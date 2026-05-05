Тръмп: Зеленски е хитър, но Украйна продължава да губи територии

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отбеляза, че Украйна продължава да губи територия.

„Те губят територия“, каза той в интервю за Salem News Channel, визирайки Украйна.

По време на разговора президентът на САЩ определи Володимир Зеленски като „хитър човек“, отбелязвайки, че САЩ искат мирно разрешаване на украинския конфликт.

Тръмп изрази и мнение, че Киев продължава да води военни действия благодарение на доставките на американско оръжие чрез страните от НАТО.