби Гренландия

    21:50 02.03.2026

  • 46 Що бе!

    1 4 Отговор

    До коментар #12 от "хаха":

    Иран не се ли справя добре според тебе?
    От какъв зор да се намесват директно Русия и Китай?
    Или просто като насрусаняка, напиняш за световна война?

    21:52 02.03.2026

  • 47 Абишалом 🇮🇱🇮🇱🇮🇱

    4 3 Отговор

    До коментар #22 от "Аятоласите":

    Направо да им завиди човек на тия " мъченици" айтуласята най накрая се срещнаха със създателя.
    Ха ха ха ха ха.

    Коментиран от #50

    21:52 02.03.2026

  • 48 Екатерина великата починала

    4 2 Отговор
    След съвкупление с кон.

    Коментиран от #58

    21:52 02.03.2026

  • 49 Госあ

    0 3 Отговор
    Тия аятоласи ми изглеждат малко тъпи парчета. Вместо да насочат ударите си върху ч@ф@дите, предизвикват всички арабели у околията ! СА е един от най големите доставчици на петрол за Китай, освен това. Беше най големият, преди Китай и Русия да подпишат мащабни договори. Това няма да се хареса и на Китай.

    Коментиран от #52

    21:55 02.03.2026

  • 50 шорошко еврейче-гейче ,

    1 2 Отговор

    До коментар #47 от "Абишалом 🇮🇱🇮🇱🇮🇱":

    За тебе 🇮🇱🐁абишалом един голям к-р от слон

    21:55 02.03.2026

  • 51 Така е ! Когато фактите говорят

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Да но Путин е Тъп със Тъпа Държава":

    И боговете мушчът!

    Коментиран от #54

    21:55 02.03.2026

  • 52 Госあ

    0 1 Отговор

    До коментар #49 от "Госあ":

    Просто трябваше да изсипят всичко, което имат върху исраел ! Така щяха да дразнят и по малко краварите, освен останалите им съседи

    21:57 02.03.2026

  • 53 стоян георгиев

    1 2 Отговор
    ИРАН НЯМА БОМБАНДИРОВАЧИ ПИШЕТЕ ВЕЧЕ ПЪЛНИ ГЛУПОСТИ САМО И САМО ДА ЗАМАЖЕТЕ ПЪЛНИЯ РЕЗИЛ НА КАШЕРНИТЕ ГУВЕДА И ЦИОНЯГИТЕ ОТ ИЗРАЕЛ......

    21:57 02.03.2026

  • 54 Но не и Русофилите

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Така е ! Когато фактите говорят":

    Те са шамандури

    21:58 02.03.2026

  • 55 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    0 0 Отговор
    Ето ви нещо по интересно като новина...

    Коментиран от #63, #65

    21:59 02.03.2026

  • 56 Путин гол от кръста надолу без кон.

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Ами":

    Така е, ние само бягаме.

    22:00 02.03.2026

  • 57 ЦИРК

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Добреее":

    Нищо, фейк новини. Голяма част от информациите които ни се представят са чиста проба дезинформация. Су24 не става за въздушен бой, а за прехващач на ракети (като пво) съвсем. Освен това най-постарал е южен Иран, едва ли има работещо летище там от което су-то да излети да прелети целият залив и да стигне до Катар. А от Техеран или северен Иран няма начин да стигне горивото за такъв полет, ама то мозък или проверяване на информация от драскачи на статии ако търсите, последните 5 години е кауза пердута по-голям шанса да срещнете извънземни.

    В Ливан е по-любопитна обстановката в момента, иначе е ясно саудитите ще почнат и те да свалят сега всичко де що лети над тях, щото и Израел може да ги бомби, не е като да са първи приятели. Анархията тепърва ще се разгръща - всеки срещу всеки и всеки само за себе си.

    22:02 02.03.2026

  • 58 Стивън Дарси...

    0 1 Отговор

    До коментар #48 от "Екатерина великата починала":

    Тя може да е починала,ама е по важно,че вашия Биби Натанаху си оцелял след съвкупление със селското мъжко магаре..

    22:04 02.03.2026

  • 59 Констатация

    0 0 Отговор
    Рижавия не е изключение от бившите си предшественници, винаги когато възникне "Проблем" са се опитвали да отклонят вниманието с война!!!! В неговия случая досиетата Епстайн!!! Мосад май разполага с "Нещо" и Рижавия не можа да "откаже" на Биби! - ПС.- Между другото, тази година ще има Парламентарни избори в Израел и ако Биби не "надроби нова попара", за да ги отложи, 100% ще ги загуби, а в Щатите през Ноември ще има Междинни избори, които Рижавия също ще загуби, затова и двамата бързаха с войната с Иран!

    22:05 02.03.2026

  • 60 Арабска коалиция

    0 0 Отговор
    Срещу Иран. Тиа ша са изтрепат по между си....тъпи парчета са.

    22:05 02.03.2026

  • 61 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ

    0 1 Отговор
    Тръмп ги трепе като пилци....тия бързат да са видят със създателя си.

    22:07 02.03.2026

  • 62 Путин безпомощен

    0 0 Отговор
    СУ не смее да мъцне, Кимчо още не разбра кво става.....
    От БРИКС ни има ни дума....

    22:09 02.03.2026

  • 63 ЦИРК

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Урсул фон РептиЛайнян🐍":

    Абе как ще е убит, те един час преди да започнат самолетът му излетя и няма и да се върне в Израел скоро. Да не е луд много добре знае че ако не успеят с ракети и дронове, все ще се намери някое камикадзе. Сега най-вероятно е някъде в ЕС или САЩ наврян в някой бункер като Зеленски и раздава команди от там. Това да не ви е иранския аятолах, останал в двореца си да покаже какъв държавник е и да става мъченик.
    Най-интересно е как всички "диктатори" стоят сред народа си до последно, а всички уж големи "политици" и управляващи, се крият като мишки и бягат от държавите си при опасност.

    22:09 02.03.2026

  • 64 665

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ха Ха":

    Су24

    22:11 02.03.2026

  • 65 Луцифер

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Урсул фон РептиЛайнян🐍":

    Още му е рано на БиБи, има работа за довършване.

    22:13 02.03.2026