Украински дронове атакуваха Новоросийск, гори нефтена база. Цивилен руснак загина в автомобил край Брянск
  Тема: Украйна

23 Май, 2026 04:22, обновена 23 Май, 2026 04:30 823 3

В Анапа фрагменти от безпилотни самолети са повредили стопански постройки

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пожар избухна в нефтен база в Новоросийск поради падащи отломки от дрон, съобщи Кубанският център за спешно реагиране.

„Няма жертви. Няколко технически и административни сгради се запалиха. Фрагменти от дрон паднаха и на територията на горивния терминал“, се казва в доклада.

На мястото на инцидента работят аварийни и специални служби, добави центърът за спешно реагиране.

Двама жители са били ранени при атаката с дронове в града. И двамата мъже са били навън, когато фрагментите от дрона паднали. Те са били хоспитализирани.

В Анапа фрагменти от дронове са повредили стопански постройки. Те са паднали върху частен имот в село Веселая Гора. Няма жертви. Аварийните служби работят на мястото на инцидента, добави центърът за спешно реагиране.

Предната вечер кметът на Новоросийск Андрей Кравченко съобщи, че атака с дрон е отблъсната. Разходките по крайбрежието на града са забранени. Всички служби са поставени в повишена готовност, добави той.

В началото на април украинските въоръжени сили атакуваха с дронове обекти на международната компания за транспортиране на петрол Caspian Pipeline Consortium (CPC) в Новоросийск, съобщи руското Министерство на отбраната. Пострадала гражданска инфраструктура в Новоросийск, включително частни и жилищни сгради. Ранени бяха цивилни, включително деца.

Украинските въоръжени сили атакуваха движещо се превозно средство в Стародубския общински район на Брянска област.

В резултат на това е загинал цивилен, съобщи изпълняващият длъжността губернатор Егор Ковалчук ​​в предаването „Макс“.

„Украински терористи атакуваха Стародубския общински район. За съжаление, в резултат на варварското нападение срещу движещо се превозно средство е загинал цивилен. Изказвам най-дълбоките си съболезнования на семейството на загиналия. Ще бъде оказана цялата необходима подкрепа и финансова помощ. На място работят аварийни служби“, написа той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гледам по СНН

    2 2 Отговор
    Украинските удари са масирани и безпощадни на рашистка територия. Огнена стихия над половин раша. Каква стана тя? От Киев за 3 днях преди 5 години, сега раша гори...

    04:57 23.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хаха

    0 0 Отговор
    Ботоксовото джудже се мисли, че е фактор.

    05:41 23.05.2026

