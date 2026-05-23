Сенатори призоваха Пентагона да ускори отпускането на помощ за Украйна

Американски сенатори от Републиканската и Демократическата партия се противопостави на забавянето на Министерството на войната на САЩ в изпращането на 600 милиона долара помощ за Украйна и други съюзници в Източна Европа.

Според Асошиейтед прес, в петък те изпратили писмо до военния министър Пийт Хегсет, с което го настояват да отпусне тези средства.

Още новини от Украйна

Напрежението между Конгреса и администрацията на Тръмп се засили през последните седмици, като законодатели от двете партии поискаха разяснения относно съдбата на 400 милиона долара помощ за Украйна и още 200 милиона долара за отбранителни програми в Естония, Латвия и Литва. Тези средства бяха отпуснати от Конгреса миналата година.

Показателно е, че дори републиканците изразяват недоволство, тъй като администрацията на Тръмп се дистанцира от Украйна и други европейски съюзници.

Предложението на демократите за налагане на мащабни санкции срещу Русия и отпускане на 1 милиард долара военна помощ за Украйна също получава подкрепа в Камарата на представителите.

„Въпреки че този пакет от помощи има малък шанс да стане закон, той засилва нов импулс сред законодателите в подкрепа на военните усилия на Украйна“, пише изданието.

По-рано Държавният департамент на САЩ одобри продажбата на оборудване за поддръжка на ракетни системи Hawk и свързано с него оборудване на чуждестранни военни компании на стойност 108,1 милиона долара на Украйна.