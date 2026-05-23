Пожар избухна в нефтен база в Новоросийск поради падащи отломки от дрон, съобщи Кубанският център за спешно реагиране.

„Няма жертви. Няколко технически и административни сгради се запалиха. Фрагменти от дрон паднаха и на територията на горивния терминал“, се казва в доклада.

На мястото на инцидента работят аварийни и специални служби, добави центърът за спешно реагиране.

Двама жители са били ранени при атаката с дронове в града. И двамата мъже са били навън, когато фрагментите от дрона паднали. Те са били хоспитализирани.

В Анапа фрагменти от дронове са повредили стопански постройки. Те са паднали върху частен имот в село Веселая Гора. Няма жертви. Аварийните служби работят на мястото на инцидента, добави центърът за спешно реагиране.

Предната вечер кметът на Новоросийск Андрей Кравченко съобщи, че атака с дрон е отблъсната. Разходките по крайбрежието на града са забранени. Всички служби са поставени в повишена готовност, добави той.

В началото на април украинските въоръжени сили атакуваха с дронове обекти на международната компания за транспортиране на петрол Caspian Pipeline Consortium (CPC) в Новоросийск, съобщи руското Министерство на отбраната. Пострадала гражданска инфраструктура в Новоросийск, включително частни и жилищни сгради. Ранени бяха цивилни, включително деца.

Украинските въоръжени сили атакуваха движещо се превозно средство в Стародубския общински район на Брянска област.

В резултат на това е загинал цивилен, съобщи изпълняващият длъжността губернатор Егор Ковалчук ​​в предаването „Макс“.

„Украински терористи атакуваха Стародубския общински район. За съжаление, в резултат на варварското нападение срещу движещо се превозно средство е загинал цивилен. Изказвам най-дълбоките си съболезнования на семейството на загиналия. Ще бъде оказана цялата необходима подкрепа и финансова помощ. На място работят аварийни служби“, написа той.