Киев отрече за атаката срещу общежитието в Старобилск, целта била щаб на руското подразделение "Рубикон"

Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна отрича, че украинските сили са атакували общежитие в Старобилск край Луганск.

В публикувано изявление пресслужбата потвърди удара в района на Старобилск, но посочи един от щабовете на руското подразделение "Рубикон" като цел.

В нощта на 22 май украински дронове атакуваха сграда на колеж и общежитие в Старобилск, ЛНР. Сградата на общежитието, в която са настанени 86 деца, се срути частично.

Кремъл нарече атаката "чудовищна". Междувременно активисти за правата на човека призоваха ООН да признае нападението срещу общежитието за военно престъпление, а Следственият комитет да образува дело за тероризъм.

Руският президент Владимир Путин съобщи, че шестима души не са оцелели при нападението, а други 39 са получили наранявания с различна тежест. Петнадесет души все още са в неизвестност.

Държавният глава възложи на Министерството на отбраната да подготви предложения за отговор на нападението на украинските войски.