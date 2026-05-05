Тръмп: С Китай сме в приятелско съперничество - това е по-добре от война

5 Май, 2026 04:31, обновена 5 Май, 2026 04:59 456 1

Ще кажа на Си, че сме пред тях в изкуствения интелект, коментира американският президент предстоящата си визита в Пекин

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че очаква много важна среща с китайския президент Си Дзинпин.​

Държавният глава коментира предстоящото си посещение в Китай.

Той уточни, че предпочита да има добри отношения с Пекин.

„Имаме много силни отношения и вярвам, че е по-добре да се разбираме с Китай, отколкото да воюваме с тях, и те мислят по същия начин“, каза президентът на САЩ.

Говорейки на събитие в Белия дом, посетено от представители на малкия бизнес, президентът на САЩ заяви, че изграждането на компании за изкуствен интелект „се случва в цялата страна“.

„Правим го и сме пред Китай. Ще се видя с президента Си след две седмици. Очаквам с нетърпение и ще кажа, че сме водещи. Имаме приятелско, много приятелско съперничество и това ще бъде много важно пътуване“, каза Тръмп.

Посещението на американския лидер в Пекин е насрочено за 14-15 май.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    БАЙ ДОНЬО ЩЯЛ ДА ОСТАВИ "ОЧАКВАЩАТА ВДОВИЦА" У ДОМА
    ...... :)
    ТОЛКОВА ФРЕНДЛИ ПОСЕЩЕНИЕ ЩЕ Е :)

    04:45 05.05.2026