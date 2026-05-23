Киев отрече за атаката срещу общежитието в Старобилск, целта била щаб на руското подразделение "Рубикон"

Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна отрича, че украинските сили са атакували общежитие в Старобилск край Луганск.
В публикувано изявление пресслужбата потвърди удара в района на Старобилск, но посочи един от щабовете на руското подразделение "Рубикон" като цел.
В нощта на 22 май украински дронове атакуваха сграда на колеж и общежитие в Старобилск, ЛНР. Сградата на общежитието, в която са настанени 86 деца, се срути частично.
Кремъл нарече атаката "чудовищна". Междувременно активисти за правата на човека призоваха ООН да признае нападението срещу общежитието за военно престъпление, а Следственият комитет да образува дело за тероризъм.
Руският президент Владимир Путин съобщи, че шестима души не са оцелели при нападението, а други 39 са получили наранявания с различна тежест. Петнадесет души все още са в неизвестност.
Държавният глава възложи на Министерството на отбраната да подготви предложения за отговор на нападението на украинските войски.
04:45 23.05.2026
Коментиран от #4
04:51 23.05.2026
04:55 23.05.2026
05:00 23.05.2026
6 az СВО Победа 81
1. Общежитието с децата е ударено от дроннове и ракета/авиобомба. Характерното за такъв комбиниран удар е предварителното разузнаване на целта. Ударът е напълно умишлен.
2. По последни данни 6 деца са загинали, 39 са ранени, 15 се водят безследно изчезнали.
3. Ситуацията много напомня за американския удар по училището в гр. Минаб, Иран.
05:09 23.05.2026