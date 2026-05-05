Вашингтон: Европа е разочароваща. НАТО пак няма да ни помогне, ако попаднем в нов военен конфликт

Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята, че НАТО няма да се притече на помощ на Вашингтон, ако Съединените щати се замесят в голям военен конфликт.

„Ако попаднем в голям конфликт или дори в нещо повече, не мисля, че те ще бъдат с нас“, каза той пред Salem News Channel.

Държавният глава заяви, че е изключително разочарован от политиката на Европа.

„Европа е много разочароваща“, каза той за Salem News Channel.

Американският лидер посочи, че „НАТО не е било там“, когато САЩ са започнали войната срещу Иран.

Освен това, според Тръмп, Съединените щати са „плащали 100%“ от разходите на Северноатлантическия алианс, преди той да встъпи в длъжност.