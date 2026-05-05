Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
САЩ »
Вашингтон: Европа е разочароваща. НАТО пак няма да ни помогне, ако попаднем в нов военен конфликт

Вашингтон: Европа е разочароваща. НАТО пак няма да ни помогне, ако попаднем в нов военен конфликт

5 Май, 2026 04:17, обновена 5 Май, 2026 04:44 878 3

  • сащ-
  • европа-
  • нато-
  • тръмп

САЩ са „плащали 100%“ от разходите на Северноатлантическия алианс, преди той да встъпи в длъжност, подчерта държавният глава

Вашингтон: Европа е разочароваща. НАТО пак няма да ни помогне, ако попаднем в нов военен конфликт - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята, че НАТО няма да се притече на помощ на Вашингтон, ако Съединените щати се замесят в голям военен конфликт.

„Ако попаднем в голям конфликт или дори в нещо повече, не мисля, че те ще бъдат с нас“, каза той пред Salem News Channel.

Държавният глава заяви, че е изключително разочарован от политиката на Европа.

„Европа е много разочароваща“, каза той за Salem News Channel.

Американският лидер посочи, че „НАТО не е било там“, когато САЩ са започнали войната срещу Иран.

Освен това, според Тръмп, Съединените щати са „плащали 100%“ от разходите на Северноатлантическия алианс, преди той да встъпи в длъжност.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 1 Отговор
    ВСЯКА ОВЧИЦА , ПЛАЧЕ ЗА НЕЙНАТА НОЖИЦА
    ....
    ЖАЛКО ЧЕ ДОНИ НЯМА ДАЖЕ ФИЗИЧЕСКИ ШАНСОВЕ ДА НАУЧИ БЪЛГАРСКИ - 1350 ГОДИНИ МЪДРОСТ

    Коментиран от #3

    04:32 05.05.2026

  • 2 Доналд Дък, професионален паток

    1 1 Отговор
    Адашко нанесе огромни репутационни щети на саш.

    04:51 05.05.2026

  • 3 Пешо

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    "Ако попаднем" ..... той го създаде този конфликт. Не е попаднал в него... дано си получат заслуженотто.

    05:03 05.05.2026