Новини
Свят »
Украйна »
Двама турски моряци са ранени при нападение с дрон на турски товарен кораб в Черно море
  Тема: Украйна

Двама турски моряци са ранени при нападение с дрон на турски товарен кораб в Черно море

29 Май, 2026 22:48 1 092 12

  • турция-
  • украйна-
  • русия-
  • черно море-
  • ракети-
  • дронове

Товарен кораб, собственост на турска компания, превозващ насипен товар от украинското пристанище в Одеса към Турция, беше ударен от дрон в Черно море вчера вечерта

Двама турски моряци са ранени при нападение с дрон на турски товарен кораб в Черно море - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Двама турски моряци са ранени при нападение с дрон на турски товарен кораб в Черно море снощи, предаде Анадолската агенция. Анкара призова всички страни да избягват действия, които могат да доведат до неконтролирана ескалация, пише БТА.

Товарен кораб, собственост на турска компания, превозващ насипен товар от украинското пристанище в Одеса към Турция, беше ударен от дрон в Черно море вчера вечерта, като двама турски моряци са леко ранени, съобщи турското външно министерство днес.

В изявление министерството каза, че корабът, плаващ под флага на Вануату, е бил атакуван през нощта на 28 май, докато е пътувал от Одеса към Турция. Състоянието на ранените турски граждани се следи внимателно от служители на Генералното консулство на Турция в Одеса, се казва още в изявлението.

Министерството съобщи, че Анкара продължава да изразява своите притеснения пред всички заинтересовани страни относно рисковете и заплахите, които произтичат от последното засилване на военните действия в Черно море, както и възможните негативни последици за Турция.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Историк

    29 3 Отговор
    Все.порече се очертава ,че Украйна няма да е държава

    Коментиран от #4

    22:52 29.05.2026

  • 2 Жожоба

    2 6 Отговор
    Дали не е реципрочен удар на русите. Все пак укрите удариха днес 3 кораба , срещу Бургас между другото, на около 100км

    22:56 29.05.2026

  • 3 Президентът

    13 0 Отговор
    Йотова ще пише ли до Ердоган?

    22:56 29.05.2026

  • 4 хмм

    22 0 Отговор

    До коментар #1 от "Историк":

    Тя и в момента не отговаря на дефиницията за държава. Руснаците я направиха държава и руснаците ще преустановят съществуването й. След близките ми срещи с третия вид от измислената държава се надявам това да не се случи и тези индивиди да се приберат по родните си места, че вече не се дишат.

    22:59 29.05.2026

  • 5 Може руснаците

    2 8 Отговор
    Да са го клец нали.

    23:00 29.05.2026

  • 6 Укропонаzzистите с

    20 0 Отговор
    пореден опит за разпалване на ядрен конфликт, в който цяла западнала Гейропа ша стане на ядрена пустиня, а от WCкрайна няма да остане и частица за историята. Ако дрона бе русщи веднага да са го написали продажни те медии, но м, лчат кът gъzоve, защото е укропонаzzистки

    23:02 29.05.2026

  • 7 Кфккдк

    0 16 Отговор
    Путя търси разрастване на конфликткта!

    23:03 29.05.2026

  • 8 Мдаа!🤔

    18 0 Отговор
    Нацистка украйна нападна Румъния, а ето че и турски кораб е станал нейна жертва!

    23:06 29.05.2026

  • 9 Ти да видиш

    11 0 Отговор
    Укронацистите вече си просят атома!

    Украинските дронове ( катери) натъпкани с взрив се движат вече безконтролно в Черно и Средиземно море.

    Това е поредният случай на тероризъм подкрепян и контролиран от НАТО.

    23:15 29.05.2026

  • 10 Без име

    5 0 Отговор
    Турция няма ли да търси активиране на оня член за незабавна нсмеса на нато?

    23:16 29.05.2026

  • 11 Айде бе

    12 0 Отговор
    Ами кажете, че са украински де, какво се стеснявате!? Или ще изгубите грантовете с центовете от еврофашистите!?
    Турците преди два дена още показаха снимките с украинските катери Магура , на които даже пише полиция.

    23:18 29.05.2026

  • 12 Ердо

    2 4 Отговор
    Май пак ще трябва да им свалям самолети или да им пратя Байрактарите на тези крепостници .

    23:39 29.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания