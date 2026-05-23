Новини
Свят »
САЩ »
Сенатори призоваха Пентагона да ускори отпускането на помощ за Украйна
  Тема: Украйна

Сенатори призоваха Пентагона да ускори отпускането на помощ за Украйна

23 Май, 2026 04:14, обновена 23 Май, 2026 04:20 567 1

  • пентагон-
  • сенатори-
  • помощ-
  • пари-
  • украйна-
  • сащ-
  • хегсет

В петък те изпратили писмо до военния министър Пийт Хегсет, с което го настояват да не бави 600-те милиона долара в подкрепа за Киев

Сенатори призоваха Пентагона да ускори отпускането на помощ за Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американски сенатори от Републиканската и Демократическата партия се противопостави на забавянето на Министерството на войната на САЩ в изпращането на 600 милиона долара помощ за Украйна и други съюзници в Източна Европа.

Според Асошиейтед прес, в петък те изпратили писмо до военния министър Пийт Хегсет, с което го настояват да отпусне тези средства.

Още новини от Украйна

Напрежението между Конгреса и администрацията на Тръмп се засили през последните седмици, като законодатели от двете партии поискаха разяснения относно съдбата на 400 милиона долара помощ за Украйна и още 200 милиона долара за отбранителни програми в Естония, Латвия и Литва. Тези средства бяха отпуснати от Конгреса миналата година.

Показателно е, че дори републиканците изразяват недоволство, тъй като администрацията на Тръмп се дистанцира от Украйна и други европейски съюзници.

Предложението на демократите за налагане на мащабни санкции срещу Русия и отпускане на 1 милиард долара военна помощ за Украйна също получава подкрепа в Камарата на представителите.

„Въпреки че този пакет от помощи има малък шанс да стане закон, той засилва нов импулс сред законодателите в подкрепа на военните усилия на Украйна“, пише изданието.

По-рано Държавният департамент на САЩ одобри продажбата на оборудване за поддръжка на ракетни системи Hawk и свързано с него оборудване на чуждестранни военни компании на стойност 108,1 милиона долара на Украйна.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Янкигоу

    0 0 Отговор
    Само Немирният атом ще им регулира алчността.

    05:32 23.05.2026