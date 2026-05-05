Вашингтон: Европа е разочароваща. НАТО пак няма да ни помогне, ако попаднем в нов военен конфликт

Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята, че НАТО няма да се притече на помощ на Вашингтон, ако Съединените щати се замесят в голям военен конфликт.
„Ако попаднем в голям конфликт или дори в нещо повече, не мисля, че те ще бъдат с нас“, каза той пред Salem News Channel.
Държавният глава заяви, че е изключително разочарован от политиката на Европа.
„Европа е много разочароваща“, каза той за Salem News Channel.
Американският лидер посочи, че „НАТО не е било там“, когато САЩ са започнали войната срещу Иран.
Освен това, според Тръмп, Съединените щати са „плащали 100%“ от разходите на Северноатлантическия алианс, преди той да встъпи в длъжност.
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЖАЛКО ЧЕ ДОНИ НЯМА ДАЖЕ ФИЗИЧЕСКИ ШАНСОВЕ ДА НАУЧИ БЪЛГАРСКИ - 1350 ГОДИНИ МЪДРОСТ
Коментиран от #3
04:32 05.05.2026
2 Доналд Дък, професионален паток
04:51 05.05.2026
3 Пешо
До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":"Ако попаднем" ..... той го създаде този конфликт. Не е попаднал в него... дано си получат заслуженотто.
05:03 05.05.2026