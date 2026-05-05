Президентът на САЩ отново заговори за трети мандат: Ще напусна поста си след осем до девет години

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще напусне поста си "след осем до девет години". Той направи това съобщение по време на реч в Белия дом на събитие, посветено на подкрепата на малкия и среден бизнес в САЩ.

Президентът обсъди мерките за подкрепа на бизнеса, предприети от неговата администрация, които ще останат в сила 10 години.

„Постъпихме правилно. И така, когато напусна поста си, да речем, след осем до девет години, ще мога да се възползвам от тях“, отбеляза той.

22-рата поправка на Конституцията на САЩ, приета през 1951 г., ограничава президента до два мандата. Настоящият американски лидер обаче многократно е повдигал въпроса за възможността за преизбиране за трети мандат. Освен това бившият ключов политически стратег Стив Банън също спомена такава възможност миналата есен.

Тръмп спечели втори мандат на изборите през ноември 2024 г., побеждавайки кандидата на Демократическата партия Камала Харис. Първият му мандат като президент на САЩ беше от 2017 до 2021 г.

Той победи на президентските избори през 2016 г. кандидата на Демократическата партия Хилари Клинтън.