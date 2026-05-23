Wall Street Journal: Тръмп отложи новите удари срещу Иран, дава шанс на дипломацията

Президентът на САЩ Доналд Тръмп реши засега да отложи новите удари срещу Иран, за да даде шанс на дипломацията, съобщава Wall Street Journal, позовавайки се на американски представители.

„Президентът Тръмп се срещна с висши служители по националната сигурност в петък сутринта, за да обсъдят следващите стъпки по отношение на Иран. Президентът не взе официално решение, но каза на помощниците си, че иска да даде на дипломатическия процес повече време за постигане на резултати“, се казва в статията.

Въпреки това, според CBS и Axios, обитателят на Белия дом сериозно обмисля нови удари срещу Иран, а американски представители и военни вече са започнали да отменят плановете за дългия уикенд преди Деня на паметта. Междувременно, в петък, самият Тръмп обяви, че няма да може да присъства на сватбата на сина си на Бахамите поради неотложни държавни дела в столицата.

Информационната агенция Fars съобщи в понеделник, че Вашингтон е поставил пет условия в отговор на мирното предложение. Всички те противоречат на исканията на Иран.

Белият дом последователно отхвърля мирните предложения, които включват искания за прекратяване на огъня на всички фронтове, включително Ливан, отмяна на санкциите, освобождаване на средства, репарации за щети и признаване на контрола на Иран над Ормузкия проток. В същото време Вашингтон подчерта, че прекратяването на огъня между страните е в ход и че се водят успешни преговори.