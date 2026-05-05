Тръмп: С Китай сме в приятелско съперничество - това е по-добре от война

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че очаква много важна среща с китайския президент Си Дзинпин.​

Държавният глава коментира предстоящото си посещение в Китай.

Той уточни, че предпочита да има добри отношения с Пекин.

„Имаме много силни отношения и вярвам, че е по-добре да се разбираме с Китай, отколкото да воюваме с тях, и те мислят по същия начин“, каза президентът на САЩ.

Говорейки на събитие в Белия дом, посетено от представители на малкия бизнес, президентът на САЩ заяви, че изграждането на компании за изкуствен интелект „се случва в цялата страна“.

„Правим го и сме пред Китай. Ще се видя с президента Си след две седмици. Очаквам с нетърпение и ще кажа, че сме водещи. Имаме приятелско, много приятелско съперничество и това ще бъде много важно пътуване“, каза Тръмп.

Посещението на американския лидер в Пекин е насрочено за 14-15 май.