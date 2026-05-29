Двама турски моряци са ранени при нападение с дрон на турски товарен кораб в Черно море снощи, предаде Анадолската агенция. Анкара призова всички страни да избягват действия, които могат да доведат до неконтролирана ескалация, пише БТА.
Товарен кораб, собственост на турска компания, превозващ насипен товар от украинското пристанище в Одеса към Турция, беше ударен от дрон в Черно море вчера вечерта, като двама турски моряци са леко ранени, съобщи турското външно министерство днес.
В изявление министерството каза, че корабът, плаващ под флага на Вануату, е бил атакуван през нощта на 28 май, докато е пътувал от Одеса към Турция. Състоянието на ранените турски граждани се следи внимателно от служители на Генералното консулство на Турция в Одеса, се казва още в изявлението.
Министерството съобщи, че Анкара продължава да изразява своите притеснения пред всички заинтересовани страни относно рисковете и заплахите, които произтичат от последното засилване на военните действия в Черно море, както и възможните негативни последици за Турция.
До коментар #1 от "Историк":Тя и в момента не отговаря на дефиницията за държава. Руснаците я направиха държава и руснаците ще преустановят съществуването й. След близките ми срещи с третия вид от измислената държава се надявам това да не се случи и тези индивиди да се приберат по родните си места, че вече не се дишат.
22:59 29.05.2026
Украинските дронове ( катери) натъпкани с взрив се движат вече безконтролно в Черно и Средиземно море.
Това е поредният случай на тероризъм подкрепян и контролиран от НАТО.
23:15 29.05.2026
Турците преди два дена още показаха снимките с украинските катери Магура , на които даже пише полиция.
23:18 29.05.2026
