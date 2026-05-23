Абас Арагчи обяви напредък в преговорите със САЩ

Иранският външен министър Абас Арагчи обяви напредък в последния кръг от преговори със Съединените щати.

Той спомена това по време на телефонен разговор с иракския си колега Фуад Хюсеин, съобщи пресслужбата на иракското външно министерство.

„По време на разговора иранският министър информира Хюсеин за последните развития в текущите преговори, отбелязвайки напредъка, постигнат в последния кръг, по-специално по отношение на новия документ за преговори“, се посочва в изданието.

Tasnim, позовавайки се на източник, близък до иранския преговарящ екип, също така съобщава, че е постигнат напредък по редица спорни въпроси между Иран и САЩ, но споразумение няма да бъде постигнато без разрешаване на всички различия между страните. Според източника на агенцията „преговорите и консултациите по спорни въпроси все още продължават“ с Пакистан като медиатор.

Делегации на преговарящи от Пакистан и Катар пристигнаха в Техеран на 22 май, за да засилят усилията за разрешаване на конфликта между Иран и САЩ, съобщава The New York Times. Вестникът отбелязва, че „медиаторите са засилили усилията си, за да избегнат срив на примирието между Вашингтон и Техеран“.

Както съобщава Wall Street Journal, позовавайки се на американски представители, президентът на САЩ Доналд Тръмп е решил да отложи новите удари срещу Иран, за да даде шанс на дипломацията. В петък, според вестника, той се е срещнал с висши служители по националната сигурност, за да обсъдят следващите стъпки по отношение на Техеран.

Според Iran International, нов кръг от преговори между Иран и САЩ ще се проведе в Исламабад в края на май. Източници съобщиха, че срещата ще се проведе след края на мюсюлманското поклонение в Мека и Медина.

По-рано, на 19 май, вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс обяви, че Съединените щати и Иран са постигнали значителен напредък в преговорите и нито една от страните не иска възобновяване на военната кампания.