Киев отрече за атаката срещу общежитието в Старобилск, целта била щаб на руското подразделение "Рубикон"
  Тема: Украйна

23 Май, 2026 04:31, обновена 23 Май, 2026 04:36 634 6

Путин заяви, че при атаката са загинали 6 човека, ранените са 39, а 15 са в неизвестност

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна отрича, че украинските сили са атакували общежитие в Старобилск край Луганск.

В публикувано изявление пресслужбата потвърди удара в района на Старобилск, но посочи един от щабовете на руското подразделение "Рубикон" като цел.

В нощта на 22 май украински дронове атакуваха сграда на колеж и общежитие в Старобилск, ЛНР. Сградата на общежитието, в която са настанени 86 деца, се срути частично.

Кремъл нарече атаката "чудовищна". Междувременно активисти за правата на човека призоваха ООН да признае нападението срещу общежитието за военно престъпление, а Следственият комитет да образува дело за тероризъм.

Руският президент Владимир Путин съобщи, че шестима души не са оцелели при нападението, а други 39 са получили наранявания с различна тежест. Петнадесет души все още са в неизвестност.

Държавният глава възложи на Министерството на отбраната да подготви предложения за отговор на нападението на украинските войски.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 укро ТЕРО ристи

    7 22 Отговор
    УДДДРИИЙ БАЧО ПУТИНЕ
    ТАЯ ДОЛНА укро неоФашистка сган

    04:45 23.05.2026

  • 2 Нищо ново

    10 7 Отговор
    Както винаги рашистите лъжат.

    Коментиран от #3

    04:47 23.05.2026

  • 3 Мурка

    1 12 Отговор

    До коментар #2 от "Нищо ново":

    и за петроханската ХИЖА нали евро атлантико

    Коментиран от #4

    04:51 23.05.2026

  • 4 Петрохан

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Мурка":

    Каква хижа бълнyвашКретен?

    04:55 23.05.2026

  • 5 Факти Само

    3 1 Отговор
    И Независимо от изхода
    на войната в тая измислена у КРАЙ на,
    РУСИЯ Ще премахне неофашистките Азовско хохлятские и бандерски изчадия и формирования .НЕ ще има сухопътна граница с нато, щото то НЯМА ДА ИМА нато.
    Такива кръчмарски сметки Дали ама Надали ще е по границата на и КРАЙ на от 1991г.,то ще има някакъв можете укро хохлят анклав ТЕ ТОВА е положението ама Истинското !
    европа ще бъде изолирана, както сега са Гренландия, Сирия и Ирак и ще бъде принудена да търгува основно със САЩ на 5 но, по високи цени във всичко. Арабите ще навлизат още повече в европа - смятат я за своя до Лисабон.
    Па за Китайците и Сибир - На дръжте ми шапката и стойте Мирно.
    Ще претопят останалите зад Източна Германия.
    Арабите смятат за престижно да имат европейка за жена по руса скандинавка и църна от източните Балкани па става А,украйнките Западните харесват мюсли та и араби защото не са така нечистоплътни и се множат като зайци за семейство и деца Има Аллах им Говори. Европейските харесват други европейски Джендъри - Изкривена работа генетично и харесват църните от Северна Африка защото са крадливи и тарикати носят си заплатата в гащите не пият, пушат и смъркат.
    ЕС ще се разпадне защото е многонационална сбирщина - маври и баски надигат глава, същото правят и ломбарди ,иберийци помаци, катили.общо 220 етноса, не националности Тъпкани досега от брюксел о .
    европа ще бъде усвоена от Руснаци и Китайци и техните роби - източно европейците.
    Понимаеш РОБЕ

    05:00 23.05.2026

  • 6 az СВО Победа 81

    5 1 Отговор
    Накратко:

    1. Общежитието с децата е ударено от дроннове и ракета/авиобомба. Характерното за такъв комбиниран удар е предварителното разузнаване на целта. Ударът е напълно умишлен.

    2. По последни данни 6 деца са загинали, 39 са ранени, 15 се водят безследно изчезнали.

    3. Ситуацията много напомня за американския удар по училището в гр. Минаб, Иран.

    05:09 23.05.2026

